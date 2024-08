10 alternatives au diagramme de Gantt pour gérer le travail et augmenter la réussite des projets

Les diagrammes de Gantt sont des outils visuels puissants pour illustrer le calendrier d'un projet, mais sont-ils adaptés à tous les projets ? La réponse est non, et c'est une excellente nouvelle pour les gestionnaires de projet !

Nous avons des alternatives aux diagrammes de Gantt qui sont tout aussi efficaces mais moins compliquées pour la gestion de projet. ⭐️

En tant que gestionnaire de projet, vous avez besoin des bons outils pour coordonner et organiser le calendrier, les processus et les ressources d'un projet. Dans cet article, nous allons aborder dix alternatives géniales au diagramme de Gantt pour la gestion de projet afin d'obtenir le résultat que vous souhaitez !

Que sont les diagrammes de Gantt ?

Dans le site ClickUp's Guide des diagrammes de Gantt nous avons examiné en détail la question des diagrammes de Gantt la création et la lecture des diagrammes de Gantt -un outil de gestion de projet très répandu qui permet de visualiser les tâches ou les évènements dans le temps.

Après l'introduction du concept par Henry Gantt, il a été utilisé pour des projets de grande envergure projets de construction comme la construction du barrage Hoover aux États-Unis. Aujourd'hui, cet outil de travail est adopté pour toutes sortes de systèmes de gestion de projet, notamment Scrum et Agile .

Un diagramme de Gantt est un diagramme à barres empilées représentant les calendriers des projets et des équipes multiples

$$$a Les six composantes principales d'un diagramme de Gantt traditionnel

Jalons : illustre par un symbole les dates cruciales pour l'achèvement et la réussite d'un projet dans les délais impartis Flèches/lignes : indiquent les tâches qui bloquent et attendent d'autres tâches (appeléesdépendances) Ligne marque : spécifie la date du jour pour voir d'un coup d'œil la quantité de travail qu'il reste à faire Barres horizontales : représentent la période de temps des tâches individuelles du projet Barre latérale gauche : liste toutes les tâches impliquées dans le projet Échelle de temps : affiche les catégories de dates (jours, semaines, mois)

En substance, les diagrammes de Gantt montrent toutes les tâches qui doivent être terminées et la manière dont elles sont liées les unes aux autres sur une période donnée. Voici les avantages de l'utilisation du diagramme de Gantt Logiciel de diagramme de Gantt :

✅ Diagramme de Gantt pros

Les diagrammes de Gantt offrent une vue d'ensemble du projet . Voyez où tout s'insère et identifiez les problèmes sans passer d'un onglet à l'autre ou d'une page à l'autre

. Voyez où tout s'insère et identifiez les problèmes sans passer d'un onglet à l'autre ou d'une page à l'autre Les diagrammes de Gantt mettent en évidence les points suivants dépendances et chemin critique * Les diagrammes de Gantt aident à comprendre les calendriers multiples . Trouvez facilement des ouvertures dans votreéchéancier du projet pour planifier des activités supplémentaires

les points suivants . Trouvez facilement des ouvertures dans votreéchéancier du projet pour planifier des activités supplémentaires Les diagrammes de Gantt sont une technique de gestion de projet visuelle Gérer les projets d'une manière visuelle et facile à comprendre

En revanche, les diagrammes de Gantt peuvent rapidement compliquer un projet pour une équipe, et voici pourquoi :

❌ Les inconvénients du diagramme de Gantt

La collaboration avec les équipes pour créer un diagramme de Gantt peut s'avérer difficile pour les utilisateurs novices . Les diagrammes de Gantt peuvent rapidement devenir une source de travail considérable, ce qui accroît le stress lié au forfait et réduit le temps consacré au travail sur le projet proprement dit

. Les diagrammes de Gantt peuvent rapidement devenir une source de travail considérable, ce qui accroît le stress lié au forfait et réduit le temps consacré au travail sur le projet proprement dit Les barres horizontales d'un diagramme de Gantt peuvent être trompeuses . Chaque barre d'un diagramme de Gantt indique la période de temps d'une tâche. Elle n'indique pas le nombre d'heures qu'il faudra pour achever la tâche

. Chaque barre d'un diagramme de Gantt indique la période de temps d'une tâche. Elle n'indique pas le nombre d'heures qu'il faudra pour achever la tâche Avec le temps, les diagrammes de Gantt peuvent devenir difficiles à maintenir . La portée du projet peut changer, ou de nouvelles tâches peuvent être ajoutées, ce qui rend le suivi et l'enregistrement difficiles

. La portée du projet peut changer, ou de nouvelles tâches peuvent être ajoutées, ce qui rend le suivi et l'enregistrement difficiles L'impression d'un diagramme de Gantt sur une seule feuille de papier lui ôte toute raison d'être. Du point de vue des parties prenantes, elles n'ont pas envie de se fatiguer les yeux pour voir l'indicateur de date du diagramme de Gantt

🪧 Aucun membre de l'équipe ne s'occupe de la maintenance du diagramme de Gantt du début à la fin du projet

pas de temps supplémentaire pour former votre équipe à l'utilisation des diagrammes de Gantt

pas de maîtrise de l'ordre des tâches et des jalons

Si ces paramètres indiquent clairement qu'un diagramme de Gantt ne vous mènera pas à la réussite, tout n'est pas perdu ! Certaines solutions alternatives seront plus utiles à votre équipe et à votre projet (sans la confusion et les complications que peuvent entraîner les diagrammes de Gantt).

10 alternatives au diagramme de Gantt

1. Listes

Les listes regroupent les éléments à faire dans le cadre d'un projet

Les listes sont généralement utilisées pour démarrer un projet ! Elles sont polyvalentes et peuvent être aussi détaillées que nécessaire pour créer une structure de répartition du travail . En particulier lorsque les priorités des tâches obligent les équipes à s'adapter (ce qui arrive presque tous les jours), les listes peuvent être modifiées rapidement pour refléter les informations les plus critiques nécessaires pour rester sur la bonne voie.

Néanmoins, à l'instar des diagrammes de Gantt, les listes ne constituent pas un outil de gestion de projet à taille unique. Par exemple, si vous savez que vous devrez suivre les dépendances pour votre projet, les listes ne le feront pas comprendre à votre public cible.

👉 Pour en savoir plus sur les listes, consultez notre rubrique Comment créer un forfait de projet en 5 étapes ? article !

2. Tableaux blancs

Les tableaux blancs illustrent les idées et les forfaits du projet

Les tableaux blancs sont l'outil idéal pour les sessions de brainstorming afin d'aligner plus rapidement les équipes sur le travail à faire. Dans un bureau, un tableau blanc physique peut favoriser la résolution rapide de problèmes entre les personnes présentes autour du tableau.

même lorsque les équipes évoluent vers des environnements de travail télétravail ou hybrides, les tableaux blancs ont un rôle essentiel à jouer en matière de collaboration. L'essor des solutions de tableaux blancs collaboratifs a comblé le vide en ce qui concerne la façon dont les équipes distribuées réfléchissent et évoquent des idées. Avec l'arrivée de l'application marché mondial des tableaux blancs interactifs _prévu pour atteindre 2,31 Md$ d'ici 2025, on voit bien à quel point ces outils sont populaires.

👉 Apprenez à connecter plus rapidement vos idées à votre flux de travail avec Tableaux blancs ClickUp !

3. Tableaux Kanban

Les tableaux Kanban représentent un pipeline visuel permettant de maintenir les tâches sur la bonne voie

A Le Tableau Kanban est un outil de visualisation du flux de travail idéal pour les projets qui ne font pas nécessairement appel à des stratégies de priorisation ou de dépendance. Les tableaux Kanban permettent plutôt de limiter le travail en cours par statut du flux de travail. Une carte (représentant la tâche) se déplace dans chaque colonne (représentant le statut du flux de travail) de gauche à droite jusqu'à ce qu'elle atteigne le statut Terminé. Les tableaux Kanban offrent une grande souplesse pour la gestion de ce type de projets :

Exécution de demandes de maintenance

Création de contenu pour les médias sociaux

Gestion d'un entonnoir de vente

Interviewer des candidats

Suivi des stocks

👉 Pour plus d'inspiration, consultez notre rubrique Exemples de tableaux Kanban et en savoir plus sur les différences entre les tableaux Kanban et les tableaux d'affichage Diagrammes Kanban et Gantt .

4. Échéanciers

Les échéanciers présentent toutes les tâches dans une commande séquentielle

Les échéanciers et les diagrammes de Gantt peuvent se ressembler, mais la principale différence réside dans le fait qu'un diagramme de Gantt affiche une séquence détaillée des tâches et de leurs dépendances sur un diagramme à deux dimensions. A échéancier de gestion de projet montre une commande chronologique des tâches et de leurs dates d'échéance sur une ligne linéaire !

En fin de compte, la décision d'utiliser un diagramme de Gantt ou un échéancier dépend de ce que vous voulez communiquer à votre public. Par exemple, si vous souhaitez donner un bref aperçu du cycle de vie d'un projet, un échéancier suffit. En revanche, les échéanciers susciteront plus de questions que de réponses si vous devez préciser les dépendances entre les tâches et la complexité d'un projet.

👉 Obtenez les réponses à toutes vos questions sur Diagrammes de Gantt vs échéanciers !

5. Cartes mentales (ou diagrammes de réseau de projet)

Les cartes mentales ou les diagrammes de réseau de projet aident à visualiser les pensées et à rassembler les connaissances

La prochaine alternative au diagramme de Gantt sur notre liste est un outil appelé cartes mentales, qui sont idéales pour le brainstorming visuel d'idées. Au cœur d'une carte mentale, une idée ou une question centrale se trouve généralement au centre de la page. Des lignes sont tracées du centre vers l'extérieur pour connecter les idées connexes. À partir de ces idées, des lignes sont tracées pour relier un nouveau niveau d'idées, et ainsi de suite.

Les cartes mentales ne sont généralement pas utilisées après la fin de l'année scolaire le brainstorming initial afin que chacun puisse librement générer des idées sans avoir à se soucier d'être boutonné. Vous pouvez commencer avec un morceau de papier et un crayon ou utiliser un logiciel pour améliorer vos créations de cartes mentales.

Voici quelques ressources de cartes mentales avec des exemples à voir en action !

6. Tableaux Scrum

Les tableaux scrum donnent la priorité aux problèmes immédiats à résoudre

A Tableau Scrum (ou tableau de Sprint) est une représentation visuelle du travail à Terminer dans un seul Sprint. Un Sprint est une itération délimitée dans le temps au cours de laquelle une équipe achève une section spécifique du projet. Les tableaux Scrum équipent les équipes en :

S'assurant que tout le monde travaille sur une tâche du projet

En identifiant les tâches qui doivent être achevées

En suivant la progression d'un Sprint actif

Bien que les tableaux Scrum améliorent l'efficacité et la communication au sein de l'équipe, cette alternative au diagramme Gantt pourrait être difficile à adopter et à mettre en œuvre avec succès pour les équipes non agiles. Sans un diagramme de Gantt, les équipes non agiles pourraient avoir du mal à l'adopter et à le mettre en œuvre avec succès Maître Scrum ou une familiarité avec la gestion de projet agile, il y a des chances que les Tableaux Scrum fassent plus de mal que de bien à votre projet.

👉 Apprenez à construire et utiliser un Tableau Scrum avec le guide ultime de ClickUp !

7. Documents

Les documents organisent les informations relatives au projet, de son élaboration à son achèvement

Les documents sont l'alternative la plus simple aux diagrammes de Gantt. Les documents permettent d'organiser les rôles et les responsabilités, les notes budgétaires, les l'étendue du travail plan de communication, charte, notes de réunion, etc. Les gestionnaires de projet peuvent être aussi descriptifs que nécessaire avec les documents, pour finalement constituer une bibliothèque de documents essentiels à la gestion de projet.

Cependant, l'inconvénient de l'utilisation de documents pour la gestion de projet est que éléments d'action ou les tâches peuvent rapidement se perdre ou être oubliées si elles sont enfouies dans un document.

👉 Découvrez les meilleures alternatives à Google Docs pour des options de collaboration avancées !

8. Tableaux de bord

Les tableaux de bord donnent un aperçu de haut niveau des indicateurs importants

Les tableaux de bord combinent différentes sources d'informations, d'indicateurs, et des indicateurs clés de performance (ICP) en un seul affichage. Ils peuvent combiner du texte et des widgets visuels - diagrammes circulaires, listes triées, graphiques à barres - pour fournir aux équipes des données en temps réel et leur permettre de prendre des décisions éclairées sur le projet. Il est possible d'améliorer les versions d'un même tableau de bord au fil du temps, avec un minimum d'efforts, en fonction de l'évolution des indicateurs clés de performance ou des membres de l'équipe.

👉 Suivez notre guide de création en 5 étapes des tableaux de bord performants !

9. Tableur

Les Tableurs sont des outils très organisés et codés par couleur pour construire des projets

Nous avons parcouru un long chemin depuis les feuilles de calcul Excel de base. Les tableaux, dans les applications modernes, sont des outils qui permettent d'organiser et de coder les projets logiciel de gestion de projet sont désormais dotés de fonctionnalités avancées, ce qui facilite la tâche (et la rend plus agréable sur le plan esthétique !) de ceux qui préfèrent une gestion de type tableur. Grâce à la puissance des modèles, les équipes peuvent instantanément charger des informations dans l'outil et créer un calendrier de projet complet.

La faiblesse de l'utilisation des tableaux est évidente lorsque les projets sont vastes et complexes et qu'ils impliquent la création de formules élaborées pour collaborer des équipes interfonctionnelles . Toutefois, cela ne posera pas de problème si vous savez que vous disposez des ressources nécessaires pour assigner tout le travail d'entrée des données !

10. Calendrier

Les calendriers affichent les dates et heures forfaitaires prévues pour chaque tâche

Les calendriers ont toujours été et seront toujours d'actualité. Tout le monde connaît un calendrier parce qu'il peut être utilisé à la fois à des fins générales et pour la gestion de projets. Avec un calendrier sous les yeux, nous pouvons planifier et organiser autour d'autres échéances et évènements clés afin d'éviter de trop engager les ressources.

Cette alternative au diagramme de Gantt est suffisamment polyvalente pour être utilisée de différentes manières : forfait, affectation des ressources, tâches et modèles de base. Cependant, il est préférable de l'utiliser pour des projets simples, sans dépendance entre les tâches, et d'afficher les réunions de statut/de contrôle.

👉 Apprenez comment une calendrier de projet peut apporter une assistance à votre projet !

Et voilà ! Dix alternatives au diagramme de Gantt pour vous donner, à vous et à votre équipe, la flexibilité nécessaire pour structurer différents projets. 🛠 🚀

Vous avez un concept, et vous êtes prêt à mettre en page tout le travail qui doit être fait. À faire une liste ? Dessinez-vous un organigramme ? Organiser un échéancier ? Quel outil vous permettra de présenter les données de votre projet de la manière la plus précise et la plus convaincante ?

Voici quelques scénarios pour réduire vos options :

💭 l'équipe est dans la phase initiale de planification de planification initiale

🤝 le projet comporte des dépendances de tâches, des jalons et des équipes interfonctionnelles

🤹‍♀️ l'équipe jongle avec plusieurs projets à la fois

cartes mentales ✅ Flowcharts ✅ Calendriers ❌ Tableaux Kanban ❌ Tableaux de bord tableaux ✅ Scrum Boards ✅ Tableaux de bord organigrammes ❌ Tableaux blancs ❌ Scrum Boards ✅ Dashboards calendriers échéanciers ✅ Tableaux Kanban ✅ Tableaux Scrum ✅ Tableaux de bord

❌ Tableaux blancs ❌ Cartes mentales échéanciers

💰 les parties prenantes veulent voir la portée du projet, le coût.. et la gestion des ressources

🤖 l'équipe a une expérience moyenne à avancée avec les logiciels de gestion de projet

⚡️ l'équipe est favorable à moins de structure pour _ une meilleure collaboration

✅ Tableaux de bord ✅ Organigrammes ✅ Documents ❌ Tableaux blancs ❌ Cartes mentales échéanciers

tableaux Kanban ✅ Tableaux Scrum tableaux de bord ✅ Organigrammes tableurs

tableau blanc ✅ Cartes mentales ✅ Organigrammes

tableau Scrum documents échéanciers

Les exemples ci-dessus confirment que le choix n'est pas une décision décorative, ni personnelle. Supposons que votre outil de gestion de projet n'aide pas votre public cible à retenir l'information et à prendre des mesures proactives. Dans ce cas, vous risquez de prendre un départ difficile.

Mais qui a dit que vous ne deviez utiliser qu'un seul outil ? 🤓

