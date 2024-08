50 termes et définitions nécessaires à la gestion de projet

La pertinence et la productivité d'un professionnel, quel que soit son secteur d'activité, exigent qu'il se tienne au courant des changements et qu'il évolue avec le secteur à mesure qu'il atteint des sommets. Les gestion de projet le domaine de la gestion de projet fait appel à tout cela et à bien d'autres choses encore. C'est pourquoi nous vous proposons cette liste de termes relatifs à la gestion de projet pour vous aider !

A-E : De la méthode agile à la gestion de la valeur acquise

Agile

Ne vous contentez pas de quelque chose de différent si vous avez besoin d'une gestion de projet qui permet un retour d'information personnalisé en temps réel à chaque étape du développement du projet. La méthode agile assiste la collaboration, l'organisation personnelle et l'évolutivité en fonction des besoins du projet et des parties prenantes. Elle décompose les produits complexes et de grande taille en morceaux courts et gérables appelés "sprint scrums".

Gestion de projet agile Gestion de projet agile est une méthode de gestion de projet facilement adaptable utilisée par les développeurs de logiciels et les gestionnaires de produits. Elle décompose un projet en phases qui nécessitent une révision périodique des tâches en fonction des réactions du client. Elle apporte un style itératif et de la flexibilité à votre gestion de projet, en mettant l'accent sur la satisfaction du client et la collaboration.

Glisser-déposer n'importe quelle tâche dans la colonne suivante pour mettre à jour automatiquement son statut avec l'affichage du Tableau de type Kanban de ClickUp

Planification de projet agile

"Ce n'est pas ce que j'avais en tête ! Pour éviter ce type de commentaires de la part des clients, envisagez d'utiliser la méthodologie de projet évolutive qui décompose un projet en sprints d'une durée de deux semaines. Qui n'a pas besoin de délais d'exécution records avec des retours d'information, de la transparence, de la gestion du temps et de l'efficacité ? dans les limites du budget ?

Plan d'action

En cas de confusion sur l'interprétation des termes de la programmation, il convient de rejeter la faute sur le schéma directeur. Un plan est un ensemble d'idées liées mais subtilement différentes. Ce terme de gestion de projet désigne également une représentation graphique de la conception d'un logiciel. Il donne une présentation visuelle résumée d'un projet ou d'un concept complexe.

Étude de cas

Une étude de cas est un récit approfondi sur des problèmes réels et l'application de concepts dans la société. De nombreuses anecdotes donnent un aspect pratique aux concepts théoriques de ce terme de gestion de projet.

Indice de performance des coûts

Lors de l'évaluation des performances d'un projet par rapport au budget, le ratio de l'indice de performance des coûts (CPI) indique si le projet est rentable. Se situe-t-il dans les limites du budget, en deçà ou au-delà ? La formule est la suivante : CPI = valeur acquise (VE) / coût réel (CR).

Gestion de projet en chaîne critique

Approche de gestion qui intègre l'ensemble des tâches, des échéanciers et des ressources nécessaires pour assurer l'achèvement d'un projet dans les délais impartis et dans le respect du budget. Elle évalue la capacité d'une équipe à achever un projet en fonction des besoins et des ressources dont elle dispose.

Méthode du chemin critique

Le chemin critique identifie les éléments essentiels nécessaires pour achever une tâche. Il permet d'améliorer l'efficacité en en éliminant les activités non pertinentes et celles qui font perdre du temps . Des ressources supplémentaires peuvent être affectées aux tâches essentielles afin d'accélérer l'achèvement du projet si nécessaire.

Le chemin critique vérifie toutes les tâches sur le diagramme et détermine le paramètre qui affecterait le délai global du projet s'il était ajusté

Facteur critique de réussite

67% des projets échouent en raison d'une mauvaise gestion du temps ou de l'argent. Les gestionnaires de projet astucieux évitent les problèmes en formulant un forfait stratégique. Les facteurs critiques de réussite constituent le plan stratégique ou le forfait de travail qui garantit la réussite du projet.

Les gestionnaires de projet doivent identifier des facteurs critiques distincts, tels que les exigences , des jalon, livrables , des logiciels et des forfaits de communication ouverts.

Dépendances

Dans le cadre de la gestion de projet, les dépendances se produisent lorsqu'une tâche, une condition ou une occurrence dépend de l'achèvement d'une tâche précédente ou d'une tâche suivante. Les dépendances donnent une priorité d'orientation sur les relations entre les tâches et leur commande afin de maintenir un flux de travail stable.

Comment ajouter une dépendance à une relation dans ClickUp

Gestion de la valeur acquise

La gestion de projet nécessite une méthodologie quantitative pour l'évaluation constante de la progression d'un projet. La gestion de la valeur acquise fournit des paramètres permettant d'évaluer la progression d'un projet par rapport au calendrier et au budget alloué. Les gestionnaires de projet utilisent ces indicateurs pour prévoir le projet et s'adapter aux écarts qui apparaissent.

F-L : Suivi du temps de production

Fast Tracking

Il arrive qu'un projet ne respecte pas le calendrier prévu. L'épuisement professionnel, le manque de ressources, le manque de clarté des objectifs et une mauvaise communication en sont les causes, mais cela n'enlève rien à la nécessité d'atteindre les jalons. Comment faire autrement qu'en accélérant le suivi du projet grâce à des astuces de compression du calendrier ! Le suivi accéléré implique donc des tactiques telles que le chevauchement des tâches ou leur exécution en parallèle afin d'achever le projet dans les délais prévus.

Organigramme

En tant qu'outil de résolution de problèmes, il permet de connecter les segments d'un projet et d'améliorer le flux et le traitement de l'information. En outre, un logiciel d'organigramme peuvent avoir d'autres fonctions, telles que la simplification de concepts complexes pour les rendre plus faciles à visualiser et à comprendre.

Processus/développement itératif et progressif

Un modèle de développement logiciel itératif implique la répétition d'activités par cycles ou itérations. Il conduit à la productivité d'une nouvelle version du logiciel jusqu'à ce que la version souhaitée ou la meilleure version soit développée.

La méthode incrémentale décompose la tâche de développement du logiciel en petites portions. Le développement de chaque portion améliore la précédente, de sorte que le projet progresse par étapes. La méthode itérative incrémentale, vous avez raison, combine ces deux approches complémentaires de sorte que les améliorations apportées à un projet se produisent à chaque étape du développement et non de manière linéaire.

Tableau Kanban

A Tableau Kanban permet de visualiser en temps réel les tâches en attente, en cours et achevées. La méthode Kanban décompose un projet en morceaux de tâches. Dans cette méthode, vous utilisez des notes autocollantes ou des cartes Kanban pour représenter visuellement les tâches.

Le Tableau Kanban fournit des informations qui aident les fournisseurs prestataires à éliminer les tâches non pertinentes et inutiles. Il rend les équipes très productives en leur permettant de se concentrer davantage sur les éléments cruciaux du processus de développement.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image4-6.png tableau Kanban dans ClickUp /$$img/

Un tableau Kanban permet de visualiser le travail en cours et de maximiser l'efficacité

Indicateurs clés de performance

Une gestion de projet efficace nécessite une description claire des objectifs ou des cibles. À ce moment-là, comment faire pour les commander et les évaluer en fonction de leur priorité ? C'est là que les indicateurs clés de performance entrent en jeu en fournissant des indicateurs permettant d'évaluer vos performances dans la réunion de cibles ou d'objectifs clés.

L'indicateur ne suit que les performances en matière d'objectifs clés. Les indicateurs clés de performance varient en fonction de ce qu'une entreprise considère comme l'indicateur primordial de mesure de sa réussite.

Délai de production Délai de production définit le temps nécessaire à l'exécution d'une commande après que le client l'a passée. Il fournit une avance dans la performance de l'entreprise car il reflète directement le rendement du travail et la satisfaction du client, quelle que soit l'étape ou la nature du projet. Il s'articule autour de

La création ou le développement de produits : la durée nécessaire pour qu'un produit demandé entre sur le marché

La gestion de la chaîne d'approvisionnement : de la passation de la commande à l'arrivée du produit chez le client

Gestion du projet : la durée totale nécessaire pour achever toutes les tâches requises par le projet

M-P : Agenda de la réunion à l'échéancier du projet

Agenda de la réunion

Une communication ouverte et efficace lors des réunions d'équipe permet aux membres de ne pas perdre de vue les objectifs et les cibles. Pour tirer le meilleur parti d'une réunion, il est nécessaire de disposer d'un l'agenda de la réunion il s'agit d'un aperçu des problèmes qui seront abordés au cours de la session. Un ordre du jour simple ou formel évite de perdre du temps sur des questions banales, de s'écarter du sujet et de ne pas aborder les problèmes clés du projet.

Vous devez consulter les autres membres de l'équipe lors du paramétrage de l'ordre du jour de la réunion afin de leur permettre de se préparer. En outre, ils doivent savoir ce qu'ils doivent faire avant et après la réunion et connaître leur rôle dans la réunion.

Procès-verbal de réunion

Après avoir assisté à une réunion, il se peut que vous repartiez avec une liste personnelle de ce que vous avez retenu des discussions et des présentations. Il s'agit de notes occasionnelles ou de notes de réunion. Il ne s'agit pas d'un compte rendu de réunion. Compte rendu de réunion est une version officielle des notes prises lors de la réunion. Il est approuvé à l'unanimité par toutes les personnes présentes et constitue un compte rendu fidèle de toutes les discussions et de tous les événements survenus au cours de la réunion.

Jalon

Chaque projet comporte des réalisations clés ou des points de contrôle permettant d'identifier les grandes étapes du développement d'un projet . Un jalon signale donc un évènement important dans le développement d'un projet développement du projet . Il aide une équipe à suivre sa progression par rapport à ses objectifs.

Sans elle, il serait impossible de prendre du recul sur les échéances ou de structurer le projet. Différents gestionnaires utilisent des facteurs tels que des dates d'échéance spécifiques en fonction du calendrier du projet ou l'obtention des approbations des parties prenantes du projet pour élaborer des jalons.

Comment ajouter un jalon dans ClickUp

Cartes mentales

Si vous vous imaginez un arbre avec de multiples branches, vous êtes sur la bonne voie pour comprendre ce concept de cartes mentales. A carte mentale définit un concept clé avec des idées connexes ou des sous-concepts qui en découlent. Elles sont très utiles pour la planification et la gestion de projets à distance ou en interne. Chaque branche d'une carte mentale comporte un mot-clé ou une image qui en découle. L'ensemble de l'image s'anime avec différentes couleurs pour définir chaque section. Elle lie les idées au concept principal pour la résolution de problèmes, l'organisation, le brainstorming et le forfait.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/KQmETwnptwFU9G0i3Bc3uY5\_IEP\_3CHRQNPLQ30cAgYipWnnSKZe8PHLz4Pe1DB\_0qbC05pRuxlLMV4QW39fyg9AJvBRqwS-BPhpWGdKBKUugINmvnNi\_XKeHeUugBO7ETWm2EbofqolhWD2l4g carte mentale en ClickUp /$$$img/

Les cartes mentales organisent l'information dans une hiérarchie pour montrer les relations

Déclaration de mission

Si l'on vous demandait de décrire votre entreprise, vous auriez beaucoup à dire : sa pertinence par rapport au secteur ou à la société, son emplacement géographique, ses activités, son objectif, la nature de ses services ou de ses produits, ses clients, et bien d'autres choses encore. Résumez tout cela en une phrase et vous obtiendrez la déclaration de mission de votre entreprise ! Une bonne déclaration de mission est un argument de vente lorsqu'elle reconnaît les besoins de ses clients ou les solutions qu'elle propose.

Objectif

Développer une entreprise ou mener à bien un projet ne doit pas être compliqué si vous avez un objectif clair. Un objectif englobe les éléments suivants cibles que vous fixez pour guider vos tâches ou vos paramètres . Il vous permet de renforcer le compte rendu, d'identifier et de résoudre les problèmes et de vous concentrer sur les domaines à améliorer. Il assiste la vision de votre entreprise telle qu'elle est définie dans la déclaration de mission. Achevé, votre objectif est atteint.

Activités du projet

Une activité de projet est une tâche qui comporte des sous-tâches. L'achèvement des sous-tâches conduit à la réalisation du jalon ou de la tâche principale. Par exemple, dans le cas où la tâche principale consiste à créer une présentation, les sous-tâches comprendraient : la collecte du contenu, la conception du jeu de diapositives, l'examen avec les parties prenantes clés et l'élaboration du produit final.

Budget du projet

A budget du projet donne l'estimation totale ou la projection des dépenses ou des coûts nécessaires pour achever un projet dans une période donnée. Il met en évidence les coûts à chaque étape du cycle de vie du projet. Des erreurs de calcul dans les exigences budgétaires peuvent entraîner des déficits ou une mauvaise utilisation des fonds qui entraveraient les résultats. Le budget d'un projet est un facteur d'approbation du projet qui mesure la performance.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/add\_budget\_client-1400x728.gif ajouter un budget /$$$img/

Effectuer des calculs entre les champs d'une tâche à l'aide de formules simples et avancées

Livrables du projet

Les produits livrables sont les résultats des activités qui composent un projet. Cela signifie que les produits livrables du projet ne sont pas le résultat final d'un projet. Les livrables d'un projet sont des services ou des produits obtenus dans le cadre d'un projet et livrés à un client. Un produit livrable doit être approuvé par les parties prenantes et jouer un rôle spécifique dans les objets du projet.

Objectifs du projet

Chaque fois qu'un projet se concrétise, il commence par une d'un énoncé clair du résultat souhaité . Ces déclarations définissent les objectifs du projet en énonçant la projection globale de ce que le projet permettra de réaliser. Si les objectifs du projet ne définissent que les résultats, ils deviennent vagues.

Vous pouvez dissiper l'ambiguïté en les restreignant à des aspects spécifiques du projet tels que les objectifs de temps, de performance et de ressources. Ainsi, si vous prévoyez d'avoir 20 nouveaux clients au cours de l'année à venir, vous devez évaluer et vérifier si votre objectif est réalisable, limité dans le temps, quantifiable, réaliste et spécifique, pour qu'il soit considéré comme un objectif de projet valable.

L'objectif d'un projet donne une idée générale de ce que le projet va accomplir

Cycle de vie du projet

On entend dire que tout a un début et une fin. C'est aussi le cas de votre projet. A cycle de vie du projet est un processus que suit un projet depuis son lancement jusqu'à sa fin. Il s'agit d'une tâche ardue si l'on considère qu'elle implique la gestion de tous les aspects qui composent le cycle de vie d'un projet : les produits livrables, l'équipe, le processus et les besoins des clients.

Institut de gestion de projet

Cette association à but non lucratif offre une adhésion professionnelle aux gestionnaires de programmes et aux gestionnaires de projets. En outre, le PMI offre à ses membres les avantages suivants Accréditation de professionnel de la gestion de projet qui est reconnue dans le monde entier. Ce titre permet aux employeurs et aux clients d'avoir confiance dans les qualifications du professionnel en matière de gestion de projet. Compte tenu du nombre de ressources consacrées aux projets, il serait utile de veiller à ce que votre équipe soit dirigée par un professionnel certifié.

Gestion de projet

Il s'agit de la personne chargée de planifier et de diriger un projet jusqu'à son Achevé en veillant à ce que les délais, le budget et les résultats attendus soient respectés. Il assurent la direction du cycle de vie du projet en exploitant les ressources pour maximiser l'efficacité, en diminuant les coûts tout en augmentant les recettes, et en donnant forme à la mission et aux objectifs généraux de l'organisation. Les tâches spécifiques d'un gestionnaire de projet dépendent de la nature de son secteur d'activité et des types de projets concernés.

Objectifs du projet

Les objectifs et les buts sont des termes différents de la gestion de projet. Objectifs du projet sont des énoncés spécifiques de ce que votre équipe doit réaliser, et le résultat escompté de la réunion des objectifs est l'objectif. Objectifs du projet nécessitent une stratégie concise et un moyen ou des outils pour les quantifier, tels qu'un tableau de bord de suivi de la progression pour maintenir le projet sur la bonne voie.

Gestion de portfolio de projet Gestion du portfolio de projet est une tâche de la gestion de projet impliquant la sélection, la commande et le contrôle d'un projet ou d'un programme en fonction de sa capacité et de ses objets. Elle fournit de la valeur en choisissant les projets, en les alignant sur le forfait stratégique de l'entreprise et en optimisant les ressources limitées pour créer une synergie entre les projets.

Grâce à ces mesures, une organisation ne s'engagera pas dans des projets non pertinents ou dans un trop grand nombre de projets, ce qui la conduirait à l'échec faute d'une gestion et d'une coordination adéquates.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/ClickUp-Portfolio-Widget-Example.gif Exemple de widget ClickUp Portfolio /$$img/

Le tableau de bord du Portfolio dans ClickUp

Calendrier du projet

A tout moment, vous souhaitez être au courant de la progression de votre projet, notamment en ce qui concerne la comptabilisation du temps. L'outil approprié gestion du temps vous aideront à respecter les délais et à communiquer aux autres membres de l'équipe et aux clients le statut du projet. Outils de planification du projet vont au-delà du traditionnel stylo, du papier et des calendriers. Vous pouvez créer des tâches, les répartir sur des jours spécifiques et marquer leurs heures de début et de fin prévues à l'aide d'un calendrier en ligne .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/image6-5-1400x980.png affichage du Calendrier dans ClickUp /$$$img/

Un calendrier de projet assiste la planification, l'ordonnancement et la gestion des ressources

Portée du projet

Avant qu'un projet ne commence, il doit y avoir une déclaration détaillée de tous ses aspects. Cet énoncé est le champ d'application du projet le champ d'application d'un projet est un document qui décrit les ressources nécessaires, les produits à livrer, toutes les tâches ou phases liées au projet, les limites et les échéanciers. Il s'agit de la justification d'un projet, dont il documente les objectifs spécifiques et les mesures de réussite.

Partie prenante du projet

A acteur du projet est une personne, un groupe ou une organisation qui a un intérêt dans les activités d'un projet ou qui y participe à quelque niveau que ce soit. Ces entités ont à perdre ou à gagner directement du projet. Un bon gestionnaire doit identifier les parties prenantes, leurs rôles et leurs besoins, et leur communiquer la portée du projet.

Échéancier du projet

Un projet doit avoir un calendrier. Cependant, les choses ne se déroulent pas toujours comme prévu, et des situations telles que des jalons retardés et des arriérés pèsent sur les projets. A l'échéancier d'un projet est une commande chronologique des évènements clés et des tâches d'un projet afin de s'assurer qu'ils se déroulent dans les délais prévus. Il permet de saisir et de communiquer les échéances, les dépendances des tâches, les tâches spécifiques et les durées prévues des tâches aux différentes parties prenantes.

Q-W : Assurance qualité à la gestion de projet Waterfall

Assurance qualité

L'un des termes de gestion de projet à connaître est le suivant L'assurance qualité , qui est une principe de gestion de projet qui permet à une entreprise de ne pas multiplier les erreurs et d'éviter de s'exposer à des risques. Il guide les gestionnaires dans l'élaboration de produits de qualité, la définition de paramètres d'excellence et l'élimination des pièges. L'assurance qualité se concentre donc sur la fourniture non seulement d'un achevé, mais aussi des meilleurs résultats du secteur, afin de maintenir et d'accroître la clientèle.

Gestion de la qualité

Les gestionnaires de projet recherchent l'excellence non pas comme une réussite ponctuelle, mais comme un effort soutenu. La gestion de la qualité garantit la fourniture constante de services, de produits ou d'autres éléments livrables de qualité tout au long du cycle de vie du projet. Ses caractéristiques identifiables sont la fonction, la performance, l'adéquation, la cohérence et la fiabilité. Une organisation définit ses propres normes de mesure de ces niveaux en fonction du projet.

Planification de la qualité

Cet aspect du forfait permet de décider des priorités d'un projet. Il intervient à l'étape de la planification et aide l'équipe et le manager à se mettre d'accord sur les points essentiels à la réussite du projet. Elle dresse la liste des ressources nécessaires, des tâches à accomplir et des objets. En outre, cette étape énonce les normes de qualité que le projet doit respecter.

Diagramme RACI

A Diagramme RACI est un diagramme qui planifie le niveau d'implication d'une personne dans un projet, afin que chacun comprenne clairement les rôles et les responsabilités. RACI est un acronyme qui signifie Responsable, Comptable, Consulté et Informé. Ce diagramme encourage la communication et définit la propriété échéancier du projet se dérouleront en conséquence sans confusion.

Allocation des ressources

Une gestion efficace et de qualité nécessite l'allocation des ressources qui est la position stratégique des ressources disponibles pour l'assistance aux tâches qui leur sont destinées. Elle permet le bon déroulement du projet, la maintenance de la productivité et la rentabilité du projet. Toutefois, la disponibilité des ressources et les demandes des clients peuvent influer sur l'affectation des ressources.

/img/ https://lh5.googleusercontent.com/NcPJ4DAebpkWAqrQt8SmEqT73ksSPPPEqLUfR98BgUDcSb119kr-bAGuf4qwkmY700kMeda-cm0CKLzqMXf4RwuMxsxHN0kvF89n-ZYss1PoCuzY\_wTCzL2uGuv\_fBs47QbP\_R0iGmOYW0UxkQ vue Équipe dans ClickUp /$$img/

L'allocation des ressources est le processus d'affectation stratégique des ressources en vue d'atteindre les objectifs du projet

Mise à niveau des ressources Nivellement des ressources est une technique de gestion qui permet de rationaliser l'allocation des ressources, de l'aligner sur le calendrier du projet et, en fin de compte, d'éviter d'allouer à un projet des ressources trop importantes ou insuffisantes. Toutefois, si elle n'est pas Terminée, les ressources ne fournissent pas un service optimal au projet ou n'atteignent pas leur utilisation optimale, d'où un gaspillage. Par conséquent, vous devez reconnaître les lacunes dans les ressources du projet, faire des estimations réalistes des ressources nécessaires et

créer une liste de priorités pour le traitement des ressources et les tâches.

Gestion des ressources

Les ressources donnent vie aux organisations et aux projets, sans lesquelles ils sont confrontés à des échecs certains. Gestion des ressources permet d'éviter ces résultats désastreux. Elle définit les stratégies de planification, d'organisation et de distribution des ressources. Elle fait partie de la gestion de projet et permet de contrôler les ressources matérielles et immatérielles.

Gestion des risques

La gestion des risques permet d'identifier, d'évaluer et d'atténuer les menaces qui pèsent sur les projets. Elle examine comment un projet peut modifier ses objectifs et ses résultats en raison de l'exposition aux risques. Le processus documente les goulets d'étranglement prévus et les moyens de les surmonter.

Scope Creep

Le glissement de périmètre définit un phénomène dans lequel les produits livrables et les exigences d'un projet augmentent au fur et à mesure de la progression du projet. Ce phénomène met à rude épreuve les ressources car il implique des activités qui sortent du cadre du projet . Avec cette pression complémentaire sur l'équipe, les ressources et le temps, le projet perd sa direction et patauge ou échoue.

Scrum

Scrum est un solution de gestion de projet agile qui divise les projets en petits segments appelés sprints. Les sprints itérés durent de quinze jours à un mois. Elle recueille les commentaires des clients à chaque sprint et utilise un tableau de scrum pour documenter les objectifs et les tâches du sprint afin de maintenir ou d'améliorer le rythme de livraison du projet.

Scrum Gestion de projet Gestion de projet Scrum s'écarte de la méthode traditionnelle de gestion de projet selon laquelle le client affiche le produit d'un projet une fois celui-ci achevé. Le client n'a donc pas la possibilité de donner son avis avant l'achèvement du projet. La gestion de projet Scrum décompose un projet en rôles, artefacts et évènements.

Ces trois éléments sont des outils et des rôles grâce auxquels le programme divise un projet complexe en segments appelés sprints d'une durée de deux à quatre semaines. À la fin d'un sprint, le client donne son avis pour guider l'équipe de gestion dans le développement du meilleur produit ou service possible et souhaité pour le client.

Sprint

A sprint est une période déterminée ou fixe d'une durée d'une à quatre semaines. C'est un cycle de développement dans la vie d'un projet. Par conséquent, un sprint scrum naît de l'expérience de l'entreprise décomposition d'un projet en petites boîtes ou tâches qui doivent être achevées et approuvées par les parties prenantes avant de passer à l'étape suivante.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/Sprint-Lists-in-ClickUp.png

/$$$img/

Afficher les listes de sprints dans ClickUp

Story Point

À la fin d'un sprint, une équipe attribue des unités pour donner un retour sur l'effort nécessaire à la mise en œuvre d'un backlog pour une tâche ou un élément du projet. Cette métrique quantifie l'aspect abstrait de la mise en œuvre d'une histoire du client l'histoire du client /%refref/ est une histoire qui se déroule au niveau du backlog du produit et qui concerne les risques, la complexité et les efforts à fournir. Elle se déroule au niveau du backlog du produit.

Gestion de projet en cascade

Il s'agit d'une méthodologie de gestion de projet linéaire donne un processus séquentiel pour achever un projet. Elle exige l'achèvement d'une étape avant de passer à la suivante, et les étapes ou phases s'enchaînent comme de l'eau qui coule dans une cascade. Elle n'est peut-être pas aussi flexible que les solutions de gestion récentes, mais elle suit toujours les phases habituelles de la gestion de projet.

Grâce à ces termes relatifs à la gestion de projet, il vous sera désormais facile de comprendre et d'optimiser les ressources afin de tirer le meilleur parti de votre projet les tâches de gestion de projet . S'inscrire à La lettre d'information du blog de ClickUp pour en savoir plus sur la gestion de projet et recevoir des conseils pratiques directement dans votre boîte de réception ! 📧