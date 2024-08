5 excellentes alternatives et concurrents de MindMeister pour 2024 (avantages, inconvénients, prix)

Nous comprenons.

Vous avez peut-être des tonnes d'idées brillantes qui circulent dans votre esprit, et MindMeister est l'endroit idéal pour les visualiser et les concrétiser.

Mais c'est un peu tout ce que MindMeister peut faire.

Si vous recherchez un logiciel de cartographie qui peut faire un peu plus que de la simple cartographie mentale, alors une alternative à MindMeister est certainement ce qu'il vous faut.

Mais avec des centaines de logiciel de cartes mentales mais comment faire pour savoir laquelle est aussi brillante que vos idées ?

Dans cet article, nous allons couvrir pourquoi vous avez besoin d'une alternative à MindMeister et passer en revue cinq fantastiques alternatives à MindMeister, ainsi que leurs fonctionnalités clés, avantages, inconvénients, prix et évaluations des clients.

nous vous invitons à découvrir ces alternatives

Qu'est-ce que MindMeister ?

Via MindMeister MindMeister est un logiciel de cartes mentales basé sur le web.

Vous pouvez l'utiliser pour le brainstorming , le forfait projet et d'autres tâches créatives.

Une fois que vous avez créé une carte mentale , vous pouvez la partager avec d'autres personnes et même la publier en ligne pour que le monde entier puisse la voir. 📸

Voici quelques autres choses que vous pouvez faire avec ce logiciel de cartes mentales :

Cartes mentales collaboratives

Personnaliser les thèmes de la carte

Réaliser des présentations en utilisant le mode présentation

Imprimer vos cartes

3 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative à MindMeister

Bien que les fonctionnalités ci-dessus semblent intéressantes, MindMeister présente quelques limites :

1. Manque de fonctionnalités de gestion des tâches

MindMeister est un outil adéquat pour les tâches simples prise de notes et l'idéation. Cependant, l'application Planpper est assez limitée dans le domaine de la gestion des tâches.

Bien sûr, votre équipe peut utiliser MindMeister pour développer et discuter d'une idée de projet, mais que se passe-t-il lorsqu'il s'agit de passer à l'action sur cette idée ?

MindMeister n'a tout simplement aucune suivi de projet des fonctionnalités pour vous aider à exécuter ce forfait.

♪Sigh_ 😔

Si seulement il y avait un outil de gestion des tâches qui avait à la fois des fonctionnalités de cartes mentales et de gestion de projet ...

2. Forfait Free limité

Le forfait Free de MindMeister ne permet pas aux utilisateurs d'exporter leurs cartes mentales ou même d'ajouter des pièces jointes à leurs cartes mentales.

De plus, vous n'avez droit qu'à trois cartes mentales gratuites !

vous essayez de calculer comment cela va fonctionner pour votre équipe ?

ne vous inquiétez pas. Nous avons fait les calculs pour vous

Nos calculs montrent que le forfait Free de MindMeister est tout simplement trop limité pour une équipe créative.

3. Intégrations limitées

Voici une autre chose que vous pouvez compter sur vos doigts : Les intégrations de MindMeister.

Le logiciel MindMeister ne s'intègre qu'avec neuf outils, dont Dropbox , Evernote et Google Docs .

Ainsi, à moins que votre équipe n'utilise déjà ces neuf intégrations, vous aurez du mal à passer d'une tonne d'applications différentes à l'autre juste pour.. faire les choses Terminé .

Les 5 meilleures alternatives à MindMeister

Il est évident que MindMeister ne suffira pas.

Mais ne vous inquiétez pas.

Voici les cinq meilleures alternatives à MindMeister disponibles aujourd'hui :

1. ClickUp

ClickUp est le le premier logiciel de gestion de projet et de cartes mentales au monde. Qu'il s'agisse de vous fournir des fonctionnalités avancées de gestion des tâches ou de faire émerger vos meilleures idées, ClickUp est l'alternative ultime à MindMeister.

ClickUp fonctionnalités clés

Voici quelques-unes des façons dont ClickUp peut vous permettre, à vous et à votre équipe, de faire circuler le flux créatif : 💡

1. Cartes mentales Cartes mentales vous aident

de forfaiter des projets de planifier des projets, de cartographier des idées et même d'organiser des tâches existantes. Cartes mentales de ClickUp proposent également deux excellents modes :

$$a$ mode tâche

Planifiez votre flux de travail pour les projets existants en créant, modifiant et supprimant rapidement des tâches (et sous-tâches) sans quitter l'affichage Plan.

Le mode Tâche est un excellent moyen de voir comment tous vos projets sont connectés.

Voici ce que vous pouvez faire en mode Tâche :

Utilisez des connecteurs de couleur différente pour identifier un projetDossier,ListeouTâche. Une fois que vous avez atteint la tâche et le fichierSous-tâche la couleur indiquera le statut de cette tâche

AppliquerFiltres pour afficher uniquement les branches souhaitées

Saisissez le diamant de la branche pour déplacer une tâche d'une liste à l'autre 💎

La fonction intuitive de glisser-déposer du mode tâche vous permet de planifier le flux de travail de vos projets existants en quelques clics !

B. Mode vide

vous vous sentez inspiré ?

Créez une carte mentale à partir de zéro, indépendante de toute structure de tâche existante, grâce au mode vierge. 📝

Vous pouvez entièrement personnaliser les couleurs de vos connecteurs et les convertir en tâches par la suite.

Voici ce que vous pouvez faire en mode vierge :

Utilisez l'option re-layout pour arranger tous les nœuds automatiquement

Utiliser la barre d'outils des nœuds ou votre clavier pour supprimer ou créer un nœud

Déplacer un nœud et ses branches connectées en le faisant simplement glisser vers n'importe quel autre nœud

Mais ce n'est pas tout.

Que vous choisissiez le mode Vierge ou le mode Tâche, l'affichage de la carte mentale vous permet également de faire d'autres choses intéressantes comme :

Renommer des tâches

Sélectionner plusieurs tâches pour les organiser facilement

Utiliser l'optionBarre d'outils multitâche pour convertir des tâches en sous-tâches, ajouter des tâches et définir des dates d'échéance et des priorités

Zoom avant et arrière quelle que soit la taille de votre carte mentale 🔎

vous ne voulez pas faire une séance de brainstorming tout seul ?

ne vous inquiétez pas ! Partage public vous permet de partager vos cartes mentales avec les membres de votre équipe et vos clients pour une collaboration en temps réel.

Chaque tâche ClickUp dispose d'un espace dédié pour Commentaires . De cette façon, les équipes peuvent envoyer rapidement des messages liés à la tâche sans se demander où le message a été envoyé ou s'il va se perdre.

Vous pouvez également Attribuer des commentaires à des membres de l'équipe si votre commentaire nécessite une action. Une fois la tâche achevée, votre coéquipier peut résoudre le commentaire.

3. Bloc-notes

Le Bloc-notes est l'endroit idéal pour noter toutes les idées folles qui vous viennent à l'esprit, même lorsque vous êtes bien réveillé dans votre lit à 4 heures du matin !

Personne d'autre ne peut voir votre bloc-notes, alors n'hésitez pas à y inscrire n'importe quoi.

Vous pouvez alors convertir ces pensées en tâches réalisables que vous souhaitez partager avec votre équipe lorsque vous êtes prêt.

4. Documents

Créer Documents les documents, les wikis et les bases de connaissances peuvent être consultés n'importe où dans ClickUp.

Vos documents peuvent avoir un nombre illimité de pages et vous pouvez les partager avec les personnes de votre choix.

Vous pouvez même mentionner les membres de l'équipe et créer des tâches à partir du document.

Utiliser Relations avec les documents pour lier les documents entre eux ou avec les tâches.

Ainsi, vous pouvez accéder à vos documents à plusieurs endroits sans avoir à les dupliquer à chaque fois !

5. Diagrammes de Gantt et vue Échéancier

Les cartes mentales vous aident à élaborer des forfaits brillants.

mais qu'est-ce qu'un bon forfait sans calendrier ?

vous le savez !

C'est pourquoi le Vue Gantt vous permet de forfaiter votre temps, gérer votre charge de travail et voir quelles tâches sont dépendantes les unes des autres.

comment ?

Il suffit de tracer des lignes entre les tâches à paramétrer, et vous pouvez visualiser Dépendances des tâches .

Vous pouvez également survoler la barre de progression pour voir à quel point vous êtes près d'achever un dossier ou une liste.

La barre de progression dans la vue gantt de ClickUp Affichage de l'échéancier est similaire au diagramme de Gantt, sauf qu'il est possible d'avoir plusieurs tâches sur une même ligne.

L'Échéancier affiche les tâches de votre projet de manière linéaire afin que vous puissiez visualiser la feuille de route de votre projet avec facilité.

Vous pouvez également Échéanciers des groupes pour une planification plus poussée et les partager avec n'importe qui !

Si vous êtes encore un peu confus sur les différences entre les diagrammes de Gantt et les échéanciers ? Voici plus d'informations sur Diagramme de Gantt vs Échéancier.

ClickUp pros

ClickUp cons

Ne peut pas exporter les tableaux de bord

Consultez la feuille de route de ClickUp ici pour voir comment nous corrigeons ces inconvénients mineurs et pour obtenir notre liste d'objectifs à atteindre meilleures alternatives à ClickUp .

Découvrez également toutes les fonctionnalités que cette alternative gratuite de MindMeister vous réserve !

Prix ClickUp

ClickUp propose un forfait Free puissant pour un nombre illimité d'utilisateurs. Les versions payantes commencent à seulement 7 $/utilisateur par mois.

Evaluations des clients de ClickUp

G2 : 4.7/5 (2,000+ reviews)

Capterra : 4.7/5 (2,000+ commentaires)

2. Microsoft Visio

Via Microsoft VisioMicrosoft Visio est un outil de création de diagrammes qui vous permet de créer des diagrammes d'organisation, des cartes mentales et même des forfaits.

Mais le forfait payant le moins cher de Microsoft Visio est très limité.

Vous ne disposez pas d'annotations, de modèles prêts à l'emploi, ni même de mises à jour instantanées !

Voici comment vous réagirez lorsque vous tomberez sur des mises à jour de projets vieilles d'un mois dont vous ignoriez même l'existence :

Les fonctionnalités clés de Microsoft Visio

Connectez l'application à vos sources de données pour obtenir un aperçu des performances de votre entreprise

ConvertirExcelen diagrammes

Modèles de brainstorming prêts à l'emploi

Formes, couleurs et connecteurs personnalisables

Les pros de Microsoft Visio

Collaborer sur un diagramme à l'aide de Microsoft Teams

Partagez, modifiez et affichez votre diagrammeplan du processus depuis n'importe quel navigateur ou appareil, y compris l'iPhone et l'iPad

Accédez à une bibliothèque de symboles, de pochoirs et de formes ⬛🔺🟠

Les membres de l'équipe peuvent afficher, commenter et partager de puissants diagrammes Visio dans Teams sans licence Visio

Les inconvénients de Microsoft Visio

Pas de version bureau pourCartes mentales sur Mac iOS et les utilisateurs de Linux

Le forfait payant le moins cher peut uniquement être utilisé dans un navigateur. Vous devrez passer à la version supérieure pour l'utiliser sur votre bureau

être utilisé dans un navigateur. Vous devrez passer à la version supérieure pour l'utiliser sur votre bureau Pas aussi intuitif que d'autres logiciels de mappage

Prix de Microsoft Visio

Cet outil de cartes mentales ne propose pas de forfait Free. Les forfaits payants commencent à 5 $ par utilisateur et par mois.

Évaluations des clients de Microsoft Visio

G2 : 4.3/5 (plus de 500 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (1 700+ avis)

3. MindManager

Via MindManager MindManager est un outil de mappage qui vous donne une perspective à 360 degrés sur votre organisation afin de réduire la confusion, d'améliorer la qualité de l'information et de la communication la communication au sein de l'équipe et améliorer la productivité .

Mais avec cet outil de carte mentale, vous devrez payer des modules complémentaires coûteux si vous voulez des fonctionnalités comme la modification en cours, la publication, le partage et une intégration Microsoft Teams.

on dirait qu'il va falloir dépenser des centaines d'euros juste pour trouver une idée à un million de dollars !

MindManager : fonctionnalités clés

Des outils intégrés pour les entreprises et les établissements d'enseignementmodèles de cartes mentales* Fonctionnalité de glisser-déposer

Capturez des images, des liens et des notes avec MindManager Snap

Collaborer en temps réel sur les diagrammes

Les avantages de MindManager

Emportez vos cartes mentales avec vous grâce à l'application mobile

Créez undiagramme d'organisation, un organigramme,carte mentale, ou carte conceptuelle* Accédez à des diagrammes de Gantt, des fonctionnalités de budgétisation et des échéanciers

Cet outil de collaboration est disponible pour les utilisateurs de Mac iOS et de Windows

MindManager inconvénients

Courbe d'apprentissage abrupte

Sélection limitée d'images et d'icônes

Aucun forfait Free n'est disponible

Prix de MindManager

Les forfaits de ce logiciel de mappage commencent à $$$a pour un paiement unique/par utilisateur. Les intégrations coûtent entre 99 et 118 dollars par an.

Évaluation des clients de MindManager

G2 : 4.4/5 (30+ reviews)

Capterra : 4.6/5 (50+ avis)

4. XMind

Via XMind XMind est un outil de cartes mentales qui vous encourage à laisser vos idées pousser sur les arbres.🌲

L'un des inconvénients de ce logiciel de cartes mentales est qu'il faut s'inscrire pour un minimum de six mois.

ne vous inquiétez pas, ClickUp vous attend à bras ouverts.🌹

XMind fonctionnalités clés

Mode Outliner transforme votre mindmap en un document basé sur des listes

Une fonctionnalité d'équation qui vous permet d'ajouter des équations mathématiques et chimiques

Modèles de cartes mentales tels que le mappage à bulles et la formulation de questions

Choisissez des thèmes et personnalisez les formes, les lignes et les couleurs

Les plus de XMind

Mode Zen pour vous aider à vous concentrer sur une seule carte mentale

Choisissez parmi différentes structures comme le diagramme en arête de poisson, la matrice, l'échéancier et l'organigramme

Exportez vos cartes mentales au format PNG, PDF ou Markdown

Importation depuis d'autres outils de cartes mentales comme MindManager, MindNode et FreeMind

XMind contre

Pas de forfait Free disponible

Manque de fonctionnalités de gestion de projet

Impossibilité de créer des tâches à partir de cartes mentales

Prix de XMind

Cet outil de mappage propose des forfaits à partir de 39,99 $ pour six mois (limité à cinq systèmes).

XMind évaluations des clients

G2 : 4.3/5 (plus de 30 commentaires)

Capterra : 4.5/5 (70+ avis)

Check out these Xmind alternatives !

5. Google Drawing

Via Google Dessins Google Drawing est un outil gratuit alternatif à MindMeister qui vous permet de créer des œuvres d'art personnelles comme un mème, une esquisse ou un GIF.

Principales fonctionnalités de Google Drawing

Échéanciers pour différents modèles de diagrammes tels qu'un échéancier, un cycle et une hiérarchie

Flèches, lignes, champs de texte, formes diverses et bibliothèque d'images gratuites

Commentez et modifiez les dessins en temps réel avec vos coéquipiers

Créer des organigrammes diagrammes,des plans conceptuelset même des mèmes

Google Drawing pros

Créez des cartes mentales illimitées

Travail avec Google Docs et Google Sheets, et plus encore

Partagez votre carte mentale en ligne en tant que modèle pour que d'autres personnes puissent également l'utiliser

Votre carte mentale est automatiquement enregistrée et stockée dans Google Drive

Google Drawing contre

Pas d'application mobile

Cet outil de mappage est basé sur le web, vous ne pouvez donc pas l'utiliser hors ligne

Il n'est pas aussi intuitif que d'autres logiciels de cartes mentales

Prix de Google Drawing

Vous avez besoin d'un compte Google pour utiliser ce logiciel de cartes mentales

évaluations des clients de Google Drawing

G2 : $$$A

Capterra : N/A

La branche finale de votre carte mentale

MindMeister vous permet de capturer et de développer des idées, mais cela fait-il de lui un bon outil de gestion de projet créatif ?

Malheureusement, MindMeister ne fournit pas aux équipes à la fois des fonctionnalités de mindmapping et de gestion de projet.

Heureusement, il existe quelques logiciels de carte mentale qui peuvent facilement prendre la place de MindMeister.

À l'heure où nous avons fait le tour des alternatives à MindMeister, ClickUp devrait être le seul arrêt sur la carte.

À ClickUp fait non seulement de belles cartes mentales, mais il a aussi des tonnes d'autres fonctionnalités de collaboration d'équipe et de gestion des tâches comme Détection de la collaboration , Priorités des tâches et Tâches récurrentes . Obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et faites l'expérience d'un outil de cartes mentales qui fonctionne !