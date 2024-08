Todoist vs. Microsoft To Do : Le dilemme de la gestion des tâches

Vous vous occupez d'une multitude de projets et vous avez l'impression d'être au sommet du monde ! Mais à un moment donné, vos tâches font boule de neige - vous perdez le contrôle et ne vous souvenez plus de ce que vous étiez censé faire. Une ou deux tâches (ou trois ou quatre !) passent à travers les mailles du filet, et c'est la débandade !

Vous n'arrivez plus à vous concentrer ni à sortir du cycle sans fin de la mauvaise gestion des tâches.

C'est là qu'intervient le applications de gestion des tâches viennent à la rescousse : elles vous aident à organiser vos journées, à définir des paramètres et à respecter les réunions. Todoist et Microsoft À faire sont deux joyaux de la couronne de la gestion des tâches.

À première vue, ces deux applications offrent les mêmes fonctionnalités : une gestion intelligente des tâches, une gestion de l'agenda et une gestion de l'information des listes de choses à faire pour organiser le travail et la vie. Mais un examen plus approfondi révèle des différences dans leurs capacités et les options disponibles.

Dans cet article, nous allons faire une plongée en profondeur dans les fonctionnalités phares des deux applications et discuter de leurs avantages et inconvénients pour vous aider à choisir un camp dans le dilemme Todoist vs Microsoft et devenir un pro pour s'attaquer à vos tâches les plus importantes. 💪

Qu'est-ce que Todoist ?

Todoist est une plateforme populaire de gestion des tâches qui vous permet de créer des listes à faire pour structurer vos journées et rester au top de vos responsabilités. Que vous l'utilisiez pour votre travail, vos affaires personnelles ou les deux, Todoist peut.. vous permettre d'améliorer vos compétences en matière d'organisation -il facilite la planification méticuleuse de la journée, en veillant à ce qu'aucune tâche ne soit oubliée ou négligée.

Via : Todoist Certaines des fonctionnalités de base que vous obtiendrez avec Todoist sont :

Ajout rapide de tâches

Paramétrage de tâches récurrentes pour créer des routines

Classement de vos tâches en sections

Choisissez des niveaux de priorité pour vos tâches, personnaliser les rappels et partagez vos listes à faire avec vos collègues (ou les membres de votre famille ou vos colocataires) pour les tenir au courant.

Todoist offre des dizaines d'intégrations, vous pouvez donc le connecter à votre e-mail ou à logiciel de calendrier et d'assigner et de planifier des tâches en toute simplicité.

Comme il offre bien plus que de simples listes de tâches à faire où l'on raye des tâches, Todoist peut s'avérer utile à tous ceux qui cherchent à porter l'organisation et la diligence à de nouveaux niveaux. 📈

Les fonctionnalités de Todoist

Oui, Todoist est populaire, mais qu'est-ce qui différencie cette plateforme des autres applications de listes à faire ? Découvrons quelques-unes de ses fonctionnalités qui se démarquent.

1. Tableaux Kanban Tableaux Kanban sont populaires

gestion de projet agile des outils qui vous aident à visualiser vos projets et vos processus et à optimiser les flux de travail. Bien que Todoist ne soit pas une plateforme de MP, mais un outil pour gérer les tâches, définir des paramètres de rappel, surveiller l'activité des tâches, et plus encore. Il reconnaît les avantages des tableaux Kanban et permet à ses utilisateurs d'en tirer parti.

Via Todist

Comme toute autre application de liste de tâches, Todoist vous permet de voir vos tâches sous forme de listes. Disons que vous avez une liste nommée "Stratégie marketing" avec plusieurs catégories comme "Idées", "À faire" et "En cours" Si vous cliquez sur les trois points en haut à droite de votre liste et choisissez "Voir comme un Tableau", la liste et ses catégories se transformeront en un tableau Kanban où les tâches sont affichées sous forme de cartes.

Todoist vous permet de déplacer les cartes par de simples actions de glisser-déposer pour mettre à jour vos processus sans effort.

2. Modèles

Vous ne voulez pas créer vos listes à faire à partir de zéro ? Todoist comprend que vous n'avez peut-être pas le temps ou que vous avez peur d'oublier quelque chose, c'est pourquoi il propose de fantastiques modèles. Ils contiennent des tâches préétablies que vous pouvez adapter à vos processus.

La plateforme est livrée avec 60+ modèles divisés en de nombreuses catégories comme Marketing & Ventes, Création, Design & Produit, et Gestion. Si vous ne voulez pas passer au crible les catégories manuellement, utilisez la barre de recherche pour trouver le bon modèle en fonction des mots-clés saisis.

Imaginons que vous souhaitiez en train de forfaiter un évènement -utiliser le modèle de planification d'évènement de Todoist qui trie les tâches en fonction du moment où elles doivent être achevées. Vous disposez de trois catégories : avant l'évènement, le jour de l'évènement et après l'évènement. Chaque catégorie est subdivisée pour faciliter l'organisation. Par exemple, dans la catégorie Avant l'évènement, vous trouverez des sous-catégories telles que Lieu, Traiteur et Orateurs. Rayez les tâches de vos listes, faire les choses terminées et profitez de la réussite de votre évènement. 🏅

3. Suivre les tendances de la productivité

Savoir à quel point vous avez été productif par le passé peut vous inciter à continuer et vous donner un aperçu précieux de ce que vous avez accompli. Todoist vous permet de définir des objectifs de productivité et suivre les tendances pour voir ce que vous avez accompli au niveau quotidien et hebdomadaire et suivre les séries d'objectifs.

Via Todoist

L'application vous permet également de voir l'historique de vos activités, de les filtrer par projet ou par personne, et d'obtenir des données objectives sur votre efficacité et celle de votre équipe.

En plus d'afficher le nombre de tâches réalisées, Todoist vous permet de voir les tâches réelles que vous avez rayées de vos listes. Cela vous aide à suivre l'activité et à visualiser les chemins qui mènent à l'achèvement de grands projets ! 🥰

Une autre option intéressante est Todoist Karma : elle vous donne des points pour avoir utilisé des fonctionnalités avancées et achevé des tâches. Si vous êtes compétitif et aimez le sentiment d'accomplissement, vous adorerez cette fonctionnalité gamifiée.

Tarifs de Todoist

Débutant : Version Free

: Version Free Pro : 4$/mois par utilisateur

*La liste des prix se réfère au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Microsoft va faire ?

Microsoft À faire est une application simple de gestion des tâches basée sur les listes à faire. Elle vous permet de diviser votre travail en éléments (tâches) plus petits et plus faciles à gérer, et de vous y atteler un par un jusqu'à ce que vous atteigniez vos objectifs. ✔️

Via : Microsoft À faire Microsoft À faire peut être le choix parfait pour les utilisateurs à la recherche de simplicité. L'application peut vous aider à rester au courant de vos journées et de vos collaborer avec d'autres personnes dès le départ, sans perdre de temps à se familiariser avec l'interface.

La plateforme n'est peut-être pas très sophistiquée, mais pour de nombreux utilisateurs, elle est amplement suffisante pour gérer les obligations avec succès. Outre la création de listes de tâches, vous pouvez définir des dates d'échéance et des rappels, établir des priorités, classer les tâches par catégories, joindre des paramètres et ajouter des notes pour améliorer votre organisation.

Fonctionnalités de Microsoft À faire

Voyons quelles sont les fonctionnalités qui rendent une application de tâches apparemment basique comme Microsoft À faire si attrayante.

1. Listes de tâches

Par défaut, Microsoft À faire propose plusieurs listes de tâches qui vous aident à suivre vos activités et tâches forfaitaires.

via Todoist

Les rappels de tâches sont une fonctionnalité disponible dans les deux applications, mais c'est là que Microsoft À faire a un léger avantage. Contrairement à Todoist, qui nécessite un abonnement au plan Pro pour accéder à cette fonction, Microsoft À faire la propose gratuitement. Toutefois, il convient de noter qu'avec le forfait Pro de Todoist, vous bénéficiez en plus de l'utilisation du langage naturel pour paramétrer les rappels (et d'autres détails des tâches), ce qui pourrait rendre l'investissement intéressant.

En termes de définir des paramètres de priorité microsoft À faire vous permet d'utiliser une étoile pour marquer les tâches de haute priorité. Todoist vous permet de choisir entre quatre niveaux de priorité et organisez vos flux de travail pour respecter les délais en toute simplicité. 💪

Todoist vs. Microsoft À faire sur Reddit

À faire Les utilisateurs de Reddit ont-ils réagi à l'affrontement entre Microsoft À faire et Todoist ? Jetons un coup d'œil à quelques-uns de leurs commentaires.

Un utilisateur mentionne qu'il a j'utilise les deux mais je préfère Todoist pour ses options avancées :

"_Je continue d'alterner entre les deux mais ma préférence va à Todoist. Les options de langage naturel et de tâches récurrentes sont les plus intéressantes

Un autre utilisateur a plaidé pour que Microsoft À fasse en raison de ses intégrations :

"Si votre bureau utilise pleinement la suite 365 aux côtés de planner, l'intégration est agréable car les tâches qui vous sont assignées par le biais de planner s'y rattachent de manière transparente."

Rencontre avec ClickUp-La meilleure alternative à Todoist vs. Microsoft À faire

Le choix entre Todoist et Microsoft À faire se résume souvent à un compromis. D'un côté, vous avez des options de gestion de tâches robustes, bien qu'avec une interface légèrement plus compliquée. De l'autre, vous avez une application facile à utiliser de la suite Microsoft, mais sans fonctionnalités avancées.

Et si nous vous disions que vous n'avez pas à vous contenter de cela ? ClickUp peut devenir votre plateforme de gestion des tâches et vous aider à atteindre des niveaux d'organisation et de productivité que vous n'auriez jamais cru possibles. Il offre des options fantastiques pour la planification, l'organisation, l'attribution et la gestion des tâches le suivi des tâches tout en mettant l'accent sur la collaboration en temps réel .

Grâce à ses fonctionnalités incroyablement diversifiées, ClickUp a été nommé à la Forbes 2023 Cloud 100 -une liste des 100 meilleures entreprises de cloud privé. Vérifions quelques capacités qui en font un.. fantastique Todoist et Alternative Microsoft À faire !

1. Documents ClickUp

Détection et modification en cours, ajout de commentaires et intégration de liens dans ClickUp Docs

L'attribution, l'organisation et la collaboration sur les tâches sont facilitées avec ClickUp Documents -les uniques de la plateforme gestion des documents fonctionnalité.

Cette option vous permet de créer, modifier et partager des documents relatifs aux projets et aux tâches. Qu'il s'agisse d'instructions ou d'informations supplémentaires pour votre équipe, ClickUp Teams peut être un complément précieux à votre arsenal de gestion des tâches. Permettez aux membres de votre équipe de modifier les documents liés aux tâches et de collaborer en cours, quel que soit leur emplacement.

Une fois un document achevé, vous pouvez le connecter à une tâche pour améliorer l'organisation et centraliser vos flux de travail.

Chaque élément de ClickUp Docs est personnalisable, ce qui vous permet d'aligner vos documents sur la nature de vos tâches et projets et sur la dynamique générale de votre équipe.

2. ClickUp AI

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/AI-Tools\_PMO-Project-Brief.gif Outils d'IA PMO Project Brief /$$$img/

Utilisation de ClickUp IA pour rédiger un résumé de projet

Mettez vos compétences en matière de gestion des tâches à rude épreuve avec ClickUp IA . Ce site unique assistant d'écriture exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour vous aider à créer, organiser et gérer des tâches et des projets.

Utiliser ClickUp AI pour résumer les documents et extraire les informations pertinentes sur la base desquelles vous créerez et attribuerez des tâches. Vous pouvez aller plus loin et laisser l'outil générer éléments d'action pour vos documents et vos tâches !

Cette option puissante facilite la création de documents et de tâches. Elle peut générer des idées et vous aider à réfléchir. Vous pouvez également l'utiliser comme éditeur personnel et la laisser rendre vos écrits plus clairs et plus attrayants.

ClickUp offre de nombreuses possibilités Modèles d'invitations IA, instructions pour vous aider à "communiquer" avec des chatbots comme ChatGPT pour une productivité maximale. Bien que les fonctionnalités supplémentaires de l'IA ne soient pas dans la version gratuite de ClickUp, elles ont le pouvoir de vous faire gagner du temps sur les tâches achevées et la rédaction de meilleures communications.

3. Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp

Utilisez le modèle de liste ClickUp Daily À faire pour gérer vos tâches sans effort

Les modèles permettent de gérer les tâches plus rapidement et plus facilement. Au lieu de créer vos listes de choses à faire à partir de zéro, vous pouvez utiliser des entrées préétablies et des modèles de listes de choses à faire gagner du temps lorsque vous achevez des tâches. ClickUp offre une bibliothèque impressionnante avec plus de 1 000 modèles et beaucoup tournent autour de la gestion de tâches multiples, de l'organisation et des fonctionnalités de collaboration pour travailler ensemble sur la même plateforme.

Les Modèle de liste à faire quotidienne de ClickUp peut être l'option parfaite si vous recherchez des modèles de projet simples et sans fioritures pour vous maintenir sur la bonne voie.

Ce modèle de tâche est une liste à faire avec trois sous-tâches : routine du matin, routine de l'après-midi et routine du soir. Chaque sous-tâche est divisée en catégories, comme Lire un livre et Manger un petit-déjeuner riche en fibres dans la routine du matin. Classez chaque tâche par catégorie et suivez votre progression.

Évidemment, cette checklist quotidienne le modèle met l'accent sur votre vie personnelle plutôt que sur votre travail. Mais vous pouvez rapidement changer cela, car chaque élément est personnalisable. Remplacez les listes et sous-tâches actuelles par des éléments liés au travail, ajoutez les membres de votre équipe, ajoutez des commentaires sur les tâches, commencez à à supprimer des éléments de votre checklist et appréciez le sentiment d'accomplissement ! 😎

Compare Notion Vs Todoist_* !

ClickUp : Jongler avec les tâches les yeux Fermés

La sélection d'un outil pour gérer efficacement les tâches ne devrait pas se résumer à un règlement -vous méritez le meilleur, et c'est ClickUp !

Avec ses options pratiques de création et de gestion des tâches, un assistant IA et.. plus de 1 000 intégrations et modèles, ClickUp peut être l'arme secrète pour réussir vos tâches et booster votre productivité. Essayez le forfait Free de ClickUp et découvrez ses avantages. 🙌