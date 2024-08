Les 10 meilleures alternatives à MeisterTask pour la gestion des tâches en 2024

Si vous avez essayé d'améliorer la gestion de projet et la collaboration au sein de votre équipe, il y a de fortes chances que vous ayez découvert MeisterTask, un outil de gestion des tâches qui a fait ses preuves.

MeisterTask est élégant et facile à utiliser. Les équipes agiles et les partisans du Kanban adorent utiliser cet outil pour suivre les tâches au sein de leurs projets. Cependant, son forfait de base présente des fonctions limitées, et vous pourriez avoir besoin de nombreux autres outils pour la communication et la collaboration avec d'autres équipes.

Cet article couvre les alternatives à MeisterTask qui peuvent améliorer vos flux de travail, votre productivité et votre efficacité.

Des fonctionnalités avancées et options de priorisation à des intégrations plus pertinentes, ces alternatives à MeisterTask offrent un intervalle de capacités répondant à des besoins variés.

Que devriez-vous rechercher dans les alternatives à MeisterTask ?

Que vous soyez propriétaire d'une entreprise indépendante, à la tête d'une petite équipe ou que vous gériez un vaste pool de ressources, vous devez disposer d'un outil de gestion des tâches qui va au-delà de.. la création de listes à faire .

Tout bon outil de gestion de projet devrait permettre à votre organisation de gagner en efficacité et en croissance.

Dans cette optique, voici quelques facteurs clés à prendre en compte lors du choix de votre outil de gestion de projet plateforme de gestion des tâches :

Une interface intuitive et conviviale

Des options de collaboration et de personnalisation

Compatibilité avec vos systèmes d'entreprise existants

Fonctionnalités de suivi de la progression et de rapports

Accessibilité sur tous les appareils et toutes les plateformes

Des mesures de sécurité solides telles que le cryptage des données et l'authentification des utilisateurs

Évolutivité pour s'adapter à un nombre croissant d'utilisateurs et de projets

Notifications et rappels pour l'achèvement des tâches en temps voulu et le respect des délais

Des supports de formation complets et une assistance client réactive

Bien sûr, aucun outil n'offre tout ce que vous souhaitez, mais certaines alternatives à MeisterTask s'en rapprochent.

Nous avons listé 10 des meilleurs outils que vous pouvez considérer - nous avons passé en revue leurs meilleures fonctionnalités, leurs évaluations et les détails de leurs prix.

Les 10 meilleures alternatives à MeisterTask que vous devez connaître

1. ClickUp

Si vous êtes à la recherche d'une plateforme de travail collaboratif tout-en-un qui s'adapte facilement aux besoins de votre équipe, ClickUp est le bon choix. Utilisé par plus de 800 000 équipes dans le monde, ClickUp est une solution de gestion des tâches polyvalente et riche en fonctionnalités.

Créez des listes personnelles à faire dans ClickUp, construisez des checklists en regroupant des éléments à faire apparentés, et assigner des tâches, des éléments de checklist et des tâches aux membres de l'équipe. Vous pouvez même assigner des commentaires dans les tâches pour qu'un coéquipier prenne des mesures.

via Asana Asana est un logiciel de gestion des ressources humaines très répandu logiciel de gestion de projet qui aide les équipes à suivre, planifier et gérer leur travail sur ses plateformes web et mobile de gestion du travail.

Les différentes vues d'Asana, comme le calendrier et la liste, permettent aux gestionnaires de projet de personnaliser les tâches et d'en coordonner les couleurs.

Grâce à la flexibilité et au contrôle d'Asana, vous pouvez transformer des projets potentiellement écrasants en tâches gérables.

Asana vous permet également de créer des sous-tâches au sein de tâches plus importantes afin de visualiser la progression et d'encourager la proactivité habitudes de travail au sein des équipes de projet.

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Créez et gérez des tâches dans une interface conviviale

Affichez plusieurs vues de l'échéancier de vos projets

Utilisez les fonctionnalités de collaboration et de communication telles que les commentaires, les pièces jointes et les mentions

Intégrer plusieurs applications tierces au sein d'Asanacréer un flux de travail achevé* Optimiser l'allocation des ressources et assurer une charge de travail équilibrée au sein de l'équipe

Limites d'Asana

Asana a des fonctionnalités hors ligne limitées, vous avez donc besoin d'une connexion internet stable à tout moment

Les fonctionnalités avancées nécessitent un abonnement, ce qui peut constituer une limite pour les utilisateurs soucieux de leur budget ou les petites équipes

Prix d'Asana

Personnel : Free

: Free Starter : 13,49 $ par mois et par membre

: 13,49 $ par mois et par membre Avancé : 30,49 $ par mois et par membre

: 30,49 $ par mois et par membre Entreprise : Contacter pour plus de détails

: Contacter pour plus de détails Enterprise+: Contact pour plus d'informations

Evaluations d'Asana

G2: 4.3/5 (9 500+ avis)

4.3/5 (9 500+ avis) Capterra: 4.4/5 (12 300+ avis)

3. Todoist

via Todoist Todoist est une solution de gestion de la productivité axée sur la création de listes à faire. Son interface intuitive et ses fonctionnalités de gestion de projet en font un choix de premier ordre pour les individus et les équipes.

Todoist vous permet de créer des projets et des sous-catégories et d'attribuer un code couleur à chacun d'entre eux. Ses fonctionnalités clés comprennent la synchronisation entre les appareils et l'intégration avec les assistants virtuels tels que Siri, Google Assistant et Alexa.

Pour maximiser le potentiel de Todoist, vous pouvez utiliser des paramètres tels que la répétition des tâches, les étiquettes d'urgence et les Quickies pour les tâches courtes. Todoist est un outil de suivi des tâches polyvalent doté de fonctionnalités de collaboration et de communication intra-équipe limitées.

Meilleures fonctionnalités de Todoist

Restez organisé sur tous les appareils et plateformes, tels que les assistants virtuels, les mobiles et les bureaux

Intégration d'applications et de services populaires tels que Google Agenda et Dropbox

Analysez et visualisez la productivité et les taux d'achèvement des tâches

Limites de Todoist

Sa dépendance à la connexion internet limite les fonctions hors ligne

Les utilisateurs ont rapporté une assistance sous-optimale pour les projets complexes

Prix de Todoist

Débutant : Free

: Free Pro: 5 $ par mois

5 $ par mois Business: 8$ par membre/mois

Evaluations de Todoist

G2: 4.4/5 (750+ avis)

4.4/5 (750+ avis) Capterra: 4.6/5 (2,300+ reviews)

Bonus : Jetez un coup d'œil à ces Todoist alternatives !

4. Travail d'équipe

via Travail d'équipe Teamwork est un logiciel tout-en-un de gestion de projet et d'aide à la décision logiciel de collaboration conçu pour permettre aux équipes de planifier, de suivre et de réaliser facilement leur travail.

Son suivi des tâches surpasse de nombreux concurrents, tels que Microsoft Projects et Smartsheet. De plus, les mises à jour et améliorations régulières de Teamwork en font un choix solide pour la gestion de projet.

L'interface conviviale est d'une grande aide, en particulier pour les personnes moins expérimentées en matière de gestion de projet. L'assistance est également réactive, amicale et utile.

Toutefois, l'incapacité de Teamwork à importer des fichiers de projet (XML ou autres formes similaires) peut nuire à son utilisation.

Meilleures fonctionnalités de Teamwork

Collaborez entre équipes grâce à des outils de communication intégrés tels que le chat et les fils de discussion

Personnalisez les tableaux de bord pour suivre la progression du projet et les indicateurs clés d'un seul coup d'œil

Utilisez les fonctionnalités étendues de planification de projet, telles que les diagrammes de Gantt et les dépendances des tâches

Limites du travail d'équipe

La solution de gestion de projet peut s'avérer trop complexe pour les petits projets

L'accès à certaines fonctionnalités essentielles peut nécessiter des forfaits plus onéreux

Prix du travail en équipe

**Free

Débutant : 8,99 $/utilisateur par mois

: 8,99 $/utilisateur par mois Delivery : $13.99/utilisateur par mois

: $13.99/utilisateur par mois Grow: $25.99/utilisateur par mois

Évaluation du travail d'équipe

G2: 4.4/5 (1,000+ reviews)

4.4/5 (1,000+ reviews) Capterra: 4.5/5 (850+ commentaires)

5. Flux

via Flux Flow est un outil de gestion de projets et de tâches qui propose des flux de travail visuels simples pour la planification du travail en équipe.

Flow vous permet de fixer des paramètres, de déléguer des paramètres et de vous abonner à des tâches, ce qui aide à rationaliser la collaboration . Vous pouvez basculer entre les formats liste, calendrier et Tableau, et l'outil offre la possibilité d'ajouter des dates de début et d'échéance.

La vue Liste des tâches de type Kanban se démarque, et la conception simple et l'interface utilisateur intuitive de la solution de gestion de projet sont parfaites pour les débutants.

Cependant, vous pourriez rencontrer des problèmes avec la convivialité du logiciel en raison du manque de personnalisation des couleurs et de hiérarchie visuelle pour les projets. Avec de nombreuses cartes, les projets peuvent rapidement devenir écrasants.

Les meilleures fonctionnalités de Flux

Mon travail s'inscrit dans un environnement collaboratif grâce à des fonctionnalités telles que les commentaires et les pièces jointes

Automatisez les notifications de date d'échéance pour aider les équipes de projet à rester sur la bonne voie et à respecter les réunions du projet

Intégration avec des applications populaires telles que Slack et Google Agenda

Passez d'une liste à l'autre et vice-versatableau Kanban mettre en formes pour des projets individuels

Limites du flux

Les fonctionnalités limitées de la version gratuite peuvent nuire à la convivialité de l'outil pour les équipes

L'essai gratuit de 30 jours ne fait pas état des fonctionnalités avancées

Seul le forfait le plus élevé offre des intégrations utiles telles que Zapier

Prix des flux

Basic : 8 $ par utilisateur et par mois

: 8 $ par utilisateur et par mois Plus : 12 $ par utilisateur et par mois

: 12 $ par utilisateur et par mois Pro : 18 $ par utilisateur et par mois

Evaluations des flux

G2: 4.3/5 (50+ reviews)

4.3/5 (50+ reviews) Capterra: 4.6/5 (100+ avis)

6. Wrike

via Wrike Une autre plateforme populaire, Wrike, offre une gestion de projet et une collaboration avec des fonctionnalités prêtes pour l'entreprise pour la planification et l'exécution des tâches.

La simplicité de Wrike permet aux petites et grandes équipes d'adopter l'outil aussi bien que les autres. Ses nombreuses fonctionnalités, telles que la création de tâches, les dossiers et les boîtes de discussion au sein des tâches, aident à gérer les projets tout en gardant tout le monde impliqué et informé.

Les tableaux de bord personnalisés et les notifications personnalisées permettent de voir facilement les tâches incomplètes ou retardées et de réduire les erreurs de communication. L'archive des tâches de l'outil est également une fonctionnalité utile : Vous pouvez retrouver les détails des projets passés et des tâches de l'entreprise centraliser votre documentation .

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Affichez vos projets à l'aide de diagrammes de Gantt dynamiques et automatisés

Collaborez avec les membres de l'équipe de manière asynchrone en discutant, en commentant et en attribuant des tâches

Automatisation des tâches répétitives àgagner du temps et réduire les efforts manuels

Les limites de Wrike

Peu de fonctions hors ligne - vous avez besoin d'une connexion internet active pour accéder aux projets et les mettre à jour

L'outil pourrait s'avérer coûteux pour les petites entreprises ou les startups

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/utilisateur par mois

$9.80/utilisateur par mois Business: $24.80/utilisateur par mois

$24.80/utilisateur par mois Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs Pinnacle : Contacter pour les tarifs

Les évaluations de Wrike

G2: 4.2/5 (3,500+ reviews)

4.2/5 (3,500+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,500+ commentaires)

Consultez notre article sur les meilleurs Les logiciels de commande de travail

7. Alouette

via Alouette Cet outil est celui qui vous en donne le plus pour votre argent. Lark regroupe la gestion des tâches, la messagerie et la communication vidéo sous la forme d'une suite de collaboration sur une seule plateforme.

Lark est une plateforme de gestion de projet capable d'accueillir des équipes de toutes formes et de toutes tailles, avec des réunions, l'envoi d'e-mails, la messagerie, la planification, la modification de texte, et bien plus encore. Et une interface unique et épurée qui rassemble tout cela.

Le forfait payant, qui comprend la vidéoconférence illimitée, le stockage cloud et l'espace e-mail, est excellent pour les utilisateurs en entreprise.

En tant que gestionnaire de tâches également, Lark se distingue par ses nombreuses et précieuses fonctionnalités : Vous pouvez organiser, collaborer et exécuter des tâches individuellement ou en équipe. Avec cette alternative à MeisterTask, vous pouvez décomposer de grands projets en étapes gérables.

Les meilleures fonctionnalités de Lark

Collaborez à la documentation et à l'organisation des tâchesles forfaits des projets grâce à des fonctionnalités de documents intelligents telles que les commentaires et le contrôle des versions

Travaillez à distance et de manière synchronisée avec les équipes de projet grâce aux fonctions de vidéoconférence

Automatisez les mises à jour et paramétrez les notifications en fonction des déclencheurs via la liste des tâches

Limites de Lark

Options de personnalisation limitées par rapport à d'autres plateformes

Les utilisateurs qui recherchent uniquement la gestion des tâches risquent de ne pas utiliser le large intervalle de fonctionnalités disponibles

Prix de Lark

Débutant: Gratuit

Gratuit Pro: 12$/utilisateur par mois

12$/utilisateur par mois Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Évaluation de Lark

G2: 4.6/5 (100+ reviews)

4.6/5 (100+ reviews) Capterra: 4.4/5 (30+ commentaires)

8. Trello

Trello est un outil de gestion de projet basé sur le web qui utilise des tableaux visuels, des listes, des cartes et plus encore pour rationaliser les tâches et les projets.

Conçu pour les équipes utilisant des Tableaux Kanban pour la gestion de projet, Trello convient mieux aux petites équipes et aux indépendants. Il est largement connu pour son interface utilisateur facile, ses tableaux intuitifs et son suivi simple des tâches.

Parmi les fonctionnalités clés de Trello, citons Viewpour visualiser les projets sous la forme d'un échéancier ou d'un tableau, Modèles Trello pour tout ce qui va des listes de tâches pour les lancements de produits au suivi des prospects, et des Power-ups, des plug-ins pour lier Trello à d'autres tâches.

via Empilement Stackby est une plateforme de gestion du travail de premier plan qui comprend des bases de données, des feuilles de calcul et des fonctions de suivi des tâches alimentées par une automatisation sans code.

Bien que Stackby ne soit pas un outil de gestion des tâches dédié, il répond à diverses utilisations, notamment la gestion de projet, la gestion de la relation client et la planification du contenu.

La modification en cours, les commentaires et le partage des bases de données en temps réel favorisent un travail d'équipe efficace et une exécution rapide des tâches, des mises à jour régulières et une communication fluide entre les équipes. Vous pouvez également l'intégrer à d'autres outils populaires tels que Google Sheets, Trello et Airtable, ce qui facilite l'échange de données entre les outils de productivité.

Stackby meilleures fonctionnalités

Collaborez de manière transparente avec des modifications en cours, des mises à jour et des notifications en temps réel

Combinez la familiarité des feuilles de calcul avec la flexibilité des bases de données pour faire fonctionner cet outil

Répondez aux besoins spécifiques du flux de travail grâce à des affichages personnalisables (grille, kanban, calendrier, etc.)

Limites de Stackby

Intégration limitée avec des outils tiers

Les forfaits sont moins compétitifs par rapport à d'autres outils similaires

Prix de Stackby

**Forfait Free

Personnel: 4$/place par mois

4$/place par mois Économique: 7,5 $/siège par mois

7,5 $/siège par mois Business: $15/siège par mois

$15/siège par mois Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

Evaluations de Stackby

G2: 4.7/5 (60+ reviews)

4.7/5 (60+ reviews) Capterra: 4.8/5 (70+ avis)

10. OmniFocus

via OmniFocus OmniFocus est une application de gestion des tâches personnelles conçue pour la productivité individuelle des utilisateurs de macOS et iOS.

L'outil offre de multiples affichages et flux de travail personnalisables. Vous pouvez utiliser l'un des trois types de projet (projets parallèles, séquentiels et à action unique) et des six affichages par défaut. Vous pouvez également créer des affichages personnalisés, bien que cela demande du temps et des efforts.

L'outil présente une courbe d'apprentissage abrupte et son prix est plus élevé que celui de la plupart des outils présentés dans cet article. C'est surprenant pour un outil destiné à des utilisateurs individuels.

L'application est adaptée aux utilisateurs de l'écosystème Apple et se synchronise sur les appareils iOS, tandis qu'une version web est disponible pour les utilisateurs de Windows. Vous pouvez intégrer d'autres applications via Zapier pour rassembler des données et mettre en place un flux de travail achevé.

OmniFocus meilleures fonctionnalités

Synchronisez automatiquement votre travail sur Mac, iPhone et iPad

Créez des perspectives ou des affichages personnalisés pour les tâches en fonction de différents critères

Ajoutez des tâches et des idées rapidement et facilement, en veillant à ne rien oublier, même dans les moments les plus chargés

Concentrez-vous sur des tâches spécifiques en filtrant les informations non essentielles grâce au mode Focus

Limites d'OmniFocus

Bien que bénéfique pour les utilisateurs d'Apple, OmniFocus peut ne pas être aussi polyvalent pour les personnes qui utilisent une combinaison de systèmes d'exploitation

L'outil peut s'avérer inutilisable même pour les petites équipes et les entreprises

Prix d'OmniFocus

Abonnement: 9,99 $ par mois

9,99 $ par mois Licence standard v4: 74,99 $ par paiement unique

74,99 $ par paiement unique **Licence Pro v4 : 149,99 $ (paiement unique)

OmniFocus pour le Web: 4,99 $ par mois

Évaluation d'OmniFocus

G2: 4.6/5 (50+ reviews)

4.6/5 (50+ reviews) Capterra: 4.7/5 (70+ avis)

ClickUp : Votre solution de gestion des tâches tout-en-un

Dans la gestion de projet, les tâches et la collaboration vont de pair. C'est pourquoi ClickUp s'impose comme une alternative de choix à MeisterTask.

Avec un large intervalle de fonctionnalités allant d'affichages de tâches personnalisables et de l'automatisation des tâches aux puissants outils de collaboration, ClickUp offre une solution complète pour la gestion des tâches de toute complexité. Son interface intuitive et son évolutivité lui permettent de s'adapter aussi bien aux petites équipes qu'aux grandes entreprises.

Que vous recherchiez une solution pour la gestion de projets, la collaboration en équipe ou la productivité personnelle, utilisez ClickUp pour apporter une approche innovante et simplifier la gestion des tâches. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui !