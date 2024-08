10 Top Free Microsoft Visio Alternatives & ; Competitors in 2024 (en anglais)

Les outils de création de diagrammes tels que Microsoft Visio sont indispensables aux équipes qui ont besoin de visualiser des idées et des processus. Vous avez voyez des diagrammes dans l'entreprise les wikis des entreprises, les documents stratégiques, plans d'ingénierie et les spécifications techniques.

Mais Visio peut être coûteux. Et franchement, il ne convient pas à tout le monde.

Vous recherchez peut-être un logiciel de visualisation qui stimule davantage votre créativité. Peut-être voulez-vous un une intégration plus aisée du tableau blanc ou un outil que vous pouvez intégrer à votre plateforme de gestion de projet. Ou peut-être avez-vous simplement besoin d'une application gratuite pour créer des cartes mentales personnelles et gérer votre flux de travail .

Quels que soient vos besoins, nous vous proposons cette liste des 10 meilleures alternatives gratuites à Microsoft Visio.

Que rechercher dans une alternative à Microsoft Visio ?

Avant de nous plonger dans la liste, passons en revue quelques-unes des caractéristiques à prendre en compte lorsque l'on recherche une alternative à Microsoft Visio :

Interface utilisateur intuitive: Ce logiciel possède-t-il une interface qui vous permet de reconnaître les fonctions dont vous avez besoin et d'y accéder rapidement ? Si vous avez l'habitude de travailler avec Microsoft Visio (et que vous l'aimez), vous voudrez peut-être choisir un logiciel de création de diagrammes qui vous offre une expérience utilisateur similaire.

Sources de données: Peut-il extraire des données de feuilles de calcul et d'autres sources de données ?logiciel de veille stratégique en quelques clics ? Peut-il importer des fichiers Visio ?

Vous permet-il, ainsi qu'à vos coéquipiers, d'éditer et de commenter le même projet en même temps ? Prix: Existe-t-il une version gratuite ? Pouvez-vous vous permettre de payer pour obtenir davantage de fonctionnalités ?

Pour vous aider à choisir, nous avons préparé une liste des logiciels les plus populaires (et gratuits !) qui peuvent remplacer Microsoft Visio dans votre pile technologique. À l'exception de Google Drawings et de Coggle, les logiciels de cette liste peuvent lire et modifier les fichiers Visio afin de faciliter la transition.

Les 10 meilleures alternatives à Microsoft Visio

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

ClickUp est une plateforme de productivité et de collaboration de bout en bout, basée sur le cloud. Elle comprend Tableaux blancs ClickUp clickUp Whiteboards est un outil de collaboration visuelle. Comme les tableaux blancs sont intégrés dans la plateforme, vous n'avez pas besoin de passer d'un outil à l'autre lorsque vous travaillez sur un projet créer des flux de travail , matrices et les cartes heuristiques.

Les notes, les images, les documents et les tâches auxquels vous devez vous référer se trouvent sur une seule plateforme, et vous pouvez les lier ou les insérer dans votre diagramme pour un flux de travail fluide. (Nous ne plaisantons pas lorsque nous disons que ClickUp est l'application qui les remplace toutes !)

Si vous avez besoin d'accéder à des fichiers à partir d'autres logiciels comme Airtable, Excel, Wrike, Trello ou Google Drive, il vous suffit de les intégrer à ClickUp.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Cartes mentales de ClickUp pour le brainstorming et la visualisation des idées

Glissez, déposez et liez facilement des objets pour dessiner des connexions et des flux de travail

Ajoutez du contexte à votre diagramme en insérant des liens web, des tâches à suivre, des notes et des images

Créer un modèle ouchoisir parmi des dizaines sur la plateforme ClickUp

Interface fluide pour le dessin à main levée

Collaboration en temps réel

Limites de ClickUp

Outil de tableau blanc n'est pas disponible sur l'application mobile de ClickUp (pas encore, du moins !)

Pour les nouveaux utilisateurs ayant peu d'expérience en matière de création de diagrammes, il peut s'avérer difficile à utiliser

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

Illimité: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Lucidchart

via Diagramme lucideDiagramme de lucidité est un espace de travail pour la visualisation, la création de diagrammes et le tableau blanc virtuel. Il est idéal pour les projets de complexité variable, de la Diagrammes UML et les wireframes aux entreprises les cartes de processus et les visualisations de code .

En fait, l'entreprise affirme qu'environ 99 % des sociétés Fortune 500 utilisent Lucidchart, ce qui signifie qu'il s'agit d'une alternative idéale à Microsoft Visio pour les sociétés ayant des besoins d'utilisation et de sécurité au niveau de l'entreprise.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Automatisation des organigrammes et des cartes heuristiques,Diagrammes de séquence UMLles liens entre les données et d'autres tâches courantes de création de diagrammes

Permet de créer et de modifier des diagrammes hors ligne

Intégration avec Google Workspace, Salesforce, Bamboo HR et d'autres sources de données

Exportation de tableaux à partir du tableau blanc Lucidspark pour créer des diagrammes rapides sur Lucidchart

Limitations de Lucidchart

Lenteur lorsque vous essayez d'insérer des images de haute qualité dans les graphiques

Peut être déroutant pour les nouveaux utilisateurs

Les icônes personnalisées ne se comportent pas toujours de la même manière que les éléments par défaut

Prix de Lucidchart

**Gratuit

**Individuel : 7,95

Équipe : 9$/mois par utilisateur

: 9$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (1,000+ reviews)

4.6/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,000+ reviews)

3. Crétois

via Creately Crédible facilite la création de visuels, tels que des maquettes, des organigrammes et des diagrammes de processus. Vous pouvez commencer par un canevas vierge pour la création de diagrammes libres ou par l'un des milliers de modèles disponibles.

Si vous êtes novice en matière de logiciels de création de diagrammes ou si vous trouvez que Microsoft Visio est difficile à utiliser, vous apprécierez probablement Creately, car son interface est facile à apprendre.

Les meilleures caractéristiques de Creately

Liez et synchronisez des données provenant de sources de données afin que toute modification des données soit automatiquement reflétée dans vos visualisations

Ajoutez des tâches et du contexte, tels que des notes et des métadonnées, à n'importe quel objet visuel de votre diagramme

Permet de visualiser les tâches qui vous sont attribuées dans tous les flux de travail et diagrammes

Conférences intégrées à l'application

Limitations de Creately

L'interface drag-and-drop est parfois boguée, ce qui fait que les objets ne réagissent pas comme vous le souhaitiez

Erreurs d'enregistrement occasionnelles

Le chargement de diagrammes complexes contenant de nombreux objets peut être lent

Prix de Creately

**Gratuit

Débutant: 5$/mois par utilisateur

5$/mois par utilisateur Entreprise: 89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs

89$/mois pour un nombre illimité d'utilisateurs Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.3/5 (100+ avis)

4. Nulab

Via Nulab

Nulab est une suite collaborative avec des outils intégrés pour gérer des projets d'équipe, organiser des réunions en ligne et créer des diagrammes. Son outil de création de diagrammes, Cacoo cacoo, permet à plusieurs utilisateurs d'éditer simultanément le même projet et de communiquer par le biais de la vidéo et du chat dans l'application.

La version gratuite de Cacoo est une alternative idéale à Microsoft Visio pour les équipes virtuelles qui collaborent occasionnellement sur des visualisations et qui n'ont pas besoin d'un grand espace de stockage ou de multiples options d'exportation.

Les meilleures fonctionnalités de Cacoo (by Nulab)

Collabore en temps réel avec l'édition multi-utilisateurs, les commentaires et le suivi des révisions

Fournit un historique complet des versions afin que vous puissiez comparer les modifications apportées à votre diagramme au fil du temps

Nombreuses options d'exportation et de partage, ainsi que des intégrations qui vous permettent d'incorporer des diagrammes dans du contenu (par ex,wikis d'entreprise)

Limites de Cacoo (par Nulab)

Pas de processus simple, direct et en un clic pour regrouper des éléments

Manque de flexibilité au niveau des connecteurs

Le logiciel est parfois lent

Cacoo (by Nulab) Prix

**Gratuit

Pro: 6$/mois pour 1 utilisateur

6$/mois pour 1 utilisateur Equipe: $6/utilisateur par mois

Cacoo (by Nulab) ratings and reviews

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (100+ avis)

5. Miro

via Miro Plus de 45 millions d'utilisateurs dans le monde utilisent Miro pour le brainstorming avec des collègues et pour voir les liens entre différentes idées. Cet outil de tableau blanc est une alternative populaire à Microsoft Visio pour le marketing, l'UX, l'ingénierie , Agile et les équipes de gestion des produits .

Miro fait partie des applications les plus populaires de cette liste, avec Lucidchart. Consultez cette page Comparaison entre Miro et Lucidchart pour choisir entre les deux (ou voir si vous choisiriez une autre option).

Les meilleures caractéristiques de Miro

Super facile à utiliser avec une courbe d'apprentissage minimale

Idéal pour organiser des ateliers avec un tableau blanc infini, des appels vidéo, une minuterie et un système de vote

Prend en charge le texte, les notes post-it, les documents, les images, les vidéos et les commentaires marqués

plus de 100 intégrations avec des outils tels que Zoom, Google Workspace, Jira et Notion

Limitations de Miro

Beaucoup de décalage lorsque plusieurs utilisateurs utilisent le même canevas

Le large éventail de fonctionnalités peut submerger les nouveaux utilisateurs et rendre l'interface utilisateur encombrée

Les options de personnalisation des modèles sont limitées

Prix de Miro

**Gratuit

Démarrage: 8 $/mois par utilisateur

8 $/mois par utilisateur Entreprise: 16 $/mois par utilisateur

16 $/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (4,000+ reviews)

4.8/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

6. Draw.io (maintenant Diagrams.net)

via Diagrams.net

Les utilisateurs très techniques comme Draw.io (maintenant Diagrams.net ) pour sa capacité à prendre en charge des diagrammes complexes et des organigrammes. Le logiciel étant open-source, vous pouvez l'adapter à vos besoins et l'incorporer dans différentes plateformes, soit par intégration directe, soit via une extension web Chrome, soit en tant que fonction supplémentaire.

Enfin, il s'agit d'une alternative entièrement gratuite à Visio.

Les meilleures caractéristiques de Draw.io (Diagrams.net)

Vous permet de choisir où stocker vos données : sur votre appareil, sur GitHub ou GitLab, ou sur une plateforme de stockage en nuage

Modifiez vos diagrammes où et quand vous le souhaitez : dans l'application Web, en mode hors ligne (Windows, Mac ou Linux) ou sur une plateforme tierce telle queAtlassianatlassian, Notion ou Google Workspace

Plugins pour une barre latérale personnalisée, un assistant vocal, des animations, etc

Intégration et importation aisées de divers types de fichiers et d'éléments, notamment iframe, HTML, SVG, fichiers Lucidchart, fichiers Griffey et PNG

Limitations de Draw.io (Diagrams.net)

Les conceptions de grande taille ne se chargent parfois pas correctement, avec quelques éléments qui se chevauchent

Problèmes d'alignement lors de l'exportation de diagrammes volumineux au format PDF

Options limitées pour la personnalisation des lignes, telles que leur style et leur épaisseur

Prix de Draw.io (Diagrams.net)

**Gratuit

Draw.io (Diagrams.net) évaluations et critiques

G2: 4.3/5 (300+ commentaires)

4.3/5 (300+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (300+ avis)

Check out these Draw.io alternatives* *_/href/ !

7. EDrawMax

via EDrawMax

Avec EDrawMax vous permet de créer des diagrammes, des organigrammes , des plans d'étage et bien d'autres choses encore en quelques minutes. Le logiciel met l'accent sur l'expérience utilisateur afin que vous puissiez facilement trouver les fonctions et les outils nécessaires.

Vous pouvez l'obtenir en tant qu'outil autonome ou dans le cadre d'une offre groupée avec d'autres applications EDraw, telles que cartographie de l'esprit dédiée et de diagramme de Gantt.

Les meilleures caractéristiques d'EDrawMax

Actuellement disponible en téléchargement et utilisable à vie moyennant un paiement unique (mais l'entreprise prévoit de passer à un modèle d'abonnement pur dans le courant de l'année 2023)

Interface minimale et épurée

Modèles pour une grande variété de cas d'utilisation dans les domaines commercial, technique et de la conception

La version téléchargeable est multiplateforme (Windows, macOS et Linux)

Limitations d'EDrawMax

Pas d'option de paiement mensuel

Certains commentaires indiquent que les équipes du service clientèle mettent du temps à répondre aux questions et aux réclamations

Peut être difficile à comprendre pour les novices en matière de création de diagrammes et les utilisateurs non techniques

Prix d'EDrawMax

pour les particuliers

**Essai gratuit

Plan annuel: 8,25 $/mois, facturé annuellement

8,25 $/mois, facturé annuellement Plan à vie: 198 $ en un seul versement

pour les entreprises

Plan annuel pour les équipes: 8,43 $/utilisateur par mois, facturé annuellement

8,43 $/utilisateur par mois, facturé annuellement Plan d'affaires: Contacter pour les prix

G2: 4.3/5 (60+ reviews)

4.3/5 (60+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

8. Dessins Google

Via Google

Fait partie de l'espace de travail de Google, Dessins Google est une application web qui s'intègre à Docs, Slides et Sheets. Le logiciel est cependant rudimentaire par rapport à Microsoft Visio.

Si vous créez des diagrammes et des graphiques de base et que vous travaillez principalement sur G Suite, Google Drawings peut répondre à vos besoins.

Les meilleures fonctionnalités de Google Drawings

Permet d'intégrer des vidéos et des éléments graphiques directement dans Google Suite, ce qui réduit la nécessité de passer d'une application à l'autre

Glissez-déposez des éléments pour créer rapidement des diagrammes

Fourni avec une bibliothèque de photos libres de droits

Prise en chargela collaboration en temps réel Limites de Google Drawings

N'est pas idéal pour les projets comportant beaucoup de données en raison du nombre limité et de la variété des éléments

La possibilité de personnaliser le style et l'apparence de vos diagrammes est limitée

Pas de mode hors ligne, vous devez donc disposer d'une connexion internet

Prix de Google Drawings

**Gratuit

Aucune évaluation de G2 ou de Capterra pour le moment

9. Gliffy

via Gliffy Gliffy est une application native de création de diagrammes pour Confluence et Jira. Si vous êtes un utilisateur d'applications Atlassian, cela signifie que vous n'avez pas à changer de logiciel pour créer ou modifier des diagrammes de réseau, des flux d'utilisateurs, des wireframes et d'autres éléments visuels.

Résultat : un flux de travail plus fluide et plus rapide.

Vous n'utilisez pas Confluence ? Ne vous inquiétez pas : Gliffy a également lancé une application de création de diagrammes en ligne pour les utilisateurs individuels, les équipes et les entreprises.

Les meilleures caractéristiques de Gliffy

Permet de créer des diagrammes interactifs sans quitter l'interface Confluence

Liens et synchronisation des diagrammes, de sorte que toute mise à jour d'un diagramme est automatiquement répercutée sur tous ses duplicatas liés et ses versions intégrées

Tout le texte d'un diagramme est entièrement consultable sur Confluence/Jira

Fonctions avancées de sécurité et de gestion des accès

Limitations de Gliffy

Délais et erreurs occasionnels lorsque vous travaillez avec un grand diagramme

Absence d'applications mobiles

Le logiciel ralentit lors de la présentation de grands graphiques très détaillés

Prix de Gliffy

gliffy pour Confluence et Jira

**Essai gratuit

Équipes de 1 à 10 utilisateurs: forfait de 10 $/mois

forfait de 10 $/mois Tarification par paliers pour plus d'utilisateurs, à partir de 3,80 $/mois par utilisateur pour 11 à 100 utilisateurs

pour plus d'utilisateurs, à partir de 3,80 $/mois par utilisateur pour 11 à 100 utilisateurs Équipes de plus de 100 utilisateurs: Contacter pour les tarifs

gliffy Online

**Essai gratuit

Professionnel (1-9 utilisateurs): 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Professionnel (10-50 utilisateurs)l: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.4/5 (100+ reviews)

4.4/5 (100+ reviews) Capterra: 4.3/5 (60+ avis)

10. Coggle

via Coggle Coggle est un outil de cartographie mentale qui vous aide à visualiser des idées, des concepts et des tâches. Si vous utilisez Microsoft Visio principalement pour faire du brainstorming avec vos collègues ou pour visualiser des idées et des stratégies, vous trouverez en Coggle une alternative intéressante à Visio.

Il n'est cependant pas idéal pour les cas d'utilisation complexes et hautement techniques.

Les meilleures caractéristiques de Coggle

Possibilité de lier plusieurs diagrammes entre eux afin de pouvoir suivre le flux d'un concept à l'autre

Fonctionnalités d'annotation flexibles, y compris le texte flottant et les images qui ne font pas partie de l'arborescence du diagramme

Enregistre et suit chaque modification que vous apportez et vous permet de revenir rapidement à une version précédente de votre diagramme

Plus facile à apprendre que de nombreuses alternatives à Microsoft Visio

Limitations de Coggle

Ne prend en charge que la connexion avec Apple, Google Login ou Microsoft Account Login (bien que vous puissiez considérer cela comme un avantage, car ces options de connexion offrent une sécurité et vous permettent d'avoir un mot de passe de moins à retenir)

Des conceptions de formes et de lignes limitées, ainsi que des polices et des couleurs de branches

Pour les plans gratuits, tous les diagrammes sont publics et indexables par les moteurs de recherche

Tarifs de Coggle

**Gratuit

Awesome: 5$/mois

5$/mois Organisation: 8$/mois par utilisateur

8$/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Coggle ratings and reviews

G2: 4.8/5 (6 commentaires)

4.8/5 (6 commentaires) Capterra: 4.5/5 (40+ avis)

Libérez vos idées avec l'alternative idéale à Microsoft Visio

Quels que soient vos besoins, il existe une alternative à Microsoft Visio qui peut vous aider à créer des diagrammes et des visuels rapidement et facilement. Nous espérons que cet article vous a donné une idée de ce qui existe et qu'il vous aidera à choisir l'outil de brainstorming, de cartographie mentale et de création de diagrammes qui vous convient le mieux.

Si vous hésitez encore, vous pouvez vous abonner à ClickUp gratuitement et testez votre propre espace de travail personnalisable. Invitez des coéquipiers, construisez à partir de l'un de nos modèles détaillés ou créez votre Mind Map personnalisée en quelques minutes.

Bonne chance !