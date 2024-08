Comment utiliser les exercices Start-Stop-Continue pour améliorer les processus

Lorsque plusieurs esprits s'attaquent à un même problème, on obtient des solutions qui fonctionnent.

Dans une entreprise très active et confrontée à de nombreux problèmes, pensez à l'impact que pourrait avoir un travail en commun pour trouver des solutions.

Parmi les nombreuses approches, celle qui fonctionne le mieux est l'exercice Start-Stop-Continue. Pourquoi est-ce important ?

Pour trois raisons : vous devez commencer à appliquer des approches innovantes, arrêter de gaspiller des ressources dans des processus inefficaces et continuer d'appliquer des pratiques réussies pour atteindre vos objets organisationnels.

Que vous soyez confronté à des problèmes de forfait, d'innovation, d'efficacité opérationnelle, d'engagement des employés ou de réponse aux crises, la réponse se trouve dans le brainstorming et la réponse à ces trois questions.

Cela vous semble facile ? Eh bien, c'est un peu plus que cela, et nous allons entrer dans les détails de la signification, des éléments, des avantages et des bonnes façons de mettre en œuvre le cadre Start-Stop-Continue.

Qu'est-ce que le cadre Start-Stop-Continue?

Le cadre Start-Stop-Continue (SSC) est un outil simple mais efficace utilisé dans divers champs tels que l'entreprise, le développement personnel, la gestion de projet et les exercices de consolidation d'équipe. Il est conçu pour aider les individus ou les équipes à réfléchir à leurs actions, comportements, processus ou stratégies en les classant en trois catégories principales : ce qu'il faut commencer à faire, ce qu'il faut arrêter de faire et ce qu'il faut continuer à faire.

Recueillir un retour d'information n'est pas une simple formalité : c'est une façon de montrer à vos employés que vous accordez de la valeur à leurs opinions et à leurs idées. Mais c'est en faisant de cette démarche un effort collectif que vous obtiendrez les meilleurs résultats. C'est là que le cadre Start-Stop-Continue est utile. Il permet à votre équipe de se réunir et à chacun d'apporter sa contribution pour aborder trois aspects :

**Tout d'abord, que devriez-vous commencer à faire ? Identifier les activités qui s'alignent parfaitement sur vos objectifs. Cela ouvre la voie à des initiatives proactives qui contribuent à la réussite globale Ensuite, que faut-il arrêter ? Mettez en pause les activités qui n'apportent plus de valeur. Cette décision stratégique permet de libérer de l'espace pour les activités qui comptent vraiment **Enfin, que devez-vous continuer ? Identifier les actions qui gagnent silencieusement du terrain, même sur les tâches les plus difficiles. Il s'agit de reconnaître et d'amplifier ce qui fonctionne déjà

Créez une main-d'œuvre prospère et plus heureuse grâce à ces trois éléments. Il s'agit d'un langage partagé, qui permet aux dirigeants et aux membres de l'équipe de disséquer et d'améliorer facilement les performances.

Éléments du modèle de rétrospective Start-Stop-Continue

Maintenant que nous vous avons expliqué pourquoi vous devez commencer, arrêter et continuer, rendons ces éléments plus simples :

START

Commencez par identifier les nouvelles initiatives, pratiques ou processus que vous devriez introduire pour stimuler la productivité ou relever les nouveaux défis. Cela implique à la fois des aspects techniques et comportementaux.

Par exemple, la délégation du travail pourrait être améliorée dans votre organisation. Il y a beaucoup de confusion et les délais sont souvent dépassés. C'est l'occasion d'intégrer un logiciel de gestion de projet pour une meilleure communication et le suivi des tâches. Imaginons que plusieurs membres de l'équipe travaillent sur différents aspects du projet. Tâches ClickUp vous aident à créer un espace de projet centralisé dans lequel vous définissez clairement chaque tâche, l'attribuez aux membres responsables et fixez une date limite. Cette approche s'avère particulièrement utile pour la gestion de projets plus importants, comme un évènement d'entreprise, où la délégation est cruciale.

L'efficacité à son maximum avec ClickUp Tasks - affichez vos tâches comme vous le souhaitez et déplacez-les pour les organiser

Prenons l'exemple suivant, dans lequel vous assignez des tâches aux membres concernés et classez les problèmes en fonction de leur statut : ceux qui sont actuellement en cours d'examen, ceux qui sont en progression et les tâches qui sont achevées et prêtes à être mises en service.

Sur le Front des comportements, entamez régulièrement des exercices de consolidation d'équipe qui contribuent à organiser une main-d'œuvre collaborative dont le moral est renforcé.

STOP

Ensuite, éliminez les activités ou les processus jugés inefficaces, redondants ou qui entravent la progression. Cela permet aux équipes de se débarrasser des éléments qui peuvent les freiner.

Par exemple, toute votre équipe suit un processus manuel de génération de rapports qui prend beaucoup de temps. L'arrêter complètement et passer à un système d'automatisation est la clé ici. Toutefois, l'automatisation n'est pas seulement nécessaire pour la génération de rapports.

Il est essentiel de rationaliser toutes les tâches routinières de votre entreprise qui prennent beaucoup de temps. Par exemple, l'ajustement manuel du statut des projets, l'attribution des tâches ou l'application d'étiquettes deviennent des tâches fastidieuses, en particulier lorsqu'il s'agit d'une équipe nombreuse. ClickUp Automatisation vous aide à automatiser ces tâches et s'intègre parfaitement à des outils essentiels comme Dropbox et Slack. Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner les actions/tâches que vous souhaitez automatiser.

Utilisez l'affichage Tableau dans la section formulaire de retour d'information modèle pour organiser les éléments et déplacer facilement les cartes entre les étapes de l'évaluation

Évaluez votre processus d'onboarding actuel et donnez des suggestions d'amélioration grâce à ce modèle. Il est ainsi plus facile de conserver le feedback intact et de l'utiliser à d'autres fins.

Une fois que vous avez recueilli et conservé le retour d'information, faites des choses qui vous aideront à atteindre vos objets, écartez les comportements et les actions qui ne vous aident pas, et continuez à faire des choses qui vous rapprochent de vos cibles.

Vous atteignez ainsi des objets immédiats et vous cultivez un état d'esprit qui permet aux équipes d'affiner constamment leurs approches.

Avantage n°2 : Identifier les domaines d'amélioration et y travailler

Les évaluations régulières Start-Stop-Continue dotent votre équipe d'un objectif précis qui lui permet d'identifier les domaines d'amélioration spécifiques au sein de vos processus.

Prenons l'exemple d'une équipe dont les communications se font essentiellement par e-mail. Du point de vue de la direction, vous pouvez considérer qu'il s'agit d'un moyen efficace de diffusion de l'information.

Toutefois, dans le cadre d'une évaluation Start-Stop-Continue, un membre de l'équipe peut exprimer ses inquiétudes quant aux retards et aux malentendus potentiels causés par l'utilisation des e-mails, en particulier pour les questions urgentes. Voici comment un membre de l'équipe pourrait mettre en évidence cette lacune en utilisant le cadre Start-Stop-Continue :

Commencer à utiliser une plateforme de collaboration qui offre des mises à jour fréquentes

Retour d'information : "J'ai remarqué que les mises à jour importantes et les messages urgents sont souvent noyés dans les fils d'e-mails. L'utilisation d'une plateforme collaborative comme ClickUp, Slack ou Microsoft Teams serait plus efficace. Ces outils fournissent un flux en temps réel où les messages urgents ne seront pas manqués, et l'équipe reste informée sans avoir à passer au crible de nombreux e-mails."

Arrêter d'utiliser les e-mails pour les besoins de communication urgents

Retour d'expérience : les e-mails ne sont pas le meilleur moyen de communication pour les questions urgentes. Il est facile d'oublier des messages importants ou de les perdre dans une boîte réception encombrée. Nous devrions envisager de ne plus utiliser les e-mails pour les communications urgentes et encourager l'équipe à utiliser la messagerie instantanée sur la plateforme collaborative pour les questions sensibles

Continuer à organiser des réunions d'équipe régulières pour une meilleure clarté sur les projets

Retour d'information : "J'apprécie nos réunions d'équipe régulières ; elles offrent un espace de discussion et de clarté sur les projets. Poursuivons cette pratique car elle permet de s'assurer que tout le monde est sur la même page. Toutefois, nous pouvons profiter de ces réunions pour aborder les difficultés rencontrées en raison de la communication par e-mail et explorer les moyens de faciliter la transition vers une plateforme collaborative."

Ce n'est qu'un exemple de la façon dont le cadre Start-Stop-Continue aide à la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise optimiser le flux de travail . Grâce à ce cadre, attaquez-vous aux technologies obsolètes ou sous-utilisées, aux lacunes du service à la clientèle, aux stratégies de développement de produits, etc.

Motiver les équipes et les individus pour améliorer les flux de travail

Le modèle Start-Stop-Continue encourage les équipes à identifier de nouvelles pratiques ou de nouveaux comportements qui améliorent les flux de travail. Qu'il s'agisse de l'adoption de nouveaux outils, de la mise en œuvre de techniques innovantes ou de l'introduction de la processus efficaces cette approche motive votre équipe à trouver de meilleures façons d'accomplir les tâches.

Dessinez des connexions entre n'importe quelle forme ou support sur votre Tableau blanc pour construire votre organigramme dans ClickUp

Si vos meilleurs experts en marketing se trouvent à l'autre bout du monde, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Rassemblez et mettez en œuvre rapidement vos meilleures idées grâce aux bons outils.

Etape 4 : Plan d'action après l'analyse du retour d'information

Maintenant que vous avez pris connaissance des points clés, il est temps de mettre en place un plan d'action pratique un forfait pratique pour répondre à ce retour d'information. Pour faire cela efficacement, définissons clairement les points critiques de la session de brainstorming - défis, opportunités ou tendances.

Voici quelques exemples pour mieux comprendre :

Démarrage

Rétroaction : Les membres de votre équipe souhaitent lancer des sessions régulières de brainstorming pour améliorer la collaboration.

Plan d'action : Planifiez des réunions de brainstorming hebdomadaires pour encourager le partage d'idées et la collaboration. Pour que votre équipe émette ses meilleures idées, disposez d'un outil qui leur permette de réfléchir efficacement d'où ils le souhaitent. Tableau blanc ClickUp est un espace qui invite à la créativité. Grâce aux notes adhésives et aux connecteurs, vous vous assurez que chaque idée reçoit l'espace et l'attention dont elle a besoin. Présentées correctement, les idées sont exécutées comme il se doit.

Le Tableau blanc virtuel de ClickUp transforme les idées en plans réalisables et favorise une collaboration transparente entre vos équipes

De plus, soyons honnêtes : c'est une façon amusante de discuter d'idées par rapport aux sessions Google Meet routinières auxquelles votre équipe participe sans enthousiasme. (Attention : la caméra est éteinte, tout comme leur esprit)

Stop

Feedback: L'utilisation d'une méthode particulière de outil de communication est source de confusion et entrave la collaboration.

Plan d'action: Cessez d'utiliser l'outil de communication actuel. Recherchez une plateforme qui vous aide à communiquer en toute transparence. Étiquettez des personnes ou des équipes pour vous assurer que vous donnez les bonnes indications grâce à des fonctionnalités telles que @mention.

Déléguez des tâches et collaborez en temps réel en utilisant les fonctionnalités de discussion dynamique de ClickUp

Ensuite, bien que les discussions par chat soient incroyables, vous avez besoin d'une représentation visuelle de votre travail pour vous assurer que votre équipe va jusqu'au bout. Tableaux de bord ClickUp affiche une vue Tout Achevé de tout ce qui se passe sur votre lieu de travail.

Les cartes personnalisables vous aident également à fournir le type d'informations dont vous avez besoin à l'extérieur. Lorsque la progression est correctement suivie, devinez ce qui s'ensuit : la collaboration.

Naviguez facilement dans vos projets grâce aux tableaux de bord personnalisables de ClickUp - obtenez des informations en temps réel et suivez votre progression

Cependant, avant de passer à un autre outil, en tant que chefs d'entreprise, vous devez mettre en place une période d'essai et recueillir les commentaires de l'équipe.

Continuer

Retour d'information : Les membres de l'équipe apprécient les mises à jour hebdomadaires sur la progression qui sont actuellement en place.

Plan d'action: Maintenir la pratique de fournir des fournisseurs, prestataires de progression hebdomadaires. Envisager d'améliorer la mise en forme sur la base de suggestions spécifiques afin de rendre les mises à jour plus informatives et attrayantes.

Utiliser un modèle de rapport hebdomadaire en mettant en évidence la tâche, le service et le type de tâche. Rappelez-vous qu'il est toujours plus facile d'analyser avec des éléments visuels sous les yeux. En voici un qui vous aidera :

Organisez, priorisez et communiquez vos tâches hebdomadaires avec le modèle de rapport hebdomadaire de ClickUp

Une fois ces éléments vérifiés, voici à quoi ressemblera votre forfait à court, moyen et long terme :

Actions immédiates : Commencez à programmer des sessions de brainstorming hebdomadaires et communiquez le changement dans les outils de communication

: Commencez à programmer des sessions de brainstorming hebdomadaires et communiquez le changement dans les outils de communication Actions à moyen terme : Recueillir les commentaires sur le nouvel outil de communication au bout d'un mois et procéder aux ajustements nécessaires. Mettre en forme les mises à jour sur la progression

: Recueillir les commentaires sur le nouvel outil de communication au bout d'un mois et procéder aux ajustements nécessaires. Mettre en forme les mises à jour sur la progression Actions à long terme: Surveiller l'impact des changements au cours du prochain trimestre, solliciter un retour d'information continu et ajuster les stratégies en conséquence

Veillez à suivre en permanence la progression de vos plans d'action. Mais un simple suivi ne suffit pas. A modèle de leçon apprise vous aidera à documenter et à analyser les réussites et les échecs de votre projet à chaque étape.

Améliorez vos futurs projets grâce à notre modèle de leçons tirées de la gestion de projet, qui vous permet d'organiser facilement vos idées pour améliorer vos résultats

Exécuter les exercices Start-Stop-Continue avec ClickUp

Une chose ressort clairement de ce qui précède : l'exécution d'exercices Start-Stop-Continue implique beaucoup de choses.

Vous devez :

fixer des objectifs, faire un remue-méninges avec votre équipe, remplir le modèle Start-Stop-Continue, créer des forfaits et suivre la progression

Un seul modèle suffit-il pour assurer la réussite de ces exercices ? Peut-être. Mais votre travail sera plus fluide que jamais si vous mettez en œuvre une solution tout-en-un comme ClickUp, qui vous aide à fixer des objectifs, à faire du brainstorming, à suivre la progression, sans oublier notre modèle Start-Stop-Continue.

ClickUp Objectifs vous aidera à définir des objectifs clairs pour vos exercices Start-Stop-Continue. C'est là que vous vous assurez que tout le monde est sur la même page en ce qui concerne le but et les résultats souhaités de l'évaluation Vient ensuite le Tableau blanc ClickUp pour un brainstorming créatif sur le projet Pour vous aider à résumer tout cela proprement, nous avons notre modèle Start-Stop-Continue pour remplir les détails pendant l'exercice Utilisez les Tableaux blancs pendant l'exercice Start-Stop-Continue pour présenter visuellement les idées, les commentaires et les forfaits d'action Et à la fin, gardez une trace de votre performance - tout cela dans ClickUp

Si vous êtes intrigué et souhaitez en savoir plus sur la façon dont ClickUp vous aide à rationaliser vos processus, contactez notre équipe dès aujourd'hui !