Les 10 meilleures alternatives à Midjourney pour AI Image Generation 2024

Midjourney a transformé la façon dont nous nous exprimons à travers l'art, en fournissant une plateforme unique qui transforme les invites textuelles en chefs-d'œuvre visuels grâce à son générateur d'images IA. 🖼️

Pour ceux qui manquent de compétences artistiques conventionnelles, il est devenu une passerelle vers la créativité, et pour les artistes, un nouveau terrain de jeu pour explorer et mettre en valeur leur talent avec l'aide de.. Outils d'IA .

Midjourney pourrait cependant ne pas répondre aux préférences de chacun en matière d'art numérique et d'outils de modification en cours. Certains utilisateurs pourraient s'opposer au passage récent à un modèle payant, tandis que d'autres pourraient souhaiter une assistance client plus directe pour la résolution des problèmes liés aux produits.

C'est pourquoi nous avons fait quelques recherches et dressé une liste des 10 meilleures alternatives à Midjourney pour la génération d'images par l'IA. Nous avons soigneusement examiné leurs fonctionnalités et leurs prix pour vous aider à trouver la solution idéale pour vos besoins.

Et pour couronner le tout, nous vous présenterons une plateforme qui pourrait vous ouvrir de nouvelles voies pour vous attaquer à vos tâches créatives et exploiter la puissance de l'IA dans un contexte plus large. 🤖

Que faut-il rechercher dans les alternatives à Midjourney ?

Avant de plonger dans nos meilleurs choix d'alternatives à Midjourney, gratuites et payantes, soulignons quelques fonctionnalités qui permettent à un générateur d'art IA de se démarquer :

Interface conviviale: L'outil d'image doit être facile à naviguer, même pour les utilisateurs sans expertise technique ou de conception Génération rapide d'images: Bien qu'un temps de génération plus long puisse conduire à des images plus complexes, le générateur devrait toujours être capable de produire rapidement des visuels de haute qualité ⏱️ Flexibilité des invitations, instructions: L'outil devrait accepter divers paramètres pour la génération d'outils d'IA. Certains utilisateurs préfèrent une interface de langage simple, tandis que d'autres voudront utiliser des commandes et des caractères plus avancés dans leurs générateurs d'art IA **Options de modification : les options de modification après la génération, telles que la mise à l'échelle, la variation et le remplacement d'objets, peuvent améliorer l'utilité du modèle d'IA. ✂️ Sélection de thèmes et de styles artistiques: La possibilité de choisir différents thèmes et styles artistiques en fonction des entrées de l'utilisateur peut faire passer la génération d'images au niveau supérieur Utilisation commerciale: En fonction de vos objectifs, l'outil doit fournir des informations claires sur les droits d'utilisation des images générées, en particulier à des fins commerciales Options gratuites et payantes: En fonction de votre budget, la disponibilité d'options gratuites et payantes peut être un facteur essentiel

Les 10 meilleures alternatives à Midjourney à utiliser en 2024

Maintenant que nous savons ce qu'il faut rechercher dans Générateurs d'art IA en attendant, voyons le top 10 des alternatives à Midjourney qui ont fait mouche en 2024.

1. DALL-E 2

Via : DALL-E 2 Créé par OpenAI,DALL-E 2 a fait irruption sur la scène en 2022 et a rapidement captivé les utilisateurs grâce à sa génération intuitive d'art par l'IA. Tout ce que vous avez à faire est de taper votre vision, et en quelques secondes, vous aurez quatre images uniques qui reflètent vos pensées.

Les utilisateurs qui sont montés à bord avant avril 2024 bénéficient d'une offre avantageuse de crédits mensuels gratuits. Mais ce sont les nouveaux utilisateurs qui pourraient devoir y réfléchir à deux fois. Avec une exigence d'achat de crédit minimum de 15 $, le frisson de l'expérience de cette centrale d'IA originale a maintenant un coût pour le générateur d'images IA. 💲

DALL-E 2 meilleures fonctionnalités

Propriété de l'utilisateur sur les images générées, y compris le droit de vente, de réimpression et de marchandise

Intégration avec les plateformes soutenues par Microsoft, comme Bing

Des mesures de protection contre la génération d'images violentes, haineuses ou pour adultes garantissent l'adéquation du contenu

Des mises à jour régulières permettent aux utilisateurs de bénéficier des dernières fonctionnalités de l'IA

Limites de DALL-E 2

Il ne tient pas compte des invitations si elles sont trop longues

Il manque des options de modification en cours

Prix de DALL-E 2

Gratuit: pour les utilisateurs qui se sont inscrits avant le 6 avril 2024

pour les utilisateurs qui se sont inscrits avant le 6 avril 2024 115 crédits: 15 $ (1 crédit correspond à 1 invite, instructions)

DALL-E 2 évaluations et critiques

G2 : 4/5 (21 commentaires)

: 4/5 (21 commentaires) Capterra : 5/5 (1 commentaire)

2. Diffusion stable

Via : Diffusion stable Stable Diffusion est un générateur d'art IA entraîné à générer de nouvelles images basées sur un texte ou des images en entrée. Créé par Stability IA, il intègre des algorithmes avancés et des techniques d'apprentissage profond, offrant un processus de génération d'images rapide et sûr.

Un trait distinctif est sa capacité à fonctionner en douceur sur du matériel de niveau consommateur, nécessitant un GPU avec au moins 8 Go de VRAM. Ce paramètre le différencie des services uniquement basés sur le cloud comme DALL-E et Midjourney, et en fait une option plus accessible pour de nombreux utilisateurs.

Et la cerise sur le gâteau ? Il est achevé et gratuit. 🙌

Stable Diffusion meilleures fonctionnalités

Génération rapide d'images de haute qualité

Ne nécessite aucune information personnelle pour démarrer

Livré avec une bibliothèque pratique d'invites, instructions pour inspirer vos créations

Permet des paramètres définis par l'utilisateur pour une personnalisation détaillée de l'image

Possibilité de générer des images photoréalistes

Assistance pour les transformations de texte en image et d'image en image

L'un des rares générateurs d'art IA gratuits disponibles

Limites de la diffusion stable

Vous devez installer une application tierce sur votre appareil

Certains ordinateurs ne remplissent pas les conditions techniques minimales pour faire fonctionner Stable Diffusion

Prix de Stable Diffusion

Gratuit

Stable Diffusion ratings and reviews

G2 : 4.3/5 (2 commentaires)

: 4.3/5 (2 commentaires) Capterra : 5/5 (1 commentaire)

3. Jasper Art

Via : Jasper Art Jasper Art se distingue par son interface utilisateur intuitive et sa capacité à générer des images uniques et gratuites sans filigrane à partir de simples invites texte. Ses options de personnalisation polyvalentes incluent des styles, des ambiances et des supports, offrant aux utilisateurs un large spectre créatif. 🎨

Cet outil de génération d'images IA permet d'économiser du temps et des efforts en générant de nombreuses images en quelques secondes, ce qui en fait l'un des générateurs d'images IA les plus rapides. Le prix est cependant élevé par rapport à d'autres plateformes, mais vous obtenez de générer un nombre illimité d'images par mois.

Jasper Art meilleures fonctionnalités

Génération rapide d'images

Interface utilisateur simple et claire

Permet la personnalisation en fonction de différents styles et préférences

Images sans filigrane

Peut générer des images incluant des célébrités

Limites de Jasper Art

N'offre pas d'assistance pour les transformations d'image à image

Les images générées ne sont pas protégées par des droits d'auteur

Prix de Jasper Art

Créateur: 49$/mois

49$/mois Teams: 125 $/mois

125 $/mois Business: Contacter l'équipe commerciale de Jasper pour connaître les tarifs

Jasper Art évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Check out these Modèles d'invitations, instructions !

4. Rêve de WOMBO

Via : Rêve de WOMBO Dream By Wombo est un générateur d'images IA unique offrant un intervalle de possibilités de conception abstraite. Son approche conviviale s'adresse aux individus quel que soit leur niveau de compétence technique. Son approche conviviale s'adresse à tous les individus, quel que soit leur niveau de compétence technique. Il est également facile à utiliser pour les contraintes budgétaires.

Fait intéressant, le générateur d'images IA permet aux utilisateurs de créer des œuvres d'art spécifiquement destinées au marché NFT, en leur accordant des garanties de propriété totale sur leurs créations.

Dream by WOMBO meilleures fonctionnalités

Fournit de multiples possibilités d'œuvres d'art abstraites

Compatibilité avec les appareils mobiles

Le générateur d'œuvres d'art IA encourage l'engagement de la communauté par le partage des œuvres d'art

Transformations texte-image et image-image

Répond spécifiquement à la création et à l'échange d'œuvres d'art NFT

Dream by WOMBO limitations

Certains utilisateurs se sont plaints que des images inoffensives soient signalées comme NSFW

Le forfait Free est accompagné de nombreuses publicités

Prix de Dream by WOMBO

Free

Premium: $9.99/mois

Dream by WOMBO évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

5. Invitation, instructions

Via : Invitation, instructions Prompt Hunt permet aux utilisateurs de générer de l'art en utilisant plusieurs outils comme Stable Diffusion, DALL-E et Midjourney. Vous pouvez créer des invitations à partir d'images ou d'entrées textuelles ou utiliser l'un des modèles pré-faits, qui sont particulièrement utiles pour les débutants.

La plateforme brille par son accessibilité sur tous les appareils par rapport aux autres alternatives Midjourney de cette liste. 📱

Les utilisateurs peuvent garder leur art privé ou le partager via la plateforme. Dans les deux cas, ils retiennent la propriété de leurs images générées, ce qui paramètre certainement ce générateur d'images IA par rapport aux autres outils IA.

Les meilleures fonctionnalités de Prompt Hunt

Création unique d'images d'IA avec Stable Diffusion, DALL-E et Midjourney

Accès à un large intervalle de styles d'IA

Possibilité de partager les œuvres d'art de l'IA directement depuis la plateforme

Compatibilité inter-appareils

Une bibliothèque de modèles pour aider à générer des images

Limites de la chasse aux invites, instructions

La création de modèles personnalisés n'est pas très simple

Le niveau de prix de base est limité à la diffusion stable et au modèle propriétaire de Prompt Hunt

Prix de Prompt Hunt

Essentiel: Essai gratuit de 7 jours, puis 1,99 $/mois

Essai gratuit de 7 jours, puis 1,99 $/mois Pro: 9,99 $/mois

9,99 $/mois Pro+: 14,99 $/mois

Prompt Hunt évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

6. NightCafe

Via : NightCafe NightCafe est une plateforme de bout en bout pour la mise en réseau, la création et la vente d'œuvres d'art générées par l'IA, qui connecte la communauté artistique avec la technologie de l'IA. 🖌️

C'est l'une des meilleures alternatives à Midjourney, car il suffit de fournir des invites textuelles ou des images originales, et NightCafe les transformera en pièces d'art uniques de qualité muséale. 🖼️

La combinaison de la technologie IA avancée, des fonctionnalités des médias sociaux et de la gamification est ce qui distingue NightCafe. Les artistes, les amateurs et même les novices trouvent cette plateforme amusante à utiliser, grâce à sa communauté dynamique et à ses défis quotidiens.

L'interface conviviale, un large intervalle de modèles IA et de préréglages, et les crédits quotidiens gratuits rendent la plateforme largement accessible par rapport à d'autres générateurs d'art.

NightCafe meilleures fonctionnalités

Interface intuitive et conviviale

Nombreux crédits quotidiens gratuits

Grande variété de styles et de modes de génération d'œuvres d'art

Les créateurs peuvent revendiquer les droits d'auteur de leurs œuvres

Plusieurs modèles sont disponibles, notamment Stable Diffusion et DALL-E 2

Limites de NightCafe

Le service client serait peu réactif

Certains utilisateurs trouvent que la censure sur la plateforme est trop stricte

Prix de NightCafe

Free: cinq crédits/jour plus deux pour avoir voté dans un défi quotidien

cinq crédits/jour plus deux pour avoir voté dans un défi quotidien IA débutant: 5,99 $ pour 100 crédits/mois

5,99 $ pour 100 crédits/mois IA Hobbyist: $9.99 pour 200 crédits/mois

$9.99 pour 200 crédits/mois IA Enthusiast: $19.99 pour 500 crédits/mois

$19.99 pour 500 crédits/mois Artiste IA: 49,99 $ pour 1400 crédits/mois

49,99 $ pour 1400 crédits/mois Paquets de crédits sans abonnement mensuel: à partir de $$$$a pour 100 crédits

NightCafe évaluations et critiques

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.2/5 (5 commentaires)

7. AutoDraw

Via : AutoDraw Si vous aimez encore les passe-temps de votre enfance, vous allez adorer AutoDraw. ✏️

Cet outil d'IA gratuit impressionne par sa conception intuitive et son interface conviviale.

Lorsque vous dessinez quelque chose, quelles que soient vos prouesses artistiques, AutoDraw utilise sa technologie intelligente pour comprendre vos intentions. Il vous présente ensuite une série d'options bien dessinées qui correspondent à votre esquisse. Vous pouvez choisir celle qui vous plaît et l'échanger avec votre dessin original, ce qui améliore instantanément la qualité de votre création !

AutoDraw meilleures fonctionnalités

Achevé et gratuit, aucune inscription n'est requise

Convivialité et facilité d'utilisation pour les débutants

Outil de suggestion avancé qui améliore les dessins

Fonctionnalités d'un ensemble varié d'outils de personnalisation

Peut être utilisé sur plusieurs appareils

Limites d'AutoDraw

Manque d'options de dessin réalistes

Absence de fonctionnalités avancées pour les dessins plus complexes, comme la superposition

Prix d'AutoDraw

**Free

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

8. Designs.IA

Via : Designs.IA D'autres alternatives populaires à Midjourney incluent Designs.ai. Cet outil IA offre une suite de fonctionnalités pour créer des actifs numériques tels que des logos, des vidéos et des discours, entre autres.

Le Video Maker de la plateforme récupère des séquences vidéo pertinentes en fonction du texte fourni par l'utilisateur, générant ainsi des vidéos engageantes et significatives en quelques minutes. 📽️

Font Pairer propose des recommandations perspicaces en matière de combinaisons de polices, une aide précieuse pour tout concepteur à la recherche de combinaisons de polices harmonieuses.

Enfin, Graphic Maker est un outil pratique pour créer et télécharger des images vectorielles avec des couleurs personnalisées, bien que la bibliothèque d'images limitée puisse être un obstacle.

Designs.IA meilleures fonctionnalités

Excellent pour la conception de logos et la création de vidéos

Soutenu par 123RF, fournissant un accès à des millions d'images, de graphiques et de vidéos

Assistance client par discussion en direct et réactive

Limites de Designs.IA

Manque d'applications mobiles par rapport à d'autres alternatives Midjourney dans cette liste

Vous ne pouvez pas accorder de licence, vendre ou redistribuer votre travail à d'autres plateformes d'actifs boursiers

Prix de Designs.ai

Basic: $29/mois

$29/mois Pro: $69/mois

$69/mois Enterprise: Contactez Designs.ai pour une tarification personnalisée

Evaluations et critiques de Designs.IA

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4/5 (2 commentaires)

9. StarryAI

Via : StarryAI StarryAI est le plus convivial des générateurs d'images IA. Mon travail consiste à lui donner une invite, $$$a, à travailler. Ensuite, choisissez votre style préféré parmi une vaste sélection et orientez l'œuvre d'art vers des représentations abstraites ou plus détaillées.

C'est là que la magie opère. StarryAI utilise deux modes distincts, Altair pour les interprétations abstraites et Orion pour les images plus narratives, pour donner vie à votre idée.

En quelques minutes, votre œuvre d'art unique et de haute qualité est prête à être utilisée comme bon vous semble. ⭐

Les meilleures fonctionnalités de StarryAI

Propriété achevée des images achevées

Deux modes distincts, Altair et Orion, pour une variété de sorties d'images

La fonctionnalité Evolve permet d'affiner vos images

Mises à jour fréquentes des fonctionnalités

Applications mobiles

Limites de StarryAI

Certains utilisateurs se sont plaints de l'interface utilisateur buggée

L'application ignore parfois l'invite, les instructions

Prix de StarryAI

Free: cinq crédits/jour + trois tous les trois jours pour le partage sur les médias sociaux

cinq crédits/jour + trois tous les trois jours pour le partage sur les médias sociaux Démarrage: 11,99 $/mois

11,99 $/mois Unlimited Pro: $37.99/mois

$37.99/mois Unlimited Pro Max: $79.99/mois

$79.99/mois Vous pouvez également acheter des crédits sans abonnement mensuel, à partir de 15,99 $ pour 40 crédits

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

10. Craiyon

Via : Craiyon Craiyon, anciennement connu sous le nom de DALL-E mini, est un générateur d'art IA facile à utiliser pour les débutants. Vous entrez votre invite texte et choisissez parmi quatre modèles de génération d'images : Art, Dessin, Photo, et Aucun.

Par exemple, si vous entrez une invite positive telle que "coucher de soleil" mais que vous utilisez "plage" en tant qu'invite négative, l'IA génère une image d'un coucher de soleil sans aucun élément lié à la plage. 🌇

Craiyon est unique pour sa fonctionnalité "Prochaine invite", qui utilise ChatGPT pour suggérer de nouvelles invitations en fonction de vos entrées précédentes. Une autre fonction innovante consiste à mettre en valeur votre art généré par l'IA sur des maquettes de t-shirts pour inspirer des idées de merchandising.

Les meilleures fonctionnalités de Craiyon

Plate-forme conviviale, facile à naviguer pour les débutants

Capacité de génération d'images illimitée

Fonctionnalité unique "Invitation suivante" pour l'inspiration créative

Affichage des illustrations sur les maquettes de t-shirts

Limites de Craiyon

Parfois, les serveurs ne peuvent pas assister le trafic, et les images ne sont pas générées

Pas d'application mobile

Prix de Craiyon

**Free

Assistance: 6$/mois

6$/mois Professionnel: 24$/mois

24$/mois Enterprise: Contactez Craiyon pour une tarification personnalisée

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : $$$A

Autres Outils d'IA

Alors que Midjourney et les plateformes similaires se concentrent sur la transformation des invitations textuelles en graphiques attrayants, la gestion de projet de design les plateformes comme ClickUp offrent un ensemble plus complet de fonctionnalités alimentées par l'IA pour rationaliser votre flux de travail créatif, améliorer la collaboration et stimuler la productivité globale. 📈

révolutionne la façon dont vous rédigez et gérez vos tâches. Il vous suffit de surligner un texte dans un document, un commentaire ou une description de tâche et laissez la barre d'outils IA l'optimiser pour vous. En fonction de vos besoins, elle peut l'allonger, le raccourcir, le rendre plus attrayant ou le simplifier.

Utilisez ClickUp AI pour écrire plus vite et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

La puissance de ClickUp AI ne se limite pas à l'amélioration de votre écriture. ✍️

Il vous aide à rédiger un texte ou une copie pour n'importe quel sujet, réduisant ainsi le temps que vous passez habituellement à rédiger des e-mails ou à tracer les grandes lignes d'un article de blog.

Le système est conçu pour faciliter le travail administratif en résumant des documents et en générant.. éléments d'action de fournir des récapitulatifs instantanés et d'extraire de manière transparente les étapes suivantes.

De plus, ClickUp AI permet de rattraper les conversations, de générer des tâches, de vérifier l'orthographe et la grammaire, et même de traduire des langues au sein de sa plateforme.

Maximiser la productivité de la conception avec ClickUp

ClickUp s'adresse aux équipes de conception et de création de toutes tailles, en offrant des fonctionnalités complètes de gestion des tâches, de suivi du temps, de calendriers, la collaboration au sein de l'équipe et les rapports.

Il offre des centaines de fonctionnalités personnalisables, y compris un système de gestion de l'information tableau blanc numérique pour une collaboration en temps réel ou asynchrone. Utilisez ce outil de conception de produits pour lancer des idées, élaborer des stratégies et cartographier les idées de conception et les flux de travail avec les membres de votre équipe.

ClickUp Tableaux Blancs est votre hub visuel centralisé pour transformer les idées de l'équipe en actions coordonnées

ClickUp offre également une bibliothèque de modèles conçue explicitement pour les équipes de conception et de création. Ces cadres vous permettent de construire un flux de travail de conception qui reflète fidèlement votre processus idéal en promouvant l'efficacité et la créativité.

Enfin et surtout, ClickUp fournit des outils de collaboration comme ClickUp Docs pour la gestion des les documents de briefing créatif et Révision pour l'annotation d'images, de vidéos et de PDF . Ces fonctionnalités garantissent des instructions et un retour d'information clairs, accélérant ainsi le processus de révision de la conception.

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp :

Transformez vos écrits en quelques secondes pour les rendre plus professionnels, plus directs ou plus engageants

Créer un contenu de haute qualité rapidement à l'aide d'invitations alimentées par l'IA

Mettez en surbrillance n'importe quel texte et laissez la barre d'outils de l'IA l'optimiser

Générez des résumés et des éléments d'action instantanément pour rationaliser les tâches administratives

Traduisez les langues et vérifiez l'orthographe et la grammaire au sein de la plateforme ClickUp

Donnez vie à vos idées en quelques minutes grâce aux Tableaux blancs numériques pour une collaboration en temps réel ou asynchrone

Créez un flux de travail de conception qui reflète votre processus idéal grâce à la bibliothèque de modèles

Gérer les documents de briefing créatif de manière collaborative avec ClickUp Docs

Transmettez des instructions claires et accélérez le processus de retour d'information sur la conception grâce à la Révision

Les limites de ClickUp :

L'absence d'options de gamification peut donner l'impression qu'il n'y a que du travail et pas de jeu

Certains utilisateurs estiment que l'option de suivi du temps doit être améliorée

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Entrez en contact avec l'équipe de l'entrepriseéquipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

Exploiter le pouvoir de l'IA : des images aux mots

Alors que nous naviguons dans le paysage des alternatives à Midjourney, il est clair que la portée s'étend au-delà du simple remplacement d'un outil par un autre. Il s'agit de trouver une solution qui ajoute de la valeur de diverses manières, comme ClickUp, avec son riche tableau de fonctionnalités

Alors que vous évaluez vos options, n'oubliez pas que l'innovation vient souvent d'endroits inattendus. Peut-être qu'un changement de perspective, de la génération d'images à l'englobement de l'ensemble de l'entreprise, est une bonne chose l'optimisation du flux de travail pourrait bien débloquer de nouveaux niveaux d'efficacité et de créativité. Après tout, les meilleurs outils ne se contentent pas de résoudre nos problèmes existants - ils ouvrent de nouvelles perspectives ! 🎉