15 Meilleurs outils de collaboration en ligne en 2024 (gratuits & ; payants)

Tout le monde a l'esprit d'équipe sur son CV jusqu'à ce qu'il faille travailler avec des équipes distribuées. C'est à ce moment-là que toutes vos compétences en matière de collaboration et de communication entrent en jeu et sont soumises à des tests rigoureux - votre moment de vérité.

Ayant vu les équipes les plus puissantes s'effondrer en raison d'une mauvaise communication ou d'une coordination discordante, je suis un fervent assistant de l'utilisation de l'outil des applications de collaboration et d'autres outils pour mettre les équipes sur la même page.

Des outils de collaboration en ligne efficaces peuvent améliorer de manière significative la façon dont les membres de votre équipe (en particulier ceux qui travaillent à distance ou de manière hybride) se connectent, communiquent et travaillent les uns avec les autres. Étant donné que beaucoup d'entre nous ne travaillent plus au bureau cinq jours par semaine, les entreprises feraient bien d'investir dans des outils de collaboration en ligne de haute qualité qui aident les équipes télétravail à travailler ensemble et à être productives.

Au cours de mes années d'expérience, j'ai essayé plusieurs de ces logiciels de collaboration d'équipe dans le cadre de différents projets, parties prenantes et secteurs d'activité. Certains ont été de véritables bouées de sauvetage, permettant de connecter des équipes internationales, de les maintenir concentrées sur l'objectif et d'obtenir des résultats collectifs. Et puis il y a d'autres applications - disons simplement qu'elles n'ont pas réussi à m'impressionner avec leurs performances médiocres.

Compte tenu de mes bonnes, mauvaises et vilaines expériences, j'ai dressé une liste des 15 meilleurs outils de collaboration en ligne et applications mobiles que je recommanderai vivement en 2024. Jetons un coup d'œil.

**Qu'est-ce qu'il faut rechercher dans les outils de collaboration en ligne ?

Vous vous souvenez de ces réunions en salle de conférence à haute énergie où tout le monde est impliqué et réfléchit à un sujet pour le rendre hautement productif ? Capter la même énergie au sein d'un personnel distribué et distant n'est pas une tâche facile. Vous devez faire en sorte que tout le monde soit sur la même page, éviter les distractions et veiller à ce que chacun puisse participer activement à l'amélioration de la productivité la collaboration sur le lieu de travail .

Les outils de collaboration en ligne sont parfaits pour réunir l'équipe afin de réfléchir et de travailler sur un document ou un projet, mais ils sont loin d'être aussi simples qu'on pourrait le croire. Pour choisir la meilleure option, vous ne devez pas vous contenter d'ajouter un outil à votre arsenal. Votre option doit s'adapter à vos besoins uniques et à vos processus existants. Voici quelques-uns des facteurs que nous avons pris en compte lors de la sélection des meilleurs outils de collaboration en ligne :

Exigences et cas d'utilisation : Réfléchissez à la raison pour laquelle vous avez besoin d'un outil ou d'une plateforme en particulier. Comment sera-t-il utilisé dans votre organisation et quelle sera sa fonction ? L'outil que vous choisissez doit répondre à vos exigences spécifiques et apporter une réelle valeur ajoutée à votre organisation. Par exemple, si vous recherchez une plateforme centralisée pour gérer votre programme de contenu de bout en bout - dans ce cas, vous pourriez privilégier la possibilité de tout gérer en un seul endroit et de stocker vos fichiers de contenu en toute sécurité

**En plus de l'utilisation et de l'implémentation, l'outil plate-forme de communication collaborative que vous choisissez doit fonctionner sans heurts avec vos applications et systèmes existants. Je n'aime pas changer de contexte et je préfère donc les outils de collaboration numérique qui me permettent d'intégrer également mes applications habituelles

**Assurez-vous que l'outil que vous choisissez s'inscrit dans votre budget et qu'il vous permet de personnaliser les prix en fonction de vos besoins particuliers. Vous pouvez même comparer la version gratuite avec les options payantes pour vous aider à choisir le meilleur logiciel de collaboration en ligne. Faites en sorte de prendre en compte tous les coûts qui influent sur la tarification, y compris les coûts uniques, les coûts de mise en œuvre, les dépenses récurrentes, les fonctionnalités complémentaires et autres - quelque chose que j'ai omis de faire à mes débuts

**Sécurité des données : les meilleurs outils de collaboration ne servent à rien s'ils compromettent vos données. Assurez-vous que le logiciel que vous avez choisi comprend des fonctionnalités de sécurité robustes, telles que l'authentification à deux facteurs, le cryptage des données, les contrôles d'accès et d'autres moyens de protéger vos données

En gardant ces facteurs à l'esprit, nous allons passer en revue les meilleurs logiciels de collaboration en ligne pour que votre équipe fasse feu de tout bois.

Les meilleurs outils de collaboration en ligne en un coup d'œil

Avant de parler de chaque plateforme, voici un rapide aperçu de tous les outils que nous avons présélectionnés et de la manière dont ils peuvent être utilisés pour améliorer.. la synergie de l'équipe :

Outil de collaboration Meilleur pour Fonctionnalités clés Prix ClickUp Collaboration tout-en-un Tâches et objectifs partageables, docs et tableaux blancs collaboratifs, discussion en temps réel, De 0 à 19 $ par mois ; forfaits personnalisés pour les entreprises Google Docs Édition collaborative de documents Création et modification de documents en temps réel, stockage cloud De 0 à 39,60 dollars par mois Slack - Communication en temps réel - Discussion en équipe, partage de fichiers, appels vidéo - De 0 $ à 12,50 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 19 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - De 0 $ à 39,60 $ par mois Zoom Vidéoconférence Réunions vidéo haute définition, partage d'écran, webinaires De 0 $ à 26,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprise Asana - Gestion de projet - Gestion des tâches, planification de projet, communication d'équipe - De 0 à 30,49 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprise Trello - Gestion visuelle de projets - Tableaux Kanban, listes de tâches, automatisations de base - De 0 à 12,50 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - Trello - Gestion visuelle de projets - Tableaux Kanban, listes de tâches, automatisations de base - De 0 à 12,50 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise - Trello - Gestion de projets - Tableaux Kanban, listes de tâches, automatisations de base Miro - Tableau blanc en ligne - Brainstorming, mind mapping, collaboration visuelle - De 0 à 20 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprise GitHub - Contrôle de version pour les développeurs - Partage de code, contrôle de version et gestion de projet pour les développeurs - De 0 à 31 $ par mois Figma - Conception collaborative - Prototypage de design, conception d'interface utilisateur, collaboration en matière de conception - De 0 à 75 $ par mois Airtable Base de données relationnelle et collaboration Base de données flexible, flux de travail personnalisables, gestion de projet De 0 à 54 $ par mois ; tarification personnalisée pour les forfaits entreprise Mon travail - Système d'exploitation - Gestion de projet, communication d'équipe, flux de travail personnalisés - De 0 à 24 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprise Microsoft Teams - Communication et collaboration - Discussion en équipe, réunions vidéo, partage de fichiers - De 4 $ à 22 $ par mois Canva Conception graphique et collaboration Outils de conception faciles à utiliser, modèles, collaboration en temps réel De 0 $ à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits d'entreprise Notion - Espace de travail tout-en-un - Prise de notes, wikis, base de connaissances - De 0 à 28 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29,99 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprise Dropbox - Stockage cloud et partage de fichiers - Stockage cloud sécurisé, partage de fichiers, fonctionnalités de collaboration - De 0 à 30 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 29 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises - De 0 à 28 $ par mois ; tarifs personnalisés pour les forfaits entreprises

Les 15 meilleurs outils de collaboration en ligne à utiliser en 2024

Je vais maintenant vous présenter plus en détail les principales fonctionnalités et limites ainsi que la proposition unique de chaque logiciel de collaboration :

1. ClickUp : Le meilleur outil de collaboration en ligne tout-en-un

Avant de commencer à travailler chez ClickUp, ma pile technologique de collaboration était un méli-mélo d'outils de collaboration d'équipe. J'utilisais Slack pour les mises à jour rapides, les e-mails pour les échanges plus longs, les notes organisées sur Google Docs, Microsoft Teams pour les vidéoconférences et Miro pour les tableaux blancs. Bien sûr, c'était beaucoup de choses à jongler en même temps, mais c'est juste la façon dont je pensais que les choses fonctionnaient - les façons du monde.

Et puis est arrivé ClickUp, l'application qui les remplace toutes, littéralement.

ClickUp est un hub en ligne intuitif qui permet aux équipes de se réunir pour concevoir, forfaiter et exécuter leur travail en toute simplicité. Je le sais parce que nous avons une main-d'œuvre distante et hybride. Ainsi, que les membres de mon équipe se trouvent dans la même pièce ou qu'ils soient répartis sur plusieurs continents et fuseaux horaires, nous n'avions toujours aucun mal à faire les choses terminées !

collaborez en douceur avec l'ensemble de vos équipes en utilisant ClickUp pour créer des documents, assigner des tâches et en assurer le suivi dans une seule et même plateforme_

Honnêtement, passer d'un patchwork de solutions logicielles à une plateforme unifiée a été une bouffée d'air frais. Le seul problème a été de s'habituer à la courbe d'apprentissage de ClickUp, qui regroupe un grand nombre de fonctionnalités dans un puissant logiciel de collaboration en ligne. Mais la prise en main s'est faite en douceur et j'ai trouvé mon chemin.

Une fois que je me suis sentie à l'aise avec ClickUp, j'ai constaté que j'étais beaucoup plus productive - coordination avec des coéquipiers sur deux continents, gestion de petits et grands projets de marketing, collecte et analyse d'informations provenant de diverses parties prenantes, et direction de l'équipe.

Mon équipe et moi-même utilisons les fonctionnalités de collaboration de ClickUp, telles que Tableaux blancs ClickUp pour réfléchir à des idées de contenu et de campagne, ClickUp Affiche de discussion pour échanger des messages en temps réel, Documents ClickUp pour créer tout, des procédures opératoires normalisées aux contrats en passant par les wikis internes, ClickUp Clips pour capturer des vidéos partageables - la liste est longue (passez à la section des fonctionnalités clés si vous voulez un TL;DR_). Et, bien sûr, nous gérons toutes les tâches de chaque campagne et de chaque projet à l'aide de Tâches ClickUp .

Qu'il s'agisse de paramétrer des rappels de tâches ou de vérifier les mises à jour de la progression, ClickUp s'occupe de toutes les tâches administratives pour vous (et votre équipe) afin que vous puissiez vous concentrer sur le travail à plus forte valeur ajoutée.

Ce qui se démarque également pour moi, c'est son assistant alimenté par l'IA, ClickUp Brain . Cette puissante fonctionnalité a été conçue spécifiquement pour améliorer la collaboration et vous aider à tirer le meilleur parti de votre espace de travail. Je l'utilise tous les jours pour mieux écrire, mais elle peut aussi rechercher et analyser des informations dans l'ensemble de vos tâches, documents, communications (discussions, commentaires) et applications connectées pour identifier les connexions et répondre à vos questions.

Cette critique de G2 reflète exactement pourquoi ClickUp est numéro un sur ma liste -

J'aime le fait qu'en tant que manager, il me donne un aperçu de tous les projets sur lesquels mon équipe travaille ; ce qui est encore mieux, c'est que je peux descendre spécifiquement dans les détails du projet, qui est le propriétaire, quel est le statut actuel/la mise à jour, et quelle est la date d'échéance. Les équipes peuvent facilement collaborer entre elles, car dans la section des commentaires, les membres peuvent s'étiqueter les uns les autres

Les Modèles ClickUp est l'une de mes fonctionnalités les plus utilisées - qui n'aimerait pas disposer de cadres préexistants et entièrement personnalisables pour s'achever sur des forfaits ? Ne comptez pas sur moi !

Bien que je sois coupable d'avoir expérimenté pratiquement tous les modèles ClickUp (d'accord, peut-être pas tous, étant donné qu'il y en a presque des milliers !) Je recommanderais ces modèles pour gérer la collaboration au sein d'une équipe :

Télécharger ce modèle Modèle de collaboration ClickUp sur la réussite des clients

Les meilleures fonctionnalités de Google Docs

Travaillez sur des documents et modifiez-les simultanément avec d'autres membres de l'équipe

Gérez tous vos fichiers et documents dans un stockage cloud sécurisé à l'aide de Google Drive, avec des fonctionnalités avancées telles que le contrôle de version et les contrôles d'accès pour préserver la sécurité de vos données

Ajoutez des commentaires, faites des suggestions de modification et collaborez sur des documents en direct

Intégration avec d'autres applications de l'environnement de travail Google, telles que Sheets, Slides, etc

Exploiter Google Gemini, l'assistant IA, au sein de Google Docs pour mieux rédiger

Les limites de Google Docs

options de mise en forme limitées et difficile de personnaliser l'apparence par rapport à d'autres logiciels de traitement de texte dédiés.

limitées et difficile de personnaliser l'apparence par rapport à d'autres logiciels de traitement de texte dédiés. Peu de fonctionnalités de gestion de projet collaboratif au-delà de la modification en cours des documents

La sécurité des documents sensibles peut être un problème car les liens peuvent être facilement partagés avec un tiers externe

Tarification de Google Docs

Google Docs fait partie des environnements de travail de Google, qui sont disponibles pour :

Gratuit : Jusqu'à 15 Go d'espace sur le disque dur

: Jusqu'à 15 Go d'espace sur le disque dur Business Starter : 7,20 $/mois par utilisateur

: 7,20 $/mois par utilisateur Business Standard : 14,40 $/mois par utilisateur

: 14,40 $/mois par utilisateur Business Plus : 21,60 $/mois par utilisateur

: 21,60 $/mois par utilisateur Google Gemini est disponible en tant que module complémentaire à partir de 18 $ par utilisateur et par mois, avec une validation d'un an

Évaluations et critiques de Google Docs

G2: NA

NA Capterra: 4.7/5 (28,125)

Ce que les utilisateurs disent de Google Docs

Je pense que pour le fait qu'il soit assez facile à utiliser, similaire à Word, téléchargeable à Word et gratuit, c'est mon premier choix pour écrire, surtout depuis que je suis toujours en déplacement et que je peux ouvrir les documents depuis mon téléphone <3

Utilisateur de Reddit

3. Slack : L'outil de discussion et de collaboration par excellence

Demandez à n'importe quelle équipe quels outils en ligne elle utilise pour collaborer et discuter, et Slack sera probablement sur la liste. Cette plateforme populaire de messagerie d'équipe en temps réel vous permet de partager des mises à jour, de collaborer sur des projets et de créer un lieu de travail en ligne connecté par le biais de canaux, de messages directs, de conversations de groupe et d'appels vidéo. J'aime sa facilité d'utilisation et son interface utilisateur conviviale. Vous pouvez l'utiliser pour des discussions d'équipe ainsi que pour des discussions individuelles, et je l'utilise souvent pour partager des idées et communiquer avec des équipes internes ainsi qu'avec des parties prenantes externes (en utilisant des groupes spécialisés que vous pouvez créer avec Slack Connect).

la collaboration en équipe sur Slack /%img/ est très importante le monde est en train de s'effondrer, et il est temps d'agir ClickUp Intégration native avec Slack vous pouvez donc créer des tâches directement à partir des discussions et recevoir des notifications dans vos canaux Slack, ce qui permet de tout organiser. Cependant, je trouve la fonctionnalité de recherche sur Slack assez basique, surtout lorsque je la compare à la Recherche universelle de ClickUp.

Les meilleures fonctionnalités de Slack

Créez et utilisez des canaux de discussion d'équipe dédiés à des projets ou des sujets spécifiques

Bénéficier d'une plateforme unique pour gérer la messagerie directe pour les discussions privées

Partagez des fichiers et créez des intégrations personnalisées (grâce à des outils comme Zapier) pour des fonctions améliorées

Passez des visioconférences et des appels vocaux avec vos connexions Slack

Simplifiez le partage d'informations et les mises à jour de projets grâce à des canaux dédiés

Utilisez Slack IA pour trouver rapidement vos informations dans Slack, résumer les fils de discussion et obtenir un récapitulatif des messages manqués

Limites de Slack

Peut devenir surchargée avec un volume élevé de messages et de canaux

avec un volume élevé de messages et de canaux Fonctionnalités limitées de gestion de projet collaboratif au-delà de la communication

La recherche d'anciens messages peut s'avérer fastidieuse dans le cas d'équipes nombreuses

L'IA n'est disponible qu'avec le forfait Enterprise sous la forme d'un module complémentaire séparé

Prix Slack

Free (messagerie illimitée avec historique de 90 jours)

(messagerie illimitée avec historique de 90 jours) Pro : 7,25 $/mois (pour les petites équipes qui veulent une meilleure collaboration) Business+: 12,50 $/mois (pour les entreprises qui veulent augmenter leur productivité et garder leurs équipes connectées)

: 7,25 $/mois (pour les petites équipes qui veulent une meilleure collaboration) 12,50 $/mois (pour les entreprises qui veulent augmenter leur productivité et garder leurs équipes connectées) Enterprise Grid: Tarification personnalisée (Pour les grandes entreprises qui veulent faire plus de choses et améliorer la productivité à tous les niveaux)

Tarification personnalisée (Pour les grandes entreprises qui veulent faire plus de choses et améliorer la productivité à tous les niveaux) Slack IA est disponible en tant que module complémentaire distinct, mais uniquement pour les forfaits Enterprise

Évaluations et critiques de Slack

G2: 4.5/5 (32,500+ reviews)

4.5/5 (32,500+ reviews) Capterra: 4.7/5 (23,200+ reviews)

Ce que les utilisateurs disent de Slack

Je trouve que Slack est une plateforme qui s'améliore constamment et ajoute de nouvelles fonctionnalités pertinentes. Cependant, elle est si facile à utiliser que vous pouvez naviguer dans l'application et ses fonctionnalités avec aisance. De plus, elle offre une pléthore de moyens de communications 1 sur 1 ou en équipe (vidéo, audio, messages, et tout cela avec un ou plusieurs membres de l'équipe)._

Un avis d'utilisateur sur G2

4. Zoom : Le meilleur outil de vidéo conférence

Zoom est le bébé pandémique des outils de collaboration en ligne. Bien qu'il ait été lancé en 2011, très peu de gens le connaissaient. Avance rapide jusqu'en 2020, et c'est un élément de base dans presque toutes les organisations.

Zoom est sans aucun doute l'un des outils de vidéoconférence les plus facile à utiliser Il a définitivement rendu le travail télétravail beaucoup plus facile. Avec Zoom, vous pouvez passer des visioconférences, faire des démonstrations en ligne, organiser des webinaires et collaborer virtuellement avec vos équipes.

Mais sa simplicité ne signifie pas qu'il manque de fonctionnalités avancées. Zoom vous offre presque tout ce dont vous avez besoin dans un outil de vidéoconférence, comme le partage sélectif d'écran, les contrôles d'accès aux réunions, la connexion protégée par mot de passe (nous nous souvenons tous du Zoombombing, n'est-ce pas ?), les tableaux blancs en ligne, etc. Il s'agit donc de l'outil idéal pour collaboration d'équipe logiciel permettant de faire du brainstorming, de collaborer et d'avoir des discussions productives dans un environnement distant.

il n'y a pas d'autre solution que de faire appel à l'aide d'une personne qualifiée Zoom Un atout majeur pour moi est que Zoom s'intègre à ClickUp ce qui facilite l'organisation de réunions à distance.

Les meilleures fonctionnalités de Zoom

Profitez de vidéoconférences haute définition avec partage d'écran

Organisez des réunions, des webinaires, des évènements en ligne et créez même des salles de réunion pour des discussions en petits groupes au sein de réunions plus importantes

Enregistrez les réunions, ajoutez des notes et des sondages, organisez des sessions de brainstorming et travaillez sur des documents grâce au partage d'écran

Utilisez le Compagnon Zoom IA intégré pour générer des messages et résumer les réunions

Limites de Zoom

Le forfait gratuit est assez limité puisque vous pouvez organiser ou participer à des réunions ne dépassant pas 40 minutes

Les UI et UX de l'outil ont grand besoin d'être améliorées, avec des fonctionnalités cruciales cachées à l'abri des regards

Tarification de Zoom

Basique: 0 $ (idéal pour les créateurs et les solopreneurs qui ne voient pas d'inconvénient à ce que les réunions soient limitées à 40 minutes)

0 $ (idéal pour les créateurs et les solopreneurs qui ne voient pas d'inconvénient à ce que les réunions soient limitées à 40 minutes) Pro: 14,99 $ par hôte et par mois (pour les petites équipes de 1 à 9 utilisateurs)

14,99 $ par hôte et par mois (pour les petites équipes de 1 à 9 utilisateurs) Business: 21,99 $ par mois (pour les entreprises de taille moyenne avec des équipes allant jusqu'à 100 personnes)

21,99 $ par mois (pour les entreprises de taille moyenne avec des équipes allant jusqu'à 100 personnes) Business Plus: 26,99 $ par mois (pour les entreprises et les grandes organisations ayant des besoins de collaboration plus importants)

26,99 $ par mois (pour les entreprises et les grandes organisations ayant des besoins de collaboration plus importants) Enterprise : Tarification personnalisée (Pour les grandes organisations de plus de 100 personnes ayant des exigences spécifiques pour leurs réunions, leur collaboration, leurs webinaires et plus encore)

: Tarification personnalisée (Pour les grandes organisations de plus de 100 personnes ayant des exigences spécifiques pour leurs réunions, leur collaboration, leurs webinaires et plus encore) Le compagnon IA est disponible sans frais supplémentaires avec tous les comptes Zoom payants

Évaluations et critiques de Zoom

G2: 4.5/5 (55,200+ reviews)

4.5/5 (55,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,800+)

Ce que les utilisateurs disent de Zoom

L'aspect le plus impressionnant de Zoom est qu'il permet une correspondance oculaire à partir de n'importe quel endroit ; les discussions quotidiennes semblent être aussi normales que si nous étions dans la même pièce, car il s'agit d'un lieu de rencontre virtuel où la distance s'efface _La commodité et l'exécution une rencontre décente pour mon utilisation quotidienne. Il n'est pas difficile à incorporer et offre de nombreux avantages pour une réunion agréable Je l'utilise régulièrement. De même, j'ajouterai que le service client est extrêmement bon_.

Un avis d'utilisateur sur G2

5. Asana : Le meilleur outil de gestion des tâches et de collaboration en ligne

la liste d'Asana est en cours d'actualisation forum Asana Asana est un outil de gestion des tâches et des projets qui aide les équipes à travailler efficacement, à collaborer sur les tâches quotidiennes et à connecter tout leur travail en un seul endroit. Il ne se contente pas de vous aider à attribuer des tâches aux membres de l'équipe, mais facilite également la notification des projets importants et le suivi des jalons pour chaque membre de l'équipe.

Ce que j'ai aimé chez Asana, c'est son interface simple et l'accent mis sur le fait d'être l'outil de collaboration ultime pour la gestion de plusieurs projets. Il vous aide à démarrer rapidement grâce à un constructeur de flux de travail facile à utiliser et offre également un intervalle de modèles pour accélérer votre travail.

De nombreux utilisateurs s'accordent à dire qu'Asana est une excellente option pour ceux qui ont besoin de fonctionnalités spécifiques de gestion de projet d'entreprise. Un utilisateur de Reddit a déclaré ,

_Asana aide à organiser les tâches mais peut sembler un peu compliqué au début ; essayez différentes façons dont il affiche les tâches

Redditor

Les meilleures fonctionnalités d'Asana

Simplifiez la création de tâches, l'affectation et les dates d'échéance pour une organisation claire des projets

Affichez vos projets dans des vues telles que Kanban, Listes, Échéanciers, Calendriers et diagrammes de Gantt

Automatisez les tâches chronophages telles que les notifications, les rappels et les processus d'approbation

Paramétrez facilement l'automatisation des flux de travail à l'aide de formulaires, de règles, d'ensembles de documents et de modèles

Simplifier la communication au sein de l'équipe grâce à des fonctionnalités telles que les mentions, les pièces jointes et les @mentions

Automatisez les mises à jour de statut et obtenez des réponses rapides aux questions concernant votre travail dans Asana grâce à l'assistant IA Asana Intelligence

Connectez Asana avec plus de 200 applications (y compris ClickUp) pour vous aider dans la collaboration d'équipe, le stockage de fichiers, la gestion de projet et bien plus encore

Limites d'Asana

Pas d'assistance pour les assignés multiples et les commentaires assignés

Forte personnalisation des options, des vues Équipe, de la taille de l'équipe et des projets pour le forfait gratuit

des options, des vues Équipe, de la taille de l'équipe et des projets pour le forfait gratuit Vous êtes inondé de messages pour tous les projets. Vous ne pouvez pas sélectionner les notifications que vous souhaitez recevoir

que vous souhaitez recevoir Asana Intelligence a des capacités très limitées jusqu'à présent et n'est disponible qu'avec les forfaits payants

Tarification d'Asana

Personnel: Gratuit

Gratuit Débutant: 13,49 $/mois par utilisateur

13,49 $/mois par utilisateur Avancé: 30,49 $/mois par utilisateur

30,49 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

: Tarification personnalisée Enterprise+ : Tarification personnalisée

Évaluations et critiques d'Asana

G2: 4.3/5 (9910+ commentaires)

4.3/5 (9910+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (12,500+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent à propos d'Asana

Asana a une bonne interface, propre, et il peut gérer plusieurs projets et d'innombrables catégories et sous-catégories. Le travail avec les équipes est un jeu d'enfant, car elles peuvent être ajoutées, se voir attribuer des tâches et être suivies facilement. La personnalisation transforme vos espaces de travail en systèmes logiques pour votre entreprise. J'ai utilisé Asana sur plusieurs entreprises, et pas seulement sur des projets, et il a répondu à mes exigences à chaque fois.

Un avis d'utilisateur sur Capterra

6. Trello : Le meilleur outil de gestion de projet et de collaboration

J'ai utilisé Trello dans le cadre de petits projets pour des clients disposant d'un budget limité. J'aime la façon dont l'affichage des cartes facilite la visualisation des tâches. La disposition simple de Trello pour afficher le statut des tâches et les mises à jour engage même les parties prenantes qui peuvent être réticentes à l'égard de la technologie. Cela facilite la collaboration sans effort. Sans oublier qu'il est très gratifiant de faire passer une tuile de la pile " À faire " à la pile " Terminé ".

Finies les mises à jour de statut et les chaînes d'e-mails. C'est un outil formidable pour les équipes agiles qui accordent de l'importance à une communication claire et à un suivi visuel de la progression. Cependant, Trello ne se limite pas à cela. Si vous travaillez sur des projets complexes et avez des exigences avancées, Trello n'est pas fait pour vous.

le site web de la Commission européenne est en cours d'élaboration Atlassian Trello

Les meilleures fonctionnalités de Trello

Utilisez des Tableaux Kanban avec la fonction glisser-déposer pour la gestion visuelle des tâches

Collaborez avec des équipes sur des projets en utilisant des listes et des cartes pour assigner des tâches au sein des projets

Communiquez avec vos coéquipiers sur les tâches à l'aide de commentaires, de pièces jointes et de mentions

Gérez vos tâches dans une interface simple et intuitive et tenez tout le monde informé de la progression du projet

Générez et résumez du texte avec Atlassian Intelligence intégré

Limites de Trello

Communiquer à travers des Tableaux et des cartes devient insoutenable dès que le projet prend de l'ampleur

dès que le projet prend de l'ampleur Atlassian Intelligence a des capacités limitées et n'est disponible qu'avec les forfaits Premium et Enterprise

Manque de fonctionnalités de discussion ou chat qui permettent aux équipes de discuter de tâches ou de projets particuliers au sein de l'application

qui permettent aux équipes de discuter de tâches ou de projets particuliers au sein de l'application Il est difficile de distinguer les éléments privés, comme les notes personnelles, des tableaux partagés par l'équipe, ce qui vous amènera à confondre les deux lors de la collaboration

Trello pricing (en anglais)

Free: $0(idéal pour les freelances et les individus qui cherchent à organiser un projet)

$0(idéal pour les freelances et les individus qui cherchent à organiser un projet) Standard: $6/mois par utilisateur (pour les petites équipes ou ceux qui souhaitent étendre la collaboration)

$6/mois par utilisateur (pour les petites équipes ou ceux qui souhaitent étendre la collaboration) Premium: $12.50/mois par utilisateur (pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser plusieurs projets de différentes manières, y compris des tableaux, des échéanciers, des calendriers, etc.)

$12.50/mois par utilisateur (pour les équipes qui ont besoin de suivre et de visualiser plusieurs projets de différentes manières, y compris des tableaux, des échéanciers, des calendriers, etc.) Enterprise: Tarification personnalisée (Pour les entreprises qui ont besoin de connecter le travail entre les équipes avec plus de sécurité et de contrôles)

Évaluations et critiques de Trello

G2: 4.4/5 (13,520+ reviews)

4.4/5 (13,520+ reviews) Capterra: 4.5/5 (12,500+ reviews)

Ce que les utilisateurs disent de Trello

Je trouve Trello utile pour afficher une vue d'ensemble des projets, tâches, etc. sur lesquels je travaille. Je pense que la force de Trello est qu'il est très simple (tableaux, listes, cartes) et facile à utiliser, de sorte qu'il peut être appliqué à presque tous les domaines où vous avez besoin d'organiser des informations. Il n'est pas parfait à 100 %, mais il est souvent "suffisant" et beaucoup moins complexe et coûteux que les outils axés sur des domaines de solution plus étroits

Utilisateur de Reddit

7. Miro : Meilleur outil de tableau blanc en ligne

le tableau blanc Miro compte parmi les outils de collaboration en ligne pour les équipes /%img/ le monde est en train de changer.. En tant qu'apprenant visuel, je suis tout à fait favorable aux outils de collaboration en ligne qui convertissent les concepts en organigrammes, en dessins à main levée et en cartes mentales. C'est ce que j'appelle le grand égalisateur, car vous n'avez pas besoin d'utiliser de terminologie ou de jargon pour faire passer vos idées. Et Miro est une excellente option pour la visualisation de projet.

Le Tableau blanc de Miro comporte des notes virtuelles, des cadres, des objets interactifs et des médias enrichis qui permettent à votre équipe de laisser libre cours à sa créativité pendant les sessions de brainstorming. Mon équipe l'a utilisé pour des ateliers, des sprints de conception et des sessions de résolution visuelle de problèmes, et il a fait très bien à chaque fois.

Notre expérience n'est pas isolée ; beaucoup de petites équipes et d'individus l'adorent aussi ; comme le mentionne un utilisateur sur G2,

Il est facile de créer des paramètres que les étudiants peuvent utiliser. Les étudiants qui ne l'ont jamais utilisé peuvent facilement le prendre en main

Les meilleures fonctionnalités de Miro

Faites un brainstorming avec vos équipes en utilisant le tableau blanc en ligne en temps réel et les cartes mentales

en temps réel et les cartes mentales Faites preuve de créativité avec les notes autocollantes, les stylos pour tableau blanc et les formes

Améliorez la communication avec une plateforme centralisée pour capturer, organiser et revisiter les idées

Générez des textes simples, des cartes heuristiques et des idées avec l'aide de l'assistant IA, Miro Assist

Recueillir les contributions et les idées de l'équipe à l'aide des fonctionnalités de vote et de rétroaction

Limites de Miro

Les fonctionnalités de collaboration sont limitées, l'outil étant principalement destiné au brainstorming et au tableau blanc

sont limitées, l'outil étant principalement destiné au brainstorming et au tableau blanc Courbe d'apprentissage pour certains utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les outils de tableau blanc en ligne

pour certains utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les outils de tableau blanc en ligne Le forfait Free comporte des limites en ce qui concerne la taille du Tableau, les collaborateurs et les fonctionnalités

Miro Assist est actuellement disponible en mode bêta sur tous les forfaits, mais il est probable qu'il devienne une fonctionnalité payante ultérieurement

Tarification Miro

Free : 0 $ (pour les étudiants, les individus et les petits groupes ayant des besoins de collaboration de base)

: 0 $ (pour les étudiants, les individus et les petits groupes ayant des besoins de collaboration de base) Débutant : 10 $/mois par utilisateur (pour ceux qui veulent des Tableaux illimités et privés ainsi que des fonctionnalités essentielles)

: 10 $/mois par utilisateur (pour ceux qui veulent des Tableaux illimités et privés ainsi que des fonctionnalités essentielles) Business : 20 $/mois par utilisateur (pour aller plus loin avec une sécurité et des fonctionnalités avancées, idéal pour les petites entreprises)

: 20 $/mois par utilisateur (pour aller plus loin avec une sécurité et des fonctionnalités avancées, idéal pour les petites entreprises) Enterprise : Tarification personnalisée (idéale pour les grandes équipes qui souhaitent collaborer à l'échelle de toute l'organisation, avec assistance, sécurité et contrôle)

Évaluations et critiques de Miro

G2: 4.8/5 (5500+ commentaires)

4.8/5 (5500+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (1520+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Miro

Miro nous permet de générer rapidement des idées, de collaborer à de nouveaux processus et d'avancer dans notre forfait ! J'adore la flexibilité et la nature visuelle d'une toile infinie. C'est génial quand on ne sait pas par où commencer pour un projet. Un Tableau miro a remplacé de nombreux fichiers différents et organise notre équipe en un lieu central. Un sauveur de vies !

Un commentaire d'utilisateur sur G2

8. GitHub : La meilleure plateforme de partage de code et de collaboration

Demandez à n'importe quel développeur quels sont ses outils de collaboration en ligne préférés, et GitHub sera certainement en tête de liste. Cependant, contrairement à d'autres outils de collaboration d'équipe qui aident les équipes internes à communiquer efficacement, GitHub connecte une communauté entière, principalement des ingénieurs logiciels et des développeurs.

la plateforme de codage sur GitHub /%img/ est en cours de développement

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser le système d'information de l'entreprise https://github.com/ GitHub /%href/

Il s'agit d'une plateforme de partage de code et de création de communauté avec des fonctionnalités collaboratives, où les développeurs de logiciels peuvent gérer le contrôle de version de leur code. Il s'agit notamment de gérer le code de manière collaborative, de suivre les modifications et d'assurer le bon déroulement du projet grâce à des fonctionnalités de partage de code et de branchement.

Les utilisateurs adorent collaborer avec d'autres codeurs et programmeurs, comme le mentionne cet utilisateur de Reddit.

Vous devez apprendre les bases de git. Chaque emploi de programmation devrait vous faire utiliser une sorte de contrôle de source, et s'ils ne le font pas, c'est un énorme drapeau rouge. GitHub, cependant, est juste le site le plus populaire pour héberger vos référentiels git._

Les meilleures fonctionnalités de GitHub

Gérer les flux de travail de développement de code grâce au contrôle de version et au partage de code

Faciliter la collaboration entre des développeurs géographiquement dispersés

Améliorez la qualité du code grâce aux demandes de tirage et aux fonctionnalités d'examen du code

Obtenez une plateforme centralisée pour la gestion du code, des problèmes et de la communication sur les projets

Codez plus vite et collaborez mieux avec l'outil GitHub Copilot IA

Limites de GitHub

Largement orienté vers les développeurs et les codeurs , ce n'est pas une bonne option pour les équipes non techniques

, ce n'est pas une bonne option pour les équipes non techniques Son rôle principal est la gestion du code et non la collaboration ou la communication

Possède une courbe d'apprentissage abrupte, en particulier pour les utilisateurs qui ne sont pas familiers avec les concepts de contrôle de version de Git

Tarification GitHub

Free: 0$

0$ Teams: 4$/mois par utilisateur

4$/mois par utilisateur Enterprise: 21$/mois par utilisateur

21$/mois par utilisateur GitHub Copilot est disponible en tant que module complémentaire à partir de $$$$a par utilisateur

Évaluations et critiques de GitHub

G2: 4.7/5 (2090+ reviews)

4.7/5 (2090+ reviews) Capterra: 4.8/5 (5990+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de GitHub

GitHub est utile pour obtenir rapidement des avis de vos pairs et collaborer avec eux. C'est aussi un excellent moyen de forfaiter des projets et de suivre les problèmes dans vos projets. C'est aussi le meilleur moyen d'organiser vos référentiels git sur internet, que vous souhaitiez les garder publics ou privés

Un avis d'utilisateur sur G2

9. Teams : Le meilleur outil de conception et de collaboration d'équipe

Mon travail dans le marketing m'expose aux types créatifs singuliers qui sont farouchement indépendants et préfèrent travailler de manière autonome. Travailler avec les autres n'est peut-être pas naturel pour certains, mais lorsqu'ils font partie d'une équipe, vous devez faire tout ce qui est en votre pouvoir pour les aider à collaborer. Avec Figma, la collaboration devient facile pour les équipes créatives.

Figma est un logiciel de collaboration de conception doté de fonctionnalités de modification en cours et de prototypage en temps réel qui aident les équipes à collaborer sur des projets de conception. Je trouve cette fonctionnalité de Figma la plus excitante, car les équipes peuvent travailler simultanément sur des maquettes et des prototypes, ce qui permet d'accélérer les itérations de conception.

Il est également très utilisé pour son tableau blanc, qui permet aux utilisateurs de créer des graphiques vectoriels et des prototypes qui vont au-delà de simples images.

il s'agit de l'un des outils de collaboration en ligne les plus populaires auprès des concepteurs Figma

Les meilleures fonctionnalités de Figma

Bénéficiez d'une plateforme de conception collaborative en temps réel pour créer et modifier des interfaces utilisateurs (UI), des pages de site Web et d'autres prototypes avec votre équipe

en temps réel pour créer et modifier des interfaces utilisateurs (UI), des pages de site Web et d'autres prototypes avec votre équipe Concevez pour plusieurs projets en utilisant des maquettes haute-fidélité et des actifs de conception

Collaborer sur les conceptions avec d'autres concepteurs et parties prenantes à l'aide d'un système centralisé de gestion de la conception

Améliorer la communication et le retour d'information à l'aide de commentaires, de fonctionnalités de présentation et d'options de modification en cours

Limites de Figma

Le forfait Free a des projets, des prototypes et des collaborateurs limités

Principalement axé sur la conception UI/UX et pourrait ne pas convenir à d'autres équipes

**Pas encore d'assistant ou de fonctionnalité IA$$

Prix Figma

Free: 0$

0$ Professionnel: 15 $/mois par utilisateur

15 $/mois par utilisateur Organisation: 45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

45 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Enterprise: 75$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Évaluations et critiques de Figma

G2: 4.7/5 (1090+ commentaires)

4.7/5 (1090+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (720+ avis)

Ce que les utilisateurs disent de Figma

_Je suis un designer interne, et je l'utilise tous les jours comme mon principal logiciel de design. Comme d'autres l'ont mentionné, je ne l'utiliserais pas pour créer des icônes ou d'autres travaux d'illustration détaillés, mais je m'appuie sur lui pour créer des bannières publicitaires, des messages sur les médias sociaux, des e-mails et tout autre produit livrable destiné à être uniquement numérique

Un utilisateur de Reddit

10. Airtable : Le meilleur outil de gestion de base de données et de collaboration

Airtable est une solution de gestion de documents et de bases de données avec une différence. Elle utilise des blocs de construction pour permettre aux équipes de construire leurs fiches de calcul ou leurs bases de données comme elles le souhaitent. J'ai personnellement trouvé cela très utile, car cela assiste ma vision stratégique. De la gestion de la planification des projets aux calendriers des médias sociaux et même aux finances, nous l'avons utilisé pour à peu près tout.

La meilleure partie d'Airtable est qu'il peut être utilisé pour définir des relations avec d'autres blocs, collaborer sur des projets et des rapports, et même créer des affichages explicitement adaptés à un travail spécifique. Il ressemble à une feuille Google ou à un classeur Excel, mais il possède d'excellentes fonctionnalités complémentaires qui le rendent idéal pour plusieurs cas d'utilisation.

Ils ont également introduit récemment une nouvelle fonctionnalité IA appelée Airtable IA, qui vous aide à générer du texte et des formules, à résumer des commentaires, etc.

Microsoft AppsClickUp s'intègre à Microsoft Teams , vous permettant de créer des tâches ClickUp directement à partir des discussions Teams, de recevoir des notifications au sein des canaux Teams et de maintenir un hub centralisé pour la communication sur les projets et la gestion des tâches.

Microsoft Teams propose également une application mobile pour ne jamais manquer une notification. L'application dispose de fonctionnalités de collaboration de base, notamment le partage d'écran et les visioconférences.

Les meilleures fonctionnalités de Microsoft Teams

Utilisez des canaux dédiés pour des discussions spécifiques à un projet, le partage de fichiers et la collaboration en temps réel

pour des discussions spécifiques à un projet, le partage de fichiers et la collaboration en temps réel Organisez des réunions en ligne, des présentations ou des réunions quotidiennes virtuelles avec partage d'écran

Intégrer OneDrive et SharePoint pour travailler avec votre équipe sur des documents, des feuilles de calcul et des présentations

Attribuer des tâches, suivre la progression et collaborer sur des projets directement dans Teams

directement dans Teams Passez et recevez des appels vocaux et envoyez des messages directs, éliminant ainsi le besoin de systèmes téléphoniques distincts

Résumez les réunions et récapitulez les éléments d'action discutés grâce à l'IA Copilot intégrée

Les limites de Microsoft Teams

Le forfait Free est limité en termes de stockage, de fonctionnalités et de durée des réunions

Peut se sentir surchargée avec un grand nombre de canaux et d'intégrations

avec un grand nombre de canaux et d'intégrations Peut ne pas être idéal si vous n'utilisez pas le reste des solutions Microsoft Office

Tarification de Microsoft Teams

Microsoft Teams Essentials : 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 4 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) Microsoft 365 Business Basic : 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

: 6 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Standard : 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle)

: 12,50 $/mois par utilisateur (facturation annuelle) Microsoft 365 Business Premium : 22 $/mois par utilisateur (facturé annuellement)

: 22 $/mois par utilisateur (facturé annuellement) L'assistance Copilot IA est disponible en tant que module complémentaire payant pour les forfaits Business et Enterprise

Microsoft Teams ratings and reviews (évaluations et critiques)

G2: 4.3/5 (14,900+ reviews)

4.3/5 (14,900+ reviews) Capterra: 4.5/5 (9440+ avis)

Ce que les utilisateurs disent de Microsoft Teams

Le bon côté de Microsoft Teams, c'est-à-dire qu'il a tout à offrir avec les nombreuses fonctionnalités qu'il contient. Il est si facile à utiliser que les utilisateurs peuvent créer des choses telles que des réunions et des groupes et envoyer des messages, etc. Les utilisateurs peuvent mettre en œuvre facilement avec l'aide de l'application mobile et dekhtop application.

Un avis d'utilisateur sur G2

13. Canva : Le meilleur outil de collaboration en matière de design

Canva est un outil fantastique pour la collaboration en matière de design. Mes équipes l'utilisent pour créer des visuels époustouflants sans avoir besoin d'une expertise poussée en matière de design. Son interface intuitive et sa vaste bibliothèque de modèles en font un choix populaire pour créer tout, des graphiques pour les médias sociaux aux présentations et aux supports marketing.

Même si vous êtes quelqu'un comme moi (c'est-à-dire que vous n'êtes pas un designer ou que vous n'êtes pas familier avec les concepts de design), vous pouvez utiliser Canva pour créer des créatifs d'apparence professionnelle. Croyez-moi, je l'ai utilisé pour créer des supports marketing (et à l'occasion des e-invitations pour des évènements) à la va-vite, et certaines de mes créations ont rendu l'équipe graphique jalouse !

De plus, j'adore expérimenter et jouer avec leur nouvelle fonctionnalité IA, Magic Studio ! Mon favori est sans aucun doute la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo. Pour mon travail, j'ai essayé d'utiliser la fonctionnalité Magic Write, qui fonctionne de la même manière que l'AI Writer de ClickUp Brain. Cependant, elle n'agit pas comme un assistant virtuel ou un gestionnaire de connaissances comme ClickUp Brain.

le site web de la Commission européenne est en cours de développement et il est en cours d'élaboration

le site web de la Commission européenne est en ligne https://www.canva.com/ Canva /%href/

Les meilleures fonctionnalités de Canva

Concevez n'importe quoi en utilisant l'interface de conception drag-and-drop avec des fonctionnalités conviviales

avec des fonctionnalités conviviales Collaborer avec d'autres membres de l'équipe pour la co-édition ou l'approbation des designs

ou l'approbation des designs Maintenir un kit de marketing de marque pour s'assurer que toutes les conceptions sont cohérentes dans tous les projets

Créer et programmer des posts sur les médias sociaux à l'aide du Planificateur de contenu

Exploiter les modèles et les ressources de conception préétablis pour gagner du temps et économiser des ressources

Simplifier les flux de travail de conception et la communication dans une seule plateforme

Intégrer l'outil à plusieurs CRM et outils de gestion de projet

Limites de Canva

Options de personnalisation de la conception limitées par rapport aux logiciels de conception professionnels

Le forfait gratuit présente des limites, comme l'impossibilité d'utiliser les fonctionnalités de l'IA telles que Magic Write, Magic Studio ou la suppression de l'arrière-plan. Il a également une limite de stockage de 5 Go, et les images de stock premium ou les modèles ne sont disponibles qu'avec l'option Pro

Principalement axé sur la création de visuels statiques, avec des fonctionnalités limitées de collaboration et de brainstorming

Tarifs de Canva

Canva Free: $0

$0 Canva Pro: 14,99 $/mois pour un utilisateur

14,99 $/mois pour un utilisateur Canva pour Teams: 29,99 $/mois pour les cinq premiers utilisateurs

29,99 $/mois pour les cinq premiers utilisateurs Enterprise:Tarification personnalisée

Évaluations et critiques de Canva

G2: 4.7/5 (4620+ commentaires)

4.7/5 (4620+ commentaires) Capterra: 4.7/5 (11,780+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Canva

_Je gère les médias sociaux pour quelques entreprises différentes, et j'adore ça. Je sais comment utiliser Illustrator et Design, et j'opte souvent pour Canva parce que c'est facile. Vous pouvez poster directement depuis Canva (sur votre téléphone) sur Instagram, ce qui est génial

Un utilisateur de Reddit

14. Notion : Meilleur environnement de travail personnalisable et collaboratif

J'ai découvert Notion grâce aux nombreux créateurs en ligne qui l'utilisent et vendent même des modèles de Notion prêts à l'emploi pour des cas d'utilisation spécifiques. Ainsi, qu'il s'agisse de la planification d'un projet, de la visualisation ou d'autres besoins, elle peut être votre application de référence.

Cependant, nous avons inclus Notion dans notre liste parce qu'elle offre un puissant espace de travail tout-en-un qui peut être moulé pour s'adapter aux besoins de collaboration spécifiques de votre équipe. Qu'il s'agisse de gérer des projets, de lancer des idées ou de créer une base de connaissances, Notion vous permet de créer un hub centralisé pour votre équipe. De plus, il y a maintenant Notion IA, qui peut répondre à vos questions de travail, écrire pour vous et remplir automatiquement les données dans les tableaux.

Je dois cependant mentionner que j'ai eu beaucoup de mal à créer des modèles et des projets personnalisés au début, car ce n'était pas l'outil le plus facile à utiliser.

il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser les outils de collaboration en ligne, comme Notion la nuit de l'amour

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez les Blocs pour gérer du texte, des listes de tâches, des tableaux, des bases de données et des tableaux Kanban - et même mélangez-les pour créer des environnements de travail personnalisés

Organisez l'information avec une variété de dispositions de page - colonnes, cartes, calendriers, etc.

Modifiez, ajoutez des commentaires et des mentions @ pour vous assurer que tout le monde reste sur la même page

Lancez vos projets grâce à une vaste bibliothèque de modèles préétablis pour les réunions, les forfaits, les wikis, etc.

pour les réunions, les forfaits, les wikis, etc. Enregistrez des extraits du web directement dans votre environnement de travail Notion pour faciliter la référence et l'organisation

S'intégrer à divers outils tels que Slack, Google Drive et Calendrier pour rationaliser les flux de travail

Gagnez du temps avec Notion IA en rédigeant rapidement du texte pour les messages, etc. et en créant des tableaux avec des données

Limites de Notion

Peut se sentir surchargée et chronophage , en particulier lors de la création de projets à partir de zéro

, en particulier lors de la création de projets à partir de zéro De multiples modèles officiels et créés par les utilisateurs sont disponibles pour divers cas d'utilisation, mais il peut être difficile de trouver celui qui est idéal. Certains modèles sont payants, et vous devrez payer un supplément même si vous disposez d'un plan premium

Le forfait Free ne permet que jusqu'à 10 invités et un historique de page de 7 jours

L'application mobile est quelque peu maladroite à utiliser

Prix de Notion

Forfait Free

Plus: 10$/mois par utilisateur

10$/mois par utilisateur Business : 18$/mois par utilisateur

: 18$/mois par utilisateur Enterprise : Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs

: Contactez l'équipe commerciale pour connaître les tarifs Notion IA: Ajoutez à votre environnement de travail pour 10$/mois/utilisateur

Évaluations et critiques de Notion

G2: 4.7/5 (5260+ avis)

4.7/5 (5260+ avis) Capterra: 4.7/5 (2160+ avis)

Ce que les utilisateurs disent de Notion

_Je recommanderais absolument Notion. Cependant, je ne recommanderais pas de l'utiliser pour réorganiser votre vie entière immédiatement J'ai été trop enthousiaste lorsque j'ai créé mon espace de travail il y a quelques années et je n'ai pas utilisé la moitié des paramètres que j'avais mis en place, mais je l'ai fait pour une poignée de cas d'utilisation clés.

Un utilisateur de Reddit

15. Dropbox : Le meilleur pour le stockage cloud et le partage de fichiers en toute sécurité

La plateforme de stockage et de partage de fichiers par excellence ! Je reviens toujours à Dropbox pour sa simplicité.

Dropbox est un pionnier du stockage cloud, offrant une plateforme fiable et sécurisée pour stocker, accéder et partager vos fichiers depuis n'importe où. Bien qu'il ne s'agisse pas à proprement parler d'un outil de collaboration, Dropbox s'intègre sans problème à diverses plateformes de collaboration afin que vos équipes puissent travailler efficacement avec des documents partagés et des fichiers.

il s'agit de l'un des outils de collaboration en ligne de notre liste /%img/ la boîte de dépôt est une boîte de rangement J'ai aimé cela Dropbox s'intègre à ClickUp ce qui me permet de joindre des fichiers Dropbox directement aux tâches ClickUp, de collaborer sur des documents dans Dropbox et de maintenir un hub centralisé pour le stockage des fichiers et la gestion des projets.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Bénéficiez d'un stockage cloud sécurisé grâce à un chiffrement des données et à des contrôles d'accès robustes

et à des contrôles d'accès robustes Gérez vos fichiers dans une interface conviviale

Accédez à vos fichiers depuis n'importe quel ordinateur, téléphone ou tablette avec l'application Dropbox

Suivez les modifications et identifiez les personnes qui ont apporté des modifications en cours à vos fichiers

et identifiez les personnes qui ont apporté des modifications en cours à vos fichiers Partagez des fichiers et des dossiers avec des membres de l'équipe ou des collaborateurs externes

S'intégrer à divers outils de productivité et de collaboration tels que Slack, Zoom et Microsoft Office

Limites de Dropbox

Le forfait Free offre un espace de stockage limité (jusqu'à 2 Go seulement)

Limite de taille des fichiers téléchargés pour les utilisateurs du forfait gratuit

pour les utilisateurs du forfait gratuit Principalement axé sur le stockage et le partage de fichiers, il n'offre pas de fonctionnalités de collaboration robustes telles que la modification en cours ou la rédaction de commentaires au sein de la plateforme

Tarification Dropbox

Basique : Free (jusqu'à 2 Go)

: Free (jusqu'à 2 Go) Plus : 11,99 $/mois

: 11,99 $/mois Essentials : 19,99 $/mois

: 19,99 $/mois Business : 19 $/mois par utilisateur

: 19 $/mois par utilisateur Business Plus : 30 $/mois par utilisateur

: 30 $/mois par utilisateur Enterprise : Tarification personnalisée

Dropbox évaluations et critiques

G2: 4.4/5 (26,840+ reviews)

4.4/5 (26,840+ reviews) Capterra: 4.5/5 (21,560+ commentaires)

Ce que les utilisateurs disent de Dropbox

J'aime vraiment ça ! Je peux sauvegarder mes vidéos et mes photos sur Dropbox et les supprimer de mon téléphone en les sauvegardant dans l'application photo. De cette façon, j'ai plus de stockage sur mon téléphone pour mettre à jour et installer des applications ! Il y a une limite de $$$a... ce qui est bien... Jusqu'à présent, je n'ai rencontré aucun problème, heureusement. Je peux revenir en arrière et visiter mes vidéos téléchargées n'importe quand et n'importe où

Un commentaire sur le G2

Le meilleur outil de collaboration en ligne (tout-en-un)

discussion centralisée dans ClickUp pour toute la communication de votre organisation_

Cette plongée dans le monde des outils de collaboration en ligne nous a ouvert les yeux. Il existe des options fantastiques, chacune ayant ses propres atouts et sa propre cible.

Nous avons exploré les 15 meilleurs outils de collaboration en ligne disponibles aujourd'hui, chacun ayant son propre cas d'utilisation. Si chaque outil excelle dans ses domaines de prédilection, il en est un qui se distingue par sa capacité à unifier la communication, la collaboration et la gestion de projet : ClickUp.

En moins de deux mois, ClickUp a tellement changé la donne que des personnes d'autres départements demandent des démonstrations pour voir comment il pourrait améliorer leurs opérations

~ Elizabeth Bruker, coordinatrice de comptes, Verivest

Avec ClickUp dans votre boîte à outils, vous n'aurez probablement pas besoin d'autres outils de collaboration en ligne de notre liste. Vous discuterez en temps réel, gérerez vos documents, disposerez d'un tableau blanc dans l'application et d'autres outils de collaboration en ligne collaboration autour d'un projet des outils puissants dans le cadre de la suite ClickUp. De plus, l'automatisation, la personnalisation, l'intégration et, ce que je place dans les favoris, l'intelligence artificielle, vous donnent un coup de pouce.

ClickUp a tout compris. Elle est à la hauteur de son slogan "une application pour les remplacer toutes" en permettant aux équipes de collaborer efficacement sur une seule plateforme. Cette fonctionnalité permet à chacun de rester sur la même page, d'afficher les contributions, les commentaires et les mises à jour des autres. Dans notre organisation, nous avons trouvé extrêmement utile de décomposer les tâches en différents niveaux, projets et listes. Les rappels par e-mail nous aident à rester concentrés, tandis que la possibilité de suivre la progression des tâches récurrentes est un atout majeur. De plus, l'outil est proposé à un prix raisonnable et le service client est exceptionnel. Les paramètres et le démarrage de ClickUp sont un jeu d'enfant

~ Commentaire d'un utilisateur sur G2

ClickUp n'est pas seulement une plateforme de collaboration ou de communication - c'est une plateforme de gestion de projet à part entière. En fait, c'est l'une des meilleurs outils de gestion de projet sur le marché. Mais ne nous croyez pas sur parole : voici ce qu'en disent les utilisateurs :

_Nous utilisons ClickUp depuis au moins 4 ans maintenant et honnêtement, c'est de loin l'un des meilleurs outils de gestion de projet. Nous avons essayé Asana, Monday.com et Trello avant de nous décider pour ClickUp. C'est le meilleur choix qui soit ! Je n'ai jamais eu de gros problèmes et le service client a été utile. J'ai souscrit un abonnement payant et la nouvelle version ne cesse de s'améliorer. Dans l'ensemble, pour le prix et la grande quantité d'outils, ClickUp a définitivement dépassé toutes mes attentes J'ai définitivement acquis des perspectives sur nos processus de flux de travail après avoir appris à utiliser ClickUp de manière efficace

\N- Utilisateur de Reddit

Vous pouvez personnaliser ClickUp pour l'adapter à l'évolution de vos besoins et l'augmenter ou le réduire sans frais importants. Plus, vous pouvez toujours utiliser la version gratuite pour obtenir une expérience pratique de l'impact de ClickUp sur votre entreprise. Plus important encore, ClickUp s'adapte aux flux de travail et aux processus de votre entreprise, et non l'inverse.

Que vous soyez une petite startup ou une grande entreprise, ClickUp s'adresse à tous.

Améliorez la collaboration en ligne avec ClickUp

Bien que vous puissiez combiner les nombreux outils de collaboration en ligne qui sont passés maîtres dans leurs domaines spécialisés, ClickUp est l'outil qui peut tout réunir pour votre organisation. Il combine la gestion de projet, la collaboration, la gestion des tâches et la communication pour vous offrir une solution unique et complète.

Essayez-le et découvrez comment ClickUp peut devenir votre guichet unique pour une meilleure collaboration et une productivité optimale. Après tout, la conquête de vos objectifs ne devrait pas nécessiter de jongler avec une multitude d'outils. ClickUp peut vous aider à tout faire et à le faire mieux. Ouvrez un compte gratuit pour débloquer une productivité optimale et simplifier la collaboration au sein de vos équipes.