Monday vs. Airtable : Quel est le meilleur outil de gestion de projet ?

Qu'il s'agisse d'impliquer les membres de l'équipe, de répartir les tâches ou de suivre les échéances, les gestionnaires de projet ont besoin d'un œil sur tout. 👀

Mais comme on ne peut pas être partout à la fois, un logiciel de gestion de projet est indispensable.

Si vous cherchez un outil qui rationalise sérieusement le suivi du temps, gestion des tâches et des notifications de dates d'échéance, vous êtes probablement tombé sur Monday.com et Airtable. Ces deux sites sont des outils de gestion de projet mais ils ont des fonctions, des intégrations et des fonctionnalités différentes.

Dans ce guide, nous vous donnerons les détails sur Airtable vs Monday.com pour vous aider à prendre la meilleure décision pour votre entreprise. Nous ajouterons même un concurrent surprise qui (sans vouloir se vanter) surpasse les deux plateformes de gestion de projet. 🌊

Qu'est-ce que Monday ? Monday est une plateforme de gestion du travail qui regroupe vos projets, vos tâches et vos processus dans un tableau de bord unique.

Gérer les ressources, voir les projets des clients à un niveau élevé, et gérer les demandes et les approbations dans une plate-forme intuitive. Monday dispose d'intégrations pour Google Drive, Slack, Zoom, Zapier et Microsoft Teams afin d'intégrer tous vos outils existants dans un flux de travail unique. ⚒️

Via Monday.com Il convient de noter que Monday propose trois produits différents. En tant que PM, vous ne devez vous préoccuper que de la fonctionnalité de gestion du travail. Mais si vous avez besoin d'une solution plus intégrée, il est utile de savoir que Monday dispose également d'une équipe commerciale CRM et gestion de projet fonctionnalités pour les développeurs.

Fonctionnalités du Monday

Monday se présente comme un outil pour les créatifs, les développeurs de logiciels, les RH, etc. Vous pouvez personnaliser l'application comme bon vous semble, mais voici les fonctionnalités les plus marquantes de Monday.

1. Gestion des objectifs et des buts

Vous savez très bien que votre objectifs du projet ne sont pas les seuls objectifs que votre équipe doit atteindre - elle doit aussi atteindre les objectifs de l'entreprise. 🎯

Branchez ces mauvais garçons dans Monday et la plateforme vous aidera à créer un forfait structuré pour atteindre ces objectifs. Le suivi des objectifs et des résultats clés (OKR) de Monday mesure automatiquement les performances au fur et à mesure.

Via Monday

Avec la gestion de portefeuille, vous obtenez une vue d'ensemble de vos performances pour tous les projets et départements, que vous soyez une petite entreprise ou une entreprise. De plus, la fonctionnalité de planification des ressources de Monday facilite la création de plannings, l'allocation des ressources et la gestion de la charge de travail de votre équipe.

2. Gestion des processus

Monday est avant tout un logiciel de gestion des processus un outil de gestion de projet et ses fonctionnalités de gestion des processus ne sont donc pas à négliger. Le système de gestion en temps réel de Monday tableaux de bord des projets affichent votre travail sous différentes formes, avec de jolies couleurs, afin que vous sachiez toujours ce que vous avez à faire pour la journée.

Mais si vous souhaitez un affichage plus personnalisé, Monday est là pour vous aider. Voir échéanciers des projets dans plus de 10 affichages différents, notamment

Affichage du Calendrier

Affichage de l'échéancier

Tableaux Kanban

Diagramme de Ganttdiagrammes

Comparez le rythme actuel de votre projet avec votre échéancier prévu en utilisant la fonctionnalité Gantt baseline dans Monday

Vous voulez savoir sur quoi travaille votre équipe ? Monday affiche le journal d'activité de chaque personne afin que vous sachiez toujours qui s'occupe de quoi, ce qui est idéal pour les projets complexes.

Si vous suivez un processus d'assurance et de contrôle de la qualité, Monday dispose également d'une fonctionnalité à cet effet. Créez un formulaire personnalisé pour accélérer la gestion et la collecte des données, et automatisez autant que possible l'approbation des projets. Au lieu d'attendre les demandes ou les approbations, le logiciel de gestion de projet vous fait automatiquement passer par un processus d'approbation flux de travail prédéfini pour faire un meilleur travail, plus rapidement.

3. Gestion des tâches

Créez un Tableau pour vos projets et leurs propriétaires, les échéances, et niveaux de priorité pour chaque tâche. En tant qu'outil de gestion de projet, Monday vous permet également de commenter les tâches, d'ajouter des pièces jointes et d'étiqueter les autres membres du projet.

Mettez à jour les statuts des tâches et classez vos À faire par ordre de priorité grâce aux fonctionnalités de gestion des tâches dans Monday

Monday est livré avec quelques automatisations de tâches. Il n'y a pas beaucoup d'options préchargées, mais la plateforme fait de l'automatisation basée sur des déclencheurs pour les changements de statut, les tâches répétitives, les dépendances et les mouvements d'éléments.

Vous êtes également libre de créer votre propre automatisation personnalisée pour un cas d'utilisation spécifique, mais comme toujours, vérifiez-le à deux reprises avant de le libérer dans la nature. 🤸

Prix du Monday

Forfait Free

Plan de base : $8/mois par place, facturé annuellement

$8/mois par place, facturé annuellement Plan standard : 10$/mois par place, facturation annuelle

10$/mois par place, facturation annuelle Forfait Pro : 19$/mois par place, facturé annuellement

19$/mois par place, facturé annuellement Formule Enterprise : **Contactez-nous pour connaître les tarifs

Qu'est-ce qu'Airtable ? Airtable est avant tout une

gestion du flux de travail et d'automatisation. Si vous souhaitez une plateforme de haute technologie avec des outils sans code, Airtable est exactement ce que le médecin a commandé.

Airtable mise beaucoup sur les flux de travail personnalisés, que vous créez en construisant une base de données, en liant les données et en affichant le tout dans une vue personnalisée. La bonne nouvelle est que cela rend la plateforme personnalisable à l'infini.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/g2crowd\_2-1400x731.png Monday vs Airtable : Airtable : fonctionnalités d'onglets multiples et d'affichage des listes /$$img/

Via Airtable L'inconvénient est qu'il est facile pour les débutants de se faire tourner en bourrique, de sorte que les personnes qui branchent vos flux de travail doivent avoir des connaissances de base en matière de bases de données. Mais Airtable se présente comme un outil intelligent pour les équipes de développement.

Avec une bonne installation, vous pouvez utiliser ses fonctionnalités clés pour des projets complexes dans les domaines du marketing, des ventes, des ressources humaines ou des opérations.

Il s'intègre également à Slack, Gmail, Google Sheets, Salesforce, Jira, Basecamp et Zendesk, ce qui en fait un outil parfait pour les équipes techniques et non techniques. ✨

Fonctionnalités d'Airtable

Airtable brille vraiment lorsque vous l'utilisez pour créer des applications Business personnalisées, mais il a quelques autres tours dans son sac.

1. Flux de travail IA

À faire que Airtable est en train d'intégrer les flux de travail de l'IA iA générative dans sa plateforme ? Cette fonctionnalité n'est disponible qu'en bêta pour les utilisateurs actuels, mais elle devrait bientôt être accessible à tous les abonnés.

Via Airtable

Vous n'avez pas besoin de savoir comment construire des modèles d'apprentissage automatique - qui sont normalement super techniques - pour construire votre propre Tableau IA personnalisé dans Airtable. La plateforme no-code vous aidera à glisser et déposer votre chemin vers la victoire de l'IA. 🏆

Le hic ? Elle s'appuie sur des bases de données relationnelles et des données en temps réel. Cela signifie que vous devez encore connaître une chose ou deux sur les données pour tirer parti de l'IA d'Airtable.

Il est facile de gâcher cette fonctionnalité si vous ne savez pas ce que vous faites, alors lancez-la d'abord sur un petit projet et voyez comment cela se passe.

2. Marché des extensions

La Place de marché des extensions d'Airtable propose plus de 1 000 modèles, scripts et applications.

Une fois de plus, certains éléments de la place de marché sont un peu techniques, alors soyez prudent avec ce que vous utilisez ici. Cependant, l'outil de gestion de projet dispose de nombreux scripts pour lier les enregistrements, planifier les équipes, créer des diagrammes, et bien plus encore. 📈

Même si vous ne souhaitez pas utiliser un script personnalisé, Airtable fournit des extensions prêtes à l'emploi pour :

Construire un diagramme d'organisation

Visualiser tous vos tableaux, champs et relations

Créer des diagrammes à barres, des diagrammes linéaires, des diagrammes circulaires ou des diagrammes de dispersion

Concevoir des tableaux croisés dynamiques

Un exemple de graphiques dans Airtable

Il existe également des extensions pour des outils populaires comme Pexels, Miro et Typeform si vous souhaitez les intégrer à votre compte Airtable.

3. Bibliothèque d'actifs

Faites-vous appel à la gestion des actifs numériques (DAM) ? La bibliothèque d'actifs d'Airtable vous permet de télécharger des actifs tels que feuilles de calcul du contenu, du code et des documents. À partir de là, vous pouvez cataloguer ces actifs dans Airtable et les lier à des projets, des diagrammes et des projets.

Via Airtable

Cette fonctionnalité est en fait un bricolage.. base de connaissances qui héberge tous vos documents et procédures. Si vous passez fréquemment d'une plateforme de gestion des actifs numériques distincte à votre outil de gestion de projet, la bibliothèque d'actifs d'Airtable réunit les deux fonctionnalités au sein d'une même plateforme.

Prix d'Airtable

Formule gratuite

Plan Teams: 20 $/mois par place, facturé annuellement

20 $/mois par place, facturé annuellement Forfait Business: 45$/mois par place, facturé annuellement

45$/mois par place, facturé annuellement Forfait Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

Airtable vs. Monday.com : Comparaison des fonctionnalités

Dans le bras de fer entre Airtable et Monday.com, quelle plateforme règne en maître ?

Il n'y a pas de vainqueur définitif car ces outils de gestion de projet répondent à des besoins différents. Nous allons analyser leurs plus grandes différences pour vous aider à déterminer si vous devriez vous inscrire à l'un ou à l'autre.

Tâches contre tableaux

Monday convient à peu près à tous les types d'entreprises ou de départements. Ses fonctionnalités sont suffisamment générales pour que vous puissiez l'utiliser pour les RH, le marketing, les ventes, etc. Airtable, en revanche, s'adresse davantage aux développeurs.

Pouvez-vous l'utiliser en tant que non-développeur ? Bien sûr. Mais certaines des fonctionnalités d'Airtable sont suffisamment techniques pour que vous puissiez vous attirer de sérieux ennuis si vous ne savez pas ce que vous faites. 🤷

Airtable affiche vos flux de travail dans des tableaux centrés sur les données. Vous pouvez l'utiliser pour le suivi des projets, mais entre les deux plateformes de gestion de projet, Airtable penche davantage du côté des données. Monday, en revanche, est davantage axé sur le flux de travail et comprend plus d'outils de gestion de projet pour la collaboration en équipe.

Le gagnant : Cela dépend vraiment de vos besoins spécifiques

Expérience mobile

Monday et Airtable sont tous deux accompagnés d'applications mobiles réactives et faciles à utiliser pour Android et iOS.

Cependant, Airtable est un peu plus maladroit sur mobile parce qu'il contient beaucoup de données. (Airtable manque également de nombreuses fonctionnalités dans la version mobile, de sorte que vous devez attendre d'être sur un ordinateur de bureau pour utiliser pleinement le logiciel de gestion de projet.

À notre avis, l'application de Monday est plus intuitive et plus utile pour les équipes en déplacement.

Gagnant : Monday

Facilité d'utilisation

Si vous souhaitez vous connecter à un logiciel de gestion de projet et l'utiliser sans avoir à suivre une courbe d'apprentissage importante, optez pour Monday. Son installation de flux de travail conviviale est similaire à celle d'autres plateformes de gestion de projet telles que Asana ou Trello -si vous les avez déjà utilisés.

Airtable a des fonctionnalités plus avancées qui le rendent plus difficile à utiliser. Mais les fonctionnalités avancées peuvent être géniales si votre équipe a besoin des cloches et des sifflets. 🔔

La complexité accrue n'est pas toujours une mauvaise chose, mais vous devez tenir compte du temps de formation si vous optez pour Airtable.

Gagnant : Monday

Tarification

Dans l'affrontement entre Monday.com et Airtable, nous devons absolument prendre en compte la différence de prix. Monday premium ne coûte que 8 $ par utilisateur et par an, facturé annuellement. Airtable coûte 20 $ par utilisateur et par an, facturés annuellement. 💰

Airtable coûte plus du double de Monday, et cette différence de prix s'additionne rapidement si vous souhaitez acheter un grand nombre de places. La tarification premium vous donne accès à l'IA d'Airtable, mais même dans ce cas, c'est un coût élevé.

Si vous êtes sensible au prix, Monday est l'option la plus abordable.

Gagnant : Monday

IA contre automatisation

La bonne nouvelle, c'est que Monday et Airtable sont tous deux dotés de fonctionnalités permettant d'alléger votre charge de travail. Monday utilise une automatisation basée sur des déclencheurs, tandis qu'Airtable utilise l'IA générative.

Il n'y a rien de mal avec les automatisations, mais elles nécessitent toujours beaucoup d'entrées manuelles de la part de votre équipe pour fonctionner correctement. Les automatisations n'" apprennent " pas au fil du temps comme l'IA - elles continueront à faire la même chose jusqu'à ce que vous leur disiez le contraire. 💡

L'IA d'Airtable n'est disponible qu'en version bêta pour le moment, mais elle utilise une véritable IA pour faire des tâches plus complexes à votre place. Si vous souhaitez créer des outils d'IA personnalisés sans apprendre les tenants et les aboutissants des modèles d'apprentissage automatique, Airtable est votre meilleur pari.

Gagnant: Airtable

Gestion du contenu

Une grande différence entre Airtable et Monday.com est le système de gestion des actifs numériques d'Airtable. Bien sûr, vous pouvez stocker des documents et des fichiers sur Monday, mais il n'agit pas comme un véritable système de DAM.

La fonctionnalité de bibliothèque d'actifs d'Airtable facilite la recherche, l'organisation et la gestion de tous vos actifs. Ce cadre prêt à l'emploi fait d'Airtable une solution idéale pour toutes les entreprises qui ont besoin d'aide pour gérer un grand nombre d'actifs numériques.

Gagnant: Airtable

Monday vs Airtable sur Reddit

Comme vous pouvez le constater, Monday est meilleur pour certaines choses tandis qu'Airtable l'emporte dans d'autres catégories. Pour savoir quelle plateforme règne en maître, nous sommes allés sur Reddit pour voir ce que les gens de tous les jours pensent d'Airtable vs Monday.

Dans la section le groupe r/ProjectManagers , a déclaré un utilisateur :

_"Airtable est plus une base de données qu'un outil de gestion de projets. Je pourrais voir Airtable vous donner des limites et être encombrant pour des tâches simples"

Dans le fil r/Airtable un autre utilisateur a commenté :

_"Monday.com fonctionne mieux pour les personnes qui veulent très peu de personnalisation et aiment les fonctionnalités prêtes à l'emploi qu'il a à un niveau standard. Si vous voulez faire des personnalisations plus poussées ou si vous avez besoin d'options supplémentaires, Airtable est la meilleure solution

Rencontrez ClickUp : La meilleure alternative à Monday et Airtable

Bien sûr, Monday et Airtable ont leurs points forts, mais avez-vous essayé de gérer votre charge de travail à l'aide de ClickUp ?

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/01/image2.gif Les vues Tableur, Liste, Gantt et Tableau de ClickUp /$$img/

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

ClickUp est surtout connu comme une application de gestion de projet, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Nous combinons tout ce dont vous avez besoin pour faire votre travail (oui, tout) en une seule plateforme afin que vous passiez moins de temps à basculer entre les onglets et plus de temps sur votre travail réel. 🙌

Sans vouloir me vanter, la gestion de projet est le pain et le beurre de ClickUp. Nos fonctionnalités de gestion de projet s'occupent du gros du travail afin que vous ayez le temps de gérer votre équipe, de faire avancer les projets, de gérer les budgets, et plus encore.

Tâches

Réalisons gestion de projet un peu plus de bon sens, n'est-ce pas ? Tâches ClickUp facilite la planification, l'organisation et la collaboration sur tous vos projets en un seul endroit.

Les tâches ClickUp sont également 100% personnalisables. Ajoutez des Automatisations, des données personnalisées, et plus encore avec plus de 35 ClickApps prêtes à l'emploi.

Vue Tableur

Besoin de visualiser vos projets ? Nous avons ce qu'il vous faut. ClickUp vous offre de nombreux affichages de gestion de projet afin que vous puissiez voir toutes les parties mobiles pertinentes sans vous sentir submergé. 🧘

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/drag-and-drop-tasks-on-a-clickup-table.gif Glisser-déposer des tâches sur un tableau ClickUp /$$img/

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

Passer à Affichage de la tâche pour afficher vos tâches sous la forme d'une feuille de calcul. Gérez vos stocks, les données de vos clients, vos budgets et bien plus encore dans cette plateforme rationalisée. (Excel, quoi ?) Créez des bases de données sans code et connectez-les aux tâches, aux documents, aux dépendances, etc.

ClickUp IA

Voici un petit secret : ClickUp AI est le seul outil d'IA spécifique à un rôle sur le marché. Il suffit de dire au sympathique chatbot que vous êtes un PM et les robots s'en chargeront. 🤖

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Utilisation de ClickUp AI pour rédiger un cahier des charges /$$img/

Utiliser ClickUp AI pour rédiger un résumé de projet

Utiliser ClickUp AI pour :

Résumer des notes de réunion

Générer des éléments d'action à partir de documents ou de tâches

Modifier des rapports de projet

Mettre en forme du contenu

Et surtout, il n'y a pas de code ou de modélisation à faire ici. Il vous suffit d'entrer quelques données et vous obtiendrez l'aide dont vous avez besoin, en un clin d'œil.

Prix ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Business Plus : 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Forfait Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp : Combinez le meilleur logiciel de gestion de projet avec des outils de collaboration

Choisir entre Airtable et Monday.com n'est pas aussi simple que d'opter pour la plateforme la moins chère. Ils ont des fonctionnalités et des objectifs différents, alors optez pour l'option qui correspond le mieux à vos besoins.

Cela dit, nous savons que Monday et Airtable ne sont pas parfaits. Si vous avez besoin d'une plateforme qui fait tout et même plus, optez pour ClickUp. Notre plateforme personnalisable et notre outil IA basé sur les rôles rendent la gestion de projet aussi facile que du beurre. 🥧

Rassemblons tout votre travail en un seul endroit. Inscrivez-vous à ClickUp maintenant - c'est Free Forever.