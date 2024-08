OneNote vs. Notability : Quel est le meilleur outil de prise de notes ?

Officiellement annoncé en 2002 oneNote a été conçu différemment de ses applications sœurs Excel et Word. OneNote offrait des fonctionnalités distinctes permettant aux utilisateurs de créer librement leurs propres documents de travail systèmes de prise de notes préférés .

Au tournant de la nouvelle décennie et lors du lancement de l'iPad d'Apple en 2010, la toile numérique Notability est arrivée dans l'espace des applications de prise de notes. L'application est devenue la référence pour les étudiants qui prennent des notes en classe.

Ces deux applications regorgent de fonctionnalités qui vous aideront à tirer le maximum de valeur de vos notes, mais l'investissement en temps et en argent en vaudra-t-il la peine ?

Si vous avez hésité entre Microsoft OneNote et Notability, nous avons élaboré le guide ultime de leurs fonctionnalités et de leurs prix pour vous aider à choisir l'application de prise de notes qui vous convient le mieux !

C'est parti !

Qu'est-ce que OneNote ?

via OneNote OneNote est un concentré de fonctionnalités uniques qui vous permettront d'améliorer votre expérience. Voici quelques-unes des fonctionnalités que nous avons sélectionnées pour cet article :

Hiérarchie de OneNote

Votre compte Office 365 propose un carnet de notes par défaut avec des sections et des pages facultatives que vous pouvez personnaliser en quelques clics. Nommez les carnets en fonction de votre sujet ou de votre idée. Ensuite, les sections peuvent agir comme des chapitres avec des éléments organisés sur différentes pages.

Imaginez le bloc-notes de OneNote comme un livre physique avec des chapitres et des pages. Et en créer un nouveau est un jeu d'enfant !

via OneNote

Étiquettes personnalisées OneNote

Il est fréquent que des éléments aux propriétés similaires mènent des vies distinctes dans des sections ou des pages différentes. Comment les regrouper pour qu'ils communiquent entre eux ?

Utilisez les étiquettes de OneNote pour y parvenir.

via OneNote L'application vous permet également de personnaliser et d'ajouter autant d'étiquettes que nécessaire. Les avantages ? Vous pourrez classer, contextualiser et identifier des éléments spécifiques dans plusieurs carnets, pages ou sections !

OneNote Sticky Notes

Si cette fonctionnalité est absente de votre application OneNote, vous pouvez l'installer gratuitement depuis le Microsoft Store !

C'est encore mieux sur les téléphones portables pour les personnes toujours en déplacement. Notez simplement votre note, et elle sera instantanément synchronisée avec votre PC, votre ordinateur portable ou d'autres appareils.

via Microsoft

OneNote OCR

OneNote est également doté de la reconnaissance optique de caractères (OCR), qui change la donne et vous permet d'extraire et de lire des textes modifiables en cours dans une image. Vous pouvez copier le texte de votre image, le coller dans un programme textuel (comme MS Word) et le modifier.

Vous souhaitez copier-coller quelques textes seulement sans avoir à convertir toutes les images en textes modifiables ? Vous pouvez les rechercher en quelques clics.

via OneNote

OneNote Immersive Reader

OneNote sait que l'espace numérique peut rapidement vous submerger de distractions. C'est pourquoi il a introduit un lecteur immersif pour une lecture ciblée.

Cette fonctionnalité désencombre votre écran pour que vous vous concentriez uniquement sur le texte. Vous pouvez également ajuster les options d'espace, de couleur d'arrière-plan, de police et de taille du texte.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/microsoft-immersive-reader.jpeg application de prise de notes onenote /$$img/

via Microsoft Si vous disposez d'enregistrements audio de réunions ou de conférences, l'une des fonctions intéressantes de OneNote consiste à convertir la parole en texte afin que vous restiez présent et concentré dans la salle !

Prix de OneNote

Microsoft propose OneNote gratuitement !

Mais il y a un hic : Pour débloquer des fonctionnalités premium et bénéficier d'un stockage étendu dans OneDrive, vous devez vous abonner à Microsoft 365.

La bonne nouvelle ? Chaque forfait est assorti d'un abonnement gratuit d'un mois à tester.

Microsoft 365 Famille (99,99 $/an ou 9,99 $/mois) 5 places au total 6 To de stockage cloud au total Compatible avec Android, iOS, Windows et Mac

(99,99 $/an ou 9,99 $/mois) Microsoft 365 Personal (69,99 $/an ou 6,99 $/mois) 1 personne seulement 1 To de stockage cloud Compatible avec Android, iOS, Windows et Mac

(69,99 $/an ou 6,99 $/mois)

Check out these OneNote alternatives !

Qu'est-ce que Notability ?

via Notabilité Notability est une application simple de prise de notes et d'annotation de PDF qui s'adresse aux utilisateurs qui préfèrent utiliser l'Apple Pencil pour dessiner et annoter des documents. Plongeons plus profondément dans certaines de ses fonctionnalités clés :

Notability Nouveaux carnets

Créez un carnet de notes à partir de zéro ou utilisez un modèle de la communauté à partir de la galerie Notability ! Vous pouvez modifier la couleur des pages du modèle, l'espacement de la grille, l'orientation, etc.

via Notabilité Et si vous n'êtes pas achevé avec le modèle, vous pouvez construire et sauvegarder le vôtre pour un travail futur.

Grâce à la réactivité mobile de Notability, vous pouvez commencer votre création sur un ordinateur portable et la terminer sur une tablette. Mais certains utilisateurs se plaignent de problèmes de synchronisation, alors soyez prudent.

Bonus: Outils de prise de notes IA !

Notability Outils d'écriture

Choisissez parmi une pléthore de stylos pour transformer vos pensées en mots ou en dessins : Plume, stylo à bille, pointillés et tirets. Et si vous avez un goût particulier pour les couleurs, vous pouvez ajouter jusqu'à 64 couleurs personnalisées à votre palette Notability !

Vous pouvez toujours revenir sur un point crucial de vos notes grâce au surligneur. Et la gomme permet de garder les choses parfaites.

Vous manquez d'espace ? Ne vous inquiétez pas ! Insérez des notes minuscules à l'aide de la fonctionnalité de zoom.

L'outil lasso est un autre ajout important qui vous permet de faire preuve de créativité : Modifiez le style de votre contenu, dupliquez des objets, redimensionnez les notes, regroupez les sélections, etc

via Notabilité

Notabilité Notes autocollantes et autocollants

Autocollants numériques

font des vagues dans le monde de la prise de notes. Et Notability ne déçoit pas. Il propose de nombreux autocollants pour raconter une histoire à votre façon !

Des autocollants gratuits sont disponibles dans la galerie si vous n'êtes pas un adepte de l'art. Mais cette fonctionnalité ne fonctionne qu'avec des éléments manuscrits, pas avec du texte ou des images.

via Notabilité

Notabilité OCR

Notability ne veut pas non plus être à la traîne en matière de technologie OCR (reconnaissance optique de caractères). L'application peut identifier du texte dans des images et convertir des mots manuscrits en textes dans 22 langues. S'il y a une erreur dans les notes manuscrites, Notability peut vous aider à la corriger avant la conversion.

Pour ceux qui remplissent leurs cahiers d'équations mathématiques, Notability peut convertir les équations en images évolutives et de haute qualité à l'aide de la fonctionnalité OCR. Il est facile de redimensionner, de faire pivoter ou d'envelopper le texte autour des images.

Les mathématiques et la chimie ont des règles. L'OCR de Notability a également des règles concernant les conversions d'équations. Mais elles ne sont pas difficiles à suivre !

via Notabilité

Notability Pricing

Notability propose également un forfait 100% gratuit.

Mais le forfait premium est votre meilleure option si vous voulez débloquer toute la puissance de l'application.

*Free Importation et annotation de PDF Galerie et modèles Autocollants personnalisés Mode de présentation Diverses options de partage et d'exportation, etc

Plus (le prix varie selon la région) Conversion et recherche d'écriture manuscrite Modifications et notes illimitées synchronisation iCloud Discussion sur les mathématiques Planificateurs et journaux annuels, et plus encore

(le prix varie selon la région)

Check out these Notabilité des alternatives !

Notability vs. OneNote Fonctionnalités comparées

OneNote vs. Notability : Prix

Vous souhaitez disposer d'une application de prise de notes à la pointe de la technologie sans pour autant vous ruiner. Alors, quelle application est la plus économique ?

**OneNote

Vous pouvez télécharger et utiliser l'application OneNote gratuitement.

Cependant, le forfait Free ne vous offre que 60 Mo d'espace de stockage et des fonctionnalités de base. De plus, vous ne pouvez synchroniser vos notes que sur deux appareils.

Vous souhaitez bénéficier de fonctionnalités premium telles que des options de partage et des autocollants ? L'abonnement à Microsoft 365 coûte 6,99 $ par mois.

Notabilité

Un forfait Free Notability peut vous permettre de commencer à prendre des notes. Mais la version gratuite de Notability limite la quantité de modifications que vous pouvez apporter à vos cours.

Notability Plus offre des fonctionnalités incroyablement riches telles que des autocollants faits à la main, la conversion mathématique et la reconnaissance de l'écriture manuscrite. De plus, vous pouvez écrire autant que vous le souhaitez.

Le prix de l'application varie en fonction de la région dans laquelle vous vivez.

OneNote vs Notability : Facilité d'utilisation et accessibilité

Vous voulez une application sans encombrement qui vous aide à écrire et à en faire plus sans tracas. Voyons qui l'emporte.

OneNote

L'application de prise de notes de Microsoft vous permet d'atteindre un nouveau niveau d'organisation. Des carnets, des sections et des pages distinctes peuvent vous aider à créer un puissant cahier de travail.

Cette application est également un atout multiplateforme, vous permettant de poursuivre votre expérience sur les appareils iOS, Android et Windows.

Mais il semble que l'expérience utilisateur de l'application pourrait être améliorée. Vous pouvez facilement vous perdre dans sa forêt de fonctionnalités si vous êtes nouveau dans l'écosystème Microsoft.

via OneNote Notabilité

La disposition intuitive de Notability avec de puissants outils de croquis est ce qui attire la plupart des gens vers cette application.

Mais il y a tout un public de preneurs de notes numériques qui ne peut pas accéder à cette application parce qu'elle n'est proposée que sur l'App Store d'Apple. Si vous êtes intéressé par Notability en tant qu'outil de collaboration d'équipe, vous devrez vous assurer qu'ils sont des utilisateurs Apple pour télécharger cette application.

OneNote vs. Notability : Principaux outils de rédaction et de modification en cours

La rédaction ininterrompue permet de maintenir le flux d'idées. Voici comment les deux géants rivalisent.

OneNote

Il se peut que vous ne puissiez pas contrôler la gomme de OneNote en toute transparence. L'effacement devient alors une opération maladroite.

Mais l'application compense cette limite par un surligneur brillant et lisse. Vous n'êtes pas confronté à des nuances désordonnées.

OneNote est également doté d'un doigt supplémentaire pour vos tâches d'écriture et de dessin. Il s'agit de l'assistance au stylet.

Il dispose également d'une fonction OCR qui transforme votre écriture manuscrite en texte. Cependant, l'écriture n'est pas aussi robuste et effacée que celle de Notability, malgré la dernière mise à jour.

Notability

En ce qui concerne la gomme, Notability laisse OneNote dans la poussière. Vous pouvez modifier sa taille et effacer votre texte au pixel près, pour que votre travail ne soit pas un gâchis.

Mais pour le surligneur, c'est une autre histoire. Les chevauchements peuvent laisser une marque disgracieuse et vous décourager de lire vos notes.

En ce qui concerne l'assistance du stylet, c'est un match nul.

Qu'en est-il de l'écriture manuscrite et de l'OCR ? Notability remporte à nouveau le trophée à l'Accueil. Vous adorerez revoir vos notes écrites à la main à l'avenir.

via Notabilité

OneNote vs Notability sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour connaître l'avis des internautes sur le débat entre OneNote et Notability. Lorsque vous recherchez OneNote vs Notability sur Reddit en ce qui concerne Notability, de nombreux utilisateurs semblent préférer ses fonctionnalités d'enregistrement et de modification en cours :

"Enregistrements audio, vitesse lors du déplacement/de la modification en cours des notes manuscrites, l'impression/pagination était un tel PITA à partir de OneNote. J'ai l'impression que Notability a un meilleur papier/arrière-plan"

D'autres utilisateurs de Reddit ont noté que malgré les capacités d'enregistrement audio de Notability, l'utilisation de OneNote présente également des avantages majeurs :

"L'organisation est le point fort de OneNote. J'avais une encyclopédie d'informations dans OneNote, et je peux encore trouver à peu près tout ce qui me vient à l'esprit. Les schémas de synthèse sont incroyables

Notability vs. OneNote : qui gagne ?

La structure hiérarchique à trois niveaux de OneNote vous permet de créer des dossiers de manière itérative. Mais ses nombreuses fonctionnalités peuvent vous lancer dans un parcours compliqué.

Notability vous offre des séparateurs pour améliorer votre organisation. Et c'est sa facilité d'utilisation qui lui permet de surpasser OneNote.

OneNote ne fait pas de discrimination entre les plateformes, ce qui garantit que votre expérience de prise de notes se poursuit sur les appareils que vous aimez. Mais Notability n'est accessible qu'à la tribu Apple.

La gomme de OneNote n'est pas brillante, mais son surligneur compense cette irritation. Au contraire, Notability dispose d'une gomme puissante, mais son surligneur est décevant.

Les deux applications sont dotées d'une assistance au stylet et d'une reconnaissance optique de caractères (OCR) de pointe. Cependant, la fonctionnalité d'écriture manuscrite de Notability l'emporte sur celle de OneNote.

Revenons donc à la grande question : Qui l'emporte ?

Notability !

Ses fonctionnalités avancées, son prix abordable, sa facilité d'utilisation et son caractère multiplateforme lui donnent plusieurs étapes d'avance sur OneNote.

Mais si les inconvénients de Notability vous inquiètent, nous avons une meilleure solution pour vous : ClickUp !

Rencontre avec ClickUp : La meilleure alternative à OneNote et Notability

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un où les équipes se réunissent pour planifier, organiser et collaborer sur le travail en utilisant les tâches, les documents, le Chat, les Objectifs, les Tableaux blancs, et plus encore. Facilement personnalisable en quelques clics, ClickUp permet aux équipes de tous types et de toutes tailles de travailler plus efficacement et d'atteindre de nouveaux sommets en matière de productivité !

Des notes les plus anodines à votre travail le plus important, le forfait Free Forever de ClickUp regorge de fonctionnalités qui vous feront gagner du temps :

ClickUp Docs

ClickUp Docs permet une mise en forme riche et des commandes slash dans ClickUp Docs

Les commandes slash

pour un travail plus efficace

Documents ClickUp

s'intègrent à votre

projets et tâches

afin que vous puissiez vous déplacer dans votre

base de connaissances

sans aucune friction. Et si vous êtes un fan de

le lien bidirectionnel

vous aimez la ClickApp Relations dans les documents. Il vous suffit de lier des documents et des tâches à l'intérieur d'un autre document pour vous aider à faire des références croisées avec les ressources dont vous avez besoin !

Voici d'autres fonctionnalités intéressantes dans les documents :

Sélectionnez une image de couverture personnalisée à partir de la galerie, de votre bureau, d'un lien ou de la bibliothèque Unsplash

Activez le mode de mise au point pour vous concentrer sur un bloc de texte à la fois

Attribuer des réponses sous forme de fil de discussion pour que les éléments d'action ne soient jamais perdus

Créez et accédez à des modèles à partir de la barre latérale droite

Bloc-notes de ClickUp

Téléchargez l'extension Chrome de ClickUp pour accéder à votre bloc-notes, créer une tâche, et plus encore, depuis pratiquement n'importe quel endroit sur le web

À faites-vous la majorité de votre temps dans votre navigateur Chrome ? Vous avez besoin de

Bloc-notes par ClickUp

! Vous n'aurez plus à basculer entre les onglets et les applications pour prendre des notes. Les boutons d'action flottants sont là quand vous en avez besoin pour prendre une note rapide ou créer une tâche !

Voici ce que vous pouvez faire avec l'application

Extension Chrome ClickUp

:

/Commandes slash : Mettez en forme votre note avec des en-têtes, des polices en gras, des listes, et bien plus encore

: Mettez en forme votre note avec des en-têtes, des polices en gras, des listes, et bien plus encore Glissez-déposez : Ajoutez des images, des gifs, des vidéos et d'autres fichiers directement dans vos notes

: Ajoutez des images, des gifs, des vidéos et d'autres fichiers directement dans vos notes Recherche : Recherchez vos notes par mots-clés trouvés dans le titre ou la description d'une note

: Recherchez vos notes par mots-clés trouvés dans le titre ou la description d'une note Archiver/désarchiver : Archivez ou désarchivez votre note

: Archivez ou désarchivez votre note Convertir : Convertissez votre note en tâche - ou en document !

ClickUp Tableaux blancs

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/04/Tableau blanc-GA_Convert-to-Task_V2-1.gif ClickUp Tableau blanc Convertir en fonctionnalité de tâche /$$img/

Convertit facilement les éléments d'un Tableau blanc ClickUp en tâches

Si votre

prise de notes

préfère les visuels et les blocs d'objets placés stratégiquement sur une toile numérique, essayez de

Tableaux blancs ClickUp

! Parfait pour les projets personnels ou partagés

notes de réunion

les tableaux blancs comblent le fossé entre le brainstorming et le travail terminé.

Voici d'autres choses que vous pouvez faire avec les Tableaux blancs :

Utiliser les commandes /Slash pour mettre en forme des éléments tels que des bannières, des titres, des mises en évidence et des blocs de code

Créer un Tableau blanc à partir de zéro ou utiliser un modèle prédéfini pour votre cas d'utilisation

Convertissez des formes, des notes adhésives ou du texte en une tâche

@mentionner des personnes, des tâches et des documents

Organisez tous vos documents numériques dans ClickUp

Prendre des notes est devenu une nécessité pour notre développement personnel et professionnel. Non seulement cela fait progresser nos performances, mais nous laissons plus de bande passante dans notre esprit pour de nouvelles connaissances.

OneNote et Notability figurent parmi les meilleurs logiciels de prise de notes

applications de prise de notes

mais elles ne conviennent pas à tout le monde. Si ce que vous voulez vraiment c'est une plateforme de productivité pour alimenter votre prise de notes,

essayez ClickUp

-c'est gratuit pour toujours !