10 meilleurs logiciels de gestion des contrats en 2024

Chaque jour, les professionnels des entreprises et les gestionnaires de contrats de tous les secteurs d'activité sont confrontés au fardeau de la gestion manuelle des contrats.

Ils sont :

Faire le tri dans un stockage cloud désorganisé pour trouver d'anciens contrats

S'efforcer de mettre en forme des clauses copiées à partir de diverses sources

Exporter, partager et réviser fastidieusement les documents via de multiples canaux pour que l'équipe commerciale et les services juridiques les examinent

S'engager dans le processus fastidieux de signature manuelle, de numérisation et de transmission du document au signataire suivant

Ce cycle répétitif de gestion des contrats consomme un temps précieux, épuise les ressources et contribue à l'épuisement des employés.

Les logiciels de gestion des contrats automatisent les tâches manuelles telles que la gestion des contrats dans un emplacement central et la mise à jour des modifications pour tous les décideurs.

Les outils avancés de gestion des contrats permettent aux parties internes et externes de les signer à l'aide de signatures électroniques, de suivre les parties prenantes qui examinent les contrats et d'assurer le stockage des contrats et la sécurité des documents critiques.

Vous recherchez un logiciel de gestion des contrats pour faciliter le travail de vos équipes juridiques et commerciales ?

Nous avons dressé ici une liste des meilleurs logiciels de gestion des contrats pour accélérer le processus contractuel, automatiser le processus d'approbation et gérer les contrats plus rapidement afin de faire avancer l'affaire au plus vite.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de gestion des contrats ?

Interface conviviale : Le système de gestion des contrats doit avoir une interface intuitive pour gérer les contrats de l'idée à l'exécution

: Le système de gestion des contrats doit avoir une interface intuitive pour gérer les contrats de l'idée à l'exécution Contrôle de version : Choisissez une solution de gestion des contrats avec contrôle de version pour vous aider à rester au courant de toutes les itérations lorsque vous négociez des contrats. Recherchez des fonctionnalités avancées pour gérer les contrats, redéfinir, approuver et réviser les documents, et modifier le libellé du contrat en quelques clics

: Choisissez une solution de gestion des contrats avec contrôle de version pour vous aider à rester au courant de toutes les itérations lorsque vous négociez des contrats. Recherchez des fonctionnalités avancées pour gérer les contrats, redéfinir, approuver et réviser les documents, et modifier le libellé du contrat en quelques clics Modèles préétablis: La plupart des logiciels de gestion des contrats donnent accès à des modèles de contrats préétablis, tels que les suivantsmodèles de contrats d'entreprise et à une bibliothèque de clauses approuvéesgagner du temps et d'atténuer les risques lors de l'élaboration de contrats intelligents

La plupart des logiciels de gestion des contrats donnent accès à des modèles de contrats préétablis, tels que les suivantsmodèles de contrats d'entreprise et à une bibliothèque de clauses approuvéesgagner du temps et d'atténuer les risques lors de l'élaboration de contrats intelligents Alertes automatisées: Recherchez une solution tout-en-un avec des flux de travail automatisés pour les renouvellements de contrats afin de garder toutes les parties impliquées dans la boucle et de ne jamais manquer les échéances critiques

Recherchez une solution tout-en-un avec des flux de travail automatisés pour les renouvellements de contrats afin de garder toutes les parties impliquées dans la boucle et de ne jamais manquer les échéances critiques Analytiques et rapports détaillés: La solution logicielle de gestion des contrats devrait permettre à votre équipe de gérer les éléments suivants les accords de service principaux et la visibilité des contrats. La plateforme devrait offrir des analyses robustes telles que les valeurs des contrats, l'exécution des contrats et les délais, et permettre de naviguer dans des hiérarchies contractuelles complexes

La solution logicielle de gestion des contrats devrait permettre à votre équipe de gérer les éléments suivants les accords de service principaux et la visibilité des contrats. La plateforme devrait offrir des analyses robustes telles que les valeurs des contrats, l'exécution des contrats et les délais, et permettre de naviguer dans des hiérarchies contractuelles complexes Intégration avec d'autres outils: Choisissez un logiciel de gestion des contrats qui offre une intégration avec vos outils d'automatisation, CRM, outils de gestion de projet, gestion des achats logiciel, gestion des opérations des logiciels et des outils de signature électronique

Choisissez un logiciel de gestion des contrats qui offre une intégration avec vos outils d'automatisation, CRM, outils de gestion de projet, gestion des achats logiciel, gestion des opérations des logiciels et des outils de signature électronique **Les outils de gestion des contrats hébergent tous vos contrats dans un référentiel sécurisé et vous permettent de les localiser à l'aide de fonctions de recherche et de filtrage robustes

Les 10 meilleures applications logicielles de gestion des contrats à utiliser en 2024

1. ClickUp

Utilisez ClickUp Docs pour gérer des documents importants et favoriser la collaboration au sein de l'équipe

ClickUp est une solution de logiciel de gestion des contacts qui aide les organisations à rationaliser et à suivre tous leurs contrats à chaque étape du cycle de vie du contrat, de la proposition à l'envoi, en passant par la création et l'approbation. Ne ratez plus jamais une échéance de renouvellement de contrat.

ClickUp dispose de divers modèles de gestion de contrats l'outil de gestion des contrats permet de stocker, de suivre et de gérer les contrats grâce à la gestion des contrats, la gestion des documents et le stockage des contrats. Même avec le forfait Free, gardez toutes les parties concernées dans la boucle et fixez des paramètres pour ne pas perdre de vue les renouvellements.

Le modèle de gestion des contrats permet de s'assurer que tous vos contrats sont stockés en un seul endroit.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créez des tâches avec des statuts personnalisés pour suivre la progression de chaque contrat

Catégoriser tous les contratsliés aux contrats d'entreprise tels que la date de signature, le département et le type de contrat pour gérer les contrats et visualiser les données contractuelles

Accédez facilement à tous vos contrats et organisez-lesdocuments dans les différentes configurations de ClickUp, comme le guide de démarrage, la liste des contrats et le formulaire de demande de contrat

Libérez plus de temps pour le travail à forte intensité de connaissances en rationalisant les tâches récurrentes grâce aux Automatisations ClickUp

Créez et stockez des documents relatifs à la gestion des contrats et visualisez la progression tout au long du cycle de vie du contrat avecTableaux de bord ClickUp

Paramétrez les rapports dont vous avez besoin, en un seul endroit, sur ClickUp

ClickUp AI vous permet de rédiger des contrats de manière automatisée en confiant tous les détails à l'IA afin que vous puissiez vous concentrer sur les tâches stratégiques. La gestion des contrats alimentée par l'IA crée une meilleure expérience pour vous, vos clients et toutes les parties concernées

Limites de ClickUp

Certains utilisateurs ont rapporté une courbe d'apprentissage abrupte pour les personnes qui utilisent le logiciel pour la première fois

L'interface peut être lente

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/utilisateur/mois

$7/utilisateur/mois Business: 12$/utilisateur/mois

12$/utilisateur/mois Entreprise: Prix personnalisé

2. Conga

via Conga Vous êtes-vous déjà surpris à fouiller dans des contrats pour trouver des informations essentielles ou une clause ? Avec un système de gestion des contrats comme Conga, vous pouvez déléguer cette tâche fastidieuse à l'IA.

Le logiciel de gestion des contrats alimenté par l'IA de Conga prend en charge la gestion du cycle de vie des contrats de bout en bout. Conga Contract Intelligence extrait les clauses commerciales grâce à l'IA et les transforme en données vérifiées pour les utilisateurs de l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de Conga

Stocker et rechercher tous les documents critiques liés aux contrats et utiliser l'IA pour extraire automatiquement les données contractuelles

Créez et envoyez des notifications d'alerte aux bonnes parties prenantes depuis le système de gestion des contrats avec l'intégration de Salesforce

Trouvez des informations sur n'importe quel accord à l'aide de la recherche contextuelle par sujet ou localisez les données à l'aide de tableaux de bord filtrables et personnalisables

Limites de Conga

La navigation entre les différentes pages est difficile dans le référentiel des contrats

Les modèles de contrats ne sont pas personnalisables

Prix de Conga

Tarification personnalisée

G2: 4.2/5 (398 commentaires)

4.2/5 (398 commentaires) Capterra: 4.3/5 (72 commentaires)

3. DealHub

via DealHub Évitez ce gâchis et la longueur du processus de passation des marchés grâce à DealHub, un logiciel de gestion des marchés.

DealHub simplifie le processus de gestion des contrats en amenant toutes les parties prenantes à collaborer sur un seul tableau de bord numérique, DealRoom, pour générer des documents juridiques, réviser les contrats, gérer les redlines et fournir un statut et une visibilité en temps réel.

Meilleures fonctionnalités de DealHub

La plateforme de gestion des contrats génère des NDA, des MSA et d'autres contrats dans différentes formes telles que HTML, Word et PDF

Configurez des flux de travail d'approbation pour obtenir l'alignement interne avant d'envoyer le contrat aux clients

L'intégration CRM avec Salesforce, Freshworks et Hubspot offre un accès achevé à tous les accords et documents directement dans votre CRM et dispose de rôles utilisateurs basés sur les permissions

Limites de DealHub

L'interface de création de modèles n'est pas conviviale

L'intégration avec des outils de signature électronique tels que Docusign fait défaut

Prix de DealHub

DealRoom: Prix personnalisé

Prix personnalisé DealHub CPQ: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée DealHub Billing: Tarification personnalisée

G2: 4.7/5 (551 commentaires)

4.7/5 (551 commentaires) Capterra: 4.8/5 (39 commentaires)

4. Concorde

via Concorde IConcord est un système de gestion des contrats tout-en-un destiné aux entreprises pour rationaliser la gestion des documents contractuels avec des flux de travail d'approbation pour les parties internes et externes. L'automatisation de la négociation des contrats et des tâches redondantes telles que le redlining et le suivi des modifications devient facile.

Le référentiel contractuel sécurisé stocke la version actuelle la plus à jour du contrat. Les systèmes de gestion des contrats permettent aux membres de l'équipe de signer électroniquement des contrats intelligents en quelques clics.

Avec les forfaits professionnels et Enterprise, vous obtenez des informations sur tous vos contrats grâce au tableau de bord complet de Concord pour les rapports et les analyses.

Concord meilleures fonctionnalités

Ajoutez un commentaire ou discutez en temps réel dans votre document contractuel avec des réviseurs internes, des équipes Business, des clients ou des fournisseurs de gestion de contrats

Diriger automatiquement les contrats vers les réviseurs et les faire approuver dans le document Concord au sein de la plateforme de gestion des contrats

Recueillez gratuitement un nombre illimité de signatures électroniques juridiquement contraignantes dans le document contractuel

Intégrez les documents Concord à vos flux de travail quotidiens

Limites de Concord

Certaines fonctionnalités pourraient être plus personnalisées, comme l'ajout d'une date dans les champs de signature

L'ajout d'utilisateurs illimités à vos contrats est payant

Prix de Concord

Standard : 17 $/utilisateur/mois

: 17 $/utilisateur/mois Professionnel : 49 $/mois

: 49 $/mois Enterprise : Tarification personnalisée

G2: 4.3/5 (131 commentaires)

4.3/5 (131 commentaires) Capterra: 4.5/5 (196 commentaires)

5. Trackado

via Trackado Les solutions de gestion des contrats de Trackado permettent aux équipes business d'accéder aux documents critiques depuis n'importe où. Paramétrez des flux de travail d'approbation pour différentes équipes, soyez automatiquement notifié des dates et tâches critiques, et faites surface des aperçus sur la santé financière des contrats.

Les meilleures fonctionnalités de Trackado

Le référentiel des contrats est un outil tout-en-un pour gérer le cycle de vie des contrats

Paramétrez des évènements et des rappels pour les renouvellements de contrats à venir et assignez-les aux membres de l'équipe concernés

Le module d'automatisation des flux de travail permet d'acheminer vos contrats à travers les processus de révision et d'approbation nécessaires avant de les envoyer aux clients

Limites de Trackado

Il n'est pas possible de rechercher et de filtrer à partir du nom de l'entreprise

À ne fait pas d'intégration avec Microsoft Dynamics pour le flux de données entre les sources d'entreprise

Prix de Trackado

Forfait gratuit

Plan de démarrage : 39 $/mois

: 39 $/mois Business : 129 $/mois

: 129 $/mois Entreprise : 299 $/mois

G2: Pas assez de commentaires

Pas assez de commentaires Capterra: 4.5/5 (22 commentaires)

6. GetAccept

via GetAccept GetAccept est un logiciel de gestion des contrats qui fournit aux prestataires des modèles préconstruits pour des solutions de gestion des contrats en douceur.

Vous pouvez collaborer avec les parties prenantes pour créer une expérience d'achat facile, en réduisant le temps nécessaire pour conclure des affaires avec des propositions interactives et des signatures électroniques sécurisées.

Meilleures fonctionnalités de GetAccept

Tableau de bord aperçu pour gérer les contrats de toutes vos affaires en cours et évaluer celles qui nécessitent le plus d'attention

Téléchargez vos documents commerciaux dans des dossiers respectifs au processus de vente ou créez du contenu commercial adapté aux mobiles à l'aide de l'éditeur

Raccourcissez votre processus de création de proposition en utilisant des modèles de contrat pré-construits ou même en créant vos propres modèles

Limites de GetAccept

Il n'y a pas de fonction permettant de faire une copie du brouillon

Difficulté à trier et à filtrer les données pour la gestion des contrats

Prix de GetAccept

Essentiel : 15$/utilisateur/mois

: 15$/utilisateur/mois Deal Room Professional: $39/utilisateur/mois

$39/utilisateur/mois Contrat Room Professional: $49/utilisateur/mois

$49/utilisateur/mois Full Suite Professional: $79/utilisateur/mois

GetAccept évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (779 commentaires)

4.6/5 (779 commentaires) Capterra: 4.6/5 (31 commentaires)

7. Travail à façon

via Contrat de travail Vous est-il déjà arrivé de vous perdre dans une piste d'audit pour trouver la bonne version à envoyer à des parties externes pour signature ?

ContractWorks permet aux équipes de gérer les documents suivants plusieurs projets clients et des contrats de bout en bout. Utilisez le logiciel de gestion des contrats de ContractWorks avec des fonctionnalités IA pour gérer les cycles de vie des contrats, améliorer la transparence et obtenir des alertes sur les détails et les évènements cruciaux des contrats.

Meilleures fonctionnalités de ContractWorks

Rédiger des accords dans l'outil de gestion des contrats en quelques minutes en répondant à des questions préconfigurées, réutiliser les données dans les accords et déléguer la rédaction

Un environnement partagé pour les personnes concernées afin de faciliter les négociations contractuelles en collaboration avec une piste d'audit

Fonctionnalité de recherche avancée avec OCR pour trouver facilement les détails du contrat

Intégration avec GPT 3 pour tirer parti de l'IA pour la création de contrats et la simplification des clauses

Limites de ContractWorks

Les fonctionnalités avancées telles que les modèles de rédaction de contrat, le contrôle de la version et le contrôle de la qualitéautomatisation du flux de travail ne sont disponibles que dans les forfaits Premium

Pas d'opérations en masse disponibles, comme l'archivage de tous les contrats expirés

Prix de ContractWorks

Standard : 700 $/mois

: 700 $/mois Professionnel : 900 $/mois

: 900 $/mois **Prime : 2000 $/mois

G2: 4.8/5 (79 commentaires)

4.8/5 (79 commentaires) Capterra: 4.8/5 (76 commentaires)

8. Agiloft

via Agiloft La plupart des grandes entreprises ou des administrations travaillent avec des logiciels de gestion des contrats hérités. Une simple modification de l'automatisation du flux de travail des contrats existants prendra probablement des mois et des dizaines de milliers de $$$, entraînant des retards et des charges financières de plus en plus lourdes.

Les logiciels modernes tels qu'Agiloft disposent de tableaux de bord sans code qui permettent aux gestionnaires de contrats d'effectuer ce changement, ce qui leur fait gagner du temps et réduit le coût du logiciel de gestion des contrats.

L'interface intuitive d'Agiloft stimule le taux d'adoption des utilisateurs, les fonctionnalités alimentées par l'IA accélèrent la création de contrats et la conformité à la sécurité garantit des flux de travail contractuels légaux.

Les meilleures fonctionnalités d'Agiloft

Offre une plateforme no-code entièrement personnalisable pour gérer l'ensemble du cycle de vie des contrats

Des bibliothèques de clauses dynamiques et des modèles pour accélérer le processus de création de contrats

La fonctionnalité de recherche en langage naturel vous permet de trouver rapidement les documents contractuels et les détails dont vous avez besoin

Limites d'Agiloft

L'interface n'est pas intuitive à paramétrer et la courbe d'apprentissage est importante au départ

Ne fait pas appel à la technologie pour identifier les contrats en double

Prix d'Agiloft

Les points forts : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Avancé: Tarification personnalisée

Tarification personnalisée Premium: Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (72 commentaires)

4.6/5 (72 commentaires) Capterra: 4.8/5 (34 commentaires)

9. Hors-la-loi

via Hors-la-loi Outlaw est un logiciel moderne de gestion des contrats qui rationalise le cycle de vie des contrats pour les organisations - de la génération de documents à partir de modèles à la rédaction de contrats en passant par la négociation en temps réel et la signature électronique.

Dotée de fonctionnalités clés pour rationaliser la rédaction et la négociation des contrats, la solution tout-en-un d'Outlaw permet à votre équipe juridique de se concentrer sur le travail stratégique plutôt que de se perdre dans le processus contractuel.

Les meilleures fonctionnalités d'Outlaw

Création d'un modèle de contrat personnalisé à l'aide d'une bibliothèque de conditions dynamiques, de garde-fous conditionnels et de fonctionnalités de génération de lots

Piste d'audit en temps réel, contrôle des versions et notifications pour maintenir la transparence et la visibilité

S'intègre à plus de 1 000 applications par le biais d'API sécurisées pour s'adapter à votre flux de travail

Limites d'Outlaw

N'est pas intuitif avec les documents liés aux tribunaux

L'ajout d'utilisateurs illimités aux contrats n'est pas possible

Prix d'Outlaw

Tarification personnalisée

G2: 4.6/5 (86 commentaires)

4.6/5 (86 commentaires) Capterra: 4.5/5 (41 commentaires)

10. ContractSafe

via ContractSafe De nombreux services, tels que les équipes commerciales, financières et opérationnelles, élaborent des documents contractuels. Les systèmes de gestion des contrats offrent une visibilité sur les délais et permettent à toutes les parties prenantes associées de se synchroniser, ce qui conduit à une clôture du contrat en temps voulu et avec succès.

ContractSafe est un logiciel de gestion des contrats doté d'un tableau de bord intuitif permettant d'accéder rapidement aux informations essentielles grâce à des fonctionnalités de recherche. Rationalisez votre processus de création de contrat grâce à des modèles de contrat personnalisés répondant à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de ContractSafe

Suivez tous vos contrats en cours à chaque étape, réduisant ainsi les risques, les heures perdues et le fonctionnement efficace de votre organisation

Le logiciel de gestion des contrats de ContractSafe est construit sur AWS et offre des fonctionnalités telles que le cryptage, la détection des logiciels malveillants et des virus, et les tests de vulnérabilité pour garder vos documents critiques en sécurité

Paramétrez des rappels de date limite de contrat pour les renouvellements et l'expiration des contrats, qui sont envoyés automatiquement à votre e-mail

Limites de ContractSafe

Il n'est pas possible de glisser-déposer un contrat dans différents dossiers

Certaines fonctionnalités ne sont pas aussi simples et nécessitent une formation et des explications supplémentaires de la part de l'équipe chargée de la mise en œuvre

Prix de ContractSafe

Base : 329 $/mois

: 329 $/mois Standard : 549 $/mois

: 549 $/mois Professionnel : 779 $/mois

: 779 $/mois Entreprise : 999 $/mois

G2: 4.6/5 (82 commentaires)

4.6/5 (82 commentaires) Capterra: 4.8/5 (130 commentaires)

Révolutionner les contrats avec les meilleurs systèmes de gestion des contrats

Le logiciel de gestion des contrats que vous choisissez vous guidera vers une gestion efficace du cycle de vie des contrats et augmentera la productivité de l'organisation. Choisissez un outil de gestion des contrats cohérent avec les flux de travail de votre équipe Business et sécurisé pour la collaboration entre les équipes.

ClickUp est l'un des meilleurs logiciels de gestion de contrats disponibles pour les professionnels de l'entreprise, les services juridiques, les équipes commerciales et tous ceux qui souhaitent rédiger et partager des contrats.

Donnez à votre équipe juridique les moyens d'agir grâce aux modèles de gestion des contrats et à ClickUp AI pour rationaliser et accélérer le processus de gestion des contrats, qui passe de semaines et de jours à quelques heures.

Une gestion du flux de travail guidée par les éléments suivants les techniques de gestion de projet permet de décomposer les projets complexes en tâches gérables. De plus, les logiciels de gestion des contrats vous permettent d'attribuer des responsabilités, de suivre la progression et d'automatiser les étapes manuelles du flux de travail dans le processus contractuel.

Les systèmes de gestion des contrats de ClickUp s'intègrent à votre pile existante pour assurer un flux d'informations transparent et sécurisé entre les différentes équipes de votre entreprise. Planifiez, gérez et suivez tous vos contrats d'entreprise pour la gestion du cycle de vie des contrats sur le tableau de bord intuitif de ClickUp.

S'inscrire à L'essai gratuit de ClickUp et utilisez le logiciel de gestion des contrats.