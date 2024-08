Les 5 meilleures alternatives et concurrents de Roam Research en 2024 (fonctionnalités, prix)

Qu'il s'agisse de présentations de produits, de contrats ou de la dernière des docuséries Netflix que vous devez commencer, nous traitons tous des tonnes d'informations chaque jour.

Qu'est-ce que Roam Research ?

Roam Research est un environnement de travail en ligne qui permet d'organiser et d'évaluer l'information. Il se présente comme "un outil de prise de notes pour la pensée en réseau" et "l'intelligence collective"

Ce qui revient à dire que la principale raison pour laquelle vous devriez utiliser Roam est qu'il peut traiter et consolider toutes vos données en un seul endroit !

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés :

Un Roam graph qui ressemble à une toile d'araignée 🕸 ou à un réseau de connaissances. Ici, les utilisateurs peuvent se déplacer et connecter des idées facilement

qui ressemble à une toile d'araignée 🕸 ou à un réseau de connaissances. Ici, les utilisateurs peuvent se déplacer et connecter des idées facilement Un graphique de base de données qui organise toutes vos notes, vos documents et tout ce qui se trouve dans votre base de données Roam

qui organise toutes vos notes, vos documents et tout ce qui se trouve dans votre base de données Roam Les liens bidirectionnels Clipper web

3. Notion

La troisième alternative est Notion mon travail est une application de productivité qui vise à unifier les processus de travail de votre entreprise. Il s'agit essentiellement d'un mélange entre un outil de prise de notes, un environnement de travail et un système de partage qui vous permet de collaborer avec votre équipe.

Notion dispose également d'un mode sombre et d'un mode clair, au cas où cela vous importerait.

Malheureusement, Notion ne vous permet pas de créer vos propres tableaux de bord !

C'est le pire cauchemar d'un gestionnaire de projet.

Les fonctionnalités clés de Notion

Wiki pour créer des répertoires de documents

Plusieurs affichages de la base de données, y compris l'échéancier, le Calendrier, etc.

Verrouillage du contenu des pages pour éviter les modifications en cours

Notion avantages

Modification en cours et collaboration en équipe sur des pages ou des bases de données

Assistance à la mise en évidence de la syntaxe

Plusieurs modèles pour les gestionnaires de projet, les startups, les RH, etc.

Limites de Notion

NonFonctionnalité du diagramme de Gantt* Options de rapports limitées

Pas de fonctionnalités de cartes mentales

Prix de Notion

Notion propose trois options de tarification :

Personnel (gratuit): Synchroniser sur tous les appareils Pages illimitées Partage avec un maximum de cinq invités

Plus (8 $/mois): Historique des versions Chargements de fichiers illimités Invités illimités

Business ($15/utilisateur par mois): Espace de travail collaboratif Environnement de travail collaboratif SAML SSO Analyse avancée des pages

Espace de travail collaboratif Entreprise

Notion évaluations des utilisateurs

Capterra: 4.7/5 (250+ avis)

4.7/5 (250+ avis) g2: 4.5/5 (150+ commentaires)

4. DocuWiki

Si vous cherchez des alternatives open source à Roam Research, DokuWiki est un excellent outil qui ne nécessite pas de base de données. Vous adorerez les nombreux plugins qui étendent le paramètre de fonctionnalité de DocuWiki, fournis par sa communauté en pleine effervescence.

Cependant, il est difficile de faire abstraction de son apparence.

Visuellement, vous êtes coincé avec quelque chose qui semble avoir été fait lorsque Mac s'appelait Macintosh. 🤦

DokuWiki : fonctionnalités clés

Génération automatique d'une table des matières

Option de liste noire de spam pour les écosystèmes Internet ouverts

Édition de sections pour modifier facilement des sections individuelles d'un long document

Les avantages de DokuWiki

Assistance Markdown

Des tonnes d'options de plugins pour la syntaxe, l'administrateur, etc.

Modèles pour la personnalisation de la disposition

Limites de DokuWiki

Il peut être difficile pour les utilisateurs non techniques de s'en emparer

Le logiciel semble dépassé

Aucune capacité de gestion des tâches

Prix de DokuWiki

DokuWiki est un logiciel gratuit et open source.

évaluations des utilisateurs de DokuWiki

Capterra: 4/5 (N/A)

4/5 (N/A) g2: 3.8/5 (10+ reviews)

5. TiddlyWiki

TiddlyWiki est un logiciel libre gratuit auto-hébergé au nom très mémorable. Il vous permet de capturer chaque pensée, d'organiser des informations complexes et de les partager avec votre équipe.

Vous êtes en train de forfaiter un roman ? Vous créez une liste de choses à faire ? TiddlyWiki peut être votre ami.

Toutefois, ses fonctions sont limitées aux "mots"

Ainsi, si vous souhaitez gérer des tâches ou définir des rappels pour les notes..

Caractéristiques clés de TiddlyWiki

Raccourcis clavier personnalisables

Barre d'outils de l'éditeur pour mettre rapidement en forme le texte

Module complémentaire TiddlyMap pour lier les pages sur un graphique simple

Les plus de TiddlyWiki

Vous pouvez installer des plugins de langue pour changer la langue d'inférence de l'utilisateur

Il vous permet de personnaliser la disposition des pages et des tiddlers

Assistance au langage de balisage MathML pour les notations mathématiques (variables, équations, etc.)

Limites de TiddlyWiki

Aucune capacité de collaboration

Gestion limitée des tâches

Risque de perte de données si elles ne sont pas sauvegardées dans des applications comme Dropbox

Prix de TiddlyWiki

TiddlyWiki est gratuit pour tous.

Evaluations des utilisateurs de TiddlyWiki

Capterra: N/A

N/A $$$a: N/A

La prise de notes facilitée par Roam Research Alternative

Roam Research est un outil formidable pour créer des notes, stocker des connaissances et établir des liens entre différentes unités de données dans un réseau dynamique (la toile d'araignée).

Cependant, son capacités de gestion des tâches sont limitées, et il n'y a pas de forfait Free.

Vous ne pouvez pas non plus ignorer le fait qu'il s'agit d'un outil de prise de notes dépourvu d'application mobile.

