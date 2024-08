Notion contre mouvement : Résoudre la bataille des outils de gestion des tâches !

La vie moderne peut être une véritable tornade, et c'est là qu'intervient la nécessité de disposer d'outils de gestion des tâches de premier ordre. Ces outils sont devenus indispensables dans les sphères personnelles et professionnelles, grâce à leurs capacités d'assistance au multitâche et à la productivité.

Motion et Notion n'étaient pas vraiment des concurrents directs dans l'espace logiciel lors de leur lancement. Motion était initialement orienté vers la fourniture de fonctionnalités de planification, tandis que Notion était davantage un logiciel de gestion des tâches outil de gestion des connaissances . Mais au fil du temps, les deux produits ont élargi leurs fonctions pour répondre aux besoins de la gestion des tâches et des projets.

Qu'est-ce qui différencie ces outils (outre les premières lettres de leur nom) ? 😜

Si vous êtes bloqué dans le dilemme Notion vs. Motion, nous allons vous aider à vous détacher ! Les deux plateformes offrent des fonctionnalités uniques qui améliorent les flux de travail de différentes manières. À faire une analyse étape par étape pour voir quel outil aurait le plus de sens pour vous.

Qu'est-ce que Motion ?

Via : Mouvement Motion est un gestionnaire de tâches révolutionnaire, et nous n'exagérons pas ici ! Il s'agit plutôt d'un assistant super intelligent sur votre téléphone ou votre ordinateur, combinant calendrier, liste à faire et des fonctions de gestion de projet, tout en ajoutant une touche de IA . 🧙

Les fonctionnalités IA et d'automatisation de Motion ont pour but de vous faire gagner du temps et de vous épargner des tracas. Il ne se contente pas de aider à organiser les tâches et les flux de travail : il prend le volant, réorganisant les plannings des équipes en fonction de ce qui est le plus important et du moment où quelqu'un serait disponible pour le faire. Oubliez le stress lié à la reprogrammation des tâches manquées ou mises à jour, car Motion les réinsère automatiquement dans les créneaux horaires à venir.

Motion peut être une bénédiction en termes de résolution des problèmes de planification et d'organisation l'allocation des ressources afin d'en faire plus et d'en gérer moins !

Fonctionnalités du mouvement

Plongeons dans les fonctionnalités sympas qui rendent ce prodige de la gestion des tâches encore plus incroyable ! 🪄

1. Gestionnaire de tâches automatique

Le système de gestion des tâches de Motion est axé sur l'efficacité : vous pouvez créer des tâches et des sous-tâches en un clin d'œil, paramétrer des dates d'échéance et même ajouter des rappels pratiques. Vous avez besoin de noter des informations importantes sur une tâche ? Il vous suffit d'ajouter des notes et de joindre des pièces jointes si nécessaire, en conservant les données contextuelles en un seul endroit. 📑

En tant que manager d'une tâche, vous serez en mesure d'intégrer vos équipes sans effort et d'éviter les blocages d'information dus à des équipes cloisonnées. Faites-en des observateurs ou des assignés pour des tâches spécifiques afin d'établir une responsabilité. Améliorez l'organisation de votre équipe en étiquetant les tâches comme :

Tâche gratuite: Peut être terminée à n'importe quel moment dans le cadre d'une échéance globale Busy Task: Doit être Terminé à une heure précise **Tâche fixe : ne peut pas être déplacée sans repousser l'échéance

Vous pouvez utiliser l'automatisation pour rationaliser les tâches répétitives . Et, en cas de réunion surprise ou d'urgence au travail, utilisez le replanification en un clic pour vous réorganiser. Motion vous aide à visualiser les tâches sous la forme d'une liste ou d'un Tableau Kanban vous permet de visualiser les différentes étapes de votre flux de travail.

2. Calendrier intelligent

Une fois que vos tâches sont alignées et bien détaillées, l'IA de Motion intervient avec son calendrier intelligent. Il détermine automatiquement le meilleur moment et le meilleur jour pour s'attaquer à chaque tâche, ce qui vous permet, à vous et à votre équipe, de prendre de l'avance sur ces échéances ennuyeuses !

Via : Motion

Il suffit de paramétrer les heures de travail, et Motion calcule l'organisation des tâches et des réunions hebdomadaires. Le calendrier généré vous assure de faire ce que vous avez à faire sans brûler l'huile de minuit. De plus, si vous commencez à vous engager de manière excessive, Motion vous soutient avec des avertissements pratiques.

De plus, Motion est compatible avec vos calendriers favoris, tels que Google Agenda et Microsoft Outlook. Vous pouvez facilement synchroniser et importer vos données. Et le meilleur ? Ce logiciel attribue un code couleur à vos tâches, ce qui vous permet de repérer instantanément les tâches locales (en gris) et celles importées à partir de des calendriers externes (autres couleurs). 🗓️

3. Assistant de réunion

Grâce à Motion's Réunion IA Assistant, vous avez votre propre planificateur personnel pour rester maître de votre journée. En quelques clics, vous pouvez inviter des participants, choisir l'heure et la date parfaites, et même spécifier l'emplacement. D'autres personnalisations sont possibles :

Paramétrage des préférences pour les réunions consécutives, les matinées ou les jours sans réunion

Limiter le nombre de réunions par jour pour éviter la surpopulation

Lancement d'une page de réservation personnalisée pour partager vos disponibilités avec d'autres personnes

La plateforme vous permet de créer des modèles avec des durées et des horaires uniques pour différents types de réunion. Vous avez des questions à poser à votre équipe ? Vous pouvez utiliser des paramètres personnalisés pour ajouter des questions de sondage ou d'enquête avant la réunion Alternatives à la motion n'ont pas cette fonctionnalité !

Prix de Motion

Essai gratuit

Individuel : 19 $/mois

: 19 $/mois Teams : 12$/mois par utilisateur

*Toutes les listes de prix se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Qu'est-ce que Notion ?

Via : Notion Alors que Notion a commencé comme un outil de prise de notes et de base de connaissances d'équipe, c'est un peu une carte sauvage aujourd'hui. Grâce à sa base de données non structurée, les utilisateurs peuvent exploiter la plateforme pour tous les objectifs de gestion du flux de travail. 🌈

Par exemple, vous avez des notes à prendre, des projets à gérer et des informations à organiser. Notion vous couvre avec un sac d'astuces, y compris les wikis, les documents, les feuilles de calcul et les feuilles de calcul des outils de gestion de projet tous regroupés en un seul Environnements de travail IA .

La véritable magie de Notion réside dans ses blocs de construction personnalisables. Ils sont comme des Legos numériques que vous pouvez empiler et emboîter pour créer n'importe quelle page ou document dont vous avez besoin. Vous pouvez ajouter des éléments tels que des textes, des images, des listes à faire, des tableaux, des bascules et des embeds afin d'améliorer votre flux de travail.

Fonctionnalités de Notion

Notion est un vaste terrain de jeu d'outils et de fonctionnalités, alors balançons-nous vers les trois principales attractions qui en font vraiment un parc à thème de la gestion des tâches ! 🎢

1. Base de données Tableau

La base de données du Tableau de Notion est une merveille visuelle, offrant une approche plus intuitive et pratique de la gestion de projet. Elle s'adresse à ceux qui apprécient la technique de gestion des tâches par glisser-déposer généralement utilisée dans les projets numériques Tableaux Kanban . Il vous suffit de balancer votre souris pour mettre à jour les tâches en tant que To-do, _Doing, et Done.

L'intelligence de la base de données de tableaux de Notion s'étend à un intervalle de modèles gratuits et payants. Les entreprises et les gestionnaires de tâches peuvent trouver des centaines de modèles utiles forfait de projet et modèles wiki pour planifier et documenter les flux de travail quotidiens.

Si jamais vous voulez garder les choses simples et éviter le casse-tête de la maintenance de bases de données complexes, Notion vous soutient avec des checklists de tâches simples. ✅

2. Échéanciers

Lorsque vous avez pour objectif d'appréhender l'ensemble du paysage de vos tâches et projets, la vue Échéancier de Notion sert de vue panoramique de tout. Elle présente les tâches dans un diagramme de Gantt ce qui vous donne, à vous et à votre équipe, la liberté de modifier les plannings, d'adapter les dates d'échéance et de décider des informations que vous souhaitez mettre en évidence ou garder sous le coude.

Via : Notion

Dans l'affichage, vos projets et vos échéances se déploient devant vous dans une forme visuellement intuitive, segmentée en unités de temps. Chaque projet est soigneusement présenté sous forme de carte. Et c'est là que le bât blesse : un simple clic sur la carte vous permet d'accéder à la page du projet pour en connaître tous les détails.

Vous pouvez étendre ou comprimer les cartes sur l'échéancier pour bloquer les dates pour des tâches ou des processus particuliers. 🔲

3. IA et automatisation

Une fonctionnalité dédiée qui permet à Notion de surpasser de nombreuses ses concurrents est une assistance à la rédaction par IA générative. Avec Notion IA, vous pouvez générer du contenu de projet, lancer des idées et résumer des éléments tels que des rapports commerciaux, des notes de réunion et des forfaits d'action.

Dites adieu aux tâches fastidieuses et chronophages grâce au remplissage automatique personnalisable de l'IA qui alimente sans effort le contenu extrait de votre base de données (récits d'utilisateurs, résultats clés, mises à jour, etc.) pour chaque livrable du projet. C'est comme avoir un génie de la productivité qui sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne le fassiez. 🧞

Pour les équipes d'ingénierie et de produits, les sprints automatisés de Notion offrent des flux de travail prêts à l'emploi pour toiletter vos.. rapports de bug pour suivre les problèmes, et classer les dossiers en attente par ordre de priorité . La plateforme est également idéale pour construire des Documents relatifs aux exigences du produit (PRD) après l'idéation.

Prix de la Notion

Free Forever : gratuit

: gratuit Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Business : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Enterprise : Contacter l'entreprise

\NTous les prix listés se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Motion vs. Notion : Comparaison des fonctionnalités

Vous commencez à voir comment ces deux outils de gestion de projet se comparent ? Approfondissons leurs forces et faiblesses individuelles. 💪

Pour un aperçu équilibré, nous comparerons Notion et Motion dans trois catégories spécifiques : gestion des tâches, gestion des connaissances de l'équipe et intégrations.

1. Gestion des tâches

Motion et Notion adoptent des approches distinctes en matière de gestion des tâches. Motion est un gestionnaire de tâches simple et automatisé qui permet de planifier efficacement les tâches sur le Calendrier de chacun afin d'optimiser le temps et les efforts. Il est idéal pour les listes de tâches simples ou complexes, mais n'offre pas de fonctions avancées de gestion de projet avancées .

D'autre part, Notion offre un environnement de travail étendu pour la création de listes de tâches personnelles et partagées, avec des fonctionnalités telles que le suivi des dates d'échéance et des vues Tableau des tâches sous forme de calendrier et de tableau. La plateforme peut offrir une plus grande flexibilité lorsqu'il s'agit d'adapter les flux de travail à différentes utilisations finales, mais certains utilisateurs estiment que ses son manque d'intuitivité et de didacticiels entravent dans une certaine mesure son utilisation.

Votre sélection dépend du fait que vous ayez besoin d'un solution de gestion des tâches ou une autre plus polyvalente. Néanmoins, vous pouvez tendre vers Motion car son interface facile à utiliser vous permet de gérer les conflits de tâches et les ressources limitées en douceur. ⌛

2. Base de connaissances de l'équipe

Motion, qui se concentre essentiellement sur la gestion des tâches et l'automatisation, excelle principalement dans la gestion de projet. Bien qu'il offre des fonctionnalités de base de prise de notes et de documentation au sein des projets et des tâches, il ne s'efforce pas d'être une base de connaissances d'équipe comme le fait Notion.

La force de Notion réside dans sa polyvalence en tant que logiciel de base de connaissances Notion est un logiciel de base de connaissances qui fournit une plate-forme complète pour la création de notes et de manuels d'équipe, ainsi que des capacités de gestion de projet. Cela fait de Notion un choix de premier ordre pour ceux qui donnent la priorité à une gestion robuste des connaissances. 🌐

3. Intégrations

Dans le monde des applications de productivité, les intégrations servent de connecteurs vitaux qui unifient divers outils et fonctions. Motion adopte une approche sélective, en se concentrant sur la connexion native avec une poignée d'outils populaires, tels que Gmail, Zapier et Zoom, mais vous pouvez en ajouter d'autres grâce à l'intégration API.

Notion se targue d'une impressionnante bibliothèque de plus de 2 000 intégrations compatibles avec les API, et son approche est méticuleusement curée, avec des tutoriels bien pensés pour accélérer le processus. Mais elle va encore plus loin en offrant un tableau de bord d'intégration aux propriétaires d'espaces de travail, leur permettant de créer des intégrations privées ou publiques (accessibles à tous les utilisateurs de l'espace de travail). On peut donc dire que Notion remporte la palme ici ! 🍰

Motion vs. Notion sur Reddit

Les avis des utilisateurs de Reddit sont précieux lorsqu'il s'agit de.. les outils de gestion de tâches et de projets comme Motion et Notion, car ils ajoutent une couche supplémentaire de profondeur et de relativité aux discussions.

En général, les utilisateurs aiment Le mouvement, mais il est cher :

_Bien que Motion soit plus cher que des logiciels similaires, il en vaut la peine car il fait à peu près tout. J'ai plusieurs Business, donc c'est génial de synchroniser tous mes calendriers et de créer plusieurs environnements de travail pour chaque entreprise

Voici ce qu'il en est un autre utilisateur mentions :

_Je veux essayer Motion, mais oui, je suis découragé par le coût - et la nécessité d'entrer les détails de la carte de crédit avant même de faire l'essai. De plus, je ne trouve aucune FAQ ou document d'assistance Assistance de Notion ne manquent pas d'empathie :

_J'adore Notion. Vous pouvez organiser tout ce qui concerne les notes, les listes de tâches, les traqueurs d'habitudes, les bases de données avec différentes vues, etc. Je recommande de prendre un modèle gratuit en ligne et de jouer avec au lieu d'essayer de le construire à partir de zéro. _Il y a beaucoup de choses à faire

Mais dans le débat entre Motion et Notion, les utilisateurs n'hésitent pas à souligner les points suivants les inconvénients de cette dernière :

J'ai passé quelques années à travailler avec Notion et à la personnaliser au maximum. Je ne le recommande pas vraiment, pour deux raisons :_

une solution entièrement personnalisée demandera beaucoup de temps et d'efforts pour la construire et la mettre au point en raison de la nature unique des structures de données et de leurs relations, vous aurez beaucoup de mal à exporter et à migrer vos systèmes vers une nouvelle plate-forme

Bonus: _Notion Vs Todoist !

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à Motion vs. Notion

Gérez les tâches et les projets, définissez des calendriers détaillés et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp

Pour choisir entre Motion et Notion, le gestionnaire de projet devra en fin de compte faire des compromis sur certains aspects. Par exemple, vous ne trouverez pas de CRM dédié ou de fonctionnalités de collaboration avancées sur l'un ou l'autre de ces outils. C'est la raison pour laquelle de nombreux utilisateurs de Motion et Notion ont changé pour ClickUp une solution de gestion des tâches et des projets plus complète et plus facile à utiliser.

Avec ClickUp, vous pouvez gérer tout ce qui concerne les tâches de manière transparente, de la création de listes de tâches personnelles à l'orchestration de projets complexes. Cette plateforme est le roi de la jungle de la gestion des tâches et est même.. approuvée par la communauté Reddit :

_Je suis passé à ClickUp et j'ai constaté que j'étais plus productif. Vous voulez gérer des projets et vous avez beaucoup de tâches ? ClickUp vous conviendra peut-être mieux

Avec plus de 15 affichages pour visualiser et interagir avec le travail, ClickUp est parfait pour les solopreneurs, les startups et les entreprises. Ses fonctions dédiées pour les projets et gestion des tâches vous permettent d'adapter n'importe quel environnement de travail à vos besoins.

Nous allons approfondir trois des remarquables fonctions de ClickUp qui lui donnent une longueur d'avance sur Notion et Motion.

1. Devenez un maître de la planification avec le Calendrier ClickUp

Glissez-déposez des tâches dans l'affichage du Calendrier de ClickUp pour faciliter la planification

Entrez dans le monde de Calendrier ClickUp clickUp Calendar est un outil de planification de l'échéancier qui dynamise l'organisation de l'espace de travail et la collaboration.

Grâce à sa planification par glisser-déposer, vous insérez sans effort les tâches dans un Calendrier conçu pour offrir une visibilité à la fois aux assignés et aux responsables. Ses nombreux filtres permettent de trier les tâches en fonction du statut, de la priorité et de l'assigné. Avec la possibilité de disséquer les plannings et d'explorer les dépendances des projets vous pouvez vous concentrer sur ce qui est le plus important. 🌻

Qu'il s'agisse de projets à grande échelle ou d'analyses de tâches spécifiques, les vues quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles du Calendrier affichent à la fois une perspective panoramique et une focalisation sur les détails. Tirer parti de l'outil Diagramme de Gantt et Charge de travail affiche dans ClickUp 3.0 pour permettre des ajustements rapides de l'emploi du temps et de la charge de travail.

Vous pouvez définir des tâches récurrentes avec précision et utiliser automatisation instantanée ou manuelle pour réduire les tâches mineures telles que la modification des assignés ou des dates d'échéance. Intégrations avec plus de 1 000 outils, dont Google Agenda , Zoom et Trello trello est un outil qui permet de regrouper les réunions et les tâches externes dans une vue d'ensemble.

De plus, le code couleur intégré de ClickUp, suivi du temps et d'établissement des priorités permettent à votre équipe de respecter ses validations sans stress !

2. Créez une base de connaissances interconnectée avec ClickUp Docs

Collaborez en temps réel et conservez vos données en toute sécurité dans un emplacement unique avec ClickUp Docs, et connectez les documents à votre flux de travail en liant les tâches entre elles

Si vous êtes un adepte des fonctionnalités de documentation de Notion, vous allez adorer ce que vous pouvez faire avec ClickUp Documents . Il s'agit d'une plateforme complète pour créer, organiser et collaborer sur des documents et des wikis. Son éditeur intuitif permet d'imbriquer des pages, d'utiliser un style riche et d'ajouter des éléments tels que des signets et des tableaux, répondant ainsi à divers besoins, de feuilles de route des projets aux bases de connaissances des équipes. 📄

Cette fonctionnalité vous permet de collaborer en temps réel, d'assigner des tâches et de lier des documents à des bases de connaissances de l'équipe flux de travail pour une expérience simplifiée . Vous pouvez catégoriser et organiser les documents pour en faciliter l'accès, tout en maintenant les contrôles de confidentialité et la gestion des permissions basé sur la hiérarchie .

ClickUp offre plus de 1 000 modèles pour créer des documents pour différents cas d'utilisation, y compris la gestion des clients , le forfait de sprint et les lancements de produits .

3. Adoptez ClickUp AI : l'assistant de productivité ultime

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/Release-2.196\_Task-Summary\_V2.gif ClickUo IA /$$img/

Utilisez ClickUp AI pour générer automatiquement des mises à jour de tâches, des résumés, et plus encore, en appuyant sur un bouton

Imaginez : Votre propre assistant virtuel dédié à la prise en charge des tâches routinières et chronophages de la gestion de projet. C'est ClickUp IA pour vous !

ClickUp AI se distingue à la fois de Motion et de Notion en offrant un service d'aide à la décision niveau avancé d'automatisation et d'intelligence. Il est capable de résumer les mises à jour des tâches, de générer des éléments d'action rédiger et réviser le contenu en respectant le ton et la grammaire, et mettre en forme les e-mails et les documents.

Voici quelques exemples de la façon dont les équipes peuvent exploiter ClickUp AI dans divers cas d'utilisation :

Gestion de projet : Produire un énoncé de travail, mettre en place des échéanciers de projet et résumer de longs paramètres Marketing : Composer des études de cas, générer des briefs de contenu ou réfléchir à des solutions innovantes Équipe commerciale : Élaborer un plan de territoire, rédiger des documents de prospection ou réfléchir à des solutions novatrices : Élaborer un forfait territorial, rédiger des e-mails de prospection et construire des solutions convaincantesprésentations d'ascenseur ou des scripts de démonstration Produit : Rationaliser le processus de rédaction de la documentation produit, de conception des études de tests utilisateurs et d'identification des indicateurs de réussite Ingénierie : Simplifiez les tâches telles que la création derétrospective de sprint la génération de schémas de modèles et l'extraction d'éléments d'action des notes de réunion

Mon travail est plus intelligent et plus rapide avec ClickUp !

De nos jours, rester organisé n'est pas seulement une question de commodité - c'est une compétence de survie.

Il y aura des distractions et des interruptions, mais avec ClickUp, elles ne vous empêcheront pas de faire ce que vous avez à faire. Qu'il s'agisse de gérer des projets, de collaborer ou de créer et d'organiser des documents, cette solution tout-en-un vous aide à atteindre les sommets de la productivité plus que tout autre logiciel. Inscrivez-vous pour essayer cet outil gratuit ! 🌞