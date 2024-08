10 modèles gratuits de Coda pour la gestion de projet avec des alternatives

Ce n'est pas pour rien que Coda est un logiciel aussi populaire pour la gestion de projets et de tâches. Ce puissant éditeur de documents vous permet d'utiliser des blocs de construction pour synchroniser des documents, des notes de brainstorming, des feuilles de calcul et d'autres données de gestion de projet.

Mais avec tant de façons d'utiliser les fonctionnalités intuitives de Coda, vous vous demandez peut-être quels modèles Coda sont les meilleurs pour la gestion des tâches et des projets.

Heureusement, nous sommes là pour vous aider. Ce guide présente quelques-uns des meilleurs modèles Coda gratuits pour accélérer votre flux de travail. De plus, nous ajoutons quelques alternatives fantastiques que vous n'avez peut-être pas envisagées. ✨

Qu'est-ce qu'un modèle Coda ?

Les modèles Coda sont des documents Coda testés, personnalisables et préfabriqués qui facilitent l'organisation de vos la documentation de votre projet dans le système modulaire de la plate-forme.

Bien entendu, Coda n'est pas la seule ressource de modèles de gestion de projet gratuits. En fait, nous l'avons comparé à d'autres choix de premier plan par le passé Coda vs Notion si vous êtes curieux. Néanmoins, Coda reste un acteur de poids dans cette catégorie.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle Coda ?

Comme beaucoup de meilleurs outils de gestion de projet teams, les modèles Coda appropriés pour votre équipe varieront en fonction de la taille de votre équipe, des cas d'utilisation et des processus. Cependant, il y a quelques éléments clés à prendre en compte lors de la recherche de la meilleure solution :

Prix : Les modèles de Coda s'échelonnent de gratuit à 30 $, il est donc assez facile d'en trouver un qui corresponde à votre budget

Les modèles de Coda s'échelonnent de gratuit à 30 $, il est donc assez facile d'en trouver un qui corresponde à votre budget Collaboration : Coda est conçu pour rendre le partage et la collaboration accessibles - votre modèle doit contenir tout ce dont votre équipe a besoin pour travailler ensemble

Coda est conçu pour rendre le partage et la collaboration accessibles - votre modèle doit contenir tout ce dont votre équipe a besoin pour travailler ensemble Automatisation :Outils d'IA rendent la vie plus facile à gérer, et les meilleurs modèles utilisent Coda IA ou un autreOutil d'écriture IA pour automatiser le travail

:Outils d'IA rendent la vie plus facile à gérer, et les meilleurs modèles utilisent Coda IA ou un autreOutil d'écriture IA pour automatiser le travail Tutoriels : Si votrelogiciel de gestion des tâches est confus, à quoi sert-il ? Cherchez quelque chose avec des Teams pour que vous et votre équipe puissiez conquérir la courbe d'apprentissage

Si votrelogiciel de gestion des tâches est confus, à quoi sert-il ? Cherchez quelque chose avec des Teams pour que vous et votre équipe puissiez conquérir la courbe d'apprentissage Intégration: Cette question concerne davantage les logiciels que les modèles, mais trouvez un logiciel qui s'intègre à d'autres outils de gestion de projet si vous souhaitez un flux de travail plus fluide

5 modèles Coda à utiliser en 2024

Si vous êtes comme nous, vous êtes prêt à mettre ces conseils à l'épreuve et à passer aux choses sérieuses. Il est temps de trouver les meilleurs modèles de gestion de projet Coda - et quelques surprises supplémentaires en matière de modèles ! 🎉

1. Notes de réunion Coda avec modèle IA

Le modèle Coda Meeting Notes with IA utilise l'IA de Coda pour simplifier la prise de notes et éliminer les tracas liés à la capture d'informations les éléments d'action . 🤩

Ce modèle est conçu pour que les réunions productives deviennent la norme. Planifiez, exécutez et documentez vos réunions à l'aide de son tableau de bord simple et de ses trois sections organisationnelles :

Résumé de la réunion

Agenda

Problèmes et décisions

Le meilleur ? Coda IA met en évidence les sujets clés, les décisions importantes et les éléments d'action critiques pour vous donner un aperçu en un coup d'œil.

2. Modèle de réunion de brainstorming de l'équipe Coda

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Coda-Team-Brainstorm-Meeting-Template.jpg Modèles Coda : Modèle de réunion de brainstorming de l'équipe Coda /$$img/

Le modèle de réunion de brainstorming d'équipe de Coda est présenté sur une feuille de papier Tableau Kanban pour vous aider, vous et votre équipe, à organiser des sessions de brainstorming dans un environnement de travail unique.

Vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit à votre façon de travailler pour utiliser le modèle. Chacun peut apporter ses idées au tableau et en discuter comme d'habitude.

À partir de là, vous pouvez organiser les idées en catégories par membre de l'équipe, et le tour est joué ! 🙌

3. Modèle de feuille de route pour les produits Coda

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Coda-Product-Roadmap-Template.jpg Modèle de feuille de route pour les produits Coda /$$$img/

Le modèle de feuille de route produit de Coda est un document simple qui vous aidera à forfaiter vos lancements de fonctionnalités et à rester informé de votre progression. 🌻

Il comprend deux sections essentielles : Échéancier et Liste des fonctionnalités.

L'échéancier fournit une représentation plus visuelle du tableau de la liste des fonctionnalités. Lorsque vous effectuez une modification dans une section, elle est mise à jour dans l'autre.

Bien qu'il ne s'agisse pas d'un tableau achevé, la ligne du temps est une représentation plus visuelle du tableau de la liste des fonctionnalités document sur les exigences du produit il vous aidera à suivre les statuts, à présenter vos forfaits et à faire en sorte que tout le monde soit sur la même page.

4. Modèle de suivi des tâches et des projets de Coda

Le modèle de suivi des tâches et des projets de Coda est un moyen simple de suivre et d'exécuter tous vos projets.

Il comprend deux tableaux, l'un pour organiser vos projets et l'autre pour dresser la liste des tâches nécessaires à chaque projet. Cette installation vous permet de le rendre aussi simple ou aussi détaillé que l'exigent vos projets.

Ce modèle comporte également deux sections clés : Tâches et Projets.

Dans la section Tâches, ajoutez des détails, des étapes, des dates d'échéance et des propriétaires à chaque tâche pour vous assurer que tout est fait. Quant au tableau des projets, il indique le nombre total de tâches, les tâches achevées et les pourcentages d'achèvement pour vous permettre d'afficher une vue d'ensemble de la charge de travail de votre équipe.

5. Modèle Coda OKR Tracker

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/Coda-OKR-Tracker-Template.jpg Coda OKR Tracker Modèle /$$$img/

Le modèle Coda OKR Tracker Template permet à votre équipe de rester dans le même titre et vous aide à améliorer ses performances.

Coda permet à vos OKR de cohabiter avec d'autres pages telles que les objectifs, les notes de réunion et... les notes de service le suivi des projets afin que Tout puisse grandir et évoluer en même temps que la progression de votre équipe. ✨

Si vous connaissez les OKR, vous savez probablement déjà quelles sont les deux sections que vous trouverez dans ce modèle : Objectifs et Résultats clés.

Ces sections garantissent que vous serez en mesure de suivre et de gérer les priorités de votre équipe sur la base de vos objectifs mesurables actuels.

5 Coda Template Alternatives dans ClickUp

Bien que ces cinq modèles Coday vous aident à apprendre les bases de la gestion de projet et de tâche, ils ne peuvent pas vous emmener bien loin. Il y a une raison pour laquelle tant de gens continuent à chercher à.. Alternatives à Coda pour augmenter la productivité, et nous n'allons pas vous laisser vous débrouiller tout seul sur ce Front ! Voici cinq excellentes alternatives aux modèles Coda que vous pouvez trouver ici même dans ClickUp.

1. Modèle de notes de réunion par ClickUp

Organisez les éléments de l'agenda, dressez des listes de choses à faire et attribuez des mesures à prendre grâce à ce modèle ClickUp très pratique

Le modèle Modèle de notes de réunion par ClickUp vous assure des réunions rationalisées, organisées et utiles. Car, croyez-le ou non, les réunions sont censées réduire les maux de tête, et non les induire !

Ce guide pour débutants Documents ClickUp vous aidera à passer en revue votre dernière réunion comme un professionnel chevronné. Considérez-le comme un guide pour vous assurer que vos réunions ont un but et font avancer les objectifs de votre équipe. 🎯

Gérez les éléments de l'agenda, attribuez des mesures à prendre et décrivez les éventuelles prochaines étapes. Il peut également vous aider à passer en revue les rétrospectives afin d'identifier, de mettre en évidence et de résumer des éléments tels que ce qui a bien fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et la manière dont votre équipe peut s'améliorer à l'avenir.

Le modèle permet d'organiser les :

Les notes des réunions récurrentes

Objectif de la réunion

Structure de la réunion

Les participants

Comme tous les documents ClickUp, ce document modèle de prise de notes fonctionnalités ClickUp AI pour simplifier votre travail. Cette solution alimentée par l'IA logiciel d'automatisation des documents peut prendre des notes de réunion complètes vous pouvez ainsi mettre en évidence les éléments d'action, créer des résumés de réunion et faire en sorte que votre équipe reste sur la bonne voie.

C'est comme si vous disposiez d'un assistant de travail personnel dont la tâche principale est de veiller à ce que tout se passe bien. Et qui n'en aurait pas besoin ? 🙌

2. Modèle de brainstorming par ClickUp

Résolvez les problèmes, améliorez la collaboration et gardez votre équipe organisée avec le modèle de brainstorming de ClickUp

Le Modèle de brainstorming par ClickUp rend les meilleures parties de la collaboration d'équipe encore meilleures - parce que qui n'aime pas une bonne séance de brainstorming ? 🧠🌩️

Cette alternative au modèle Coda vous aide à organiser votre environnement de travail et à rendre la collaboration plus transparente au sein de l'équipe.

C'est un modèle de document de niveau liste convivial pour les débutants qui vous donne un espace infini pour gérer les idées de votre équipe, résoudre les problèmes et développer de nouveaux concepts. Il dispose également de plusieurs champs personnalisés et types d'affichage pour rendre encore plus simple le suivi de ces moments d'illumination. 💡

Le modèle comprend des éléments personnalisables comme :

Automatisations

Des statuts de tâches personnalisés

Champs personnalisés, y compris les étapes de brainstorming, les aperçus de problèmes, les solutions gagnantes, les équipes de livraison, les ressources critiques et les parties responsables

Différents types de vues, notamment Liste et Échéancier, pour visualiser votre travail par département, étape et priorité

Les fonctions d'Automatisation et d'IA que l'on trouve dans ce modèle sont également des victoires majeures pour ce modèle. Suivez la date de création d'une tâche, définissez des champs personnalisés et publiez même des commentaires automatiquement.

3. Modèle de feuille de route produit par ClickUp

Le modèle de feuille de route produit de ClickUp permet à votre équipe de s'organiser et vous aide à développer de nouveaux produits avec moins de stress

Le modèle Modèle de feuille de route produit par ClickUp rend les projets spécifiques à un produit plus faciles à gérer. Que vous développiez une nouvelle application ou que vous remaniiez le principal logiciel B2B de votre entreprise, il vous couvre. 🌻

Ce modèle de feuille de route permet de visualiser le cycle de vie d'un produit afin de décomposer, d'attribuer et de hiérarchiser les tâches, de suivre la progression et d'examiner les ressources à partir d'un seul outil pratique Tableau blanc ClickUp . Il s'agit d'un modèle avancé au niveau du dossier qui vous donne la clarté et la structure nécessaires pour cartographier avec succès le développement de votre produit, de l'idéation au lancement.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de ce modèle :

Des statuts de tâches personnalisés comme Pas à faire, Fermé, En cours de cadrage, En cours de révision AQ, et Envisagé

Champs personnalisés et attributs tels que Confiance, Effort 1-5, Impact 1-5, Initiative et Demande de leadership

Types d'affichages : notes de version, bienvenue, feuille de route trimestrielle, processus et demandes concernant mon produit

Étiquettes

Notifications

Fonctions IA et Automatisations

En plus des fonctionnalités alimentées par l'IA, ClickUp facilite la communication et la collaboration avec les parties prenantes, les membres de l'équipe et d'autres parties. ClickUp s'intègre à plus de 1 000 outils, notamment Slack, Google Sheets, Gmail, Figma, Asana et bien d'autres plateformes de gestion de projet, de CRM et de médias sociaux.

Si vous ne voyez pas l'intégration dont vous avez besoin pour votre projet, vous pouvez la construire avec API ClickUp .

4. Modèle de suivi de projet par ClickUp

Gardez vos projets organisés et les membres de votre équipe productifs avec ce modèle ClickUp

Le modèle Modèle de suivi de projet par ClickUp est conçu pour faciliter le suivi des projets simples, afin que vous puissiez consacrer votre temps et vos efforts au travail qui compte le plus.

Ce modèle de liste intermédiaire vous permet de regrouper les tâches dans des étapes désignées du projet afin que vous puissiez les suivre sans problème. C'est également un atout en matière de collaboration, qui permet aux assignés de tracer leurs tâches aux côtés des co-membres de chaque projet, afin que tout le monde soit sur la même page. 📖

Bien sûr, nous ne pouvons pas garantir que tout sera fait à temps à chaque fois. Néanmoins, le modèle de suivi de projet de ClickUp aide à gérer l'inévitable afin que vous puissiez rouler avec ces revers imprévisibles que les gestionnaires de projet ne connaissent que trop bien.

Ce modèle comprend des fonctionnalités personnalisables telles que :

Des statuts de tâches personnalisés pour superviser la progression

Champs personnalisés comprenant l'étape du projet, la durée, le RAG (rouge, orange, vert) et la date d'achevé

Plusieurs vues du projet, dont le diagramme Gantt, la Liste et l'affichage Tableau de type Kanban

L'IA puissante de ClickUp peut également aider à créer des tâches récurrentes, à suivre les notes de réunion et à résumer les objets afin de rendre le projet plus efficace l'exécution du projet plus facile. De plus, des tonnes d'intégrations avancées permettent aux équipes distantes et asynchrones de collaborer sans problème.

5. OKR Modèle par ClickUp

Planifiez, définissez et exécutez chaque OKR avec ce modèle dynamique de ClickUp

Le modèle Modèle OKR par ClickUp est une ressource de planification complète créée pour aider les individus et les équipes, quelle que soit leur taille, à définir et à atteindre leurs objets. Parce qu'il n'y a rien de tel que le sentiment de cocher un grand objectif sur votre liste de choses à faire. ✅

Ce modèle de dossier de niveau intermédiaire décrit les structures de base du développement des OKR et la cadence de planification à l'aide de listes préétablies. Ces ressources prêtes à l'emploi vous aideront, vous et vos équipes, à rester sur la bonne voie tout au long de l'année en décomposant les grands objectifs en petites tâches et en surveillant la progression en conséquence.

Voici quelques-unes des fonctionnalités personnalisées de ce modèle :

Statuts

Champs tels que Initiative, Type d'élément OKR, Équipe principale, Progression et Trimestre

Types de vues : Liste, Mises à jour hebdomadaires, Calendrier et Objectifs par initiative

Vous aurez une vue d'ensemble de la progression de vos OKR avec des vues de projet pour visualiser votre progression sur un Calendrier et de multiples champs personnalisés pour filtrer et regrouper vos objectifs par équipe, trimestre ou initiative.

Maîtrisez vos projets avec un modèle de ClickUp

Les bons modèles de gestion de projet facilitent la gestion de tout, des tâches les plus simples aux projets les plus complexes. N'importe laquelle des ressources gratuites listées ci-dessus vous aidera, vous et votre équipe, à partir du bon pied. Mais pour que votre productivité atteigne de nouveaux sommets, l'utilisation d'un modèle de ClickUp est la meilleure solution.

Accédez aux modèles ci-dessus et à plus de 1 000 autres dans la vaste bibliothèque de modèles de ClickUp. De plus, un riche ensemble de fonctionnalités de gestion de projet dans tous les forfaits - même le forfait Free Forever - lorsque vous vous inscrivez à ClickUp aujourd'hui. ✨