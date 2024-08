10 meilleures techniques de gestion de projet pour chaque projet

Si vous êtes novice en matière de gestion de projets, vous êtes peut-être enthousiaste, mais aussi un peu nerveux face à l'ampleur de la tâche qui vous attend et aux attentes considérables de votre équipe et de vos supérieurs.

Si vous avez une certaine expérience, vous avez probablement confiance en vos compétences, tout en étant conscient des défis liés à chaque nouveau projet. Vous savez également que l'adaptation et l'ajustement de votre approche conduisent à une plus grande réussite des projets et renforcent votre expertise.

Que vous soyez débutant ou professionnel, nous vous proposons 10 techniques de gestion de projet qui vous aideront à mener à bien n'importe quel projet. Et le plus beau, c'est qu'elles s'appliquent à n'importe quel secteur d'activité Elles s'appliquent à tous les secteurs d'activité et à toutes les tailles de projet. Nous parions que vous découvrirez quelques perles dans ce tour d'horizon qui vous incitera à essayer quelque chose de nouveau. 💎

Qu'est-ce que la gestion de projet ?

Le Institut de gestion de projet (PMI) définit la gestion de projet comme "l'utilisation de connaissances, de compétences, d'outils et de techniques spécifiques pour fournir quelque chose de valeur à des personnes"

Il s'agit d'identifier la nécessité d'un projet, de fixer les objectifs qu'il doit atteindre, puis de passer aux détails - planifier ce qui doit être fait, exécuter le plan, suivre la progression, gérer les surprises qui surgissent en cours de route et, enfin, achever le projet achevé.

Les gestionnaires de projet supervisent le processus, veillent à ce que les tâches respectent le calendrier et contribuent à l'obtention des résultats souhaités pour le projet. 💯

10 types de techniques de gestion de projet

Pour assurer la réussite des projets, vous avez besoin d'une variété de techniques de gestion de projet outils de gestion de projet à votre disposition.

Voici une liste de 10 techniques uniques qui méritent d'être explorées. Nous vous expliquons ce qu'elles sont, comment les utiliser et à quel moment.

1. Structure de répartition du travail (SRT)

Les projets sont complexes par nature, c'est pourquoi la Technique de l'OTP est utile dans la phase de forfait du projet. Elle vous permet de décomposer une objectifs d'un projet en petites tâches réalisables.

Le travail devient plus facile lorsque vous arrivez aux "lots de travail" (les tâches les plus petites que vous ne pouvez pas diviser davantage). Vous pouvez attribuer des tâches individuelles à votre équipe, allouer des ressources, fixer des paramètres et suivre la progression du projet au fur et à mesure que les tâches sont achevées.

Les modèles d'OTP, comme le modèle Modèle de répartition du travail ClickUp le modèle de répartition du travail de ClickUp permet de rendre moins intimidante l'approche de la gestion de projet extrême. Il s'agit d'un tableau blanc numérique avec des formes, des notes et des connecteurs pour planifier votre WBS. De plus, vous pouvez inviter votre équipe à intervenir et à apporter des modifications en temps réel, afin que chaque détail soit couvert avant le début du projet.

Gérer des projets à l'aide d'une structure de répartition du travail dans la vue Liste de ClickUp

Check out these WBS tools !

2. Chute d'eau

La La technique de la cascade est une approche linéaire et séquentielle de l'achèvement d'un projet et l'une des plus anciennes techniques de gestion de projet. Elle consiste à regrouper les tâches en une série d'étapes et à achever chaque étape avant de passer à la suivante. Ces étapes comprennent généralement :

Exigences: Recueillir les détails du produit

Recueillir les détails du produit **Conception : forfait pour la construction du produit

**Mise en œuvre : prendre des mesures pour réaliser les forfaits

**Tests : vérifier que le produit répond aux exigences initiales

**Déploiement : livrer le produit au client ou à l'utilisateur final

**Maintenance : résoudre les problèmes qui surviennent pendant l'utilisation du produit

Contrairement à l'approche méthodologie agile cette technique suppose que votre exigences du projet sont bien définies et peu susceptibles de changer. C'est typiquement le cas pour des projets tels que le forfait d'évènement, la construction, la fabrication et l'édition de livres.

3. Scrum

Scrum est un type populaire de technique de gestion de projet agile, souvent utilisé par les équipes de développement de logiciels pour exécuter des projets. Dans Scrum, vous et votre équipe de projet commencez par créer une liste principale de choses à faire appelée "carnet de commandes du produit" 📝

Au début d'un "sprint" - qui est une phase de travail courte et ciblée qui dure généralement deux semaines (un mois au maximum) - votre équipe choisit des tâches de première priorité dans le carnet de commandes du produit. Ces tâches (appelées "sprint backlog") deviennent l'objectif principal du sprint.

Restez agile en réalisant le sprint de vos tâches avec votre équipe

Pour rester sur la bonne voie, vous aurez des standups quotidiens (réunions matinales de 15 minutes), dirigés par le Scrum master pour discuter de la progression et aborder les problèmes éventuels. Utiliser Scrum pour les projets complexes dont les besoins sont susceptibles de changer en raison de l'évolution du marché ou d'un retour d'information continu, ou lorsque la communication régulière est la clé du bon déroulement du projet.

4. Kanban

Kanban est une méthode agile polyvalente utilisée dans divers secteurs, grâce à sa disposition en tableau simple permettant de visualiser les tâches du projet et leur statut. Un tableau typique de Tableau Kanban est divisé en trois colonnes : To Do, In Progress, et Done.

Pour commencer, déplacez le travail de votre liste de tâches principale dans la colonne À faire, puis dans la colonne En cours lorsqu'il est en cours de réalisation, et enfin dans la colonne Avoir une fois qu'il est achevé. Contrairement à Scrum, il n'y a pas d'échéancier strict pour déterminer quand les tâches doivent être achevées. Mais pour éviter de submerger votre équipe, fixez un nombre maximum de tâches pour chaque colonne, c'est-à-dire une limite de travail en cours (WIP).

Créer le projet parfait Flux de travail agile et construisez un système Kanban flexible pour visualiser votre travail et améliorer la gestion du projet avec la vue Tableau dans ClickUp L'affichage numérique Kanban de ClickUp facilite la création, la mise à jour et la gestion de votre Tableau en ligne et depuis n'importe quel appareil. Créez autant de colonnes (avec des libellés personnalisés) que vous le souhaitez, définissez des limites de travail en cours (WIP) et déplacez les tâches en les faisant glisser sur les colonnes.

Cette méthodologie de gestion de projet est parfaite pour gérer un travail continu où les priorités peuvent changer, comme la gestion d'une application en direct, le traitement des tickets d'assistance ou la gestion des publications sur les blogs et les médias sociaux.

5. Diagramme de Gantt

Un diagramme de Gantt est une technique pratique pour visualiser d'un seul coup d'œil toutes les tâches de votre projet et les dates importantes. Il indique clairement le début et la fin de chaque tâche, la dépendance des tâches les unes par rapport aux autres et les jalons clés.

Construire Diagrammes de Gantt dans ClickUp est facile une fois que vous avez votre WBS : saisissez vos tâches, glissez-les et déposez-les sur le diagramme, paramétrez leurs dates début et fin, et reliez les tâches dépendantes.

La vue Gantt de ClickUp offre également des fonctionnalités de visualisation utiles :

Schéma de couleurs: Code de couleurs pour les tâches en fonction de leur priorité et de leur statut

Code de couleurs pour les tâches en fonction de leur priorité et de leur statut **Filtres : Affichez les tâches avec un assigné spécifique, une priorité, une date d'échéance et plus encore

**Le mode "Moi" : permet aux membres de l'équipe de ne voir que les tâches qui leur ont été assignées

**Barre de progression : suit le pourcentage d'achèvement de votre projet au fur et à mesure que les tâches sont achevées

Si vous travaillez sur des projets comportant de nombreuses dépendances entre les tâches et où le respect des délais est essentiel, le diagramme de Gantt est la technique idéale pour vous aider à faire le travail. 🎯

Estimez la durée de chaque activité et formez un formulaire réaliste à l'aide d'un diagramme de Gantt

6. Méthode du chemin critique (CPM)

La méthode CPM indique le chemin critique de votre projet une fois que vous avez planifié la durée des tâches et les dépendances à l'aide d'un diagramme de Gantt.

Le chemin critique comprend les tâches qui prendront le plus de temps à achever, ce qui détermine la date d'achèvement de votre projet. Un retard dans l'une de ces tâches paramètre l'ensemble du projet. Vous devez donc les suivre de près pour vous assurer que votre projet reste sur la bonne voie. 🗓️

Grâce aux diagrammes de Gantt de ClickUp, il suffit d'un clic pour découvrir le chemin critique. Vous pouvez également voir le "Slack" de vos tâches, c'est-à-dire le temps supplémentaire dont vous disposez pour travailler sur celles-ci sans repousser la date de fin du projet. Ainsi, si une tâche sur le chemin critique est en retard, vous pourrez facilement réorganiser vos tâches de manière à ce que le Slack absorbe tout retard.

Identifier le chemin critique du projet et définir le Slack pour les activités flexibles et non critiques dans la vue Gantt de ClickUp

7. Gestion des parties prenantes

Dans chaque projet, il y a des personnes qui ont un certain niveau d'influence ou d'intérêt pour les produits livrables. Cela signifie que vous devez identifier ces personnes avant le début du projet. L'utilisation de des modèles de cartographie des parties prenantes facilite ce processus.

Une fois que vous avez identifié les parties prenantes clés, apprenez à connaître leurs attentes et leurs préférences en matière de communication. Une fois le projet lancé, fournissez-leur des mises à jour régulières et prévoyez des sessions pour recueillir leur avis sur les problèmes clés.

ClickUp's Affichage du calendrier de l'IA vous permet de planifier et de suivre toutes vos activités de communication et d'engagement des parties prenantes dans un seul espace. Vous pouvez même le synchroniser avec votre Calendrier Google pour éviter les conflits d'horaire. De plus, vous recevrez des rappels pour les réunions à venir !

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Stakeholder-Map-Template-1400x1010.png Modèle de plan des parties prenantes de ClickUp /$$img/

Utiliser les techniques de mappage des parties prenantes sur un Tableau blanc ClickUp

8. Gestion de la valeur acquise (EVM)

La gestion de la valeur acquise est une technique permettant de mesurer les performances globales d'un projet en termes de budget et de calendrier. Pour vérifier dans quelle mesure votre projet se fait à un moment donné, vous avez besoin de trois valeurs clés :

Valeur planifiée (PV): Ce que vous aviez prévu de réaliser à ce stade

Ce que vous aviez prévu de réaliser à ce stade Valeur acquise (VE): Ce que vous avez effectivement réalisé jusqu'à présent

Ce que vous avez effectivement réalisé jusqu'à présent Coût réel (CR): Ce que vous avez dépensé jusqu'à présent

Ces données sont nécessaires pour calculer des indicateurs clés tels que l'indice de performance des coûts (CPI) et l'indice de performance du calendrier (SPI). Si l'IPC est inférieur à un, vous dépassez le budget ; si l'IPC est inférieur à un, vous êtes en retard sur le calendrier.

Ces données sont très utiles pour procéder à des ajustements fondés sur des données, comme la réduction des coûts du projet, l'obtention d'un financement supplémentaire ou la réaffectation des ressources afin d'accélérer vos flux de travail.

Calculez ces indicateurs automatiquement dans ClickUp à l'aide des champs de nombres et de formules. Créez également un tableau de bord personnalisé qui affiche visuellement ces indicateurs suit les objectifs de votre projet . De cette façon, vous et les autres acteurs du projet saisiront rapidement les informations clés sans avoir à passer au crible de longues lignes de détails sur le projet.

9. Gestion des risques

La gestion des risques consiste à gérer les risques potentiels afin de minimiser leur impact sur votre projet. Commencez par identifier les menaces et les goulets d'étranglement possibles, tels que les problèmes de budget, les changements de calendrier, les modifications du champ d'application et, dans les cas extrêmes, les fluctuations du marché ou les catastrophes naturelles. 🌪️

Analysez ces risques avec Le modèle d'analyse des risques en gestion de projet de ClickUp et de forfaiter vos réponses en conséquence. Pendant le projet, surveillez continuellement ces risques à l'aide de des registres de risques pour éviter les surprises.

Besoin de réfléchir à des solutions ? Utilisez Tableaux blancs ClickUp ou Cartes mentales ClickUp . Le fait d'esquisser vos pensées vous aide à élaborer des stratégies solides pour contrer les risques qui se présentent à vous.

Le modèle d'analyse des risques de gestion de projet ClickUp centralise les risques du projet afin que vous puissiez atténuer les problèmes en fonction de la gravité, de l'urgence, du coût ou d'autres facteurs

10. Gestion de projet de la chaîne critique (CCPM)

Alors que la technique CPM se concentre uniquement sur la gestion des séquences de tâches sur le chemin critique, la CCPM modifie le chemin critique en tenant compte de la disponibilité des ressources et des contraintes, ce qui aboutit à la chaîne critique.

L'objectif du CCPM est de s'assurer que la chaîne critique reste intacte en allouant les ressources de manière stratégique, en reprogrammant les tâches qui nécessitent simultanément une ressource limitée et en ajoutant des tampons pour protéger les tâches contre les retards.

Cette technique s'applique aux projets pour lesquels les ressources (comme les membres d'équipes spécialisées et l'équipement) sont limitées et qui doivent impérativement être livrés dans les délais.

5 Modèles de gestion de projet

La gestion efficace d'un projet nécessite un équilibre entre la technique et les outils permettant de gagner du temps, tels que les les modèles de gestion de projet . Nous en avons rassemblé cinq parmi les meilleurs pour vous aider à planifier, lancer et suivre facilement vos projets.

1. ClickUp Modèle d'approche de gestion de projet

Lancez vos projets avec le modèle de ClickUp - il suffit de le remplir, de le personnaliser et de l'exécuter

L'approche Modèle d'approche de gestion de projet ClickUp est un modèle facile à utiliser pour les débutants le forfait des feuilles de route des projets de toutes tailles, en particulier ceux qui peuvent être exécutés selon la technique de la cascade.

Pour commencer, saisissez les détails clés du projet dans la description du modèle afin de vous assurer que tout le monde est sur la même page :

Titre du projet

Client/organisation

Gestion de projet

Commanditaire

Date de la dernière révision

Calendrier

Dans la vue Liste, ajoutez des tâches dans les groupes Exigences, Analyse, Conception, Exécution, Test et Déploiement. Attribuez des tâches à votre équipe, définissez des dates d'échéance et joignez tous les paramètres dont votre équipe pourrait avoir besoin.

Ce modèle, comme tous les modèles ClickUp, est entièrement personnalisable. Modifiez les enregistrements, les champs personnalisés et les affichages du projet comme bon vous semble !

2. Modèle de cadre de gestion de projet ClickUp

Planifiez et codifiez en couleur les domaines clés de votre projet avec le modèle de cadre de gestion de projet de ClickUp Modèle de cadre de gestion de projet de ClickUp est un tableau blanc numérique qui vous permet de cartographier les domaines clés de votre projet. Cela comprend la définition du projet, le calendrier prévisionnel, la gestion des coûts, la gestion des risques et la gestion de la logistique.

Attribuez chaque domaine d'action à un membre de l'équipe et utilisez des notes autocollantes pour décomposer les tâches de chaque domaine d'action. Attribuez un code couleur aux notes adhésives en fonction du statut de la tâche (terminée, en progression, achevée), de sa priorité (élevée, moyenne, faible) ou de la période à laquelle elle sera exécutée (par exemple, les 1er, 2e, 3e et 4e trimestres).

Si vous êtes à la recherche d'un espace flexible pour le brainstorming de l'équipe et la création d'une vue d'ensemble claire d'un projet complexe, ce modèle pourrait vous convenir.

3. ClickUp Modèle de plan de tâches pour la gestion de projet

Assurez-vous que votre projet démarre en douceur grâce au modèle de plan des tâches de gestion de projet de ClickUp

Le modèle ClickUp Modèle de plan de tâches pour la gestion de projet est essentiellement une feuille de route pour la phase de planification de votre projet. Il liste toutes les étapes à franchir, de la définition de l'objectif de votre projet à l'élaboration du plan de travail l'échéancier du projet sur un diagramme de Gantt et l'estimation du budget du projet. 💰

Attribuez chaque étape à un membre de l'équipe et fixez-lui un paramètre. De plus, facilitez le suivi en décomposant chaque tâche en sous-tâches et en checklists. Par exemple, lors de la création du concept du projet, la checklist couvre des domaines tels que son contexte, son importance, la portée du projet et les parties prenantes.

Passez à la vue Tableau pour voir les tâches que votre équipe doit encore commencer, celles qui sont en cours et celles qui sont terminées. De cette façon, tous les forfaits sont terminés en douceur et dans les délais, de sorte que le projet proprement dit démarre en douceur.

4. ClickUp Modèle de tableau de bord de gestion de projet

Utilisez le modèle de tableau de bord de gestion de projet de ClickUp pour gérer votre projet, suivre la productivité de l'équipe et équilibrer les charges de travail dans un seul espace

Le Modèle de tableau de bord de gestion de projet ClickUp est un outil pratique pour gérer l'ensemble du cycle de vie de votre projet tout en prenant le pouls de la productivité et des performances de votre équipe.

Organisez les activités de votre projet en différentes phases : Création, Forfait, Exécution et Fermé. Pour chaque tâche, précisez qui est responsable du respect de la réunion, des risques potentiels et des forfaits prévus/réels.

Pour savoir qui travaille sur quoi, passez aux vues Équipe et Charge de travail. Le modèle vous permet également de visualiser la répartition des tâches au sein de votre équipe. Cela permet d'équilibrer les charges de travail et de s'assurer que chacun travaille au mieux de ses capacités.

5. ClickUp Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet

Le modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp facilite la gestion des projets dans un affichage dynamique de type feuille de calcul

Si vous êtes un adepte des feuilles de calcul, vous adorerez la gestion de projets avec le modèle de feuille de calcul ClickUp Modèle de feuille de calcul pour la gestion de projet ClickUp .

A l'intérieur Vue Tableur avec la vue tableau, faites glisser et déposez les colonnes pour obtenir une disposition personnalisée, masquez les colonnes dont vous n'avez pas besoin ou épinglez celles qui sont importantes pour un accès rapide. Vous pouvez également passer à d'autres vues, telles que Kanban, diagramme de Gantt et Calendrier, et synchroniser les détails de vos tâches de manière transparente dans chacune d'entre elles.

Pour les flux de travail d'approbation, demandez aux membres de votre équipe de mettre à jour le statut d'approbation de chaque tâche en Prêt pour approbation le cas échéant. Après examen, mettez le statut de la tâche à Nécessite une révision ou donnez-lui le feu vert avec Approuvé. 🚦

L'affichage des problèmes permet de classer les problèmes de la tâche par ordre de gravité, de faible à élevé. De même, l'affichage des risques vous permet de visualiser les tâches en fonction du niveau de risque, d'élevé à faible, voire sans risque. Ces deux affichages facilitent la détection et la résolution des problèmes afin que votre projet reste sur la bonne voie.

Exécutez la gestion de projet sans effort avec ClickUp

Tout projet réussi repose sur des techniques de gestion de projet efficaces. Toutes les techniques ne conviennent pas à tous les projets. Il convient donc d'évaluer soigneusement les besoins de votre projet et de choisir la bonne combinaison en conséquence.

Avec ClickUp, la mise en œuvre de ces techniques est extrêmement simple et directe. En tant que logiciel de gestion de projet dédié, il prend en charge les tâches les plus lourdes afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie du projet, répondre à vos besoins et à vos attentes objectifs de gestion de projet et d'impressionner vos parties prenantes et vos clients. 🤩 Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et essayez gratuitement les fonctionnalités de la plateforme.