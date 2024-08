10 meilleurs logiciels de gestion SaaS pour les opérations

Les responsables opérationnels sont confrontés à un défi de taille : Jongler avec de multiples applications SaaS au sein de l'organisation.

Imaginez un poste de commande central où tous vos outils logiciels sont accessibles à partir d'un seul endroit. Au lieu de passer constamment d'une plateforme à l'autre, de se débattre avec des problèmes d'intégration ou de manipuler des données éparses, que diriez-vous d'avoir un tableau de bord unique ? Un endroit où chaque outil, tâche et échéancier coexistent harmonieusement ?

Dans ce guide, nous aborderons les 10 principaux outils SaaS adaptées aux opérations . Que vous révisiez votre boîte à outils actuelle ou que vous construisiez à partir de zéro, nous avons une liste curatée pour vous !

Que rechercher dans les outils de gestion SaaS ?

Vous êtes à la recherche de la plateforme de gestion SaaS idéale. Mais que faut-il mettre sur votre checklist ? Voyons ce qu'il en est :

Les prouesses d'intégration: Donnez la priorité à une plateforme de gestion SaaS qui s'intègre de manière transparente à vos applications existantes. Recherchez des outils qui peuvent facilement collaborer avec votre écosystème logiciel actuel

Donnez la priorité à une plateforme de gestion SaaS qui s'intègre de manière transparente à vos applications existantes. Recherchez des outils qui peuvent facilement collaborer avec votre écosystème logiciel actuel Interface conviviale : Optez pour une plateforme de gestion SaaS qui n'exige pas une courbe d'apprentissage importante. La plateforme idéale doit avoir une interface intuitive, une navigation fluide et être rapide à maîtriser

: Optez pour une plateforme de gestion SaaS qui n'exige pas une courbe d'apprentissage importante. La plateforme idéale doit avoir une interface intuitive, une navigation fluide et être rapide à maîtriser Évolutivité : que vous soyez une startup aujourd'hui ou une entreprise demain, la meilleure plateforme de gestion SaaS doit pouvoir s'adapter à l'évolution de vos besoins

: que vous soyez une startup aujourd'hui ou une entreprise demain, la meilleure plateforme de gestion SaaS doit pouvoir s'adapter à l'évolution de vos besoins Assistance de premier ordre: Préparez-vous à faire face à des défis imprévus en sélectionnant une plateforme offrant une excellente assistance. Recherchez des avis, demandez conseil à vos pairs et testez même leurs services d'assistance pour en évaluer l'efficacité

Préparez-vous à faire face à des défis imprévus en sélectionnant une plateforme offrant une excellente assistance. Recherchez des avis, demandez conseil à vos pairs et testez même leurs services d'assistance pour en évaluer l'efficacité Personnalisation: Reconnaissez qu'une solution universelle peut ne pas répondre à vos besoins uniques. Votre outil de gestion SaaS doit être flexible et personnalisable pour s'aligner sur vos méthodes opérationnelles spécifiques

Le bon outil ne se contente pas de gérer vos opérations, il les élève. Alors, prenez votre temps, soyez pointilleux et trouvons ensemble la solution qui vous convient le mieux !

Les 10 meilleures plateformes de gestion SaaS à utiliser en 2024

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est une solution tout-en-un logiciel de gestion de projet d'entreprise méticuleusement conçu pour les équipes modernes. L'une de ses nombreuses fonctionnalités remarquables est sa capacité à s'adapter à votre processus unique avec des flux de travail personnalisés afin que l'équipe reste sur la bonne voie à chaque phase. Les vues Gantt de la plateforme, qui vont des listes simplifiées aux diagrammes de Gantt complexes, s'adressent aussi bien aux planificateurs qu'aux exécutants.

Pour les équipes qui défendent les méthodologies agiles, la solution ClickUp de points de sprint pour faciliter la mise en place d'un système efficace de gestion de l'information et de la communication gestion de l'arriéré et l'analyse des performances du sprint. La collaboration est parfaitement intégrée dans le cadre de ClickUp. Avec le Chat natif, les calendriers partagés, les documents collaboratifs, et plus encore pour chaque cas d'utilisation.

Mais qu'en est-il des bugs imprévus ou des commentaires essentiels des utilisateurs ? ClickUp vous couvre. Vous pouvez rapidement rapporter les bugs, suivre les problèmes et rassembler les commentaires, le tout dans un espace unifié. Et pour ceux qui ont une vue d'ensemble, les outils de cartographie et d'objectifs de ClickUp vous permettent d'articuler votre vision de la productivité et de la décliner en étapes exploitables pour vos équipes.

Pour les solutions de gestion SaaS, ClickUp s'impose, non seulement comme un outil, mais aussi comme un partenaire puissant pour votre logiciel et votre système d'information productivité .

ClickUp meilleures fonctionnalités

Limites de ClickUp

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Apprentissage difficile en raison du nombre élevé de fonctionnalités

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Basaas

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/basaas-2022-apps.png Tableau de bord Basaas /$$$img/

via Basaas Dans le domaine en constante évolution des plateformes de gestion SaaS, Basaas s'impose comme un acteur à part entière. Conçue pour fusionner, gérer et rationaliser tous vos abonnements SaaS dans un environnement de travail unifié, Basaas offre aux utilisateurs un moyen innovant d'accéder, de superviser et de contrôler leur myriade de solutions SaaS.

Si vous êtes à la recherche d'un tableau de bord consolidé qui amplifie l'efficacité et désencombre votre espace numérique, Basaas pourrait bien être votre plateforme de choix.

Les meilleures fonctionnalités de Basaas

Gérer les tâches quotidiennes de l'entreprise et afficher les notifications dans un emplacement central

Intégration avec des outils tels que Microsoft À faire, Planner, Asana et MeisterTask pour une gestion unifiée des tâches

Consolidez les comptes OneDrive pour une solution documentaire cohésive, en minimisant les temps de recherche inutiles

Bénéficiez de fonctionnalités de recherche supérieures qui parcourent des applications telles qu'Outlook, OneDrive et Sharepoint

Limites de Basaas

Selon les utilisateurs, la superposition de l'extension du navigateur entre parfois en conflit avec les éléments du site web, ce qui entraîne des problèmes de visibilité

Les utilisateurs signalent une utilisation occasionnelle élevée de l'unité centrale

Prix de Basaas

Free

Smart: $6.50/utilisateur par mois

$6.50/utilisateur par mois Professionnel: $9.50/utilisateur par mois

$9.50/utilisateur par mois Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.7/5 (25 commentaires)

4.7/5 (25 commentaires) Capterra: 4.8/5 (9 commentaires)

3. ActivTrak

via Productif Productiv adopte une approche dynamique de la gestion des SaaS. Plutôt que de se contenter d'offrir une surveillance, elle se penche sur l'analyse de l'engagement en temps réel.

En affichant aux responsables opérationnels une vue granulaire de l'utilisation des logiciels, Productiv s'assure que chaque outil est exploité au maximum de son potentiel, ce qui favorise à la fois l'efficacité et le retour sur investissement.

Les meilleures fonctionnalités de Productiv

Alerte les utilisateurs lors de la découverte de nouvelles applications, fournissant des informations sur l'utilisation et les coûts SaaS

Fournit des informations granulaires sur l'utilisation des applications à différents niveaux

Affiche une vue d'ensemble des dépenses SaaS sur l'ensemble du portfolio

Gère les métadonnées, le cycle de vie, les politiques de gouvernance et la propriété des applications dans un seul et même affichage

Limites de Productiv

Le catalogue d'applications est encore en cours de développement et pourrait manquer de certaines fonctionnalités

Des capacités de rapports améliorées seraient bénéfiques pour les utilisateurs actuels

Prix de Productiv

Disponible sur demande, des démonstrations personnalisées sont disponibles

G2: 4.7/5 (49 commentaires)

4.7/5 (49 commentaires) Capterra: N/A

8. BetterCloud

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/home-featured-image-blue-bg-1400x958.jpg Tableau de bord BetterCloud /$$$img/

via BetterCloud Dites bonjour à BetterCloud, une plateforme de gestion SaaS axée sur les opérations informatiques. Des opérations de sécurité à la gestion des utilisateurs, BetterCloud est conçu pour offrir un emplacement centralisé pour surveiller, gérer et sécuriser toutes vos applications SaaS. Si vous avez besoin d'une orchestration informatique harmonisée avec une sécurité de premier plan, BetterCloud répond à vos attentes.

Meilleures fonctionnalités de BetterCloud

Découvre toutes les applications SaaS approuvées et non approuvées dans votre environnement

Fonctionne avec des flux de travail automatisés pour un provisionnement précis et rapide des comptes à partir de sources RH

Offre une visibilité centralisée de l'accès des utilisateurs aux applications et aux données potentiellement sensibles

Limites de BetterCloud

Problèmes liés à la création d'utilisateurs par lots importants ou à l'affectation incorrecte de groupes

Courbe d'apprentissage initiale pour se familiariser avec la plateforme de gestion SaaS

Personnalisation limitée du flux de travail dans certains scénarios

Prix de BetterCloud

Disponible sur demande

G2: 4.4/5 (340+ commentaires)

4.4/5 (340+ commentaires) Capterra: 4/5 (27 commentaires)

9. Zylo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/7a5037ed-439d-46f7-999d-d381c5c96b11-1400x760.jpeg Tableau de bord Zylo /$$$img/

via Zylo Émergeant dans le spectre de la gestion des SaaS, Zylo apporte une perspective nouvelle. Sa force principale réside dans sa capacité à fournir des informations sur les dépenses, l'utilisation et les commentaires des utilisateurs.

En offrant aux entreprises un affichage à 360 degrés de leur pile SaaS, Zylo s'assure que chaque investissement, chaque décision et chaque opération sont fondés sur des données et ont un impact.

Les meilleures fonctionnalités de Zylo

Utilise l'IA pour maintenir un registre à jour de tous les SaaS de l'organisation

Traduit de vastes quantités de données en informations exploitables pour l'optimisation des SaaS

Assure la gouvernance en mettant en évidence le shadow IT et en maintenant un catalogue d'applications approuvées

Limites de Zylo

Les utilisateurs signalent des difficultés dans le filtrage des données

Options de personnalisation limitées

Problèmes d'hygiène des données dus au traitement de grandes quantités d'informations

Prix de Zylo

Disponible sur demande

G2: 4.8/5 (50 commentaires)

4.8/5 (50 commentaires) Capterra: 4.5/5 (5 commentaires)

10. CoreSuite

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/fcc30e65-ee5a-4685-b07c-97de49c0df7f.png Tableau de bord CoreSuite /$$$img/

via CoreSuite CoreSuite est une centrale dans le monde de la gestion des entreprises SaaS. Conçue pour les opérations à grande échelle, CoreSuite offre des fonctionnalités clés de gestion SaaS qui répondent à toutes les facettes de la gestion SaaS, du contrôle de la conformité à la gestion des données.

Pour les entreprises à la recherche d'une plateforme robuste et complète, CoreSuite promet une profondeur et une étendue inégalées.

Les meilleures fonctionnalités de CoreSuite

Le concepteur propose des modèles de documents efficaces, ce qui permet de rationaliser les documents de marketing

La comptabilité permet de suivre facilement les données financières, y compris les relevés bancaires et les rapports budgétaires

Les fonctions d'affichage détaillé permettent une analyse financière plus approfondie

Personnalisations conviviales pour SAP Business One, adaptées aux besoins simples et complexes

Limites de CoreSuite

Aucun retour d'expérience des utilisateurs n'est disponible

Prix de CoreSuite

Disponible sur demande

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

Exploiter la puissance du meilleur : Pourquoi ClickUp est votre choix ultime

Naviguer parmi une myriade d'options de gestion des actifs logiciels peut sembler insurmontable. Chacun promet un univers de fonctionnalités, mais au bout du compte, ce qui compte vraiment, c'est la fiabilité, l'intégration et la facilité d'utilisation.

Après avoir exploré les principaux concurrents du secteur, ClickUp se démarque indéniablement. ClickUp n'est pas un simple outil, c'est une solution complète. Il comble sans effort les lacunes entre les tâches, les équipes et les outils, créant ainsi un flux opérationnel homogène.

Avec son interface intuitive, ses puissantes intégrations et sa validation de l'innovation continue, ClickUp se positionne non seulement comme un logiciel, mais aussi comme un partenaire inestimable dans votre parcours opérationnel.

Découvrez directement le potentiel de la plateforme et observez comment elle optimise votre approche de la gestion SaaS. Parce que lorsqu'il s'agit d'excellence opérationnelle, se contenter d'une bonne solution n'est pas suffisant.