Notion vs. OneNote : Comparaison des applications de prise de notes

Notion vs. OneNote : qui est le roi de la prise de notes applications ?

Choisir la meilleure entre les deux peut s'avérer une décision difficile.

OneNote provient d'une société mondialement connue - Microsoft - et existe depuis des années. En revanche, Notion est une application très populaire logiciel de traitement de texte .

Comprendre leurs différences, leurs avantages et leurs inconvénients vous aidera à choisir la meilleure option.

Cet article vous propose une comparaison détaillée entre Notion et OneNote pour vous aider à prendre une décision éclairée. Vous découvrirez également une meilleure solution OneNote et Alternative à Notion il faut essayer !

Prêt pour l'épreuve de force ? C'est parti !

OneNote Vs. Notion Tableau d'aperçu

Voici une comparaison côte à côte des deux concurrents :

Notion vs Microsoft OneNote

Bien que Notion et OneNote présentent des fonctionnalités identiques, les deux outils diffèrent sur des points spécifiques. Nous allons donc nous pencher sur la question et découvrir ce qui les différencie.

1. Expérience utilisateur

Vous voulez un outil doté d'une interface simple pour prendre, organiser et partager facilement vos notes. Une interface encombrée rend difficile la recherche et l'utilisation des fonctionnalités que vous recherchez.

En bref, l'outil adéquat doit simplifier votre travail stratégies de prise de notes au lieu de les compliquer. Voici ce que l'on peut attendre de ces deux outils.

L'expérience utilisateur de Notion

Notion vous permet de créer des pages composées de "blocs", qui fonctionnent comme des sections. Contrairement à OneNote, Notion dispose d'une barre latérale qui simplifie la recherche d'un bloc spécifique dans une page.

Fonctionnalité du barre latérale en Notion Cette barre latérale pratique est dotée d'une fonctionnalité de recherche qui permet de passer d'une note à l'autre sans avoir à effectuer de nombreux clics ou à revenir en arrière. Nombreux applications de prise de notes fonctionnent de la même manière.

Cependant, Notion présente un problème majeur qui affecte l'expérience de l'utilisateur : une personnalisation poussée.

La personnalisation vous permet d'adapter les documents de vos projets pour en tirer le meilleur parti, mais cette ouverture est un problème car elle accentue la courbe d'apprentissage pour les nouveaux utilisateurs.

L'expérience utilisateur de OneNote

OneNote a une disposition soignée où les éléments et les notes sont facilement accessibles. Cet outil de prise de notes vous permet de créer des notes individuellement ou de les compiler dans un carnet.

Vous pouvez créer différentes notes sur différentes pages et les compiler dans un seul carnet. Il s'agit d'une manière "ancienne" de prendre des notes, modernisée pour le monde numérique.

Créer des carnets de notes dans Onenote Cependant, OneNote pour les appareils mobiles ne dispose pas d'une barre latérale qui serait facilement accessible lors de la recherche d'une section spécifique dans un carnet de notes particulier.

2. Prendre des notes

Les deux outils vous permettent de prendre des notes de différentes manières. Mais vous voulez celui qui vous permet de le faire de la manière la plus simple, la plus rapide et la plus pratique.

Voici comment Notion et OneNote se comparent en termes de prise de notes.

Les fonctionnalités de prise de notes de Notion

Notion se distingue par sa capacité à créer des pages composées de blocs. Ces blocs comprennent de l'audio, du texte, du code, des tableaux, des vidéos, des équations mathématiques, des émojis, des galeries et des listes.

Contrairement à OneNote, Notion permet d'ajouter autant de sous-pages que possible à l'intérieur d'une page. Il en résulte qu'il est facile d'emplacement une page et la hiérarchie de son contenu.

Ouvrir de nouvelles sous-pages dans Notion La meilleure fonctionnalité de Notion en matière de prise de notes est qu'elle travaille comme un outil d'écriture (par exemple Google Docs et Microsoft Word).

Cela signifie que vous pouvez mettre en forme votre contenu avec des titres, ce qui rend vos notes facilement scannables et lisibles. Vous pouvez également utiliser des listes à puces et des listes numérotées. Cependant, l'outil n'assiste que trois caractères.

Bien que Notion ne prenne pas en charge autant de polices que OneNote, il dispose de nombreuses icônes et assiste différentes couleurs de texte afin que vous puissiez personnaliser et styliser vos notes. Ces fonctionnalités ne sont pas disponibles dans OneNote pour appareils mobiles.

Les fonctionnalités de prise de notes de OneNote

OneNote vous permet de prendre des notes dans différentes formes, telles que le texte, l'image et l'audio. Dans OneNote pour Windows, vous pouvez écrire des notes à la main, dessiner ou créer des croquis à l'aide d'une souris dans l'application de prise de notes. Vous pouvez également convertir les notes manuscrites en texte. C'est très utile, surtout si vous êtes du genre créatif.

Notes manuscrites en OneNote Après avoir pris des notes, vous pouvez les classer sous forme de pages individuelles ou de carnets de notes, afin que vos notes soient consultables sur tous les appareils. Des extensions de navigateur OneNote sont également disponibles pour clipper facilement des pages web.

Que faire d'autre ? OneNote peut créer des listes à puces et numérotées et classer les notes par ordre de priorité en fonction de leur importance à l'aide d'étiquettes telles que "Important" et "À faire". Cela simplifie l'accès aux notes qui comptent le plus.

Bien que cet outil de prise de notes assiste de nombreux caractères, il limite la profondeur des pages que les utilisateurs peuvent créer à l'intérieur des pages. En d'autres termes, il n'est pas possible d'ajouter plusieurs sous-pages à l'intérieur d'une page lors de la création de notes, ce qui aurait simplifié la création d'une hiérarchie de contenu facile à suivre.

L'application présente néanmoins une fonctionnalité intéressante : une calculatrice intégrée. Vous pouvez saisir des calculs simples et l'outil vous donnera automatiquement la bonne réponse. Les étudiants ou les entreprises bénéficient de cette fonctionnalité interne pour rester concentrés.

Fonctionnalité de calculatrice dans OneNote

3. Confidentialité et sécurité

Comme pour tout outil numérique, vous devez vous assurer d'utiliser un outil de prise de notes sécurisé qui protège vos données contre les violations.

C'est particulièrement vrai si vous souhaitez l'utiliser à des fins d'entreprise, par exemple pour créer des flux de projets, les pages wiki des clients les centres de ressources des équipes, etc.

Voici à quoi ressemblent la confidentialité et la sécurité dans chaque outil.

Notion fonctionnalités de sécurité

Contrairement à OneNote, vous ne pouvez pas protéger les fichiers par mot de passe dans Notion. En revanche, vous pouvez contrôler qui accède à quels fichiers dans l'application.

Vous pouvez définir des permissions qui séparent le contenu privé des notes publiques.

Ainsi, vous pouvez toujours partager ce que vous voulez que les autres voient sans craindre que des personnes accèdent à vos données personnelles.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-permissions-feature-example.png exemple de fonctionnalité de permission de Notion /$$img/

Paramètre les permissions pour Notion pages

Les fonctionnalités de sécurité de OneNote

Microsoft a conçu OneNote pour mettre vos notes à l'abri des regards indiscrets. Que vous utilisiez l'application pour des notes de réunion , des notes de cours à l'école, des informations personnelles ou un journal intime, vous pouvez protéger par un mot de passe des sections spécifiques de la note pour en contrôler l'accès.

Cette fonction est essentielle si vous partagez des informations avec d'autres personnes dans l'application. Vous n'avez pas à craindre que des personnes non autorisées accèdent à vos informations personnelles dans l'espace de travail partagé OneNote.

Cependant, vous ne pouvez pas oublier le mot de passe qui crypte vos notes. Même l'assistance de Microsoft ne peut pas vous aider à récupérer le mot de passe si vous l'oubliez.

Cette fonctionnalité de protection par mot de passe ne fait pas appel aux fichiers audio et vidéo dans OneNote. De plus, cette fonctionnalité n'existe que pour OneNote sur les bureaux.

Protection par mot de passe en OneNote

4. Intégrations

Les outils de prise de notes collaboratifs sont vraiment intéressants s'ils s'intègrent à d'autres outils de prise de notes outils de productivité . La capacité d'intégration garantit qu'ils se fondent parfaitement dans les flux de travail existants afin que vous puissiez tout faire à partir d'une seule plateforme.

Intégrations de Notion

Alors que Notion s'intègre avec plus de 200 applications essentielles, il perd de nombreux points dans ce champ en ne s'intégrant pas avec Google Agenda. Bien qu'il soit possible d'afficher un Calendrier en " Lecture seule ", la plupart des utilisateurs ne s'y retrouvent pas. Malheureusement, vous devez passer par votre application Google Agenda chaque fois que vous souhaitez modifier ou ajouter un évènement.

Notion intégrations

Intégrations OneNote

OneNote est une centrale d'intégration et dispose d'applications essentielles comme Google Agenda. En fait, OneNote s'intègre à plus de 850 applications, ainsi qu'à un grand nombre d'applications destinées aux médias.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/onenote-integration-feature-example.png

/$$$img/

Permettre OneNote intégrations

5. Assistance client

Les fonctionnalités et les coûts d'une application de prise de notes sont importants, mais c'est l'assistance client qui compte le plus, surtout si vous l'utilisez à des fins professionnelles. Vous ne voulez pas rester bloqué en essayant de comprendre le fonctionnement du logiciel ou lorsque vous rencontrez des problèmes.

OneNote et Notion proposent tous deux les services d'assistance client suivants pour des forfaits premium spécifiques :

Assistance téléphonique

assistance en direct 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

Discuter

E-mail/guichet d'assistance

FAQ/forum

Bien qu'ils présentent tous deux les mêmes fonctionnalités d'assistance client, voici ce que les utilisateurs ont dit à leur sujet :

Notion témoignages d'assistance client

Revue positive

" Excellente application avec un excellent service client. merci à Cris et Fely. Ils ont été très sympathiques et serviables. _Ma question a été résolue immédiatement par une solution de contournement parce que ce que je voulais faire n'était pas possible avec les fonctionnalités actuelles de l'application...."- Trustpilot Revue négative

le service client est choquant. Cela fait un mois qu'ils 'me rappellent'"_ -Trustpilot

OneNote témoignages d'assistance client

Témoignage positif

"OneNote est un produit Microsoft, et en tant que tel, ils ont un excellent réseau d'assistance client. Leur FAQ est très utile pour répondre à toutes les questions d'ordre général que vous pouvez vous poser, tout comme la section 'Aide' intégrée à la barre d'outils."- TrustRadius Revue négative

"OneNote a une assistance décente, mais il ne semble pas y avoir beaucoup d'informations sur la façon d'obtenir certains résultats...."-TrustRadius

6. Disponibilité de la plate-forme

La meilleure application de prise de notes doit vous permettre d'accéder à vos notes en déplacement, non ?

Pour cela, l'application doit être disponible sur tous vos appareils. Heureusement, Notion et OneNote sont disponibles pour les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles.

Disponibilité de la plateforme Notion

Les applications bureau et mobile de Notion n'offrent pas de fonctionnalités avancées permettant de répondre à l'un de ses principaux arguments marketing : la gestion des tâches. Gestion de projet de Notion ne sont pas assez avancées pour permettre une collaboration sans faille. Il manque des fonctionnalités telles que le suivi du temps, les diagrammes de Gantt intégrés, etc et OKRs que vous attendez d'un outil de gestion des tâches.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/notion-mobile-app-example.png

/$$$img/ Notion application mobile

Disponibilité de la plateforme OneNote

Bien que OneNote soit disponible pour tous les appareils, son application pour android manque de fonctionnalités précieuses comme celles ci-dessous :

Calculs arithmétiques

Outils de forme et de crayon

Symboles

Si ces fonctionnalités vous importent, l'application android de OneNote n'est peut-être pas l'application de prise de notes que vous recherchez.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/onenote-mobile-platform-example.png

/$$$img/ OneNote applications mobiles

7. Stockage et prix

Dans un environnement de travail de prise de notes où l'espace est compté, le stockage est essentiel.

Dans le cas de OneNote et Notion, le stockage a un prix. Voici le stockage offert par chaque application et le prix à payer.

Stockage et prix de Notion

Notion propose un forfait Free et trois forfaits Premium :

Formule Free : Partager des fichiers avec un maximum de cinq invités avec une taille maximale de fichier téléchargé de 5MB

: Partager des fichiers avec un maximum de cinq invités avec une taille maximale de fichier téléchargé de 5MB Plan premium personnel : 4 $ par mois par utilisateur avec partage et téléchargement de fichiers illimités : 4 $ par mois par utilisateur avec un partage et des téléchargements de fichiers illimités

: 4 $ par mois par utilisateur avec partage et téléchargement de fichiers illimités : 4 $ par mois par utilisateur avec un partage et des téléchargements de fichiers illimités Teams : 8 $ par mois par utilisateur avec partage illimité, téléchargement de fichiers, membres de l'équipe et permissions de partage

: 8 $ par mois par utilisateur avec partage illimité, téléchargement de fichiers, membres de l'équipe et permissions de partage Entreprise : Prix personnalisé avec toutes les fonctionnalités et accès à une assistance dédiée

Stockage et prix de OneNote

Cette application de prise de notes offre toutes ses fonctionnalités gratuitement.

La raison ?

Vos données OneNote sont stockées dans le cloud (OneDrive) par l'intermédiaire de votre compte Microsoft. Toutefois, le stockage gratuit est limité à 5 Go. Pour bénéficier d'un stockage supplémentaire, vous devez acheter l'un des forfaits premium de Microsoft 365 :

Personnel : 6,99 $ par mois et par utilisateur

: 6,99 $ par mois et par utilisateur Famille : 9,99 $ par mois et par utilisateur

: 9,99 $ par mois et par utilisateur Business Basic : 6 $ par mois par utilisateur

: 6 $ par mois par utilisateur Business Standard : 12,50 $ par mois et par utilisateur

8. Fonctionnalités de l'IA

Onenote IA

Microsoft a dévoilé une nouvelle fonctionnalité d Fonctionnalité alimentée par l'IA appelée Copilot , qui aidera les utilisateurs à rédiger et à mettre en forme des notes plus efficacement dans OneNote, afin de gagner du temps et d'améliorer la productivité. La fonctionnalité utilise le traitement du langage naturel (NLP) pour identifier et suggérer des informations pertinentes et des options de mise en forme pendant que l'utilisateur écrit. Elle peut détecter et interpréter le sens du texte, y compris les sujets et les points clés, et fournir des suggestions pour les puces, la mise en forme et l'organisation.

La fonctionnalité Copilot est actuellement disponible en avant-première dans OneNote pour Windows et devrait être lancée officiellement dans les mois à venir.

Notion IA

Notion a introduit plusieurs nouvelles fonctionnalités utilisant l'apprentissage automatique pour améliorer la prise de notes. Ces fonctionnalités comprennent des listes à puces et des listes de tâches automatisées, des outils d'organisation et de suggestion alimentés par l'IA et des indicateurs de productivité personnalisés.

Les utilisateurs peuvent désormais créer des notes plus rapidement et plus efficacement, tout en continuant à personnaliser la mise en forme et la disposition à leur guise. Les fonctionnalités alimentées par l'IA peuvent analyser les notes existantes d'un utilisateur pour suggérer du contenu pertinent, et même les résumer. Ivan Zhao, cofondateur de Notion, estime que les capacités d'IA du système continueront de s'améliorer à mesure que davantage d'utilisateurs fourniront des commentaires et des données. L'entreprise envisage également d'intégrer les nouvelles fonctionnalités de Fonctionnalités de gestion de projet par IA avec ses autres services, tels que l'organisation et la gestion de bases de données.

Notion vs. OneNote : Avantages et inconvénients

Comme pour tout le reste, Notion et OneNote présentent des avantages et des inconvénients. Récapitulons et approfondissons un peu les avantages et les inconvénients de chaque outil.

Avantages de Notion

Facilité de suivi des notes de réunion et des évènements avec autant de sous-pages que possible sur une seule page

Accédez à des modèles pré-faits ou créez les vôtres pour simplifier le processus de prise de notes

Notion assiste les icônes

La portée d'une grande communauté en ligne pour apprendre à tirer le meilleur parti de l'application

Les inconvénients de Notion

Un peu complexe pour les nouveaux utilisateurs en raison d'une personnalisation trop poussée

Nécessite une courbe d'apprentissage importante en raison des nombreuses options

OneNote Avantages

Étiquette les pages pour classer les notes par ordre d'importance

Assistance à de multiples formes de prise de notes, comme le dessin et la conversion de notes manuscrites en texte

Interface utilisateur fantastique

Fait partie de l'écosystème Microsoft et s'accompagne d'autres services Microsoft

Protection facile des fichiers par mot de passe

OneNote Inconvénients

Nombre limité de sous-pages par page, ce qui complique la création d'une hiérarchie de contenu homogène

Pas de fonctionnalité de titres comme dans Notion

OneNote Vs. Notion sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des internautes sur le débat OneNote Vs. Notion. Lorsque vous effectuez une recherche sur OneNote vs Notion sur Reddit sur Reddit, la plupart des utilisateurs s'accordent à dire que Notion et OneNote répondent à des besoins différents :

"Ce sont des applications très différentes. OneNote se concentre sur des choses comme la capture et la représentation libre, tandis que Notion a toutes sortes de fonctionnalités qui facilitent l'organisation de faire. "

Qui remporte la bataille Notion vs. OneNote ?

Honnêtement, choisir d'emblée le vainqueur est une décision difficile à prendre tant les similitudes entre les deux outils sont nombreuses.

Choisissez OneNote si vous avez déjà un abonnement Office 365 pour profiter des fonctionnalités premium. Il vous conviendra également si votre travail implique beaucoup de tenue de budget et d'arithmétique simple. Il est livré avec une calculatrice intégrée qui simplifie le travail et vous évite d'avoir à quitter l'application.

En revanche, Notion convient aux personnes qui prennent des notes et qui préfèrent organiser leur travail sous forme de titres. Notion offre d'autres avantages comme un pool d'icônes et de couleurs de texte pour distinguer facilement les points clés de vos notes.

Ces deux outils peuvent faire leur travail. À faire en sorte qu'ils répondent à toutes vos questions dans une seule et même application ?

Quelle est la meilleure alternative à Notion et OneNote ?

