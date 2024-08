Bullet Journal Guide de gestion de projet (2024)

Il n'y a rien de mieux que de consigner ses pensées dans un journal.

Il peut vous aider à transformer vos idées en listes organisées de choses à faire, en objectifs, et en plans d'action .

Mais aujourd'hui, il existe des plateformes numériques qui vous offrent des fonctionnalités similaires mais avec plus d'efficacité.

Les bullet journaux numériques vous offrent un espace infini pour gérer vos projets, être plus productif et atteindre vos objectifs personnels et professionnels.

mais qu'est-ce qu'un bullet journal exactement, et comment l'utiliser pour ?

il s'agit d'un outil de gestion de l'information et de la communication https://clickup.com/fr-FR/blog/16186/les-acteurs-du-projet/ Gérer des projets /%href/

?

Dans cet article, nous verrons ce qu'est un bullet journal la gestion de projet et comment l'utiliser pour gérer des projets, ainsi que les cinq principaux avantages du passage au numérique.

Commençons à tenir un journal ! 📖

Qu'est-ce qu'un Bullet Journal ?

Un bullet journal est un espace personnalisable pour gérer les projets personnels, les objectifs et toute tâche quotidienne. Il s'agit en fait d'un agenda qui vous aide à créer des listes de choses à faire, à suivre les échéances et à.. classer les tâches par ordre de priorité .

Vous pouvez utiliser les bullet journaux pour gérer n'importe quel projet, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, créer un blog ou améliorer ses talents de cuisinier.

Qu'il s'agisse d'un projet personnel ou objectifs professionnels la méthode du bullet journal peut vous aider à hiérarchiser un objectif de le réduire et d'élaborer un plan d'action.

La gestion de projet par le biais d'un carnet à puces implique l'utilisation de l'outil Faire avancer les choses (GTD) cette approche permet de gérer efficacement les projets à l'aide d'un bullet journal.

GTD est une méthodologie de gestion de projet qui se concentre sur la priorisation des tâches et des objectifs pour vous aider à, eh bien, faire avancer les choses.

Voici un guide étape par étape de la planification de projets dans un bullet journal :

Étape 1 : Identifiez votre objectif

Vous commencez par identifier le projet (c'est-à-dire votre objectif) pour lequel vous allez travailler.

Si vous avez une liste de plusieurs projets, vous devez en choisir un sur lequel vous concentrer.

mais comment faire ?

Posez-vous les trois questions suivantes :

quel projet aura l'impact le plus important sur votre vie quotidienne ? quel projet vous rapprochera de vos objectifs à moyen terme ? quel est le projet qui vous enthousiasme le plus ?

Vous pouvez également créer une section "journal du futur" dans votre journal et y déplacer les autres projets non prioritaires.

Étape 2 : Décomposer l'objectif en tâches plus petites

Pour comprendre rapidement la suite du processus, supposons que votre projet consiste à développer votre entreprise.

c'est un objectif assez large, n'est-ce pas ?

Pour mener à bien un projet d'une telle ampleur, vous devez le diviser en plusieurs parties.

Par exemple, pour développer votre activité de vente en ligne, vous pourriez.. :

Ajouter 15 témoignages de clients à votre site web

Ajouter une fenêtre contextuelle pour inciter les gens à s'inscrire à votre site webliste de marketing par courriel* Lancez un blog de mode et mettez-le à jour chaque semaine

Et voilà, vous avez des sous-objectifs bien organisés. En réalisant chaque sous-objectif, vous vous rapprochez un peu plus de l'expansion de votre entreprise.

En décomposant votre projet, vous saurez également combien de temps et de ressources il vous faut pour le terminer, ce qui vous évitera de vous retrouver avec une tâche incomplète.

Nous comprenons. Il est difficile de gérer tous ces éléments tout en faisant de son mieux pour rester motivé.

Heureusement, avec un planificateur de projets et un système de bullet journal comme le ClickUp vous pouvez automatiser toutes les tâches ci-dessus et vous concentrer sur votre projet. Non, nous ne sommes pas en train de clowning autour !

Attendez... c'est quoi ClickUp?

ClickUp est l'un des plus grands sites Internet au monde la plus cotée au monde productivité et balle application journal s utilisé par des équipes très productives dans les petites et grandes entreprises.

Avec des fonctionnalités telles que Dépendances des tâches pour accomplir les tâches dans le bon ordre à un Suivi du temps global pour suivre le temps consacré à un projet, ClickUp fait de la gestion de projet par bullet journal un jeu d'enfant !

Voici comment vous pouvez utiliser ClickUp comme bullet journal suivi de projetObjectifs dans ClickUp sont des objectifs de haut niveau que vous pouvez décomposer en tâches plus petites ou cibles. Chaque fois que vous accomplissez une cible, vous vous rapprochez un peu plus de la réalisation de votre objectif.

Cela signifie que :

Objectifs = votre projet

Cibles = vos objectifs décomposés

**Mais attendez... comment définir un objectif dans ClickUp ?

Allez simplement dans "Objectifs" dans ClickUp et créez un nouvel objectif en cliquant sur le bouton "+Nouvel objectif".

Voici les autres paramètres que vous pouvez définir :

Le nom de votre objectif

La date d'échéance

Qui en est responsable, et plus encore

Et voilà, vous avez un objectif !

Pour ajouter une cible, cliquez simplement sur le bouton "Ajouter une cible" !

Les cibles apparaissent sous votre objectif

Vous pouvez définir différents objectifs comme :

Nombre: chiffres numériques tels que le nombre de produits que vous souhaitez vendre

chiffres numériques tels que le nombre de produits que vous souhaitez vendre Vrai ou faux: indiquez si quelque chose a été fait ou non. Par exemple, si vous avez obtenu 15 témoignages pour votre site web

indiquez si quelque chose a été fait ou non. Par exemple, si vous avez obtenu 15 témoignages pour votre site web Devise: gardez une trace de l'argent que vous avez gagné grâce à vos ventes en ligne 💰

gardez une trace de l'argent que vous avez gagné grâce à vos ventes en ligne 💰 Tâches: ajoutez un ensemble de tâches à votre objectif. Par exemple, vous devrezcréer un calendrier éditorialtrouver un rédacteur en chef, et bien d'autres choses encore pour lancer votre blog de mode

Et pendant que vous atteignez vos objectifs, ClickUp va auto-calculer et afficher vos progrès en temps réel.

La réalisation de vos objectifs complète également votre but

En outre, vous pouvez créer des tâches à partir de zéro ou utiliser un modèle de tâche dans ClickUp pour gérer vos projets. Vous pouvez ensuite ajouter des sous-tâches pour diviser vos tâches en étapes plus petites.

Mais ce n'est pas tout.

Avec les Sous-tâches imbriquées, vous pouvez créer des sous-tâches sous une sous-tâche.

De cette façon, vous pouvez prendre une tâche principale et créer des tâches individuelles individuels imbriqués dans ce projet. 💃

Glisser-déposer une tâche pour la convertir en sous-tâche

Étape 3 : Créer un plan d'action

Maintenant que vous avez défini vos objectifs, vous devez créer un plan d'action.

Pensez à l'équipage de Ocean's 8.

L'objectif de l'équipage était de voler le collier de Toussaint

Pour atteindre leur objectif, ils ont élaboré un plan d'action. Des tâches ont été attribuées, chaque étape a été planifiée de manière logique et un calendrier a été établi.

De la même manière, vous devez organiser vos sous-objectifs en étapes logiques et établir un plan d'action calendrier du projet pour développer votre activité en ligne.

Par exemple, vous ne pouvez pas obtenir 15 témoignages de clients sans recueillir des informations sur ces derniers

et trier les commentaires.

vous pourriez, mais nous ne sommes pas sûrs de l'exactitude de ces témoignages

Pour que les choses soient bien faites, vous devez décider quand commencer vos tâches et voir si vous avez des tâches que vous devez terminer avant d'en commencer une autre. Vous devrez également fixer des délais si nécessaire.

Seems like a lot to do?

Ne vous inquiétez pas. ClickUp est là pour vous épargner planification de projet malheurs.

Les Vue du calendrier dans ClickUp vous permet de planifier votre temps, de programmer des tâches et de gérer les ressources en toute simplicité.

Vous pouvez également choisir la façon dont vous visualisez les choses ici :

Jour: utiliser cette vue comme unplanificateur quotidien et imprimez vos pages quotidiennes si nécessaire

utiliser cette vue comme unplanificateur quotidien et imprimez vos pages quotidiennes si nécessaire 4-Days: gardez un oeil sur ce que vous avez à faire dans les quatre prochains jours

gardez un oeil sur ce que vous avez à faire dans les quatre prochains jours Semaine: créez un tableau hebdomadaire dans cette vue pour visualiser facilement vos tâches hebdomadaires

créez un tableau hebdomadaire dans cette vue pour visualiser facilement vos tâches hebdomadaires Mois: créez un tableau mensuel pour avoir une vue d'ensemble de votre mois

créez un tableau mensuel pour avoir une vue d'ensemble de votre mois Semaine de travail (application mobile) : affichage du lundi au vendredi uniquement

(application mobile) : affichage du lundi au vendredi uniquement Calendrier (application mobile) : affichez une présentation continue sur plusieurs jours

Vue du calendrier dans ClickUp

Les tâches sont colorées en fonction de leur statut

En outre, vous pouvez utiliser Priorités des tâches de ClickUp pour vous assurer que vous travaillez sur la bonne chose. Une fois que vous avez priorisé vos tâches, vous pouvez également ajouter des estimations de temps pour créer des attentes claires et nettes.

vous avez besoin de plus que de simples estimations de temps pour rester dans les temps ?

Vous pouvez utiliser Vue du diagramme de Gantt de ClickUp pour organiser vos tâches en un diagramme de Gantt détaillé .

Ici, vous pouvez planifier des tâches de gérer les dépendances du projet et d'organiser les tâches en quelques clics.

Tracez des lignes entre les tâches pour définir et visualiser automatiquement les dépendances

Étape 4 : Choisir une mise en page

Les carnets à puces sont entièrement personnalisables. Cela signifie que vous pouvez choisir une mise en page de projet qui vous convient et la personnaliser comme vous le souhaitez.

Peut-être préférez-vous un calendrier ou une ligne de temps pour organiser les tâches urgentes.

Ou peut-être êtes-vous un gestion de projet kanban fan.

Bonne nouvelle, ClickUp en a pour tous les goûts !

ClickUp vous offre des tonnes de belles vues de projets que vous pouvez personnaliser à la vitesse de l'éclair.

Voici quelques-unes de ces vues : Vue en liste : ♪ with important info on it?♪ 😩

Avec un bullet journal numérique, vous n'aurez plus jamais à vous sentir comme ça.

Les outils numériques peuvent être sauvegardés et synchronisés entre les appareils. Ainsi, vous ne perdrez jamais votre journal et vous pourrez consulter vos projets sur votre téléphone si vous êtes en déplacement.

ClickUp porte la synchronisation à un niveau supérieur en vous permettant de synchroniser vos tâches ClickUp avec Google Calendar .

En outre, vous pouvez utiliser Les applications mobiles de ClickUp pour les appareils Android et iOS afin de rester au courant de vos projets où que vous soyez.

5. Il est très facile de partager avec d'autres

Il arrive qu'un projet nécessite un travail d'équipe et que vous ayez besoin de partager des tâches, des listes de choses à faire et d'autres informations plans de projet avec des coéquipiers.

Si votre journal papier ne vous sera d'aucune utilité, un gestionnaire de tâches numérique comme ClickUp le sera certainement. Partage public de ClickUp vous permet de partager une version publique, en lecture seule, de tâches ou de vues pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde, littéralement Détection de la collaboration à Commentaires attribués clickUp offre des tonnes de fonctions de collaboration pour vous et votre équipe !

Commencer le Bullet Journaling dès aujourd'hui

Le bullet journaling consiste à fixer des objectifs et à les classer par ordre de priorité.

De cette façon, vous pouvez créer un système de productivité qui vous aidera à atteindre vos objectifs.

Bien que vous puissiez vous contenter d'utiliser un stylo et du papier, il arrive qu'un projet nécessite un niveau d'organisation supérieur qui n'est pas offert par les blocs-notes ordinaires.

C'est pourquoi vous avez besoin d'un gestion des tâches une application de gestion des tâches avec une fonctionnalité de bullet journal intégrée, comme ClickUp !

Avec des fonctionnalités telles que des thèmes de couleur personnalisés, des intégrations puissantes et des applications de gestion des tâches prêtes à l'emploi Modèles clickUp peut vous aider à gérer tout ce que vous voulez. Essayez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui pour découvrir une application de bullet journal qui vous aidera à atteindre tous vos objectifs en toute simplicité. 💆