Les 5 meilleures alternatives et concurrents de Workflowy (fonctionnalités, prix)

Avez-vous déjà vraiment été dans le flux des choses ?

Ce sont ces moments où les idées fusent et où vous avez du mal à suivre !

Dans ces moments-là, il est bon d'avoir une liste à portée de main pour vous aider à rassembler toutes ces idées.

Et c'est là que Workflowy peut vous donner un coup de main.

Il s'agit d'une application utile de création de listes avec quelques capacités de gestion de tâches.

À l'inverse, l'application fait face à quelques limites.

Par exemple, Workflowy n'affiche pas de vue carte mentale, et les listes à puces ne sont pas l'outil de brainstorming le plus efficace. 🧠

C'est aussi probablement la raison pour laquelle la plupart des équipes cherchent des alternatives à Workflowy

mais ne vous inquiétez pas, nous avons dressé une liste _des meilleurs outils alternatifs pour vous

Dans cet article, nous verrons brièvement ce qu'est Workflowy, ses limites, et le top des outils alternatifs cinq alternatives à Workflowy qui vous aideront à maîtriser votre workflow.

C'est parti pour le flux de cet article.

3 raisons pour lesquelles vous avez besoin d'une alternative à Workflowy

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image4-7-1400x836.png page d'atterrissage de Workflowy /%img%

Workflowy est un gestionnaire de tâches en ligne qui aide les individus et les équipes à créer plusieurs listes. Il s'agit essentiellement d'un bloc-notes numérique qui aide les personnes à établir des forfaits et à prendre des notes, faire un remue-méninges des forfaits mastermind, et bien plus encore.

Voici quelques-unes des fonctionnalités clés de Worklowy :

Créer des listes imbriquées

Glisser-déposer les éléments de votre liste de tâches pour les réorganiser

Zoomer sur un élément pour se concentrer dessus 🔎

Étiquette et attribution d'éléments

Atableau de type Kanban pour le forfait des tâches

Tout de même, si l'application dispose de capacités de prise de notes décentes, tout ne coule pas de source.

Voici trois inconvénients de Workflowy qui vous feront passer au flux d'une autre application :

1. Un forfait Free limité

Le forfait Free a une limite de 250 balles par mois.

le problème ?

Si vous souhaitez utiliser l'application pour le journalisme, l'écriture ou la prise de notes complète, 250 éléments par mois ne suffiront probablement pas.

Vous pouvez toutefois augmenter ce nombre en parrainant des amis (100 éléments par parrainage).

mais que faire si votre animal de compagnie est votre seul ami ?

En plus de cela, le forfait Free a également une limite de téléchargement de fichiers de 100MB.

Vous êtes également limité à deux options de partage de base :

Accès complet : les utilisateurs peuvent modifier et partager le document avec d'autres personnes

: les utilisateurs peuvent modifier et partager le document avec d'autres personnes **Lecture seule : les utilisateurs ne peuvent qu'afficher le document

il s'agit donc en fait de tout ou rien !

Plusieurs fonctionnalités essentielles comme les puces illimitées, la sauvegarde Dropbox et les options de personnalisation accrues sont exclusives au compte pro.

2. Manque d'intégrations essentielles

Workflowy ne s'intègre pas avec des outils populaires comme Jira , Salesforce, Trello ou Tâches Google .

Le manque d'intégrations signifie que vous êtes plutôt limité à la seule prise de notes, et vous ne pourrez pas placer vos applications favorites dans l'outil.

3. Trop simple pour une gestion de tâches complexes

Voici trois raisons pour lesquelles l'application est inefficace pour gérer des tâches de grande ampleur :

A. Capacités limitées de modification de texte enrichi

Bien que l'application assiste les polices en italique, en soulignement et en gras, elle ne propose pas de polices différentes, de titres ou de raccourcisseurs de liens.

B. Pas de rappels automatiques intégrés

L'application n'a pas de fonctions intégrées de rappels pour vous aider à gérer vos tâches quotidiennes et à accroître votre productivité. Je suppose qu'il faudra compter sur Google Agenda pour obtenir des rappels. 🤷

C. Fonctionnalités de base de la collaboration

Workflowy vous permet de partager des liens avec vos coéquipiers pour la collaboration autour d'un document vous permet d'étiqueter les membres de l'équipe dans les notes et de garder une trace de ce qui a été fait.

Mais il ne dispose pas de fonctionnalités avancées de collaboration d'équipe telles que l'ajout de commentaires à côté de vos documents ou une option pour d'annoter les PDF en collaboration.

De plus, il n'y a pas de fonctionnalité de messagerie instantanée intégrée.

Top 5 Workflowy Alternatives

Voici les cinq meilleures alternatives à Workflowy qui feront jaillir votre créativité :

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image5-5-1400x666.png appareils ClickUp /$$$img/

ClickUp est le dispositif de l'évaluation la plus élevée l'application de prise de notes et de productivité la mieux notée utilisée par des équipes très productives dans les petites et grandes entreprises.

Qu'il s'agisse de vous aider à gérer votre temps à l'aide de l'outil outil suivi du temps natif pour vous permettre de définir et de suivre vos activités personnelles et professionnelles objectifs , ClickUp est l'outil ultime pour vous aider à rester concentré.

Voici pourquoi ClickUp est l'alternative ultime à Workflowy :

Prenez des notes, notez des idées ou même votre liste d'épicerie de la semaine avec le Bloc-notes .

Vous pouvez également copier et coller du texte provenant de n'importe où sur le web, comme une liste de lecture, un forfait repas, une recherche, etc.

Votre Bloc-notes est entièrement privé, mais vous pouvez convertir vos idées brillantes en tâches lorsque vous êtes prêt, afin que les membres de l'équipe puissent y travailler avec vous.

Voici ce que vous pouvez faire d'autre avec le Bloc-notes:

Afficher l'historique des modifications et revenir sur les changements

Emportez vos notes avec vous grâce à la fonctionL'extension Chrome* Ouvrez une note et développez-la pour qu'elle remplisse l'écran

Trouver un mot-clé dans vos notes

Imprimer vos notes

Oh, et vous pouvez vous débarrasser du texte simple et ennuyeux avec modification en cours du texte enrichi .

Vous pouvez :

Ajouter des tonnes d'emojis amusants 📝

Ajouter des titres, des "guillemets", du gras , du souligné, de l'italique, etc

, du souligné, de l'italique, etc Mentionner des tâches

Mise en évidence de la syntaxe

Interpréter des tonnes de langues avec la mise en forme des blocs de code

Got some daily à faire ?

Il suffit d'ajouter checklists à vos notes.

Vous pouvez également ajouter des éléments imbriqués à vos checklists pour plus d'organisation et de détails.

parfois, la vie est ainsi faite que vous devrez déplacer certaines tâches

C'est pourquoi ClickUp vous permet de faire glisser et de déposer des éléments entre les listes pour les réorganiser facilement.

Après une longue journée passée à abattre des tâches, vous avez besoin d'un moyen facile de réorganiser vos à faire ! 💆

Vous pouvez également créer des modèles de checklist et les réutiliser sans perdre de temps.

Et si vous avez un repas de famille à préparer et que vous avez besoin d'un peu d'aide pour faire les courses, il vous suffit de d'affecter cette tâche spécifique à un assigné unique . 🛒

Et bien sûr, vous pouvez emporter vos À faire quotidiens avec vous via l'application web, l'application bureau ou l'application mobile application .

Autres fonctionnalités clés de ClickUp

ClickUp pros

Limites de ClickUp

Pas de vue Tableur dans l'application mobile (pour l'instant)

Prix ClickUp

ClickUp propose trois prix forfaits :

Formule Free Forever :

Membres illimités Tâches illimitées 100MB de stockage Et plus encore

: Formule Unlimited (5$/mois par membre) :

Toutes les fonctionnalités "gratuites Affichages illimités des listes, des tableaux et des calendriers Intégrations illimitées Objectifs Portfolios Et plus encore

(5$/mois par membre) : Forfait Business (9$/mois par membre) :

Toutes les fonctionnalités illimitées Dossiers d'objectifs Tous les tableaux de bord widgets Toutes les automatisations Invités supplémentaires Temps dans le statut Suivi du temps avancé Cartes mentales Et plus encore

(9$/mois par membre) :

ClickUp évaluations des clients

G2: 4.7/5 (2000+ commentaires)

4.7/5 (2000+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (2000+ commentaires)

2. Notes sur les pommes

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/WMXImRLzUcWYn467EWMIf0HJwSi9c6bUAv8VDJjv2azzCim5jl90MyUqGuERnHt\_xIQFtm-KsLkyo\_Fy7MhJPyDMy3Quv3ZwEIAswbHiR7NY-fzvXNyJ26\_5cZSvdfyjzVAsqW4V

/$$img/

Apple Notes est une application de liste pour iOS. Vous pouvez l'utiliser l'application outliner sur votre iPad, votre appareil mobile Apple, votre ordinateur portable ou même via votre navigateur.

Cependant, Apple Notes n'est qu'une application de base de prise de notes et il lui manque des fonctionnalités avancées de gestion des tâches comme les tâches assignées et les alertes accrocheuses.

Principales fonctionnalités d'Apple Notes

Épinglez vos notes favorites ou les plus importantes pour les retrouver plus facilement

Ajoutez des pièces jointes (photos, vidéos ou liens web) à vos notes

Créez des checklists

Organisez vos notes en dossiers

Les pros d'Apple Notes

Invitez des personnes à collaborer sur vos notes

Recherchez des notes manuscrites, des notes dactylographiées et des images

Utilisez Face ID, Touch ID ou un mot de passe pour verrouiller et débloquer vos notes

Limites d'Apple Notes

Pas d'application Android disponible

Impossible de créer des checklists récurrentes

Impossible de surligner un texte important

Prix d'Apple Notes

Apple Notes est gratuit. Mais si vous voulez plus de stockage iCloud, les prix commencent à 0,99 $/mois pour 50 Go.

Évaluation des clients d'Apple Notes

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image10-5-1400x796.png page d'atterrissage de Notion /%img% Notion est une application de prise de notes avec quelques fonctionnalités de gestion de projet de base comme les Tableaux Kanban des tâches assignées et de puissantes intégrations.

Cependant, il s'agit d'un outil de collaboration inefficace pour les grandes équipes, à moins qu'elles ne souhaitent l'utiliser uniquement en tant qu' logiciel de base de connaissances .

le logiciel de base de connaissances est un outil d'aide à la décision et à la prise de décision

Voyons ce qu'il en est :

Notion : fonctionnalités clés

Créez des wikis d'équipe pour que votre équipe puisse accéder à tout ce qu'elle a besoin de savoir sur votre entreprise ou votre projet

Dispose de tableaux Kanban, de tableaux, de listes et plus encore

Créez des notes, des checklists et des documents

Mentions et commentaires pour vous aider à faire plus de choses avec d'autres personnes, où que vous soyez

Les avantages de Notion

Peut vous aider à gérer vos produits, vos tâches RH, vos activités marketing, etc

Utilisez l'application Android ou iOS pour prendre des notes en déplacement

Peut cartographier les tâches et les dates d'échéance à l'aide de l'affichage de l'échéancier

Limites de Notion

Limité à 50 modèles

Nécessité de passer à un forfait premium pour accéder aux outils d'administration et de sécurité

Pas d'authentification à deux facteurs pour assurer la sécurité de vos documents

Prix de Notion

Notion propose trois forfaits :

Personnel (gratuit) :

Pages et blocs illimités Partage avec cinq invités Synchroniser sur tous les appareils Et plus encore

(gratuit) : Personnel pro (5$/mois) :

Chargements de fichiers illimités Invités illimités Historique des versions Et plus encore

(5$/mois) : Teams (10$/mois par membre) :

Nombre illimité de membres de l'équipe Environnements de travail collaboratif Permissions avancées Outils d'administrateur Et plus encore

(10$/mois par membre) :

Notion évaluations des clients

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (200+ avis)

4. Microsoft OneNote /img/

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image2-5-1400x803.png page d'atterrissage de Microsoft onenote /%img%

Microsoft OneNote est une application gratuite de application de prise de notes . L'application dispose de notes autocollantes virtuelles, de modèles pour les projets récurrents et d'étiquettes personnalisées.

L'outil est également un excellent Evernote alternative.

Cependant, nous aimerions ajouter une note : parfois les données de l'application web prennent du temps à se synchroniser ou ne se synchronisent pas du tout avec les applications mobiles.

Principales fonctionnalités de Microsoft OneNote

Révisez vos notes à l'aide de surlignages ou d'annotations à l'encre

Partagez vos notes et collaborez-y

Utilisez le clipper web de OneNote pour enregistrer du contenu d'un simple clic

Modèles de budget, de plannings et de suivi, de cartes, etc

Les pros de Microsoft OneNote

Enregistrez des notes audio, insérez des vidéos en ligne et ajoutez des fichiers

Disponible sous forme d'applications mobiles iOS et Android

Organisez votre contenu en pages et en sections

Limites de Microsoft OneNote

La version Mac n'offre pas d'assistance pour les étiquettes personnalisées

Absence d'intégrations natives avec des outils non Microsoft tels que Salesforce, Calendly, etc

Ne peut pas annoter les fichiers PDF

Prix de Microsoft OneNote

Microsoft OneNote est gratuit.

Évaluations des clients de Microsoft OneNote

G2 : 4.5/5 (1 000+ commentaires)

: 4.5/5 (1 000+ commentaires) Capterra: N/A

5. Dropbox Paper

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/06/image3-4-1400x836.png papier Dropbox /%img%

Dropbox Paper est une outil de productivité qui aide les équipes à organiser des séances de remue-méninges. Cet outil vous permet de corédiger, d'ajouter des commentaires, d'annoter, d'ajouter des images, des vidéos et du son à vos notes de brainstorming afin que vous puissiez visualiser pleinement vos idées.

Cependant, si vous voulez utiliser l'application pour le travail, vous aurez besoin de beaucoup de papier pour cet outil puisque ses forfaits payants commencent à 19,99 $/mois. 💵

vous savez ce qu'on dit, plus de papier, plus de problèmes. 🤷

Dropbox Paper fonctionnalités clés

Créez des comptes rendus de réunion avecéléments d'action et des mentions de l'équipe

Attribuez des tâches aux coéquipiers et ajoutez des dates d'échéance aux tâches

Assistance pour les modèles de brainstorming,calendrier de contenules dossiers de création, etc

Notez des idées et prenez des photos en déplacement sur votre appareil iOS ou Android

Dropbox Paper pros

Collaborez sur des documents avec vos coéquipiers

Le forfait Free vous offre 2 Go d'espace de stockage gratuit

Choisissez les fichiers auxquels vous souhaitez avoir accès lorsque vous n'êtes pas en ligne

Limites de Dropbox Paper

Le tri et l'organisation des fichiers peuvent s'avérer difficiles

Limité à un seul utilisateur dans le forfait gratuit

L'application étant basée sur le format Markdown, elle ne dispose pas de certaines fonctionnalités de traitement de texte avancées, telles qu'un correcteur orthographique intégré et une variété de caractères

Prix de Dropbox Paper

Dropbox Paper propose six forfaits :

Basic (gratuit) :

Jusqu'à 3 appareils Transfert Dropbox (jusqu'à 100 Mo) 1 utilisateur 2 Go de stockage crypté Et plus encore

(gratuit) : Plus (11,99 $/mois par utilisateur) :

1 utilisateur 2 To (2 000 Go) de stockage crypté Autant d'appareils que nécessaire Économisez de l'espace sur votre disque dur grâce à Dropbox Smart Sync Et bien plus encore

(11,99 $/mois par utilisateur) : Famille (19,99 €/mois par famille) :

Jusqu'à 6 utilisateurs Partage de 2 To (2 000 Go) de stockage crypté Dossier Family Room pour le partage Facturation centralisée Et plus encore

(19,99 €/mois par famille) : Professionnel (19,99 $/mois par utilisateur) :

Un utilisateur 3 To (3 000 Go) d'espace Contrôles avancés du partage Protégez les fichiers que vous partagez avec un filigrane de marque Et plus encore

(19,99 $/mois par utilisateur) : Standard (15 $/mois par utilisateur) :

3+ utilisateurs 5 To (5 000 Go) d'espace Outils avancés de partage et de collaboration Contrôles administrateurs pour une assistance supplémentaire en matière de sécurité Et plus encore

(15 $/mois par utilisateur) : Avancé (25 $/mois par utilisateur) :

3+ utilisateurs Espace de stockage illimité Trafic et informations Rôles d'administrateur à plusieurs niveaux Et plus encore

(25 $/mois par utilisateur) :

Évaluation des utilisateurs de Dropbox Paper

G2: 4.1/5 (4,000+ reviews)

4.1/5 (4,000+ reviews) Capterra: 4.4/5 (100+ avis)

