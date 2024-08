Comment créer un calendrier dans Google Docs (2024 Guide + Modèles)

quand nous parlons de ton..

il n'y a pas d'autre choix que d'aller à l'école pour se faire plaisir https://clickup.com/blog/google-workspace/ le site web de l'association est en anglais /%href/

_Calendrier, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ? _Calendrier, quelle est la première chose qui vous vient à l'esprit ?

Anniversaires 🎂 et fêtes ✈️ !

Mais parfois, vous avez besoin d'un calendrier qui fait plus.

Comme un calendrier marketing ou éditorial ou encore un calendrier hebdomadaire lié à l'entreprise.

Dans ces cas, Google Docs peut s'avérer utile.

Et le plus amusant, c'est que vous pouvez créer vous-même un calendrier Google Docs.

Dans cet article, nous vous montrerons comment créer un calendrier dans Google Documents et nous vous présenterons quelques modèles possibles. Nous aborderons également certaines limites des calendriers Google Docs et suggérerons une méthode de création de calendriers Google Docs logiciel de gestion de projet alternatif.

Prêt à créer un calendrier Google Docs ?

c'est parti !

Un calendrier Google Docs est comme n'importe quel autre calendrier. 📅

La seule différence est que vous le créez dans un fichier Google Docs.

Voici comment transformer ce document vierge et ennuyeux en votre propre calendrier. 😎

Étape 1 : Ouvrir un nouveau document Google

Tout comme l'accès à n'importe quel autre application Google assurez-vous d'être connecté à l'aide de votre compte personnel Google ou Espace de travail Google pour utiliser Google Docs.

Pour commencer, ouvrez un nouveau document Google à partir de la page d'accueil de Google Documents.

Nous savons que vous y voyez une galerie de modèles, mais malheureusement, les créateurs de l'application Google Docs ont décidé de ne pas ajouter de calendrier modèle pour y accéder.

Ne perdez donc pas votre temps ici, et sélectionnez un document vierge pour commencer.

Une fois le document ouvert, donnez-lui le nom que vous souhaitez, sinon vous aurez du mal à le retrouver plus tard. 🔍

Pour l'instant, appelons ce fichier Google Doc "Agenda mensuel"

Note_ : Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour créer un calendrier quotidien, hebdomadaire ou annuel

Saisissez maintenant le nom du mois que vous souhaitez voir figurer au début du document.

Nous nous en tiendrons à Janvier.

Étape 2 : Insérer un tableau

un calendrier ne se ressemble pas sans ces carrés, n'est-ce pas ?

Puisque vous créez un calendrier mensuel, ajoutons 7 x 6 carrés. Sept est le nombre de jours dans une semaine, et six était le nombre de semaines sur lesquelles Janvier 2021 était réparti.

Allez dans Insérer > Tableau \Npuis déplacez votre curseur pour mettre en évidence 7 x 6, et ensuite cliquez pour insérer le tableau. Ce tableau devrait également s'insérer dans vos week-ends.

Avant d'ajouter les dates, insérez un tableau 7 x 1 au-dessus du tableau que vous venez de créer. Cela vous permettra d'ajouter les jours de la semaine.

Maintenant que vous connaissez les jours de la semaine, ouvrez le calendrier de votre ordinateur ou de votre téléphone portable pour vous y référer et commencez à insérer les dates en conséquence.

Ici, nous avons utilisé janvier 2021 comme référence.

le calendrier de Google Doc est en train de ressembler à un calendrier, n'est-ce pas ?

Ajoutez maintenant les tâches ou les événements.

Disons qu'il s'agit de votre calendrier de contenu .

Vous pouvez ajouter des tâches comme :

Médias sociaux posts : Posts Facebook, mises à jour Twitter, stories Instagram

: Posts Facebook, mises à jour Twitter, stories Instagram Postes de blog : ajoutez vos dates de publication

: ajoutez vos dates de publication Marketing de contenu Réunion : ajoutez à la date appropriée pour programmer

Étape 4 : Personnalisez votre calendrier

Cette étape est la plus F-U-N !

Mettez vos chapeaux créatifs et rendez votre calendrier magnifique.

Voici quelques idées :

Ajoutez des couleurs pour coordonner les jours, les tâches et les événements similaires

Modifiez les polices, la taille des caractères ou ajoutez des caractères gras ou italiques pour les mettre en valeur

Redimensionnez les carrés de votre calendrier (cellules du tableau) pour ajouter de l'espace là où vous en avez besoin

Il ne s'agit là que de quelques suggestions.

Vous découvrirez peut-être que vous êtes plus créatif que vous ne le pensez. 😎

Une fois le formatage de votre calendrier terminé, il peut ressembler à ceci :

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez toujours modifier la mise en forme de votre calendrier ultérieurement si vous en avez besoin.

Étape 5 : Orienter votre document vers le paysage

Cette étape n'est pas obligatoire, mais elle est censée rendre votre calendrier lisible.

En outre, l'orientation paysage vous donne plus d'espace pour ajouter des détails sur les tâches.

Allez dans Fichier > Configuration de la page et une boîte de dialogue Configuration de la page apparaîtra. Sélectionnez Paysage sous Orientation et cliquez sur OK.

Et c'est tout.

Félicitations, vous avez créé un calendrier dans Google Docs tout seul ! 🥳

Il ne reste plus qu'à , partager votre agenda r et commencez à travailler avec votre équipe. Pour ce faire, cliquez sur le bouton Partager dans le coin supérieur droit et ajoutez les adresses électroniques des membres de votre équipe.

mais attendez. Saviez-vous que vous pouviez totalement supprimer le processus manuel de création d'un calendrier à partir de zéro ?

Vous l'avez entendu. Et la solution, ce sont les modèles !

Si vous cherchez un modèle de calendrier, Google Docs n'est peut-être pas d'une grande aide, mais l'internet n'est jamais en reste.

Qu'il s'agisse d'un modèle de plan de cours, de marketing de contenu ou de calendrier éditorial pour Google Docs, vous les trouverez tous.

Related 👉 How to Make a Timeline in Google Docs_* (Comment créer une ligne du temps dans Google Docs) ! 💜

Mais enregistrer des dates ? Non.

Pas même des rappels.

2. L'accès hors ligne n'est pas pratique

Le plus grand avantage de Google est que tout ce qui se trouve dans l'application Espace de travail Google est en ligne.

Mais cela pose parfois un problème.

Pour accéder à vos fichiers sans connexion internet, vous devez vous y prendre à l'avance. Vous devez décider quels fichiers vous souhaitez utiliser lorsque l'internet est indisponible.

D'après ce que nous savons, l'accès hors ligne est censé être utile en cas d'urgence.

mais Google vous demande de prévoir les situations d'urgence et de décider ce qui doit être disponible hors ligne

Il semble que vous aurez d'abord besoin de l'aide d'un astrologue ou que vous deviendrez vous-même un astrologue. 🔮

3. No workflow capabilities

Google Docs n'est pas un agenda ; nous l'avons déjà établi.

mais devinez quoi ? Ce n'est pas non plus un gestionnaire de projet.

Une entreprise ou un calendrier de projet doit posséder certaines fonctionnalités telles que la planification, la création de tâches, leur affectation, la gestion des ressources, la définition de priorités, la visualisation d'un flux de travail, etc.

Un calendrier Google Doc n'a rien de tout cela !

Cela signifie que votre calendrier créé manuellement sur Google Docs est aussi bon que votre calendrier mural.

Heureusement, il existe une solution simple à tous ces inconvénients : ClickUp !

C'est l'un des plus grands la plus cotée au monde l'outil de productivité le mieux noté, qui a la confiance de plusieurs équipes dans les petites, moyennes et grandes organisations .

Créer des calendriers sans effort avec ClickUp

Avec ClickUp, vous obtenez un calendrier qui peut tout faire.

Vraiment ?

Oui, nous parlons de notre Vue du calendrier .

Cette vue vous permet :

De planifier des projets

Planifier des tâches

Gérer les ressources

Définirpriorités* Et bien d'autres choses encore !

Glisser-déposer des tâches ou des événements dans la vue du calendrier

Dans la vue Calendrier, vous pouvez choisir la période de temps que vous souhaitez voir.

Vous pouvez faire un zoom avant pour voir les tâches au niveau de la journée et un zoom arrière pour avoir une vue d'ensemble du mois.

Options d'affichage du calendrier dans ClickUp

Lorsqu'il s'agit de l'ordonnancement et de reprogrammer des tâches, il vous suffit de les faire glisser et de les déposer sur le calendrier.

c'est simple.

Mais nous comprenons parfaitement que vous puissiez vouloir visualiser vos tâches de différentes manières.

C'est pourquoi ClickUp vous propose plusieurs autres options :

L'un des aspects les plus intéressants de ClickUp est que vous pouvez facilement synchroniser votre calendrier préféré avec notre calendrier, qu'il s'agisse de votre Outlook, Google ou Apple Calendar .

Le meilleur d'entre eux est le Synchronisation de l'agenda Google .

pourquoi ?

Parce qu'il dispose d'une synchronisation bidirectionnelle, ce qui signifie que les changements dans n'importe quel Calendrier Google se reflétera dans ClickUp et vice-versa.

Intégration de Google Calendar à ClickUp pour une synchronisation des calendriers dans les deux sens

Vous pouvez même transporter votre calendrier dans vos poches et :

Suivre les dates importantes

Créer des tâches

Créer unRappel Accéder auBloc-notes Code couleur pour vos tâches

Et bien d'autres choses encore !

Tout cela grâce à la vue Calendrier de notre application mobile.

Dans l'application l'application mobile vous pouvez filtrer l'affichage de votre calendrier par jour, semaine, mois, semaine de travail (du lundi au vendredi uniquement), mois ou horaire (présentation continue sur plusieurs jours).

Options d'affichage du calendrier dans l'application mobile de ClickUp

Et pour une référence rapide et facile, toutes les tâches qui apparaissent sur votre calendrier dans l'application mobile sont colorées en fonction de l'état de la tâche !

Code couleur des tâches dans l'affichage du calendrier dans l'application mobile de ClickUp

En parlant de calendriers, nous n'oublierons pas de mentionner Rappels . Vous pouvez non seulement vous fixer des rappels, mais aussi déléguer à d'autres !

En résumé, ClickUp peut être votre application de calendrier et beaucoup d'autres choses en même temps.

Voici un aperçu de quelques-unes des applications de ClickUp de ClickUp pour vous donner une idée :

Recevez et envoyez des courriels directement à partir de votre logiciel de gestion de projet grâce à la fonctionEmail ClickApp Travaillez sans connexion internet avec notremode hors ligne Créez des flux de travail personnalisés avecstatuts des tâches* Sauvegarder une tâchemodèle pour les documents, les vues, les statuts, etc.

Créez et collaborez en temps réel sur des wikis et des bases de connaissances avec le modèleDocuments* Emportez votre travail avec vous grâce aux applications mobiles ClickUp (iOS et Android)

Utiliser des modèles d'équipe pour commencer à utiliser un flux de travail préétabli et gagner du temps

Attribuer une tâche unique à plusieurs personnes avecplusieurs destinataires ## Comptez les jours de succès avec ClickUp

Un calendrier Google Docs n'est qu'un calendrier ordinaire dépourvu de fonctionnalités de flux de travail.

C'est beaucoup d'efforts pour créer quelque chose que vous avez déjà sur votre téléphone portable !

Cherchez plutôt un calendrier qui peut faire plus que vous donner de l'espace pour remplir les détails d'une tâche ou afficher le jour et la date.

Comme ClickUp, un calendrier en ligne et application de gestion de projet.

Contrairement à Google Docs, elle vous permet d'établir des rappels, de planifier tâches , gérer les ressources , temps de parcours , projets de plan et bien d'autres choses encore.

Nous n'avons plus qu'une seule question :

êtes-vous prêt à gérer plusieurs projets et à ne jamais manquer vos échéances ?

Dans ce cas obtenez ClickUp gratuitement aujourd'hui !

guide d'aide connexe :-)