Trello vs Jira : Quel est le meilleur outil de gestion de projet en 2024 ?

Le travail télétravail et hybride étant la norme, les équipes peuvent être dispersées à travers le monde. Les plateformes de gestion de projet, à l'origine réservées aux équipes de développement de logiciels, sont quasiment incontournables pour que les équipes distantes soient sur la même longueur d'onde à propos de.. la gestion des tâches .

Trello et Jira, deux outils populaires de gestion des tâches gestion de projet sont la propriété de la société australienne Atlassian. Ces deux plateformes offrent des fonctionnalités différentes, malgré leur société mère commune.

Examinons les fonctionnalités clés de Trello par rapport à Jira pour découvrir quelle plateforme convient le mieux à votre équipe.

Qu'est-ce que Trello ?

Trello est un outil de gestion de projet en ligne conçu pour aider les individus et les équipes à organiser et à suivre les tâches. Les gestionnaires de projet peuvent créer des tableaux dans ce logiciel de gestion de projet pour des projets ou des initiatives.

Au sein de ces tableaux, ils peuvent créer des listes à faire pour organiser les tâches en étapes ou en catégories, chacune représentée par une carte personnalisable. L'interface "glisser-déposer" permet aux membres de l'équipe de déplacer rapidement les cartes ou les tâches entre les listes et de mettre à jour leur progression à travers les étapes du projet développement de produits .

La plateforme encourage la collaboration, et il est facile d'inviter des membres de l'équipe, d'assigner des tâches et de communiquer des mises à jour par le biais de commentaires et de pièces jointes. Trello s'intègre de manière transparente à d'autres outils populaires de votre to automatiser les flux de travail .

Fonctionnalités de Trello

Trello offre des outils pratiques aux équipes pour planifier et suivre des projets complexes. Pour éclairer le débat entre Trello et le logiciel Jira, voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de Trello qui vous aideront à déterminer s'il s'agit de la bonne option pour vous.

1. Différents affichages

Trello vous permet d'afficher votre projet de différentes manières : sous forme de tableaux, d'échéanciers, de calendriers, de cartes ou d'environnements de travail. Cette variété vous donne une nouvelle perspective sur les projets et permet d'identifier les opportunités et les goulets d'étranglement.

L'interface très visuelle vous permet de voir le statut des projets en un coup d'œil et clarifie même les tâches les plus complexes.

2. Une bonne personnalisation

Offres Trello des modèles de plans de projet pour vous aider à démarrer votre projet, qu'il s'agisse de l'intégration d'un nouvel employé ou de l'ingénierie logicielle. Les modèles sont une excellente façon de commencer, mais vous pouvez personnaliser presque tout dans le logiciel de gestion de projet, ce qui vous permet de contrôler l'apparence et le fonctionnement des choses et d'adapter Trello à votre flux de travail réel.

Cette personnalisation rend Trello adaptable et facile à utiliser pour tout, des projets personnels à la collaboration d'équipe et aux initiatives complexes d'entreprise.

3. Collaboration

La collaboration est au cœur de Trello, qui vous permet d'inviter des membres à des projets, d'assigner des tâches à des projets et d'engager des discussions sur la progression. La nature collaborative de la plateforme rend la gestion de projet plus transparente et tient les membres de l'équipe compte de leurs tâches.

Elle encourage également la communication, notamment grâce aux fonctionnalités de commentaires et de pièces jointes.

Prix de Trello

Version gratuite: jusqu'à dix tableaux

jusqu'à dix tableaux Version standard: 5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement), sinon 6 $

5 $/mois par utilisateur (facturé annuellement), sinon 6 $ Version Premium: $10/mois par utilisateur (facturé annuellement), sinon $12.50

$10/mois par utilisateur (facturé annuellement), sinon $12.50 Version Trello Enterprise: 17,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

Qu'est-ce que Jira ?

Outil de gestion de projet : Jira

il s'agit d'un outil de gestion de projet jira_ Bien qu'initialement créé pour les équipes de développement de logiciels agiles afin de suivre le rythme de développement rapide, les fonctions élargies de Jira sont maintenant populaires pour la gestion de projet dans de nombreux secteurs, et pas seulement pour les développeurs de logiciels.

Elle offre des tickets personnalisables pour la gestion des tâches et agit comme un espace centralisé pour l'attribution des responsabilités et le suivi de la progression. Jira dispose d'excellentes options d'intégration avec des applications tierces pour l'automatisation des processus, notamment la synchronisation des données et les résumés Slack quotidiens.

En outre, Jira met l'accent sur les points suivants les méthodes de gestion de projet agiles qui offre aux équipes des fonctionnalités telles que des Tableaux, des Backlogs, des Sprints et des Plans de Sprint - presque tout ce dont vous avez besoin pour assurer le bon fonctionnement de votre équipe dans le cadre du processus de développement de logiciels et de tout autre type de projet. Les équipes peuvent personnaliser leur flux de travail afin de refléter leurs processus et routines réels.

Des tableaux de bord personnalisés simplifient les rapports et les informations analytiques pour fournir des fournisseurs prestataires en temps réel afin d'aider les gestionnaires de projet à surveiller les performances de l'équipe et à identifier les problèmes.

Fonctionnalités de Jira

Lors de l'évaluation de Trello par rapport à Jira, ce dernier peut être un outil efficace et polyvalent pour les équipes qui suivent les méthodologies de gestion agile. Vous pouvez explorer les fonctionnalités clés suivantes .

1. Assistance à la gestion de projet agile

Jira dispose d'une assistance intégrée pour l'écriture rapide méthodes de gestion d'équipe à rythme rapide . Scrum et Tableau Kanban permettent aux équipes agiles d'afficher une vue d'ensemble des tâches afin de les forfaiter et de les classer par ordre de priorité de manière efficace.

Les backlogs, les sprints et les couloirs favorisent la collaboration des équipes pour les aider à produire rapidement de la valeur à l'aide des méthodologies agiles.

2. Suivi robuste des tickets

Les tickets sont au cœur de la plateforme Jira. Ils permettent aux utilisateurs d'enregistrer et de gérer des tâches, d'effectuer le suivi des bugs et de rédiger des témoignages d'utilisateurs. Vous pouvez personnaliser les champs, suivre le statut du projet et assigner des tâches au sein du ticket.

exemple de navigateur de problème Jira

Le navigateur centralisé gère tous les tickets ce qui permet aux équipes Business d'avoir un aperçu de l'attribution des tâches. La personnalisation est également disponible pour le suivi des tickets, de sorte que vous pouvez créer un processus qui répond aux exigences de votre équipe.

3. Options d'intégration étendues

Jira s'intègre à de nombreuses applications et programmes populaires, et d'excellents plugins étendent ses fonctions. Atlassian Marketplace est une excellente ressource pour trouver des outils de gestion des tests, de planification des ressources, et plus encore.

Vous pouvez utiliser ces outils pour personnaliser la plateforme et permettre à vos équipes d'utiliser Jira tout en continuant à travailler dans leurs programmes préférés.

Prix de Jira

Version Free: jusqu'à 10 utilisateurs

jusqu'à 10 utilisateurs Version standard: 7,75 $/mois par utilisateur

7,75 $/mois par utilisateur Version premium: $15.25/mois par utilisateur

$15.25/mois par utilisateur Version Entreprise: Contacter pour les tarifs

Trello vs. Jira : Comparaison des fonctionnalités

Trello et Jira sont populaires outils de gestion de projet avec des fonctionnalités distinctes ciblant des publics différents. Ils offrent tous deux d'excellentes fonctionnalités gratuites et des fonctionnalités de niveau premium. Comparons-les pour découvrir lequel pourrait avoir l'avantage pour optimiser la progression de votre prochain projet.

Organisation par Tableau

Un bon logiciel de gestion de projet fournit des mises à jour visuelles rapides sur la progression du projet et vous permet de zoomer sur les tâches de chaque projet. Trello et Jira offrent tous deux cette fonctionnalité, mais l'un d'eux peut mieux vous convenir en fonction de votre méthodologie de gestion de projet.

Les tableaux Trello ont l'avantage d'être visuels et conviviaux. La fonctionnalité de l'interface intuitive permet aux nouveaux utilisateurs de commencer à utiliser la plateforme en quelques minutes. Il vous permet d'obtenir en un coup d'œil de nombreuses informations sur des projets complexes. L'interface "glisser-déposer" est conviviale et permet aux utilisateurs de mettre à jour rapidement les tâches sur un Tableau Trello.

Trello est un outil de gestion de projet à usage général qui s'adapte à différents besoins. Il convient parfaitement aux utilisateurs non techniques qui ont besoin d'un système de gestion des tâches pratique pour assigner des tâches aux équipes. Il permet de gérer tout, de l'identification de la personne qui doit aller chercher le petit-déjeuner le vendredi à la synchronisation des projets à l'échelle de l'entreprise. Cependant, l'organisation basée sur le Tableau n'offre pas d'assistance réelle en matière d'agilité.

Jira offre une interface fonctionnelle avec une courbe d'apprentissage abrupte lors de l'utilisation des fonctionnalités avancées de la plateforme. Tirer le meilleur parti de Jira demandera beaucoup plus de temps et d'efforts que Trello.

Tout de même, si vous vivez et respirez la billetterie, apprendre tout ce que la gestion du travail de Jira peut faire pour votre équipe en vaut la peine. Jira travaille avec la méthodologie agile, de sorte qu'il paramètre dès le départ l'organisation basée sur le Tableau pour votre flux de travail.

Les fonctionnalités de gestion de projet pour les équipes Uptempo sont inégalées, avec des scrums intégrés et des tableaux Kanban qui vous aident à vous propulser dans votre prochain sprint.

Collaboration d'équipe

Lors de la recherche d'un bon logiciel de gestion de projet, la collaboration devrait être une priorité absolue. Une collaboration facile permet à vos équipes de travailler ensemble où qu'elles soient, aide les projets à garder le cap et évite les erreurs de communication.

Alors, quand il s'agit de Trello ou de Jira, quelle est la meilleure plateforme pour.. la gestion d'équipe et la collaboration ? Il s'agit là d'un match nul. Trello et Jira sont parfaits pour la collaboration et les discussions d'équipe, autorisant les commentaires et les pièces jointes à des fins de coordination et de compte rendu.

Trello permet une collaboration en temps réel avec des discussions permanentes sur les tableaux, les projets ou les tâches. Il comprend un excellent système de notifications pour informer les membres des mises à jour et des modifications apportées aux projets, ce qui permet à chacun de rester au courant des derniers développements.

Jira offre un grand nombre de ces fonctionnalités. Les membres de l'équipe peuvent utiliser des commentaires, des pièces jointes et des mentions sur les tickets. Vous pouvez même étiqueter les membres de l'équipe au sein des commentaires pour vous assurer qu'ils ne manquent rien. La plateforme s'intègre avec Slack et Microsoft Teams afin que vous puissiez maintenir les discussions dans la plateforme préférée de l'équipe.

Les fonctionnalités de Jira et Trello créent un environnement de travail transparent qui renforce le sentiment de travail d'équipe.

Intégration et expansion

Plus il s'intègre à votre pile technologique actuelle, plus votre logiciel de gestion de projet sera précieux. Les intégrations rationalisent les flux de travail de vos équipes et réduisent le travail occupé afin qu'ils puissent se concentrer sur la gestion des tâches.

Jira et Trello s'intègrent à d'autres applications et plateformes populaires, mais l'une d'entre elles a-t-elle l'avantage ?

Trello s'intègre à de nombreuses applications tierces, notamment Google Drive, Dropbox et Slack. Il fonctionne également avec des plateformes d'Automatisation, telles que Zapier, afin que les utilisateurs puissent automatiser les tâches répétitives et créer des flux de travail personnalisables. Une fois que vous aurez exploité la puissance étendue de l'écosystème Trello, vous adorerez pouvoir automatiser les processus et faire plus de choses terminées.

Jira fait tout cela et bien plus encore. Avec Jira outils d'intégration vous disposez d'un tableau plus étendu d'options, permettant aux utilisateurs d'automatiser leurs tests et leur déploiement.

L'une des fonctions idéales est que les utilisateurs de Jira peuvent également télécharger des plugins via Atlassian Marketplace pour étendre la plateforme. Ces outils peuvent augmenter la puissance de Jira et donner à votre équipe une longueur d'avance.

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Trello et Jira

Visualisez les tâches, les projets et les flux de travail de la manière qui vous convient le mieux grâce aux plus de 15 affichages personnalisables de ClickUp

Dans le débat Trello vs Jira, il y a un autre concurrent que vous voudrez considérer : ClickUp .

ClickUp est une puissante plateforme de gestion de projet et de productivité qui aide les équipes Business à organiser, gérer et collaborer sur leurs tâches. ClickUp vous permet de créer des tâches, de fixer des dates d'échéance, d'attribuer des responsabilités et de suivre la progression afin d'accroître l'efficacité de la gestion de projet.

La plateforme ClickUp est incroyablement polyvalente. Que vous soyez étudiant, propriétaire d'une petite entreprise ou que vous fassiez partie d'une équipe internationale de développement de logiciels, vous y trouverez les outils dont vous avez besoin.

Les équipes peuvent visualiser les projets à l'aide de listes, de tableaux et d'outils de gestion de projet des échéanciers de projet tandis que des fonctionnalités, telles que les commentaires et les pièces jointes, favorisent une meilleure communication et une meilleure collaboration.

Planifiez plusieurs projets, gérez les dépendances et priorisez tout dans votre échéancier de projet personnalisé avec l'affichage de l'Échéancier dans ClickUp

ClickUp est hautement personnalisable, ce qui vous permet de modifier les champs, les étiquettes et les modèles en fonction de vos besoins. Il vous permet également de construire un flux de travail spécifique à votre industrie ou organisation pour garder tout le monde à jour.

Avec de nombreuses options d'intégration, ClickUp peut rationaliser les flux de travail et s'intégrer à votre écosystème technologique préféré sans perdre en efficacité. C'est un outil de gestion de projet complet avec des fonctionnalités qui le distinguent de Trello et Jira.

Compare Jira Vs Confluence & Jira contre Aha !

Visualiser les tâches avec la vue Tableau par glisser-déposer Tableaux ClickUp Kanban sont populaires

outils de méthodologie agile pour planifier et suivre les sprints. Les tableaux peuvent contribuer à optimiser la gestion de projet agile en éliminant les goulets d'étranglement et en aidant les équipes à prendre des décisions éclairées sur les tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Tableau-view-Sorting-Feature.gif Fonctionnalité de tri de l'affichage du Tableau ClickUp /$$img/

Personnalisez votre système de gestion de projet en organisant les colonnes en fonction de vos préférences, comme le statut, l'assigné, les priorités, etc

Ces tableaux sont également parfaits pour l'organisation des tâches personnelles, afin que vous puissiez suivre votre liste à faire et améliorer votre concentration.

La fonctionnalité de tableau Kanban de ClickUp offre aux utilisateurs un moyen intuitif de gérer les tâches. Elle permet aux équipes d'organiser leur travail en colonnes représentant les étapes du projet. Les membres de l'équipe peuvent déplacer les tâches d'une colonne à l'autre par simple glisser-déposer.

Ils peuvent filtrer et trier les tableaux Kanban pour obtenir des vues personnalisées et activer l'attribution des tâches aux membres de l'équipe d'un simple clic. Ce système simplifie le paramètre et l'attribution des tâches et permet d'améliorer la collaboration au sein de l'entreprise à chaque étape.

Qu'il s'agisse d'un projet personnel ou d'une collaboration avec une équipe, les tableaux Kanban de ClickUp ont une conception visuelle conviviale et constituent un moyen efficace de suivre votre projet.

Aller plus loin avec des affichages avancés

Les tableaux Kanban sont excellents, mais ClickUp va encore plus loin. Il offre de nombreuses façons de visualiser votre projet, y compris son tableau puissant de Affichages ClickUp .

Ces affichages offrent aux utilisateurs une grande souplesse dans la visualisation et l'interaction avec le projet, en leur proposant des options de personnalisation adaptées à leur flux de travail et à leur processus. Dans la vue Gantt, les utilisateurs peuvent créer et gérer efficacement les échéanciers du projet en quelques clics et visualiser facilement leur dépendances du projet et les jalons.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Gantt-Chart-view-Sorting-Priorities.gif Vue Gantt diagramme de ClickUp Tri des priorités /$$img/

Triez vos tâches rapidement et facilement, et créez des affichages en cascade d'un simple clic pour garder une longueur d'avance et prioriser ce qui est important

Ce diagramme est utile lors de la gestion de tâches complexes et de l'allocation des ressources d'un projet .

La vue Équipe est une autre vue avancée que les utilisateurs apprécieront. Elle vous permet de voir sur quoi travaillent les membres de l'équipe, ce qu'ils ont achevé et comment ils ont réparti vos ressources. C'est un excellent moyen pour les chefs de projet de savoir qui a trop de travail et qui peut en faire plus, afin de gérer facilement l'affectation des ressources.

Les affichages avancés de ClickUp vous donnent des outils pour visualiser, analyser et interagir avec votre projet. La puissance et la diversité des paramètres affichés distinguent ClickUp des autres outils de gestion de projet.

Bonus: gestion de projet KPIs_

Fonctionnalités IA puissantes conçues pour des équipes spécifiques

Les excellents outils de gestion de projet de ClickUp ne sont qu'un début. Il comprend également l'intégration de l'IA, qui promet d'améliorer la productivité et de rationaliser les flux de travail personnalisés afin que vous puissiez maximiser la capacité de votre équipe.

Ce qui prenait des heures est désormais fait en quelques secondes, même les tâches administratives chronophages. L'IA de ClickUp sont conçus à cet effet.

Créez rapidement des forfaits de test de produits et réduisez les heures interminables de travail manuel grâce aux invites générées par l'IA de ClickUp

Des centaines d'invites couvrent plusieurs départements et chaque rôle de votre équipe, notamment les ventes, le marketing, l'assistance client et pour les développeurs de logiciels. Cliquez sur le rôle, sélectionnez la tâche et donnez quelques détails à ClickUp.

Les outils de gestion de projet alimentés par l'IA généreront des ébauches et des articles de blog et des plans de lancement en quelques secondes, rationalisant la planification du calendrier éditorial et plus encore. L'IA de ClickUp peut même résumer de longs documents ou des documents de travail notes de réunion ou créer éléments d'action de votre contenu.

Utilisez ces fonctionnalités pour vous aider à faire du brainstorming, en faisant de la plateforme un élément du processus de collaboration. ClickUp permettra à votre équipe d'en faire plus en moins de temps, afin qu'elle se concentre moins sur la préparation et davantage sur la réalisation des projets.

Votre outil de gestion de projet tout-en-un

Vous voulez voir ce que les puissants outils de gestion de projet de ClickUp peuvent faire pour suivre les projets et améliorer la productivité de votre équipe ? Que vous travailliez dans le développement de logiciels ou la planification d'évènements, ou que vous ayez besoin d'un gestionnaire de projet personnel, ClickUp vous permet d'en faire plus terminé.

Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et utilisez sa version gratuite pour une productivité et une gestion de projet tout-en-un.