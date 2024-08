10 modèles gratuits de bases de données en Word, ClickUp et Access

Que vous travailliez dans le domaine des ressources humaines et que vous soyez responsable du suivi des des notes de réunion pour votre entreprise ou un blog personnel sur lequel vous publiez régulièrement des articles et des critiques, vous savez combien de fois vous devez produire un contenu similaire dans la même structure.

Chaque semaine, vous vous retrouvez à rédiger la même documentation encore et encore, qu'il s'agisse de documents d'intégration des nouveaux employés ou de documents d'information sur la gestion des ressources humaines, ou encore de documents d'information sur la gestion des ressources humaines Procédures opératoires normalisées pour les tâches courantes . Ce n'est pas difficile, mais il faut du temps pour les mettre au point, ce qui vous empêche de vous consacrer à d'autres tâches qui requièrent votre attention.

Plutôt que de perdre du temps à écrire les mêmes informations, utilisez un modèle de base de données pour automatiser le processus. Choisissez un modèle et adaptez-le à votre base de données, qu'il s'agisse de créer un nouvel enregistrement pour un employé récemment embauché ou d'élaborer une nouvelle base de données de connaissances pour un projet.

Nous vous expliquons ici ce qu'est un modèle de base de données et comment vous pouvez l'utiliser pour répondre à vos besoins professionnels ou personnels. Nous verrons ce qu'il faut rechercher lors du choix d'un modèle de base de données et partagerons 10 de nos exemples préférés que vous pouvez essayer dès aujourd'hui. ✨

Qu'est-ce qu'un modèle de base de données ?

Dans les bases de données, vous trouverez du contenu qui est créé et dupliqué à plusieurs reprises. Il peut s'agir par exemple de notes de réunion, de procédures de projet, de dossiers d'employés ou de schémas de conception. Un modèle de base de données est un outil qui reproduit les pages et les structures communes au sein d'un espace de travail.

Ces modèles sont un élément clé de l'automatisation. Au lieu de passer d'innombrables heures à réécrire la même structure et à reproduire le même contenu, utilisez un modèle pour faire le travail à votre place.

Les modèles de base de données ont des centaines de cas d'utilisation différents. Dans le domaine de la gestion de projet, vous pouvez reproduire les procédures de l'entreprise et les lignes directrices du projet en quelques secondes. Pour les petites entreprises qui ont besoin d'une aide en matière de ressources humaines, un modèle de base de données peut faire gagner du temps et de l'argent en créant des dossiers pour les employés, des documents d'accueil et des politiques d'entreprise à partager avec les nouveaux employés.

Glisser-déposer des tâches sur un tableau ClickUp pour une organisation simple

Les spécialistes du marketing peuvent utiliser des modèles de base de données pour gérer la gestion des tâches, rationaliser les flux de travail de création de blogs ou améliorer la qualité de leur travail collaboration sur le lieu de travail entre les équipes de rédaction et d'édition. ✍️

Avec un modèle de base de données, il suffit de quelques clics pour créer une structure ou un format de base pour le contenu régulièrement utilisé. Une fois la nouvelle structure et la nouvelle présentation définies, vous pouvez compléter les détails pertinents si nécessaire. Partagez ensuite le nouveau document ou la nouvelle feuille de calcul avec les autres membres de l'équipe.

Qu'est-ce qui fait un bon modèle de base de données ?

Vous êtes prêt à gagner du temps et de l'énergie en reproduisant des informations importantes ? Le choix d'un modèle de base de données est la première étape. Mais vous ne voulez pas n'importe quel modèle, vous voulez un modèle qui fonctionne pour votre entreprise ou qui réponde à des besoins personnels spécifiques. 🛠️

Voici ce qu'il faut rechercher dans un bon modèle de base de données :

Structure organisationnelle: Un modèle de base de données doit offrir des outils permettant de délimiter et d'organiser le contenu ou les éléments de connaissance. Des éléments tels que les titres, les menus déroulants et les sections facilitent la reproduction des informations de la base de données et en facilitent la lecture

Un modèle de base de données doit offrir des outils permettant de délimiter et d'organiser le contenu ou les éléments de connaissance. Des éléments tels que les titres, les menus déroulants et les sections facilitent la reproduction des informations de la base de données et en facilitent la lecture Contrôle des autorisations: Vous ne souhaitez probablement pas partager votre base de données avec tout le monde. C'est là qu'interviennent les autorisations d'accès au modèle de base de données. Recherchez un outil qui offrele partage de fichiers et des autorisations de visualisation. Ainsi, vous pouvez partager des modèles de base de données avec un service spécifique ou avec quelques personnes seulement

Vous ne souhaitez probablement pas partager votre base de données avec tout le monde. C'est là qu'interviennent les autorisations d'accès au modèle de base de données. Recherchez un outil qui offrele partage de fichiers et des autorisations de visualisation. Ainsi, vous pouvez partager des modèles de base de données avec un service spécifique ou avec quelques personnes seulement **Certains modèles gratuits ne peuvent être utilisés que dans un seul espace de travail, tandis que d'autres peuvent être intégrés dans différents espaces et applications. Si vous avez besoin d'un modèle pouvant être utilisé par différents services, choisissez-en un qui offre une intégration dans plusieurs espaces de travail

10 modèles de bases de données à utiliser en 2024

Créez et reproduisez votre contenu le plus précieux dans les bases de données en quelques minutes grâce aux modèles. En automatisant le processus, vous pouvez concentrer votre énergie ailleurs pour être plus efficace et performant.

Que vous cherchiez un moyen de rationaliser votre vie personnelle ou des outils pour rendre votre entreprise plus efficace, il existe un modèle de base de données pour vous. Voici 10 des meilleurs modèles de base de données à essayer dès aujourd'hui. 👀

1. Modèle de base de données ClickUp Blog

Modèle de base de données ClickUp Blog

Construire une base de données de contenu et gardez une trace de tout ce que vous avez publié et de ce qui est à venir avec Modèle de base de données de blogs de ClickUp . Ce modèle permet de regrouper tout votre travail sur le contenu dans un seul espace. Utilisez-le comme modèle de suivi pour contrôler les mesures et voir où vous en êtes dans le processus de publication.

Personnalisez le modèle en ajoutant des catégories pour les différents types de contenu et incluez des balises de priorité pour les éléments qui nécessitent une attention immédiate. Passez à la vue Database Hub pour obtenir une vue d'ensemble étape par étape de tout le contenu du blog ou plongez plus profondément en utilisant les vues Database List et Board pour obtenir plus d'informations sur chaque tâche en cours. 📚 Télécharger ce modèle

2. Page d'atterrissage ClickUp Modèle de base de données

Modèle de base de données de la page d'atterrissage ClickUp

Vous souhaitez rationaliser et suivre la création de pages d'atterrissage ? Utilisez Modèle de base de données de pages d'atterrissage de ClickUp pour faire le travail. Avec ce modèle, vous pouvez voir quelles sont les pages d'atterrissage en cours, celles qui ont besoin d'être améliorées et celles que vous devez encore créer. Il est ainsi plus facile que jamais de prioriser votre travail .

Pour chaque tâche, vous pouvez créer des descriptions et ajouter des champs personnalisés afin de faciliter la tâche du membre de l'équipe. Intégrer des tutoriels pour les procédures courantes que vous souhaitez utiliser lors de la création ou de la mise à jour des pages d'atterrissage. Créez des liens vers des bases de connaissances afin de répertorier les principes fondamentaux et les meilleures pratiques pour configurer les nouvelles pages d'atterrissage. Ajoutez un système de suivi des bogues ou des actifs pour signaler les problèmes au fur et à mesure qu'ils surviennent ou pour identifier les éléments essentiels qui devraient être inclus. Télécharger ce modèle

3. Modèle de carnet de notes ClickUp pour les entreprises

Modèle de carnet de notes ClickUp pour les entreprises

Un registre est un ensemble de documents essentiels que les entreprises doivent conserver. Avec les Modèle de cahier d'enregistrement pour entreprises de ClickUp grâce à ce modèle, vous pouvez ranger toute la documentation nécessaire dans un endroit facile d'accès.

Ce modèle comprend des registres des ventes, des livres de caisse des ventes, des registres des achats, des livres de caisse des achats et des dépenses, et des résumés des livres de caisse. Chaque page comprend un tableau permettant d'insérer rapidement toutes les informations pertinentes afin que vous puissiez vous consacrer à des tâches plus urgentes. 👩‍💻 Télécharger ce modèle

4. Modèle de dossier d'employé ClickUp

Modèle de dossier de l'employé ClickUp

Les modèles de base de données sont un excellent moyen de gérer la gestion des ressources la gestion des ressources humaines, y compris l'aide à l'embauche et à la formation des nouveaux employés, l'examen des procédures de paie et le suivi de l'évolution des employés.

Créer une nouvelle base de données d'informations sur les employés avec le Modèle d'enregistrement des employés de ClickUp . Ce modèle comprend sept pages permettant de compléter rapidement les dossiers du personnel et d'ajouter de nouvelles recrues. Utilisez les pages relatives au contrat de travail et à la description du poste pour gagner du temps lors de l'élaboration de la documentation relative à l'embauche.

Le modèle permet de suivre la réussite de l'employé grâce à des pages de suivi des progrès à 30, 60 et 90 jours. La page principale du dossier de l'employé offre une visibilité sur l'ensemble de son travail au sein de l'entreprise et constitue un bon endroit pour inclure les coordonnées de base, le titre du poste et la date d'embauche. Télécharger ce modèle

5. Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Modèle d'annuaire des employés ClickUp

Si vous dirigez une grande organisation ou une entreprise, il est utile de disposer d'une base de données des contacts de vos employés. Ainsi, les membres des différentes équipes et des différents services connaissent les différents rôles et savent qui est responsable de chacun d'entre eux. Créez une base de données des employés avec le Modèle d'annuaire des employés ClickUp .

Avec sept types de vues dans ce gestion des contacts il est facile de filtrer et de voir ce qui se passe dans l'entreprise à tout moment. Utilisez les vues Statut de travail et En cours de travail pour voir quels employés sont actifs et impliqués dans différents projets. Passez à la vue Département pour vous concentrer sur une équipe spécifique ou consultez le calendrier des congés pour savoir quand les employés prennent des vacances ou des congés.

Vingt-et-un champs personnalisés permettent de rendre cet annuaire des employés vraiment unique. Ajoutez des champs de fuseau horaire, de cartes horaires, de lieu et de compétences, ou amusez-vous avec les champs d'anniversaire, d'anniversaire de travail et de prime qui facilitent la célébration des étapes importantes. 🥳 Télécharger ce modèle

6. Modèle d'annuaire photo ClickUp

Modèle de répertoire de photos ClickUp

Vous aimez les visuels ? Modèle de répertoire de photos de ClickUp fait passer la base de données classique sur les employés à un niveau supérieur. Il comporte des cartes photos de chaque employé et des informations de base, notamment les coordonnées et les titres des postes. Ajoutez une tâche à votre processus d'intégration pour créer un nouveau modèle pour chaque employé lorsqu'il est embauché à l'aide de cet outil pratique. Télécharger ce modèle

7. Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Modèle d'annuaire des membres ClickUp avec photos

Sur mesure logiciel de base de données clients peut être coûteux, mais vous pouvez obtenir certains des mêmes avantages sans le prix élevé grâce à logiciel de base de données gratuit -comme le Annuaire des membres ClickUp avec modèle de photos . Ce répertoire vous permet de suivre les programmes d'adhésion, de voir les relations avec les clients et de surveiller les inscriptions en toute simplicité.

Utilisez les cinq types d'affichage différents pour filtrer la base de données d'accès par type d'adhésion ou pour obtenir une vue d'ensemble de tous les membres. Avec la vue Formulaire d'adhésion, il est facile d'apporter des modifications pour attirer de nouveaux utilisateurs et obtenir des inscriptions sans travail supplémentaire. 💪 Télécharger ce modèle

8. Base de connaissances ClickUp HR

Modèle de base de connaissances ClickUp HR

Une base de connaissances pour les employés est l'un des meilleurs outils dont les ressources humaines peuvent tirer parti. Ces bases de données contiennent toutes les informations, procédures et politiques importantes de l'entreprise. Cela signifie que les nouveaux employés et les employés existants savent où s'adresser pour obtenir des informations de base sur l'entreprise, ce qui permet de gagner du temps pour répondre aux questions les plus courantes.

Créez une base de données d'entreprise utile avec Le modèle de base de connaissances RH de ClickUp . Cette base de données accessible comporte des sections consacrées aux politiques de congé, aux avantages en matière de bien-être et de santé, ainsi qu'à d'autres procédures, comme la manière de célébrer les étapes importantes et les offres uniques en matière de ressources humaines.

Il existe également une section pour l'équipe des RH dans laquelle vous pouvez inclure des photos, des informations de contact et des titres de postes au cas où les employés auraient besoin de vous contacter.

Enfin, le modèle comporte une section FAQ dans laquelle vous pouvez répondre aux questions les plus fréquentes. Utilisez cette section pour répondre à des questions telles que : que faire si vous n'avez plus de congés de maladie payés, comment signaler une plainte, etc. Télécharger ce modèle

9. Modèle de plan de gestion de base de données Microsoft Word par Template.net

Via Template.net

Ce modèle de plan de gestion de base de données pour MS Word permet de documenter facilement les détails de votre entreprise et de mettre en évidence les informations relatives à l'équipe. Le modèle fonctionne en tant que document Word, Google Docs, Apple Pages ou Base de données Excel .

Incorporez votre marque à la base de données Access en modifiant la police et la couleur. Ajoutez des éléments de marque tels que votre logo et des images de votre entreprise afin de rendre la base de données plus agréable à l'œil. Personnalisez la mise en page en ajoutant des pages et des sections pour que tout soit organisé et facile à lire. ✅ Télécharger ce modèle

10. Modèle de base de données Microsoft Access Calendar Scheduling par Access Templates

Base de données Access via WSI Winning Solutions Inc.

Cette base de données a été créée par WSI Winning Solutions Inc Accès Microsoft est conçu pour simplifier la planification et le contrôle des calendriers. Ce système de gestion est une base de données de bureau. Les différentes vues du modèle MS Access permettent de visualiser les plannings basés sur des paramètres quotidiens, hebdomadaires, bihebdomadaires ou mensuels.

Filtrez par membre de l'équipe pour voir l'emploi du temps d'un employé spécifique ou optez pour une vue plus large de l'entreprise pour voir les différentes charges de travail des divers départements. Utilisez le code VBA ou les macros comme les fonctions du serveur SQL d'Access, y compris les tables et les formulaires, pour créer des calendriers de rendez-vous et afficher des rapports.

Utilisez la fonction de recherche pour personnaliser votre vue dans le modèle de base de données MS Access. Ajoutez jusqu'à sept personnes au total pour obtenir une vue d'une journée spécifique. Attribuez une couleur à chaque personne pour que vous puissiez voir visuellement qui est occupé et quand. Télécharger ce modèle

Être plus efficace avec les modèles de base de données

Les modèles de bases de données peuvent vous faciliter la vie, que vous travailliez dans le domaine des ressources humaines ou du marketing, ou que vous gériez une entreprise en solo. Grâce à ces modèles, vous pouvez tout créer, des annuaires d'entreprises aux bases de connaissances, en passant par les bases de données de blogs et les registres commerciaux.

En quelques clics, vous pouvez reproduire le contenu que vous utilisez souvent, ce qui vous permet de consacrer votre énergie à des tâches plus importantes. Les modèles de base de données ne sont pas réservés aux entreprises.

Il existe de nombreuses façons d'utiliser les modèles de base de données dans votre vie personnelle. Utilisez un modèle pour créer un inventaire de votre maison à des fins d'assurance ou si vous louez votre maison pour les vacances.

Vous pouvez également en utiliser un pour suivre les notes de frais pour les projets de rénovation de la maison ou pour le suivi de l'entretien régulier des véhicules. Les modèles de base de données de calendrier sont un excellent moyen de rester au courant de l'emploi du temps de votre famille, qu'il s'agisse des matchs de football, de l'entraînement de la fanfare ou de la disponibilité de votre partenaire ou de votre baby-sitter. 🏡

Il existe un modèle de base de données pour pratiquement tous les cas d'utilisation. Essayez ClickUp dès aujourd'hui pour voir comment ces modèles peuvent rationaliser la productivité et rendre votre vie professionnelle plus agréable. Parcourir notre galerie de modèles pour trouver d'autres modèles de bases de données et de la documentation sur les espaces de travail pour tous vos besoins professionnels.