Les avantages de la gestion flottante des changements et des retards dans les projets

Gestion de projet peut s'avérer une tâche ardue, même lorsque tout semble aller pour le mieux.

Toutes les équipes veulent réussir à respecter leurs échéances et à assurer le bon déroulement de leurs projets. Mais, même avec le forfait le plus détaillé, il y a souvent des problèmes inattendus qui peuvent vous faire prendre du retard.

C'est là qu'intervient le flottement dans la gestion de projet.

En améliorant l'efficacité et en identifiant les tâches à prioriser, vous pouvez faire face à tous les retards ou contretemps qui pourraient survenir. En bref, vous pouvez être certain que votre projet respectera les délais.

Dans cet article, nous décrirons exactement ce qu'est la gestion de projet float, ses nombreux avantages et la façon dont vous l'utilisez pour maintenir vos projets à leur cible. 🎯

Qu'est-ce que la marge de manœuvre en gestion de projet ?

La marge de manœuvre en gestion de projet, également appelée "Slack", est le temps pendant lequel un projet peut être retardé avant de ne pas respecter une réunion. En général, ce délai dépend des tâches concernées et de la marge de manœuvre accordée à chacune d'entre elles.

Toutefois, certaines tâches spécifiques peuvent ne pas offrir de marge de manœuvre et affecter directement la date d'achèvement d'un projet. Les tâches qui ne peuvent pas être achevées avant l'achèvement d'une autre tâche sont placées sur ce que l'on appelle le chemin critique du projet .

Ces tâches doivent être achevées dans une commande spécifique avant qu'un projet puisse être terminé. Chemin critique les tâches ne peuvent tolérer de retard sans affecter directement la date limite d'un projet.

L'image ci-dessous en est un exemple. Les quatre tâches en gris : cloisons sèches, armoires, plomberie et électricité, et installation des sols doivent toutes être achevées dans la commande où elles apparaissent, et il n'y a pas de place pour un retard. Elles se trouvent sur le chemin critique. Les autres tâches de la liste (peinture et décoration) sont beaucoup plus flexibles et peuvent être achevées à différents moments. Par conséquent, leur marge de manœuvre est plus élevée.

Chemin critique via projectmanager.com

Importance du flottement dans la gestion de projet

Vos gestionnaires de projet sont des rockstars absolues. Ils jonglent avec de multiples variables, des équipes, des missions et une d'une main-d'œuvre à distance dans des environnements agiles.

Le flottement donne aux gestionnaires de projet un peu d'espace pour tenir compte des perturbations et des retards dans le monde réel. Dans la gestion de projet, le flottement aide les gestionnaires de projet à surveiller l'échéancier actuel d'un projet et à hiérarchiser les tâches les plus critiques.

Ils peuvent ainsi mieux gérer les ressources et les réaffecter aux tâches sensibles au facteur temps afin de s'assurer que le projet est achevé à temps.

Avantages de la gestion de projet en mode flottant

Le flottement dans la gestion de projet fait plus que maintenir votre entreprise à flot. Il apporte de nombreux avantages, qu'il s'agisse de vous aider à ne jamais manquer une échéance ou de permettre à votre équipe de rester concentrée sur ce qui doit être fait.

Examinons les quatre principaux avantages de l'introduction du flottement dans votre gestion de projet.

1. Aide au suivi de la progression

Les gestionnaires de projet peuvent utiliser la marge pour suivre avec précision l'état d'avancement d'un projet. Ils peuvent identifier les tâches qui sont en retard ou celles que tout retard affectera directement. Cela leur permet d'ajuster les attentes et les délais en conséquence.

2. Amélioration de l'efficacité et de la productivité

Float sert de feuille de route pour la phase de planification de tout projet. Les gestionnaires de projet peuvent utiliser toute marge ou absence de marge pour s'assurer que les tâches les plus urgentes restent dans les temps. Il permet également d'éviter les oublis lors de la définition de la commande des tâches.

3. Détermine ce qui doit être classé par ordre de priorité

Dans la gestion de projet, le flottement sert également d'outil de hiérarchisation. Les projets disposant d'une marge de manœuvre temporelle peuvent être repoussés afin que les tâches courtes ou non flottantes puissent être achevées en premier. Les managers peuvent relayer cette information par le biais de fonctionnalités intégrées de communication avec les équipes, telles que L'affiche de discussion de ClickUp ou une plateforme telle que Microsoft Teams Voice .

L'affichage des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp, ce qui vous permet de retrouver rapidement n'importe quelle discussion Découvrez la liste des fonctionnalités de ClickUp

4. Stimule le moral sur le lieu de travail

Nous avons tous des "lundis" (ou des mardis, mercredis, etc.). L'utilisation des bons outils pour le travail peut contribuer à améliorer l'humeur de chacun et à faciliter la vie au travail. La gestion de projet float donne aux managers et aux membres de l'équipe une meilleure visibilité des tâches critiques et non critiques.

Par exemple, un gestionnaire de projet peut réaffecter des ressources à des tâches retardées pour s'assurer que le projet reste dans les temps. Dans une autre instance, il peut informer bien à l'avance les équipes concernées par les retards.

Choisir le bon type de flottant pour une meilleure gestion de projet

Il existe différents types de fonds de roulement dans la gestion de projet. Chacun d'entre eux a sa force et sa raison d'être. L'un d'entre eux peut permettre à une équipe de connaître la marge de manœuvre dont elle dispose pour une tâche, tandis qu'un autre tiendra le gestionnaire de projet informé de la marge de manœuvre encore disponible.

Les 5 différents types de marge

Dans le domaine de la gestion de projet, le flottement relève de plusieurs catégories, mais voici les cinq types différents que vous verrez :

1. Flottement total

Durée totale pendant laquelle une tâche programmée peut être retardée ou achevée avant d'affecter la date d'achèvement du projet

**Comment calculer

Pour calculer la marge totale, vous devez soustraire la date la plus proche de la date la plus tardive Il peut s'agir de la date de début ou de la date de fin, mais les deux doivent se situer du même côté chronologique d'une tâche. Ne confondez pas le plus tôt et le plus tard, car vous auriez un sérieux problème sur les bras !

C'est donc soit :

Flottant total = (Début au plus tard)- (Début au plus tôt ou Flottant total) Flottement total = (dernière arrivée)- (première arrivée)

2. Flottement gratuit

La marge libre est similaire à la marge totale en ce qui concerne les calculs. La différence est que la marge totale concerne l'achèvement du projet, alors que la marge gratuite est le temps pendant lequel une tâche peut être achevée sans affecter la tâche suivante sur le chemin.

Tout retard ou toute extension au-delà de la marge libre d'une tâche retardera directement la date de début de la tâche suivante.

Par exemple, prenons le cas d'un développeur qui travaille sur un logiciel de gestion des contacts . Le code du backend doit être achevé avant que l'équipe concernée puisse commencer à concevoir l'interface utilisateur graphique (GUI).

Comment calculer

Pour calculer le Free Float, prenez la date de fin anticipée de la tâche en cours et soustrayez-la de la date de début anticipée de la tâche dépendante suivante.

Free Float = (date de début de la tâche dépendante) - (date de fin de la tâche en cours)

3. Flottement du projet

La durée totale pendant laquelle un projet entier peut être retardé ou prolongé avant de prendre du retard par rapport à l'échéance d'un client ou d'un client est connue sous le nom de marge de manœuvre du projet. Pour les entreprises, il s'agit probablement du nombre le plus crucial à suivre, mais il faudra utiliser un tableau de bord de plateforme pour surveiller toutes les tâches liées au projet.

Utilisez la vue Gantt Chart dans ClickUp pour planifier des tâches se tenir au courant de la progression du projet et gérer les échéances et les jalons

Cela signifie qu'il travaille bien avec outils agiles et des méthodes comme les Tableaux Kanban, Les diagrammes de Gantt les tableaux Scrum et d'autres types de diagrammes de Gantt gestion du flux de travail solutions. L'utilisation du flottement dans la gestion de projet donnera à vos PM une feuille de route facile à suivre pour l'allocation des ressources et l'établissement de priorités.

Cela est particulièrement vrai lorsque l'on tient compte des dépendances. Les dépendances sont des tâches qui ne peuvent pas être achevées avant l'achèvement d'une tâche précédente ou qui doivent être achevées avant qu'une autre tâche puisse être lancée.

Avec ClickUp, vous pouvez créer des liens entre les tâches et définir des dépendances, afin que votre équipe sache exactement ce qui doit être fait ensuite. C'est un concept si facile à intégrer dans votre entreprise ! Votre gestion de projet sera plus sereine si vous savez exactement quelle est la marge de manœuvre d'un projet à tout moment. Et votre équipe sera en mesure de collaborer plus facilement pour rattraper le Slack et maintenir le projet dans les marges. Essayez gratuitement le modèle de diagramme de Gantt de ClickUp

Utiliser Float pour une meilleure gestion de projet

Qui ne souhaite pas une meilleure gestion de projet ? Montez à bord du train des projets flottants et profitez d'un trajet fluide et régulier, que vous travailliez sur un projet d'acquisition ou que vous appreniez.. comment héberger un site web .

Une fois les choses mises en place, vous disposerez d'un système autocorrectif qui guidera toutes les grandes décisions relatives au projet. Les membres de l'équipe apprécieront l'orientation et l'efficacité de ce système transparence du projet slack.

Si le pire ou l'inattendu se produit, les gestionnaires de projet peuvent annoncer la mauvaise nouvelle aux membres de l'équipe et aux clients le plus tôt possible. Cela signifie que la déception peut être atténuée et que vos équipes chargées du service à la clientèle et de la réussite peuvent prendre de l'avance sur la réparation des dommages.

Commencez dès maintenant à mettre en œuvre une stratégie et, avant même de vous en apercevoir, vous et votre équipe fêterez un nouveau projet réussi en dégustant des boissons alcoolisées après le travail.

g **_Rédacteur de l'invité:

richard Conn est le directeur principal de la génération de la demande chez 8×8 , une plateforme de communication de premier plan avec des solutions de centre d'appels basées sur le cloud, et des fonctions de voix, de vidéo et de discussion._