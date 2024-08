Comment éviter le micromanagement sur le lieu de travail ?

La gestion est comme l'océan. Avancez prudemment et vous ferez de grandes choses. Nagez trop profondément, et il vous consumera sur place. 🌊

Le micromanagement est un signe évident que vous nagez à contre-courant. Ce style de leadership a eu une connotation négative ces derniers temps, car il peut nuire à la santé des gens et semer la discorde sur le lieu de travail.

Un patron qui pratique le micromanagement dira qu'il a de bonnes intentions derrière la supervision excessive de ses employés. Encore aujourd'hui, Harvard Business Review montre que cette technique de management n'est qu'un aller simple vers la l'anxiété en tant que leader .

Si vous craignez de vous transformer en monster micromanager ou si vous voulez simplement en savoir plus à titre préventif, vous êtes au bon endroit. Nous en discuterons :

Le concept de micromanagement

L'impact du micromanagement sur la culture du lieu de travail et la gestion de projet

10 stratégies pour instaurer la confiance et éviter le micromanagement des équipes

Plongeons dans le vif du sujet !

Qu'est-ce que le micromanagement et qu'est-ce qui en fait un vilain mot ?

Le micromanagement peut être décrit comme un style de management qui consiste à "rattraper" son équipe au point qu'elle se sente trop étouffée pour faire son travail correctement. Un patron qui pratique le micromanagement s'immisce dans les moindres détails d'un projet, exige des mises à jour et des rapports de statut fréquents et finit par être à l'origine d'un rendement médiocre.

Ce n'est manifestement pas un style de leadership sain, puisqu'il s'agit d'un manager qui aime garder le contrôle sur tout. Les recherches montrent que toute forme de comportement contrôlant peut nuire à la santé mentale .

Le micromanagement n'est pas seulement mauvais pour la santé de l'équipe ; l'environnement général de l'espace de travail en souffre également. En effet, de nombreux micro-managers exercent une telle pression sur les travailleurs que "chaque tâche devient une priorité" et qu'aucun résultat n'est jamais "suffisant". Chacun risque de s'épuiser à essayer d'impressionner le manager, ce qui ne laisse aucune place au développement de nouvelles idées.

Mais attendez ! Il existe un autre micromanager qui passe souvent inaperçu. Si vous donnez à votre équipe une dose de Laissez-moi m'en occuper, ce n'est pas bien ! Vous savez quoi ? Laissez-moi m'en occuper_ dans chaque projet ou tâche, vous êtes probablement entré dans le vortex de la microgestion. Vous ne torturez peut-être pas vos employés, pour ainsi dire, mais vous limitez la prise de décision indépendante et affichez un manque de confiance dans leurs capacités.

5 Effets du micromanagement sur les équipes et les organisations

Une équipe microgérée présente des Effacées qui indiquent clairement que quelque chose ne va pas, mais comment faire pour le détecter ? Découvrez ces cinq effets néfastes révélateurs. 🤢

1. Des travailleurs démotivés

L'effet le plus néfaste de la microgestion est clair comme de l'eau de roche - le travail de l'employé étant toujours scruté à la loupe, cela enlève toute émotion au travail et réduit la satisfaction au travail. Lorsque vous surveillez vos employés à chaque seconde, vous étouffez leur créativité, vous les épuisez et ils se sentent trop démotivés pour prendre quoi que ce soit au sérieux.

2. Chef d'équipe et employés stressés

Comme si le fait d'avoir un travail fatigant ne suffisait pas, la dernière chose qu'un employé souhaite, c'est d'avoir un chef trop impliqué qui lui souffle dans le cou, attendant de lui envoyer des plaintes constantes et des pinaillages déguisés en retour d'information.

Lorsque vous essayez d'imposer vos opinions sur tous les processus de l'entreprise, vous donnez à votre équipe l'impression de ne pas être à la hauteur de sa tâche. Vous semez les graines du doute et de l'épuisement, tant pour vous que pour votre équipe.

Oui, la microgestion est également préjudiciable à la santé du dirigeant. En tant que manager, discuter des détails de chaque tâche est carrément épuisant, mentalement et physiquement. Vous commencerez à détester votre travail avant même de vous en rendre compte. 😅

3. Faible productivité des entreprises

Cela ne se voit pas tout de suite, mais les micromanagers volent l'autonomie des employés pour optimiser leurs processus et.. produire du travail plus rapidement en créant des directives beaucoup trop détaillées. Les employés doivent constamment revérifier les procédures trop prescriptives et passer des heures en un travail improductif .

Tout cela ne fera qu'entraver la croissance à long terme de l'entreprise objectifs de leadership à long terme car les flux de travail au niveau de base ne sont pas rationalisés, ce qui rend difficile la mise en place d'un système de gestion de l'information d'optimiser les processus d'entreprise à long terme.

4. Forte rotation du personnel

Il y a des limites à ce qu'un employé peut supporter. Le plus souvent, les employés qui détestent la microgestion commencent à chercher un autre emploi.

Vous ne nous croyez pas ? Faites confiance aux nombres. Un passé de Trinity Solutions. Inc. a révélé que dans un groupe d'employés (qui n'étaient pas des managers), près de 70 % des personnes interrogées ont déclaré être à la recherche d'un autre emploi.

La raison ? Vous l'avez deviné, la microgestion.

En fait, la même étude a également montré que 85% des personnes interrogées ont vu leur moral grandement affecté uniquement à cause de la microgestion. C'est triste, non ? 😣

L'évaluation obsessionnelle de vos employés n'augmentera qu'une seule chose - et ce n'est certainement pas le profit ou la productivité - mais votre taux de rotation du personnel.

5. Environnement de travail robotisé : attention à ce tueur de créativité

Avez-vous déjà pénétré dans une de ces usines de boissons où tout est automatisé ? De la manutention des matières premières à l'emballage final, on ne voit presque jamais l'homme faire quoi que ce soit.

À présent, imaginez que votre propre bureau fasse la même chose. Les travailleurs se contentent d'exécuter chaque jour des tâches de plus en plus fastidieuses, sans la moindre passion. Ils pointent, s'assoient dans leur box, attendent leur heure et pointent. 🫡

Cela semble assez déprimant, n'est-ce pas ? C'est parce que c'est le cas. Un environnement de travail monotone sans travailleurs passionnés n'est pas un environnement créatif où un travail innovant peut voir le jour.

3 raisons d'éviter le micromanagement comme style de management

Maintenant que vous avez une bonne idée de ce que le micromanagement peut faire à un environnement de travail, voici trois raisons pour lesquelles vous devriez l'éviter à tout prix.

1. Pas bon pour les entreprises

Chaque décision prise dans une entreprise est censée lui être bénéfique à long terme. Les cadres de haut niveau s'efforcent de trouver ce qui est le mieux pour l'entreprise. Cela peut prendre la forme d'investissements, du recrutement des meilleurs talents et de l'application des meilleures pratiques de travail pour maximiser la productivité.

C'est ce dernier point que la microgestion tue. Dès que vous commencez à pinailler avec vos employés, vous posez les paramètres d'un environnement de travail toxique. Les gens seront frustrés et partiront. De plus, un taux de rotation élevé donne une mauvaise réputation à votre entreprise, ce qui oblige les dirigeants à à se tourner vers des indépendants coûteux ou entrepreneurs , perturbant ainsi la flux de trésorerie général .

En tant que manager, vous ne pouvez pas faire des choses qui diminuent les bénéfices ou les performances de l'entreprise. Naturellement, le micro-management doit disparaître car il est anti-croissance ! ↘️

2. La dépendance des employés

La dernière chose dont un environnement de travail moderne a besoin, c'est d'employés qui dépendent de leurs supérieurs. Si vous faites constamment de la microgestion, voire de l'alimentation à la petite cuillère, il est tout à fait naturel que les employés deviennent dépendants de vous.

Un tel style de gestion ne permet pas aux employés de développer leurs compétences professionnelles, et le talent qu'ils apportent au tableau peut passer inaperçu. Le résultat ? Vous vous fatiguez un peu plus chaque jour et les employés ne savent pas assez pour produire un travail de qualité.

Pourtant, des entretiens réguliers amélioration des processus d'entreprise les réunions peuvent aider les supérieurs à reconnaître un modèle de microgestion et à envisager des solutions.

3. Faible innovation en matière de processus

En complément du point précédent, la microgestion tend à éliminer le besoin de pensée créative. Le fait de savoir que le patron est présent pour veiller à ce que chaque projet soit mené à bien crée un état d'esprit décontracté chez les travailleurs. En l'absence d'innovation, votre entreprise risque de perdre des occasions de passer à l'échelle supérieure.

10 stratégies pour dire adieu au micromanagement et bonjour à un environnement de travail équilibré

Avec une bonne idée des raisons pour lesquelles il est préférable d'arrêter le micromanagement, explorons les 10 façons approuvées par les experts pour éviter ce mal du travail et améliorer la productivité de l'équipe ! ❤️

Conseil: Vous avez besoin d'un outil de gestion de projet de qualité pour réduire le besoin constant de microgestion. Nous avons inclus certaines fonctions au sein de ClickUp un outil de confiance pour les managers, pour mettre en œuvre ces stratégies de manière efficace.

1. Établir la transparence des tâches

Nous ne parlerons même pas du nombre de fois où une tâche particulière a mal tourné parce que les instructions n'étaient pas transparentes. Nous ne parlons pas de manuels difficiles à suivre, mais d'un véritable réseau de tâches où le processus et les éléments de responsabilité sont clairs. Il n'est pas nécessaire de faire de la microgestion si vos employés.. :

Savent ce que l'on attend d'eux

Ont une connaissance approfondie du système de gestion des ressources humaines objectifs du projet et des exigences de livraison

Sont conscients des délais

Heureusement, vous pouvez facilement créer un réseau transparent de tâches pour votre équipe à l'aide de ClickUp. Grâce à son système holistique de Suite de gestion de projet clickUp permet de créer des flux de travail complexes avec tous les détails contextuels intégrés, de sorte que les membres de votre équipe bénéficient d'un bon équilibre entre l'assistance aux tâches et la prise de décision indépendante !

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/multiple-assignees-in-clickup.png Plusieurs assignés dans ClickUp /$$img/

Ajoutez des assignés multiples, déléguez des commentaires et créez des calculs à l'aide de champs personnalisés, le tout à partir de vos tâches ClickUp

Faire gestion des tâches un jeu d'enfant avec Tâches ClickUp . Créez des flux de travail personnalisables pour votre équipe, établissez la responsabilité et regardez les tâches se faire sans avoir besoin de faire de la microgestion. Grâce à l'interface conviviale de la plateforme, assignez des tâches à un ou plusieurs assignés en un seul clic !

Paramètres dates d'échéance au sein des tâches et de personnaliser les notifications afin que les membres de l'équipe planifient leur emploi du temps en conséquence. Pour plus de transparence, la plateforme vous permet également de créer des des checklists de tâches où vous dressez la liste des sous-tâches à l'intérieur de tâches plus vastes et où vous cochez les éléments au fur et à mesure qu'ils sont terminés. Vous pouvez commencer immédiatement avec l'une des listes de contrôle de ClickUp modèles de liste de tâches de ClickUp pour gagner du temps.

Créez une liste détaillée de toutes les obligations à venir de l'équipe avec le modèle de travail à faire de ClickUp

2. Apprenez à connaître les styles de travail individuels des membres de votre équipe

Connaître le mode de travail de vos employés est l'un des meilleurs.. techniques de gestion de projet pour réduire le besoin de microgestion et de pinaillage. Vous devez gérer la communication avec les employés qui ont des styles de travail différents . Par exemple, certains travaillent mieux seuls, tandis que d'autres s'épanouissent lorsqu'ils ont plusieurs collaborateurs à leurs côtés.

ClickUp propose plusieurs outils pour gérer tous les types de travail. Par exemple, vous pouvez utiliser son l'outil natif de suivi du temps du projet pour évaluer à quel moment les différents travailleurs se sentent productifs ou combien de temps il leur faut pour faire quelque chose. De cette façon, vous pouvez leur assigner stratégiquement des tâches en fonction de leur convenance.

Affichez le suivi du temps à travers les tâches et les emplacements pour un aperçu simplifié de la progression globale de l'équipe

De même, vous pouvez utiliser des outils de collaboration tels que Tableaux blancs ClickUp et Cartes mentales si vos employés préfèrent les discussions animées et les occasions de générer des idées.

Vous cherchez à instaurer la confiance au sein des équipes ? Vous pouvez abandonner les e-mails pour chaque petite mise à jour et utiliser la fonction Affichez votre discussion pour engager des discussions informelles dans le cadre du travail (ou en dehors). Vous pouvez également utiliser la vue Attribuer des commentaires fonctionnalité permettant de suggérer des corrections générales de tâches sans avoir à se préoccuper des détails.

3. L'établissement de priorités est clé

Lorsqu'une équipe prend conscience de l'importance d'une tâche, elle la classe par ordre de priorité et veille à ce qu'elle prenne la meilleure forme possible. Mais c'est à vous de les aider à prendre conscience de cette réalité.

Avec l'aide de Priorités des tâches ClickUp la priorité des tâches ClickUp permet de définir les tâches créées à l'aide d'un code couleur multiple niveaux de priorité comme Urgent, Haut, Normal et Bas. Vous pouvez informer un assigné de l'importance d'une tâche sans prononcer un mot ! 🤫

Définir rapidement la priorité des tâches au sein d'une tâche afin de communiquer ce qui doit être traité en premier

Désormais, vous n'avez plus besoin de faire des rappels quotidiens sur l'importance d'une tâche et de faire de la microgestion tout au long du processus.

Astuce: Essayez de donner au célèbre Matrice d'Eisenhower une chance si vous cherchez à améliorer la façon dont vous hiérarchisez visuellement les tâches.

4. Reprendre son souffle et déléguer des tâches

Jennifer Chatman, professeur à la Haas School of Business de l'UC Berkeley, conseille judicieusement - L'épreuve décisive du leadership est de savoir comment l'équipe fait quand vous n'êtes plus là .

Vous n'avez pas la possibilité de tout faire. Alors, prenez une étape de recul, qu'il s'agisse de suivi, d'idéation ou de finalisation des dates d'envoi - laissez faire et déléguez . Laissez votre équipe prendre les choses en main pour une fois et voyez comment les choses se passent. Essayez de ne pas demander à vos collègues des mises à jour fréquentes et poussez chacun à prendre confiance en ses compétences.

Si vous utilisez ClickUp, participez à l'initiative Vue Équipe pour déléguer des tâches en fonction de la capacité des employés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Team-View-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Affiche une vue Équipe simplifiée /$$img/

ClickUp 3.0 offre une vue Équipe simplifiée permettant de visualiser la charge de travail de l'ensemble de votre équipe ou d'un individu afin d'assurer la continuité du travail

Envisagez d'utiliser un logiciel d'automatisation du flux de travail et des outils permettant de réduire davantage les interventions manuelles dans les processus de travail quotidiens. Automatisations ClickUp par exemple, peut automatiser des tâches administratives régulières à votre place, assurer l'avancement des tâches sans commentaires excessifs et prévenir l'épuisement des gestionnaires.

5. Surveiller le travail des employés, mais à distance

Vous ne pouvez pas arrêter de gérer ! Si vous vous lâchez complètement, vous risquez de créer un environnement de travail anarchique où personne n'écoute les autres et où l'on se contente de rejeter la faute sur les autres lors des réunions.

Il n'est pas nécessaire de surveiller votre équipe et de lui demander toutes les deux secondes comment vont les choses. Il vous suffit de jeter un coup d'œil sur ce qu'ils font, de leur demander des nouvelles de temps en temps et de passer à autre chose. Mais pour faire cela en toute confiance, il vous faut d'outils de suivi de projet .

Facilitez ce processus avec ClickUp Observateurs . Cette fonctionnalité permet aux managers d'ajouter un membre de l'équipe watcher à n'importe quelle tâche. Il peut faire le suivi à votre place, ce qui vous évite de faire de la microgestion. Les observateurs sont automatiquement mis à jour lorsqu'une tâche comporte des activités liées à :

L'attribution

Modification en cours du nom ou de la description de la tâche

Commentaire

Changement de la date d'échéance

Modification du statut/niveau de priorité

Automatisations des assignés et des observateurs dans ClickUp

Pour effectuer un véritable suivi à distance, tirez parti des fonctions suivantes Tableaux de bord ClickUp et de suivre chaque projet à l'aide de diagrammes et de rapports de statut affichés en tant que Cartes . Pourquoi envoyer des messages à quelqu'un pour obtenir des mises à jour et risquer d'être traité de microgestionnaire alors que vous pouvez afficher le travail achevé à partir de votre tableau de bord ?

Vous apprécierez également Affichages ClickUp qui vous permettent de voir le statut de tout le travail en même temps. Par exemple, la vue Vue Tableau vous aide à suivre la progression des tâches. La vue Vue Liste offre un affichage détaillé plus proche de celui d'une feuille de calcul, tandis que l'option Affichage du Calendrier permet de visualiser précisément les calendriers et les échéances.

Affichez plus de 15 vues dans ClickUp pour personnaliser votre travail en fonction de vos besoins

6. Favoriser un environnement de confiance et d'intégrité

Si vous avez fait de la microgestion par accident dans le passé, il se peut que les membres de votre équipe veuillent vous demander votre approbation pour chaque tâche. C'est ici que vous sortez la carte de la confiance et que vous les laissez prendre des décisions.

N'en faites cependant pas trop. Mon travail consiste à trouver le juste milieu entre déléguer la prise de décision et s'assurer que le travail est fait correctement. Pour les débutants, essayez de demander à ne pas être en copie conforme de chaque e-mail ou à ne pas être mis sur la sellette lors de chaque discussion.

Essayez d'organiser des réunions régulières avec les employés pour rétablir la confiance et la connexion humaine. Les Modèle ClickUp d'entretien en tête-à-tête entre employés et managers offre une excellente disposition pour tirer le meilleur parti des sessions superviseur-employé.

7. Réfléchissez à vos habitudes de productivité personnelle

Le micromanagement est un mauvais style de gestion qui réduit la productivité non seulement des autres, mais aussi la vôtre. S'accrocher aux tâches administratives est une véritable perte de temps.

Ne perdez pas chaque minute de votre temps à consulter les statuts des tâches ou les commentaires sur le flux de travail. Ne consacrez qu'un certain temps chaque jour ou chaque semaine pour vérifier l'état d'avancement d'un projet. Une excellente façon de le faire est d'utiliser la fonction Rappels ClickUp . Fixez des paramètres chronométriques pour assurer le suivi des tâches nécessaires et confiez la responsabilité du reste à d'autres employés.

8. Autoriser les erreurs et les traiter avec tact

Les micromanagers ont tendance à être des perfectionnistes forcenés, mais personne n'est parfait. Ne vous attendez pas à ce que les choses se passent toujours comme prévu. Permettez aux autres de commettre des erreurs et cherchez à les éviter la prochaine fois grâce à des conseils judicieux ou à une formation supplémentaire.

Vous pouvez créer des tutoriels vidéo avec Clip , l'enregistreur d'écran gratuit de ClickUp, pour aider les employés à avoir une bonne emprise sur l'exécution des processus. Cela élimine les tracas liés au fait d'être pingué dans Slack plusieurs fois par jour !

Dans une tâche ClickUp, partagez facilement votre écran et enregistrez-le pour communiquer plus rapidement avec d'autres utilisateurs sans passer par d'autres outils d'enregistrement d'écran

Vous pouvez également utiliser modèles d'amélioration des processus pour réfléchir aux moyens d'améliorer les processus actuels. Ou encore, si un employé particulier est enclin à commettre certaines erreurs, les Modèle de plan d'action corrective ClickUp peut les guider de manière objective.

9. Garder les informations facilement accessibles

Les gestionnaires perdent souvent des heures interminables à simplement se renseigner sur la nature d'un projet. Oubliez la microgestion ; il s'agit simplement d'un style de gestion faible en général. Veillez à ce que tous les documents relatifs au projet soient facilement accessibles afin de pouvoir vous y référer chaque fois que vous avez besoin de vérifier à nouveau certaines choses.

Mettez en forme et collaborez facilement sur des documents Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp

Vous pouvez commencer à faire cela dès aujourd'hui en utilisant Documents ClickUp qui vous permet de créer une base de données complète sur les base de connaissances de données, de processus et de manuels relatifs aux projets. Grâce à la co-édition en temps réel, vous pouvez voir qui modifie quoi et apporter des changements en même temps que d'autres gestionnaires. Vous pouvez également générer des documents de projet à partir de zéro avec Assistance IA .

10. Organiser des sessions de team building

Le sentiment d'étouffement est un thème courant dans les équipes soumises à la microgestion. Si vous cherchez à créer un environnement de travail plus détendu, explorez les possibilités de renforcement de l'esprit d'équipe où vos employés peuvent se réunir et interagir sans la pression du travail quotidien.

Les sessions de team building contribuent à instaurer la confiance au sein des équipes et à rendre la collaboration plus naturelle, ce qui motive chacun à travailler par passion plutôt que par devoir robotisé. ❤️‍🔥

Arrêtez le micromanagement et adoptez un style de leadership équilibré avec ClickUp

Le micromanagement nuit aux employés, aux entreprises et aux dirigeants - c'est un jeu perdant-perdant. Il est mauvais pour la productivité et crée plus de problèmes qu'il n'en résout. Essayez d'adopter une ou plusieurs des stratégies que nous avons évoquées pour transformer les petites choses que vous faites en la gestion de projet . ClickUp peut être une source fiable d'assistance dans ce parcours, en vous aidant à trouver votre rythme de gestion.

Pour favoriser un environnement de travail productif où vous n'avez pas à garder l'onglet sur tout 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, inscrivez-vous à ClickUp et tirez parti des outils modernes pour éviter à jamais la microgestion ! 🥳