10 Alternatives et concurrents de Microsoft Access 2024

Microsoft Access (alias MS Access) est un puissant système de base de données qui capture, gère et stocke toutes sortes de données. Il peut analyser des tonnes d'informations et créer des rapports. Il n'est donc pas surprenant qu'il fasse partie intégrante de la suite Microsoft Office.

Mais aucun outil de base de données n'est parfait. Il n'y en a pas un qui convienne à toutes les personnes et à toutes les entreprises. Si la base de données Microsoft Access ne vous convient pas, il existe de nombreuses alternatives.

Ce guide présente les 10 principales alternatives et concurrents de Microsoft Access pour 2024. Il est temps de découvrir le système de gestion de base de données qui vous convient, à vous et à votre équipe. 🏆

Que rechercher dans les alternatives à Microsoft Access ?

Pour trouver les meilleures alternatives à Microsoft Access, tenez compte de vos besoins, évaluez les fonctionnalités et pesez le pour et le contre de meilleures options de systèmes de gestion de bases de données relationnelles.

Voici ce que nous avons recherché lors de la sélection des 10 meilleures alternatives à Microsoft Access :

Facilité d'utilisation: Les membres de votre équipe méritent une application de base de données à code réduit, intuitive et conviviale

Les membres de votre équipe méritent une application de base de données à code réduit, intuitive et conviviale abordable : Nous avons inclus les éléments suivants logiciel de base de données gratuit afin qu'il y en ait pour tous les budgets

Nous avons inclus les éléments suivants logiciel de base de données gratuit afin qu'il y en ait pour tous les budgets **La compatibilité des systèmes d'exploitation permet à tout le monde de travailler ensemble sur votre solution de base de données, qu'ils utilisent iOS, Android, Windows, MacOS, Linux ou un navigateur Web

Les outils d'aujourd'hui doivent s'intégrer aux autres logiciels et applications que vous utilisez pour vous faciliter la vie 🛠️

🛠️ Fonctionnalité: Votre logiciel de gestion de données doit être doté de fonctions et de caractéristiques telles que l'automatisation du flux de travail, le glisser-déposer, modèles de feuilles de calcul et outils de visualisation de données afin d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix (ou une alternative gratuite)

Utilisez la fonction drill-down dans ClickUp Dashboards pour changer ou mettre à jour les tâches dans le graphique pour des modifications transparentes

10 Meilleures alternatives à Microsoft Access à utiliser en 2024

Êtes-vous prêt à trouver une alternative à Microsoft Access qui réponde à tous les besoins de votre entreprise ? C'est parti ! 🤩

1.

Cliquez sur

Créez des feuilles de calcul personnalisables pour suivre et organiser vos données avec ClickUp Table View

ClickUp est un outil basé sur le cloud et une excellente alternative à MS Access. Comme la plupart des concurrents de Microsoft Access, ClickUp excelle dans le suivi et l'organisation des informations. Il s'agit d'une solution sans code avec une interface utilisateur intuitive, qui peut fonctionner en tant qu'application de bureau, mobile ou web, pour

la saisie de données

avec accès multi-utilisateurs.

Vue du tableau ClickUp

est l'outil idéal pour ce type de travail. Il permet de créer des feuilles de calcul à la vitesse de l'éclair et offre de puissantes fonctions de création visuelle de bases de données. Utilisez-le pour gérer les budgets, les inventaires, les informations sur les clients et bien d'autres choses encore pour les petites et grandes entreprises.

Vous trouverez des informations utiles sur les budgets et les

modèles d'inventaire

(ainsi que beaucoup d'autres) qui rendent les données et les

gestion des ressources

plus simple. De plus, l'intelligence artificielle de ClickUp

documentation du projet

peut prendre des notes, rédiger des résumés et suivre les informations importantes de vos réunions afin que vous n'ayez pas à le faire. 😎

ClickUp vous permet également d'importer et d'exporter des données Excel et CSV et fournit des mises à jour en temps réel aux membres de l'équipe.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp :

Intégration avec plus de 1 000 autres outils, y compris Zoho Flow, GitHub, Amazon Alexa, Harvest, OneDrive, Outlook, Chrome et Google Assistant

Bases de données relationnelles sans code avec des étiquettes et des catégories standardisées affichées dans des tableaux organisés sans connaissances de codage ou de script pour une gestion simple de la base de données avec un accès multi-utilisateurs et des fonctions de collaboration pour les utilisateurs de la base de données équipes interfonctionnelles

Des tableaux réactifs et intuitifs facilitent la gestion des tâches et la modification des données en masse

L'API ClickUp vous permet de créer des intégrations personnalisées à des systèmes de gestion de base de données tels que MySQL, PostgreSQL, LibreOffice Base, KEXI, MariaDB, FileMaker, etc

Le plan gratuit Forever est disponible pour tous les utilisateurs et inclut la plupart des fonctionnalités nécessaires à la saisie de données

Limitations de ClickUp :

Ne dispose pas de SQL pour communiquer avec d'autres moteurs de base de données sans intégrations personnalisées

Certains utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage (résolue par des tutoriels)

Prix de ClickUp :

Gratuit pour toujours

Illimité: $7/mois par utilisateur payé annuellement

$7/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: 12$/mois par utilisateur payé annuellement

12$/mois par utilisateur payé annuellement Business Plus: 19$/mois par utilisateur payé annuellement

19$/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: Contacter pour la tarification

ClickUp ratings and reviews :

G2: 4.7/5 (8,300+ reviews)

4.7/5 (8,300+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,700+ commentaires)

2. MongoDB

via MongoDB MongoDB est une plateforme de base de données open-source polyvalente qui aide les développeurs à tirer parti de la puissance des logiciels et des données. Elle offre le meilleur des bases de données traditionnelles, associé à l'échelle, aux performances et à la flexibilité dont les applications modernes ont besoin.

MongoDB enregistre au format JSON, se connecte avec des pilotes JDBC et fonctionne avec les langages de codage les plus courants, notamment Java, Python, C#, Ruby, etc. 👾

Les meilleures caractéristiques de MongoDB :

Disponible sous forme de logiciel téléchargeable ou de base de données en ligne

Utile pour les développements frontaux et dorsaux

Limites de MongoDB :

L'option gratuite ne comprend que 512 Mo de stockage par rapport à d'autres alternatives MS Access

Ne prend pas en charge les analyses avancées et les jointures comme les bases de données SQL

Certains utilisateurs signalent des difficultés d'installation avec ses fonctions de saisie de données

Prix de MongoDB :

Serverless: 0,10+/million de lectures

0,10+/million de lectures Dédié: $57+/mois

$57+/mois Cluster partagé: 0$+/mois

MongoDB ratings and reviews :

G2: 4.5/5 (400+ commentaires)

4.5/5 (400+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (400+ avis)

3. DBeaver

via DBeaver DBeaver est un outil polyvalent conçu pour fonctionner avec toutes les sources de données. Il propose une version gratuite avec des fonctionnalités de base pour rendre la gestion complète des données plus accessible. La version payante vous permet d'explorer, de traiter et d'administrer toutes les sources de données cloud, SQL et NoSQL.

Avec plus de 100 fonctionnalités puissantes, DBeaver rend le travail plus efficace et peut s'adapter aux besoins des utilisateurs techniques et non techniques. Il dispose également d'un gestionnaire de tâches pour automatiser le travail quotidien afin que vous puissiez vous concentrer sur les choses importantes.

Les meilleures fonctionnalités de DBeaver :

L'interface utilisateur simple offre un haut niveau de performance et un aperçu zoomé des bases de données fréquemment interrogées

Les utilisateurs gratuits et payants ont accès à CloudBeaver, un système de gestion de base de données basé sur le web et prêt pour le cloud

DBeaver Portable est un système de gestion de bases de données relationnelles que vous pouvez emporter avec vous via des appareils mobiles

DBeaver Community est un outil de base de données universel et gratuit qui prend en charge les bases de données relationnelles telles que MySQL, SQL Server, PostgreSQL et Teradata

Limitations de DBeaver :

La version gratuite (DBeaver Community) n'a pas accès à plusieurs fonctionnalités disponibles dans les versions Pro de DBeaver (par exemple, l'accès à Oracle)

Les critiques font état de problèmes liés à des mises à jour fréquentes et à des requêtes lentes pour les grands ensembles de données, par rapport à d'autres solutions MS Access

Prix de DBeaver :

DBeaver Community: Gratuit

Gratuit Entreprise individuelle: 25$/mois

25$/mois Équipe: $1,600+/an

DBeaver ratings and reviews :

G2: 4.4/5 (100+ commentaires)

4.4/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (60+ commentaires)

4. Base OpenOffice

via Base OpenOffice OpenOffice Base est une alternative gratuite à Microsoft Access que vous pouvez télécharger pour autant de membres de votre équipe que vous le souhaitez. Il peut être utilisé dans n'importe quel but sans restriction et fonctionne comme un système de gestion de base de données de bureau complet.

OpenOffice Base est également conçu pour répondre aux besoins des utilisateurs, qu'il s'agisse de particuliers qui suivent leurs collections personnelles ou de grandes entreprises. Il prend en charge les moteurs de base de données multi-utilisateurs tels que MySQL, PostgreSQL et Adabas D.

Les meilleures caractéristiques d'OpenOffice Base :

Installation et support disponibles pour les utilisateurs sur site et en mode SaaS

Les interfaces utilisateur fonctionnent sur tous les systèmes d'exploitation de bureau, y compris Microsoft Windows, Apple MacOS et Linux

Récupérez les données perdues et créez des sauvegardes sans souci pour sécuriser vos fichiers

La dernière version d'OpenOffice Base est toujours un logiciel gratuit, sans factures, frais mensuels ou audits de logiciels

Alternative gratuite à MS Access

Limitations d'OpenOffice Base :

Certains commentaires font état d'une courbe d'apprentissage lors du passage de Microsoft Access à OpenOffice Base

Les graphismes dépassés ne sont pas à la hauteur des concurrents actuels de Microsoft Access

Prix d'OpenOffice Base :

Gratuit

G2: 4.1/5 (50+ commentaires)

4.1/5 (50+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (400+ avis)

5. Airtable

via Airtable Airtable crée des applications, alimente des flux de travail uniques et facilite le partage des données entre les équipes. Il permet aux équipes de modéliser leurs données, de définir les relations entre les ensembles de données et de créer des vues personnalisées adaptées à leurs projets.

Les équipes peuvent également

utiliser Airtable

pour faire évoluer leur logiciel en fonction de l'évolution des objectifs ou des marchés et accroître la transparence des données pour les collaborateurs, les parties prenantes et les gestionnaires. Il dispose d'une version gratuite que vous pouvez essayer avant d'investir votre argent dans un plan payant. 🤸

Les meilleures caractéristiques d'Airtable :

Construire des flux de travail et moderniser votre entreprise avec la plate-forme de développement d'applications low-code

Utilisez les fonctionnalités no-code pour les professionnels non techniques afin d'optimiser les flux de travail à l'aide de bases de données relationnelles

Utilisez des composants d'IA natifs et des fonctionnalités d'IA dynamiques pour accélérer le travail

Organisez et partagez des informations commerciales essentielles à l'aide de bases de données relationnelles qui se synchronisent en temps réel avec d'autres systèmes

Limitations d'Airtable :

Certains commentaires mentionnent des problèmes qui prennent du temps lors de l'importation de projets

Certains utilisateurs mentionnent un manque de fonctionnalités de conception et de personnalisation

Prix d'Airtable :

Gratuit

Plus: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Pro: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Entreprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (2,000+ reviews)

4.6/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,000+ reviews)

6. TeamDesk

via TeamDesk TeamDesk est un outil de création de base de données basé sur le cloud à code bas qui permet aux utilisateurs de créer des bases de données personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de l'entreprise. Les utilisateurs bénéficient d'un stockage de données illimité, d'enregistrements et d'une assistance sans frais supplémentaires, ce qui est parfait pour les petites entreprises.

Le système TeamDesk vous permet de personnaliser vos données et de modifier vos applications selon vos besoins. Testez-le à l'aide de la version d'essai gratuite avant de vous engager à payer pour un plan.

Les meilleures caractéristiques de TeamDesk :

Créez des bases de données personnalisées sans aucune connaissance technique grâce à la plate-forme sans code

Adaptez les outils de base de données que vous utilisez aux processus sur lesquels votre entreprise s'appuie

Personnalisez l'interface conviviale pour répondre aux besoins de votre équipe

Créez de puissantes bases de données relationnelles pour répondre aux besoins des entreprises de toute taille

Limitations de TeamDesk :

Certaines critiques font état de problèmes de décalage dans les fonctions de question/réponse

Les utilisateurs signalent une courbe d'apprentissage abrupte malgré l'absence de langages de codage

Prix de TeamDesk :

Débutant: 49 $/mois

49 $/mois Équipe : 99 $/mois

Entreprise: $249/mois

G2: 4.7/5 (10+ commentaires)

4.7/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (40+ commentaires)

7. SingleStore

via SingleStore SingleStore est une base de données SQL distribuée unifiée en temps réel, conçue pour être rapide et évolutive. Elle combine les charges de travail transactionnelles et analytiques afin d'éliminer les mouvements de données inutiles et de prendre en charge les charges de travail exigeantes.

SingleStore fonctionne sur les trois grands nuages et est conçu pour les développeurs et architectes avertis. Utilisez l'essai gratuit pour voir ce que vous en pensez avant de dépenser quoi que ce soit pour ses services.

Les meilleures caractéristiques de SingleStore :

Optimisation de votre base de données pour gagner du temps grâce à des performances de requête à faible latence

Utilisez une infrastructure de données distribuée et native pour alimenter les applications modernes de votre entreprise

Faites évoluer votre architecture de données et éliminez les goulets d'étranglement grâce à une conception de base de données moderne

Consolidez vos données sur une seule base de données pour éliminer la prolifération, réduire les coûts et minimiser la complexité

Limitations de SingleStore :

Certaines critiques font état de problèmes de streaming analytique sur des ensembles de données volumineux avec des réponses d'API inférieures à la seconde

L'absence de sauvegardes incrémentielles a posé des problèmes à certains utilisateurs

Prix du SingleStore :

Standard: $0.80+/hour

$0.80+/hour Premium: $1.60+/heure

$1.60+/heure Dédié: Contacter pour les prix

G2: 4.5/5 (100+ commentaires)

4.5/5 (100+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (30+ commentaires)

8. Google Sheets

via

Feuilles Google

Google Sheets

est un élément de Google Workspace qui permet de créer des feuilles de calcul en ligne. Il permet

une collaboration en temps réel

à partir de n'importe quel appareil, ce qui est idéal pour les équipes nombreuses ou distantes.

Conçu pour les entreprises de toutes tailles, il dispose de fonctionnalités telles que les modèles intégrés, la mise en forme conditionnelle et les tableaux croisés dynamiques pour rendre la gestion des bases de données plus facile. Utilisez la version personnelle pour le tester gratuitement dans un premier temps.

Les meilleures fonctionnalités de Google Sheets :

Collaborez sur des données depuis n'importe quel endroit et n'importe quel appareil avec des équipes de toutes tailles

Accélérez vos flux de travail grâce aux fonctions de remplissage intelligent et aux suggestions de formules pour réduire les erreurs et obtenir des informations plus rapidement

Connectez en toute transparence Google Sheets à d'autres applications Google pour les intégrer et améliorer la collaboration

Téléchargez des feuilles Microsoft Excel dans Google Sheets pour modifier et personnaliser des bases de données sur une plateforme collaborative basée sur le web

Limitations de Google Sheets :

Les avis font état de problèmes liés à l'absence de support client dédié et à la lenteur des temps de réponse

Les utilisateurs signalent des difficultés à télécharger des documents sous forme de fichiers Excel

Prix de Google Sheets :

Personnel: Gratuit

Gratuit Basic: $6/mois par utilisateur payé annuellement

$6/mois par utilisateur payé annuellement Business Standard: 12 $/mois par utilisateur payé annuellement

12 $/mois par utilisateur payé annuellement Business Plus: 25 $/mois par utilisateur payé annuellement

25 $/mois par utilisateur payé annuellement Entreprise: Contacter pour la tarification

G2: 4.6/5 (40,000+ reviews)

4.6/5 (40,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (12,000+ reviews)

9. Axisbase

via Axisbase Axisbase est un outil de base de données et un serveur gratuits qui permettent de suivre toutes les informations dont votre entreprise a besoin. Il est comparable à d'autres outils de base de données bureautiques tels que Filemaker et Microsoft Access et à des serveurs de base de données tels que Microsoft SQL Server.

Axisbase est gratuit pour tous les utilisateurs et ne propose pas de formules payantes. En outre, il s'agit d'une plateforme téléchargeable qui ne repose pas sur des fonctionnalités basées sur un navigateur. 💎

Les meilleures caractéristiques d'Axisbase :

Appréciez l'interface utilisateur simple, conçue pour être facile à apprendre et à utiliser

Créez des menus, des entrées de critères et des rapports de forage sans connaissances techniques en codage

Apprenez les ficelles du métier grâce à des tutoriels gratuits conçus pour réduire la courbe d'apprentissage

Gagnez du temps en évitant les index, les clés primaires, la compression, les valeurs nulles et d'autres concepts de base de données complexes

Limitations d'Axisbase :

Certains commentaires signalent que l'interface utilisateur semble un peu désuète et pourrait bénéficier d'une mise à jour

N'est pas extensible aux fermes de serveurs et n'est donc pas idéal pour les entreprises qui prévoient des charges supérieures à un serveur

Prix d'Axisbase :

Gratuit

Axisbase ratings and reviews :

G2: 3.9/5 (10+ reviews)

3.9/5 (10+ reviews) Capterra: N/A

10. SQLite

via SQLite SQLite est une bibliothèque logicielle gratuite et un moteur de base de données SQL. Il est conçu pour être autonome, sans serveur et transactionnel, et ne nécessite aucune configuration. Il sert également de format de fichier d'application et propose plusieurs tables, déclencheurs, indices et vues dans un seul fichier disque.

Ce moteur de base de données SQL intégré fonctionne comme une bibliothèque en langage C et fonctionne sur presque tous les appareils. Il offre une stabilité multiplateforme et une fonctionnalité sans serveur idéale pour de nombreuses entreprises.

Les meilleures caractéristiques de SQLite :

Copie libre des bases de données entre les systèmes 32 bits et 64 bits

Emballez facilement de petites bases de données relationnelles avec des applications sur tous les appareils

Démarrez avec zéro configuration, installation et administration pour économiser du temps et de l'argent à votre entreprise

Choisissez parmi plusieurs niveaux de support SQLite Pro lorsque votre équipe a besoin d'assistance et de maintenance

Limitations de SQLite :

Les avis indiquent qu'il n'est pas idéal pour les applications à grande échelle en raison du manque d'accès au réseau

Il ne permet pas le travail à distance et ne convient pas à de nombreuses équipes internationales

Prix de SQLite :

Gratuit

SQLite ratings and reviews :

G2: 4.2/5 (200+ commentaires)

4.2/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (100+ commentaires)

Restez en tête du jeu avec les alternatives à Microsoft Access

Vous trouverez ce dont vous avez besoin parmi ces 10 alternatives à Microsoft Access, que vous soyez un débutant sans aucune connaissance technique ou que vous dirigiez une équipe de professionnels chevronnés. Trouvez l'option qui vous convient, améliorez votre flux de travail et élevez votre jeu de base de données à de nouveaux sommets ! 🎢

Prêt à tester vos options ? Commencez par le premier choix et

essayez ClickUp gratuitement

.