10 meilleurs outils logiciels de diagramme UML en 2024 (gratuits et payants)

Les diagrammes UML peuvent faire des merveilles lorsqu'il s'agit d'un projet complexe, comme la conception d'un système ou l'analyse d'un processus d'entreprise. ✨

Ils servent de plans universels pour les projets, informant tous les collaborateurs de ce qui doit être construit, de sa fonction et de l'interaction entre les différents composants. En visualisant les différents aspects des systèmes et des processus, ces outils favorisent la collaboration et réduisent le risque d'erreurs, garantissant ainsi la réussite du projet.

Dans cette optique, nous allons discuter de 10 de nos logiciels de diagramme UML favoris d'aujourd'hui.

Nous allons décomposer leurs principales fonctionnalités, leurs modèles de prix, leurs limites et les avis des utilisateurs pour vous aider à trouver le meilleur outil pour votre flux de travail.

Que faut-il rechercher dans un logiciel de diagramme UML ?

Les diagrammes en langage de modélisation unifié (UML) sont des flux de travail personnalisables que vous pouvez construire et recréer pour améliorer votre travail. Tenez compte des cinq fonctionnalités suivantes lorsque vous choisirez votre prochain outil de diagramme UML :

Standardisation:Un logiciel de diagramme UML approprié doit suivre les normes de l'industrie Polyvalence : Il doit assister les différents types de diagrammes UML tels que les diagrammes de classes, d'objets et de séquences Personnalisation : Il doit vous permettre de personnaliser les diagrammes en fonction de vos préférences et d'ajouter votre marque Facilité d'utilisation : Choisissez le logiciel qui vous semble intuitif et qui vous permet de créer et de modifier des diagrammes UML de manière efficace Compatibilité : Vérifiez si le logiciel vous permet d'importer et d'exporter des fichiers dans des formes compatibles et s'il s'intègre dans le système d'information de l'entreprisevotre flux de travail6. Accessibilité : Si vous avez prévu de travailler sur des diagrammes UML en déplacement, assurez-vous que le logiciel que vous choisissez permet un accès à la fois sur le web et sur mobile

Les 10 meilleurs outils et logiciels de diagramme UML à utiliser en 2024

Ces 10 outils UML pratiques vous aideront à concrétiser n'importe quelle idée en un rien de temps grâce à des diagrammes UML complexes. Alors que la plupart sont payants, certains offrent des versions d'essai gratuites aux nouveaux utilisateurs, ce qui vous permet de les voir en action avant de vous engager.

Découvrez nos meilleurs outils de création de diagrammes UML et déterminez ceux qui valent la peine que vous y consacriez du temps et de l'argent 💸

Avec ClickUp, vous pouvez dessiner des cartes mentales, des organigrammes ou des diagrammes UML facilement et en toute confiance

ClickUp est un logiciel versatile outil de gestion de projet qui peut vous aider à forfaiter n'importe quoi, d'une simple soirée pizza à un alunissage. 🌙

Il arbore une impressionnante collection de fonctionnalités et de modes d'affichage, appelés "Vues" Ces aperçus vous permettent d'aborder des aspects spécifiques d'un projet sous différentes perspectives. Parmi eux, citons les cartes mentales et les Tableaux blancs ClickUp pour le brainstorming et la création de diagrammes, les vues Gantt et Calendrier pour la planification, et la vue Formulaire pour la collecte de données.

En ce qui concerne les diagrammes UML, ClickUp ne déçoit pas. La création de diagrammes est simple et intuitive grâce à Cartes mentales ClickUp . Ajoutez et personnalisez des nœuds en un clic, ou réorganisez-les par glisser-déposer. Collaborez avec votre équipe en temps réel et insérez des images, des vidéos, des dessins, des documents, des cartes de site web ou tout autre média pour faire passer votre message.

Vous avez le choix entre deux modes de cartes mentales :

Les nœuds : Purement visuel ; les nœuds sont des formes et représentent des idées Basé sur les tâches : Interactif ; les nœuds sont des tâches, et vous pouvez les gérer dans d'autres affichages

ClickUp offre également une large sélection de modèles de diagrammes UML. L'outil propose des diagrammes UML professionnels par le biais d'environnements de travail et de listes préétablis, tels que le modèle Modèle de diagramme de classes UML ClickUp .

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Large intervalle de fonctionnalités, d'affichages et de modèles

Vue Plan mentale intuitive

Fonctionnalité de glisser-déposer

Diagrammes basés sur des nœuds ou des tâches

Possibilité d'ajouter des images, des vidéos, des documents et d'autres médias

Collaboration en temps réel au sein de l'équipe

S'intègre à plus de 1 000 applications

Disponible sur mobile et sur le web

Limites de ClickUp

Pourrait être accablant pour les nouveaux utilisateurs qui n'ont jamais utilisé d'outil de gestion de la performance auparavant

La version mobile offre des fonctions limitées par rapport à la version web

Prix de ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7$/mois par utilisateur

: 7$/mois par utilisateur Business : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

*Tous les prix listés se rapportent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Gleek.io

Via : Astah Astah est un logiciel de modélisation comprenant quatre outils pour une utilisation personnelle, en équipe et académique :

Professionnel : Outil achevé de conception de logiciels UML : UML simple etoutil de cartes mentales3. SysML : Outil de modélisation simple pour les ingénieurs système Sécurité du système : Outil MBSE pour les ingénieurs en sécurité

L'outil UML d'Astah est léger et facile à utiliser. Il offre diverses fonctions pour vous aider dans la création de diagrammes UML. Celles-ci incluent la création automatique de diagrammes de classes, la personnalisation des clés de raccourci et la fusion des fichiers de projet. Grâce aux nombreux modules complémentaires et options d'intégration, vous pouvez facilement adapter l'outil à vos préférences.

Une autre raison de considérer Astah UML est la fonctionnalité de génération de code et de rétro-ingénierie. Vous pouvez écrire automatiquement du code à partir d'un modèle existant ou créer des modèles à partir du code (en Java, C# et C++).

Les meilleures fonctionnalités d'Astah UML

Facile à utiliser et à créer des diagrammes UML professionnels

Diverses fonctionnalités spécifiques à UML

Génération de code et rétro-ingénierie

Bibliothèque étendue de plugins

Intégration avec Confluence, yUML et Freemind, ou Via : API

Contenu d'apprentissage en ligne

Nombreuses options d'exportation

Limites d'Astah UML

L'insertion d'informations dans le diagramme pourrait être plus rationnelle

Certains utilisateurs trouvent la gestion des licences difficile

Pas de version mobile

Prix d'Astah UML

Individuel : 5,99 $/mois

: 5,99 $/mois Teams :

Licence flottante : 1 110 $/an (pour 10 utilisateurs) Licence organisationnelle : 790 $/an (pour 10 utilisateurs)

:

G2 : $$$A

: $$$A Capterra : 4.4/5 (sept commentaires)

4. Crétois

Via : Crétois Comme son nom l'indique, Creately est un outil qui vous permet de libérer votre créativité - même avec des éléments banals comme les diagrammes UML ! 🎨

Grâce à ses fonctionnalités complètes de création de diagrammes et de conception, il révolutionne la collaboration visuelle. Sans aucune compétence en matière de codage, vous pouvez créer des diagrammes UML, des diagrammes de classe, des diagrammes de séquence et des diagrammes d'organisation organigrammes vers les flux BPMN et plans de processus .

Commencez par un canevas infini et visualisez n'importe quel système ou activité à l'aide de la fonction glisser-déposer. Pour gagner du temps, commencez par l'un des nombreux modèles.

Free a également rendu la collaboration sur les diagrammes réaliste et gratuite. Il fournit une assistance multi-curseurs, une synchronisation ultra-rapide des aperçus et un chat vidéo in-app.

Comme ClickUp, Creately offre des fonctionnalités plus générales des outils de gestion de projet pour vous aider à aborder le travail - il sert de wiki à votre projet. Utilisez-le pour définir les flux de travail, les règles et l'accès basé sur les rôles et aligner les données sur tous les éléments du projet.

Les meilleures fonctionnalités de Creately

Fonctionnalités complètes de création de diagrammes

Collaboration d'équipe rapide et réaliste grâce aux fonctionnalités de glisser-déposer

Synchroniser les aperçus et discuter en vidéo

Nombreuses options de modèles de diagrammes UML et de diagrammes de séquence

Intégration avec Drive, Slack, Confluence et Teams

Version mobile disponible pour les équipes de développement de logiciels en déplacement

Limites de Creately

Certains utilisateurs ont rapporté des temps de latence avec des fonctionnalités particulières

Problèmes de mise en forme du texte

Prix de Creately

Gratuit

Débutant : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Business : 89 $/mois (utilisateurs illimités)

: 89 $/mois (utilisateurs illimités) Enterprise : Contacter l'équipe commerciale

*Tous les prix listés se rapportent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (800+ commentaires)

: 4.4/5 (800+ commentaires) Capterra : 4.4/5 (100+ commentaires)

5. SmartDraw

Via : Dessin intelligent SmartDraw est un outil de création de diagrammes qui se présente comme une alternative abordable à Visio. Il vous permet de créer plus de 70 types de diagrammes, tous avec des modèles pour une installation plus rapide.

Le processus de création de diagramme lui-même est intuitif, grâce au moteur de mise en forme intelligent. Vous pouvez ajouter, supprimer ou repositionner des formes à votre guise, sachant que le reste du diagramme s'adaptera automatiquement à la nouvelle disposition.

Vous pouvez être assuré que votre diagramme aura une apparence professionnelle grâce à l'espacement, l'alignement et les couleurs automatiques. 👔

L'outil assiste le travail collaboratif : vous et votre équipe pouvez partager des fichiers et ajouter des commentaires, des notes et des liens hypertextes à n'importe quelle forme.

Grâce aux extensions intégrées, SmartDraw créera des diagrammes pour vous à partir de n'importe quelle source de données que vous lui fournirez. Comme Gleek.io, il vous permet de générer des diagrammes basés sur du code existant à partir de votre référentiel GitHub ou local.

Les meilleures fonctionnalités de SmartDraw

Plus de 70 diagrammestypes de modèles à partir de diagrammes contextuels à UML

Moteur de mise en forme intelligent

Extensions pour la création automatique de diagrammes

Outils de collaboration tels que le partage, les notes et les commentaires avec des fonctionnalités de glisser-déposer

Intégration native avec plus de 10 programmes et suites populaires

Limites de SmartDraw

Non disponible sur les appareils mobiles

Pas de modification en cours en temps réel

Il faut un peu de temps pour s'habituer

Prix de SmartDraw

Individuel : 9,95 $/mois

: 9,95 $/mois Teams : 8,25 $/mois par utilisateur (trois minimum)

: 8,25 $/mois par utilisateur (trois minimum) Site : $2,995

*Toutes les listes de prix se rapportent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (200+ commentaires)

: 4.6/5 (200+ commentaires) Capterra : 4.1/5 (100+ commentaires)

6. Miro

Via : Miro Que ce soit en travaillant seul ou avec un équipe à distance de 10 personnes, Miro vous aide à créer des diagrammes étonnants pour visualiser vos flux de travail et favoriser la collaboration et la communication

L'interface conviviale de Miro rend la création de diagrammes aussi simple que possible pour tout le monde. 🥧

Commencez par rassembler toutes les données sur un seul Tableau. Créez le diagramme à partir de zéro en utilisant plus de 2 000 options de forme ou commencez par l'un des nombreux modèles et commencez à construire avec des fonctions de glisser-déposer.

Avec l'aide de Miro IA, vous pouvez générer un diagramme UML en quelques secondes à partir de n'importe quelle invite texte. Vous pouvez également transformer du code en diagramme UML grâce aux applications Mermaid et PlantUML de Miro.

Outre la création de diagrammes, Miro offre de nombreuses autres fonctions, notamment des ateliers collaboratifs virtuels, des forfaits stratégiques et des évènements Scrum pour.. équipes agiles .

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Outil de création de diagrammes convivial

Modèles de diagrammes prêts à l'emploi

Plus de 2 000 formes

Génération automatique de diagrammes à partir d'un texte ou d'un code

Plus de 100 options d'intégration

Dispose d'une version mobile pour les coéquipiers de développement de logiciels en déplacement

Les limites de Miro

L'intervalle des fonctionnalités peut être intimidant au début

Accès hors ligne limité

Certains utilisateurs trouvent le matériel de formation insuffisant

Prix de Miro

Free (gratuit)

(gratuit) Débutant : 8 $/mois par membre

: 8 $/mois par membre Business : 16$/mois par membre

: 16$/mois par membre Entreprise : Contacter l'équipe commerciale

*Tous les prix listés se rapportent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

7. Microsoft Visio

Via : Visio Visio, un outil simple mais robuste pour créer des diagrammes et des organigrammes, a été conçu par Microsoft.

Si vous avez l'habitude de travailler dans Office 365, vous vous sentirez comme chez vous avec Microsoft Visio. Non seulement l'interface utilisateur vous sera familière, mais vous pourrez également l'intégrer à de nombreux autres programmes Office que vous utilisez.

Visio propose des dizaines de modèles préconstruits, des pochoirs et des milliers de formes personnalisables. Ses diagrammes sont clairs et facilement compréhensibles.

C'est également l'une des rares applications de création de diagrammes à proposer des fonctionnalités d'accessibilité. Avec le narrateur, le vérificateur d'accessibilité et le mode à contraste élevé, cet outil est conçu dans une optique d'inclusion.

En ce qui concerne la collaboration, vous pouvez modifier le diagramme UML en cours, le partager avec votre équipe et inviter les autres à lancer leurs idées dans les commentaires. 💬

Visio : meilleures fonctionnalités

Diagrammes clairs et compréhensibles

Fonctionnalités d'accessibilité

Des dizaines de modèles et de pochoirs

Intégration avec d'autres outils Microsoft

Versions pour le web et pour le bureau

Disponible gratuitement pour tous les forfaits Microsoft 365 commercial et éducation

Limites de Visio

L'alignement automatique pourrait être amélioré

Fonctionnalités de collaboration limitées

Prix de Visio

Forfaits d'abonnement :

Plan 1 : 5 $/mois par utilisateur Forfait 2 : 15 $/mois par utilisateur

Achat unique :

Standard 2021 : 369,99 $ pour un PC Professionnel 2021 : 719,99 $ pour un PC



G2 : 4.2/5 (600+ commentaires)

: 4.2/5 (600+ commentaires) Capterra : 4.5/5 (3 000+ commentaires)

8. EdrawMax

Via : Edrawmax EdrawMax est un outil qui peut faire passer votre jeu de diagramme au niveau supérieur. ☝️

Il s'agit d'un canevas infini basé sur le cloud, qui permet à votre équipe de collaborer et de produire des diagrammes des diagrammes efficaces qui servent leur objectif.

EdrawMax possède l'une des bibliothèques de modèles les plus complètes de l'entreprise, avec ses fonctionnalités :

Plus de 1 500 modèles professionnels De nombreux autres diagrammes créés par la communauté

Pour créer votre diagramme, ajoutez des formes et des symboles en choisissant parmi 26 000 options. Les formes se connectent et s'alignent automatiquement pour vous faciliter la tâche. Pour introduire des informations supplémentaires, ajoutez des liens hypertextes et des notes. Vous pouvez même générer des diapositives PowerPoint sans quitter l'application.

L'une des fonctionnalités les plus récentes d'EdrawMax est Edraw IA, l'assistant de création de diagrammes. Il vous permet de construire des diagrammes en un seul clic. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez éviter tout le travail manuel et vous concentrer sur l'essentiel.

Les meilleures fonctionnalités d'EdrawMax

Fonctionnalités avancées de création de diagrammes

Bibliothèque étendue de modèles, créés par des experts et des pairs

Diagrammes en un clic avec Edraw IA

Création de diapositives PowerPoint dans l'application

Disponible sur le web, le bureau et le mobile

Limites d'EdrawMax

Pas d'options d'intégration

Plus cher que la plupart de ses concurrents

Pas de collaboration directe en direct

Prix d'EdrawMax

Forfait d'abonnement : $99*

: $99* Plan à vie : 298 $ en un seul paiement

: 298 $ en un seul paiement Forfait à vie (Max, Mind et Proj) : 245 $ en un seul paiement

*Les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.3/5 (60+ commentaires)

: 4.3/5 (60+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (100+ commentaires)

9. Moqups

Via : Moqups Pour voir vos idées prendre forme et devenir une réalité, essayez Moqups ! C'est un logiciel de conception basé sur le cloud qui vous permet de créer n'importe quoi, des simples wireframes et mockups aux prototypes interactifs complexes.

Il assiste également la création de diagrammes, avec plus de 100 modèles de diagrammes prêts à l'emploi et personnalisables, ainsi qu'un jeu de pochoirs dédié spécifiquement aux diagrammes UML.

Grâce à ses fonctionnalités de modification avancées, Moqups vous permet d'affiner chaque aspect du diagramme. Il propose des éléments à glisser-déposer et un large intervalle de polices, d'options de mise en forme et de paramètres d'icônes. Parmi les outils les plus remarquables, citons l'annulation et la rétablissement à plusieurs niveaux, le verrouillage des objets, les règles et les grilles, ainsi que le zoom vectoriel pour une mise à l'échelle sans effort. ⚖️

Vous pouvez également télécharger des modèles prêts à l'emploi dans Moqups et les transformer rapidement en prototypes interactifs.

Monqups est idéal pour le travail collaboratif. Vous pouvez faire du brainstorming, organiser, concevoir, donner et recevoir des commentaires et présenter aux parties prenantes, le tout sur une seule et même plateforme.

Les meilleures fonctionnalités de Moqups

Prototypes et diagrammes interactifs

Fonctionnalités avancées de modification et de mise en forme

Paramètres du pochoir de diagramme UML

Discussion de l'image vers le diagramme interactif

Modification en cours en collaboration

10 options d'intégration

Limites de Moqups

Pas de version mobile

Les connecteurs d'organigramme sont difficiles à positionner

Prix de Moqups

Gratuit

Solo : 9$/mois pour une place

: 9$/mois pour une place Teams : 15 $/mois pour cinq places

: 15 $/mois pour cinq places Unlimited : 40$/mois pour des places illimitées

*Toutes les listes de prix se rapportent au modèle de facturation annuelle

10. Draw.io

Via : Draw.io Anciennement connu sous le nom de Diagrams.net, Draw.io est une puissance dans le monde des outils de diagramme. Il offre certaines des fonctionnalités de dessin les plus avancées qui soient. C'est aussi un outil qui privilégie la sécurité, en vous laissant choisir l'endroit où seront stockées vos données. 🔐

Parcourez la vaste bibliothèque de modèles et de modèles intelligents, qui créent des diagrammes pour vous à partir de descriptions textuelles. Tous les dessins sont terminés sur une grille personnalisable, avec des directives de positionnement pour vous aider à agencer à la perfection.

Comme il serait impossible de les lister toutes, voici quelques fonctionnalités de Draw.io à prendre en compte :

Bibliothèque de formes, main levée et formes personnalisées

Couches et étiquettes

Traductions, liens et actions interactives

Dispositions automatiques

Tableurs etdiagrammes de couloirs de navigation* Diagrammegénération de texte basé sur le code ou les données d'une feuille de calcul

Vous pouvez même personnaliser l'éditeur et changer son thème ou sa langue. Draw.io permet une collaboration d'équipe en temps réel avec des curseurs partagés.

Meilleures fonctionnalités de Draw.io

Logiciel de diagramme UML open-source et gratuit

Axé sur la sécurité

Outils de création de diagrammes avancés

Éditeur et grille personnalisables

Collaboration d'équipe en direct

Cinq intégrations natives et de nombreuses autres intégrations tierces

Accessible sur le web, le bureau et le mobile

Limites de Draw.io

Certains utilisateurs trouvent la sélection de modèles limitée

Les diagrammes complexes peuvent prendre un certain temps à charger

La variété des fonctionnalités peut nécessiter une courbe d'apprentissage abrupte

Prix de Draw.io

Open-source/gratuit

Evaluations et critiques de Draw.io

G2 : 4.4/5 (300+ commentaires)

: 4.4/5 (300+ commentaires) Capterra : 4.6/5 (700+ commentaires)

Visualiser pour réussir avec le logiciel de diagramme UML

Lorsque vous vous aventurerez dans votre prochaine aventure de création de diagrammes UML, ces outils vous mèneront à la réussite. Chacun apporte quelque chose d'unique au tableau, de la génération automatique de diagrammes aux fonctionnalités de sécurité améliorées.

Quel que soit le logiciel de diagramme UML que vous choisirez, vous ne pourrez pas vous tromper. Tous sont conçus pour élever votre expérience de diagramme, faciliter la collaboration et conduire l'excellence du projet. 🌟