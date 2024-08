Top 13 ClickUp Alternatives & Concurrents (Fonctionnalités, Prix)

vous êtes à la recherche d'une alternative à l'utilisation de ClickUp ?

Bien que nous nous efforcions de fournir le meilleur produit possible, nous comprenons que ClickUp ne sera pas parfaitement adapté à toutes les entreprises.

Après tout, chaque entreprise a des besoins différents et il est pratiquement impossible de donner à chacun tout ce dont il a besoin.

cependant, cela ne nous a pas empêché d'essayer

C'est l'une des raisons pour lesquelles nous sortons de nouvelles fonctionnalités chaque semaine et que nous choisissons ces fonctionnalités en fonction de l'expérience de nos clients que vous nous donnez !

Néanmoins, notre mission chez ClickUp est de rendre le monde plus productif. Et si notre logiciel de gestion de projet ne vous aide pas, nous allons vous aider à trouver ce dont vous avez besoin pour vous mettre sur la bonne voie.

C'est pourquoi nous allons passer en revue les 13 meilleures alternatives à ClickUp. Nous passerons en revue leurs principales caractéristiques et leurs inconvénients afin de vous donner une image claire de chaque outil et de vous aider à faire un choix éclairé.

C'est parti !

Les 13 meilleures alternatives à ClickUp

1. Asana

Via AsanaAsana est un autre logiciel de gestion de projet populaire utilisé par de nombreuses équipes aujourd'hui. Voici un aperçu plus détaillé :

Caractéristiques principales

1. Fonctionnalités de collaboration simples

Asana vous offre un système de commentaires simple et direct pour partager des fichiers et des messages avec les membres de votre équipe et les tenir informés.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Chaque tâche ClickUp est accompagnée d'un section de commentaires où vous pouvez partager des messages, des fichiers, des photos de chats mignons ( !!!), etc. Vous pouvez même attribuer des commentaires à des personnes pour vous assurer qu'elles y donnent suite.

2. Calendrier du projet

La fonction clé d'Asana est un chronologie du projet qui fonctionne comme un diagramme de Gantt improvisé. Vous pouvez visualiser l'avancement de votre projet pour suivre l'évolution de la situation.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Chez ClickUp, nous n'aimons pas les compromis.

ClickUp n'a pas de diagramme de Gantt improvisé. Il dispose en réalité d'un Diagramme de Gantt caractéristique !

Non seulement il est plus puissant que la ligne de temps d'Asana, mais il est également livré avec des tonnes d'automatisations.

3. Des tonnes d'intégrations

Asana peut s'intégrer à une multitude d'autres applications telles que Gmail, Dropbox et Slack pour connecter vos processus de travail.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp possède la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin intégrées, vous n'avez donc pas vraiment besoin d'intégrations. Cependant, si vous avez vraiment besoin d'une intégration, nous l'avons.

ClickUp s'intègre avec des centaines d'applications liste complète ici .

Inconvénients d'Asana

1. Pas de statuts personnalisés

Asana vous limite à marquer le statut de votre projet comme ouvert ou fermé. Il n'y a aucun moyen de personnaliser davantage les statuts de vos tâches pour les rendre plus détaillés et plus utiles à votre équipe.

ClickUp vous permet de personnaliser chaque statut de projet afin que votre équipe sache toujours à quelle étape il se trouve.

2. Impossible d'ajouter plusieurs destinataires

Dans Asana, vous ne pouvez attribuer une tâche qu'à un seul membre de l'équipe. Par conséquent, s'il s'agit d'une tâche très complexe, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de l'aider.

vous risquez de laisser quelqu'un sur le carreau

ClickUp, en revanche, vous permet d'assigner des tâches à plusieurs destinataires et même à des groupes. Ainsi, aucun membre de l'équipe n'a à se débattre seul avec un projet complexe !

3. Autorisations limitées de partage et de confidentialité

Vous ne pouvez pas masquer des tâches spécifiques dans un projet Asana public, ce qui complique le partage de vos projets sans vous soucier de la confidentialité.

ClickUp vous permet toutefois de contrôler totalement ce qui est privé et ce qui ne l'est pas, quel que soit l'espace de projet dans lequel il se trouve. Vous pouvez choisir de rendre une tâche spécifique privée ou même de rendre une liste de tâches privées, c'est vous qui décidez.

Check out these Asana alternatives!

2. Notion

Via NotionNotion l'une des alternatives à ClickUp, qui est un excellent outil de prise de notes, peut également servir de logiciel de gestion de projet pour votre équipe.

Caractéristiques principales

1. Des notes puissantes

Notion est une excellente application de productivité pour consigner vos notes, quelles qu'elles soient. Qu'il s'agisse d'une liste, de texte brut ou de code, la principale caractéristique de Notion est de vous permettre de créer des notes avec pratiquement tous les types d'informations.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ? Bloc-notes de ClickUp propose également un formatage de texte riche et vous permet d'ajouter des listes de contrôle, du texte et du code à vos notes. Vous pouvez même créer instantanément des tâches à partir de vos notes et les partager avec les membres de votre équipe. Si vous souhaitez créer des notes plus détaillées, utilisez plutôt la fonction Docs !

2. Catégorisation simplifiée

Pour éviter que vos notes ne soient mélangées, vous pouvez les classer dans des dossiers en cliquant sur un bouton pour faciliter le partage des fichiers .

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ? Docs ClickUp sont stockés à côté des projets auxquels ils sont associés. De cette façon, les choses sont organisées par défaut !

3. Intégrations multiples

Pour faciliter la prise de notes, Notion peut s'intégrer à différents outils tels que Typeform, Google Drive et Google Calendar.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp dispose d'une multitude d'intégrations pour rationaliser votre processus de prise de notes processus de gestion du travail . Cliquez ici pour obtenir la liste complète.

Inconvénients de la motion

1. N'est pas conçu pour la gestion des tâches

Si Notion est un bon outil de prise de notes, ce n'est pas un logiciel de gestion de projet à part entière. Bien sûr, vous pouvez essayer de gérer des projets à l'aide de notes, mais ce n'est ni pratique ni pratique !

pourquoi s'en préoccuper alors qu'il existe des outils de gestion de projet comme ClickUp ?

Qu'il s'agisse de créer des tâches, de faciliter la collaboration ou de suivre la progression, ClickUp peut gérer tout ce que vous lui demandez.

2. Aucune capacité de suivi de la progression

Les alternatives à ClickUp, telles que Notion, n'ont pas de fonctions intégrées de suivi de la progression suivi de projet caractéristiques. Si vous voulez suivre votre progression, vous devrez manuellement savoir ce qui se passe.

Et cela implique de demander sans cesse des mises à jour aux membres de votre équipe.

Au lieu de cela, utilisez simplement Les diagrammes de Gantt de ClickUp et les tableaux de bord de ClickUp pour suivre l'évolution de la situation en un clin d'œil.

3. Pas de gestion des objectifs

Avec Notion, vous êtes limité à la création de notes pour toutes vos tâches. Il n'y a aucun moyen de diviser ces notes en buts et objectifs individuels. Par conséquent, vous travaillerez avec des idées vagues de ce que vous visez, ce qui peut être source de confusion à long terme.

ClickUp propose une solution complète de gestion des objectifs avec des buts et des cibles. Vous pouvez créer un objectif global et le diviser en cibles individuelles qui vous aideront à l'atteindre. De cette manière, chacun sait ce qu'il doit faire et ce vers quoi il tend.

Check out these Notion Alternatives !

3. Airtable

Airtable Airtable est un outil de gestion de projet basé sur une feuille de calcul qui vous aidera à créer des bases de données pour aborder vos projets.

Caractéristiques principales

1. Des feuilles de calcul puissantes

La principale caractéristique d'Airtable réside dans ses feuilles de calcul puissantes et détaillées qui permettent d'enregistrer les données de votre projet. Bien que les feuilles de calcul ne soient pas une forme idéale de gestion des ressources en elles-mêmes, c'est toujours un moyen utile d'enregistrer des informations.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp ne s'appuie pas sur des feuilles de calcul pour la gestion des ressources.

pourquoi utiliser des feuilles de calcul pour gérer vos projets ?

Au lieu de cela, nous vous offrons des moyens beaucoup plus conviviaux et intuitifs pour gérer les demandes de projets. Par conséquent, il n'y a pas de feuille de calcul intégrée dans ClickUp.

Cependant, vous pouvez intégrer des feuilles de calcul de Google Sheets, Airtable et d'autres sources dans ClickUp et travailler dessus.

2. Vues multiples

Pour plus de personnalisation, Airtable vous offre plusieurs vues pour vous aider à travailler sur vos projets comme vous le souhaitez (vous êtes toujours largement limité aux feuilles de calcul, mais la mise en page peut être personnalisée en fonction de vos besoins).

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp est livré avec des vues multiples telles que la vue Tableau, la vue Boîte, la vue Liste, la vue Calendrier et le mode Moi.

3. De puissantes capacités de partage

Comme Microsoft Project, Airtable vous permet de partager facilement des projets et des fichiers avec des parties prenantes externes telles que des clients, sans vous soucier des questions de confidentialité.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet d'ajouter des invités temporaires (tels que des clients et des indépendants) dans votre espace de projet pour vous aider dans vos projets. Vous pouvez même partager avec eux des tâches et des fichiers particuliers et personnaliser leur accès pour plus de sécurité.

Inconvénients acceptables

1. Pas de système de communication d'équipe organisé

Airtable étant principalement un tableur et un système de gestion de base de données, il ne dispose pas d'un système de communication d'équipe très organisé. Bien que vous puissiez laisser des commentaires pour une petite équipe, les équipes plus importantes trouveront difficile d'organiser et de trier les choses. ClickUp alternatives comme Airtable ne sont pas aussi détaillées que la plupart des utilisateurs le souhaiteraient.

Contrairement à Airtable, ClickUp a des sections de commentaires qui sont fonctionnelles et conviviales. Peu importe que vous ayez une petite équipe ou que vous ayez affaire à des équipes plus importantes, ClickUp peut répondre à tous vos besoins en matière de communication d'équipe.

2. Pas de tâches et de sous-tâches

C'est l'un des plus gros problèmes d'Airtable.

Puisque vous travaillez avec des lignes et des tableaux, il n'y a aucun moyen de créer des tâches et des sous-tâches. Cela peut rendre la gestion des ressources incroyablement difficile car vous ne savez pas à quoi assigner les ressources !

ClickUp, en revanche, propose des tâches et des sous-tâches pratiques pour décomposer tout ce que vous devez faire et garder tout le monde sur la bonne voie, ce qui rend la gestion des tâches rapide et facile.

3. Pas de fonctionnalités de reporting

vous avez déjà essayé d'utiliser une feuille de calcul pour suivre vos progrès au fil du temps ?

cela semble pénible, n'est-ce pas ?

C'est parce que c'est le cas.

Malheureusement, c'est ce à quoi vous devrez faire face dans Airtable car il n'y a pas d'autre système de rapport visuel en place. Vous devez parcourir des lignes de données pour la planification de projet.

Cependant, vous pouvez éviter cela avec les diagrammes de Gantt et les tableaux de bord de ClickUp. Ils visualisent vos données de planification de projet pour vous donner ce dont vous avez besoin en quelques secondes !

si vous avez besoin d'un aperçu détaillé de cet outil, jetez un coup d'œil à notre article détaillé sur la planification de projet

il s'agit d'un outil d'aide à la décision et à la planification https://clickup.com/blog/airtable-review/ Airtable review (en anglais) /%href/

.

4. Wrike

Wrike Wrike est un Logiciel de gestion de projet au niveau de l'entreprise qui possède certaines des fonctionnalités nécessaires à la gestion de projets complexes.

Caractéristiques principales:

1. Vue à trois volets

Wrike dispose d'une vue à trois volets pour vous aider à obtenir rapidement une vue d'ensemble de tout ce qui se passe :

Le volet de gauche met en évidence vos projets, vos finances et vos équipes

Le volet du milieu vous permet de créer de nouvelles tâches, d'assigner des tâches et de fixer des dates d'échéance

Le volet de droite vous permet d'examiner vos tâches et sous-tâches

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

Au lieu de vous limiter à trois volets en permanence, ClickUp vous offre des vues multiples. De cette façon, vous pouvez personnaliser ce que vous voulez voir de la façon dont vous voulez le voir.

2. Formulaires et demandes

Grâce au générateur de formulaires intégré à Wrike, vous pouvez créer des formulaires interactifs avec une logique conditionnelle. Wrike peut même créer automatiquement des tâches et des projets à partir des réponses à vos formulaires.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet également de créer avec une logique conditionnelle et peut également créer automatiquement des tâches à partir des réponses à vos formulaires.

3. Tags et dossiers

Wrike prend en charge les balises et les dossiers pour vous aider à catégoriser facilement vos tâches, ce qui vous permet d'y voir plus clair.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet également de créer des dossiers séparés d'attribuer des étiquettes, et d'ajouter des priorités à vos tâches pour faciliter le tri et la gestion globale des tâches.

Inconvénients de Wrike

1. Fonctionnalité limitée de l'application mobile

Si vous voulez rester productif en déplacement, vous avez besoin d'une application mobile qui soit à la hauteur du défi. Malheureusement, les applications mobiles de Wrike ne sont pas très puissantes.

Heureusement, les applications mobiles de ClickUp applications mobiles sont tout aussi puissantes que sa version de bureau.

Qu'il s'agisse d'assigner des tâches, de suivre des projets multiples ou de collaborer avec les membres de l'équipe, vous pouvez faire tout sur les applications mobiles de ClickUp.

2. L'onboarding est difficile

Le problème avec l'utilisation d'un outil aussi puissant que Wrike est qu'il peut être compliqué de s'y habituer. Wrike a d'ailleurs mis en place un processus d'onboarding spécialisé appelé "Wrike Professional Services" pour vous aider dans cette démarche.

ClickUp, en revanche, est très facile à utiliser et vous serez opérationnel en un rien de temps. De plus, avec tous nos raccourcis pratiques tout est littéralement à portée de clic !

3. Aucune idée de gestion

Il n'y a pas de solution intégrée à Wrike pour vous aider à noter vos pensées, vos idées et vos flux de travail. Vous allez devoir compter sur votre mémoire pour stocker toutes vos idées et, même si vous êtes très brillant, notre cerveau n'est pas très doué pour la mémorisation !

Avec ClickUp, donnez un coup de pouce à votre mémoire et utilisez plutôt notre puissant bloc-notes. Accédez au formatage de texte riche pour créer des notes détaillées et créez instantanément des tâches à partir de ces notes pour les partager avec votre équipe. Vous pouvez même utiliser ClickUp Docs comme solution wiki intégrée pour votre équipe.

découvrez notre site web

le site Web de ClickUp Docs est un outil de gestion des documents et de la documentation https://clickup.com/blog/wrike-review/ Wrike review /%href/

et guide to la gestion de projet sur Wrike pour une présentation plus détaillée de cet outil. Ensuite, consultez les meilleures alternatives à Wrike ._

5. Nifty

NiftyNifty est un outil de gestion de projet qui vous aidera à collaborer avec les membres de votre équipe et à stocker facilement des documents importants.

Caractéristiques principales

1. Fonctionnalités wiki intégrées

Nifty a la capacité de créer un wiki détaillé base de connaissances détaillée pour votre entreprise. Vous pouvez l'utiliser pour stocker en toute sécurité des informations importantes relatives à l'entreprise et au projet.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Avec ClickUp Docs, vous pouvez créer une base de connaissances intégrée pour votre équipe. Comme vos documents sont stockés avec vos projets, ils sont facilement accessibles. En outre, vous pouvez personnaliser les droits d'accès à chaque document, les pages de nidification et même les faire indexer par Google.

2. Suivi du temps de travail en mode natif

Nifty est livré avec des fonctionnalités intégrées de suivi du temps pour vous aider à contrôler le temps que vous passez sur vos projets.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp dispose non seulement d'une puissante fonctionnalité de suivi du temps, mais aussi d'une intégration avec des outils de suivi du temps populaires tels que Toggl, Hubstaff et TimeDoctor.

3. Vues multiples

Nifty vous permet de visualiser des projets complexes comme vous le souhaitez. Vous avez accès aux vues Kanban, diagramme de Gantt et liste de tâches.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

En plus de la fonction que propose Nifty, ClickUp également a a Calendrier et Vue de la boîte . Vous avez même accès à Mode moi qui ne met en évidence que vos affectations.

Inconvénients intéressants

1. Pas de commentaires assignés

Les commentaires sont formidables. C'est indéniable.

Mais ils peuvent aussi s'accumuler.

Comme un flot d'e-mails dans une boîte de réception non ouverte, vos messages peuvent se perdre dans une mer d'autres commentaires. Malheureusement, Nifty ne peut pas vous protéger contre cela..

Pour éviter cela, ClickUp dispose d'une fonction "nifty" qui vous permet d'assigner des commentaires et de les convertir en tâches pour les membres de l'équipe. Ces derniers seront informés du commentaire et celui-ci apparaîtra même dans leur barre des tâches pour les aider à agir.

2. Pas de plan gratuit

Si vous envisagez d'utiliser Nifty, vous devrez débourser 49$/mois pour leur plan de base payant qui n'inclut même pas la plupart de leurs fonctionnalités de gestion de projet.

Pourquoi ne pas opter plutôt pour le plan de ClickUp, qui comporte de nombreuses fonctionnalités ? Free Forever ou même notre plan payant illimité à 7$/mois par utilisateur pour encore plus de fonctionnalités ?

Vous obtiendrez plus de fonctionnalités et il vous restera plus d'argent pour la fête de bureau que vous voulez organiser !

3. Ne convient pas aux équipes qui suivent la méthodologie Agile

Si vous suivez la méthodologie Méthodologie agile nifty obligera votre équipe Agile à manquer des rapports Agile clés tels que brûlures , brûlures et diagrammes de vitesse . Heureusement, avec ClickUp, une équipe Agile obtient tous ces graphiques avec la possibilité supplémentaire de suivre toutes les données qu'elle souhaite grâce aux tableaux de bord !

6. Jira

Via Jira Jira est un autre logiciel de gestion de projet au niveau de l'entreprise qui dispose d'une multitude de fonctionnalités de gestion des tâches, des objectifs et des projets pour rationaliser vos processus de travail.

Caractéristiques principales

1. Conçu pour la méthodologie Agile

Si vous faites partie d'un Équipe Agile jira peut vous aider. Il peut organiser vos tâches sur un Scrum ou Tableau Kanban pour vous aider à gérer facilement tous vos travaux en un clin d'œil.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

l'une des multiples vues de ClickUp est la vue Tableau qui fonctionne comme un tableau Scrum et Kanban efficace. De plus, elle vous permet de créer des listes de sprints et d'ajouter des points Scrum pour suivre votre carnet de commandes.

2. Rapports détaillés

Jira est livré avec des tonnes d'analyses pour vous aider à décomposer les performances de votre équipe. Il couvre des aspects tels que la charge de travail des utilisateurs, les tâches en attente et les problèmes nouvellement créés.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp dispose également de rapports d'équipe permet d'obtenir des statistiques sur les tâches accomplies, le temps de travail moyen, les membres de l'équipe les moins performants, etc.

3. Flux de travail personnalisés

Jira vous permet de personnaliser vos flux de travail pour chaque projet. Ainsi, vous n'êtes pas limité à un ensemble standard d'étapes par lesquelles votre projet doit passer pour être achevé.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet de créer des statuts personnalisés pour chacune de vos tâches. Ces statuts mettent essentiellement en évidence les étapes par lesquelles votre tâche doit passer avant d'être achevée.

Inconvénients de Jira

1. Pas de délais intégrés

Nous envisageons de le retirer de notre liste d'alternatives ClickUp, car il s'agit simplement d'une plateforme obsolète dont les utilisateurs se plaignent constamment, mais nous voulions être sûrs que vous étiez pleinement informés ! Jira ne dispose pas d'une vue de la chronologie du projet pour vous aider à suivre l'évolution de votre projet dans son ensemble. Vous devez vous contenter de déplacer des tâches individuelles dans les différentes étapes du projet.

Les diagrammes de Gantt de ClickUp sont le calendrier de projet idéal pour votre entreprise. Vous pouvez facilement suivre l'avancement du projet, ajuster les dépendances des tâches, et même calculer vos coûts d'exploitation chemin critique pour que tout reste sur la bonne voie.

2. Fonctionnalités de collaboration limitées

Jira ne dispose pas d'une section de commentaires intégrée pour faciliter la collaboration sur les projets.

Chaque tâche ClickUp, cependant, est dotée d'une section de commentaires dédiée section de commentaires pour aider les membres de votre équipe à partager des messages, des fichiers et des mises à jour. Vous pouvez même attribuer des commentaires aux membres de l'équipe pour vous assurer que vos commentaires ne sont pas oubliés.

3. Pas de gestion des idées

Comme Wrike, Jira ne dispose d'aucune fonctionnalité intégrée pour vous aider à gérer vos pensées et vos idées.

Heureusement, le bloc-notes de ClickUp possède toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour noter rapidement des idées et les partager avec votre équipe lorsqu'elles sont prêtes. Vous pouvez même utiliser la fonction Docs pour créer une base de connaissances qui stocke les informations importantes relatives à l'entreprise et au projet.

jetez un coup d'œil à ceci.. j'ai un aperçu approfondi de Jira .

7. Trello

Via Trello Trello est un logiciel de gestion de projet très simple d'utilisation que tout le monde peut utiliser. Voici un aperçu plus détaillé :

Caractéristiques principales:

1. Conçu pour Kanban

Trello répertorie vos tâches sous forme de cartes qui peuvent être glissées et déposées dans les différentes étapes du projet. C'est ce qui se rapproche le plus d'un tableau Kanban numérique, ce qui en fait la solution idéale pour les fans de Kanban.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

L'interface de ClickUp Vue du conseil d'administration répertorie également vos tâches sous forme de petites cartes, et son interface de type "glisser-déposer" vous permet de les déplacer facilement dans les différentes étapes.

2. Automatisation

Le robot Butler de Trello peut vous aider à automatiser diverses tâches afin de vous épargner le temps et les efforts nécessaires à leur exécution manuelle. Par exemple, vous pouvez programmer Trello pour créer des tâches récurrentes le premier jour de chaque semaine.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp peut également automatiser des tonnes de tâches. Vous pouvez choisir l'une de nos 50+ automatisations pré-fabriquées ou créer les vôtres !

3. Power-Ups

Trello vous permet d'ajouter différents Power-Ups pour faciliter la gestion des tâches. Ces Power-Ups fonctionnent essentiellement comme des intégrations et peuvent vous aider à rationaliser vos processus de travail dans différentes applications. Par exemple, il existe un Power-Up de planification de calendrier et même un Power-Up pour Google Drive.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Contrairement à Trello, ClickUp n'a pas besoin de s'appuyer sur les Power-Up pour la gestion des tâches.

pourquoi ?

Il possède déjà la plupart des fonctionnalités dont vous avez besoin !

Cependant, vous pouvez l'intégrer à une liste d'applications pour plus de fonctionnalités.

Inconvénients de Trello

1. Pas de gestion des objectifs

les objectifs sont une partie essentielle de la gestion de projet, n'est-ce pas ?

Sans eux, vous ne saurez pas vers quoi vous travaillez !

Cependant, Trello ne dispose pas d'un système complet de gestion des objectifs. Vous pouvez créer des tâches, mais vous ne pouvez pas les relier à un objectif global.

ClickUp vous permet de diviser vos objectifs en cibles plus petites pour les rendre plus faciles à atteindre. Au fur et à mesure que vous atteignez chaque cible, la progression de votre objectif global augmente automatiquement, ce qui vous aide à comprendre le chemin qu'il vous reste à parcourir.

2. Pas de dépendance à l'égard des tâches

L'un des plus gros problèmes de la gestion de projet est de tenter de réaliser des tâches dans le mauvais ordre. par exemple, vous ne pouvez pas envoyer un article à un client sans en avoir vérifié la grammaire, n'est-ce pas ?

Malheureusement, il n'y a aucun moyen d'empêcher cela dans Trello car il n'y a pas de gestion des dépendances des tâches.

ClickUp vous aide cependant à ajouter différents types de dépendances de tâches afin de vous assurer que votre équipe entreprend toujours les tâches dans le bon ordre. Par exemple, si une tâche attend qu'une autre soit terminée en premier, ClickUp empêche les membres de votre équipe de commencer à travailler sur cette tâche.

3. Personnalisation limitée de l'interface

Trello dispose d'une bonne interface Kanban qui vous permet de glisser-déposer des tâches, un favori pour ceux qui recherchent l'approche la plus simpliste de la gestion des tâches.

mais que faire si Kanban n'est pas votre truc ?

Dans ce cas, vous n'avez pas de chance, car c'est tout ce qu'il offre.

C'est la raison pour laquelle vous êtes concerné par cette application de productivité.

Heureusement, pour s'adapter aux différentes préférences et styles de projets, ClickUp vous offre plusieurs vues de projets.

voici notre description détaillée

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser un logiciel de gestion de projet https://clickup.com/blog/?p=1214 Trello review (revue de presse) /%href/

le site Web de ClickUp est un outil idéal pour la gestion de l'information et de la communication, et pour la promotion de l'image de marque

il s'agit d'un outil idéal pour la gestion de l'information et de la communication https://clickup.com/fr-FR/blog/7130/alternatives-a-trello/ l'alternative à Trello /%href/

.

8. Basecamp

Via BasecampCamp de base est une autre alternative basique à ClickUp qui possède des fonctionnalités de gestion de projet pour vous aider à organiser et à gérer vos tâches.

Caractéristiques principales

1. Listes de tâches pratiques

Basecamp vous permet de créer des listes de tâches et de sous-tâches et de les assigner à votre équipe. De cette façon, vous pouvez facilement garder une trace des choses et les cocher au fur et à mesure que vous progressez.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet de créer des listes de contrôle détaillées pour chaque tâche et sous-tâche. Vous pouvez assigner des éléments à la liste de tâches et même les utiliser en tant que listes de sprint pour vos projets Agile.

2. Des chats simplifiés

Basecamp dispose d'un système de commentaires intégré qui permet aux membres de votre équipe de communiquer entre eux et de partager des messages, des fichiers et des mises à jour de projet.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Chaque tâche ClickUp possède un section de commentaires où vous pouvez échanger des messages, des fichiers, des liens et des vidéos avec le reste de votre équipe.

3. Rapports d'équipe détaillés

Basecamp propose des tonnes de rapports sur ce qui se passe dans votre entreprise. Vous pouvez accéder à des rapports sur les tâches accomplies, qui a travaillé sur quoi, ce qui est en retard, et bien plus encore.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

En plus des fonctions avancées de suivi de projet avancé clickUp propose également des rapports détaillés sur l'espace de travail, avec des indicateurs tels que les tâches achevées, les personnes en retard, ce qu'il reste à faire, et bien plus encore.

Inconvénients de Basecamp

1. Pas de priorités dans les tâches

toutes les tâches ne sont pas égales, n'est-ce pas ?

Certaines sont plus importantes que d'autres.

Malheureusement, il n'y a aucun moyen de déterminer cela dans Basecamp, car vous ne pouvez pas classer les tâches par ordre de priorité pour les projets complexes. Heureusement, ClickUp vous permet d'ajouter des priorités à tout ce qui se trouve dans votre espace de projet afin d'aider les membres de votre équipe à comprendre ce qui est urgent et ce qui ne l'est pas.

2. Pas de statuts personnalisés

Basecamp ne vous permet pas de personnaliser les étapes par lesquelles chaque tâche doit passer.

Cela peut avoir pour conséquence de forcer votre projet à passer par des étapes qui n'ont rien à voir avec lui, comme par exemple un logiciel projet de développement de logiciel qui passe par une phase de "vérification grammaticale" !

ClickUp vous permet de personnaliser tous les statuts de vos projets pour qu'ils soient aussi détaillés et spécifiques que possible. Désormais, chaque projet recevra l'attention personnalisée qu'il mérite.

3. Pas de support pour le suivi du temps

Avec Basecamp, il n'y a aucun moyen de gérer votre temps pour vous assurer de ne jamais manquer vos échéances et d'établir des estimations réalistes pour vos projets.

Avec ClickUp cependant, vous allez toujours respecter vos échéances 😉

comment ?

ClickUp est doté d'un système de suivi du temps qui vous aide à mesurer le temps que prennent vos projets et à déterminer ce que vous pouvez faire pour accélérer les choses. Il peut également s'intégrer à des outils de suivi du temps comme Clockify et TimeDoctor pour rendre ce processus aussi transparent que possible.

A découvrir Revue de Basecamp !

9. Meistertask

Via Tâche d'entretien Meistertask est un outil simple de gestion de projet Kanban qui fonctionne comme une bonne alternative à ClickUp et Trello.

Caractéristiques principales

1. Automatisations

Meistertask est livré avec des tonnes d'automatisations pour vous aider à rationaliser vos processus de travail et à perdre moins de temps à effectuer manuellement des tâches récurrentes.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp est livré avec plus de 50 automatismes intégrés pour gérer les tâches répétitives et vous permet également de créer vos propres automatismes !

2. Agenda

Agenda est la version de Meistertask d'un centre de projet pour vous. Vous avez accès à toutes vos tâches et missions pour une accessibilité maximale.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

La boîte de réception de ClickUp contient toutes les tâches, listes et éléments qui vous sont assignés. Utilisez-la pour vous tenir rapidement au courant de tout ce que vous avez à faire et commencez immédiatement.

3. Planification du calendrier

Meistertask vous permet de visualiser vos tâches à venir sur un calendrier afin de mieux planifier votre emploi du temps et de vous préparer à ce qui vous attend.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

ClickUp dispose également d'une vue du calendrier qui vous aidera à faire le point sur votre emploi du temps à venir.

Inconvénients de Meistertask

1. Limité à une vue Kanban

L'un des problèmes de cette alternative à Trello est qu'elle est uniquement basée sur Kanban. Cela signifie que vous êtes limité à la visualisation de vos tâches sur un tableau Kanban.

Si vous souhaitez obtenir une vue d'ensemble de plus haut niveau ou voir vos tâches sous forme de liste, vous n'avez pas de chance.

Les vues multiples de ClickUp peuvent vous aider, car vous avez accès à une vue Tableau, Liste, Boîte et Calendrier pour vos tâches.

2. Pas de statuts personnalisés

Meistertask ne vous permet pas de personnaliser vos statuts, ce qui vous laisse avec un ensemble de statuts qui ne reflète pas exactement les étapes de votre projet. Pour y remédier, utilisez simplement les statuts personnalisés de ClickUp pour chacun de vos projets.

3. Fonctionnalité mobile limitée

Contrairement à l'application applications mobiles les applications mobiles de Meistertask ne sont pas aussi performantes que leur outil de bureau. Vous feriez mieux de travailler sur votre ordinateur portable plutôt que d'essayer d'utiliser leurs applications mobiles en déplacement.

10. Hive

Via RucheRuche est un bon ClickUp et Alternative à Basecamp qui transformeront votre gestion des processus et des activités de collaboration en équipe.

Caractéristiques principales

1. Gestion automatisée du flux de travail

Hive vous permet de créer des flux de travail automatisés personnalisés afin de rationaliser la gestion de diverses tâches récurrentes.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

En plus de plus de 50 prédéfinies avec les automations, vous pouvez créer vos propres automatisations pour toutes sortes de tâches dans ClickUp.

2. Plusieurs mises en page

Hive vous permet de passer d'une vue à l'autre pour une flexibilité maximale. Vous pouvez basculer entre une liste, un calendrier, une vue Gantt ou Kanban pour une planification de projet efficace.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp supporte toutes les vues que Hive vous offre et aussi vous permet de passer de l'une à l'autre en cliquant sur un bouton.

3. Formulaires intégrés

Hive vous permet de créer des formulaires détaillés pour obtenir les informations dont votre entreprise a besoin. Vous pouvez personnaliser les questions et les types de réponses pour une collecte de données précise.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet de créer des formulaires personnalisés en fonction de vos préférences, mais il peut aussi créer automatiquement des tâches à partir des réponses aux formulaires pour plus de fonctionnalité.

Inconvénients de la ruche

1. Pas de dépendances

Comme Hive ne prend pas en charge les dépendances, vous courez le risque de tenter la mauvaise tâche au mauvais moment. Vous pouvez éviter ce problème en passant à ClickUp et en mettant en place toutes les dépendances dont vous avez besoin.

2. Notifications déroutantes

Au lieu de stocker proprement vos notifications dans une boîte de réception comme ClickUp, les notifications de Hives apparaissent sur la droite et il n'y a aucun moyen de les marquer comme lues.

Cela peut signifier que vous devez faire face à des pop-ups qui sont aussi ennuyeux et difficiles à suivre que ceux que vous rencontrez lorsque vous naviguez sur le web !

En outre, vous risquez de passer à côté de quelque chose d'important ou de l'oublier.

3. Pas de plan gratuit

Le problème de cette alternative à Basecamp est que, comme Basecamp, il n'y a pas de plan gratuit.

Heureusement, ClickUp vous offre un plan gratuit avec de nombreuses fonctionnalités version gratuite avec un nombre illimité de projets qui peuvent gérer les tâches les plus complexes.

Si vous utilisez Hive, vous devrez débourser 16 $/utilisateur par mois pour un ensemble de fonctionnalités qui sont encore en deçà du plan illimité payant de ClickUp qui ne coûte que 5 $/utilisateur par mois.

11. Slenke

Via Slenke Slenke est une alternative populaire à ClickUp et Asana qui aide les équipes à distance à travailler efficacement sur plusieurs projets.

Caractéristiques principales

1. Calendrier des projets

Slenke dispose d'une vue chronologique qui permet aux utilisateurs de vérifier l'avancement de leur projet et d'intervenir en cas de besoin. Comme elle ressemble à l'interface d'Asana, elle constitue une excellente alternative à Asana.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Les diagrammes de Gantt de ClickUp sont une amélioration par rapport aux diagrammes de Gantt d'Asana les calendriers de projet car ils peuvent automatiser des tonnes de tâches pour vous, comme la détermination de votre pourcentage de progression et le calcul de votre chemin critique .

2. Priorités

Slenke vous permet de classer les tâches par ordre de priorité afin de les rendre plus efficaces gestion de portefeuille de projets .

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp vous permet non seulement de définir une variété de priorités pour vos tâches, mais vous pouvez également filtrer les tâches par priorité pour trouver les plus importantes.

Slenke dispose d'un système de commentaires simple et convivial pour échanger des informations et des fichiers avec les membres de votre équipe.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Chaque tâche ClickUp dispose de sa propre section de commentaires pour partager des fichiers, des messages, des vidéos, etc.

**Inconvénients de l'application

1. Pas d'automatisation

Contrairement à ClickUp, Slenke ne peut pas automatiser votre flux de travail. De cette façon, vous serez coincé manuellement à travailler sur des tâches répétitives tout le temps.

2. Aucun commentaire attribué

Bien que Slenke dispose d'un système de commentaires convivial, vous ne pouvez pas assigner des commentaires à des personnes comme ClickUp vous le permet. Cela ne pose pas de problème si vous avez une petite équipe. En revanche, les équipes plus importantes risquent de voir leurs messages ignorés, ce qui retarderait leur progression.

3. Gestion limitée des idées

Contrairement au Bloc-notes et à Docs de ClickUp, Slenke ne dispose pas d'un système de gestion des idées intégré. Vous serez contraint d'utiliser un Google Doc ou une application distincte.

12. Pipefy

Via Pipefy Pipefy est un outil de gestion de projet facile à utiliser qui peut rationaliser vos processus de travail.

Caractéristiques principales

1. Formulaires avec logique conditionnelle

Pipefy vous permet de créer des formulaires détaillés avec une logique conditionnelle pour vous aider à trouver facilement l'information que vous recherchez.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp prend également en charge construction de formulaires avec une logique conditionnelle et peut également créer automatiquement des tâches à partir des réponses au formulaire.

2. Filtrage avancé

Pour vous aider à trouver les tâches que vous recherchez, Pipefy vous permet de filtrer vos tâches en fonction d'un certain nombre de variables différentes comme les champs personnalisés et les priorités.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ? ClickUp vous permet de filtrer les tâches en fonction de la priorité, du statut, de l'assigné, et plus encore.

3. Rapports détaillés

Pipefy est livré avec de nombreux rapports pour vous aider à suivre l'état de votre projet. Vous pouvez vérifier votre pourcentage d'achèvement, votre taux d'avancement, et plus encore.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

ClickUp possède également des tonnes de graphiques pour suivre l'évolution de plusieurs projets. Ceux-ci comprennent des graphiques d'épuisement, d'épuisement et de vélocité, CFDs et les diagrammes de Gantt.

Inconvénients de Pipefy

1. Aucun commentaire attribué

Contrairement à ClickUp, Pipefy ne vous permet pas d'assigner des commentaires aux membres de l'équipe. De cette façon, vous courez le risque que vos commentaires ne soient pas pris en compte car ils sont perdus dans une mer d'autres messages.

2. Fonctionnalité mobile limitée

Alors que Pipefy propose de nombreuses fonctionnalités dans sa solution de bureau, ses applications mobiles Android et iOS ne sont pas aussi puissantes. Si vous êtes un chef de projet en déplacement, il est préférable d'utiliser l'application mobile de ClickUp, qui est entièrement fonctionnelle applications mobiles à la place.

3. Manque de fonctionnalités de suivi d'équipe

Alors que Pipefy vous donne des tonnes de rapports sur l'avancement de votre projet, il n'y a pas de véritable moyen de suivre ce que font les membres de votre équipe.

Pour cela, pourquoi ne pas utiliser les fonctionnalités Pulse et Profiles de ClickUp, qui vous donnent des aperçus détaillés de ce sur quoi chaque membre de votre équipe est en train de travailler ?

13. Swit

Via Changer Swit est un outil de collaboration qui peut également vous aider à gérer efficacement vos tâches.

Caractéristiques principales

1. Collaboration d'équipe simplifiée

Swit offre aux membres de votre équipe tout ce dont ils ont besoin pour collaborer efficacement. Des commentaires au partage de fichiers en passant par le tagging, vous trouverez facile de communiquer avec Swit.

**ClickUp a-t-il cette fonctionnalité ?

Tout ce que vous pouvez faire dans Swit, vous pouvez le faire dans les sections de commentaires de ClickUp. Qu'il s'agisse de partage de fichiers, de partage de liens, de messages : tout !

De plus, vous pouvez assigner des commentaires pour éviter que les gens ne les oublient.

2. Prise en charge de la gestion Kanban

L'outil de collaboration Swit dispose d'une interface qui ressemble à un tableau Kanban à glisser-déposer. De cette manière, vous pouvez rapidement déplacer les tâches avec facilité.

**ClickUp dispose-t-il de cette fonctionnalité ?

Si vous êtes un fan de Gestion de projet Kanban pour la gestion de projet Kanban, il suffit d'utiliser la vue Tableau de ClickUp. Elle ressemble à un Tableau Kanban et prend également en charge la fonctionnalité "glisser-déposer".

3. Paramètres de permission multiples

Swit offre aux chefs de projet un contrôle administratif étendu en leur permettant d'ajouter des freelances et des clients dans leur espace de projet sans se soucier des problèmes de confidentialité.

**ClickUp possède-t-il cette fonctionnalité ?

Avec les droits d'accès et les permissions personnalisées de ClickUp, vous pouvez ajouter qui vous voulez et contrôler ce qu'ils peuvent faire dans votre espace projet.

**Inconvénients de ClickUp

1. Pas de rapport détaillé

N'oubliez pas que Swit est avant tout un concurrent de Slack, donc même si ses fonctions de collaboration en équipe sont excellentes, il n'offre pas grand-chose en termes de rapports. Si vous avez besoin de rapports détaillés sur la progression de vos projets et de vos équipes, utilisez plutôt les tableaux de bord et les rapports de ClickUp.

2. Pas d'automatisation

Si vous avez des tonnes de tâches répétitives (comme la plupart des équipes), il n'y a aucun moyen de les automatiser pour vous éviter de les traiter manuellement dans Swit.

pourquoi ne pas utiliser les plus de 50 tâches pré-construites de ClickUp ? automatisations les automates sont des outils de gestion de l'information et de la communication qui permettent d'améliorer la qualité de la vie

3. Pas de modèles

L'outil de collaboration de Swit n'a pas de modèles prédéfinis, vous devrez donc créer des tâches à partir de zéro à chaque fois. Non seulement cela fait perdre du temps, mais cela peut aussi devenir incroyablement frustrant.

Evitez cela en utilisant Les modèles de ClickUp qui peuvent vous aider à démarrer des tâches en quelques secondes !

Pourquoi ClickUp est Still Le meilleur outil de gestion de projet en 202**3

Bien qu'il soit indéniable que la plupart de ces outils possèdent quelques fonctions pratiques, ils présentent également quelques inconvénients majeurs qui les empêchent d'être vraiment excellents.

Par exemple, si vous choisissez l'une des alternatives listées, vous risquez de passer à côté de fonctionnalités telles que : Vues ClickUp : pour personnaliser l'interface de votre projet comme vous le souhaitez

Commentaires attribués dans ClickUp : évite que vos commentaires ne soient oubliés

Objectifs de ClickUp : suivez l'évolution de vos buts et objectifs pour rester sur la bonne voie

Tableaux de bord ClickUp : pour suivre l'évolution d'un projet dans le temps

Statuts personnalisés ClickUp : adaptez les étapes de votre projet au cas par cas pour une plus grande précision

Mais ce n'est pas tout ! Découvrez d'autres fonctionnalités qui stimulent la productivité et vous aident à maîtriser votre flux de travail :

Dépendances Boîte de réception : veillez à ce que les tâches soient effectuées dans le bon ordre

: veillez à ce que les tâches soient effectuées dans le bon ordre Boîte de réception : faites facilement le point sur vos missions et notifications dans un seul espace unifié

: faites facilement le point sur vos missions et notifications dans un seul espace unifié Rapports de l'espace de travail : gardez une trace de la performance de votre équipe

: gardez une trace de la performance de votre équipe ClickUp Docs : créez des bases de connaissances détaillées pour stocker des informations importantes sur l'entreprise et le projet

Priorités : tentez d'abord les tâches les plus importantes

: tentez d'abord les tâches les plus importantes Bloc-notes : notez rapidement vos pensées et vos idées

: notez rapidement vos pensées et vos idées Les autorisations : personnalisez qui peut accéder à vos tâches et ce qu'il peut en faire

: personnalisez qui peut accéder à vos tâches et ce qu'il peut en faire Suivi du temps en mode natif pour améliorer vos compétences en matière de gestion du temps dans le cadre d'un projet

Des applications mobiles entièrement fonctionnelles : pour rester productif en déplacement

Plans gratuits : pour toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin sans avoir à vous ruiner

C'est pourquoi, s'il y a quelque chose que nous avons oublié, ou s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas à propos de ClickUp, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Essayez ClickUp dès aujourd'hui !