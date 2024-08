10 meilleurs CRM pour les graphistes en 2024

Dans un secteur étroitement lié à l'esthétique, à la précision et à la collaboration, les graphistes ne sont pas de simples artistes : ce sont des visionnaires qui transforment des concepts abstraits en éléments visuels tangibles. Ils jonglent entre la création artistique et les exigences de l'entreprise communication avec les clients ils ont besoin d'outils capables de combler le fossé entre la créativité et le sens des affaires dans le domaine de la conception.

C'est là qu'intervient le logiciel de gestion de la relation client (CRM), conçu pour être l'allié de confiance du designer. La gestion des relations avec la clientèle (parfois appelée gestion des relations avec les clients) est importante pour renforcer les liens avec les clients et garantir que chaque projet, qu'il soit grand ou petit, est géré efficacement. Associée à des technologies émergentes telles que le Les générateurs d'art par l'IA en 2024, les logiciels de gestion de la relation client (CRM) mis à la disposition des graphistes sont révolutionnaires.

Dans ce guide, nous allons couvrir les meilleurs CRM pour les graphistes afin de construire des campagnes de marketing personnalisées, d'organiser les tâches de gestion de projet, et plus encore !

Que faut-il rechercher dans un CRM pour graphistes ?

Tout d'abord, la convivialité est primordiale. Dans une profession où chaque seconde compte, les designers ne peuvent pas perdre des heures précieuses à déchiffrer les interfaces difficiles des logiciels de CRM.

Viennent ensuite les outils de collaboration. Un logiciel CRM robuste favorise un environnement dans lequel les designers, quelle que soit leur situation géographique, peuvent collaborer de manière transparente sur les sujets suivants les dossiers de conception et des actifs. La capacité de plusieurs personnes à façonner un projet sans problèmes de communication est inestimable.

La flexibilité n'est pas non plus négociable. Chaque concepteur a son propre rythme, un flux de travail unique qui s'est affiné au fil d'innombrables projets. Une approche unique ne suffit pas. Au contraire, le logiciel de gestion de la relation client doit être flexible pour s'adapter aux différents styles de travail de ses utilisateurs.

Grâce à des capacités de suivi complètes et à des possibilités d'intégration remarquables, un designer peut passer d'une plateforme à l'autre sans effort. Qu'il s'agisse de transférer les commentaires des clients, d'importer des actifs ou d'exporter des conceptions finales, la transition doit être aussi fluide qu'un dégradé bien rendu.

Enfin, nous sommes à l'aube d'une ère axée sur l'intelligence artificielle. Les logiciels de CRM modernes devraient exploiter la puissance de l'intelligence artificielle et offrir des informations non seulement fondées sur des données, mais aussi prédictives. Qu'il s'agisse de comprendre les préférences des clients ou de prévoir les tendances en matière de design, ces pépites de sagesse issues de l'IA peuvent donner aux designers un avantage concurrentiel, leur permettant de garder non seulement une, mais plusieurs longueurs d'avance dans le jeu.

Les 10 meilleurs outils CRM à utiliser par les graphistes en 2024

Voici nos choix pour les 10 meilleurs CRM que les graphistes doivent envisager pour gérer leurs relations avec leurs clients en 2024.

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un conçue pour permettre aux équipes de toute taille de rester connectées, de travailler ensemble et de communiquer efficacement tout en s'attaquant à n'importe quelle tâche ou projet.

Sa plateforme riche en fonctionnalités rationalise la gestion des projets de conception et facilite une meilleure communication entre les équipes de conception.

Les intégrations avec les outils de conception essentiels, les capacités d'automatisation de premier ordre et les analyses basées sur l'IA aident les concepteurs à garder une longueur d'avance par rapport aux autres outils de conception Exemples de logiciels CRM .

Avec des bases de données de clients, le développement de projets grâce à ses outils de gestion de projet et de développement, ainsi qu'à sa gestion intuitive des tâches, ClickUp comprend vraiment le point de vue du concepteur sur l'élaboration d'un projet la gestion des contacts !

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vues personnalisées pour les concepteurs, les équipes de vente, les opérations, etc. afin de rationaliser les flux de travail multiples

Modèles de conception graphique personnalisables pour partager des documents professionnels, notammentModèles CRM et des modèles de proposition

Outils efficaces de collaboration en équipe inspirés delogiciel de collaboration en matière de conception* Automatisation poussée, permettant d'économiser des heures sur les tâches répétitives

Analyses approfondies pour une supervision perspicace des projets

Intégration avec les outils de conception essentiels

Suivi du temps pour garantir le respect des délais

Des informations basées sur l'IA pour de meilleures prévisions de projets

Limites de ClickUp

Légère courbe d'apprentissage pour tirer pleinement parti de ce système de gestion de la relation client

L'application mobile nécessite des améliorations occasionnelles

Prix de ClickUp

**Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Pipedrive

via Pipedrive Un outil puissant conçu spécialement pour les prospects, Pipedrive offre une expérience transparente aux graphistes qui souhaitent rationaliser la gestion des contacts et des ventes.

Son interface intuitive, avec sa conception visuelle dynamique, permet aux graphistes d'obtenir, en un coup d'œil, un aperçu complet de l'ensemble de leur processus de vente.

Cet outil de CRM commercial permet une priorisation impeccable, garantissant qu'aucun projet ou client n'est négligé.

Pipedrive brille par ses possibilités d'intégration poussée, en se liant de manière transparente à d'autres outils de gestion des ventes que les designers pourraient utiliser. Ses fonctions d'automatisation avancées réduisent les saisies et les tâches manuelles, tandis que ses outils d'analyse permettent aux concepteurs de prendre des décisions fondées sur des données afin de stimuler leur pipeline de ventes.

L'adaptabilité et la nature intuitive de la plateforme en font un choix formidable pour les designers désireux d'améliorer leur flux de travail.

Les meilleures caractéristiques de Pipedrive

Pipeline de vente visuel pour un suivi facile

Assistant de vente IA pour des recommandations rapides

Application mobile pour gérer les projets en déplacement

API robuste pour des intégrations polyvalentes

Analyse avancée des données pour un examen approfondi des projets

Automatisation des tâches répétitives

Expérience utilisateur personnalisée

Limites de Pipedrive

Capacités limitées de la version gratuite

Pas aussi personnalisable que certaines alternatives

Prix de Pipedrive

Essentiel : 14,90 $/mois par utilisateur

: 14,90 $/mois par utilisateur Avancé : 27,90 $/mois par utilisateur

: 27,90 $/mois par utilisateur Professionnel : 49,90 $/mois par utilisateur

: 49,90 $/mois par utilisateur Power : 64,90 $/mois par utilisateur

: 64,90 $/mois par utilisateur Entreprise : 99,00 $/mois par utilisateur

G2 : 4.2/5 (1 500+ commentaires)

: 4.2/5 (1 500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (2 500+ commentaires)

3. Freshbooks

via Freshbooks Répondant principalement aux besoins des petites entreprises et des indépendants, Freshbooks offre plus qu'une simple facturation : il s'agit d'un centre unifié pour une gestion complète des contacts.

Conçu pour répondre aux besoins spécifiques des indépendants et des studios de design, ce système CRM tout-en-un permet d'identifier les clients potentiels, de suivre les étapes des projets, de gérer les processus de vente et de superviser les finances.

Son interface conviviale garantit que la facturation, les mises à jour de l'état d'avancement des projets et la gestion de l'information financière sont effectuées en temps réel communication avec le client ne sont jamais qu'à quelques clics de distance.

Au fur et à mesure que les designers développent leur clientèle, l'évolutivité de Freshbooks leur permet de grandir avec eux.

Ses rappels automatisés, ses factures personnalisables et ses fonctions de reporting détaillées témoignent de sa polyvalence et en font un outil inestimable dans l'arsenal d'un designer.

Les meilleures fonctionnalités de Freshbooks

Outil de facturation simple intégré à la gestion des clients

Suivi des dépenses pour la gestion du budget des projets

Outil de suivi du temps adapté aux designers

Rappels automatiques en cas de retard de paiement

Vue d'ensemble simplifiée de la gestion de projet

Portails spécifiques aux clients pour faciliter la collaboration

Rapports financiers détaillés pour une vision globale de votre processus de vente

Limites de Freshbooks

Pas idéal pour les grandes entreprises de design

Intégrations tierces limitées

Prix de Freshbooks

Lite : 15 $/mois, 5 clients facturables

: 15 $/mois, 5 clients facturables Plus : 25 $/mois, 50 clients facturables

: 25 $/mois, 50 clients facturables Premium : 50 $/mois, nombre illimité de clients

: 50 $/mois, nombre illimité de clients Sélectionnez : Contacter pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (645 commentaires)

: 4.5/5 (645 commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 666 commentaires)

4. Proposer

via Proposer En tant que système de gestion de la relation client axé sur le design, Proposify apporte une touche de rajeunissement, en mettant l'accent sur une création et une gestion impeccables des propositions. Il reconnaît les défis auxquels les graphistes, en particulier les indépendants et les petites agences, sont confrontés dans leurs processus commerciaux et offre des outils pour les surmonter sans effort.

Sa vaste bibliothèque de modèles personnalisables permet de s'assurer que chaque proposition est unique et personnalisée.

Le système CRM est également doté de fonctions de collaboration en temps réel, qui permettent aux équipes de travailler en tandem sur les propositions, garantissant ainsi la cohésion et le respect des délais. Les signatures électroniques intégrées accélèrent le processus d'approbation et les analyses approfondies offrent un aperçu de ce qui fonctionne et de ce qui doit être amélioré.

Proposify élimine la part d'incertitude dans les propositions et permet aux concepteurs de faire briller leur travail.

Les meilleures caractéristiques de Proposify

Constructeur de propositions par glisser-déposer

Modèles personnalisables adaptés aux propositions de design

Signatures électroniques intégrées pour des approbations rapides

Devis interactif pour des projets flexibles

Notifications en temps réel lorsque les clients consultent ou commentent

Analyses complètes pour affiner votre stratégie de proposition

Outils de collaboration pour parfaire votre présentation en équipe

Limites de Proposify

Il se concentre principalement sur les propositions

Intégrations limitées avec d'autres logiciels par rapport à d'autres CRM pour designers

Prix de Proposify

**Plan d'équipe : 49 $ par utilisateur et par mois

Plan d'affaires : A partir de 590 $ par mois pour 10 utilisateurs

G2 : 4.6 sur 5 (900+ commentaires)

: 4.6 sur 5 (900+ commentaires) Capterra : 4.5 sur 5 (260+ commentaires)

5. OnePage CRM

via OnePage CRM OnePage se distingue par son approche minimaliste et dépouillée de la gestion de la relation client, incarnant la philosophie selon laquelle la simplicité est souvent synonyme de productivité.

Il est conçu pour les concepteurs qui ont besoin de se concentrer, en éliminant les distractions inutiles et en mettant l'accent sur les tâches réalisables. La méthodologie de vente unique "Next Action" de OnePage est une aubaine, en particulier pour les designers qui doivent jongler avec la gestion de leur pipeline.

Elle permet de rationaliser les tâches, de hiérarchiser les suivis et de garantir un processus cohérent de construction de la relation client. Les applications mobiles intégrées permettent aux designers de rester connectés même en déplacement, garantissant ainsi qu'aucune communication avec les clients ne passe à travers les mailles du filet.

Grâce aux rappels intuitifs et à l'intégration transparente des e-mails, OnePage devient moins un outil qu'un partenaire de conception.

Les meilleures caractéristiques de OnePage CRM

Approche commerciale rationalisée et exploitable

Applications mobiles intégrées pour travailler en déplacement

Outils de marketing efficaces pour la capture de prospects

Intégration transparente des courriels pour un suivi rapide

Pipelines personnalisables pour s'aligner sur les flux de travail de conception

Gestion efficace des tâches avec des rappels intuitifs

Conformité GDPR pour les clients européens

Limitations de OnePage CRM

Moins riche en fonctionnalités que certains concurrents

Peut nécessiter des applications tierces pour des besoins avancés

Prix de OnePage CRM

Professionnel: $9.95/mois par utilisateur

$9.95/mois par utilisateur Business: $19.95/mois par utilisateur

G2 : 4.7/5 (50+ commentaires)

: 4.7/5 (50+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (60+ avis)

6. Livre de miel

via Livre de miel HoneyBook s'impose comme le chouchou des créatifs, en fusionnant sans peine les fonctions de CRM et de gestion de projet.

Conçu pour les esprits créatifs, il reconnaît la myriade de défis auxquels les designers sont confrontés dans leur propre entreprise, qu'il s'agisse de l'acquisition de clients à la réalisation du projet. Son approche centrée sur l'utilisateur portail client aide tout le monde à être sur la même longueur d'onde, tandis que les outils d'automatisation réduisent la monotonie des tâches répétitives.

Les fonctions de suivi financier, associées aux contrats en ligne et aux outils de facturation, facilitent l'établissement du budget et la facturation.

Enfin, grâce à ses fonctions de collaboration, les équipes internes et les clients peuvent rester synchronisés, ce qui garantit que les projets restent sur la bonne voie et respectent le cahier des charges.

HoneyBook devient une extension du studio de design, favorisant l'organisation et l'efficacité.

Les meilleures caractéristiques de HoneyBook

Portail client convivial

Outils d'automatisation permettant de gagner du temps

Contrats et facturation en ligne dans une plateforme unifiée

Suivi financier pour l'établissement du budget du projet

Outils de communication rationalisés

Tableaux de tâches pour les étapes du projet

Intégration avec les outils de productivité les plus courants

Limites de HoneyBook

Plus adapté aux freelances et aux petits studios

Personnalisation limitée

Prix de HoneyBook

Débutant : 12,80 $/mois

: 12,80 $/mois Essentiels : 25,50 $/mois

: 25,50 $/mois Premium : 52,80 $/mois

G2 : 4.5/5 (500+ commentaires)

: 4.5/5 (500+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (100+ commentaires)

7. Clientjoy

via Clientjoy Positionnée comme une plateforme complète, Clientjoy réunit sous un même toit les différentes facettes de la gestion des clients, de l'acquisition de prospects à la facturation.

Conçue à l'intention des agences et des indépendants, elle élimine la nécessité de recourir à de multiples outils hétéroclites. Ses fonctions intuitives de proposition et de système de gestion des contrats garantit que la présentation et l'intégration se déroulent sans heurts.

La plateforme propose également une vue personnalisable du cycle de vie du client, ce qui permet aux concepteurs de disposer d'une feuille de route claire des interactions avec les clients. La facturation intégrée et un service de d'accueil des clients pour rationaliser encore davantage les opérations.

Complet outils de reporting offrent des informations exploitables, ce qui permet d'affiner en permanence les interactions avec les clients.

Les meilleures caractéristiques de Clientjoy

Gestion intégrée des propositions et des contrats

Système efficace de suivi des prospects

Vues personnalisées du cycle de vie du client

Facturation et paiements unifiés

Collaboration d'équipe avec accès basé sur les rôles

Boîte à outils d'accueil des clients

Outils de reporting utiles

Limites de Clientjoy

Courbe d'apprentissage pour les débutants

Pas idéal pour les grandes entreprises

Prix de Clientjoy

Débutant: $15/mois par utilisateur

$15/mois par utilisateur Agence: 25$/mois par utilisateur

25$/mois par utilisateur Entreprise: 49 $/mois par utilisateur

G2: 4.6/5 (40+ reviews)

4.6/5 (40+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

8. Agile

via Agile Fidèle à son nom, Nimble offre une solution CRM fluide et adaptative qui allie des fonctionnalités traditionnelles à des intégrations modernes.

La connexion avec les réseaux sociaux populaires offre aux concepteurs une vue panoramique de leurs clients, ce qui leur permet d'obtenir des informations qui vont au-delà des simples interactions par courriel.

Cette approche de CRM social garantit des profils de clients plus riches et plus détaillés, ouvrant la voie à des interactions personnalisées. Un tableau de bord unifié des contacts et des intégrations de calendriers intuitifs permettent aux designers de ne pas perdre de vue leurs engagements.

Le suivi des courriels et les rappels de tâches permettent également de s'assurer qu'aucun contact avec un client ou qu'aucune étape d'un projet n'est manquée. Nimble devient le centre de toutes les activités liées aux clients d'un designer.

Les meilleures caractéristiques de Nimble

Aperçu des médias sociaux pour des profils de clients plus riches

Tableau de bord unifié des contacts

Intégrations de calendriers efficaces

Suivi des e-mails pour une communication efficace avec les clients

Rappels de tâches pour maintenir les projets sur la bonne voie

Intégrations transparentes avec d'autres outils logiciels

Application mobile intuitive pour le travail à distance

Limites de Nimble

Fonctions d'automatisation limitées

Pour les débutants, il peut s'avérer difficile de s'y retrouver

Prix de Nimble

Affaires : 24,90 $/mois par utilisateur

G2 : 4.5/5 (900+ commentaires)

: 4.5/5 (900+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (1 800+ commentaires)

9. Campagne active

via Campagne active D'abord outil de marketing par courriel, ActiveCampaign a évolué vers des fonctions de gestion de la relation client (CRM). Sa personnalisation dynamique du contenu garantit que chaque interaction avec le client est personnelle et pertinente.

Des outils de segmentation avancés permettent aux concepteurs de regrouper les clients en fonction de divers paramètres, ce qui garantit une communication ciblée.

La plateforme se targue également d'automatiser les tâches répétitives, ce qui permet aux designers de se concentrer sur leur métier. Automatisation des ventes couplées à des analyses détaillées, en font un outil de communication, de compréhension et de croissance.

Les meilleures caractéristiques d'ActiveCampaign

Suite complète de marketing par courriel

Automatisation des tâches répétitives

Segmentation détaillée pour personnaliser la communication avec les clients

Automatisation des ventes pour une meilleure gestion des prospects

Adaptation dynamique du contenu

Outils avancés de test fractionné

Analyses en temps réel pour des informations exploitables

Limites d'ActiveCampaign

Il s'agit avant tout d'un outil de messagerie électronique et non d'un outil de gestion de la relation client (CRM)

Nécessite des intégrations pour améliorer les capacités de gestion de la relation client

Prix d'ActiveCampaign

Plus : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Professionnel : 49$/mois par utilisateur

: 49$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter le service des ventes pour connaître les tarifs

G2 : 4.4/5 (1 000+ commentaires)

: 4.4/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (2 000+ commentaires)

10. ConvertKit

via ConvertKit Si ConvertKit se positionne résolument comme une solution d'email marketing, ses fonctionnalités CRM ne peuvent être négligées. C'est un outil qui s'aligne sur leurs objectifs, en particulier pour les concepteurs qui investissent fortement dans le marketing de contenu et la sensibilisation.

Au-delà de l'envoi d'emails, ConvertKit permet une gestion intuitive des abonnés, ce qui permet aux designers de segmenter et de cibler efficacement leur audience. Son concepteur d'e-mails visuellement attrayant garantit que chaque envoi reflète la créativité du designer.

L'organisation basée sur les balises, les outils de reporting complets et l'assistance premium en font plus qu'un simple outil d'envoi d'e-mails. Il devient une plateforme qui soutient les efforts de sensibilisation des designers, en veillant à ce que leur travail mérite d'être mis en lumière.

Les meilleures caractéristiques de ConvertKit

Concepteur intuitif d'e-mails avec automatisations visuelles

Formulaires d'inscription personnalisables

Gestion efficace des abonnés

Outils de reporting complets

Intégration transparente avec les plateformes les plus courantes

Organisation des abonnés basée sur des balises

Support Premium pour tous les niveaux d'utilisateurs

Limitations de ConvertKit

Plus un outil d'email marketing qu'un CRM

Fonctionnalités CRM avancées limitées

Prix de ConvertKit

Gratuit

Creator : 15$/mois par utilisateur

: 15$/mois par utilisateur Créateur Pro : 29$/mois par utilisateur

G2 : 4.4/5 (100+ commentaires)

: 4.4/5 (100+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (100+ commentaires)

Libérer le potentiel du design avec le CRM de ClickUp

Dans le domaine de la conception graphique, il est primordial d'allier créativité et efficacité. Alors que les outils que nous avons explorés offrent des fonctionnalités spécialisées, ClickUp se distingue comme une solution globale. Il ne s'agit pas simplement d'un CRM ; ClickUp fusionne avec brio la gestion de projet, la gestion des tâches et un ensemble de fonctions de productivité. Cette approche holistique garantit que vous ne vous contentez pas de gérer des clients, mais que vous livrez également des designs captivants de manière cohérente.

La vaste bibliothèque de modèles de ClickUp est un trésor pour toute entreprise de design. Que vous vous lanciez dans un nouveau projet d'image de marque ou que vous naviguiez dans les méandres d'une campagne aux multiples facettes, ces modèles servent de rampe de lancement, réduisant le temps de préparation et permettant à la créativité de s'exprimer.

Par essence, ClickUp n'est pas seulement un outil, c'est un partenaire dans le parcours de votre entreprise de design. Un partenaire qui comprend les nuances de la conception graphique et fournit un environnement structuré mais flexible pour donner vie à votre vision. La rentabilité étant un aspect crucial de toute entreprise, ClickUp s'assure que vos opérations sont rationalisées, ce qui vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment : Livrer un travail exceptionnel à vos clients.

Explorez ClickUp et découvrez comment il peut révolutionner votre flux de travail de conception. En savoir plus sur Fonctionnalités CRM de ClickUp et son engagement à aider les graphistes !