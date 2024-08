9 façons éprouvées d'améliorer votre performance au travail

Vous voulez améliorer vos performances au travail ? Vous devrez apprendre à établir des priorités, à déléguer des tâches et à prendre le contrôle de votre emploi du temps. Et le plus beau, c'est qu'en agissant ainsi, vous éviterez de perdre du temps tout en préservant votre bien-être En le faisant, vous éviterez de perdre du temps tout en préservant votre bien-être.

D'après une étude de l'Institut de recherche en santé publique (IRSP) de l'Université du Québec à Montréal, le 2020 par FlexJobs , 75 % des salariés ont connu un épuisement professionnel au travail. Éviter l'épuisement professionnel n'est pas seulement une question de survie, c'est une question d'épanouissement. Il est temps de découvrir comment vous pouvez en faire plus sans vous enchaîner à votre bureau pendant des heures supplémentaires.

Mon travail consiste à plonger dans le monde du rendement au travail et des compétences novatrices qui peuvent vous aider à maîtriser votre semaine de travail Embarquons ensemble dans ce voyage vers un équilibre travail-vie privée plus productif, plus équilibré et plus épanouissant. 👊

Qu'est-ce que la performance au travail ?

Les performances au travail mesurent l'efficacité avec laquelle vous remplissez votre mission rôle et vos responsabilités au travail. Les dirigeants évaluent les performances des employés en fonction de la qualité et de la quantité de leur travail - et du temps qu'il leur a fallu pour l'accomplir. ⏰

L'amélioration des performances au travail nécessite des efforts au niveau individuel et organisationnel. Au niveau organisationnel, les dirigeants de l'entreprise doivent :

Définir des ICP raisonnables: Indicateurs clés de performance (ICP) sont des mesures quantifiables permettant d'atteindre des objets spécifiques. Ils permettent à chaque employé de savoir ce que l'on attend de lui et comment ses tâches contribuent aux objectifs de l'ensemble de l'entreprise

Indicateurs clés de performance (ICP) sont des mesures quantifiables permettant d'atteindre des objets spécifiques. Ils permettent à chaque employé de savoir ce que l'on attend de lui et comment ses tâches contribuent aux objectifs de l'ensemble de l'entreprise Créer un cadre de communication: Des compétences de communication efficacessont indispensables à la réussite de l'entreprise. La direction de l'entreprise doit organiser des réunions régulières avec l'ensemble du personnel et des réunions individuelles afin d'offrir un retour d'information et d'aider les employés à améliorer leurs performances professionnelles

Des compétences de communication efficacessont indispensables à la réussite de l'entreprise. La direction de l'entreprise doit organiser des réunions régulières avec l'ensemble du personnel et des réunions individuelles afin d'offrir un retour d'information et d'aider les employés à améliorer leurs performances professionnelles Aider les employés à identifier les domaines à améliorer: Chaque membre de l'équipe a ses propres points forts et points faibles. Les bons managers investissent dans le développement professionnel et personnel de leurs collègues, en leur apprenant à exploiter leurs points forts et à améliorer leurs points faibles

Chaque membre de l'équipe a ses propres points forts et points faibles. Les bons managers investissent dans le développement professionnel et personnel de leurs collègues, en leur apprenant à exploiter leurs points forts et à améliorer leurs points faibles Déléguer les tâches de manière équitable: Le développement professionnel est impossible si les employés se sentent épuisés. La direction de l'entreprise est responsable derépartir équitablement la charge de travailveiller à ce que chaque membre de l'équipe se sente stimulé mais capable de mener à bien les tâches qui lui sont confiées

Stimulez la productivité avec la gestion collaborative des tâches en attribuant des tâches, en étiquetant des commentaires et en partageant des enregistrements d'écran dans une seule plateforme

Au niveau individuel, les employés doivent se fixer des objectifs clairs, rédiger des listes À faire, exploiter leurs compétences en gestion du temps et désencombrer leurs calendriers.

À quoi d'autre les managers peuvent-ils faire pour améliorer le développement professionnel de leurs équipes et mieux absorber les commentaires constructifs ? Nous allons nous pencher sur toutes ces questions ci-dessous !

9 façons d'améliorer les performances au travail

Vous cherchez des étapes simples et concrètes pour améliorer votre travail ? Tirez parti de ces conseils et astuces pour diminuer le stress, libérer la capacité mentale et, en fin de compte, faire plus de choses à la fin de la journée. 🤩

1. Déléguer des tâches pour les grands projets

Vous pouvez accomplir plus de choses en équipe que vous ne pourrez jamais le faire seul. Traduction : Si vous voulez améliorer vos performances au travail, vous devez apprendre l'art de déléguer.

Regroupez les tâches sur votre Tableau Kanban par statut, champs personnalisés, priorité, et plus encore dans l'affichage Tableau de ClickUp

Plus encore, l'amélioration réelle des performances de travail nécessite les bons outils. Avec Tâches ClickUp clickUp Tasks vous permet de diviser de grands projets en tâches de la taille d'une pépite.

ClickUp facilite l'affectation de plusieurs membres de l'équipe à des tâches, la formulation de commentaires sur les éléments d'action ou l'élaboration d'un plan d'action d'éviter les erreurs de communication grâce à des enregistrements d'écran . De plus, vous pouvez utiliser différents affichages pour voir toutes les tâches et sous-tâches (c'est-à-dire chaque action du début à la fin du projet) en un seul endroit.

2. Fixer des objectifs SMART et communiquer efficacement

Les objectifs SMART sont des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, pertinents et limités dans le temps. ClickUp vous aide à répondre à ces cinq exigences.

Sélection de différents types d'objectifs à mesurer par devise, pourcentages, nombres et vrai ou faux

Avec Objectifs ClickUp avec ClickUp Goals, vous pouvez fixer des échéanciers clairs, mesurer les résultats hebdomadaires et regrouper les tâches de différentes équipes en un seul objectif réalisable. En cours, vous pouvez suivre votre progression à l'aide de cibles numériques, vrai/faux et monétaires.

Pour vous aider l'organisation de votre équipe si vous souhaitez que votre équipe soit plus organisée, pensez à ajouter des descriptions à chaque objectif et à chaque cible, afin de savoir quelles tâches sont accomplies par tel ou tel collègue. Des objectifs clairs et réalisables aident les équipes à voir la ligne d'arrivée au lieu de perdre de vue le point final. Cela nécessite une communication claire avec votre équipe afin de minimiser le stress et d'éviter qu'un projet passionnant ne se transforme en épuisement achevé.

3. Améliorez votre technologie avec les bons outils

Rien ne perturbe plus une journée de travail productive qu'une technologie qui ne fonctionne pas. Pour vous éviter de perdre de précieuses heures de travail à appeler votre service informatique, utilisez des outils qui stimulent la productivité des employés.

Accédez à la barre d'outils d'action dans la vue Liste de ClickUp 3.0 pour passer rapidement d'une vue à l'autre, d'un document à l'autre, etc

Par exemple, chez ClickUp, nous révisons continuellement notre infrastructure pour la fiabilité et la performance . Dans ClickUp 3.0, nous avons constaté une accélération des performances au niveau des tâches et des notifications, une refonte de nos Widgets Sprint et une amélioration de 20 % des automatisations.

Traduction : Vous bénéficiez d'un accès plus rapide et plus fiable aux outils que vous appréciez.

4. Rédigez votre liste de choses à faire la veille pour rester concentré

Si vous voulez réussir votre matinée, assurez-vous de de connaître vos priorités dès que vous vous asseyez à votre bureau. Comment faire ? N'attendez pas le matin même pour rédiger votre liste de choses à faire. Si vous voulez éviter le multitâche, un excellent point de départ consiste à commencer la journée par une liste de tâches afin de limiter les distractions.

Au lieu de cela, lorsque vous fermez boutique la veille, mettez ces trois éléments en évidence :

Ce que vous avez terminé de faire ce jour-là Ce que vous espériez terminer mais que vous n'avez pas fait Vos tâches les plus importantes pour le lendemain matin

Paramétrer les tâches récurrentes dans ClickUp pour rationaliser le travail répétitif

Pour vous préparer à la réussite, tirez parti de l'un des nombreux outils d'aide à la décision de ClickUp modèles de liste à faire de ClickUp . Avec ClickUp, vous pouvez construire une système de liste à faire fiable en exploitant la vue Liste, en attribuant un code couleur à vos tâches, en planifiant des tâches récurrentes ou même en paramétrant des flux de travail automatisés pour achever les tâches à la volée.

5. Définir un chronomètre

Vous est-il déjà arrivé de vous asseoir pour faire une tâche redoutée... et de fixer votre ordinateur pendant plusieurs heures ?

Personne n'est parfait, et la procrastination a tendance à s'insinuer même chez les humains les plus productifs. Pour sortir de l'impasse de la procrastination, essayez cette astuce : Réglez un chronomètre.

Le fait d'Achevé un chronomètre pour une durée raisonnable (pas plus de 90 minutes) fournit le prestataire nécessaire pour achever la tâche qui vous a été assignée. Ou, si vous avez vraiment besoin de mettre fin à la compétition entre votre ordinateur et vous, réglez un chronomètre pour vous rappeler de faire de courts paramètres tout au long de la journée de travail.

Enregistrez avec précision le temps passé sur les tâches et les projets dans ClickUp Suivi du temps ClickUp vous permet de paramétrer un chronomètre depuis n'importe quel appareil. Pour vous aider à rester organisé et à ne pas perdre de vue vos courtes pauses, vous pouvez ajouter des notes, des libellés ou des filtres au suivi du temps. À cet égard, le fait de paramétrer un chronomètre ne crée pas seulement un sentiment d'urgence - il vous aide à rester au fait de la gestion de projet, en vous rappelant comment vous avez passé votre journée de travail.

6. Demandez un retour d'information constructif à vos supérieurs

Comme le dit l'adage, si vous êtes la personne la plus intelligente dans la pièce, vous n'êtes pas dans la bonne pièce.

Chaque personne au sein d'une entreprise - même l'équipe dirigeante - peut apprendre une ou deux choses de ses collègues. Par conséquent, si vous observez avec admiration les membres de votre équipe accomplir une tâche après l'autre, demandez-leur des conseils sur ce qu'ils font pour améliorer leurs performances.

Chacun de vos collègues possède des paramètres de compétences qui lui sont propres, et ils peuvent vous donner des conseils et des astuces sur les points suivants comment être plus productif tout au long de la journée de travail.

Dans cette optique, apprenez à attendre avec impatience les entretiens d'évaluation. Bien sûr, ces évaluations peuvent être intimidantes, mais elles sont l'occasion d'obtenir des conseils de la part de votre équipe de direction.

Le modèle d'évaluation des performances des employés ClickUp aide les équipes à mieux partager le retour d'information et les améliorations réalisables

Avec Les outils et modèles d'évaluation des performances de ClickUp les superviseurs peuvent fixer des objectifs et créer des rapports de productivité pour leurs subordonnés directs, ce qui permet à l'ensemble de l'équipe de rester sur la bonne voie. De plus, ils peuvent créer un rapport d'évaluation individualisé pour chaque employé forfait d'amélioration des performances pour aider leurs équipes à atteindre leurs objectifs.

Vos performances au travail doivent être perceptibles - surtout si vous essayez de les améliorer de manière significative. Les entretiens d'évaluation peuvent vous aider à y voir plus clair.

7. Paramétrer des rappels automatiques

À mesure que le travail s'accumule, il devient de plus en plus difficile de se souvenir de tout ce qu'il y a à faire. Pour libérer les capacités mentales, paramétrez des rappels automatiques pour ne pas oublier les tâches fastidieuses.

Créez facilement des paramètres de rappel grâce à la commande "R" de ClickUp

Avec Rappels ClickUp avec ClickUp Reminders, vous pouvez vous fixer un rappel pour pratiquement n'importe quelle tâche, à partir de n'importe quel paramètre. Vous pouvez construire des rappels à partir d'une tâche ou d'une notification existante, ou partir de zéro. Vous pouvez afficher tous les rappels depuis votre écran d'Accueil, puis les reporter, les reporter ou les déléguer pour vous assurer qu'aucune tâche ne se perde dans le flot.

De plus, vous pouvez ajouter des dates d'échéance, des pièces jointes et des calendriers récurrents aux rappels afin d'améliorer vos performances globales.

8. Mettez en place un bloc de temps pour désencombrer votre Calendrier

Le fait de passer constamment d'une tâche à l'autre entraîne une fatigue mentale inutile, qui peut conduire à l'épuisement professionnel. Essayer de concentrer trop de tâches sans rapport les unes avec les autres dans une seule journée de travail, c'est un peu comme essayer d'effectuer 25 exercices différents à la salle de sport : Cela vous épuise rapidement et ne donne pas les meilleurs résultats.

Pour reprendre le contrôle de votre Calendrier, essayez de bloquer du temps pour améliorer vos performances au travail. Le bloc de temps est une technique de gestion du temps qui consiste à regrouper des tâches similaires. Par exemple, vous pouvez choisir de concentrer toutes vos réunions sur seulement deux jours par semaine - le mardi et le jeudi - afin de libérer de l'espace cérébral les trois jours restants.

Gérez votre semaine de travail et maîtrisez le blocage du temps avec le modèle de blocage de l'emploi du temps ClickUp

Si vous travaillez dans un secteur basé sur les services (comme une agence de marketing), vous choisissez peut-être de travailler sur les produits livrables pour un seul client par jour (au lieu de tous les clients de votre liste). Vous ne savez pas par où commencer ?

ClickUp vous offre plusieurs possibilités modèles de blocage de temps pour vous aider à mieux concilier travail et vie privée.

9. Fixez des paramètres et n'oubliez pas de les célébrer !

Alors que vous travaillez à l'amélioration de vos performances professionnelles, n'oubliez pas ceci : La perfection est inaccessible. En fait, la recherche de la perfection pourrait nuire à votre productivité.

Pour préserver votre niveau d'énergie et éviter l'épuisement professionnel, n'oubliez pas de célébrer chaque jalon. Une célébration peut simplement consister en une courte pause pour se dégourdir les jambes et faire le tour du bloc. Vous pouvez aussi inviter un collègue à prendre une réunion dans un café plutôt que de discuter dans la salle de conférence.

Repérez facilement les points critiques de votre projet avec ClickUp Milestones et utilisez des icônes en forme de diamant pour que tout le monde se concentre sur les cibles clés

Alors que vous célébrez un jalon et passez au suivant, n'oubliez pas que Les jalons de ClickUp offrent une représentation visuelle des tâches les plus urgentes de votre projet. Il suffit de regrouper différentes tâches, puis de personnaliser votre affichage pour obtenir une vue d'ensemble des étapes clés de votre projet.

5 modèles pour vous aider à améliorer vos performances au travail

Vous voulez en faire plus tout en donnant la priorité à votre capacité mentale ? Essayez ces cinq modèles de performance de ClickUp pour améliorer votre performance globale au travail. 📚

1. Modèle d'ICP de ClickUp

Obtenez un aperçu de haut niveau des KPI qui sont achevés, en suivi ou à risque avec ce modèle pratique de ClickUp

Vous voulez savoir si chaque département est sur la bonne voie pour atteindre les objets de ce trimestre ? Modèle de KPI de ClickUp décompose chaque ICP de l'entreprise, organisé par département.

À partir de là, utilisez un code couleur pour savoir instantanément si l'équipe a achevé un objectif, est en progression ou a déraillé par rapport à ses objectifs. De plus, vous pouvez ajouter des notes et des sous-tâches pour aider votre équipe à rester sur la bonne voie.

2. Modèle de tableau de bord prospectif ClickUp

Comprenez comment chaque initiative contribue à la vision et à la stratégie globales de votre entreprise grâce à ce modèle facile à utiliser de ClickUp

Vous souhaitez fixer des objectifs réalisables pour votre équipe ? Assurez-vous que les membres de l'équipe savent comment chaque initiative contribue à la réussite globale de l'entreprise.

Grâce à ce modèle facile à suivre de Modèle de tableau de bord prospectif de ClickUp dans le tableau de bord équilibré, vous pouvez voir les objets, les initiatives, les cibles et les incitations pour quatre domaines de l'entreprise : les clients, l'apprentissage et la croissance, les finances et les processus internes de l'entreprise.

Commencez à collaborer dans le Tableau blanc ClickUp puis de vous attaquer à votre liste à faire avec les vues Calendrier ou Liste.

3. Modèle de gestion des tâches ClickUp

Définissez des priorités quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles grâce à ce modèle clair de ClickUp

L'un des meilleurs outils de gestion des performances à votre disposition est d'apprendre à établir des priorités. Avec les Modèle de gestion des tâches de ClickUp grâce à ce modèle, chaque membre de l'équipe peut facilement voir quelles sont les tâches urgentes, prioritaires ou non prioritaires.

Vous pouvez attribuer un code couleur au modèle, ajouter des sous-tâches et assigner des dates d'échéance pour aider les collègues maîtriser la gestion des tâches .

4. Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp

Maîtrisez votre liste de tâches hebdomadaires grâce à ce modèle détaillé de ClickUp

Vous avez du mal à concilier votre vie personnelle et votre carrière ? L'outil Modèle de calendrier de gestion du temps ClickUp vous permet de prendre en charge votre liste de tâches hebdomadaires en regroupant les activités par catégories (travail, personnel, voyage, etc.).

Utilisez le système de code couleur pour attribuer le niveau de priorité de chaque tâche, paramétrer les dates de début et d'échéance, et ajouter des commentaires pour vous aider à maintenir une semaine productive. Tout cela vous permettra d'améliorer votre moral et votre niveau d'énergie, sans avoir à vous déconcentrer ou à adopter un tas de nouvelles compétences.

5. Modèle de rapport de performance ClickUp

Réalisez une évaluation détaillée des performances d'un employé ou d'un programme à l'aide de ce modèle de ClickUp

Mesurer l'efficacité d'un projet en cours ? Élaborer un forfait d'amélioration des performances pour stimuler l'engagement des employés ? Ce modèle détaillé de Modèle de rapport de performance de ClickUp propose des graphiques, des calculs intégrés et de nombreuses sections pour mesurer les performances.

La section "Index Score" permet de noter quels éléments sont en bonne voie, urgents, en retard ou achevés afin de faire progresser les projets et le travail de l'équipe.

Améliorez vos performances au travail avec ClickUp

Pour améliorer vos performances au travail, utilisez les conseils ci-dessus, comme la définition d'objectifs SMART, la détermination de vos priorités à l'avance, la célébration de chaque jalon et le blocage de votre calendrier. À faire ainsi, vous pourrez accomplir plus de choses tout au long de la semaine de travail tout en préservant votre énergie mentale. 🙌

Heureusement, ClickUp dispose de tous les outils dont vous avez besoin pour améliorer les performances au travail, hiérarchiser les tâches et vous aider à diviser les projets en charges de travail réalisables. Pour accéder à des modèles de performance, tirer parti de milliers d'intégrations et exploiter des affichages personnalisables pour prendre en main votre Calendrier, rejoignez ClickUp dès aujourd'hui .