10 exemples de rétrospective de sprint pour les équipes agiles

Un rapide check-in avant d'entrer dans la Exemples de sprints rétrospectifs : Sur une échelle de 1 à 10, comment évaluez-vous l'engagement de votre équipe dans vos rétrospectives actuelles ?

Un étant "Presque tout le monde demande à reporter" et 10 étant "C'est un espace sûr pour le feedback honnête de l'équipe et nous sommes mieux informés par la suite pour prendre les bonnes étapes d'amélioration".

Si vous vous situez entre sept et neuf, vous aurez plus de moyens de garder vos rétros fraîches et de doubler votre production créative. Si votre score est inférieur à six, nous allons vous mettre sur la voie d'un suivi rapide afin d'accumuler les petites victoires et de commencer à obtenir des résultats !

Nous avons sélectionné 10 exemples de rétrospectives pour vous aider à expérimenter et à trouver la forme qui convient le mieux à votre équipe, ainsi que des conseils pratiques de la part de agile pour maximiser le temps de votre équipe !

Qu'est-ce qu'une Sprint Retrospective ?

Une rétrospective de sprint est l'un des cinq évènements clés d'Agile (anciennement Cérémonies Agile) ) dans Scrum où l'équipe réfléchit à ce qui s'est bien passé au cours du Sprint précédent et à ce qui pourrait être amélioré pour le Sprint suivant.

Une rétrospective de sprint est une réunion généralement organisée à la fin d'un cycle de développement Agile pour examiner ce qui s'est bien passé, ce qui pourrait être amélioré et tout autre problème qui doit être abordé afin de devenir plus efficace en tant qu'équipe.

La rétrospective est souvent confondue avec un autre évènement Agile appelé la revue de sprint, mais ils ont des objectifs différents :

La Revue de Sprint réunit le Scrum Master, le propriétaire du produit, l'équipe de développement et les parties prenantes pour discuter et fournir des commentaires sur le produit livrable ou les fonctionnalités du Sprint en cours

réunit le Scrum Master, le propriétaire du produit, l'équipe de développement et les parties prenantes pour discuter et fournir des commentaires sur le produit livrable ou les fonctionnalités du Sprint en cours La rétrospective du sprint a lieu une fois le sprint achevé pour partager ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et ce qui pourrait être amélioré afin que l'équipe fasse les bons ajustements pour les sprints à venir

En savoir plus sur le Réunion de révision de l'imprimé !

Les cinq principales techniques Agile utilisées dans les organisations via KnowledgeHut

Tableau de comparaison de la rétrospective de sprint

TL;DR : Différent formes rétrospectives se concentrent sur des résultats différents. Voici un aperçu rapide des exemples de Sprint Retrospective que nous allons couvrir :

des exemples de rétrospectives de sprint décrivant leur objectif principal et leur meilleur cas d'utilisation | Exemple de Sprint Retrospective | Focus | Meilleure utilisation... | | ---------------------------- | ----------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Le projet a été conçu pour permettre à l'équipe de s'adapter à l'évolution de la situation et de la demande | DAKI - Pour enregistrer les idées et assigner des éléments d'action | Teams - L'alpiniste - Réflexion profonde sur la réussite de l'individu et de l'équipe - Réflexion après un projet Sprint difficile ou de longue haleine | Votes par points - Priorités - Pour accélérer les points de discussion les plus importants après un Sprint | Etoile de mer - Bonnes et mauvaises expériences avec les processus actuels - Pour encourager un dialogue ouvert | Le bateau à voile - Le brainstorming sur la vision - Pour aligner les objectifs individuels et ceux de l'équipe - La grille de feedback - La spécification des sujets de discussion - L'utilisation de la grille de feedback | Grille de rétroaction - Pour préciser les sujets de discussion - Pour en personnaliser la forme en fonction de la situation - Grille de rétroaction - Pour préciser les sujets de discussion - Pour en personnaliser la forme en fonction de la situation - Grille de rétroaction - Pour en personnaliser la forme en fonction de la situation | Espaces de travail - Les cartes Kudo - La reconnaissance entre pairs - Pour dédier un espace partagé à la célébration publique des uns et des autres - Les cartes Kudo - Les cartes Kudo - La reconnaissance entre pairs - Pour dédier un espace partagé à la célébration publique des uns et des autres | Teams - Feedback rapide 1:1 - Pour faciliter une rétro activité lors de l'intégration ou de la constitution d'une équipe | Pour mettre en évidence les processus, les outils ou les personnes qui ont permis d'achever les tâches et de respecter les réunions plus facilement

10 Exemples de Sprint Retrospective

Ces exemples s'adressent aussi bien aux équipes Agile débutantes qu'aux équipes Agile expérimentées. Nous verrons comment utiliser chaque modèle dans l'optique d'une équipe à distance utilisant un outil de collaboration numérique pour effectuer la rétrospective Scrum.

Nous vous encourageons à tester quelques formes pour trouver ce qui fonctionne le mieux pour l'ADN de votre équipe et votre culture de réunion. C'est parti !

1. Fou Triste Heureux

La Mad Sad Glad Sprint Retrospective explore les bloqueurs de processus, les facteurs de stress, et l'ensemble des moral de l'équipe dans la façon dont ils ont travaillé individuellement et ensemble au cours du Sprints précédent.

Les Scrum Masters et les leaders agiles sont chargés d'éliminer les obstacles pour augmenter la productivité. Ce type de questions donne un aperçu des sources internes ou externes qui affectent l'équipe.

Quels sont les moyens exploitables d'ajuster les processus pour une expérience sans friction ?

À vous sentez-vous plus ou moins prêt à commencer le travail après les réunions de forfait ?

Une personne est-elle dépassée par une ou plusieurs étapes du flux de travail ?

Quelles sont les tâches monotones qui vous ralentissent ?

Séparez votre Tableau numérique en trois colonnes et libellez-les : Gai, Triste et Fou Ajoutez quelques images coloréesnotes autocollantes de couleur pour représenter un élément dans sa colonne respective (Glad=Vert, Sad=Bleu, Mad=Orange) Demandez à chaque membre de l'équipe d'apporter au moins un élément dans chaque colonne en se concentrant sur le voyage émotionnel du sprint précédent Menez la discussion en commençant par une certaine colonne ou un élément urgent

Les Sprint Retrospectives peuvent être difficiles pour l'équipe. En effet, il y a généralement beaucoup de points clés à retenir et de points à améliorer. Certains ont l'impression d'être toujours en deçà des attentes. Nous aimons discuter à bâtons rompus, où chacun est libre de dire ce qu'il veut sans que cela soit enregistré. Luciano Viterale cofondateur de Nerd des téléscripteurs

Suivre les notes et résumés de la rétrospective de sprint passés et actuels dans un document ClickUp Télécharger ce modèle

2. DAKI

La DAKI (Drop, Add, Keep, Improve) Sprint Retrospective est un modèle puissant pour Les équipes agiles d'obtenir des informations détaillées dans leurs rétros. Les membres de l'équipe se focalisent sur les processus, Les outils agiles et des ressources, il est donc préférable qu'ils aient travaillé sur plusieurs Sprints.

Drop : Les choses à supprimer complètement des Sprints précédents parce qu'elles nuisent ou distraient le travail et la productivité de l'équipe

: Les choses à supprimer complètement des Sprints précédents parce qu'elles nuisent ou distraient le travail et la productivité de l'équipe Ajouter : Les Teams à ajouter ou à remplacer pour répondre aux besoins des membres de l'équipe

: Les Teams à ajouter ou à remplacer pour répondre aux besoins des membres de l'équipe **Conserver : les choses qui sont devenues essentielles au processus et à la livraison pour les Sprints à venir

Améliorer : Choses à modifier légèrement (ou en profondeur !) pour une amélioration continue et une réussite globale

Séparez votre Tableau numérique en quatre colonnes et libellez-les dans l'ordre : Abandonner, Ajouter, Conserver et Améliorer Spécifiez les colonnes avec un sujet si vous souhaitez centrer le retour d'information sur un processus, un outil ou un flux de travail particulier Demandez à votre équipe d'ajouter au moins un élément à chaque colonne David Hoodspith coach Agile à The Road to Agile, en dit le plus grand bien :

"Faire un sprint toutes les deux semaines signifie qu'il faut créer 26 rétros par an. Je consacre du temps à m'assurer qu'elles sont toutes différentes. Cela signifie qu'il faut en mettre en forme, demander à quelqu'un d'autre de la réaliser ou porter un costume de hot-dog. Vos rétros doivent être aussi uniques qu'un flocon de neige !

Le temps n'était pas mon allié à l'approche d'une réunion de Sprints Rétrospectifs. Je n'ai pas pu me préparer correctement et j'ai donc dû réutiliser une forme précédente. En passant devant le jouet de ma fille, j'ai vu le costume de hot-dog d'Halloween de mon aîné. Je l'ai immédiatement enfilé et j'ai lancé la rétro. J'ai découvert ce jour-là que toute variation ou tout changement apporté à la rétrospective peut susciter l'engagement et, surtout, la joie !

Collecte des données et des statuts de progression des projets dans ClickUp

3. Alpiniste

Appel à tous les membres de l'équipe en quête d'aventure ! La Montagne Grimpeur Sprint Retrospective se concentre sur la réflexion individuelle après un Sprint difficile ou important.

Les Scrum Masters et les leaders agiles ont la responsabilité d'éliminer les obstacles pour augmenter la productivité. Essentiellement, vous demandez à chaque membre de l'équipe de visualiser sa véritable capacité à achever les tâches et comment vous pouvez l'aider à atteindre son objectif.

Soyez aussi créatif que vous le souhaitez avec cette rétro ! Voici quelques invitations recommandées :

Trajet : À fait notreLe forfait du sprint vous a permis de partir du bon pied ? Y a-t-il eu des moments où des tâches ou des demandes vous ont fait dévier du chemin ?

: À fait notreLe forfait du sprint vous a permis de partir du bon pied ? Y a-t-il eu des moments où des tâches ou des demandes vous ont fait dévier du chemin ? Météo : Qu'est-ce qui vous a ralenti ou guidé vers l'avant pour achever le sprint ?

: Qu'est-ce qui vous a ralenti ou guidé vers l'avant pour achever le sprint ? Ropes : Comment avez-vous ressenti l'assistance de l'ensemble de l'équipe ?

: Comment avez-vous ressenti l'assistance de l'ensemble de l'équipe ? Bugs/Boulders : À quels obstacles petits/grands avez-vous fait face ?

: À quels obstacles petits/grands avez-vous fait face ? Kit de premiers secours : À faire pour les prochains Sprints afin de vous aider à achever vos tâches dans les temps ?

4. Vote par points

La Rétrospective de sprint avec vote par points se concentre sur la priorisation des éléments, de sorte que la durée de la réunion de rétrospective est consacrée aux sujets que tout le monde a à l'esprit et qu'il convient d'aborder le plus tôt possible.

Si vous débutez avec les réunions de rétrospective de sprint, c'est l'une des meilleures rétrospectives à explorer. Les équipes qui viennent d'adopter la méthode La gestion de projet agile ou Scrum passent par d'importants changements de comportement et de processus pour atteindre les objectifs de rapidité et de flexibilité.

via IA.numérique

Le temps supplémentaire est une ressource dont toutes les équipes de développement raffolent. Pour tirer le meilleur parti du temps et de l'attention de chacun, commencez le processus de vote en ajoutant les éléments que vous avez recueillis auprès des membres de l'équipe. Soyez aussi précis que possible afin qu'à la fin de la rétroaction, vous disposiez de pistes d'action.

5. Étoile de mer

Semblable à la rétro DAKI, la Starfish Sprint Retrospective est divisée en cinq catégories, commençant par un feedback sur les pratiques actuelles et se terminant par de nouvelles idées pour l'amélioration du processus. Les idées de rétrospective comme Starfish ont tendance à suivre une certaine commande pour s'assurer que la discussion avance et que l'équipe est enthousiaste pour les Sprints à venir.

exemples de réponses pour une réunion de rétrospective de sprint starfish | Catégorie | Exemple de réponse | | ----------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | À faire : Ouvrir une salle virtuelle le mardi pour des questions rapides avec le Product Owner | Moins d'interruptions pendant la dernière partie de la journée via Slack pour des mises à jour de statut | Mon travail : partage de connaissances et d'opinions sur nos outils et nos systèmes pour travailler plus intelligemment | Commencer à faire | Laisser le code meilleur que vous ne l'avez trouvé à /href/ https://clickup.com/blog/technical-debt/reduce tech debt/%href/ | | Arrêter de faire | Avoir des discussions par e-mail ou Slack et non dans la tâche |

SignWell partage l'expérience de son équipe :

"Nos Sprint Retrospectives comprennent toujours un Tableau 5 étoiles : Continuer, Réduire, Augmenter, Arrêter et Démarrer. Nous lançons séparément, puis collectivement, des idées qui correspondent à chaque point de l'étoile. C'est un bon moyen de réfléchir aux bonnes, aux mauvaises et aux mauvaises choses, tout en trouvant la meilleure façon d'aller de l'avant."

Ruben poursuit : "Une fois que nous avons effectivement regroupé ces idées dans la catégorie et le thème appropriés, nous élaborons un forfait pour la prochaine fois."

Try out these stop start continue templates !

6. Voilier

Le Sailboat Sprint Retrospective se concentre sur les objectifs et la vision de l'endroit où le L'équipe Scrum veut aller, comment elle y parviendra et quels sont les défis qu'elle prévoit.

C'est un modèle visuel avec un dessin/une photo d'un voilier sur sa trajectoire. Voici ce que les chiffres représentent :

Voilier : Tous les membres de l'équipe Teams

: Tous les membres de l'équipe Teams L'île : La vision/les objectifs collectifs

: La vision/les objectifs collectifs Vent : Les processus, les outils et les personnes qui aident l'équipe Scrum à réaliser sa vision

: Les processus, les outils et les personnes qui aident l'équipe Scrum à réaliser sa vision Roches : Risques et obstacles sur le chemin

: Risques et obstacles sur le chemin L'ancre : Les processus, les outils et les personnes qui ralentissent l'équipe Scrum

Dessinez ou utilisez une photo d'un voilier avec une ancre jointe sur le côté qui se dirige vers une île. Entourez le bateau avec le vent (série de lignes courbes) et de gros rochers Demandez à chaque membre de l'équipe Teams de lancer des idées pour une discussion ouverte et la tenue d'un registre

7. Grille de retour d'information

La grille de feedback Sprint Retrospective ressemble à ce que son nom suggère : Une grille ouverte divisée en quatre quadrants. Si vous voulez rester simple, utilisez les libellés standard "J'aime", "Critiques", "Questions" et "Idées". Mais s'il y a quatre sujets sur lesquels vous voulez faire un retour d'information à propos du dernier Sprints, cette grille serait efficace par rapport à la norme.

Une grille de feedback vierge peut secrètement se transformer en une tâche décourageante. Voici comment tirer parti de petits groupes de discussion pour maximiser la valeur du temps, des commentaires et des idées de votre équipe :

Avant d'entamer la sérieuse réunion de Sprints rétrospectifs, encouragez votre équipe à former d'abord de petits groupes de discussion où ils décomposeraient les points et donneraient d'abord leurs suggestions. Cela leur permettra de se familiariser avec la réunion et de disposer de suffisamment de temps pour proposer des idées. > Remarquez que votre équipe ne zonera pas pendant la réunion parce qu'elle aura hâte de présenter ses idées et sera plus engagée dans la discussion sur les sujets des autres membres. Max Hauer fondateur et directeur général de Goflow

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/clickup-agile-sprints-events-template-1400x756.png

/$$$img/

Invitez votre équipe Teams à collaborer sur un Sprint Planning (planification du sprint) ClickUp Doc Télécharger ce modèle

8. Cartes Kudo

Besoin d'une bonne séance de félicitations pour l'équipe afin de mettre tout le monde d'accord ? (Je ne vous regarde pas, Glad Sad Mad Retrospective !)

La rétrospective de sprint Kudo Cards célèbre la collaboration, la communication et les performances des membres de l'équipe tout au long du cycle de sprint. Il s'agit d'une expérience positive de cohésion d'équipe, en particulier pour les équipes hybrides ou les groupes de travail teams virtuelles .

Créez une toile numérique infinie et encouragez tout le monde à donner un coup de chapeau rapide et significatif à un membre de l'équipe.

Astuce : S'il est difficile de planifier des réunions parce que votre équipe est répartie sur plusieurs fuseaux horaires, créez une carte Kudo Vue Tableau ClickUp qui permet à n'importe quel membre de l'équipe de passer à un moment opportun et de @mentionner quelqu'un sur une carte Kudo.

Prenez le guide de ClickUp sur la meilleures citations sur le travail d'équipe !

9. Chacun fait la réunion

L'activité Each One Meets All Sprint Retrospective s'articule autour de deux thèmes : apprendre à connaître chaque membre de l'équipe et partager un retour d'information direct. Le facteur unique ? Il s'agit d'une activité similaire au speed dating, c'est-à-dire un groupe de deux personnes qui s'entretiennent en tête-à-tête.

Cette méthode est plus facile à mettre en œuvre dans les paramètres d'un bureau. Mais pour les équipes télétravail, elle peut être un peu gênante et faire perdre du temps si la technologie ne fonctionne pas ou si vous tâtonnez dans les salles virtuelles avant d'arriver à votre prochain 1:1. Ce rétro peut facilement devenir une perte de temps si votre équipe ne trouve aucune valeur dans ce type de forme. Mais d'un autre côté, c'est une approche amusante et créative pour construire des relations d'équipe !

Astuce : Alimentez vos Sprints courts en Le modèle de Sprints de conception de ClickUp ! Les jours 1 à 5 sont décomposés par phase avec des champs personnalisés suggérés pour faciliter le suivi des tâches.

Faciliter l'amélioration continue et l'alignement des équipes dans ClickUp Télécharger ce modèle

10. Série de victoires

La rétrospective de sprint Winning Streak est parfaite pour les situations où presque toutes les parties du sprint se sont déroulées sans problème.

Nous avons tendance à nous souvenir de la plupart des choses qui ont échoué ou qui n'ont pas répondu à nos attentes. Faire cet exercice lors d'une réunion de Sprint Retrospective nous aide à capturer ce que nous voulons répéter pour une réussite continue.

Pendant qu'elle est encore fraîche dans les esprits, demandez à votre équipe de réfléchir au cycle de Sprint précédent, du début à la fin. Mettez en évidence les processus, les outils ou les personnes qui ont permis d'achever les tâches et de respecter les délais plus facilement. Vous pouvez demander à votre équipe de PROCÉDURES OPÉRATOIRES NORMALISÉES pour documenter quelques-uns de ces apprentissages afin d'aider les membres actuels et futurs de l'équipe Scrum !

FAQ sur la rétrospective de sprint

Quels sont les avantages de faire une rétrospective de sprint ?

Le principal avantage de la réalisation d'une rétrospective de sprint est qu'elle encourage l'apprentissage et l'amélioration continus au sein de l'équipe. En réfléchissant régulièrement à chaque itération et en discutant des domaines à améliorer, les équipes peuvent identifier les faiblesses ou les problèmes avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs et s'assurer que toute l'équipe est sur la même page concernant les forfaits futurs pour développer le code et achever les produits. En outre, cela permet aux membres de l'équipe d'exprimer leurs idées et leurs sentiments sans craindre d'être jugés ou critiqués.

Que faut-il inclure dans une rétrospective de sprint ?

Lors d'une rétrospective de sprint, il est important de prendre en compte tous les aspects du processus de développement afin de trouver des pistes d'amélioration, tant au niveau des performances individuelles que du flux de travail global. Voici quelques sujets que vous pourriez vouloir aborder : la vitesse de progression, la dynamique de l'équipe, les responsabilités individuelles, la communication entre les membres, les stratégies de résolution des problèmes, les objectifs atteints/non atteints au cours de ce cycle de sprint et toutes les améliorations qui doivent être apportées à l'avenir.

À quelle fréquence devriez-vous faire une rétrospective de sprint ?

La fréquence des rétrospectives de sprint dépend des besoins de votre équipe, mais il est généralement recommandé de les organiser toutes les deux semaines ou toutes les chaque itération de sprint . Cela donne à l'équipe suffisamment de temps pour réfléchir et discuter de sa progression de manière significative sans laisser passer trop de temps entre les réunions.

Connectez les sprints rétrospectifs à tout votre travail dans ClickUp

Les structures traditionnelles sont souvent contre-productives pour la croissance et les objectifs. Avec ClickUp, vous disposerez des paramètres pour mettre en place des Sprint Retrospectives régulières en tant que ressource permanente. Ce niveau de connaissance accessible changera la façon dont votre équipe communique et performe pour la prochaine itération et au-delà.

Nous espérons que vous avez été enthousiasmé par une ou trois idées de Sprint Retrospectives. Il y a plus de modèles gratuits, d'intégrations et d'outils permettant de gagner du temps à l'intérieur de ClickUp pour construire et automatiser votre Sprint parfait ! S'inscrire à ClickUp