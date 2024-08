10 meilleures alternatives à Mailchimp pour l'email marketing en 2024

Les plateformes de marketing par e-mail permettent aux spécialistes du marketing de concevoir, programmer, envoyer et analyser des campagnes d'e-mails. Mailchimp est particulièrement populaire parmi ses concurrents, principalement pour l'interface rationalisée et les outils puissants qu'il a à offrir. 📈

Mailchimp a ses limites. À titre d'exemple, le forfait gratuit ne permet pas de planifier l'envoi d'e-mails, et le forfait Essentials ne vous aidera pas à personnaliser ou à optimiser la campagne d'e-mails au-delà d'un certain point.

La tarification est basée sur le nombre de contacts que vous avez, de sorte que vos coûts commencent à gonfler au fur et à mesure que votre audience augmente.

De plus, l'automatisation avancée du marketing et l'IA générative de rédaction d'e-mails deviennent rapidement des enjeux de tableau. Mailchimp offre ces uniquement dans ses forfaits coûteux et de niveau supérieur, ce qui rend difficile l'adoption par les petites entreprises.

Les équipes marketing disposent désormais de plusieurs alternatives à Mailchimp qu'elles peuvent explorer - des outils de marketing par e-mail comme Mailchimp qui présentent les fonctionnalités les mieux adaptées à ce qu'elles priorisent et à un niveau de prix qui leur convient.

Cette liste des 10 meilleures alternatives Mailchimp pour le marketing par e-mail vous aidera à découvrir les fonctionnalités et les prix qui fonctionnent le mieux pour vous et votre équipe.

Qu'est-ce que vous devriez rechercher dans les alternatives à Mailchimp?

Avant de passer à nos meilleures alternatives Mailchimp, explorons quelques fonctionnalités clés à rechercher dans un outil de marketing par e-mail :

**La plateforme doit être facile à naviguer et convenir aux débutants comme aux marketeurs chevronnés

**Gestion avancée des listes : l'outil doit être capable de segmenter et de gérer efficacement votre audience

Programmation d'e-mails: L'outil doit vous permettre de programmer des e-mails, une fonctionnalité indispensable pour une planification efficace des campagnes

L'outil doit vous permettre de programmer des e-mails, une fonctionnalité indispensable pour une planification efficace des campagnes

Une variété de modèles peut vous aider gagner du temps et de créer des e-mails visuellement attrayants

L'automatisation peut non seulement faire gagner du temps mais aussi aider à personnaliser l'expérience utilisateur et vous aider à créer des parcours utilisateurs ou des entonnoirs de vente

Des analyses perspicaces sont essentielles pour suivre les performances et optimiser l'efficacité de vos campagnes

L'outil doit s'intégrer de manière transparente aux autres plateformes et outils utilisés par votre entreprise

L'outil doit s'intégrer de manière transparente aux autres plateformes et outils utilisés par votre entreprise Options de tarification: L'outil doit offrir une variété de forfaits afin que vous puissiez en choisir un en fonction de votre budget et de l'échelle de vos opérations

Les 10 meilleures alternatives à Mailchimp à utiliser en 2024

Maintenant que vous savez quelles fonctionnalités et caractéristiques rechercher dans les plates-formes de marketing par e-mail, examinons les 10 meilleures alternatives à Mailchimp qui valent la peine d'être essayées en 2024.

1. MailerLite

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/mailerlite\_dashboard-1400x1050.png

/$$$img/

via MailerLite L'une des alternatives populaires à Mailchimp, MailerLite offre une suite d'outils pour créer des campagnes d'e-mails professionnelles, des newsletters, des pages d'atterrissage et des sites Web. L'éditeur drag-and-drop de la plateforme, alimenté par un générateur IA, permet une personnalisation facile de la conception.

L'application iOS de Mailterlite est spécifiquement intuitive pour gérer les campagnes en cours - même pour les fonctionnalités avancées telles que la création de campagnes de goutte-à-goutte ou le ciblage avancé, l'automatisation ou les sondages.

Mailerlite s'intègre à des services populaires tels que Zapier, Stripe, WordPress et Shopify et propose une option de compte gratuit avec une assistance 24/7 et un essai premium de 30 jours.

MailerLite meilleures fonctionnalités

Créez des bulletins d'information, construisez des pages d'atterrissage et des voyages automatisés - le tout en un seul endroit

Obtenez l'automatisation des e-mails dans le forfait Free

Assurez-vous que les e-mails atteignent les boîtes de réception des abonnés en raison d'un taux élevé de délivrabilité des e-mails

Trouver une assistance client fiable pour le dépannage et les requêtes

Limites de MailerLite

L'éditeur HTML personnalisé n'est disponible que dans le forfait avancé

Les modèles de pages d'atterrissage et l'hébergement de domaines personnalisés sont limités aux forfaits payants

Limites dans la modification en cours des listes d'abonnés et la sélection de nouveaux modèles

Absence de certaines fonctionnalités avancées telles que les rapports détaillés sur les e-mails et l'automatisation avancée

Prix de MailerLite

Free: Offre les fonctionnalités essentielles pour un maximum de 1000 abonnés

Offre les fonctionnalités essentielles pour un maximum de 1000 abonnés Growing Business: Commence à 10$/mois, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la campagne de renvoi automatique

Commence à 10$/mois, avec des fonctionnalités supplémentaires telles que la campagne de renvoi automatique Avancé: À partir de 20 $/mois, avec des fonctionnalités telles que l'éditeur HTML personnalisé et la création d'une page de désabonnement

À partir de 20 $/mois, avec des fonctionnalités telles que l'éditeur HTML personnalisé et la création d'une page de désabonnement Enterprise: Solution personnalisée avec une tarification variable en fonction des besoins spécifiques et de la taille de la base de données d'abonnés

G2: 4.6/5 (809 commentaires)

4.6/5 (809 commentaires) Capterra: 4.7/5 (1901 commentaires)

2. ActiveCampaign

via Campagne active ActiveCampaign est un logiciel d'e-mail marketing conçu pour les entreprises de toutes tailles. Il associe l'e-mail marketing, l'automatisation et la gestion de la relation client CRM pour les équipes d'e-mail marketing . Il utilise l'apprentissage automatique pour la segmentation et la personnalisation à travers l'e-mail, la messagerie, le chat et le texte.

Bien qu'il soit complet dans ses offres, ActiveCampaign est particulièrement noté pour ses outils d'automatisation avancés et ses capacités d'intégration. Cela fait d'ActiveCampaign l'une des principales alternatives à Mailchimp pour les entreprises qui recherchent un niveau élevé de contrôle et de personnalisation dans leur campagnes marketing .

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

Suivi des sites et des évènements, accès aux formulaires en ligne et aux rapports de campagne

Créez des pages d'atterrissage, des annonces de prospects et divers types de formulaires

Intégration avec des plateformes telles que WooCommerce, Shopify et BigCommerce

Utiliser des tests fractionnés pour garantir plus d'ouvertures et d'achats

Limites d'ActiveCampaign

Aucun forfait gratuit n'est disponible, le forfait le moins cher commençant à $$$$a pour une équipe de trois utilisateurs

La solution peut s'avérer trop complexe pour les utilisateurs qui souhaitent se concentrer uniquement sur des fonctions spécifiques telles que le marketing par e-mail

L'assistance téléphonique n'est disponible que pour les clients du forfait Enterprise

Prix d'ActiveCampaign

Lite: Commence à 29$/mois facturé annuellement ou 39$/mois facturé mensuellement

Commence à 29$/mois facturé annuellement ou 39$/mois facturé mensuellement Plus: À partir de 49 $/mois facturés annuellement ou 70 $/mois facturés mensuellement

À partir de 49 $/mois facturés annuellement ou 70 $/mois facturés mensuellement Professionnel: À partir de 149 $/mois facturés annuellement ou 187 $/mois facturés mensuellement

À partir de 149 $/mois facturés annuellement ou 187 $/mois facturés mensuellement Enterprise: Tarification personnalisée pour les grandes entreprises ayant des besoins avancés

G2: 4.5/5 étoiles (10,570 commentaires)

4.5/5 étoiles (10,570 commentaires) Capterra: 4.6/5 étoiles (2323 commentaires)

3. Brevo

via Brevo Brevo, anciennement appelé Sendinblue, est une plateforme moderne de marketing par e-mail qui facilite une communication efficace entre les entreprises et leurs clients. Avec une identité visuelle remaniée, Brevo se concentre désormais sur l'offre d'une interface conviviale, la rendant accessible aux utilisateurs de tous niveaux d'expertise.

Brevo propose des modèles d'e-mails personnalisables, un éditeur par glisser-déposer, des e-mails transactionnels et la possibilité d'exécuter des campagnes par SMS et WhatsApp. La possibilité d'exécuter des campagnes basées sur le texte le différencie des autres alternatives à Mailchimp.

Les meilleures fonctionnalités de Brevo

Envoyez 300 e-mails par jour en utilisant la version gratuite

Accédez gratuitement à un stockage illimité de contacts sur tous les forfaits

Regroupement de tous les e-mails et messages dans une seule boîte de réception

Limites de Brevo

Le constructeur de pages d'atterrissage n'est inclus que dans le forfait Business et manque de variété dans les intégrations tierces

Le service client est limité, il n'y a pas d'assistance par discussion en direct dans le forfait Business et l'assistance téléphonique n'est disponible que dans le forfait Business

Prix de Brevo

**Free : inclut les fonctionnalités de base comme les modèles d'e-mail et une limite quotidienne de 300 e-mails

Starter: Commence à 25$/mois, sans limite d'envoi journalier, avec des rapports et des analyses basiques

Commence à 25$/mois, sans limite d'envoi journalier, avec des rapports et des analyses basiques Business: Offre des fonctionnalités plus avancées comme les tests A/B et les statistiques avancées à $$$$a

Offre des fonctionnalités plus avancées comme les tests A/B et les statistiques avancées à $$$$a BrevoPlus: Tarification personnalisée, incluant une sécurité avancée et des options d'assistance personnalisées

G2: 4.5/5 étoiles (672 commentaires)

4.5/5 étoiles (672 commentaires) Capterra: 4,5/5 étoiles (1858 commentaires)

via Contact permanent Conçu pour les petites entreprises, Constant Contact est un outil de marketing par e-mail doté de nombreuses fonctionnalités. Il est surtout connu pour son interface conviviale, qui permet de gérer facilement les campagnes.

La plateforme comprend des modèles d'e-mail à glisser-déposer, un CRM marketing, un gestionnaire de priorité des tâches , la gestion des évènements et le marketing social. Le prix commence à 12 $/mois, pour un maximum de 500 abonnés. C'est l'une des alternatives les plus abordables à Mailchimp, mais les coûts augmentent fortement avec le nombre d'abonnés.

Identifiez les tendances dans les e-mails grâce à des rapports puissants basés sur les personnes qui s'engagent dans les e-mails

Intégrer Facebook, Google Ads et Instagram pour trouver de nouveaux clients potentiels

Utilisez les lignes d'objet recommandées et l'IA pour créer des e-mails attrayants

Accéder à des envois d'e-mails programmés dans les forfaits de niveau supérieur

Manque de flux de travail sophistiqués et flexibles

Le processus d'annulation de compte est lourd et nécessite un contact téléphonique dans les heures ouvrables

Lite: À partir de 12 $/mois, inclut des fonctionnalités essentielles telles que les modèles d'e-mail et le CRM marketing

À partir de 12 $/mois, inclut des fonctionnalités essentielles telles que les modèles d'e-mail et le CRM marketing Standard: À partir de $$$$a, ajoute des fonctionnalités telles que les automatisations prédéfinies et les tests de ligne d'objet A/B

À partir de $$$$a, ajoute des fonctionnalités telles que les automatisations prédéfinies et les tests de ligne d'objet A/B Premium: À partir de 80 $/mois, inclut des fonctionnalités avancées telles que des automatisations personnalisées et des rapports sur les revenus

G2: 4/5 étoiles (5712 commentaires)

4/5 étoiles (5712 commentaires) Capterra: 4.3/5 étoiles (2619 critiques)

5. Omnisend

via Omnisend Omnisend rationalise l'engagement, la conversion et la réactivation des clients par le biais du marketing par e-mail et de plusieurs canaux. Taillé pour les entreprises de commerce électronique, il est l'une des alternatives Mailchimp populaires parmi les entreprises de vente au détail.

Il est connu pour simplifier le processus de création d'e-mails professionnels et adaptés aux achats grâce à une bibliothèque de modèles personnalisables. Il est ainsi possible d'ajouter des produits et des codes de réduction dynamiques sans aucun codage.

Omnisend meilleures fonctionnalités

Accès à une vaste bibliothèque de modèles personnalisables pour des e-mails professionnels

Renvoyer les e-mails à ceux qui n'ont pas été ouverts grâce à Campaign Booster

Suivi des analyses et du retour sur investissement pour mesurer la réussite de la campagne

Limites d'Omnisend

Absence de fonctionnalité RSS pour l'intégration des blogs

Temps de réponse de l'assistance client plus lents

Les envois d'e-mails illimités sont limités au forfait Pro

Prix d'Omnisend

Free: Fonctionnalités d'e-mail de base avec une limite de 500 envois d'e-mails par mois

Fonctionnalités d'e-mail de base avec une limite de 500 envois d'e-mails par mois Plan standard: Prix de 16$/mois, offrant plus d'envois et des fonctionnalités supplémentaires telles que des notifications push illimitées sur le web

Prix de 16$/mois, offrant plus d'envois et des fonctionnalités supplémentaires telles que des notifications push illimitées sur le web **Le forfait Pro : à 59 $/mois, il comprend l'envoi illimité d'e-mails et de SMS, ainsi que des rapports avancés

G2: 4.5/5 étoiles (836 commentaires)

4.5/5 étoiles (836 commentaires) Capterra: 4.7/5 étoiles (704 commentaires)

6. Moniteur de campagne

via Moniteur de campagne Avec divers modèles conviviaux, le logiciel de marketing par e-mail de Campaign Monitor est axé sur la facilité d'utilisation et l'efficacité.

La plateforme fournit une segmentation des données et des fonctionnalités d'automatisation complètes, facilitant ainsi des campagnes d'e-mail marketing ciblées et efficaces.

Campaign Monitor est principalement utilisé pour analyser les performances des campagnes et suivre en profondeur les parcours des utilisateurs.

Meilleures fonctionnalités de Campaign Monitor

Personnalisez les modèles avec différentes polices de caractères web

Obtenez des options de segmentation de données efficaces pour des campagnes ciblées

Donnez à vos abonnés un centre de préférences pour choisir la façon dont vous interagissez avec eux

Limites de Campaign Monitor

Coût élevé par rapport aux concurrents

Tests A/B limités avec seulement deux variantes

Prix de Campaign Monitor

Lite: Commence à 11$ mais limite le nombre d'e-mails par mois

Commence à 11$ mais limite le nombre d'e-mails par mois Essentiel: Envois d'e-mails illimités à 19 $/mois

Envois d'e-mails illimités à 19 $/mois Premier: 149 $/mois avec une assistance téléphonique liée et des fonctionnalités avancées comme le suivi du temps d'envoi et l'optimisation des liens

G2: 4.1/5 étoiles (692 commentaires)

4.1/5 étoiles (692 commentaires) Capterra: 4.5/5 étoiles (487 commentaires)

7. GetResponse

via GetResponse GetResponse a évolué d'un outil traditionnel de marketing par e-mail à une solution tout-en-un de commerce électronique et de marketing en ligne.

Elle offre désormais des fonctionnalités complètes, notamment le marketing par e-mail, des fonctions de discussion, des outils de commerce électronique et l'hébergement de webinaires.

GetResponse est surtout connu pour ses pages de destination personnalisées dans le cadre de l'entonnoir de conversion et ses puissantes fonctionnalités d'automatisation, ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Mailchimp.

Meilleures fonctionnalités de GetResponse

Utilisez des outils de marketing par e-mail complets tels que des autorépondeurs et des formulaires d'inscription

Obtenez un service hautement personnalisé cartographie personnalisée du parcours du client en utilisant des fonctionnalités avancées d'automatisation du marketing

Accéder à une collection d'environ 215 modèles d'e-mails contemporains et modifiables

Limites de GetResponse

Options de test fractionné limitées avec seulement cinq en-têtes d'objet ou variantes de contenu

Les fonctionnalités les plus sophistiquées comme l'automatisation du marketing, l'hébergement de webinaires et les outils de commerce électronique ne sont disponibles que sur les forfaits de niveau supérieur

Prix de GetResponse

Marketing par e-mail: Fonctionnalités de base de marketing par e-mail pour les listes de moins de 500 enregistrements à 19 $/mois

Fonctionnalités de base de marketing par e-mail pour les listes de moins de 500 enregistrements à 19 $/mois **Automatisation du marketing : fonctionnalités telles que les flux de travail basés sur les évènements et le tri des contacts à 59 $/mois

Marketing e-commerce: 119 $ par mois, avec des fonctionnalités variées comme l'automatisation avancée, les outils e-commerce et l'hébergement de webinaires

Evaluations et critiques de GetResponse

G2: 4.3/5 étoiles (640 commentaires)

4.3/5 étoiles (640 commentaires) Capterra: 4.2/5 étoiles (475 commentaires)

8. ConvertKit

via ConvertKit ConvertKit est une plateforme d'e-mail marketing conçue spécifiquement pour les créateurs tels que les blogueurs, les créateurs de cours en ligne et les vendeurs numériques.

Elle offre une interface conviviale et une automatisation rationalisée accessible aux créateurs de tous niveaux de compétences. ConvertKit vous permet d'avoir des newsletters payantes et de vendre des produits numériques en tant que solopreneur, ce qui en fait un outil de marketing full-stack.

Meilleures fonctionnalités de ConvertKit

Personnaliser les séquences d'e-mails avec l'automatisation

Se concentrer sur les e-mails en texte simple pour maintenir une connexion personnelle avec le public

Ciblez des groupes d'abonnés spécifiques grâce à une gestion efficace des listes

Les limites de ConvertKit

Sélection limitée de modèles d'e-mails préconçus

La tarification est liée au nombre d'abonnés

Prix de ConvertKit

**Forfait Free : inclut les fonctionnalités de base comme la diffusion d'e-mails et un nombre illimité de formulaires, gratuit jusqu'à 1000 abonnés

Forfait Créateur: À partir de 9 $/mois avec des outils visuels d'automatisation

À partir de 9 $/mois avec des outils visuels d'automatisation **Forfait Créateur Pro : à partir de 25 $/mois, avec une assistance prioritaire par discussion en direct et par e-mail

Evaluations et critiques de ConvertKit

G2: 4.4/5 étoiles (190 commentaires)

4.4/5 étoiles (190 commentaires) Capterra: 4.7/5 étoiles (194 commentaires)

9. Moosend

via Moosend Alternative polyvalente à Mailchimp, Moosend est livré avec une gestion de liste efficace avec des options de segmentation complètes.

Le suivi approfondi des campagnes de Moosend pour surveiller les ventes et les conversions des efforts de marketing par e-mail est une fonctionnalité utilitaire de premier ordre pour les débutants.

Les meilleures fonctionnalités de Moosend

Choisissez parmi plus de 75 modèles d'e-mails modernes et épurés

Obtenez des options d'automatisation du marketing flexibles avec un excellent éditeur de flux de travail

Limites de Moosend

Analyses avancées limitées

Les modèles d'e-mails, bien que professionnels, ne sont pas aussi créatifs que certains utilisateurs le souhaiteraient

Prix de Moosend

Essai gratuit: Comprend les fonctionnalités de base pendant 30 jours avec 1 000 abonnés et un flux d'automatisation

Comprend les fonctionnalités de base pendant 30 jours avec 1 000 abonnés et un flux d'automatisation **Pro : à partir de $9 avec un serveur SMTP en plus

Enterprise: Devis personnalisé ; inclut toutes les fonctionnalités Pro comme la découverte d'audience

G2: 4.7/5 étoiles (561 commentaires)

4.7/5 étoiles (561 commentaires) Capterra: 4.7/5 étoiles (190 critiques)

10. HubSpot

via HubSpot HubSpot convient aux entreprises qui cherchent à améliorer leurs stratégies de marketing par e-mail grâce à divers outils professionnels, notamment un constructeur de pages d'atterrissage personnalisé.

Fournissant d'excellents outils de test A/B et d'analyse pour une gestion efficace des campagnes, HubSpot propose également divers modèles de sites web, d'e-mails et de pages d'atterrissage.

Ce qui en fait l'une des meilleures alternatives à Mailchimp est son intégration avec les médias sociaux, qui amplifie la portée de vos efforts de marketing par e-mail.

Les meilleures fonctionnalités de HubSpot

Gérez mieux les relations avec les clients et les insights grâce à un outil CRM gratuit avec des contacts illimités

Utilisez une automatisation et une segmentation marketing efficaces pour des campagnes ciblées

Élargir la portée des efforts de marketing en intégrant des options de marketing des médias sociaux

Les limites de HubSpot

La structure tarifaire peut être élevée, en particulier lorsque l'on passe de l'offre "Starter" à des offres plus avancées

Les fonctionnalités de la plateforme peuvent être trop nombreuses pour les débutants ou les petites entreprises

Prix de HubSpot

Démarrage: Commence à 20 $ par mois avec des fonctions limitées

Commence à 20 $ par mois avec des fonctions limitées Professionnel et Enterprise: Les fonctionnalités sont étendues mais le prix est nettement plus élevé, avec le forfait Professionnel à partir de 890 $ par mois et le forfait Enterprise à partir de 3 600 $ par mois

G2: 4.4/5 étoiles (10493 commentaires)

4.4/5 étoiles (10493 commentaires) Capterra: 4.5/5 étoiles (5747 avis)

Autres outils d'e-mail

Bien que l'accent ait été mis ici principalement sur les outils d'e-mail marketing, il est important de prendre en compte les plateformes qui, bien que n'étant pas exclusivement destinées à cela, peuvent améliorer de manière significative vos efforts d'e-mail marketing. ClickUp en est un excellent exemple, offrant des fonctionnalités génératives alimentées par l'IA qui complètent et rationalisent le processus d'e-mail marketing.

ClickUp

Explorez ClickUp pour gérer vos campagnes et vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

ClickUp n'est pas seulement un outil de gestion de projet, c'est une plateforme polyvalente qui peut être un atout précieux dans votre stratégie d'e-mail marketing. La gestion de projet e-mail de ClickUp vous permet d'intégrer des campagnes d'e-mail marketing dans vos flux de travail de gestion de projet. Cela garantit que vos campagnes d'e-mailing sont gérées et alignées sur les objectifs et les délais de votre projet.

Pour rationaliser et intégrer les tâches liées aux e-mails dans votre gestion de projet globale, essayez de Le modèle de marketing par e-mail de ClickUp pour organiser et gérer efficacement vos campagnes d'e-mail.

Coordonnez efficacement avec votre équipe, et simplifiez votre programmation de contenu et le suivi des performances des e-mails, et rationalisez vos e-mails flux de travail du marketing par courriel avec le modèle de campagne de marketing par e-mail ClickUp

ClickUp propose également des modèles de forfaits de communication pour simplifier vos stratégies de communication.

Soyez sans limite avec ClickUp AI

Les Assistant d'écriture ClickUp IA peut aider à rédiger des contenus d'e-mail convaincants et exempts d'erreurs, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la créativité. C'est un outil qui peut générer des idées, des cadres et même des brouillons entiers d'e-mails, ce qui rend le processus de création de contenu plus efficace.

Utilisez ClickUp AI pour rédiger plus rapidement et peaufiner vos textes, vos réponses aux e-mails, etc

La collaboration à distance facilitée par ClickUp

En facilitant la collaboration et la gestion de projet, ClickUp Design s'assure que vos feuilles de route d'e-mail marketing sont créées efficacement et alignées sur les objectifs de votre campagne. Il permet d'établir des priorités votre travail et offre des fonctionnalités intégrées permettant de définir des échéanciers et des rappels.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Whiteboards-simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Tableaux blancs simplifiés /$$img/

Faites un brainstorming, élaborez une stratégie ou planifiez les flux de travail avec les tableaux blancs ClickUp visuellement collaboratifs

Fonctionnalités de ClickUp

Intégrer l'e-mail marketing dans le cadre plus large des projets à l'aide d'outils de gestion de projet complets

Trier tous les e-mails à l'aide de filtres en utilisantgestion des e-mails fonctionnalités

Collaborez mieux grâce à des outils de communication avancés, notamment l'e-mail, le Chat et le Clip

Générer un contenu d'e-mail gratuit et sans erreur avecRédaction IA assistance dans les documents

Limites de ClickUp

Manque de fonctionnalités spécialisées dans l'e-mail marketing

Convient mieux à la gestion de projet qu'à l'envoi d'e-mails spécialisés

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Prenez contact avec l'équipe de ClickUp l'équipe commerciale pour un forfait personnalisé

G2: 4.7/5 (9183 commentaires)

4.7/5 (9183 commentaires) Capterra: 4.7/5 (3920 commentaires)

Vers l'exécution de meilleures campagnes d'e-mail

Le marketing par e-mail est connu pour être une méthode rentable de promotion de vos produits et services. En ce moment, Mailchimp est peut-être votre outil de prédilection, ou vous cherchez peut-être à démarrer vos campagnes de marketing par e-mail.

Quoi qu'il en soit, ces alternatives vous permettront d'améliorer vos campagnes d'e-mailing et d'obtenir un meilleur retour sur investissement.

Ajoutez ClickUp à la panoplie ! En plus d'être un outil de gestion de projet, ses fonctionnalités de gestion des e-mails et ses outils de communication peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de marketing par e-mail. S'inscrire à ClickUp dès aujourd'hui et envoyez vos e-mails ! 🎉