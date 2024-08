Comparaison entre Coda et Airtable : Quel est le meilleur outil ? 2024

Croyez-le ou non, la gestion des bases de données est beaucoup plus amusante qu'auparavant.

L'époque des interfaces désuètes et difficiles des tableurs d'hier est révolue. Aujourd'hui, nous disposons d'outils tels que Coda et Airtable pour rendre nos données et notre travail plus agréables à utiliser base de connaissances plus intuitives, plus utiles et plus agréables à utiliser.

Tandis que les Coda est plus axé sur les documents et Airtable sur les tableaux, mais les deux logiciels aident les équipes à atteindre des objectifs similaires.

Qu'elles travaillent à distance ou en personne, les équipes peuvent gérer des projets, des mises à jour, des bugs et bien plus encore grâce aux outils de gestion de base de données, aux intégrations, aux rapports et autres de Coda et Airtable.

Mais lequel choisir ?

Nous avons créé ce guide détaillé pour vous aider à prendre cette décision par vous-même 🙂

Suivez-nous pendant que Coda et Airtable s'affrontent dans l'ultime face-à-face. Nous comparerons leurs fonctionnalités clés, leurs forfaits, leurs outils de sécurité - et nous vous proposerons même une autre alternative logicielle pour exceller dans les domaines où Coda et Airtable ne sont pas à la hauteur.

Qu'est-ce que Coda ? Coda fournit une suite complète d'outils de modification en cours et d'outils d'aide à la rédaction

des modèles Coda personnalisables pour faciliter la création rapide et la collaboration de tous les types de données. Chaque élément - feuilles de calcul, listes de tâches, échéanciers et images - est commodément accessible dans le document, ce qui permet aux gestionnaires de projet de suivre facilement les modifications. 🪄

L'interface de Coda, basée sur les documents, a été conçue avec une navigation puissante, invitant les utilisateurs à adapter leurs flux de travail en fonction des besoins. Pour couronner le tout, les utilisateurs peuvent accéder aux informations de leur projet depuis n'importe quel appareil et emplacement grâce à l'intégration transparente avec des plateformes telles que Slack et Google Drive !

via Coda

Qu'est-ce qu'Airtable ? Airtable est un logiciel basé sur un tableur conçu pour améliorer la gestion de projet et l'organisation. Il dispose d'une interface utilisateur intuitive permettant aux membres de l'équipe de stocker et de trier facilement les informations, de suivre la progression du projet et de collaborer avec d'autres personnes. 🤝

Avec Airtable, les chefs de projet peuvent facilement organiser leurs tâches dans différents affichages et créer des flux de travail et des pipelines pour mieux gérer leurs projets en quelques clics. Le logiciel offre également des mises à jour en temps réel sur les tâches et la progression des projets, ce qui donne aux gestionnaires de projet plus de visibilité sur leurs tâches.

Check out our full Revue Airtable !

via Airtable Comparer Coda et Airtable, c'est comme essayer de décider entre le parfum de crème glacée préféré de votre enfance et un sundae au caramel chaud : Les deux sont délicieux, mais en fin de compte, tout se résume à votre liste de fonctionnalités non négociables. Alors, pesons soigneusement les options qui s'offrent à nous avant de choisir celle qui satisfera notre appétit ! 🍨

Coda Vs. Airtable : Comparaison des fonctionnalités

Coda offre le travail - des documents basés sur le cloud aux bases de données, le tout sur une seule plateforme. Airtable, quant à lui, ressemble davantage à un impressionnant Google Sheets avec automatisation. Voici comment ces deux bases de données relationnelles se comparent l'une à l'autre.

Fonctionnalité n° 1 : Création et gestion de bases de données

Coda est l'outil parfait pour les gestionnaires de projet occupés qui doivent se tenir au courant des bases de données de documents. Son interface épurée permet de regrouper et de trier facilement les données au sein des documents à l'aide de clés de raccourci rapides. Ainsi, que vous soyez dans une profonde session de brainstorming ou l'élaboration d'échéanciers de projets complexes, vous avez le pouvoir de structurer votre contenu dans le document comme vous le souhaitez ! 🎨

Voici comment cela fonctionne : Mettre en forme les documents Coda pour créer des forfaits de projet c'est comme construire avec des LEGO. Tout d'abord, vous devez déterminer les pièces dont vous avez besoin pour votre structure. Cela revient à rassembler les objectifs, les échéanciers et les informations budgétaires. Une fois que vous disposez de tous les éléments, organisez-les en blocs de données tels que des checklists, des tableaux et des diagrammes de Gantt. Ajustez ensuite vos blocs dans le document jusqu'à ce que vous ayez conçu le plan de projet parfait.

Learn comment créer une base de données de contenu !

via Coda Les environnements de travail et les bases d'Airtable sont comme des classeurs pour les équipes de projet. Chaque base fonctionne comme son propre tiroir individuel pour séparer les différents types de projets et de ressources. La structure organisée permet de trouver facilement les informations dont vous avez besoin, tandis que les flux de travail personnalisables vous permettent de créer des systèmes uniques qui fonctionnent le mieux pour votre équipe. Cependant, le plus gros inconvénient de la base de données relationnelle d'Airtable est que les enregistrements individuels entre les bases ne peuvent pas être synchronisés.

via Airtable Gagnant : Le choix du joueur ! ♠️

Certaines personnes travaillent mieux dans des interfaces basées sur des documents et d'autres dans des feuilles de calcul.

si afficher une tâche dans plusieurs bases de données est une fonctionnalité indispensable à votre travail quotidien, découvrez ClickUp ! La fonctionnalité Tâches dans plusieurs listes permet d'ajouter la même tâche à différentes listes de votre espace de travail. Ainsi, lorsque les équipes interfonctionnelles travaillent sur la même tâche, elles n'ont pas besoin de traverser des ponts numériques pour atteindre la tâche ! ⚡️ Gérer les tâches dans ClickUp

Fonctionnalité #2 : Intégrations

En intégrant Coda à d'autres applications et outils, les équipes peuvent débloquer un intervalle de capacités puissantes. Les capacités d'intégration de Coda permettent aux équipes d'adapter les données stockées à leurs besoins spécifiques en tirant parti d'options de personnalisation telles que des boutons préfabriqués.

Cela est rendu possible grâce à l'extension de Coda Pack. L'extension Pack vous permet de personnaliser l'apparence, le travail et l'intégration de vos documents. C'est un élément clé si vous utilisez actuellement un logiciel de gestion de projet et souhaitez que les membres de l'équipe tirent des demandes de votre tracker de projet ou accèdent à des données en direct à partir de liens vers des documents Coda. Les tâches peuvent avancer plus rapidement et de manière plus fluide, sans aucun temps de latence ni retard ! 🔌

via Coda L'intégration d'Airtable avec d'autres applications et outils logiciels est un moyen puissant d'étendre les données de l'entreprise. Par exemple, l'intégration d'Airtable avec CRM (Customer Relationship Management) permet aux organisations de gérer les communications quotidiennes avec les clients. Cette intégration permet également aux organisations de créer des processus automatisés afin que les tâches et les mises à jour soient traitées efficacement.

En outre, les utilisateurs peuvent accéder aux données stockées dans Airtable à partir d'autres applications, ce qui leur permet de gérer plus facilement leurs flux de travail en un seul endroit.

Voici un aperçu de quelques options d'intégration sans code et à faible code :

Extensions des partenaires maintenues par l'équipe d'Airtable

Importation/exportation CSV pour ajouter des données à un tableau

API et systèmes externes pour exécuter des tâches planifiées

via Airtable Winner : C'est un match nul ! 🏅

Les deux disposent d'un ensemble diversifié d'intégrations pour connecter vos applications et outils favoris.

Fonctionnalité #3 : Rapports et visualisation

Avec Coda, les équipes peuvent facilement visualiser leurs performances à travers différents indicateurs afin de tenir tout le monde au courant de la progression et des performances et d'identifier facilement les domaines dans lesquels ils doivent prendre des mesures - le tout dans un tableau de bord.

Au sens traditionnel, les tableaux de bord sont des aperçus de haut niveau du travail au sein d'une équipe, d'un département ou d'un projet. Mais les tableaux de bord personnalisables de Coda peuvent sembler étranges en raison de leur approche par filtre du tableau de bord. Vous aurez besoin d'une compréhension de base du langage de formule de Coda (plus de lecture) et d'une connaissance approfondie de vos points de référence et paramètres (plus d'effort). ⌛️

via Coda Bien que Coda et Airtable disposent tous deux d'outils utiles pour résumer les données, Airtable a une approche plus simple puisque l'interface de la plateforme est conçue pour que les équipes collaborent sur une vue partagée des données du tableau.

Les équipes travaillant sur le même projet, comme un évènement ou un lancement de produit, peuvent rapidement apporter les modifications nécessaires sans avoir à paramétrer un tout nouvel affichage.

Gagnant : Airtable ! 📊

via Airtable

Coda Vs. Airtable : Prix et sécurité

Bien que la tarification et la sécurité puissent sembler un peu ennuyeuses et techniques, elles sont toutes deux importantes pour la croissance et l'évolutivité de votre organisation. Coda et Airtable offrent des outils riches en fonctionnalités qui facilitent le travail, mais voici le vrai problème : leurs niveaux de sécurité et leurs approches de paiement sont différents, alors assurez-vous de les évaluer avant de prendre une décision ! ⚖️

Plans de tarification

Les logiciels peuvent être une source d'économies ou d'alourdissement du budget, selon l'usage que l'on en fait. Les choix d'une entreprise en matière de logiciels peuvent avoir une incidence considérable sur ses résultats. En automatisant les tâches répétitives et en rationalisant les opérations, les logiciels de qualité peuvent réduire les frais généraux. Toutefois, si une entreprise choisit un logiciel inadapté à ses besoins, elle risque de se retrouver avec une facture salée. Un logiciel mal géré - et un manque de formation de l'équipe - peuvent entraîner des résultats coûteux. 💸

via Coda

Prix de la codification

Forfait Free : $0 Tableaux, diagrammes, tableaux Kanban et formulaires connectés Outils et services tiers via les Packs Formules puissantes, automatisation, etc

: $0 Forfait Pro : 10 $/mois par Doc Maker Taille illimitée des documents Accès à une assistance dédiée historique des versions sur 30 jours, et plus encore

: 10 $/mois par Doc Maker Le forfait Teams : 30 $/mois par Doc Maker Automatisations illimitées Historique des versions illimité Verrouillage des documents, etc

: 30 $/mois par Doc Maker Forfait Enterprise : Contactez Coda pour connaître les tarifs Contrôles d'accès avancés Gestion avancée des utilisateurs Assistance prioritaire, etc

: Contactez Coda pour connaître les tarifs

Prix Airtable

Forfait Free : $0 Jusqu'à 5 créateurs ou éditeurs Utilisateurs illimités de commentaires et de lecture seule Concepteur d'interface, et plus encore

: $0 Plus forfait : 10$/mois par place facturé annuellement Synchronisation automatique des tableaux 5 000 enregistrements par base 5 Go de pièces jointes par base, etc

: 10$/mois par place facturé annuellement Forfait Pro : 20 $/mois par place facturé annuellement Permissions d'interface granulaires Permissions de modification en cours des champs et des tableaux Vues Gantt et Échéancier, et plus encore

: 20 $/mois par place facturé annuellement Enterprise : Contactez Airtable pour connaître les tarifs Contrôles avancés de l'interface Environnements de travail illimités par organisation 250 000 enregistrements par base, et plus

: Contactez Airtable pour connaître les tarifs

Découvrez le le top des logiciels de base de données gratuits !

Sécurité

Lorsque vous êtes sur le point de faire un achat important, il est important de lire les petits caractères. Et avec les produits SaaS, cela signifie qu'il faut s'assurer de comprendre leur politique de sécurité avant de sauter le pas. 🔐

Après tout, lorsque vous achetez un logiciel, vous confiez des informations sensibles. Donc, avant de préparer l'équipe à migrer vers un nouveau logiciel, assurez-vous de vérifier les normes de sécurité de votre organisation et leur liste d'exigences de sécurité non négociables pour tous les achats.

Vos équipes de l'informatique, des achats et des finances apprécieront votre rigueur ! 🔎

Coda et Airtable ont tous deux des pages dédiées à la sécurité sur leurs sites pour obtenir un aperçu général des étapes actives qu'ils prennent pour sécuriser régulièrement les données.

via Airtable Si vous recherchez une solution de base de données qui offre le meilleur des deux mondes - la flexibilité pour gérer les équipes et les données, ainsi que la personnalisation et la sécurité de bout en bout - ne cherchez pas plus loin que ClickUp ! 🦄

Bonus:_ *Logiciel de base de données pour Mac* !

Rencontre ClickUp - La meilleure alternative à Coda et Airtable

Il n'est pas nécessaire de se contenter de l'un ou de l'autre lorsqu'il s'agit de gestion de projet basée sur des feuilles de calcul ou des documents. Optez plutôt pour le logiciel qui offre l'assistance des deux et plus encore!

Dans la bataille entre Coda et Airtable, le vainqueur est Effacées - ClickUp. ✅

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

ClickUp est un puissant logiciel de productivité doté de centaines de fonctionnalités dynamiques pour aider les équipes interfonctionnelles à centraliser leur travail au sein d'une plateforme collaborative et sécurisée. Il est conçu pour être personnalisé par chaque utilisateur, permettant aux équipes, aux membres et même à des entreprises entières de structurer, d'adapter et de gérer les processus jusqu'à la dernière sous-tâche.

ClickUp est intuitif et très visuel par nature, avec des statuts de tâches codés en couleur, plus de 15 vues de projets uniques, et des tableaux de bord personnalisables pour une image complète de votre progression en un seul coup d'œil. Et avec plus de 1 000 intégrations avec d'autres outils de travail, vous ne serez jamais obligé d'ouvrir un autre onglet ou de rafraîchir votre fenêtre pour obtenir les dernières mises à jour.

Créez des tableaux de bord personnalisés dans ClickUp pour obtenir un aperçu de haut niveau de tout votre travail

ClickUp est doté d'une multitude d'outils avancés pour tous les forfaits, dont un gratuit, le tableau blanc numérique gratuit logiciel, Chat intégré, enregistrement d'écran, et plus encore. Mais ce qui fait de ClickUp le choix idéal entre Coda et Arirtable, ce sont ses fonctionnalités dynamiques et sa facilité d'utilisation éditeur de documents une vue Tableur et des modèles prédéfinis.

Dynamic ClickUp Docs

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes de barre oblique dans ClickUp Docs commandes slash pour un travail plus efficace

Si vous aimez Coda pour son éditeur de documents intuitif et ses intégrations, alors vous adorerez ClickUp Docs encore plus ! Avec la détection en direct pour modifier en cours aux côtés de l'équipe, déléguer des commentaires, et des widgets pour connecter les documents directement à vos flux de travail, ClickUp Docs est aussi collaboratif que productif !

Créez tout, des simples À faire aux wikis magnifiquement structurés avec des pages imbriquées à créer une hiérarchie visuelle . Utilisez ensuite les commandes slash et les options de mise en forme pour ajouter du style et des fonctions, notamment des bannières, des tableaux, des boutons, des pièces jointes, des blocs de code, etc.

Modifiez aux côtés de l'équipe, faites des commentaires et déléguez des tâches à d'autres membres directement à partir de votre ClickUp Doc

Vous pouvez avoir confiance que vos documents sont toujours protégés dans ClickUp avec des permissions avancées et personnalisées pour contrôler qui peut voir, modifier ou accéder à vos actifs à tout moment. Et lorsque vous êtes prêt à partager votre travail à l'intérieur ou à l'extérieur de ClickUp, il vous suffit de copier une URL.

Vue Tableur rapide comme l'éclair

Affichez toutes vos tâches sur une grille avec leurs détails clés, y compris le statut, la date d'échéance, les assignés, et plus encore avec la vue Tableur dans ClickUp

Parmi les plus de 15 affichages de projet dans ClickUp, Vue Tableur est celle qui donne du fil à retordre à Airtable.

Créez des bases de données visuelles intuitives et puissantes dans ClickUp pour gérer efficacement les ressources, les relations avec les clients, la progression des tâches et bien plus encore dans un format de type feuille de calcul.

Liez tout, des tâches aux documents, en passant par les dépendances, rapports de bug et les commandes des clients pour donner plus de contexte à chaque ligne et colonne de votre Tableau, puis gérez votre travail en utilisant les options de filtrage et de regroupement robustes de ClickUp. Vous pouvez même glisser et déposer des colonnes pour choisir l'organisation de votre date, ou masquer et épingler des colonnes pour accéder plus rapidement à l'information !

Glisser-déposer des tâches sur une vue ClickUp Tableur pour une organisation simple

La vue Tableur est synonyme d'efficacité, même si vous ne l'avez jamais utilisée auparavant ! Démarrez votre base de données à l'aide d'un modèle préconstruit à partir de ClickUp's Template Ou copier et coller des informations provenant d'autres outils directement dans ClickUp.

Et comme pour ClickUp Docs, lorsque vous êtes prêt à présenter votre progression à des clients, des parties prenantes ou d'autres services, vous pouvez afficher la vue Tableur dans ClickUp en l'exportant ou via un simple lien.

Modèle de gestion des actifs par ClickUp

Gérez l'ensemble de vos équipements, ressources et actifs en un seul emplacement pratique en utilisant ClickUp

L'un des plus grands défis de la construction d'une base de connaissances ou d'une base de données à l'aide d'un éditeur de documents ou d'un tableau est tout simplement de commencer. Beaucoup de données, de collaboration et d'apprentissage sont nécessaires pour créer ces ressources complètes, et c'est pourquoi les modèles sont un élément clé de l'utilisation de tout logiciel de gestion de projet.

Heureusement, la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp offre des centaines de modèles préconstruits pour chaque cas d'utilisation, y compris Modèle de gestion des actifs de ClickUp Dossier, pour gérer vos ressources, vos actifs et vos équipements sous tous les angles.

Cliquez sur trois vues personnalisées, y compris les vues Calendrier et Liste dynamiques de ClickUp, pour afficher vos tâches, vos échéances et toutes les informations pertinentes. Affichez ensuite la progression de chaque tâche à l'aide des 10 statuts de tâches prédéfinis fournis avec ce modèle. Mais trêve de bavardage, essayez-le vous-même !

Des documents, des tableaux et bien plus encore dans ClickUp

La meilleure partie de ces fonctionnalités avancées de ClickUp est qu'elles sont achevées complètement gratuitement sur la page d'accueil de ClickUp Forfait Free Forever !

Alors, au lieu de vous sentir contraint de choisir entre Coda et Airtable pour les documents ou pour les feuilles de calcul, choisissez les deux ! Seulement si vous choisissez ClickUp 🙂

Accédez aux documents ClickUp, à la vue Tableur, à des centaines de modèles préconstruits, à plus de 1 000 intégrations et à bien d'autres choses encore lorsque vous vous inscrivez à ClickUp dès aujourd'hui !