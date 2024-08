Bear Vs. Evernote : 2024 Review (Features, Pricing)

le premier est l'ours contre l'Evernote. Le second est l'ours

Trouver le bon outil de prise de notes peut s'avérer une tâche ardue.

Après tout, ce n'est pas comme si vous pouviez vous en faire un.

Alors, dites adieu aux notes autocollantes et bonjour aux carnets de notes numériques.

Dans cet article, nous allons vous aider à choisir l'application de prise de notes parfaite en comparant Bear vs Evernote . Et en prime, nous mettrons même en lumière une excellente alternative aux deux.

Que le face-à-face commence !

Qu'est-ce que l'ours ?

Bear est une application standard de prise de notes qui vous permet de prendre des notes rapides ou de créer de longues dissertations.

Vous pouvez même partager vos notes avec d'autres personnes ou simplement entre vos propres appareils.

via Ours Examinons quelques-unes des fonctionnalités clés de Bear :

1. Recherches spéciales

Vous n'arrivez pas à trouver vos notes au moment où vous en avez le plus besoin ?

Les recherches spéciales de Bear le feront pour vous.

Voici quelques-unes de ces recherches spéciales :

@task: affiche les notes avec un ou plusieurs à faire éléments

affiche les notes avec un ou plusieurs à faire éléments @today: montre les notes que vous avez modifiées aujourd'hui

montre les notes que vous avez modifiées aujourd'hui @images: affiche les notes contenant des images

affiche les notes contenant des images @code: affiche les notes qui contiennent au moins un extrait de code

Vous pouvez ajouter des mots-clés ou des termes à ces recherches spéciales pour obtenir des résultats spécifiques.

2. Options d'exportation multiples

Une fonctionnalité intéressante de Bear est sa capacité à exporter les notes en différentes formes.

Vous avez le format Rich Text, le texte simple, le PDF, le format de note Bear, l'assistance Markdown... la liste est assez longue.

3. Notes cryptées

Bear comprend que certaines notes ont besoin d'être protégées en raison de toutes les données sensibles qu'elles peuvent contenir.

Maintenant, vous ne pouvez plus taper "laissez-moi tranquille" et vous attendre à ce que ce soit en sécurité !

Mais vous pouvez protéger vos notes par un mot de passe.

Une fois que vous l'avez paramétré, vos notes et autres types de texte deviennent cryptés, et personne d'autre que vous n'y aura accès.

4. Mode Focus

vous avez la capacité d'attention d'un poisson rouge ? 🐟_

Ne vous inquiétez pas.

Vous n'êtes pas seul(e). Mais vous aurez besoin d'aide pour retenir votre attention.

Et par aide, nous entendons le mode focus de l'application Bear. Cette fonctionnalité permet de masquer tout ce qui s'affiche à l'écran, et vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur ce qui vous intéresse focus sur votre seule note.

Lorsque vous êtes sur votre iPhone ou iPad, tapez simplement sur la note à modifier, et la barre latérale et la liste des notes disparaîtront dans un poof !

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Evernote existe depuis toujours et n'a rien perdu de sa force !

Elle s'est développée au fil des années pour devenir une puissante application de prise de notes qui est aussi un outil léger de gestion de projet.

via Evernote Mais Evernote est-il le meilleur choix pour vous ? Lisez notre article complet sur Evernote Evernote et ses alternatives pour une meilleure idée.

Découvrons quelques-unes des fonctionnalités clés d'Evernote :

1. Modèles Evernote propose des tonnes de modèles pour toutes sortes de notes, y compris la rédaction créative, le marketing et les ventes, les réunions, et bien plus encore.

Les modèles sont hautement personnalisables et vous pouvez les utiliser pour gagner du temps et de faire plus de choses.

2. Web clipper

Vous avez trouvé un article intéressant sur la façon de promouvoir votre entreprise sur le web ? Il vous suffit de l'enregistrer sous forme de capture d'écran à l'aide de l'extension de navigateur web clipper d'Evernote.

Cette fonctionnalité permet de clipser une section d'une page web ou la page entière sans les titres et les publicités gênants.

C'est probablement la meilleure pince à découper sur le marché actuel.

Demandez à n'importe quel concurrent d'Evernote et il y a de fortes chances qu'il soit d'accord.

3. Recherche sauvegardée

Si vous avez une note que vous ouvrez tous les jours, comme une agenda quotidien ou une checklist, vous n'avez pas besoin de la rechercher à plusieurs reprises. Il vous suffit d'enregistrer la recherche sur Evernote, et vous n'aurez plus à rechercher la note manuellement.

De plus, vous pouvez accéder à vos recherches enregistrées sur tous vos appareils, grâce à la fonctionnalité de synchronisation des appareils.

4. Notes audio

qu'y a-t-il de mieux et de plus rapide à prendre que d'écrire une note textuelle ?

Une note audio !

Cette fonctionnalité est une bénédiction pour ceux qui ont du mal à utiliser le clavier, en particulier lors de réunions au rythme soutenu.

Et si vous avez toujours été fasciné par les dictaphones, vous allez adorer cette..

Bear et Evernote empilés côte à côte

Ces deux applications se ressemblent à bien des égards. Tout d'abord, elles aiment toutes les deux les animaux.

je ne sais pas ce qu'il en est

Il suffit de regarder leurs logos. L'un est un ours, l'autre un éléphant !

Mais ce n'est pas tout.

Bear et Evernote vous permettent de clipser des pages web ; chaque application de notes vous permet de les organiser, prend en charge la synchronisation sur tous les appareils, etc.

Cependant, elles diffèrent sur certains Fronts clés.

Voici comment :

1. Assistance aux systèmes d'exploitation

Toute application, disons-nous, devrait travailler sur tous les systèmes d'exploitation.

D'accord ? Evernote est d'accord aussi, mais euh... Bear ne l'est pas.

A. Bear

Bear est sans aucun doute un excellent éditeur de prise de notes et de Markdown. Mais les choses deviennent problématiques lorsque vous réalisez que Bear ne prend en charge que les appareils Apple.

Donc l'iPhone, l'iPad, en gros tous les utilisateurs d'iOS et de Mac peuvent se pavaner dès maintenant.

Cela en fait une meilleure alternative à la note Apple plus qu'autre chose.

À tous les utilisateurs de Windows et d'Android, nous sommes désolés.

B. Evernote

Evernote, quant à lui, est inclusif et travaille sur iOS, Android et Windows !

Malheureusement, ils ont laissé de côté les utilisateurs de Linux.

si près du but, Evernote, si près du but !

2. Recherche

La fonction "recherche" de n'importe quel de prise de notes devrait vous aider à trouver ce que vous cherchez.

Je veux dire que si nous voulions qu'il soit difficile de trouver des notes ou du texte, nous utiliserions un carnet et perdrions du temps à le feuilleter.

La bonne nouvelle, c'est que la recherche dans ces deux applications est plutôt avancée et efficace.

Mais ce n'est pas tout. Jetons un coup d'œil.

$$$a

L'application Bear utilise des étiquettes pour organiser vos notes. Vous ajoutez ces étiquettes vous-même, n'importe où sur la note, en fonction de leur pertinence.

Prise de notes notes de réunion en rapport avec le budget de décembre ? Votre étiquette peut être #decemberbudget.

À faire : vous pouvez même créer une nouvelle note à partir d'une étiquette ?

Et pour gagner du temps en matière de recherche et d'organisation, vous pouvez supprimer et ajouter des étiquettes à plusieurs notes.

B. Evernote

Vous pouvez également ajouter des étiquettes aux notes Evernote, mais il y a des différences.

C'est là que les carnets de notes entrent en jeu.

Cette application organise vos notes en carnets pour les retrouver facilement. La recherche d'un carnet spécifique peut s'avérer une tâche ardue si vous en avez des tonnes.

Dans ce cas, il vous suffit de taper "notebook:insert notebook title", et voilà, vous serez là où vous voulez être.

3. Tarification

La principale différence entre Evernote et Bear réside dans leur tarification. Evernote était l'application qui faisait tant de choses gratuitement. Mais aujourd'hui, elle est réputée pour ses options tarifaires onéreuses. Bear, en revanche, est très abordable. Mais n'oubliez pas qu'elle est réservée aux utilisateurs d'Apple !

Voici un aperçu de leurs prix :

A. Bear

Bear propose deux options tarifaires :

Bear gratuit : options d'exportation, étiquettes et pièces jointes

: options d'exportation, étiquettes et pièces jointes Bear pro (1,49 $/mois) : thèmes d'écriture, notes cryptées et synchronisation iCloud sur iPhone, iPad et Mac

B. Evernote

Evernote propose trois options tarifaires :

Evernote gratuit : notes audio, clipper web, et taille des notes jusqu'à 25MB

: notes audio, clipper web, et taille des notes jusqu'à 25MB Evernote premium (7,99 $/mois) : Annotation PDFrecherche de texte dans les PDF, et taille des notes jusqu'à 200 Mo

: Annotation PDFrecherche de texte dans les PDF, et taille des notes jusqu'à 200 Mo Evernote entreprise (14,99 $/utilisateur par mois) : affichage de l'historique des activités de l'équipe, gestion de l'équipe et limite de téléchargement de 20 Go par mois

4. Intégrations

À l'heure actuelle, les intégrations sont très importantes pour stimuler la productivité et connecter vos notes à votre système d'information e-mails , calendriers, etc.

bear et Evernote assistent-ils les intégrations ?

A. Bear

La liste des intégrations pour Bear est très réduite. Certaines des plus importantes sont Things, Bear Power Pack, et Flux de travail .

Il n'y a pas grand-chose d'autre !

B. Evernote

Evernote aime les intégrations bien plus que Bear.

Voici un rapide coup d'œil à quelques-unes de ses intégrations :

Gmail

Slack

Microsoft Teams

Outlook

Bear vs Evernote sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour savoir ce que les gens pensent de Bear vs Evernote. Lorsque vous recherchez Bear vs Evernote sur Reddit, beaucoup d'utilisateurs s'accordent à dire qu'Evernote est riche en fonctionnalités, mais si vous cherchez un outil plus simple, Bear est une excellente option :

"Bear est une version simplifiée des fonctionnalités les plus simples d'Evernote (ce qui est juste ce qu'il faut pour certaines personnes)"

Pour les autres utilisateurs de Reddit qui recherchent plus qu'un outil de base, Evernote est le meilleur outil :

"Evernote est une bête de fonctionnalités mais il est aussi ridiculement puissant. Il y a des fonctionnalités que vous n'utiliserez peut-être jamais mais elles seront là pour vous assister lorsque vous évoluerez dans ce paramètre."

Bear Vs Evernote : Verdict

Bien qu'il y ait des similitudes visuelles évidentes, comme l'interface utilisateur à trois colonnes, Bear est une application beaucoup plus abordable qu'Evernote, mais elle est limitée à la plateforme iOS.

D'autre part, Evernote dispose de nettement plus d'intégrations que Bear, mais elle ressemble beaucoup plus à une application traditionnelle outil de productivité par rapport à l'interface utilisateur épurée et minimale de Bear.

À faisons-nous un gagnant dans cette bataille d'applications de prise de notes ?

Si vous avez besoin d'une application d'écriture abordable au design élégant, nous vous conseillons d'opter pour Bear. 🐻

À condition que vous soyez un utilisateur iOS ou Mac.

Et si vous voulez des intégrations avec certaines des applications les plus courantes et essentielles comme Gmail, Google Drive, etc. ainsi que l'un des meilleurs clippeurs web en ville, Evernote est la solution.

à faire, vous voyez ce que nous voyons ? 👀_

L'un d'entre eux est avare d'intégrations et n'aime pas tous les systèmes d'exploitation.

L'autre a besoin d'un gros budget.💰

Ne vous inquiétez pas. Nous allons vous présenter les parfaits Evernote et Alternative à l'application Bear .

Quel est le meilleur outil pour la prise de notes ?

Répondre à cette question n'est pas une mince affaire.

Et nous le comprenons.

Il y a beaucoup trop de choses à mesurer.

Mais voici quelques pistes de réflexion :

Vous prenez des notes, et puis quoi... ? 💭

Vos notes ont un but. Vous les utilisez pour créer des éléments d'action assignez des tâches, ajoutez des échéances et des dates d'échéance... vous voyez le tableau.

et si on vous disait qu'il existe une application qui peut faire tout ça en plus de créer vos notes ?

Dites bonjour à ClickUp !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/02/devices-graphic-1-1-1400x666.png appareils ClickUp /$$img/

Téléchargez ClickUp sur n'importe quel appareil et accédez à votre travail depuis n'importe où

ClickUp est l'outil de travail de la l'évaluation la plus élevée au monde l'outil de gestion de projet le mieux noté au monde, utilisé par des équipes très productives.

$$$a, un logiciel de gestion de projet ?

Oui, un logiciel qui vous permet de prendre des notes et de gérer des projets, des tâches et des ressources gratuitement !

Vous vous souvenez que Bear ne donnait ces câlins d'ours qu'aux utilisateurs d'iOS et qu'Evernote prenait en charge toutes les plateformes sauf Linux ?

ClickUp est une véritable affaire.

Nous assistons toutes les plateformes.

Mais passons aux aspects les plus intéressants.

Ces fonctionnalités clés de ClickUp peuvent faire ce qu'Evernote et Bear peuvent faire, et même plus !

1. Capturez des idées illimitées avec Bloc-notes Vous avez une journée ultra-créative ? Chez ClickUp, nous pensons qu'il n'y a pas "trop d'idées"

C'est pourquoi le bloc-notes de ClickUp vous permet de créer des notes illimitées. Ajoutez des modifications en texte enrichi à vos notes, telles que des en-têtes, une police en italique, des listes numériques, etc Commandes slash .

À vous de faire plus que de noter un texte. Transformez vos notes en tâches directement à partir du bloc-notes, puis les assigner aux membres de l'équipe.

Il vous suffit de trouver le symbole + sur la note dont vous souhaitez faire une tâche.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/clickup-notepad.png clickUp bloc-notes /$$img/

Organisez vos notes, vos checklists et vos tâches en un seul endroit grâce au bloc-notes de ClickUp

Cliquez dessus et sélectionnez un Liste ou Dossier pour ajouter une nouvelle tâche.

Le titre de votre note devient le titre de la tâche.

Le texte de la note devient la description de la tâche.

Ensuite, vous pouvez ajouter d'autres détails à la tâche, tels que Priorité , Date d'échéance et Assignés .

2. Créer des bases de connaissances avec Documents Lorsque vous avez trop de choses à écrire et qu'une note ne suffit pas, choisissez Docs.

Dans Google Docs, vous pouvez ajouter des pages imbriquées, insérer des émojis, faire en sorte que vos documents soient indexés par Google et faire bien d'autres choses encore !

Vos documents peuvent comporter un nombre illimité de pages et vous pouvez les partager avec vos collègues ou des personnes extérieures à votre environnement de travail.

Personnalisez votre document en fonction de vos besoins de travail grâce à une multitude de fonctionnalités et d'outils, notamment :

Styles de document : choisissez le style de document qui représente le mieux votre travail - style basé sur les connaissances, classique ou style blog

: choisissez le style de document qui représente le mieux votre travail - style basé sur les connaissances, classique ou style blog Relations : créez facilement des liens entre les tâches liées et les pages du document

: créez facilement des liens entre les tâches liées et les pages du document Mise en forme de texte riche : ajustez la taille de la police (petite, moyenne, grande) et choisissez parmi différentes couleurs de police et de surlignage pour mettre l'accent sur les détails importants

: ajustez la taille de la police (petite, moyenne, grande) et choisissez parmi différentes couleurs de police et de surlignage pour mettre l'accent sur les détails importants Effacées : ajoutez plusieurs auteurs et affichez clairement qui a contribué au document

: ajoutez plusieurs auteurs et affichez clairement qui a contribué au document Modification en cours en temps réel : modifiez un document en même temps que les autres membres de l'équipe pour maximiser la collaboration

Détection de la collaboration : voir quand un membre de l'équipe affiche, commente ou modifie un document

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/Section-2-Multiple-Editors-1.gif documenter plusieurs collaborateurs /$$$img/

Modifiez en temps réel avec votre équipe grâce à ClickUp Docs

Vous utilisez toujours le même contenu, comme des notes de réunion ou des ébauches de projet ? Transformez-les en un Modèle de document et d'économiser des efforts.

ClickUp vous permet également de télécharger les documents sous forme de fichiers Markdown, HTML et PDF.

Et pendant que vous pensez à PDF ne cherchez pas ailleurs car ClickUp est capable de faire des Annotation PDF également. 😎

3. Prendre des notes visuelles avec Cartes mentales Vous souhaitez disposer d'un endroit pour esquisser votre forfait et vos objets ?

Essayez Cartes mentales de ClickUp .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/image7-6.png Cartes mentales dans ClickUp /$$img/

Créez, modifiez et partagez facilement des organigrammes à l'aide de fonctionnalités telles que les cartes mentales de ClickUp

Utilisez-le pour dessiner vos forfaits de projet définir sa structure et créer, modifier et mettre en cours directement les plans de projet supprimer des tâches des cartes mentales.

ClickUp comprend également que vous puissiez avoir des favoris dans les applications. C'est pourquoi il s'intègre à un grand nombre d'entre elles, notamment Evernote !

Il ne s'agit là que de fonctionnalités qui peuvent vous aider à prendre de meilleures et précieuses notes. Mais ClickUp peut faire beaucoup plus pour vous.

Voici un aperçu de quelques-unes des fonctionnalités que nous avons créées avec amour :

Vous avez besoin de plus d'options ? Consultez le_ 10 meilleures applications de prise de notes .

Gagnant du face-à-face

La bataille entre Evernote et Bear peut durer une éternité. Ces deux applications ont leurs avantages et leurs inconvénients sur la plupart des mêmes fonctionnalités.

Cependant, n'oubliez pas qu'il s'agit justement d'applications de prise de notes.

Elles ne vous aident pas à gérer les tâches, les ressources ou le temps.

C'est le travail d'une application de gestion de projet puissante et tout-en-un.

En d'autres termes, ClickUp.

Elle surmonte les défauts de Bear et d'Evernote et vous offre bien plus que des notes utiles. De plus, elle est gratuite pour toujours !

alors, qu'est-ce que vous attendez ?

Dites adieu aux applications de prise de notes classiques et obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui !

