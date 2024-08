10 conseils pour motiver une équipe

Si vous cherchez des moyens de renforcer la motivation et les performances de votre équipe, vous n'êtes pas seul. À un moment ou à un autre, chaque dirigeant est confronté au défi de motiver son équipe.

Mais voilà : la motivation n'est pas qu'une question de primes ou d'avantages extravagants. Elle est plus profonde et repose sur une stratégie éprouvée.

Dans ce billet, nous allons découvrir pourquoi la motivation des employés est importante, quels sont les différents types de motivation et dix conseils pratiques pour inspirer votre équipe.

Plongeons dans le vif du sujet ! 🏊

Pourquoi la motivation des équipes est-elle importante ?

Imaginez une équipe dont chaque membre relève avec enthousiasme les défis quotidiens - où l'enthousiasme et le dynamisme sont la norme. Tel est le pouvoir de la motivation d'équipe.

La motivation d'équipe crée une culture d'entreprise positive où chaque membre de l'équipe ressent une volonté profonde de contribuer et d'exceller. ✨

Lorsque votre équipe est motivée :

Ils travaillent plus rapidement, plus intelligemment et accomplissent plus en moins de temps

Ils sont plus attentifs aux détails et produisent un travail de grande qualité

Les membres de l'équipe sont plus enclins à travailler ensemble et à réduire les conflits au minimum

Ils sont plus satisfaits de leur travail et ont plus de chances de rester dans votre entreprise

Ils se présentent au travail et s'engagent avec les autres, ce qui a pour résultat de réduire l'absentéisme

Ils sont plus enclins à relever de nouveaux défis et à y exceller

Ils veulent bien faire pour eux-mêmes et pour l'entreprise dans son ensemble (en anglais) ## Types de motivation

Il existe deux grandes catégories de motivation : intrinsèque et extrinsèque. Les deux sont importantes pour inciter les membres de l'équipe à remplir leur rôle, à s'épanouir et à briller sur le lieu de travail. Examinons de plus près chacune de ces catégories.

1. Motivation intrinsèque

La motivation intrinsèque provient de l'intérieur - il s'agit de la joie personnelle ou du défi qu'un membre de l'équipe ressent lorsqu'il s'engage dans une activité. Voici quelques-uns des différents types de motivations intrinsèques qui peuvent animer votre équipe :

Motivation de compétence: La volonté d'améliorer ou de maîtriser une compétence, non pas pour obtenir des récompenses extérieures, mais pour le développement personnel et la satisfaction de soi

La volonté d'améliorer ou de maîtriser une compétence, non pas pour obtenir des récompenses extérieures, mais pour le développement personnel et la satisfaction de soi Motivation d'accomplissement: Elle provient du fait de paramétrer des objectifs personnels ambitieux et de se réjouir de les avoir atteints

Elle provient du fait de paramétrer des objectifs personnels ambitieux et de se réjouir de les avoir atteints **La motivation créative : le désir de prendre des initiatives, de sortir des sentiers battus et de créer quelque chose de nouveau

La motivation d'attitude: La volonté d'agir en accord avec vos croyances, votre éthique et vos principes personnels

La volonté d'agir en accord avec vos croyances, votre éthique et vos principes personnels **Motivation d'affiliation : le désir d'établir des connexions et de collaborer avec les autres et de ressentir un sentiment d'appartenance

2. Motivation extrinsèque

La motivation extrinsèque provient de l'obtention de récompenses externes ou de la volonté d'éviter des conséquences. Voici à quoi cela pourrait ressembler dans votre équipe :

**Motivation basée sur la récompense : Mon travail est motivé par des incitations telles que des primes, des cadeaux ou même des commentaires positifs de la part des managers ou d'autres membres de l'équipe

Motivation basée sur la peur: La motivation à agir sous la menace d'une perte d'emploi, d'une rétrogradation ou d'un retour d'information négatif en raison de mauvaises performances devant des collègues

La motivation à agir sous la menace d'une perte d'emploi, d'une rétrogradation ou d'un retour d'information négatif en raison de mauvaises performances devant des collègues **Motivation fondée sur le pouvoir : la volonté de travailler et de gravir les échelons pour obtenir de l'autorité, de l'influence et du contrôle

Créez des Objectifs personnels dans ClickUp et fixez des paramètres pour suivre votre progression

La motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque sont toutes deux bénéfiques à bien des égards. Gardez-les à l'esprit pour vous assurer que votre style de management tient compte des deux.

10 Conseils pour motiver votre équipe

Alors que certains membres de l'équipe sont motivés par l'épanouissement personnel et la passion, d'autres réagissent mieux aux récompenses externes et à la reconnaissance de leur travail.

Les 10 étapes suivantes vous aideront à créer un environnement de travail équilibré et sain, où les deux types de motivation sont reconnus et encouragés.

1. Fixez des objectifs clairs et partagez-les avec votre équipe

L'une des méthodes les plus simples et les plus efficaces pour motiver votre équipe consiste à fixer des objectifs clairs pour l'équipe qui s'alignent sur les valeurs ou les objets de l'entreprise à court et à long terme. Une fois que vous vous êtes mis d'accord sur la vision d'ensemble, assurez-vous que chaque membre de l'équipe connaît bien ces objectifs plus vastes et comprend comment il contribue à les concrétiser.

Sans clarté, les membres de l'équipe risquent de négliger certaines tâches ou d'en sous-estimer l'importance. À l'inverse, lorsqu'un membre de l'équipe comprend clairement le "pourquoi" de ce qu'il fait, il est plus motivé pour achever ses tâches. Ils peuvent même se surpasser pour faire du bon travail, ce qui rapproche l'entreprise de ses objectifs. 🎯

Créez des Objectifs SMART dans ClickUp avec de multiples façons de suivre la progression et d'atteindre vos cibles

Pour définir des objectifs d'entreprise et d'équipe, utilisez la fonction Cadre des objectifs SMART -Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Pertinents et Limités dans le Temps. Pour partager ces objectifs avec votre équipe, utilisez un outil approprié de définition d'objectifs et outil de suivi des objectifs .

Ces outils vous permettent de

Personnaliserles modèles de définition d'objectifs pour rationaliser vos processus

Décomposez les grands jalons en objectifs plus petits et plus faciles à gérer en cours de route

Connectez chaque objectif directement aux tâches assignées aux membres de l'équipe

Suivre la progression vers les objectifs et célébrez les petits jalons en cours de route

2. Donner aux membres de l'équipe l'autonomie nécessaire pour faire leur travail

En tant que manager ou chef d'équipe, votre rôle principal est de définir des paramètres clairs, de fournir les paramètres nécessaires à votre équipe et de prévoir des contrôles réguliers. Une fois cette étape franchie, vous devez prendre du recul et laisser les membres de votre équipe faire leur travail.

Brainstorming, forfait, stratégie et rationalisation de la communication en temps réel avec ClickUp Tableaux blancs

Résistez à la tentation de microgérer . Le micromanagement érode la confiance, étouffe la créativité et augmente le stress et l'épuisement professionnel. Il rend également les membres de l'équipe trop dépendants et limite la croissance des chefs d'équipe en herbe. 🌱

À l'inverse, accorder de l'autonomie aux membres de l'équipe montre que vous leur faites confiance. Ce simple geste stimule la motivation de l'équipe et conduit à un engagement plus fort .

Elle renforce également la confiance et la validation de l'équipe. Lorsque les membres de l'équipe s'approprient leurs tâches, ils sont naturellement incités à être plus performants, à relever les défis et à explorer des solutions créatives.

3. S'adapter à des horaires de travail flexibles

Étant donné que 80 % des salariés privilégient les horaires flexibles lorsqu'ils sont à la recherche d'un emploi, il est clair que les horaires de travail flexibles sont là pour durer.

Non seulement ils sont là pour rester, mais ils contribuent grandement à stimuler la motivation des équipes. Selon une étude de Cisco, 82% des employés se sentent plus heureux et plus motivés pour travailler en équipe lorsqu'ils ont la possibilité de travailler de manière hybride, car cela améliore l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

La mise en œuvre d'horaires de travail flexibles fait naître des défis, principalement en matière de coordination. C'est là que l'investissement dans logiciel de collaboration d'équipe permet de garder tout le monde sur la même page.

Collaborez plus efficacement avec vos clients ou vos équipes internes grâce à des Tableaux blancs virtuels qui stimulent l'innovation

Ces outils rationalisent la gestion de projet et le management d'équipe -faisant en sorte qu'il soit plus facile de faire ce qui suit, quels que soient les emplacements et les heures de travail :

Coordonner les tâches entre les membres de l'équipe

Fixer des paramètres de priorité pour les tâches individuelles

Gérer les délais pour s'assurer que les projets sont achevés dans les délais prévus

Suivre la progression du projet au fur et à mesure que les tâches sont achevées

Un outil de collaboration comme ClickUp offre les avantages suivants des modèles gratuits de gestion de projet y compris un modèle de modèle de feuille de route pour un projet que vous pouvez personnaliser en fonction des besoins de votre équipe. 🛠️

4. Encourager une communication ouverte et fréquente

Les équipes motivées s'épanouissent grâce à une communication ouverte et régulière communication au sein de l'équipe . Lorsque les membres de l'équipe peuvent librement partager leurs idées, poser des questions et exprimer leurs préoccupations, ils se sentent valorisés et entendus. Il en résulte moins de malentendus, un engagement plus fort de l'équipe et une augmentation générale de la productivité.

Il faut toutefois se méfier des longues réunions sans objectif ni agenda précis. Elles sapent la motivation et la productivité de l'équipe, surtout lorsqu'elles ne débouchent pas sur des étapes concrètes.

Pour trouver le bon équilibre, veillez toujours à ce que vos réunions aient un ordre du jour clair l'agenda de la réunion . Avant d'en paramétrer un, posez-vous la question suivante : "Est-ce nécessaire ?" Souvent, vous constaterez que ce que vous aviez l'intention de discuter lors d'une réunion pourrait être résolu par une discussion rapide ou un e-mail. 📩

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

ClickUp vous permet de collaborer sur des idées et de créer de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

Facilitez les choses en utilisant un outil de collaboration doté de fonctionnalités intégrées pour une communication efficace :

Discuter pour une communication en temps réel entre les membres de l'équipe

Commentaires pour répondre rapidement aux questions et offrir un retour d'information

Enregistrement vocal pour partager des réponses complexes avec un support audio

Clips d'écran pour fournir un contexte visuel et des explications interactives

5. Équilibrer la charge de travail entre les membres de l'équipe

L'équilibre des charges de travail (AKA charge de travail) ) est la clé de la motivation de l'équipe. Lorsque les tâches sont réparties de manière équilibrée, votre équipe se sent valorisée et l'épuisement professionnel est moins probable.

Alors, comment faire en sorte que la charge de travail soit équilibrée ? Examinez régulièrement les charges de travail. Cela vous permet de repérer les déséquilibres à temps, avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs. 👀

Visualisez la quantité de travail attribuée aux collaborateurs individuels ainsi qu'à chacune de vos équipes grâce à l'affichage de la charge de travail dans ClickUp

L'outil de collaboration que vous avez choisi doit disposer d'une fonctionnalité telle que Vue Charge de travail pour visualiser les tâches attribuées aux membres de l'équipe et gérer les redistributions. Cela permet de rationaliser le travail et de faciliter la prise de décisions stratégiques lorsqu'il s'agit de déterminer le moment opportun pour acquérir de nouveaux clients, déléguer de nouvelles tâches ou lancer de nouveaux projets.

L'outil idéal doit également disposer d'un fonctionnalité d'automatisation pour traiter les tâches répétitives. Cela permet aux membres de l'équipe de libérer du temps pour se concentrer sur leurs responsabilités principales.

6. Donner et recevoir un retour d'information de la part de votre équipe

Un retour d'information constructif, lorsqu'il est donné avec soin et clarté, peut également accroître la motivation.

Pourquoi ? Parce qu'il montre que vous vous investissez dans leur développement. En guidant les membres vers une meilleure performance, vous exprimez votre confiance en leurs capacités. En conséquence, ils auront naturellement envie de relever le défi. 🏆

D'un autre côté, s'ouvrir aux au retour d'information de votre équipe est tout aussi important. Lorsque les membres de l'équipe peuvent partager librement leurs idées, ils se sentent davantage connectés à leur rôle et à la mission de l'entreprise. De plus, le fait de valoriser et de mettre en œuvre leur contribution est une preuve de confiance et de respect, ce qui stimule la confiance et le respect le moral de l'équipe et favorise une culture d'entreprise axée sur la collaboration.

7. Reconnaître et récompenser les contributions de votre équipe

Le célèbre écrivain et conférencier Dale Carnegie l'a bien dit : "Les gens travaillent pour l'argent, mais font un effort supplémentaire pour la reconnaissance, les éloges et les récompenses"

Les efforts de votre équipe, qu'ils soient grands ou petits, sont les engrenages qui font tourner la machine de votre entreprise. Reconnaître ces efforts par un retour d'information positif, comme un simple "merci" ou "bon travail", ne fait pas que leur donner bonne conscience : cela les pousse à faire plus et mieux. 🙌

La vue des discussions affiche tous vos commentaires dans ClickUp afin de reconnaître rapidement l'équipe ou de retrouver n'importe quelle discussion

Ne nous croyez pas sur parole : Selon une étude de la Harvard Business Review les leaders se situant dans les 10 % les plus faibles en termes de reconnaissance avaient des employés dont l'engagement était de 27 %, tandis que ceux se situant dans les 10 % les plus élevés atteignaient 69 % d'engagement.

Mais pourquoi s'arrêter aux mots ? Des récompenses tangibles telles qu'une prime, un cadeau ou un jour de congé renforcent encore la motivation des employés. Elles montrent ce qui est réalisable et mettent en lumière ceux qui y parviennent. Cela crée une concurrence saine et encourage les autres membres de l'équipe à passer à l'étape supérieure.

8. Investissez dans le développement professionnel de votre équipe

Lorsque vous donnez la priorité au développement de votre équipe, vous montrez que vous croyez en son potentiel et que vous envisagez un avenir avec elle. Les employés qui constatent la validation de leur développement par leur entreprise sont plus susceptibles d'avoir une attitude positive, de rester dans les parages et d'exceller dans leur rôle. 💪 Considérer la formation de votre équipe sur les compétences matérielles et immatérielles par le biais d'ateliers, de webinaires, de cours en ligne ou même de sessions de mentorat. Lorsque les membres de l'équipe acquièrent de nouvelles compétences, ils sont impatients de les appliquer. Ils ne deviennent pas seulement plus compétents, ils sont plus engagés et enthousiastes.

Devenez votre propre expert en environnement de travail avec des centaines de cours, formations et webinaires pour devenir encore plus productif avec ClickUp

Au fur et à mesure que votre équipe se perfectionne et se développe, votre entreprise récolte les fruits d'une main-d'œuvre plus qualifiée et plus adaptable.

9. Créez un environnement de travail accueillant et confortable pour votre équipe

Un environnement de travail confortable n'est pas qu'une question d'esthétique : c'est l'un des facteurs de motivation les plus importants. Pensez-y : Où seriez-vous plus productif et créeriez-vous votre meilleur travail ? Dans un espace étroit et sombre ou dans un espace aéré et bien éclairé ?

Commencez par l'essentiel. Prévoyez un mobilier ergonomique avec des chaises offrant une bonne assistance et un espace de travail suffisant. Vous donnerez ainsi la priorité au bien-être de votre équipe tout en veillant à ce qu'elle puisse se concentrer sur ses tâches au lieu de souffrir de maux de dos.

L'éclairage est essentiel. Privilégiez la lumière naturelle : elle améliore l'humeur et les niveaux d'énergie. Ajoutez de la verdure, comme des plantes d'intérieur, pour améliorer la qualité de l'air et créer une atmosphère agréable.

La nourriture est importante. Offrir gratuitement du café, des boissons ou des en-cas peut faire la différence. Une pause café rapide ou une collation peut recharger l'énergie de votre équipe et favoriser un environnement de travail positif et motivé. ☕

10. Participer à des activités de renforcement de l'esprit d'équipe Activités de renforcement de l'esprit d'équipe favorisent la camaraderie et maintiennent la motivation des membres de l'équipe. Lorsque les membres d'une équipe collaborent en dehors de leurs tâches habituelles, ils tissent des liens uniques. Ils apprennent à se connaître sur le plan personnel et sont plus motivés pour collaborer pendant les heures de travail.

Comment faire ? Envisagez des activités qui correspondent aux intérêts de votre équipe. Il peut s'agir d'un club de lecture, d'une soirée trivia ou même de salles d'évasion virtuelles pour les équipes éloignées. La clé est de choisir quelque chose que tout le monde peut apprécier et auquel tout le monde peut participer. 🤩

Check out these *Outils de construction d'équipe* !

Motiver son équipe pour favoriser la collaboration et la croissance de l'entreprise

Il ne fait aucun doute que le fait de savoir comment motiver une équipe peut améliorer les performances de l'équipe et la fidélisation des employés. Essayez ces stratégies pour trouver celles qui conviennent le mieux à votre équipe et affinez-les au besoin. Avec le temps, vous transformerez votre équipe en un groupe motivé et très performant.

