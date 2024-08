15 modèles gratuits d'Evernote pour la prise de notes en 2024

Si vous aimez pirater la productivité, vous savez à quel point les applications de prise de notes peuvent être précieuses. Qu'il s'agisse de noter des idées pour votre prochain projet ou de planifier.. objectifs du projet et la création d'une base de connaissances pour toutes les informations importantes, ces outils offrent un aperçu qui vous permettra de prendre les mesures qui s'imposent. Mais ces hubs de données peuvent aussi prendre beaucoup de temps à construire et à gérer.

C'est là que les modèles entrent en jeu. Les dispositions préconçues facilitent l'insertion d'informations pertinentes pour élaborer les documents et les notes dont vous avez besoin pour stimuler les performances. Que vous recherchiez des modèles Evernote ou des modèles issus d'alternatives à Evernote, nous avons ce qu'il vous faut.

Nous verrons ici ce qu'est un modèle Evernote, nous mettrons en évidence cinq des meilleurs modèles et nous partagerons 10 modèles Evernote alternatifs à essayer dès aujourd'hui. 🛠️

Qu'est-ce qu'un modèle Evernote ?

Evernote est l'un des nombreux applications de prise de notes . Ces outils sont conçus pour vous décharger d'une partie du travail et structurer votre processus de réflexion ou de travail.

via Evernote

Le modèle de notes de réunion d'Evernote comporte quatre sections structurées pour les détails de la réunion, les suivis, les décisions et la clôture. Il est facile d'ajouter une nouvelle note et de cliquer sur le modèle pour le remplir avant le début d'une réunion afin de disposer des informations pertinentes sur le projet pour que tout le monde sache de quoi il est question.

Pendant la réunion, notez les points à retenir et les décisions mentionnées par chaque membre de l'équipe. Veillez à ajouter les détails de la discussion et toute information pertinente, comme les ressources nécessaires pour les prochaines étapes et les membres de l'équipe qui devront débloquer les dépendances.

Attribuez des tâches de suivi aux membres de l'équipe concernés après la réunion. Indiquez les dates d'échéance, la priorité et toute information supplémentaire que les membres de l'équipe doivent connaître sur l'étendue du travail.

2. Modèle d'agenda de réunion Evernote

via Evernote

Souvent, les employés trouvent que les réunions sont une perte de temps où rien n'est Terminé - mais c'est généralement le résultat d'une mauvaise planification ou d'un manque d'ordre du jour agenda de réunion mettre en forme. Le modèle d'agenda de réunion d'Evernote est conçu pour être rempli et partagé avant la réunion. À cette fin, les membres de l'équipe peuvent faire un travail préparatoire adéquat et se présenter prêts à discuter au lieu de passer du temps pendant la réunion à mettre tout le monde au courant.

3. Modèle de planificateur de réunion Evernote

via Evernote

Un autre élément d'une réunion réussie est la planification de ce que vous voulez retenir de la discussion. Avec votre compte Evernote, utilisez ce modèle de planification de réunion d'Evernote avant une réunion pour poser les bases de la réussite et obtenir plus de conseils sur les éléments à inclure. Remplissez les sections Préparation, Agenda et Présentation avec ce que vous souhaitez accomplir. Après la réunion, notez des notes dans la section Suivi afin d'assigner rapidement des éléments d'action si nécessaire.

4. Modèle d'agenda hebdomadaire Evernote

via Evernote

Un modèle de calendrier peut vous aider à forfaiter vos tâches sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle pour faciliter la réunion de vos objectifs personnels et de projet. Utilisez le modèle de calendrier hebdomadaire Evernote pour décomposer votre semaine en tâches gérables et en une mini checklist des choses à faire. Il est ainsi plus facile de trouver ce que vous cherchez ou de coordonner votre emploi du temps.

Il vous suffit de définir des cibles hebdomadaires et d'obtenir un aperçu rapide de ce que vous souhaitez accomplir dans le corps de la note visuelle pour gagner du temps lors de la relecture de la page.

5. Modèle de suivi de projet Evernote

via Evernote

Si vous gérez une équipe, le modèle de suivi de projet d'Evernote vous permet de savoir qui est responsable de quoi et dans quelle mesure il achève son travail. Décomposez le modèle en projets et dressez la liste des éléments d'action pour chacun d'entre eux afin de gagner du temps.

Remplissez les colonnes relatives à la priorité, à la date de début, à la date d'échéance et à l'assigné pour obtenir rapidement un aperçu du projet et un aperçu de ce qui suit le suivi des objectifs ou modifier en cours comme suit contraintes du projet apparaissent.

10 modèles Evernote alternatifs à utiliser en 2024

Bien qu'Evernote soit une excellente option pour un outil de prise de notes, ce n'est pas la seule application en ville. Voici 10 des meilleures Alternatives à Evernote pour améliorer votre production. Vous trouverez des modèles de gestion de projet pour gérer votre calendrier de médias sociaux, prendre de meilleures notes de réunion et suivre les jalons. 👀

1. Modèle de notes de réunion ClickUp

Enregistrez les points clés et suivez les discussions importantes avec le modèle de notes de réunion de ClickUp

Le modèle Modèle de note de réunion ClickUp est un moyen simple de garder une trace des informations importantes et des développements qui se produisent lors des réunions d'équipe. Ce modèle d'une page comporte des fonctionnalités pour les informations sur la réunion, le lien d'enregistrement, les points clés et les éléments d'action. Il suffit de modifier le document ou d'en donner l'accès à votre équipe pour qu'elle puisse y collaborer.

Remplissez les détails de la réunion et partagez le modèle avec les membres de l'équipe avant la réunion. Utilisez-le pour noter des idées ou rédiger un résumé de ce qui a été abordé. Enfin, achevez la section des éléments d'action où vous pouvez automatiquement attribuer des tâches ClickUp aux membres de l'équipe concernés en fonction de la discussion.

2. Modèle de note de projet ClickUp

Le Modèle de note de projet de ClickUp est un moyen idéal pour partager des informations supplémentaires sur un projet en cours. Il peut s'agir de mises à jour sur le soutien financier, de changements dans les ressources et de partenariats. L'idée derrière les notes de projet est de tenir les membres de l'équipe interne et les parties prenantes externes au courant des développements importants en cours de route.

Le modèle propose des sections pour un bref aperçu du projet ainsi qu'une section résumé pour mettre en évidence les nouvelles informations et les développements. Ajouter des éléments de marque et de style au modèle si vous le partagez avec des partenaires extérieurs ou des parties prenantes.

3. Modèle de notes de cours ClickUp

Prenez des notes de cours informatives pour étudier plus efficacement en utilisant le modèle de notes de cours de ClickUp

ClickUp n'est pas seulement destiné aux entreprises. C'est aussi un excellent outil de prise de notes et de collaboration pour les étudiants. L'outil Modèle de notes de cours ClickUp vous permet d'organiser vos notes afin d'étudier et d'apprendre plus efficacement.

Attribuez des types de catégories à vos notes pour chaque cours différent ou style de prise de notes comme les notes Cornell. Ajoutez des sous-tâches pour réviser vos notes à intervalles réguliers.

Le modèle personnalisé facilite la rédaction de nouvelles notes et la consultation d'anciennes notes. Vous pouvez également partager vos notes avec vos camarades de classe lorsque vous devez travailler ensemble sur des projets d'équipe. Les fonctionnalités de collaboration facilitent également l'organisation de sessions d'étude en groupe productives. Vous pouvez inclure des idées à retenir et des questions à poser au professeur si vous avez besoin d'éclaircissements. ✨

4. Modèle de notes de mise à jour ClickUp

Créez des comptes rendus de réunion rapides, détaillés et efficaces en utilisant le modèle de compte rendu de réunion de ClickUp

Pour que les réunions ne se limitent pas à un simple e-mail, le modèle de compte rendu de réunion de ClickUp est une aide précieuse Modèle de compte rendu de réunion ClickUp est l'option idéale pour suivre les discussions et consigner les informations utiles. Il comporte des fonctionnalités pour les participants, les liens liés, les actions à entreprendre et les éléments de l'agenda.

Réutilisez la feuille de travail pour les réunions hebdomadaires et pré-remplissez les informations récurrentes ou utilisez le modèle pour organiser une réunion unique personnalisée. Partagez le modèle de compte rendu de réunion avec tous les participants après la discussion. Ils peuvent ainsi garder une trace des éléments de l'action et se référer aux idées pour les réunions à venir.

6. Modèle ClickUp 1-on-1s

Organisez les réunions critiques et récurrentes en un seul endroit et ajoutez des tâches récurrentes pour chacune d'entre elles en utilisant le modèle de suivi des réunions de ClickUp

Le modèle Modèle de suivi de réunion de ClickUp vous permet d'afficher toutes vos réunions, réduisant ainsi le risque de manquer un évènement important ou d'oublier des informations clés. Personnalisez le tracker en Vue Tableur ClickUp et assigner les éléments d'action issus des discussions. Veillez à consulter et à mettre à jour votre outil de suivi des réunions pour rester à jour.

8. Modèle de journal quotidien ClickUp

Utilisez le modèle de journal quotidien de ClickUp pour ajouter une liste de tâches à faire et rester au courant de toutes vos activités

A la recherche d'un agenda quotidien pour ne pas perdre de vue les activités d'un projet ou les listes de choses à faire ? Utilisez le Modèle de journal quotidien ClickUp pour enregistrer les tâches quotidiennes, assigner des dates d'échéance et classer les activités par ordre de priorité. Prenez l'habitude de mettre à jour le journal quotidien pour refléter la progression et suivre les domaines à améliorer. Si vous utilisez ce document dans le cadre d'un flux de travail d'équipe, partagez votre journal quotidien afin que chacun sache sur quoi vous travaillez et comment cela peut affecter son propre emploi du temps.

9. Modèle de notes quotidiennes ClickUp

Organisez vos pensées et stockez vos idées en un seul endroit pratique avec la vue Liste des notes quotidiennes de ClickUp

Le modèle Modèle de notes quotidiennes de ClickUp facilite la prise de notes quotidiennes et la création de tâches basées sur vos activités. Que vous souhaitiez gérer des tâches dans votre vie personnelle, y compris les courses ou à d'autres fins comme la rédaction créative, faites le travail terminé avec ce planificateur numérique.

Utilisez la vue Liste pour obtenir un aperçu de toutes les tâches et de tous les éléments de votre liste à faire quotidienne. Répartissez les tâches dans des catégories douanières et attribuez une priorité à celles qui doivent être achevées plus rapidement. Ajoutez des dates d'échéance et mettez à jour les tâches avec des commentaires et des idées au fur et à mesure que vous les travaillez.

La beauté de l'affichage des notes quotidiennes réside dans le fait que vous pouvez l'utiliser à la fois pour le travail et pour votre vie personnelle. Exploitez-la comme un outil créatif d'écriture pour établir le profil des caractères d'un livre sur lequel vous travaillez. Vous pouvez aussi utiliser des modèles comme celui-ci avec votre famille pour ranger toutes les activités et les choses à faire dans un seul endroit pratique. 🌻

10. ClickUp Modèle de procès-verbal de réunion (MoM)

Créez un compte rendu de réunion comprenant les points clés et les éléments d'action en utilisant le modèle de compte rendu de réunion (MoM) de ClickUp

Si vous organisez de nombreuses réunions ou participez à des discussions approfondies au sein d'une équipe, il est difficile de garder une trace de toutes les informations pertinentes qui sont partagées. Avec Le modèle de compte-rendu de réunion (CR) de ClickUp clickUp vous permet de créer un compte rendu des discussions, des décisions et des enseignements tirés de chaque réunion.

Confiez la responsabilité des notes de réunion à un membre de l'équipe. Une fois les notes finales de la réunion achevées, demandez à chaque participant de les achever. Ajoutez toute information supplémentaire recueillie lors de cette étape et partagez le compte rendu final de la réunion avec tous les membres concernés de l'équipe.

Faites passer votre productivité au niveau supérieur avec ClickUp

Si les modèles Evernote sont un excellent moyen de rester organisé, ils ne sont pas la seule option. Si vous ne trouvez toujours pas de modèles et de documents à utiliser avec un outil de gestion de projet, il est peut-être temps de.. de commencer à utiliser ClickUp !

Notre galerie propose plus de 1 000 modèles destinés à stimuler la productivité, à suivre les objectifs des projets et à rationaliser les réunions. Chacun d'entre eux affiche plusieurs fonctionnalités pour vous permettre d'obtenir des aperçus généraux ou de plonger dans les détails.

Grâce aux champs personnalisés, vous pouvez adapter les modèles pour vous aider à être plus productif dans tous les aspects de votre vie. 💪