Calendly Review With Pricing & ; Features for 2024 (en anglais)

Moderne calendriers en ligne facilitent l'accès aux d'être plus organisé au travail et gérer son temps de manière proactive. ⏰

Prenons l'exemple de Calendly. Largement reconnu comme l'un des meilleurs logiciels de gestion du temps de l'Union européenne, Calendly est l'un des meilleurs logiciels de gestion du temps meilleures applications de calendrier calendly automatise et gère la planification pour vous. Comme le montrera l'examen suivant de Calendly, cette application de planification offre de nombreuses fonctionnalités pratiques pour économiser du temps et des efforts pour les professionnels ou les équipes occupés.

Calendly n'est pas le seul logiciel de planification existant. Il existe d'excellentes alternatives, dont une en particulier que vous devriez prendre en considération.

Voyons d'abord ce qu'est Calendly et quelles sont ses fonctionnalités. Nous passerons en revue le forfait Free et les versions payantes de Calendly, et nous verrons ce que les utilisateurs en disent. Ensuite, nous examinerons l'une des meilleures alternatives de planification afin que vous disposiez de toutes les informations nécessaires pour faire le bon choix pour votre entreprise. 🤔

Qu'est-ce que Calendly ?

Calendly est un logiciel de gestion des ressources humaines application de planification qui automatise votre calendrier et fait À avec les e-mails de va-et-vient. Sa fonction flexible vous permet de choisir le nombre de réunions par jour et les types de réunions que vous proposez.

Par exemple, si vous êtes un travailleur indépendant ou un propriétaire de petite entreprise et que vous souhaitez planifier des réunions ou des consultations. Ou encore, vous êtes un recruteur qui planifie des entretiens avec des candidats. C'est également idéal si vous êtes un chef d'équipe qui gère un évènement de groupe impliquant plusieurs membres de l'équipe, et que vous avez besoin de voir un calendrier partagé. 👪

La procédure de prise de rendez-vous est simple. Le logiciel vous aide à créer une page de réservation et la synchronise avec votre calendrier, en détectant automatiquement votre fuseau horaire. Ensuite, pour utiliser Calendly, il vous suffit d'ajouter vos plages horaires disponibles à votre calendrier.

Vous pouvez partager votre lien Calendly par e-mail ou par texte. Vous pouvez également intégrer le calendrier Calendly sur votre site web. Cela permet aux invités de choisir le créneau horaire qui leur convient le mieux. Le système confirme ensuite l'heure de la réunion à toutes les parties et l'ajoute à leurs calendriers. 🗓️

Clé Calendly fonctionnalités

Calendly est reconnu comme l'une des meilleures plateformes de planification de réunions disponibles aujourd'hui. Passons en revue les fonctionnalités de Calendly pour comprendre pourquoi.

1. Types d'évènements personnalisables

Créez et personnalisez différents types d'évènements avec Calendly afin que les clients et les clients potentiels puissent planifier du temps avec vous.

Le forfait gratuit ne permet que des réunions en tête-à-tête d'une durée donnée - par exemple, un appel de découverte en tête-à-tête de 15 minutes. Mais vous pouvez paramétrer un nombre illimité de réunions de ce type. Vous avez également la possibilité d'envoyer un sondage sur la réunion pour évaluer les préférences horaires d'un participant. 📝

Les forfaits payants, en revanche, offrent beaucoup plus de fonctionnalités et un nombre illimité de types d'évènements. Vous pouvez paramétrer des réunions individuelles, de groupe, collectives ou à la ronde, en fonction de votre forfait.

Vous pouvez également personnaliser le nombre de réunions pouvant être réservées par jour, ainsi que leur intervalle de temps si vous souhaitez éviter les réunions consécutives. Par exemple, vous pouvez paramétrer votre disponibilité pour un jour donné de manière à ce qu'elle n'apparaisse plus après que trois réunions ont été réservées et à ce qu'il y ait un intervalle d'au moins 15 minutes entre les réservations.

2. Des notifications pratiques

Envoyer automatiquement des rappels par texte et des e-mails de suivi avec Calendly

Lorsque quelqu'un prend rendez-vous avec vous, Calendly génère une page de confirmation pour votre invité et vous informe de la réunion. Il vous envoie également, ainsi qu'à votre invité, des rappels automatisés avant la réunion, ce qui réduit les risques de non-présentation et garantit que tout le monde est préparé. 🔔

Pour maximiser votre impact, vous pouvez personnaliser les rappels par texte ou par e-mail et envoyer des suivis personnalisés après la réunion.

3. Un routage qui fait gagner du temps

Avec les formulaires de routage de Calendly, vous pouvez poser des questions de qualification et diriger les clients vers le bon calendrier

Certains clients peuvent avoir besoin d'aide pour déterminer le type de réunion qui leur convient ou la personne à rencontrer. Calendly propose des formulaires que vous pouvez personnaliser avec des questions de qualification. Les réponses à ces dernières indiquent au système où les diriger, de sorte que vous n'avez pas besoin de vous impliquer jusqu'à ce que le moment de la réunion soit venu. ️

4. Des analyses perspicaces

Le tableau de bord de Calendly vous fournit des informations utiles

Sur les forfaits payants, vous pouvez accéder à des analyses telles que les heures et les types de réunion populaires, ainsi que le nombre d'évènements annulés ou reprogrammés. Ces données peuvent être filtrées par type d'évènement ou par individu, groupe ou équipe. Ces tendances offrent un aperçu de l'activité au fil du temps, pilotant votre stratégie d'entreprise, informant vos campagnes de marketing et vous permettant de mieux planifier la disponibilité des équipes. 📈

5. Large intervalle d'intégrations

Avec l'intégration d'origine de ClickUp pour Calendly, vous pouvez créer des automatisations personnalisées Les intégrations de Calendly sont diverses et incluent de nombreux autres outils populaires, tels que :

Des outils de vidéoconférence, comme Zoom, Microsoft Teams, Google Meet ou GoTo Meeting

Les plateformes de vente, de marketing et de CRM, telles que Salesforce, HubSpot, Marketo ou Active Campaign

Outils de messagerie, comme Gmail ou Mailchimp 📫

Passerelles de paiement, comme PayPal, Stripe ou Stax Payments

D'autres outils de planification, comme Google Agenda, Outlook et Office 365

Connecteurs, tels que Zapier, Tray.io, ou l'API intégrée de Calendly

Calendly, c'est aussi s'intègre au système de ClickUp de ClickUp. Lorsque quelqu'un planifie une réunion avec vous dans Calendly, les informations relatives à l'évènement sont automatiquement importées dans ClickUp. Vous pouvez également transformer les informations provenant de Calendly en une tâche ClickUp pouvant faire l'objet d'un suivi. Cela facilite la gestion de vos réunions et de votre flux de travail en un seul endroit central.

6. Des fonctionnalités de sécurité étendues

Calendly offre de multiples fonctionnalités de sécurité, dont l'authentification unique

La prise de rendez-vous n'est pas seulement facile, elle est aussi sûre. Vos données Calendly sont protégées par un système de sécurité de niveau entreprise. Pour commencer, l'infrastructure est hébergée sur un serveur cloud sécurisé, un pare-feu protège l'application et les données des clients sont cryptées au repos et en transit.

Les mesures de conformité et de confidentialité comprennent les rapports SOC 2 de type 2, SOC 3 et ISO/IEC 27001. Les directives de l'Autorité de régulation de l'industrie financière (FINRA) et de la loi Gramm-Leach-Bliley (GLBA) sont abonnées. 🔐

Tarification Calendly

Free

Standard: 10$/mois par place

10$/mois par place Teams: $16/mois par place

$16/mois par place Enterprise: Contact pour prix et démo

Avantages de l'utilisation Calendly

En dehors de toutes les fonctionnalités que nous avons mentionnées dans cet examen de Calendly, l'application de planification a quelques autres atouts.

Facilité d'utilisation

L'interface conviviale de Calendly vous permet d'être rapidement opérationnel. Bien sûr, vous devrez peut-être vérifier comment utiliser certaines des fonctionnalités les plus avancées, mais dans l'ensemble, elle est extrêmement intuitive dès le départ, ce qui vous offre une excellente expérience utilisateur. ✨

Extensive assistance client options

Tous les forfaits comprennent une assistance par e-mail et par discussion en direct 24h/24 et 7j/7, ainsi qu'un accès au Centre de ressources. Vous y trouverez les réponses aux questions fréquemment posées (FAQ) ainsi qu'un intervalle de tutoriels vidéo, de webinaires, d'e-books et de blogs très utiles.

Si vous optez pour le forfait Enterprise, vous bénéficiez également d'une assistance téléphonique et d'un partenaire de compte dédié qui vous accompagnera tout au long de l'intégration, de la mise en œuvre et de l'adoption. 🎧

Personnalisation de la marque

Alors que le forfait Free intègre l'image de marque de Calendly, les options payantes vous permettent de la supprimer et d'ajouter votre image de marque à votre page de réservation. Vous pouvez également personnaliser les couleurs et ajouter des liens et des redirections supplémentaires à votre page de confirmation afin de maximiser l'opportunité d'engagement avec votre invité. 🤝

Common Pain Points Calendly Users Face

Aucun examen de Calendly ne serait achevé sans mentionner certains des défis auxquels vous pourriez être confronté.

Forfait Free restrictions

Le forfait Free offre des fonctionnalités extrêmement limitées. Il ne permet qu'une seule connexion au calendrier, et vous ne pouvez programmer qu'un seul type d'évènement. Vous ne pouvez pas programmer de réunions récurrentes ni envoyer d'e-mails de rappel ou d'abonnés.

De plus, les options de personnalisation se limitent au téléchargement de votre logo sur votre page de réservation et au choix de la fin de votre URL.

Ce forfait de base peut répondre aux besoins de planification des freelances individuels ou des très petites entreprises, mais si la taille de votre entreprise nécessite un logiciel de planification de rendez-vous plus complexe, vous aurez besoin d'un compte Calendly payant. 💸

Perfectionnements occasionnels de la programmation

Certains utilisateurs ont rencontré des problèmes tels que des doubles réservations. Cela peut s'avérer particulièrement délicat lors de l'utilisation de plusieurs calendriers. D'autres ont signalé que leur calendrier ne se mettait pas à jour pour afficher leur disponibilité correcte après l'annulation d'une personne. Bien que ces problèmes ne soient pas la norme, vous pouvez vérifier votre planning de temps en temps.

Calendly Reviews sur Reddit

Pour avoir une idée plus large de ce que pensent les différents utilisateurs de Calendly, nous avons consulté quelques avis sur Calendly sur Reddit.

L'un des forfaits gratuits de Calendly les critiques d'un professeur mentionne l'intervalle restreint des fonctionnalités, mais souligne qu'il fonctionne bien pour les heures de bureau :

_"Calendly n'est pas facile à configurer et la version gratuite est très limitée. À ceci près qu'il fait bon s'intégrer à Outlook. Je l'utilise pour planifier les heures de bureau et il facilite grandement le processus, tant pour les étudiants que pour moi

La manière dont vous l'utilisez est également importante, car un autre utilisateur dit :

_"Un e-mail froid avec un lien Calendly n'est pas, à mon avis, une bonne pratique. Vous n'avez pas fourni de valeur, ni de raison de prendre rendez-vous. Il doit y avoir une discussion en amont et en aval pour voir si la validation d'un rendez-vous en vaut la peine. Ensuite, une fois que la valeur est là, j'enverrais le lien." Un utilisateur a noté que certains systèmes ne permettent pas l'utilisation de Calendly :

je n'ai eu que quelques clients qui ont refusé, généralement parce que Calendly était bloqué par le VPN ou le pare-feu de leur bureau pour une raison ou une autre. Pour ces personnes, je fais simplement un " Voici ce que j'ai actuellement " : M... T... W... etc." et je leur rappelle que ces informations peuvent changer à tout moment et qu'ils doivent donc répondre rapidement afin de limiter les allers-retours

Outils de calendrier alternatifs à utiliser à la place de Calendly

Si vous avez des doutes après notre examen de Calendly, n'ayez crainte : il existe d'autres options de logiciels de planification.

L'un des meilleurs Alternatives à Calendly est ClickUp. ✨

Gérer et organiser des projets, et planifier des tâches à travers l'affichage flexible du Calendrier pour garder les équipes synchronisées Affichage du Calendrier ClickUp facilite la planification et la gestion des projets et des réunions, l'établissement de calendriers et la visualisation de la charge de travail de votre équipe, le tout en un seul endroit. Vous pouvez choisir de visualiser les tâches sous le formulaire d'un calendrier, d'un échéancier ou d'un agenda.

Prenez le contrôle de votre calendrier et atteignez vos objectifs avec le modèle de calendrier de ClickUp

ClickUp propose également un intervalle de modèles de plannings journaliers qui vous éviteront de repartir de zéro. Il existe également de nombreux autres modèles pour vous aider à mieux gérer votre emploi du temps. Par exemple :

Le modèleModèle de calendrier regroupe toutes vos réunions et vos tâches en un seul endroit

Le modèleCalendrier Modèle de liste À faire vous donne un aperçu de vos tâches et de vos heures de travail sur une base hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle

Le modèleModèle de calendrier hebdomadaire vous aide à visualiser et à gérer votre semaine à venir afin de maximiser votre productivité

Le modèleModèle de calendrier annuel vous donne une vue d'ensemble, en mettant l'accent sur les objectifs auxquels vous aspirez pour l'année 🎯 ClickUp va bien au-delà d'un simple outil de calendrier. Il s'agit d'une plateforme de gestion de projet et de productivité tout-en-un qui combine les fonctionnalités d'un d'une application de planification quotidienne avec les avantages d'un outil de planification.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image6-1.gif Exemple des différents affichages de ClickUp /$$img/

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux fournisseurs prestataires une solution mur à mur pour chaque équipe

Conçu pour tous les types d'entreprises, des freelances et petites entreprises aux entreprises, il rationalise les flux de travail dans tous les aspects de votre entreprise - du brainstorming créatif à la gestion de votre calendrier, en passant par le suivi des tâches et des projets.

ClickUp offre également une synchronisation bidirectionnelle pratique avec Outlook, Google Agenda et Apple Agenda. De plus, il intègre nativement avec Calendly et d'autres outils comme :

Parcourez les applications et intégrations disponibles dans ClickUp pour faire le travail terminé dans une plateforme centralisée

Et avec Zapier , vous pouvez créer des intégrations et des automatisations entre ClickUp et d'autres applications sans avoir besoin d'une expertise technique de haut niveau.

ClickUp tarification

Les forfaits de ClickUp comprennent une version Free qui vous permet d'accéder gratuitement à un large intervalle de fonctionnalités. Toutefois, il convient de noter que si vous souhaitez profiter des dernières fonctionnalités IA, vous aurez besoin d'un forfait Unlimited, Business ou Enterprise.

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: 7 $/mois par utilisateur

7 $/mois par utilisateur Business: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'espace de travail par mois

Temporisez vos réunions à la perfection avec Applications de calendrier

Les applications de calendrier en ligne facilitent la planification des réunions, et Calendly en est un excellent exemple. Elle offre de nombreuses fonctions utiles, comme des types d'évènements personnalisables, des notifications, des analyses et diverses intégrations. Des mesures de sécurité étendues garantissent la sécurité de l'ensemble du système.

Et, comme le montre cet examen de Calendly, il est facile à utiliser et fournit une assistance décente, ce qui en fait un bon choix pour vos besoins de planification. ✅

Mais ce n'est pas la seule option. Si vous cherchez une seule plateforme polyvalente pour organiser votre calendrier et vos tâches, ne cherchez pas plus loin que ClickUp.

ClickUp est un guichet unique lorsqu'il s'agit de planifier, de gérer des tâches et des projets et, de manière générale, de rationaliser tous les aspects de votre flux de travail. Les multiples options personnalisables d'affichage de votre calendrier et de votre liste de tâches vous permettent de garder le contrôle de votre travail et de celui de votre équipe, afin d'atteindre les objectifs de votre entreprise. S'inscrire gratuitement avec ClickUp dès aujourd'hui. Vous ne pourriez pas demander un meilleur partenaire pour la réussite de votre entreprise. 🥇