10 alternatives à Xmind pour le Mind Mapping en 2024

Il existe de nombreux outils pour le brainstorming, la visualisation de données et l'élaboration d'idées complexes.

Xmind est un choix populaire pour créer carte mentale mais qu'en est-il si vous cherchez une alternative ?

Que vous ayez besoin d'un outil plus adapté à votre budget ou que vous recherchiez un outil doté de fonctionnalités uniques allant au-delà de la simple carte heuristique, les alternatives à Xmind sont nombreuses. Naviguons ensemble dans le paysage.

Que devez-vous rechercher dans les alternatives à Xmind ?

Lorsque vous envisagez une alternative à XMind, il est important de se souvenir de quelques critères.

Recherchez un outil qui offre des moyens intuitifs et flexibles de créer des cartes heuristiques, qui prend en charge les éléments suivants collaboration sur le lieu de travail l'outil de travail doit être conçu de manière à ce qu'il soit facile à utiliser, qu'il ait des capacités d'exportation, qu'il s'intègre à d'autres applications et qu'il soit proposé avec un plan gratuit ou à un prix abordable.

Les évaluations et les commentaires sur votre logiciel de cartographie mentale devrait également inspirer confiance.

Les 10 meilleures alternatives à Xmind à utiliser en 2024

Voici nos alternatives Xmind préférées sur le marché. Nous sommes certains que l'un de ces outils sera le bon choix pour vous et votre équipe pour créer des cartes heuristiques.

1.

Cliquez sur

Découvrez les plus de 15 vues de ClickUp pour personnaliser votre flux de travail en fonction de vos besoins

Il fut un temps où vous aviez besoin d'applications distinctes pour la création de diagrammes, la visualisation des données il y a aussi ClickUp, qui permet de gérer des projets, des tâches, des documents, des feuilles de calcul, des objectifs, du temps, des ressources et des courriels. Maintenant, il y a ClickUp : Une plateforme tout-en-un qui combine les meilleurs outils de productivité et de gestion de l'information de collaboration pour une expérience utilisateur rationalisée.

ClickUp surpasse les autres outils en tant qu'alternative à Xmind grâce à ses fonctionnalités collaboratives améliorées, ce qui stimule considérablement la productivité des équipes. Son attrait est universel, il trouve un écho auprès des startups, des petites entreprises et des géants de l'industrie dans le monde entier.

Parfait pour les équipes à la recherche d'une plateforme intuitive pour améliorer l'efficacité, ClickUp est hautement personnalisable pour n'importe quel flux de travail parce qu'il possède toutes les fonctionnalités que vous pourriez demander. De la gestion de produits et de projets au suivi des bogues et à l'administration des ressources académiques, ClickUp est votre solution complète, que vous ayez besoin d'une carte mentale, d'outils de collaboration ou de visualisation de données, cartes conceptuelles ou d'autres types de diagrammes.

Les propriétaires ou administrateurs de ClickUp Workspace peuvent choisir parmi plus de 35 ClickApps pour personnaliser l'expérience de l'équipe. Chaque ClickApp offre une fonctionnalité unique. Par exemple, l'enregistrement d'écran, la centralisation de tous les documents, les files d'attente, la surveillance de l'équipe et le suivi du temps de travail.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Cartes mentales de ClickUp vous permettent de planifier et d'organiser des projets, des idées ou des tâches existantes. Créez des cartes mentales pour dessiner un diagramme de flux de vos idées et établir des relations et des hiérarchies entre les concepts - idéal pour les plans d'équipe, l'organisation des idées et la structure des tâches

Tableaux blancs de ClickUp se distinguent en permettant la transformation d'idées en projets concrets. Collaboration en temps réel font du travail d'équipe un jeu d'enfant. Tous les membres de l'équipe peuvent voir les mouvements du curseur de chacun. Vous pouvez ajouter divers contenus au tableau blanc, tels que des textes, des notes, des images et des vidéos

Choisissez entremodèles d'organigramme etmodèles de tableau blanc en fonction de vos besoins, de votre secteur d'activité et de votre flux de travail

Avec ClickUp Automations, dites adieu à la gestion manuelle des tâches répétitives associées à votre carte heuristique. Automatisez-les et concentrez-vous sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a pas besoin de codage ! Aucun codage n'est nécessaire ! Utilisez des recettes d'automatisation prédéfinies ou personnalisez-les pour automatiser des tâches telles que l'assignation de tâches et la modification des assignés lorsque les statuts changent, la mise à jour du travail en fonction des changements d'emplacement et la mise à jour des priorités en fonction des changements de projet

Limitations de ClickUp

Un peu de difficulté d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs

La multitude de fonctionnalités peut donner l'impression d'être dépassée

Des décalages occasionnels ont été signalés

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Entreprise: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

G2 : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

: 4.7/5 (2 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

2. Lucidchart

via

Diagramme lucide

Lucidchart est un outil de cartographie conceptuelle populaire qui se veut sérieux. Il renonce aux éléments ludiques tels que les autocollants et les émojis au profit d'une approche plus soignée et professionnelle de la cartographie conceptuelle et de la visualisation des données. Cette méthodologie systématique est la meilleure alternative pour les penseurs analytiques et ceux qui préfèrent les diagrammes directs et sans fioritures. Si votre approche de la création de cartes heuristiques est différente, nous pouvons vous indiquer quelques méthodes de création de cartes heuristiques Alternatives à Lucidchart qui peuvent faire l'affaire.

Bien que les modèles et la bibliothèque complète d'éléments de Lucidchart vous permettent de créer n'importe quel type de diagramme, c'est lorsqu'il est utilisé par les équipes informatiques et de génie logiciel qu'il brille le plus. Il s'agit de la plateforme de référence pour documenter les parcours des utilisateurs, les processus d'affaires et les processus de gestion la cartographie des processus et les configurations de réseau, facilitant ainsi l'organisation transparente des flux de travail de votre équipe.

Les meilleures caractéristiques de Lucidchart

Avec Lucidchart, vous pouvez constituer une bibliothèque de vos éléments de cartes heuristiques préférés et créer des modèles personnalisés basés sur vos organigrammes les plus fréquemment utilisés

Outre les modèles personnalisés, Lucidchart dispose également d'une bibliothèque de modèles intégrés permettant de créer des cartes heuristiques rapidement et efficacement

La compatibilité de Lucidchart avec diverses applications est une caractéristique remarquable, les intégrations avec Google Workspace étant particulièrement fluides. Vous pouvez facilement stocker vos diagrammes de cartes heuristiques dans Google Drive et les incorporer dans des réunions planifiées via Google Calendar

Limitations de Lucidchart

Certains utilisateurs ont signalé qu'au fur et à mesure que leurs diagrammes de cartes mentales gagnaient en complexité, le programme avait tendance à se ralentir, ce qui rendait difficile le travail sur des diagrammes de réseaux complexes et d'autres diagrammes d'infrastructure complexes

Si vous préférez une approche plus souple, à main levée, de la création de diagrammes de cartes heuristiques, il vous faudra peut-être plus que le logiciel gratuit Lucidchart pour répondre à vos besoins. Pour cela, vous devez ajouter Lucidspark - le programme de tableau blanc de Lucid - moyennant un coût supplémentaire, bien qu'une version d'essai gratuite soit disponible

Prix de Lucidchart

**Gratuit

Individuel: 7,95 $/mois par utilisateur

7,95 $/mois par utilisateur Équipe: 9 $/mois par utilisateur

9 $/mois par utilisateur Entreprise:Tarification personnalisée

Lucidchart ratings and reviews

G2: 4.6/5 (2,450+ reviews)

4.6/5 (2,450+ reviews) Capterra: 4.5/5 (1,950+ reviews)

3. Mindomo

via

Mindomo

Mindomo est une excellente alternative à Xmind, parfaite pour gérer et présenter les résultats de vos sessions de brainstorming.

L'une des principales caractéristiques de ce logiciel populaire est qu'il permet de gérer et de présenter les résultats de vos sessions de brainstorming pour la cartographie mentale est le mode de présentation intégré qui vous permet de transformer votre carte heuristique en une présentation interactive qui n'a rien à envier à PowerPoint. Cette fonctionnalité, associée à des icônes, des images, des hyperliens et des fonctions multimédias, permet aux utilisateurs de créer des aperçus visuels dynamiques et complets d'idées et de concepts.

Mindomo propose également des cartes de tâches (Task Maps), une combinaison unique de cartes heuristiques et de cartes de travail gestion des tâches . Cette fonction vous permet de convertir vos idées en tâches réalisables, de les attribuer aux membres de l'équipe, de fixer des échéances et de suivre les progrès réalisés.

Mindomo garantit que le processus de brainstorming est collaboratif et dynamique, ce qui facilite la mise en œuvre et l'exécution des stratégies par les équipes.

Les meilleures caractéristiques de Mindomo

Profitez des fonctionnalités clés de la carte heuristique gratuitement, avec la possibilité de mettre à jour pour des fonctionnalités avancées

Utilisez les cartes des tâches pour traduire les idées du brainstorming en tâches concrètes et suivez les progrès réalisés

Intégrer des outils populaires tels que Google Drive, Dropbox et Microsoft Teams

Favorisez la collaboration au sein de l'équipe grâce aux commentaires, à l'édition en temps réel et à la gestion des tâches

Rationalisez vos sessions de brainstorming grâce à des fonctions automatisées qui réduisent la redondance

Obtenez des aperçus perspicaces des résultats de votre brainstorming et de l'avancement des tâches grâce à des tableaux de bord personnalisables

Utilisez l'un des nombreux outils intégrés de Mindomomodèles de cartes mentales pour lancer votre session de brainstorming

Exploitez les fonctionnalités de l'IA de Mindomo pour vous aider à résumer les sessions de mind mapping, à générer de nouvelles idées et à élaborer des plans d'action

Les limites de Mindomo

La large gamme de fonctionnalités de mind mapping de Mindomo peut être écrasante pour les nouveaux utilisateurs

Les fonctionnalités d'IA ne sont pas disponibles dans le plan gratuit

Prix de Mindomo

Gratuit

Premium : 5,50 $/mois par utilisateur

: 5,50 $/mois par utilisateur Professionnel : 13,50$/mois par utilisateur

: 13,50$/mois par utilisateur Équipe : Basé sur la taille de l'équipe. Visitez la page de tarification de Mindomo pour plus d'informations

Mindomo ratings and reviews :

G2 : 4.5/5 (10+ commentaires)

: 4.5/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (30+ commentaires)

4. Diagrammes.net

via

Diagrammes.net

Diagrams.net, désormais connu sous le nom de Draw.io, est un choix de premier ordre pour ceux qui apprécient la valeur d'un logiciel de cartographie mentale libre et gratuit. Il propose une version de bureau qui offre une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous créez vos organigrammes.

La version en ligne de Diagrams.net vous permet de partager vos flux d'utilisateurs ou vos diagrammes avec votre équipe et de collaborer en temps réel. La fonction de partage est alimentée par Google Drive, ce qui en fait une interface familière pour la plupart des membres de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de Diagrams.net

Diagrams.net propose trois types de canevas de diagramme, de nombreux éléments à glisser-déposer et des outils de dessin à main levée pour une création de diagramme sans effort. Les éléments s'adaptent à différents types de diagrammes, y compris les organigrammes, les diagrammes de réseau et même les plans d'étage

Une fois que vous avez partagé votre espace de travail, vous pouvez voir les mouvements du curseur des membres de votre équipe, activer l'édition collective et encourager le travail collaboratif

Cette plateforme ne stocke pas vos données. Elle vous permet de personnaliser vos préférences en matière de gouvernance des données et propose même une version bureautique pour un contrôle total de vos informations

Limitations de Diagrams.net

Certains utilisateurs trouvent qu'il est difficile de mettre à l'échelle les éléments pour qu'ils correspondent à la taille de leur canevas ou à une taille adaptée à l'impression

De nombreux utilisateurs estiment que l'interface utilisateur est quelque peu dépassée par rapport à d'autres plateformes de création de diagrammes

Prix de Diagrams.net

**Gratuit

G2: 4.4/5 (385+ commentaires)

4.4/5 (385+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (700+ commentaires)

5. Miro

via

Miro

Miro est une plateforme largement utilisée, conçue pour la gestion de projets sur tableau blanc. Elle sert d'arène où tous les esprits créatifs de votre équipe peuvent se réunir pour partager leurs idées novatrices.

Miro est conçu pour simuler l'expérience d'un brainstorming sur un véritable tableau blanc, que votre équipe soit réunie dans un bureau ou qu'elle collabore à distance depuis différents endroits.

Chaque membre de l'équipe peut métaphoriquement saisir un marqueur pour apporter sa contribution. Grâce à des fonctionnalités telles que les notes numériques Post-It et une fonction de dessin à la main, il cherche à reproduire l'expérience d'une séance de brainstorming en personne.

Bien entendu, Miro n'est pas destiné à tout le monde. Si vous êtes à la recherche d'un outil similaire qui vous convienne mieux, consultez nos idées sur Alternatives à Miro .

Les meilleures caractéristiques de Miro

Miro prend en charge les outils de collaboration en temps réel, ce qui vous permet, ainsi qu'aux membres de votre équipe, d'ajouter des commentaires, des notes et des éléments, ou de glisser-déposer des éléments existants pour réorganiser votre diagramme instantanément

La bibliothèque Miro comprend des formes, des icônes, des connecteurs et des organigrammes préconstruits, ce qui simplifie le processus de création de diagrammes, même pour les idées complexes

Une fois que votre processus est clairement défini, vous pouvez attribuer des tâches et deséléments d'action en fonction de votre organigramme. Miro s'intègre de manière transparente aux outils de gestion de projet d'Atlassian, notamment Jira et Confluence, ainsi qu'à d'autres outils de gestion de tâches populaires, comme ClickUp

Limitations de Miro

Certains utilisateurs ont signalé des problèmes liés à l'importation de graphiques, en particulier une mise à l'échelle incorrecte lors de l'importation de graphiques

Bien que Miro propose une version gratuite, celle-ci ne dispose pas de nombreuses fonctionnalités remarquables de la plateforme. Certains utilisateurs se disent mécontents de payer le prix fort alors qu'ils n'utilisent qu'une ou deux fonctions avancées

Prix de Miro

**Gratuit

Débutant: 8 $ par utilisateur et par mois

8 $ par utilisateur et par mois Entreprise: 16 $ par utilisateur et par mois

16 $ par utilisateur et par mois Entreprise:Tarification personnalisée

G2: 4.8/5 (4,850+ reviews)

4.8/5 (4,850+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,250+ reviews)

6. Avion libre

via

Avion libre

Freeplane est un logiciel libre axé sur la création et la gestion des connaissances et la planification de projets.

Cet outil offre des options avancées de personnalisation, vous permettant d'ajouter des attributs, des descriptions et des scripts à vos cartes mentales pour une planification de projet détaillée. Sa caractéristique principale est de masquer et d'afficher les branches, ce qui permet une gestion efficace des idées pendant les sessions de brainstorming.

Freeplane meilleures caractéristiques

Son utilisation est entièrement gratuite, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Xmind pour les équipes soucieuses de leur budget

Utilisation de fonctionnalités avancées de mind mapping telles que les attributs de nœuds, les scripts et les styles

Utiliser le filtrage et le masquage des branches pour se concentrer sur des aspects spécifiques de votre projet

Intégrer des programmes externes à l'aide des navigateurs HTML, Java et Flash

Bénéficier du soutien d'une communauté open-source pour la résolution de problèmes et le développement de nouvelles fonctionnalités

Limitations de Freeplane

En l'absence d'un système de nuage intégré, le partage et la collaboration peuvent s'avérer plus compliqués

L'interface utilisateur peut sembler dépassée par rapport aux plateformes plus récentes

Prix de Freeplane

**Gratuit

Freeplane ratings and reviews

G2 : N/A

: N/A Capterra : N/A

7. GitMind

via

GitMind

GitMind est un logiciel libre de outil en ligne gratuit pour la cartographie mentale et le brainstorming qui permet de visualiser facilement des idées et des processus complexes.

Il propose de nombreux modèles pour lancer votre processus de brainstorming, et son interface conviviale vous permet de créer rapidement des cartes heuristiques détaillées et structurées. GitMind permet également de partager des cartes mentales, ce qui facilite la collaboration.

Les meilleures caractéristiques de GitMind

Il s'agit d'une plateforme gratuite qui offre une pléthore de fonctionnalités de cartographie mentale

Utilisez les nombreux modèles intégrés pour lancer votre séance de brainstorming

Collaborez et partagez vos cartes mentales avec votre équipe en toute simplicité

Utilisez un code couleur et d'autres caractéristiques visuelles pour structurer et organiser vos cartes mentales de manière efficace

Limites de GitMind

Certains utilisateurs ont noté que cet outil polyvalent peut devenir lent avec des diagrammes plus complexes

Il ne dispose pas d'un mode hors ligne, ce qui le rend dépendant d'une connexion Internet

Prix de GitMind

De base : gratuit Mois : 9$/mois

Mois : 9$/mois Mensuel: 9$/mois par utilisateur

9$/mois par utilisateur **Annuel : 4,08 $/mois par utilisateur

Trois ans: 2,19 $/mois par utilisateur

GitMind ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (3+ commentaires)

: 4.8/5 (3+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (9+ commentaires)

8. Coggle

via

Coggle

Coggle est un excellent outil pour créer et partager des cartes heuristiques et des organigrammes. Il met l'accent sur la facilité d'utilisation avec une interface simple et des outils de collaboration en temps réel.

Cet outil de carte mentale et de brainstorming vous permet de créer des branches et des boucles pour illustrer le flux d'idées et de processus. L'intégration de Coggle avec Google Drive libère la gestion des fichiers et la collaboration au sein de l'équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Coggle

Utilisez l'interface simple et intuitive pour créer rapidement des cartes heuristiques et des organigrammes

Collaborez avec votre équipe en temps réel et visualisez les modifications au fur et à mesure

Intégrez Google Drive pour faciliter la gestion et le partage des fichiers

Créez des boucles et des branches dans vos diagrammes pour représenter efficacement des idées et des processus complexes

Limitations de Coggle

La version gratuite est quelque peu limitée, avec seulement des fonctionnalités de base disponibles

Certains utilisateurs ont noté que l'interface, bien que simple, manque d'options de formatage avancées

Prix de Coggle

Gratuit pour toujours

Très bien : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Organisation : 8$/mois par utilisateur

Coggle ratings and reviews

G2 : 4.8/5 (6+ commentaires)

: 4.8/5 (6+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (40+ commentaires)

9. Mindjet

via

Mindjet

Mindjet, désormais connu sous le nom de MindManager, est un outil polyvalent de cartographie mentale permettant de visualiser des informations, d'organiser des projets et de gérer des tâches.

Sa particularité est de convertir vos cartes mentales en présentations dynamiques, en tableaux de bord interactifs ou en plans de projet. MindManager s'intègre également à des applications populaires telles que Microsoft Teams, SharePoint et Outlook, améliorant ainsi la productivité et les efforts de communication.

Les meilleures fonctionnalités de Mindjet

Transformez vos cartes conceptuelles et vos cartes heuristiques en tableaux de bord interactifs, en présentations dynamiques ou en plans de projet détaillés

Tirez parti de l'intégration avec Microsoft Teams, SharePoint et Outlook pour améliorer la productivité

Utilisez le diagramme de Gantt pour obtenir une vue d'ensemble de vos projetsdes échéances du projet et de l'avancement du projet

Profitez d'une variété de modèles et de structures préconstruits pour un brainstorming plus rapide et plus efficace

Limites de Mindjet

Mindjet est l'une des options les plus chères sur le marché des outils de brainstorming, ce qui peut le rendre moins attractif pour les petites entreprises ou les équipes

Certains utilisateurs trouvent que le logiciel a une courbe d'apprentissage abrupte en raison de son large éventail de fonctionnalités

Prix de Mindjet

Les essentiels : 9 $/an

: 9 $/an Professionnel : 179 $/an

: 179 $/an Entreprise: Contactez Mindjet pour connaître les tarifs

G2 : 4.5/5 (180+ commentaires)

: 4.5/5 (180+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (60+ commentaires)

10. SimpleMind

via

SimpleMind

SimpleMind est un outil de cartographie mentale intuitif qui prend en charge la synchronisation multiplateforme, ce qui signifie que vous pouvez accéder à vos cartes mentales à partir de n'importe quel appareil.

L'outil offre une série d'options de personnalisation, comme l'ajout de fichiers multimédias à vos cartes mentales ou la modification des mises en page et des styles pour une meilleure visualisation. SimpleMind fait passer le brainstorming au niveau supérieur en fournissant des outils qui favorisent la créativité et la flexibilité.

Les meilleures caractéristiques de SimpleMind

Utilisez la synchronisation multiplateforme pour accéder à vos cartes mentales partout et à tout moment

Personnalisez vos cartes mentales en ajoutant des fichiers multimédias ou en modifiant les styles et les mises en page

Créez un nombre illimité de cartes mentales et placez des éléments n'importe où sur la page, et pas seulement liés à une idée principale

Partagez vos cartes mentales par différents moyens, notamment Dropbox, Google Drive et le courrier électronique

Limitations de SimpleMind

La version gratuite est assez basique, la plupart des fonctionnalités étant réservées aux versions premium

Certains utilisateurs ont noté que l'interface utilisateur était moins intuitive que celle d'autres outils de cartographie mentale

Prix de SimpleMind

**Gratuit

Sur mesure : Contactez SimpleMind pour connaître les tarifs

G2 : 4.8/5 (6+ commentaires)

: 4.8/5 (6+ commentaires) Capterra : 5/5 (4+ commentaires)

Plonger en profondeur avec les fonctionnalités innovantes de la carte heuristique de ClickUp

Maintenant que vous avez eu un aperçu de ce que ces incroyables alternatives peuvent vous offrir, il est temps d'aller plus loin et d'entamer votre voyage vers une productivité optimale. ClickUp n'est pas seulement une alternative fantastique à Xmind, mais il héberge également des outils puissants tels que des tableaux blancs et des fonctions de cartographie mentale.

Si vous êtes à la recherche d'un outil capable de transformer les sessions de brainstorming, la planification de projets ou même les tâches quotidiennes, nous vous recommandons vivement d'explorer Les cartes heuristiques de ClickUp . Libérez la puissance de la planification visuelle et donnez vie à vos idées de manière organisée et intuitive.

Si vous recherchez une plateforme plus interactive et collaborative pour le brainstorming d'équipe, vous pouvez également utiliser Tableaux blancs de ClickUp . Ces tableaux numériques permettent une collaboration en temps réel, permettant à votre équipe d'imaginer, de planifier et d'élaborer des stratégies de manière transparente, quel que soit l'endroit où elle se trouve.

Chaque outil mentionné ici possède des atouts uniques ; votre choix dépend en fin de compte de vos besoins et de vos préférences. Mais pourquoi vous limiter ? Allez-y et explorez les fonctionnalités dynamiques de ClickUp. Vous n'êtes qu'à un pas de révolutionner votre façon de travailler !