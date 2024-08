Notion Vs Evernote – ; Quel outil de prise de notes est le meilleur en 2024 ?

la motion contre l'Evernote, quel est ton choix ?

Qu'il s'agisse de noter des notes de réunion , des rappels ou une recette rapide de ramen que votre collègue vous a donnée, les notes $$$a font partie de votre vie de tous les jours.

Et prendre des notes, c'est facile !

Ce qui ne l'est pas, c'est de découvrir une excellente application de prise de notes qui vous corresponde parfaitement. 😒

pas d'inquiétude. On s'occupe de vous

Nous allons vous aider à choisir la bonne application de prise de notes en comparant Notion à Evernote et en mettant en avant une excellente alternative aux deux.

La principale différence entre Notion et Evernote est qu'Evernote est un outil de prise de notes qui permet aux utilisateurs de conserver leurs fichiers organisés dans un seul outil, alors que Notion est une application tout-en-un logiciel de gestion de projet qui vous aide à conserver vos notes et votre travail dans un seul espace.

Dans cet article, nous allons nous plonger dans tous les détails qui différencient Notion et Evernote.

Qu'est-ce que Notion ?

Via NotionNotion est une application de prise de notes avec une interface utilisateur assez simple. À part vous aider à prendre des notes numériques comme une application de notes ordinaire, vous pouvez aussi faire un bit de gestion de projets et de tâches.

Notion Caractéristiques clés

Modèles

Blocs de code

Tableaux

Collaboration en temps réel

Prix de Notion

Personal forfait (gratuit) : synchronisation des appareils, partage jusqu'à cinq invités, et pages illimitées

: synchronisation des appareils, partage jusqu'à cinq invités, et pages illimitées Plan personnel pro (4$/mois) : nombre illimité d'invités, téléchargement illimité de fichiers et historique des versions

: nombre illimité d'invités, téléchargement illimité de fichiers et historique des versions Teams ($8/utilisateur par mois) : membres illimités, permissions avancées et espace de travail collaboratif

Qu'est-ce qu'Evernote ?

Via Evernote L'application Evernote existe depuis toujours et a toujours donné du fil à retordre aux applications de notes plus récentes, comme Apple Notes et Google Keep.

Non seulement Evernote est l'une des meilleures applications de prise de notes mais elle s'aventure désormais aussi dans le monde de la gestion des tâches.

L'utilisateur type d'Evernote utilise l'outil pour diverses raisons, allant de la création d'une note quotidienne à celle d'un rappel, en passant par la tenue d'un bullet journal.

Caractéristiques principales d'Evernote

Web Clipper

Recherche de texte dans les PDF et les documents

Numérisation de documents

Notes audio

Prix Evernote

Basic (gratuit) : mise en forme riche, clipper web, et synchroniser jusqu'à deux appareils

: mise en forme riche, clipper web, et synchroniser jusqu'à deux appareils Premium (7,99 $/mois) : Annotations PDF, notes hors ligne, etcréer des modèles Evernote personnalisés *Business (14,99 $/utilisateur par mois) : historique des activités de l'équipe, collaboration dans des espaces partagés et gestion d'équipe

Evernote Vs Notion Fonctionnalités comparées

Capacités IA

Notion

Les capacités IA de Notion sont conçues pour améliorer la productivité et l'organisation de ses utilisateurs. L'une de ses fonctionnalités les plus marquantes réside dans ses algorithmes d'apprentissage automatique capables d'extraire et d'étiqueter des informations à partir d'images et de documents.

Lorsqu'un utilisateur télécharge une image ou un document, l'IA de Notion peut automatiquement identifier les informations importantes telles que les dates, les noms et les emplacements, puis organiser les données sous forme de tableau. Cela facilite la gestion et le suivi d'informations complexes.

Evernote

Le nettoyage des notes par l'IA d'Evernote est une fonctionnalité qui utilise l'apprentissage automatique pour analyser et catégoriser les notes afin de les rendre plus organisées et plus faciles à trouver.

La fonctionnalité IA Note Cleanup d'Evernote aidera les utilisateurs à garder leurs notes organisées et à rester en tête de leurs tâches.

Stockage

Notion

Notion excelle dans ce domaine.

Aucun de leurs forfaits n'a de limite de stockage, à l'exception des essais de leur plan d'équipe.

À l'inverse, ils font une limite de téléchargement de fichiers.

Evernote

Evernote, quant à lui, a une limite de stockage de 60 Mo de téléchargements par mois pour son forfait de base.

Pour un stockage plus important, vous devrez débourser une tonne d'argent.

Taille des fichiers

Notion

Notion a une limite de taille de fichier de 5MB sur leur forfait gratuit. C'est très peu comparé à d'autres options sur le marché.

Cependant, si vous avez besoin de plus, vous devez soit passer à leur forfait payant, soit supprimer des éléments pour faire de l'espace. L'une de ces options vous fait perdre de l'argent, l'autre vous fait perdre du temps.

Evernote

Evernote est un peu plus généreux dans ce cas. L'application vous permet d'inclure gratuitement des notes dont la taille peut atteindre 25 Mo.

Mais est-ce suffisant pour vous ?

Si vos notes ne contiennent que du texte simple, alors bien sûr.

mais si vous incluez des images et d'autres éléments multimédias ?

Ça va être compliqué !

Intégrations

La principale différence entre Notion et Evernote est leur capacité d'intégration. Evernote s'intègre avec la majorité des outils courants tels que Gmail, alors que Notion manque de la plupart des intégrations essentielles.

Notion

L'intégration est malheureusement la plus grande faiblesse de Notion.

Vous devrez peut-être compter sur Zapier ou Automatisation pour vos intégrations car il manque des intégrations directes avec la plupart des autres outils comme Gmail, Microsoft Outlook et Zoom.

Cela peut être ennuyeux car il y a tellement de meilleures alternatives qui n'ont pas besoin d'aide pour s'intégrer à vos applications préférées.

Evernote

Evernote a une longueur d'avance en matière d'intégration.

Vous pouvez commodément intégrer certains des outils les plus populaires avec Evernote, tels que :

Gmail

Google Drive

Salesforce

Slack

Outlook

Fonctionnalité de recherche

Notion

Dans Notion, vous pouvez rechercher des notes à l'aide de la fonction recherche rapide. Pour le faire, vous devez taper les mots-clés que vous recherchez.

Ensuite, vous pouvez trier votre recherche selon vos préférences.

Voici quelques-unes des options de tri :

Créé : nouvelles d'abord

Créé : le plus ancien en premier

Meilleures correspondances

Evernote

Evernote est un peu plus avancé avec sa fonction de recherche. Il existe de nombreuses façons de trouver rapidement des choses sur cette application de productivité :

Utilisez la recherche descriptive et tapez quelque chose comme "notes avec images" ou "notes avec budgets

Recherchez des éléments dans un carnet spécifique en tapant notebook:*insérer le nom du carnet*

Créez une recherche sauvegardée pour obtenir des résultats rapides au lieu d'utiliser la barre de recherche à plusieurs reprises

Evernote Vs Notion : Lequel est le meilleur ?

Notion et Evernote sont toutes deux d'excellentes options pour la gestion des notes, des tâches et des projets. Cependant, chacun est livré avec son propre ensemble de fonctionnalités uniques qui répondent aux différents besoins des utilisateurs.

Notion est une excellente option pour ceux qui préfèrent un environnement de travail personnalisable avec la possibilité d'organiser et de gérer différents types de données en un seul endroit. Il est donc idéal pour la gestion de projet, la prise de notes et même la tenue d'un journal personnel. En outre, la fonctionnalité de modèles de Notion facilite la prise en main et la création rapide de différents types de pages.

En revanche, Evernote est une excellente option pour ceux qui privilégient la simplicité et la facilité d'utilisation. Evernote se concentre principalement sur la création et l'organisation de notes et de tâches. Il dispose d'une fonctionnalité de recherche puissante qui permet aux utilisateurs de trouver facilement des notes basées sur des mots-clés ou des étiquettes. Cela en fait un outil idéal pour la recherche et le suivi des idées.

En fin de compte, le choix entre Notion et Evernote se résume à des préférences personnelles et au type de travail que vous faites.

Si vous accordez de la valeur à la personnalisation et à la flexibilité, Notion pourrait être la meilleure option pour vous. Si vous préférez la simplicité et la facilité d'utilisation, Evernote peut être le meilleur choix. Mon travail et Evernote sont tous deux d'excellentes options, et il vaut la peine de les essayer tous les deux pour voir lequel travaille le mieux pour vous.

Notion vs Evernote sur Reddit

Nous avons consulté Reddit pour voir ce que les gens pensent d'Evernote et de Notion. Lorsque vous recherchez Notion vs Evernote sur Reddit sur Reddit, de nombreux utilisateurs s'accordent à dire que Notion dispose d'une sélection de fonctionnalités plus large et plus utile :

" Notion fait tout ce que j'aimerais qu'Evernote fasse avec son organisation et sa disposition des notes. Il est également beaucoup plus performant en matière de collaboration. Mon entreprise l'utilise pour l'ensemble de notre planification stratégique à travers l'équipe principale."

Autre Utilisateurs de Reddit notent qu'Evernote est la meilleure option si vous recherchez un classeur numérique :

"Evernote reste le meilleur classeur numérique pour les archives universelles et qui a sa place dans un flux de travail personnel."

Besoin d'une alternative à Notion Vs Evernote ? Rencontre avec ClickUp

La meilleure application est celle qui s'adaptera efficacement à vos besoins ou à ceux de votre organisation.

Et cette application, c'est ClickUp.

ClickUp est l'un des dispositifs de l'une des évaluations les plus élevées au monde l'outil de gestion de projet le plus coté au monde.

Il s'agit d'un outil de gestion de projet beaucoup plus abordable qu'Evernote et dont les fonctionnalités de prise de notes sont supérieures à celles de Notion.

Voici quelques-unes de ses fonctionnalités clés qui ne manqueront pas de vous impressionner :

1. ClickUp Bloc-notes

Vous pouvez créer autant de notes que vous le souhaitez à l'aide de Le bloc-notes de ClickUp .

Il n'y a pas de limite à vos idées. La modification en cours du texte riche de ClickUp vous permet d'ajouter des en-têtes, une police en italique, des listes numériques, des extraits de code et bien plus encore.

Mais voici la plus cool des fonctionnalités de notre bloc-notes :

Vous pouvez convertir n'importe laquelle de vos notes en tâches réalisables .

Tout ce que vous avez à faire, c'est :

Cliquer sur + dans une note ou sur les options de la note

Choisir une liste pour effectuer des ajustements

Conversion des notes en tâches ClickUp

Et voilà, c'est fait. Votre note est désormais une tâche sur laquelle vous et votre équipe pouvez travailler !

2. ClickUp Documents

Parfois, les notes ne suffisent pas.

C'est alors que vous pouvez vous tourner vers Les documents de ClickUp .

C'est là que vous allez pour créer un base de connaissances ou une section du wiki. Partagez-le avec qui vous voulez, à la fois en privé et en public, à l'aide d'un lien de partage.

Vous pouvez également protéger vos documents contre les modifications en cours en activant simplement l'option Protéger cette page et en ajoutant un contexte pour votre public.

Vos documents peuvent même être indexés par Google et d'autres moteurs de recherche.

Dans les documents, vous pouvez ajouter autant de pages que vous le souhaitez.

Vous pouvez même créer des pages à l'intérieur d'une page existante (page parent) en les "imbriquant".

Pour vous faciliter le travail, ClickUp vous permet également de créer des modèles de documents. De cette manière, vous pouvez gagner du temps au lieu de refaire les mêmes documents à plusieurs reprises.

Et vous pouvez vous assurer que votre document a l'aspect et le style parfaits grâce à ces fonctionnalités de mise en forme :

Style de document: choisissez le style qui représente le mieux votre document et votre travail : style basé sur les connaissances, classique ou style blog

choisissez le style qui représente le mieux votre document et votre travail : style basé sur les connaissances, classique ou style blog Image de couverture: ajoutez une image de couverture provenant de la galerie, de votre bureau, d'un lien ou de la bibliothèque Unsplash

ajoutez une image de couverture provenant de la galerie, de votre bureau, d'un lien ou de la bibliothèque Unsplash Sous-titre: ajoutez un sous-titre afin d'inclure le contexte pour plus de clarté pour votre public

Ne vous lancez pas non plus à la recherche d'applications d'annotation, car ClickUp a l'annotation PDF aussi !

3. ClickUp AI L'assistant d'écriture alimenté par l'IA de ClickUp est une

Outil d'IA utilisé par de nombreux services dans diverses industries pour créer des contenus convaincants qui font avancer les entreprises. La plateforme exploite la puissance de l'intelligence artificielle pour aider à rationaliser et à améliorer le processus de rédaction, facilitant ainsi la collaboration des équipes et la production d'un contenu de haute qualité qui résonne avec leur cible.

Avec l'assistant de rédaction de ClickUp, les utilisateurs peuvent :

Résumer des notes en quelques secondes

Générer des éléments d'action

Mettre en forme les notes

4. Cartes mentales ClickUp Laissez votre côté créatif s'exprimer car ClickUp a une place pour vos idées grâce à

Cartes mentales .

Créer et organiser des projets des tâches et des concepts à l'aide du mode Tâches. Vous pouvez également utiliser le mode vide pour faire du brainstorming sans aucune connexion avec les tâches.

Création d'une carte mentale en mode $$a$

ClickUp : La réponse au débat Evenote vs Notion

Il ne fait aucun doute que Notion et Evernote font partie des applications les plus connues pour la prise de notes standard.

Mais elles ont leurs limites.

Qu'il s'agisse de la tarification ou du stockage limité, le choix est difficile à faire.

Ce dont vous avez réellement besoin, c'est d'un outil qui offre tout ce qu'Evernote et Notion peuvent et plus encore.

heureusement, c'est exactement là que ClickUp intervient

C'est l'outil ultime de outil de productivité qui peut être votre gestionnaire de projet, votre preneur de notes, votre traqueur de tâches, votre gestionnaire de documents, votre outil de rappel, et bien plus encore.

achevé, il peut être utilisé comme outil de gestion de projet, de prise de notes, de suivi des tâches, de gestion de documents, d'aide-mémoire, et bien plus encore

Dans ce cas obtenez ClickUp gratuitement dès aujourd'hui et rendez la prise de notes facile, amusante et utile.

