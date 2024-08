10 modèles gratuits de prise de notes dans Google Docs, Word et ClickUp

On a dit à juste titre que "l'encre la plus pâle vaut mieux que la meilleure mémoire"

Qu'il s'agisse d'étudier, de travailler ou de faire des courses, prendre des notes permet d'éviter d'oublier des détails essentiels.

La prise de notes est une compétence indispensable. Les modèles de prise de notes permettent de rendre ce processus plus structuré et plus efficace. Ces modèles sont des cadres préconçus pour la prise de notes, qui vous aident à enregistrer et à classer les informations de manière systématique et à vous assurer que les points les plus importants ne passent pas inaperçus.

Cet article présente dix modèles de prise de notes téléchargeables qui vous permettront de mieux organiser votre vie au travail et à la maison. Écrivez vos idées clés, ajoutez des puces, des points de l'ordre du jour, des questions essentielles et même des comptes rendus de réunions pour rester au fait de tout ce qui requiert votre attention.

Qu'est-ce qu'un modèle de prise de notes ?

Les modèles de prise de notes sont des cadres structurés conçus pour capturer et organiser les informations au cours de diverses activités telles que les réunions, les conférences ou les tâches quotidiennes.

Un modèle de prise de notes préétabli offre une présentation systématique permettant d'enregistrer et de classer efficacement les détails importants tout au long de la journée.

L'un des principaux avantages des modèles de notes est leur polyvalence. Ils répondent à divers besoins, qu'il s'agisse de

à la planification de projets.

Contrairement à la méthode traditionnelle de prise de notes au stylo et au papier, les modèles de prise de notes sont accessibles sur tous les appareils, qu'il s'agisse d'ordinateurs de bureau, d'applications mobiles ou de tablettes. Ils vous permettent d'ajouter les notes de lecture essentielles et d'aller chercher l'information quand vous en avez besoin.

Que vous soyez un étudiant souhaitant prendre des notes de cours, un professionnel cherchant à améliorer son travail, vous pouvez utiliser les modèles de prise de notes

ou un particulier qui organise ses pensées personnelles, les modèles de prise de notes offrent une solution pratique pour organiser vos pensées. Ils permettent de garder une trace des tâches essentielles et vous aident. Notez vos idées chaque fois que l'inspiration vous vient.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de prise de notes ?

Personnalisable: Un modèle de prise de notes est plus qu'un simple espace pour noter des idées. C'est le mélange parfait d'une interface intuitive et d'une structure adaptable, vous permettant de capturer et de catégoriser rapidement les notes d'un projet sans vous sentir submergé

Un modèle de prise de notes est plus qu'un simple espace pour noter des idées. C'est le mélange parfait d'une interface intuitive et d'une structure adaptable, vous permettant de capturer et de catégoriser rapidement les notes d'un projet sans vous sentir submergé Sections prédéfinies: Choisissez un modèle de prise de notes avec des sections prédéfinies pour les détails cruciaux et laissez de la place pour les préférences individuelles. Les titres, les points clés et la numérotation contribuent à créer une hiérarchie visuelle, ce qui permet de suivre plus facilement le cheminement des idées clés. Le modèle comprend des fonctions telles que des étiquettes, des catégories et des codes de couleur pour classer et archiver les informations

Choisissez un modèle de prise de notes avec des sections prédéfinies pour les détails cruciaux et laissez de la place pour les préférences individuelles. Les titres, les points clés et la numérotation contribuent à créer une hiérarchie visuelle, ce qui permet de suivre plus facilement le cheminement des idées clés. Le modèle comprend des fonctions telles que des étiquettes, des catégories et des codes de couleur pour classer et archiver les informations **Le modèle de prise de notes doit prendre en compte plusieurs types de contenu, tels que le texte, les images, les tableaux et les diagrammes. Grâce à des invites, des questions ou des espaces de réflexion, le modèle doit encourager les utilisateurs à interagir activement avec le contenu pour vous aider à capturer vos pensées et à marquer des détails pour référence ultérieure

Accessibilité et compatibilité: Enfin, que ce soit sous forme numérique ou imprimable, veillez à ce que le modèle soit accessible et compatible avec différents appareils et systèmes hier . Intégrez en toute transparence vos notes dans le déroulement de votre projet, que vous préfériez travailler sur un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone

10 modèles de prise de notes à utiliser en 2024

1. Modèle de notes de réunion ClickUp

Il est essentiel de documenter correctement les détails d'une réunion, qu'il s'agisse de l'emploi du temps quotidien d'une équipe, d'une réunion d'équipe hebdomadaire détaillée ou d'une connexion rapide.

peuvent vous donner un coup de pouce.

Ne manquez jamais une réunion et restez au courant de toutes les discussions importantes de votre équipe. Grâce à l'outil

avec ce modèle, vous pouvez capturer des ordres du jour, des notes,

et des plans de travail pour toutes vos réunions.

Une fois la réunion terminée,

vous permet de résumer vos notes de réunion et de les partager avec tous les participants dans le cadre d'une action de suivi. De cette manière, chacun peut se concentrer sur la discussion au lieu de se soucier de tout retenir.

L'intelligence artificielle de ClickUp renforce la capacité de votre équipe à accomplir plus de travail rapidement. Voici quelques façons simples de vous aider dans votre travail :

Développement de produits : Résumer de longs documents d'exigences et extraire les décisions clés

Campagnes marketing : Tirez des informations des courriels de planification de campagne pour mettre les collaborateurs au courant

Projets de recherche : Distiller les points clés de longs résultats pour créer des résumés exécutifs

Projets de conseil : Créer un instantané de hier et des comptes-rendus de réunions pour tenir vos clients au courant des progrès réalisés

2. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Une prise de notes efficace distingue les personnes qui réussissent des autres. Le fait de disposer d'un endroit central pour consigner vos pensées et vos connaissances peut vous aider à tirer le meilleur parti de votre journée et à comprendre ce que vous auriez pu faire de mieux.

Toutefois, une prise de notes efficace ne consiste pas seulement à griffonner des choses. Utilisez les notes quotidiennes pour structurer vos pensées.

Avec le

les modèles de notes quotidiennes de ClickUp vous permettent d'organiser vos pensées, de rédiger des notes rapides et de suivre l'avancement des actions en temps réel.

peuvent utiliser le modèle de notes quotidiennes pour que les membres de leur équipe restent concentrés sur leur travail

hier

en suivant les tâches quotidiennes.

Dans le modèle, utilisez les statuts personnalisés ClickUp pour créer des tâches avec des statuts personnalisés tels que "Terminé", "Révisé" et "À faire" afin de suivre l'avancement de chaque note. En outre, utilisez les balises ClickUp et les avertissements de dépendance pour être instantanément alerté de tout obstacle à l'achèvement du projet.

3. Modèle de note de projet ClickUp

Pour gérer efficacement un projet, il est essentiel de rester organisé tout au long de son cycle de vie. Le

fournit aux chefs de projet un document prêt à l'emploi pour partager des informations supplémentaires avec les membres de l'équipe et les parties prenantes afin qu'ils puissent mieux comprendre le projet.

Ce modèle fournit un format cohérent à tous les membres de l'équipe pour enregistrer tous les détails du projet et garantit qu'aucune information essentielle n'est oubliée au cours de la mise en œuvre du projet.

Le modèle de note de projet s'avère également utile lors de l'intégration des membres de l'équipe

sur un nouveau projet, en leur fournissant un contexte complet et une vue d'ensemble des objectifs du projet. Toutes les équipes peuvent accéder aux détails du projet et les enregistrer de manière cohérente, rester au fait des tâches et suivre les progrès réalisés.

Ce modèle est accessible sur votre téléphone portable à l'aide de l'application ClickUp, l'une des meilleures applications de gestion de projet

pour rendre l'information accessible et facilement modifiable en déplacement.

4. Modèle de note de réunion ClickUp

En tant que responsable de plusieurs projets, on attend de vous que vous restiez au courant et que vous examiniez l'avancement et le statut de centaines de tâches. Lorsqu'une partie prenante demande une mise à jour, la dernière chose que vous voulez faire est de fouiller dans toutes vos notes autocollantes pour trouver l'information.

Il existe des moyens plus efficaces de capturer les informations critiques et les mises à jour que de prendre des notes de réunion à l'aide de

ou des notes manuscrites.

Pendant les réunions, restez organisé, maîtrisez les tâches de votre projet et synthétisez les informations des réunions précédentes à l'aide de l'outil

. Ce modèle vous permet de capturer rapidement les moments clés et de garder une trace des conversations de différentes réunions dans un format facile à utiliser.

Outre la capture d'informations et l'organisation de tâches et de décisions dans un référentiel central et consultable, le modèle de prise de notes de ClickUp vous permet d'utiliser les outils suivants

pour travailler en étroite collaboration avec les membres de l'équipe afin de lancer des idées et d'ajouter des éléments visuels à vos notes de réunion.

5. Modèle de notes de cours ClickUp

Si vous êtes un étudiant qui se débat avec une grosse pile de notes de cours manuscrites sur votre bureau, qui ne vous aide guère à vous souvenir de ce qui a été discuté en classe, ce modèle est fait pour vous.

Utilisez le modèle

pour compiler toutes vos notes en un seul endroit, y compris les notes de cours, les liens vers des ressources utiles et les devoirs. Ce modèle de prise de notes peut également être utile à l'école pour planifier, documenter et suivre les cours.

Mettez en forme vos notes et intégrez des liens ou des tableaux pour les rendre plus détaillées à l'aide du modèle de prise de notes modifiable

. Créez des tâches avec des alertes e-mail dans le document afin de ne plus jamais manquer la date limite d'un devoir.

6. Modèle de note Cornell ClickUp

formulée par Walter Pauk, professeur à l'université de Cornell, est l'une des méthodes les plus populaires

hier

.

via

Le système de prise de notes comprend les étapes suivantes :

Toutes les notes du cours vont dans la colonne de prise de notes

Utiliser la colonne plus petite à gauche pour les mots-clés et les questions (noter les conseils et les suggestions sur le sujet)

Ajouter un bref résumé du contenu au bas de la page

La méthode de prise de notes Cornell est une

et organisée lors de la prise de notes, que ce soit pour la préparation d'un examen ou même d'une réunion au travail.

L'outil

offre un moyen numérique, créatif et convivial d'utiliser cette méthode de prise de notes. Le modèle peut vous aider à suivre les tâches et à visualiser les progrès.

Le modèle de note Cornell est inestimable pour aider les étudiants à apprendre, réviser et synthétiser de grandes quantités d'informations.

Vous pouvez également utiliser

pour prendre rapidement des notes et les transformer en tâches traçables accessibles de n'importe où. Partagez les notes et les informations avec vos pairs et vos collègues pour une collaboration interfonctionnelle.

7. Google Docs Notes simples pour l'étude Template by Goodocs

via

Nous savons tous ce qu'est l'angoisse d'un examen. Si vous êtes étudiant, les jours d'examen sont probablement synonymes de révisions de dernière minute de questions importantes et de dépouillement de nombreux manuels. Mais qui a le temps de réviser quelques centaines de pages de texte la veille d'un examen ? Les étudiants qui réussissent le mieux savent qu'il est important de prendre des notes et de les relire.

C'est là que les modèles de notes d'étude s'avèrent utiles. Le modèle Google Docs de notes simples pour étudier aide les étudiants à compiler des séries de questions et de réponses dans un format Google Docs propre et modifiable.

Le modèle utilise la police Google Docs standard et est prêt à être imprimé pour les étudiants qui préfèrent avoir le confort d'une feuille de papier lorsqu'ils passent en revue et révisent leurs notes d'étude. Il vous suffit de vous connecter à votre compte Google et de modifier le modèle unique.

8. Modèle de note de réunion simple pour Google Docs par Goodocs

via

Utilisez le modèle de note de réunion simple de Google Docs pour maximiser votre productivité et maintenir les résultats de votre équipe sur la bonne voie

Le modèle de note de réunion simple de Google Docs est conçu pour les professionnels qui souhaitent maximiser les résultats de toute réunion en prenant des notes et en veillant à ce que l'équipe reste sur la bonne voie.

Chaque réunion n'est productive que dans la mesure où elle est suivie d'actions responsables. Bien qu'il existe plusieurs

pour les notes de réunion, ce modèle de note de réunion Google Docs aide les professionnels à obtenir un modèle structuré pour capturer les points clés d'une réunion et élaborer un plan d'action qui détaille les prochaines étapes et l'attribution des tâches.

Ce modèle est personnalisable : vous pouvez même y ajouter le logo de votre entreprise. Si vous préférez les notes manuscrites aux notes numériques, vous pouvez imprimer le modèle et emporter vos notes numériques en réunion.

9. Modèle de notes de cours Microsoft Word par Template.net

via

Le modèle de prise de notes de cours organise la prise de notes pour les étudiants

Le modèle de notes de cours de Template.net est idéal pour les étudiants et les chercheurs et évolue en fonction de leurs besoins en matière de prise de notes. Le modèle est entièrement personnalisable et simplifie le processus de prise de notes, facilitant ainsi le parcours académique.

La structure uniforme de prise de notes vous aidera à prendre des notes organisées pendant les cours et les conférences. Ce modèle est disponible aux formats Word, Google Docs et PDF pour la prise de notes en ligne et hors ligne.

10. Modèle de prise de notes pour conférencier invité Microsoft Word par Template.net

via

Capturez tous les apprentissages, les idées et les citations mis en évidence par les orateurs invités à l'aide du modèle de prise de notes pour les orateurs invités

Les notes manuscrites prises lors d'événements professionnels et de conférences appartiennent désormais au passé.

Utilisez le modèle de prise de notes pour conférenciers invités de Template.net pour capturer les idées clés, les réflexions personnelles et les stratégies exploitables partagées par les conférenciers invités lors de l'événement. Ce modèle est utile pour les participants à un événement qui veulent maximiser leur apprentissage pendant l'événement.

Le modèle est disponible aux formats Word, Google Docs et Apple Pages.

Optimiser la productivité avec des modèles de prise de notes

La rationalisation du processus de prise de notes à l'aide de modèles préétablis permet de

et maximiser les résultats. Il existe différents modèles conçus pour accomplir une tâche spécifique, et l'utilisation du modèle approprié peut vous aider à documenter vos réflexions.

Qu'il s'agisse de gérer des tâches quotidiennes, d'organiser les détails d'un projet ou de préparer des examens, un modèle approprié vous permet de rester au fait des principaux points de l'ordre du jour, de hiérarchiser vos actions et de suivre vos progrès en temps réel.

Capturez vos notes sur ClickUp et récupérez rapidement les informations sur différents appareils.

En plus des modèles de prise de notes, ClickUp vous aide à être productif grâce à ses fonctionnalités de gestion de projet. Créer

directement à partir de vos notes, et utilisez

pour marquer les actions comme terminées une fois qu'elles sont faites.

pour optimiser votre prise de notes.