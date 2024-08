Revue de l'application Motion : La planification par IA vous convient-elle ?

Motion est une application de planification de calendrier et de liste de tâches qui utilise l'IA pour vous aider à rationaliser votre emploi du temps. Bien que de nombreux utilisateurs aiment automatiser leurs tâches de planification avec Motion, il vaut la peine d'en savoir plus sur l'outil avant de payer. 💸

Dans cet examen de l'application Motion, nous allons explorer les principales fonctionnalités de l'outil - y compris ses avantages et ses inconvénients - et mettre en lumière ce que de vrais clients ont à dire.

Bonus : nous vous présenterons également une alternative qui pourrait mieux convenir à vos flux de travail. C'est parti ! 🤸

Qu'est-ce que Motion ? Le mouvement est un système de gestion des tâches alimenté par l'IA et le système de gestion des tâches

application de liste à faire . L'outil assiste la création de calendriers de tâches, la construction de plans de travail de projets et la gestion de projets du début à la fin. Il est piloté par l'intelligence artificielle pour planifier automatiquement les tâches et peut créer des suggestions basées sur les calendriers que vous avez créés auparavant. 🗓️

Pour commencer avec Motion, vous créez des évènements, des tâches et des réunions, et l'IA les planifie automatiquement dans une liste à faire ou une vue du calendrier. Au fur et à mesure que l'application apprend à connaître vos flux de travail, elle ajuste le calendrier pour l'adapter à votre style de travail.

Clé Motion Caractéristiques

Motion offre plusieurs fonctionnalités aux personnes qui cherchent à simplifier leurs listes à faire. Il s'agit notamment de calendriers générés automatiquement, d'un assistant IA et d'intégrations avec d'autres outils de productivité. Voici les principales fonctionnalités à ne pas manquer avec cet avis sur l'application Motion . 🏆

1. Programmation de calendriers

Via Mouvement Motion's calendrier en ligne peut être créé manuellement ou en laissant l'IA prendre les rênes. Il suffit d'entrer une liste de tâches que vous devez achever, et l'algorithme les hiérarchise pour vous. Vous pouvez ajouter des paramètres basés sur la priorité des tâches, les échéances ou le temps que vous prévoyez pour le travail.

Les tâches sont planifiées dans l'application Calendrier IA basé sur l'activité - les heures pendant lesquelles vous travaillez le plus souvent ou le meilleur moment de la journée pour un type de tâche. Vous pouvez également élaborer manuellement un calendrier de mouvement si c'est votre style.

2. Affichage de la gestion de projet

Via Mouvement Bien qu'il ne s'agisse pas d'un véritable logiciel de gestion de projet, Motion offre certaines fonctionnalités de gestion des tâches. Ouvrez l'affichage de la gestion de projet pour regrouper les tâches en fonction de leur statut, du type de projet ou de la priorité. Elle offre un aperçu général du projet, mais de manière moins détaillée qu'un logiciel de gestion de projet.

3. Planificateur de réunions IA

Via Mouvement Motion's Assistant de réunion IA permet aux gens de réserver facilement des réunions avec vous sans avoir à payer pour une application distincte. Créez un lien de réservation récurrent pour programmer des réunions régulières ou un lien ponctuel pour rencontrer un client potentiel.

Définissez des paramètres pour que le lien de réservation récurrent puisse être utilisé calendrier de gestion de projet ne planifie les réunions que pendant les blocs de temps qui vous conviennent - et dites adieu aux réunions du vendredi après-midi ! 👋

Créez des limites de réunions quotidiennes pour que votre emploi du temps reste gérable, et personnalisez votre page de réservation pour qu'elle reflète votre image de marque.

Il existe également des réunions et des modèles de calendrier que vous pouvez personnaliser pour les appels avec les clients, les indépendants ou les prospects. Définissez la durée de la réunion et élaborez un planning personnalisé en deux fois moins de temps grâce à cette fonctionnalité de Motion.

4. Intégrations

Motion n'étant pas une application tout-en-un, elle propose des intégrations avec les meilleures applications de productivité. Les intégrations incluent notamment Microsoft Outlook 365, Microsoft Teams, Google Agenda, Google Meet, Gmail, Zoom et Zapier. Utilisez les intégrations de Motion pour synchroniser les calendriers, envoyer des notifications par e-mail ou dans le cadre de flux de travail plus complexes.

Motion prix

Individuel: 34 $ par mois

34 $ par mois Teams: 20 $ par utilisateur et par mois

Avantages de l'utilisation de Motion App

La simplicité des fonctionnalités de Motion en fait un outil idéal pour les individus ou les petites équipes qui souhaitent créer des listes à faire et planifier des tâches. Les automatisations intégrées en font également un outil idéal pour la création de listes de tâches et de plannings Outil IA pour les assistants virtuels . ✅

Voici quelques-uns des principaux avantages de l'utilisation de l'application Motion :

IA auto-planification : Au lieu d'une liste de tâches traditionnelle où vous notez les tâches et les organisez vous-même, Motion utilise l'IA pour déplacer automatiquement les tâches en fonction de votre comportement passé et de paramètres tels que les heures de travail profondes, la priorité et le délai d'achèvement

Au lieu d'une liste de tâches traditionnelle où vous notez les tâches et les organisez vous-même, Motion utilise l'IA pour déplacer automatiquement les tâches en fonction de votre comportement passé et de paramètres tels que les heures de travail profondes, la priorité et le délai d'achèvement Meilleure organisation: Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite complète de gestion de projet, l'outil de gestion des tâches de Motion utilise l'IATableau de bord du projet vous permet d'organiser vos tâches en fonction de libellés et de projets personnalisés

Bien qu'il ne s'agisse pas d'une suite complète de gestion de projet, l'outil de gestion des tâches de Motion utilise l'IATableau de bord du projet vous permet d'organiser vos tâches en fonction de libellés et de projets personnalisés **Avec Motion, la planification des réunions est simple une fois que vous avez défini des paramètres et bloqué des blocs de temps dans votre emploi du temps

Common Pain Points Motion Users Face

Bien que l'application de Motion soit simple, tous les utilisateurs ne la trouvent pas facile à utiliser. Le prix élevé et les fonctionnalités limitées en dehors de la planification font également l'objet de nombreuses discussions.

Voici les principaux points d'achoppement que nous avons découverts dans le cadre de notre examen de l'application Motion :

Prix élevé : Motion est l'une des applications de liste de tâches les plus chères, surtout si l'on tient compte des fonctionnalités limitées en dehors de la planification

Motion est l'une des applications de liste de tâches les plus chères, surtout si l'on tient compte des fonctionnalités limitées en dehors de la planification **L'application web utilise l'IA pour presque tout, ce qui n'est pas forcément idéal pour tous les utilisateurs. Bien que vous puissiez choisir de faire certaines choses manuellement, elle est vraiment conçue pour les personnes à la recherche d'un outil d'IA

Interface utilisateur déroutante : Plus d'un avis sur l'application Motion mentionne que les tableaux de bord sont encombrés et peuvent être accablants

Plus d'un avis sur l'application Motion mentionne que les tableaux de bord sont encombrés et peuvent être accablants **Fonctionnalités limitées : $$$a n'est pas aussi robuste que l'application Motionmeilleures applications de planification sur le marché. À moins que vous ne vouliez seulement une application de liste de tâches et un simple planificateur, cet outil n'offre pas autant de fonctions que les alternatives

Motion App Reviews sur Reddit

Pour cet avis sur Motion App, nous nous sommes rendus sur Reddit pour voir ce que les utilisateurs en chair et en os disent du produit. Lorsque vous parcourez les fils où les gens partagent leur expérience de l'application Motion, vous verrez qu'ils aiment l'approche sans intervention et les fonctionnalités de planification :

"J'aime le blocage du temps et cela semble correspondre assez bien à cet état d'esprit. Cela réduit le travail émotionnel lorsqu'il s'agit de déterminer quand les choses seront terminées. Toutes les informations sont soumises à l'avance et l'application prend la décision à ma place."

Le même évaluateur a également souligné certains points dont il n'était pas sûr :

"Je ne sais pas si cela vaut $$$a par an, mais j'y pense certainement. L'application mobile a besoin de travail. Mon principal objectif avec une application mobile est d'avoir une entrée rapide et peut-être de voir un aperçu de haut niveau. On peut saisir des tâches, mais il faut passer par un menu pour y arriver."

Un autre évaluateur aurait souhaité qu'il y ait plus de fonctionnalités liées aux tâches :

"J'ai été extrêmement déçu que vous ne puissiez pas actuellement ajouter des tâches récurrentes aux projets. En tant que chef de projet pour de nombreux projets clients, c'est un élément CRITIQUE pour moi..." cas d'utilisation de l'ordonnancement des tâches de l'IA comme celui-ci"

Une autre personne a eu des problèmes avec l'interface et les fonctions de l'application :

"C'était très laggy et buggy quand on essayait de déplacer ou de modifier des évènements et des tâches qui étaient synchronisés à partir de différents calendriers."

Calendriers alternatifs à utiliser à la place de l'application Motion App

Bien que cet examen de l'appli Motion mette en évidence les avantages et les inconvénients du planificateur et de la liste de tâches alimentés par l'IA, il ne s'agit certainement pas de la seule option sur le marché - ni de la meilleure. 👀

Par rapport à l'application meilleures applications de calendrier , Motion offre moins de fonctions et un prix plus élevé, ce qui signifie que pour certains utilisateurs, cela n'en vaut tout simplement pas la peine.

Heureusement, une alternative comme ClickUp offre plus de fonctionnalités, une meilleure convivialité et une productivité améliorée dans l'ensemble de vos flux de travail, et pas seulement la planification et la création de listes de tâches.

Bénéficiez de rapports en temps réel sur les indicateurs du projet grâce aux affichages ClickUp personnalisables

ClickUp's logiciel de gestion de projet rationalise les flux de travail, qu'il s'agisse de programmer des évènements importants dans votre Calendrier, d'assigner des tâches aux membres de l'équipe ou de suivre et de rapporter la réussite du projet. Voici quelques-unes des meilleures fonctionnalités de ClickUp qui font mouche. 🎯

Outil de calendrier personnalisable et intuitif

Connecter ClickUp à Google Agenda pour afficher facilement les réunions programmées dans ClickUp

Avec Calendrier de ClickUp vous permet d'organiser des projets, de planifier des échéanciers et de visualiser le travail de votre équipe sur un calendrier flexible. Utilisez-le comme un planificateur quotidien ou changez d'affichage pour voir une répartition hebdomadaire ou mensuelle de vos tâches.

La fonctionnalité de glisser-déposer vous permet de structurer facilement votre emploi du temps en fonction de vos heures de travail les plus productives. Mieux encore, la reprogrammation est un jeu d'enfant. Vous pouvez utiliser les Relations pour créer des connexions entre les tâches afin de pouvoir déplacer les choses au fur et à mesure que votre emploi du temps évolue. 🤹

Ajoutez une nouvelle tâche en quelques secondes et renseignez la date d'échéance et la description de la tâche. Ajoutez des champs personnalisés pour des notes spéciales ou pour garder une trace des fichiers importants pour la tâche. Utilisez les permissions pour partager votre calendrier avec n'importe qui, qu'il s'agisse d'un client ou d'un travailleur indépendant qui participe à un projet.

Outils d'IA intégrés pour un travail plus rapide

Résumer des notes de réunion en quelques secondes avec ClickUp AI

À l'instar de Motion, ClickUp propose des outils IA pour vous permettre de travailler plus rapidement et plus efficacement. Mais au lieu d'utiliser l'IA pour tout alimenter comme Motion, ClickUp vous permet d'exploiter l'IA là où cela fait sens pour vos besoins personnels ou d'entreprise.

Conçue spécialement pour votre travail, il existe des dizaines de cas d'utilisation. Utilisation ClickUp IA pour générer automatiquement un résumé ou les points clés à retenir d'une réunion, créer des échéanciers de projet, élaborer un ordre du jour de réunion ou rédiger une présentation. 📌

ClickUp IA fait également office d'éditeur. Utilisez-le pour peaufiner vos documents afin d'obtenir un ton plus professionnel, ou demandez-lui de reformater vos notes afin qu'il soit plus facile de créer des éléments d'action. Il peut également générer instantanément des sous-tâches et vous faire gagner du temps.

Modèles pour réduire la charge de travail

Préparez votre journée, votre semaine et plus encore grâce au modèle de liste à faire du calendrier ClickUp

Avec plus de 1 000 Modèles ClickUp grâce aux modèles ClickUp, vous pouvez créer des tâches et vous mettre au travail plus rapidement que jamais. Il vous suffit de choisir un modèle correspondant au type de travail que vous créez, de cliquer sur télécharger et de commencer à remplir les champs. En quelques minutes, et non en quelques heures, vous disposerez d'un document achevé et pourrez commencer à faire le travail en profondeur - au lieu de la mise en forme. 🛠️ Modèle de calendrier de ClickUp vous permet de gérer toutes vos tâches en un seul endroit. Commencez par identifier les priorités, créer des tâches et fixer des paramètres. Utilisez le modèle pour diviser le travail en tâches plus petites et automatisez les rappels afin de ne jamais manquer une échéance.

Avec l'outil Calendrier Modèle de liste À faire avec ce modèle, vous pouvez afficher une vue hebdomadaire, bihebdomadaire ou mensuelle de toutes vos activités. Utilisez-le pour planifier rapidement des tâches pour vous-même ou dans le cadre d'un forfait d'équipe plus large. Organisez les tâches similaires en groupes en fonction de la priorité, du projet ou de la durée.

L'application Calendrier de contenu de ClickUp est conçu pour les créateurs qui publient des articles de blog ou des posts sur les médias sociaux dans le cadre des tâches de leur liste à faire. Ce modèle de planification conserve tout votre contenu programmé en un seul endroit. Ainsi, vous pouvez facilement voir quand le contenu est mis en ligne et où il en est dans le processus de production. Modèle de calendrier annuel de ClickUp vous permet de prendre du recul et de visualiser vos objectifs personnels ou ceux de votre équipe sur une base annuelle. Utilisez-le pour créer un échéancier ciblé et dresser la liste des tâches importantes pour atteindre vos objets. Suivez les objectifs et les jalons en cours de route à l'aide des diagrammes de Gantt intégrés.

Tâche automatisation pour des flux de travail efficaces

ClickUp est doté de fonctionnalités intégrées de tâche Automatisations pour que vous puissiez passer moins de temps sur le travail et vous concentrer sur les choses plus importantes. Choisissez parmi plus de 100 automatisations préconstruites pour attribuer de nouvelles tâches, créer des procédures normalisées ou déclencher des notifications instantanées. 🔔

Vous pouvez également réaliser des automatisations personnalisées pour les adapter à vos flux de travail uniques. Avec les automatisations de ClickUp date, vous pouvez instantanément déplacer les projets d'une étape à l'autre - en remplissant de nouvelles listes de tâches ou en déclenchant de nouveaux formulaires.

Multiples affichages pour voir votre travail, à votre façon

Les plus de 15 vues de ClickUp offrent aux prestataires une solution complète pour chaque équipe

ClickUp vous permet de visualiser votre travail de la manière qui vous semble la plus logique, ce qui constitue une nette amélioration par rapport à l'interface confuse de l'application Mon travail. Multiple Affichages ClickUp vous permettent d'afficher les détails d'une tâche, d'obtenir un aperçu général ou de suivre la progression à l'aide de diagrammes visuels.

Affichez la vue Tableau pour voir vos tâches au fur et à mesure qu'elles progressent dans le pipeline, avec des sections "en progression", "prêt à être révisé" et "à mettre à jour" Utilisez la vue Liste pour obtenir une version liste à faire de tout votre travail. 📝

Vous voulez plus d'options d'affichage ? Pas de problème !

Passez à l'affichage Calendrier pour voir vos tâches représentées sur un échéancier hebdomadaire, mensuel ou annuel. D'autres vues, comme les tableaux Kanban et les diagrammes de Gantt, offrent une approche visuelle du suivi de la progression.

Organisation Effacée avec des priorités et un code couleur

Que vous utilisiez ClickUp comme outil de calendrier personnel ou que vous dirigiez une entreprise avec plusieurs équipes, il est facile de rester organisé. Ajoutez des drapeaux de priorité avec un code couleur à vos tâches pour identifier le travail qui doit être fait en premier. Vous pouvez également attribuer des couleurs à différents projets, ce qui rend chacun d'entre eux plus facile à voir sur votre liste de tâches. 🎨

Simple synchroniser et intégrer dans les favoris

La fonctionnalité de planification, la gestion du temps et les autres outils de ClickUp créent un hub tout-en-un pour gérer tout ce qui concerne votre travail. Avec Intégrations ClickUp grâce à ClickUp Integrations, vous pouvez connecter la plupart des autres outils de manière transparente dans un seul espace.

ClickUp s'intègre à des applications de calendrier comme Calendly, les calendriers Apple, Google et Outlook. Il offre également des intégrations pour les outils de suivi du temps comme Toggl et Harvest et les applications de communication comme Slack. De plus, vous pouvez intégrer des outils d'automatisation tels que Zapier pour tirer encore plus de profit de vos flux de travail. 🙌

Cerise sur le gâteau, vous pouvez utiliser ClickUp de n'importe où, même en déplacement. L'application mobile et l'application de bureau sont compatibles avec les systèmes d'exploitation Mac iOS, Windows et Linux.

ClickUp prix

Free Forever

Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Entreprise: Contacter pour la tarification

Contacter pour la tarification ClickUp AI est disponible sur tous les forfaits payants pour 5$ par environnement de travail

Obtenez ClickUp pour gérer bien plus que votre Calendrier

Nous espérons que cet examen de l'application Motion vous a donné un aperçu approfondi de cette application de calendrier et de liste de tâches alimentée par l'IA. Bien qu'elle dispose de fonctionnalités utiles comme la planification facile et les intégrations, elle n'offre pas grand-chose en matière de projets plus importants ou de gestion des tâches.

C'est là qu'une application tout-en-un outil de gestion de projet comme ClickUp peut vous aider. 🤩

Avec ClickUp, vous bénéficiez de fonctionnalités de calendrier avec une interface utilisateur conviviale, un code couleur clair et des modèles pour accélérer votre processus de planification. Mais plus encore, vous pouvez tirer parti de ClickUp pour hiérarchiser les tâches de manière transparente, organiser les emplois du temps de plusieurs membres de l'équipe, et automatiser les flux de travail exactement comme vous le souhaitez.

Mais ne nous croyez pas sur parole. Découvrez-le par vous-même et inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui !