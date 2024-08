10 meilleurs logiciels de Mind Mapping pour Mac en 2024 (gratuits et payants)

Nous comprenons : Le vaste univers numérique peut parfois ressembler à un labyrinthe. Mais lorsqu'il s'agit d'élaborer vos stratégies ou de forfaiter le prochain grand projet, vous ne devriez pas avoir à vous débattre avec des outils incompatibles ou des interfaces encombrantes.

Imaginez un outil de productivité qui soit l'extension de votre génie créatif. Un outil qui reflète la conception intuitive et la convivialité que les utilisateurs de Mac adorent. Et si nous vous disions que nous avons trouvé non pas un, mais 10 cartes mentales ping pour Mac ? Que vous soyez un penseur solitaire cherchant à esquisser un roman ou que vous fassiez partie d'une équipe dynamique orchestrant des projets complexes, nous avons quelque chose pour vous.

Et la cerise sur le gâteau ? Nous avons des logiciels de cartes mentales gratuits et des options payantes pour tous les budgets. Alors, lançons-nous ensemble et découvrons les meilleurs logiciels de cartes mentales en 2024.

Que rechercher dans un logiciel de cartes mentales pour Mac ?

Il ne s'agit pas seulement de fonctionnalités brillantes. Voyons ce qui fait les meilleurs logiciels de Mind Mapping pour Mac logiciel de cartes mentales .

Interface intuitive: Votre logiciel doit être intuitif et ne pas représenter un défi pour commencer une carte mentale

Votre logiciel doit être intuitif et ne pas représenter un défi pour commencer une carte mentale Compatibilité avec Mac: Plus qu'une simple compatibilité, recherchez le meilleur logiciel de cartographie mentale qui s'aligne sur l'esthétique épurée de Mac et ses fonctions sans effort

Plus qu'une simple compatibilité, recherchez le meilleur logiciel de cartographie mentale qui s'aligne sur l'esthétique épurée de Mac et ses fonctions sans effort Capacités de collaboration : Recherchez une application de mind mapping avec des contributions, des modifications en cours et des commentaires en temps réel de la part de tous les membres de l'équipe

Recherchez une application de mind mapping avec des contributions, des modifications en cours et des commentaires en temps réel de la part de tous les membres de l'équipe Polyvalence: Qu'il s'agisse de passer d'une carte visuelle à une liste ou de s'intégrer à d'autres applications, l'application doit s'adapter à vos besoins

Qu'il s'agisse de passer d'une carte visuelle à une liste ou de s'intégrer à d'autres applications, l'application doit s'adapter à vos besoins **Mon travail devrait offrir une valeur ajoutée, avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour faire le travail terminé sans compromis

Les 10 meilleures applications de cartes mentales à utiliser en 2024

D'accord, nous avons posé les bases. Vous savez ce qu'il faut rechercher dans un logiciel de carte mentale de premier ordre et vous êtes prêt à créer des cartes mentales illimitées.

Des penseurs solitaires aux équipes en pleine effervescence, des francs-tireurs créatifs aux maîtres d'œuvre stratégiques, voici notre liste compilée des meilleurs outils de cartes mentales taillés sur mesure pour votre Mac. Que l'exploration commence !

Avec ClickUp, vous pouvez dessiner des cartes mentales, des organigrammes ou des diagrammes UML facilement et en toute confiance

ClickUp est une plateforme de productivité avec des applications web, mobiles et de bureau conçues pour rationaliser le travail en un hub central.

Plus qu'une simple centrale de gestion de projet, Cartes mentales ClickUp sont un sanctuaire pour les penseurs, les planificateurs et les innovateurs. Grâce à une simple fonction de glisser-déposer, créer une carte mentale revient à peindre sur une toile vierge. Vous pouvez créer des tâches, des sous-tâches et des dépendances de manière transparente, transformant ainsi une idée centrale en éléments exploitables.

Mais la plus grande gloire pour les utilisateurs de Mac est peut-être la validation par ClickUp d'une expérience utilisateur transparente !

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Créer des cartes mentales avec des modèles de cartes mentales qui vous aideront à optimiser votre processus de brainstorming (consultez la pageTableau blanc ClickUp de cartes mentales vierges pour commencer)

Communiquez avec votre équipe en utilisant l'affiche de discussion dans l'application et discutez au sein des tâches

Tâches et sous-tâches personnalisables avec automatisation

ClickUp IA pour résumer les commentaires, rédiger du contenu et générer des éléments d'action

Enregistrements d'écran partageables qui peuvent être convertis directement en tâche

Plus de1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, notamment Zoom, Slack, Google Workspace, Microsoft Office, etc

Limites de ClickUp

La courbe d'apprentissage pourrait être raide en raison du grand nombre de fonctionnalités

Tous les affichages ne sont pas encore disponibles sur l'application mobile

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise:Contact pour les prix *ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Visio

via Visio Entrez dans le monde de Visio, la centrale de Microsoft 365 en matière de création de diagrammes et de graphiques vectoriels. Particulièrement bénéfique pour les professionnels des secteurs de l'informatique et des entreprises, le logiciel de cartes mentales de Visio permet d'obtenir des détails complexes et une modélisation avancée.

Les utilisateurs de cartes mentales sur Mac qui recherchent un outil permettant de fusionner des diagrammes détaillés avec des cartes mentales trouveront dans les fonctionnalités complètes de Visio une solution idéale. Plongez dans l'aventure et donnez vie à vos visions !

Les meilleures fonctionnalités de Visio

Offre un vaste intervalle de symboles dans différentes catégories pour répondre à divers besoins en matière de création de diagrammes

Convivialité et nombreuses fonctionnalités intuitives

D'abondantes ressources en ligne sont disponibles pour l'assistance et l'apprentissage

Limites de Visio

La mise en forme devient fastidieuse pour les projets de grande envergure, ce qui les rend difficiles à afficher dans leur intégralité

Offre moins d'intégrations queAlternatives à Visio et autres outils de cartes mentales

Prix de Visio

Visio Plan 1: 5$/utilisateur par mois

5$/utilisateur par mois Forfait 2 de Visio: 15 $/utilisateur par mois

15 $/utilisateur par mois Achat unique Standard: $309.99

$309.99 Achat unique Professionnel: $579.99

G2: 4.2/5 (450 commentaires)

4.2/5 (450 commentaires) Capterra: 4.5/5 (3,000+ reviews)

3. MindManager

via MindManager Bienvenue sur MindManager, un logiciel de carte mentale en ligne où structurer ses pensées devient un véritable formulaire. Particulièrement apprécié des stratèges et des planificateurs, cet outil de carte mentale apporte de la clarté aux idées complexes.

Que vous soyez consultant en train de mapper le parcours d'un client ou étudiant.. décomposer des concepts complexes mindManager pour Mac offre un espace dynamique de réflexion, de forfait et de création.

Les meilleures fonctionnalités de MindManager

Possibilité de partir de zéro ou d'utiliser plus de 25 modèles de cartes mentales

Fonctionnalité de diagramme de Gantt pour visualiser les échéanciers des projets

Fonctionnalités améliorées grâce au complément MAP 3, comme les calculs algébriques

Modification en cours etcollaboration en temps réel* Polyvalence avec différentsdiagrammes d'entreprised'organigrammes, d'organigrammes de flux et de plans conceptuels

Les limites de MindManager

Contrairement à d'autres logiciels de cartes mentales, MindManager n'offre pas de version gratuite

Les fonctionnalités du diagramme de Gantt sont limitées

Sélection restreinte d'images et d'icônes

Prix de MindManager

Essentiel: 99 $/an

99 $/an Professionnel: $169/an

$169/an Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.5/5 (180+ commentaires)

4.5/5 (180+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (60+ avis)

4. Miro

via Miro Dites bonjour à Miro, le tableau blanc virtuel champion de la collaboration brainstorming . Les équipes, en particulier celles qui travaillent à distance, adoreront le canevas illimité qu'offre le logiciel de cartographie mentale de Mon.

Les concepteurs, les développeurs et les animateurs trouveront que les fonctionnalités interactives et attrayantes de la carte mentale de Miro changent la donne pour les ateliers, les sessions et la planification des sprints.

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Des fonctionnalités de sécurité avancées garantissent la sécurité des données

Fournit une expérience enrichissante et collaborative

Le tableau blanc infini facilite le brainstorming à grande échelle

Intégration harmonieuse avec des outils populaires tels que Jira, Asana et Slack

Les limites de Miro

Options de modification en cours limitées pour certains outils présents dans d'autresAlternatives à Miro* Les utilisateurs signalent qu'il est parfois difficile de modifier la disposition du Tableau

Capacités limitées du mode de présentation

Prix de Miro

Forfait Free

Forfait équipe: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Forfait Business : 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Enterprise: Contacter l'équipe commerciale pour une tarification personnalisée

G2: 4..8/5 (4,900+ reviews)

4..8/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,200+ reviews)

5. Creately

via Crédible Plongez dans Creately, où visualisation des données rencontre la collaboration. Creately est une aubaine pour les professionnels de tous les secteurs à la recherche d'un logiciel de cartes mentales convivial.

Grâce à une pléthore de modèles et d'options de conception, les utilisateurs de cartes mentales peuvent rapidement passer de l'idée initiale à une carte mentale magnifiquement visualisée. C'est un havre de paix pour ceux qui aiment la simplicité associée à la profondeur.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Logiciel de cartes mentales convivial doté d'excellents outils de collaboration

La visibilité immédiate des modifications favorise un retour d'information instantané

Riche paramètre de fonctionnalités même dans la version gratuite

Possibilité de lier des fichiers, des notes et d'autres données à des éléments visuels

Limites de Creately

Latence occasionnelle observée par les utilisateurs avec certaines fonctionnalités

Problèmes de mise en forme du texte

L'alignement parfait de la disposition sur une carte mentale peut s'avérer difficile selon les utilisateurs

Prix de Creately

Free

Démarrage: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Business: 89$/mois (utilisateurs illimités)

89$/mois (utilisateurs illimités) Enterprise: Contacter l'équipe commerciale

G2: 4.4/5 (825+ commentaires)

4.4/5 (825+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (160+ avis)

6. Lucidspark

via Lucidspark Découvrez Lucidspark, une tableau blanc numérique qui ajoute des étincelles à vos sessions de brainstorming. Les startups et les équipes créatives apprécieront particulièrement le flux continu d'idées de ce logiciel de cartes mentales.

Les utilisateurs de Mac peuvent esquisser, griffonner et mapper des idées en temps réel, ce qui en fait un outil de choix pour les sessions nécessitant une synergie d'équipe et une créativité spontanée.

Les meilleures fonctionnalités de LucidSpark

Tableaux de discussion uniques pour une réflexion diversifiée

Chronomètre intégré pour les sessions limitées dans le temps

Centrer l'attention à l'aide de la fonctionnalité Focus

Regrouper les idées pour plus de clarté

Limites de LucidSpark

Les utilisateurs signalent que certains modèles peuvent être difficiles à utiliser

Fonctionnalités limitées de l'application mobile

Prix de LucidSpark

Free

**Individuel : à partir de 7,95 $/mois par utilisateur

Teams: A partir de 9$/mois par utilisateur

A partir de 9$/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.5/5 (2,200+ reviews)

4.5/5 (2,200+ reviews) Capterra: 4.7/5 (350+ avis)

7. Ayoa

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/slide\_organique\_nouveau.jpg Tableau de bord Ayoa /$$$img/

via Ayoa Voici Ayoa, où la productivité rencontre la créativité. Idéal pour les freelances et les innovateurs, Ayoa offre une approche vivante et colorée de la construction de cartes mentales sur un Mac.

Si vous aimez les éclats de couleur lorsque vous tracez vos pensées, l'interface vibrante d'Ayoa sera une toile ravissante pour votre génie créatif.

Les meilleures fonctionnalités d'Ayoa

Tableaux blancs collaboratifs pour l'idéation commune avec les membres de l'équipe ou les collègues

Fonctionnalités de collaboration et de discussion en temps réel

Plusieurs affichages pour les tâches afin de répondre aux préférences de l'utilisateur

Limites d'Ayoa

L'interface peut sembler encombrée à certains utilisateurs

Les utilisateurs signalent que la carte mentale peut être lente et qu'il y a parfois des arrêts brusques

Prix d'Ayoa

Cartes mentales: À partir de 10 $ par utilisateur et par mois

À partir de 10 $ par utilisateur et par mois Tâche: À partir de 10 $ par utilisateur et par mois

À partir de 10 $ par utilisateur et par mois Ultimate: À partir de 13 $ par utilisateur et par mois

Ayoa évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (40+ reviews)

4.3/5 (40+ reviews) Capterra: 4.5/5 (200+ avis)

8. Fantaisiste

via Fantaisiste Laissez-vous séduire par le charme de Whimsical, un outil qui porte bien son nom. Les concepteurs et les penseurs visuels seront particulièrement séduits par son interface claire et intuitive.

Pour les utilisateurs de Mac qui souhaitent un mélange de wireframes, d'organigrammes et de cartes mentales, Whimsical promet une expérience agréable et efficace.

Meilleures fonctionnalités de Whimsical

Abondance d'icônes pré-faites pour des diagrammes visuels améliorés

Permet la création facile de wireframes pour la conception de produits

Plateforme tout-en-un pour le brainstorming, les organigrammes et les wireframes

Les modèles personnalisables accélèrent les processus de création

Limites fantaisistes

Il manque à ce logiciel de cartes mentales des fonctions de gestion de projet

Impossibilité de créer des couleurs personnalisées

Prix de Whimsical

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 12$/mois par éditeur

12$/mois par éditeur Organisation: $20/ mois par éditeur

G2: 4.6/5 (170+ critiques)

4.6/5 (170+ critiques) Capterra: 4.7/5 (50 commentaires) Bonus : Jetez un coup d'œil à notre Miro vs Whimsical_ comparaison.

9. Cacoo

via Cacoo Entrez dans le royaume de Cacoo, où la création de diagrammes est à la fois un art et une science. Les cartes mentales de Cacoo sont particulièrement utiles aux équipes travaillant au développement de produits et à la conception de systèmes.

Grâce à la collaboration en temps réel et à une suite d'outils de création de diagrammes, les utilisateurs de Mac peuvent co-créer, itérer et visualiser des systèmes complexes en toute simplicité.

Les meilleures fonctionnalités de Cacoo

Assistance à la modification en cours par plusieurs utilisateurs au sein d'un même diagramme

Vidéo et discussion intégrées pour une meilleure collaboration entre les équipes

Plus de 100 modèles et formes pour des besoins variés

Fonctionnalité de diagrammes dynamiques pour la création automatique de diagrammes visuels

Fonctionnalité gratuite du logiciel de cartes mentales

Limites de Cacoo

Absence de fonctionnalités intégrées de gestion des tâches

La collaboration avec des entités externes nécessite un forfait payant

Prix de Cacoo

Free

Pro: 6$/mois pour un utilisateur

6$/mois pour un utilisateur Teams: $6/utilisateur par mois jusqu'à 1000 utilisateurs

$6/utilisateur par mois jusqu'à 1000 utilisateurs Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.4/5 (160+ commentaires)

4.4/5 (160+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (150+ avis)

10. XMind

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Xmind.png

/$$$img/

via XMind Enfin et surtout, explorez XMind, un vétéran dans le monde des cartes mentales. Apprécié par les universitaires, les chercheurs et les penseurs, XMind propose une suite d'outils adaptés aux plongées profondes et aux processus de pensée expansifs.

Les utilisateurs de Mac apprécieront son approche structurée de l'organisation des idées, qui en fait un choix idéal pour les projets et les études approfondies.

Les meilleures fonctionnalités de XMind

Multiples options de structuration pour les cartes mentales

Interface utilisateur rapide et réactive

Le mode Free est disponible pour un mappage sans distraction

Couleur multi-branches pour la distinction des nœuds

Limites de XMind

Les utilisateurs signalent que les cartes mentales de grande taille peuvent présenter des retards de rapports

Il n'existe pas de version gratuite, contrairement à d'autres logicielsAlternatives à XMind* N'est pas optimal pour les projets agiles oules équipes scrum en raison de l'absence d'outils de gestion de projet

Prix de XMind

5,99 $/mois

59,99 $/an

XMind évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (45+ commentaires)

4.4/5 (45+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (100+ commentaires)

Pourquoi ClickUp se démarque dans l'univers de la carte mentale pour les utilisateurs de Mac

À une époque où la collaboration est reine, ClickUp s'impose comme le meilleur logiciel de cartes mentales pour la productivité individuelle et d'équipe.

Que vous soyez un penseur visuel ou un adepte des listes, ClickUp dispose de plus de 15 vues personnalisables pour gérer votre travail. Commencez par une carte mentale pour lancer des idées, puis construisez des listes de projets et des cartes mentales pour concrétiser votre vision !