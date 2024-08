10 meilleures alternatives à Motion avec des calendriers AI en 2024

Imaginez un monde où votre calendrier évolue avec vous, s'adaptant sans effort aux imprévus tout en gardant vos priorités intactes. 😊

Heureusement, l'époque où il fallait jongler avec les tâches et réorganiser manuellement un emploi du temps chargé est révolue depuis longtemps. Nous avons embrassé l'avenir avec des outils alimentés par AI comme Motion qui anticipent et s'adaptent aux changements et aux événements imprévus, notamment lors de la planification de réunions ou lorsque vous avez besoin d'ajouter des tâches en déplacement.

Bien que Motion offre des options de planification exceptionnelles, il ne convient pas forcément à tout le monde. Il est toujours judicieux de tester d'autres outils de gestion de réunions et Applications de calendrier IA nous avons donc compilé une liste de 10 alternatives à Motion qui pourraient vous intéresser.

Qu'est-ce que Motion AI ? Application Motion est avant tout une application de planification polyvalente qui fusionne vos tâches professionnelles et personnelles et tous vos calendriers

gestion des tâches et la planification de réunions. Adoptant un tour créatif sur le concept bien connu de "calendrier tout-en-un", Motion utilise l'intelligence artificielle (IA) pour automatiser les processus de planification. 🗓️

via Mouvement La technologie de pointe de Motion en matière d'IA permet aux utilisateurs de bénéficier des avantages suivants :

Priorisation transparente et planification automatisée : L'IA de Motion hiérarchise les tâches et les événements les plus importants et les intègre ensuite dans votre agendaCalendrier de Motion sans qu'aucune saisie manuelle ne soit nécessaire Adaptation dynamique du calendrier : En réponse à des tâches ou des événements imprévus, Motion réorganise intelligemment votre calendrier, éliminant ainsi le besoin d'une intervention manuelle. Cela permet d'éviter le déplacement manuel des tâches et des événementsajustements du calendrier ### Que faut-il rechercher dans une alternative à la motion ?

Lorsque vous étudiez une alternative à Motion, vous devez prendre en compte les aspects cruciaux suivants :

Automatisation basée sur l'IA : Recherchez des alternatives dotées de fonctions pilotées par l'IA pour la planification des tâches et la gestion de l'informationla gestion des calendriers de projets complexes sur l'ensemble de vos calendriers

: Recherchez des alternatives dotées de fonctions pilotées par l'IA pour la planification des tâches et la gestion de l'informationla gestion des calendriers de projets complexes sur l'ensemble de vos calendriers Outils de gestion des tâches et des projets : Assurez-vous que l'alternative offre des outils robustes pour le suivi des tâches,l'exécution de campagnes de marketingdes outils de productivité et de suivi de projet

: Assurez-vous que l'alternative offre des outils robustes pour le suivi des tâches,l'exécution de campagnes de marketingdes outils de productivité et de suivi de projet Interface conviviale : Optez pour des solutions dotées d'une interface utilisateur intuitive et facile à naviguer

: Optez pour des solutions dotées d'une interface utilisateur intuitive et facile à naviguer Intégration et mobilité : Recherchez des options qui s'intègrent à vos outils préférés et qui offrent une accessibilité mobile pour la planification en déplacement

: Recherchez des options qui s'intègrent à vos outils préférés et qui offrent une accessibilité mobile pour la planification en déplacement Sécurité et confidentialité : Donnez la priorité aux applications qui proposent des mesures de sécurité des données solides et des politiques de confidentialité transparentes

10 Best Motion Alternatives and Competitors

Dites adieu aux tracas de la planification manuelle et accueillez l'automatisation transparente, les interfaces conviviales et l'efficacité illimitée.

Ces 10 alternatives à Motion ne sont pas seulement des outils, elles sont votre ticket pour un avenir plus organisé et plus productif. ✌️

1. ClickUp AI - Bon pour la gestion de projet basée sur l'IA

Gérez et organisez des projets, et planifiez des tâches dans la vue flexible du calendrier pour que les équipes restent synchronisées

Présentation Cliquer clickUp est une plateforme de gestion des tâches qui combine l'automatisation, l'intelligence artificielle (IA) et un tableau de bord centralisé pour stimuler votre productivité et favoriser une collaboration transparente. L'assistant d'intelligence artificielle natif de la plateforme, ClickUp AI clickUp AI est devenu la solution de référence pour les professionnels en quête d'efficacité au travail.

Gardez le contrôle de votre emploi du temps grâce à l'application ClickUp AI Vue du calendrier . Utilisez le planificateur par glisser-déposer pour créer des plannings quotidiens, hebdomadaires et mensuels complets. Affichez les assignations de tâches en temps réel et utilisez les balises de priorité et les codes de couleur pour ne pas perdre de vue vos engagements.

Concentrez-vous sur des horaires spécifiques à l'aide de filtres de calendrier très pratiques. ClickUp propose plusieurs modèles d'organiseurs prêts à l'emploi pour vous aider à démarrer, tels que :

Explorez de nouvelles perspectives pour votre emploi du temps avec 15+ vues ClickUp pour la visualisation et le suivi de projets. Vous pouvez consulter les vues Liste, Board, Timeline, Workload et Gantt Chart pour gérer les délais et les ressources limitées.

Vous pouvez identifier les tâches routinières ou répétitives (comme l'envoi de notifications et la mise à jour des statuts) dans votre emploi du temps et mettre en place des Automations ClickUp pour qu'elles s'exécutent en arrière-plan et vous libèrent du temps !

Si nous parlons de gagner du temps, ClickUp Brain vous soutient ! Cet assistant de travail fiable dispose de douzaines d'invites spécifiques à chaque rôle pour générer automatiquement des éléments tels que des calendriers de projets, des mémoires de projets et des ordres du jour de réunions. Vous pouvez même l'utiliser pour la planification d'événements, les lieux de brainstorming et les notes de synthèse !

Résumez les notes de réunion, recherchez des informations spécifiques et automatisez les tâches manuelles avec ClickUp Brain

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Vue intuitive du calendrier pour une planification facile des tâches et une gestion des délais

15+ vues ClickUp pour une visibilité des tâches sous plusieurs angles (etVue Chat pour la communication en équipe)

Automatisations personnalisées pour éliminer les tâches répétitives et gagner du temps

Assistant IA natif pour la productivité au travail

Gestion des tâches et collaboration transparentes

Modèles prédéfinis pour la planification

Intégrations avec plus de 1 000 outils de travail (commeGoogle Drive,Everhouretcalendriers externes)

Accessibilité de l'application mobile pour une productivité en déplacement

Limites de ClickUp

La gamme étendue de fonctionnalités et d'options de personnalisation crée une courbe d'apprentissage

L'application mobile a des fonctionnalités limitées

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité : 5$/mois par utilisateur

: 5$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : Contacter pour connaître les tarifs

: Contacter pour connaître les tarifs ClickUp AI est disponible sur tous les plans payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail et par mois

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (8 000+ commentaires)

: 4.7/5 (8 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (3 000+ commentaires)

2. Reclaim AI - Bon pour bloquer le temps et planifier les tâches

Via : Récupérer l'IA Reclaim AI est une entreprise innovante outil de productivité qui vous aide, vous et votre équipe, à optimiser votre emploi du temps chargé. En s'intégrant à votre calendrier et en analysant vos habitudes, Reclaim AI suggère et automatise des ajustements d'horaires pour assurer un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une productivité accrue.

Avec Reclaim AI, vous pouvez définir vos préférences en matière de disponibilité, définir le temps de concentration et établir des zones tampons pour les réunions. L'algorithme alimenté par l'IA travaille en coulisse pour ajuster automatiquement votre emploi du temps, bloquer du temps pour le travail en profondeur et placer stratégiquement les réunions afin de minimiser les risques de perte de temps changement de contexte et maximiser la productivité. 📈

L'une des caractéristiques marquantes de Reclaim AI est sa capacité à s'adapter aux changements de votre disponibilité et de vos priorités. Si un imprévu survient ou si vous devez reporter un rendez-vous, Reclaim AI ajustera votre calendrier en conséquence, en tenant compte de vos préférences et engagements prédéfinis.

Les meilleures caractéristiques de Reclaim AI

Ajustements intelligents de l'agenda pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et une meilleure productivité

Préférences de disponibilité et paramètres de temps de concentration personnalisables

Reprogrammation adaptative pour tenir compte des changements de disponibilité et d'engagements

Analyses et rapports pertinents pour le suivi du temps et l'optimisation des blocs de temps

Limites de Reclaim AI

La dépendance à l'égard de l'intégration du calendrier peut avoir un impact sur la précision et l'efficacité

Options de personnalisation limitées par rapport à certaines options d'applications de productivité de cette liste

Prix de Reclaim AI

**Gratuit pour toujours

Débutant : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Entreprise : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Entreprise : 18$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.8/5 (40+ avis)

3. Basecamp - Bon pour la collaboration

Via : Basecamp Basecamp est une plateforme professionnelle de gestion de projets qui combine des fonctionnalités puissantes avec une interface conviviale et intuitive. Elle propose des outils complets pour collaborer, organiser les tâches et rationaliser les flux de travail.

La centralisation de la communication permet aux membres de l'équipe de partager des messages, des fichiers et des mises à jour en un seul endroit, ce qui favorise une communication claire et efficace entre les membres de l'équipe une communication claire et organisée . De solides fonctionnalités de gestion des tâches, notamment des listes de tâches, des dates d'échéance et des affectations de tâches, permettent de maintenir les projets sur la bonne voie et d'assurer la responsabilisation.

Chaque nouveau tableau de bord de projet dispose d'un calendrier de projet que vous pouvez utiliser pour définir des jalons, des échéances et des événements à venir afin d'être toujours sur la bonne voie.

Caractéristiques principales de Basecamp

Centre de communication centralisé pour une collaboration claire et organisée au sein de l'équipe

Gestion robuste des tâches avec des listes de tâches, des dates d'échéance et des affectations de tâches

Interface conviviale et intuitive

Limites de Basecamp

Options de personnalisation limitées

Pas de plan gratuit

Prix de Basecamp

**Essai gratuit

Plan mensuel : 15 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.1/5 (5 000+ commentaires)

: 4.1/5 (5 000+ commentaires) Capterra : 4.3/5 (14 000+ commentaires)

4. Calendly - Bon pour la planification de réunions

via Calendly Calendly est un logiciel polyvalent scheduling app qui vous aide à organiser des réunions et des rendez-vous. Elle se synchronise sans effort avec votre calendrier pour garantir que seuls les créneaux horaires ouverts sont affichés aux invités. Vous pouvez personnaliser les liens de planification sur Calendly pour permettre aux invités de réserver des créneaux, ou vous pouvez choisir des durées de réunion, sélectionner vos disponibilités préférées et modifier les catégories d'événements en fonction de vos besoins. Capacité de Calendly d'éliminer l'habituel courrier électronique associé à la planification est l'une de ses caractéristiques uniques. Les invités peuvent instantanément réserver la réunion sans coordination manuelle en consultant vos disponibilités et en choisissant un créneau horaire approprié.

L'outil s'intègre à Google Calendar, Outlook et Microsoft 365, ce qui permet de synchroniser les événements en temps réel et de s'assurer que votre planning est à jour sur tous les appareils. 💻

Les meilleures fonctionnalités de Calendly

Liens de planification personnalisés pour une réservation facile en fonction de vos disponibilités

Intégration transparente du calendrier pour synchroniser les horaires et éviter les doubles réservations (tout en veillant à ce que vous respectiez les délais de livraison) synchronisation des horaires sur plusieurs fuseaux horaires )

Rappels et notifications automatisés pour éviter les réunions manquées et les conflits d'horaires

Limitations de Calendly

Contrôle limité des paramètres de la réunion et règles de programmation complexes

Il peut être difficile de réserver plus d'un appel à la fois

Bien qu'il s'agisse d'une excellente application de calendrier pour bloquer du temps, planifier des réunions et ajouter des événements au calendrier, il s'agit d'un outil de productivité et d'une solution de gestion des tâches très limités

Prix de Calendly

Gratuit pour toujours

Les services essentiels : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Professionnel : 12$/mois par utilisateur

: 12$/mois par utilisateur Équipes : 16 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

: 4.7/5 (1 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (2 000+ commentaires)

5. nTask - Bon pour le suivi du temps

Via : nTâche nTask est une tâche complète outil de gestion de projet est conçu pour vous aider, vous et votre équipe, à rationaliser vos flux de travail et à mener à bien vos projets. L'outil de suivi du temps intégré vous aide à gérer efficacement les ressources et à contrôler la productivité. Grâce à la conception intuitive et aux fonctionnalités étendues de nTask, votre équipe peut travailler de manière plus productive, interagir efficacement et terminer les projets à temps. ⏰

nTask offre également des fonctions de gestion de réunions pour programmer des rendez-vous, inviter des membres de l'équipe et utiliser l'agenda intégré. Intégrez-le à votre logiciel de réunion préféré pour y organiser automatiquement la réunion.

nTask meilleures caractéristiques

Gestion efficace des tâches et hiérarchisation des priorités

Permet de travailler en toute transparenceentre les membres de l'équipe et les parties prenantes

Aide à contrôler la durée des tâches pour l'analyse de la productivité et la facturation précise

nLimitations des tâches

L'interface utilisateur peut être écrasante

Service clientèle médiocre, selon certains utilisateurs

Prix de nTask

De base : Gratuit

: Gratuit Premium : 3$/mois par utilisateur

: 3$/mois par utilisateur Business : 8$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (10+ commentaires)

: 4.4/5 (10+ commentaires) Capterra : 4.2/5 (100+ commentaires)

6. Sunsama - Bon pour la gestion réfléchie des tâches

Via : SunsamaSunsama est une plateforme centralisée où vous pouvez organiser les tâches et rationaliser les flux de travail. Cet outil facilite la collaboration, permettant aux membres de votre équipe de partager des mises à jour, des commentaires et des fichiers en temps réel. L'intégration avec d'autres outils tels que Google Calendar, Slack et Trello améliore encore la productivité en synchronisant les tâches et les événements entre les plateformes. 🙌

L'accent mis sur Gestion du temps assistée par l'IA de Sunsama est évidente. Vous pouvez allouer des blocs de temps spécifiques à différentes tâches, ce qui peut vous aider à rester concentré et à éviter le multitâche. L'outil fournit une vue chronologique des tâches programmées, ce qui facilite la planification et l'allocation efficace du temps.

Sunsama meilleures caractéristiques

Collaboration et partage de fichiers en temps réel

Intégration avec les outils de travail les plus courants

Gestion du temps avec des blocs de tâches planifiées et une vue visuelle de la chronologie

Fonctionnalités d'analyse et de reporting pour une meilleure compréhension de la productivité et une prise de décision basée sur les données

Limitations de Sunsama

Pas d'option pour visualiser ou exporter les tâches terminées

Prix élevé, selon certains utilisateurs

Prix de Sunsama

**Essai gratuit

Abonnement annuel : 16 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

Capterra : 4.6/5 (20+ commentaires)

7. Notion - Un bon outil de travail tout-en-un

Via : Notion Notion est un outil de travail flexible tout-en-un qui vous permet de produire, d'organiser et de collaborer sur différents types de contenu. Il combine les fonctionnalités d'une base de données, d'un outil de gestion de projet et d'un logiciel de gestion de contenu application de prise de notes en une seule plateforme.

L'une des caractéristiques de Notion est son interface flexible et personnalisable. Vous pouvez créer des pages, des sous-pages et des bases de données pour structurer l'information de la manière que vous jugez la plus pratique. La fonctionnalité drag-and-drop facilite le réarrangement et l'organisation de l'information d'organiser le contenu sans effort .

Notion offre de nombreux blocs de contenu, y compris du texte, des images, des tableaux, listes de choses à faire et bien d'autres choses encore. Cette polyvalence vous permet de créer des documents riches et interactifs, des notes de réunion, des wikis et des entrées de base de connaissances. 📑

Notion meilleures caractéristiques

Interface flexible et personnalisable pour organiser l'information

Collaboration en temps réel avec des options d'édition et de commentaires

Intégration avec des outils populaires tels que Google Drive, Slack et Trello

Limites de Notion

Elle peut nécessiter une formation plus poussée que les applications de prise de notes plus simples

La version gratuite est particulièrement limitée

Prix de Notion

Gratuit pour toujours

Plus : 8$/mois par utilisateur

: 8$/mois par utilisateur Affaires : 15$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.7/5 (4 000+ commentaires)

: 4.7/5 (4 000+ commentaires) Capterra : 4.7/5 (1 000+ commentaires)

8. Todoist - Bon pour les minimalistes

Via : Todoist Todoist possède une interface facile à utiliser qui vous permet de créer, de gérer et de hiérarchiser les tâches de manière efficace. Vous pouvez facilement catégoriser et suivre les progrès en créant des projets, en fixant des dates d'échéance, en attribuant des étiquettes et en ajoutant des commentaires aux tâches. L'outil offre une flexibilité dans la gestion de projets complexes et de tâches répétitives en prenant en charge les sous-tâches et les tâches récurrentes.👍

L'outil encourage la collaboration en vous permettant de partager des tâches et des projets avec les membres de l'équipe. L'utilisation de la synchronisation en temps réel garantit que tout le monde est informé des mises à jour de l'état des tâches. Il offre également une intégration transparente avec des applications bien connues comme Dropbox, Slack et Google Calendar, permettant une plateforme à plateforme simplifiée gestion du flux de travail .

Les meilleures fonctionnalités de Todoist

Système d'organisation intuitif pour une gestion efficace des tâches

Rappels, notifications et statistiques de productivité pour améliorer la productivité

Accessibilité sur plusieurs appareils et plateformes pour la synchronisation

Limites de Todoist

La version gratuite est limitée en termes de nombre de projets et de pièces jointes

Options d'intégration limitées

Prix de Todoist

Gratuit pour toujours

Pro : 4$/mois par utilisateur

: 4$/mois par utilisateur Entreprise : 6$/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.4/5 (700+ avis)

Capterra : 4.6/5 (2,000+ avis)

9. Integrately - Bon pour lier et automatiser les flux de travail

Via : Intégralement Integrately est une plateforme d'automatisation qui permet de lier et d'automatiser les flux de travail entre différentes applications et services. Elle simplifie l'intégration de différents outils et applications, facilitant le transfert de données et l'automatisation des tâches. La vaste bibliothèque d'intégrations préconstruites est l'une des caractéristiques distinctives d'Integrately.

Vous pouvez facilement personnaliser et activer ces modèles prédéfinis pour automatiser des processus ou des tâches spécifiques. L'interface conviviale offre des créateurs de glisser-déposer pour construire graphiquement vos processus d'automatisation.

Pour personnaliser l'automatisation en fonction de vos besoins, vous pouvez concevoir des règles, mapper des champs de données et mettre en place une logique conditionnelle. 🧠

Les meilleures caractéristiques de Integrately

Vaste bibliothèque d'intégrations préconstruites pour faciliter l'automatisation

Constructeur convivial par glisser-déposer pour présenter visuellement les flux de travail

Intégration avec les applications et services les plus courants

Surveillance en temps réel et capacités de traitement des erreurs

Limitations de Integrately

Cher par rapport à la concurrence

Les utilisateurs rencontrent parfois des problèmes de compatibilité ou des retards dans le transfert des données entre les applications

Prix d'Integrately

Gratuit pour toujours

Démarrage : 19$/mois par utilisateur

: 19$/mois par utilisateur Professionnel : 39$/mois par utilisateur

: 39$/mois par utilisateur Croissance : 99 $/mois par utilisateur

: 99 $/mois par utilisateur Entreprise : 239 $/mois par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 4.6/5 (500+ commentaires)

10. Akiflow - Bon pour développer votre activité

Via : Akiflow Vous pouvez organiser, automatiser et simplifier les activités, les calendriers et les réunions avec Akiflow, le ultime logiciel de blocage de temps. En automatisant les processus en un seul clic, Akiflow vous donne plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte le plus -l'expansion de votre entreprise.

Que vous travailliez sur un projet, que vous naviguiez sur le web ou que vous lisiez vos emails, Akiflow vous permet de créer des tâches, de fixer des dates d'échéance et de suivre les progrès en toute simplicité. Vous pouvez configurer plusieurs calendriers avec différents fuseaux horaires, créer des directives spécifiques pour l'achèvement des tâches et partager votre disponibilité avec votre équipe. 🛠️

Akiflow, c'est aussi se connecte avec ClickUp Trello, Notion, IFTTT, Slack, et d'autres programmes.

Les meilleures caractéristiques d'Akiflow

Constructeur visuel de flux de travail par glisser-déposer pour une configuration facile de l'automatisation

Intégration avec les applications et services les plus courants

Fonctionnalités avancées telles que la logique conditionnelle et la gestion des erreurs pour les flux de travail complexes

Surveillance et analyse en temps réel pour une meilleure compréhension des performances du flux de travail

Limitations d'Akiflow

Outils d'étiquetage et de marquage limités

Les notifications pourraient être plus intuitives

Prix d'Akiflow

**Essai gratuit

Mensuel : 15 $/mois par utilisateur

: 15 $/mois par utilisateur Annuel : 150$/an par utilisateur

*Tous les prix indiqués se réfèrent au modèle de facturation annuelle

G2 : 5/5 (30+ commentaires)

: 5/5 (30+ commentaires) Capterra : 4.8/5 (50+ commentaires)

