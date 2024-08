10 meilleures applications et outils pour gérer les tâches en 2024

Vous vous sentez débordé par les tâches multiples, les échéances imminentes, les pensées désorganisées et les notes éparpillées ? Vous avez peut-être besoin d'une application de planification. Elles mettent de l'ordre dans vos pensées, vos notes et vos tâches, ce qui rend la vie plus productive et moins stressante.

Mais qu'est-ce qu'une application de traçage ? Pour faire simple, c'est un outil qui structure et simplifie vos flux de travail de prise de notes et de planification des tâches en vous aidant à décomposer les pensées complexes, les longues notes de recherche et les grandes tâches en petits éléments faciles à gérer. ✨

Il existe aujourd'hui de nombreuses applications d'outliner, si bien que trouver celle qui convient pourrait s'avérer fastidieux et chronophage. Mais ne vous inquiétez pas ! Nous avons réduit le nombre des 10 meilleures applications de tracé couvrant une variété de besoins et de cas d'utilisation. Que vous soyez un professionnel très occupé, un propriétaire d'entreprise, un écrivain, un chercheur ou un travailleur indépendant, il existe un outil pour vous.

Que faut-il rechercher dans une application de traçage ?

Pour choisir l'application de tracé de texte la mieux adaptée à vos besoins, il convient de procéder à un examen approfondi de ses fonctionnalités. Tenez compte des facteurs clés suivants :

Interface conviviale: Une application de traçage doit être facile à naviguer, de sorte que l'organisation de vos pensées, notes et forfaits soit simple. Si l'application semble complexe, recherchez une documentation complète et un service client réactif pour vous guider

Une application de traçage doit être facile à naviguer, de sorte que l'organisation de vos pensées, notes et forfaits soit simple. Si l'application semble complexe, recherchez une documentation complète et un service client réactif pour vous guider Mon travail en déplacement: Choisissez une application de tracé de plan disponible partout où vous allez, prête à capturer vos idées à n'importe quel moment. Assurez-vous qu'elle fonctionne sur le web, le bureau et le mobile, et qu'elle propose une extension Chrome si nécessaire

Choisissez une application de tracé de plan disponible partout où vous allez, prête à capturer vos idées à n'importe quel moment. Assurez-vous qu'elle fonctionne sur le web, le bureau et le mobile, et qu'elle propose une extension Chrome si nécessaire Intégration avec d'autres applications: Votre application de traçage doit être connectée aux autres applications que vous utilisez quotidiennement, comme votre e-mail, votre calendrier, votre stockage cloud ou vos outils de gestion de projet. Cela permet à votregestion du flux de travail et efficace

Votre application de traçage doit être connectée aux autres applications que vous utilisez quotidiennement, comme votre e-mail, votre calendrier, votre stockage cloud ou vos outils de gestion de projet. Cela permet à votregestion du flux de travail et efficace Team-friendly: Si vous faites partie d'une équipe, choisissez une application dotée decollaboration en temps réel des fonctionnalités de collaboration en temps réel pour que tout le monde soit au courant. Et si votre équipe s'agrandit, assurez-vous que l'application s'adaptera facilement à cette croissance

Si vous faites partie d'une équipe, choisissez une application dotée decollaboration en temps réel des fonctionnalités de collaboration en temps réel pour que tout le monde soit au courant. Et si votre équipe s'agrandit, assurez-vous que l'application s'adaptera facilement à cette croissance Options de personnalisation: Une application d'outliner doit être personnalisable à souhait, avec des fonctionnalités telles que les styles et les couleurs de mise en forme, les affichages multiples et les paramètres d'affichage personnalisés (par exemple, les thèmes, le mode sombre, etc.)

Les 10 meilleurs outils d'outliner à utiliser en 2024

Après des recherches et des tests approfondis, nous avons trié sur le volet les 10 meilleures applications d'outliner du marché et mis en évidence leurs fonctionnalités uniques, leurs limites et les évaluations des commentaires des utilisateurs. Jetons un coup d'œil.

Dessinez des connexions et reliez des objets entre eux pour créer des feuilles de route ou des flux de travail à partir de vos idées aux côtés de votre équipe dans ClickUp Tableaux blancs

ClickUp est une plateforme de productivité tout-en-un dotée de fonctionnalités qui rendent l'élaboration de notes et de tâches facile et amusante ! Utilisation Tâches ClickUp les cartes mentales, les tableaux blancs ou les documents sont les supports de votre créativité. Hiérarchie de ClickUp est un cadre organisationnel flexible et personnalisable qui permet aux utilisateurs de gérer efficacement leurs projets, leurs tâches et leurs équipes. Cartes mentales ClickUp vous permettent de diviser des idées complexes en petits morceaux que vous pouvez classer dans une commande qui a du sens pour vous. Et si vous avez des projets existants dans ClickUp ou si vous voulez en planifier un à partir de zéro, les cartes mentales fournissent un aperçu visuel pour une meilleure planification et une meilleure organisation. Tableaux blancs ClickUp sont encore plus flexibles et permettent à vos idées de fluxer librement grâce à des fonctionnalités telles que les notes autocollantes, l'outil stylo et les surligneurs. Téléchargez des images, intégrez des liens et intégrez d'autres tâches ClickUp, des documents et des cartes mentales pour obtenir un plan plus solide. De plus, le déplacement de ces éléments est un jeu d'enfant, ce qui en fait un outil idéal pour digérer des idées complexes, faire du brainstorming, et pour la création de cartes mentales élaborer des forfaits de projet .

Si vous avez déjà utilisé Notion vous aimerez Documents ClickUp encore plus. Créez un nombre infini de pages et de sous-pages dans un document, prenez des notes et définissez les grandes lignes de vos documents à l'aide de listes à puces, de tableaux, de checklists, etc. Et si vous êtes une personne visuelle, il existe des options personnalisées pour styliser votre texte et attribuer un code couleur aux différentes sections. 🤩

Le plus beau ? Tous ces espaces sont équipés d'outils de collaboration en temps réel pour le travail en équipe. Et en quelques clics, transformez n'importe quel élément de votre carte mentale, Tableau blanc ou Plan en une tâche, attribuez-la aux membres de l'équipe et fixez des paramètres.

Si vous ne savez pas par où commencer, ne vous inquiétez pas. L'interface de ClickUp de plus de 1 000 modèles comprend tout ce dont vous avez besoin pour la planification, la gestion et l'administration quotidiennes de votre entreprise le développement de projets et les échéanciers des projets et le suivi de la progression à l'aide de des rapports sur le statut du projet .

ClickUp meilleures fonctionnalités

La plateforme est accessible via le web et sur tous les appareils de bureau et mobiles, avec une assistance pour le mode sombre et le travail hors ligne

Les raccourcis clavier et le menu de commande slash facilitent la navigation dans votre environnement de travail, le téléchargement de contenu et l'application de formes de texte appropriées

La fonctionnalité de gestion de projets est très complète, avec des champs et des statuts personnalisés, des vues personnalisées (Liste, Kanban, Calendrier, Gantt, etc.), des rappels et l'automatisation de la planification des tâches et du suivi de la progression

Il dispose dedes intégrations natives avec plus de 100 applications, notamment Gmail, Google Agenda, Google Drive, OneDrive et Dropbox

Les options d'exportation pour ClickUp Docs comprennent le PDF, le HTML, le Markdown et l'impression

ClickUp IA est accessible dans tout votre environnement de travail, vous aidant à résumer vos notes, à trouver des idées, à améliorer votre contenu écrit et même à générer des tâches à partir de blocs de texte 🤖

La base de connaissances complète, les tutoriels vidéo, les webinaires et les articles de blog vous aident à démarrer et à tirer le meilleur parti des fonctionnalités

Limites de ClickUp

Avec autant de fonctionnalités, certains nouveaux utilisateurs trouvent ClickUp accablant

Tous les affichages ne sont pas disponibles sur l'application mobile (pour l'instant !)

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

G2 : 4.7/5 (8 200+ commentaires)

: 4.7/5 (8 200+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. OmniOutliner

via OmniOutliner OmniOutliner est un outil de traçage permettant d'organiser les informations et de planifier des projets simples à l'aide de puces. Créez des aperçus avec plusieurs couches, ce qui permet de voir plus facilement les connexions entre les différents éléments. Ajoutez des notes et joignez des images, des fichiers audio, des vidéos et des PDF à n'importe quel élément de votre plan.

Que vous soyez étudiant, écrivain ou que vous gériez une petite équipe, OmniOutliner est une application de gestion de projet pratique pour garder vos idées et vos tâches bien structurées et faciles à gérer.

Les meilleures fonctionnalités d'OmniOutliner

Le mode "sans distraction" permet de masquer les barres d'outils et les barres latérales lors de la création d'ébauches

Filtrez les contours pour n'afficher que les lignes contenant un mot-clé spécifique

Paramétrez des raccourcis clavier personnalisés pour naviguer dans votre espace de travail et accéder à diverses fonctionnalités

Suivre le nombre de lignes, de mots et de caractères de votre plan à l'aide de la barre d'information située au bas de votre document

Exportez vos plans dans plusieurs formes, notamment en texte simple, HTML, RTF, Microsoft Word, Excel et PowerPoint

Assistance dans plus de 10 langues, dont l'anglais, le français, l'espagnol, le néerlandais et l'italien

Limites d'OmniOutliner

Pas d'application web

Accessible uniquement sur Mac et iOS

Pas de forfait Free (seulement 14 jours d'essai)

Des forfaits payants coûteux

Prix d'OmniOutliner

Essentials (Mac) : 19,99 $ (paiement unique)

: 19,99 $ (paiement unique) Pro (Mac): 99,99 $ (paiement unique)

99,99 $ (paiement unique) Essentials (iPhone et iPad): 19,99 $ (paiement unique)

19,99 $ (paiement unique) Pro (iPhone et iPad): 49,99 $ (paiement unique)

49,99 $ (paiement unique) Abonnement Pro (Mac, iPhone et iPad): 4,99 $/mois

OmniOutliner évaluations et critiques

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: Pas de commentaires

3. Scrivener

via Scrivener Scrivener est un logiciel complet de outil d'écriture pour tracer les grandes lignes et rédiger des contenus de long formulaire. Il vous permet de diviser votre rédaction en petits morceaux et de les mélanger au fur et à mesure que vous écrivez.

Vous avez besoin de comparer différentes parties de votre travail pour en assurer la cohérence ? L'éditeur natif vous permet d'afficher jusqu'à quatre documents côte à côte.

De plus, il rassemble facilement les documents apparentés dans des collections pour en faciliter la consultation. Ces fonctionnalités font de Scrivener l'outil idéal pour les auteurs, les romanciers, les chercheurs, les journalistes et les scénaristes.

Les meilleures fonctionnalités de Scrivener

Débloquez toutes les fonctionnalités avec un paiement unique 💰

Utilisez l'outil outliner pour obtenir un aperçu structuré de votre manuscrit, examiner le nombre de mots et d'autres métadonnées, et réorganiser les sections si nécessaire

Définissez des cibles d'écriture pour l'ensemble de votre document ou pour des caractères spécifiques, et surveillez votre nombre de mots et de caractères au fur et à mesure que vous écrivez

Passez en mode plein écran pour bloquer les distractions et vous concentrer sur l'écriture

Créez des modèles personnalisés avec des icônes personnalisées pour travailler sur de nouvelles sections de projet

Exportez votre travail terminé vers Microsoft Word, PDF, Final Draft, EPUB ou Kindle

Limites de Scrivener

Disponible uniquement sur Windows, macOS et iOS

Pas d'application web

Courbe d'apprentissage abrupte

Pas de forfait Free (seulement un essai de 30 jours)

Prix de Scrivener

Scrivener pour Windows: $59.99

$59.99 Scrivener pour Mac: 59,99

59,99 Scrivener pour iOS: 23,99

Note: Vous devez acheter une licence distincte pour chaque plateforme.

G2: 4.5/5 (81 commentaires)

4.5/5 (81 commentaires) Capterra: 4.7/5 (188 commentaires)

4. Dynalist

via Dynalist Dynalist est un outil de prise de notes intuitif qui organise vos pensées et vos tâches à l'aide de listes à puces. Créez un nombre infini de listes imbriquées, réduisez et développez les listes pour vous concentrer sur une idée spécifique à la fois, et utilisez des étiquettes et des codes couleur pour l'organisation.

En outre, les outils de recherche et de filtrage facilitent la recherche d'informations spécifiques. Si vous êtes un "penseur à puces" et que vous cherchez à gérer vos notes, à trouver des idées et à suivre des listes à faire simples, Dynalist est l'application qu'il vous faut.

Les meilleures fonctionnalités de Dynalist

Un forfait Free généreux qui vous permet de créer un nombre illimité d'éléments et de documents

Disponible sur le web, le bureau (Mac, Windows, Linux) et le mobile (Android et iOS)

Convertissez rapidement vos puces en checklists ou en listes numérotées

Ajoutez des notes à chaque puce pour un contexte supplémentaire

Créez des raccourcis clavier personnalisés pour la navigation, la mise en forme du texte et les actions de recherche

Synchronisez vos dates dans Dynalist avec Google Agenda via une intégration native 📅

Assistance aux permissions de partage flexibles et à la modification en cours en collaboration avec votre équipe

Limites de Dynalist

Taille des téléchargements limitée à 50 Mo

Pas de fonctionnalités intégrées de vérification de l'orthographe et de la grammaire

Les options d'exportation sont limitées à OPML, au texte simple et au texte mis en forme par rapport à d'autres outils de création de contours

Prix de Dynalist

Forfait Free

Pro: 9,99 $/mois

G2: 4.9/5 (4 commentaires)

4.9/5 (4 commentaires) Capterra: 4.7/5 (34 commentaires)

5. Taskade

via TaskadeTaskade est une outil de productivité qui combine la prise de notes, la gestion des tâches et l'utilisation d'un ordinateur portable la communication au sein de l'équipe dans une interface facile à utiliser, ce qui en fait un outil idéal pour les individus et les petites équipes qui cherchent à rationaliser leurs flux de travail.

Avec Taskade, vous avez la possibilité d'afficher vos notes et vos tâches sous forme de listes, de tableaux (Kanban), de cartes mentales et de diagrammes d'organisation, ce qui vous permet de visualiser les informations dans le style que vous préférez.

Les meilleures fonctionnalités de Taskade

Interface intuitive et équipe d'assistance client réactive

Accès à Taskade via une application web et sur les principales plateformes, notamment Windows, MacOS, Linux, iOS et Android

Créez plusieurs environnements de travail pour héberger différentes équipes, avec des sous-espaces pour des projets spécifiques au sein de ces équipes

Créez une liste de tâches, assignez des éléments à votre équipe, fixez des paramètres et suivez la progression

Collaborez avec votre équipe par le biais de commentaires, de discussions et de visioconférences

Utilisez l'un des plus de 500 modèles de Teams pour différents cas d'utilisation, y compris les journaux à puces, la planification d'évènements, la checklist de revue d'équipe, et l'analyse SWOT

Les limites de Taskade

Ne peut pas travailler hors ligne

Peu d'intégrations

Le forfait Free limite l'accès aux intégrations

Prix de Taskade

Formule gratuite

Démarrage: 8$/mois (3 utilisateurs max)

8$/mois (3 utilisateurs max) Plus: 16$/mois (5 utilisateurs max)

16$/mois (5 utilisateurs max) Pro: 19$/mois (10 utilisateurs max)

19$/mois (10 utilisateurs max) Business: 49$/mois (25 utilisateurs max)

49$/mois (25 utilisateurs max) Ultimate: $99/mois (50 utilisateurs max)

$99/mois (50 utilisateurs max) Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4.7/5 (28 commentaires)

4.7/5 (28 commentaires) Capterra: 4.7/5 (46 commentaires)

6. MindNode

via MindNode MindNode est un outil de carte mentale qui permet de capturer et d'organiser visuellement les idées. Il est parfait pour le brainstorming, la prise de notes et le forfait de projets simples. Commencez par une idée centrale et faites des branches avec des idées connexes.

Les cartes mentales colorées et pétillantes rendent le processus intuitif et agréable. Si cette application est idéale pour un usage personnel, elle n'est peut-être pas la mieux adaptée aux paramètres professionnels ou liés à l'entreprise.

Les meilleures fonctionnalités de MindNode

Accessible sur tous les appareils Apple, y compris le Mac, l'iPhone, l'iPad et même l'Apple Watch

Ajoutez des images et des liens aux branches de votre carte mentale

Mon travail sur des branches spécifiques à la fois avec le mode focus

Transformez les nœuds de votre carte mentale en tâches

Synchroniser avec votre AppleL'application Rappels d'Apple pour ne pas perdre de vue les échéances des tâches et les cocher une fois qu'elles sont terminées ✔️

Exportez vos cartes mentales vers des fichiers texte simple, DOCX, PDF, image, Markdown et RTF

Limites de MindNode

N'offre pas d'assistance pour les appareils Windows et Android

Les fonctionnalités clés sont bloquées sur le forfait Free

Options de thème limitées

Prix MindNode

Forfait Free

Plus: 2,49 $/mois

Évaluations et critiques de MindNode

G2: 4.2/5 (32 commentaires)

4.2/5 (32 commentaires) Capterra: 4.8/5 (15 commentaires)

7. Workflowy

via WorkflowyWorkflowy est un logiciel minimaliste qui vous permet de conserver vos notes, vos tâches, vos idées et bien d'autres choses encore dans un espace infini grâce aux listes à puces. Zoomer sur n'importe quel point, le traiter comme son propre document, ce qui permet de garder votre espace de travail ordonné et concentré.

Ce système est idéal pour les personnes qui préfèrent une organisation simple et directe. Cependant, sa simplicité ne convient pas à tout le monde. Si vous préférez avoir des dossiers séparés ou si vous avez besoin de fonctionnalités d'équipe avancées, vous pouvez explorer d'autres outils puissants.

Les meilleures fonctionnalités de Workflowy

Mon travail se fait via le web, les bureaux (Windows, MacOS et Linux) et les appareils mobiles (Android et iOS)

Utilisez les fils d'Ariane et les raccourcis clavier pour naviguer dans votre espace

Réduisez les puces pour vous concentrer sur des sections spécifiques de votre page

Utilisez des hashtags pour étiqueter vos puces (alias pages) afin de faciliter l'organisation et la recherche

Passez de la vue liste à puces à une vue de typeTableau Kanban pour gérer des tâches simples

Mise à jour de plusieurs copies d'une page par modification en cours dans une instance

Limites de Workflowy

Peu d'intégrations

Options de mise en forme limitées

Le forfait Free est limité à 250 puces par mois

Prix de Workflowy

Forfait gratuit

Pro: 4,99$/mois

Evaluations et critiques de Workflowy

G2: 4.4/5 (22 commentaires)

4.4/5 (22 commentaires) Capterra: 4.6/5 (10 commentaires)

8. xTiles

via xTiles xTiles est un outil de gestion de tâches et de notes basé sur des tuiles. Au lieu de la liste ou de la hiérarchie habituelle, vous obtenez une grille personnalisable remplie de tuiles redimensionnables et déplaçables. Chaque tuile contient des notes, des images et des tâches, ce qui facilite l'organisation des informations.

De plus, le codage couleur des tuiles facilite l'organisation et la navigation. Ce logiciel est idéal pour les étudiants, les travailleurs indépendants et les équipes de création qui souhaitent disposer d'un moyen simple et esthétique d'organiser leurs idées, de gérer leurs ressources et de forfaiter leurs projets.

xTiles meilleures fonctionnalités

Courbe d'apprentissage minimale pour les débutants

Accessible sur le web, ainsi que sur les appareils Windows, Android, MacOS et iOS

L'interface glisser-déposer facilite l'organisation des tuiles

S'intègre à Unsplash, fournissant une énorme bibliothèque d'images avec lesquelles travailler

Le menu de commande slash facilite l'exécution d'actions telles que l'ajout d'une tâche, le téléchargement d'un fichier ou la création d'un tableau

Possède un large intervalle de modèles couvrant des catégories telles que la productivité, le brainstorming, la planification hebdomadaire et l'amélioration de soi

Limites de xTiles

Ne peut pas gérer des projets complexes

Le forfait Free est limité à 1 000 blocs (textes, images, vidéos, liens, etc.)

Les options d'exportation sont limitées à Markdown, PDF et PNG

Prix de xTiles

Forfait Free

Pro personnel: 10$/mois

10$/mois Teams: 10$/mois par membre

G2: 5.0/5 (10 commentaires)

5.0/5 (10 commentaires) Capterra: 4.9/5 (11 commentaires)

9. Checkvist

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/card2\_white-006955c87152021923dccf6a86f55629d4c392054f2f67a596781f2585245e6-1.jpg Tableau de bord Checkvist /$$img/

via Checkvist Checkvist est un site de logiciel de gestion des tâches qui privilégie une interface minimaliste et une navigation au clavier. Exécutez toutes ses fonctions sans passer du clavier à la souris, ce qui facilite grandement la prise de notes, d'idées et de forfaits. Il est parfait pour les amateurs de clavier à la recherche d'un outil simple de prise de notes et de gestion des tâches pour stimuler leur organisation et leur productivité.

Checkvist meilleures fonctionnalités

Vous obtenez des listes illimitées avec le forfait Free, et vous pouvez facilement passer à des forfaits payants abordables

Permet d'ajouter des tâches par e-mail

Assignez des tâches aux membres de l'équipe, définissez des priorités et des dates d'échéance, et suivez-lesle calendrier du projet* Recherchez des informations clés et des détails à l'aide de la fonctionnalité de recherche robuste et des filtres

S'intègre à Dropbox, Google Agenda, Jira et Zapier

Dispose d'une équipe d'assistance client réactive et utile

Limites de Checkvist

Pas d'application bureau

L'application mobile manque de fonctionnalités clés

Pas de rappel pour les tâches programmées

Prix de Checkvist

Forfait gratuit

Pro: 3,90$/mois par personne

3,90$/mois par personne Équipe Pro: $6.90/mois par personne

G2: 4.2/5 (3 commentaires)

4.2/5 (3 commentaires) Capterra: 4.9/5 (53 commentaires)

10. Roam Research

via Recherche sur l'itinéranceRecherche en itinérance (similaire à Workflowy) est une application de prise de notes qui ne s'appuie pas sur les environnements de travail et les dossiers classiques. La plupart des utilisateurs organisent leurs flux de travail à l'aide de l'application Méthode PARA (Projects, Area, Resources, and Archives) .

La fonctionnalité la plus remarquable de Roam est la création de liens bidirectionnels pour la connexion des puces (ou "blocs"). Cela signifie simplement que lorsque vous créez un lien du bloc A vers le bloc B, Roam génère automatiquement un autre lien du bloc B vers le bloc A.

Cela permet de créer un réseau d'idées interconnectées pour faciliter la navigation. C'est l'outil idéal pour parfait pour une recherche complexe parmi les universitaires, les ingénieurs et les professionnels de la technologie, car il aide à la mémorisation, encourage la pensée critique et facilite une compréhension plus profonde.

Les meilleures fonctionnalités de Roam Research

Accédez à Roam via un navigateur web, Android, Windows, iOS, MacOS et Linux

Réduisez les puces pour vous concentrer sur différentes sections de vos notes

Étiqueter vos notes pour une meilleure organisation et une plus grande facilité de recherche

Affichez un plan de vos notes et de leur connexion à l'aide de la fonctionnalité d'aperçu graphique

Tenez un journal de vos pensées et idées quotidiennes à l'aide des notes quotidiennes

Limites de la recherche en itinérance

Pas de forfait Free

Pas d'intégration native

Fonctionnalités limitées de mise en forme et de collaboration

Prix de Roam Research

Pro: 15$/mois

15$/mois Croyant: 500$/5 ans

G2: Pas de commentaires

Pas de commentaires Capterra: 4.3/5 (16 commentaires)

Choisissez la meilleure application pour transformer le chaos en clarté

Voilà, les 10 meilleures applications de traçage pour vous aider à organiser vos idées, vos notes et vos tâches afin de booster votre productivité personnelle et celle de votre équipe. Si vous n'êtes toujours pas sûr, essayez-les pour voir celles qui travaillent le mieux pour vous. Et si vous recherchez un outil de description flexible dans le cloud avec des fonctions de gestion de projet étendues, vous devriez absolument jeter un coup d'œil à ClickUp. Souscrivez au forfait Free Forever de ClickUp pour commencer ! 🌻