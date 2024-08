Rapports CRM : Comment créer des rapports CRM pour votre équipe de vente

La gestion des relations avec les clients est l'un des nombreux objectifs de l'équipe commerciale. Vous passez du temps à établir la confiance, à dialoguer avec les clients et à créer des produits et des services qui améliorent leur vie.

Mais faire ce travail ne suffit pas. Vous avez besoin de moyens pour recueillir et suivre les informations issues des données commerciales. De cette façon, vous pouvez savoir quelles campagnes portent leurs fruits, découvrir les goulets d'étranglement dans le processus et identifier les membres de l'équipe qui sont les plus efficaces. Gestion de la relation client (CRM) vous permet de suivre les interactions avec les clients et de créer des données visuelles. Armé de ces informations, vous créerez un environnement agile permettant à votre entreprise de s'adapter aux besoins des clients.

Nous vous présentons ici les rapports CRM et expliquons pourquoi ils sont importants pour votre équipe commerciale. De plus, nous verrons comment créer un rapport CRM et nous partagerons des modèles et des exemples de CRM dont vous pourrez vous inspirer. ✨

Qu'est-ce qu'un rapport CRM ?

Les rapports CRM prennent les données sur les ventes et les clients et les transforment en diagrammes visuels dans le but d'améliorer les prévisions et d'atteindre les cibles commerciales. Grâce à ces informations, vous pouvez prendre des décisions plus éclairées sur les types de produits que vous créez ou sur les campagnes de marketing que vous menez.

Il existe plusieurs types de rapports CRM en fonction de ce que vous souhaitez suivre. Vous trouverez des rapports CRM pour les performances des prospects, les équipes commerciales et la productivité des équipes. De plus, il existe des rapports sur les prévisions de revenus et les activités commerciales.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/07/box-view.png Vue Équipe dans ClickUp /$$img/

La vue Équipe vous permet de voir sur quoi travaille votre équipe, ce qu'elle a accompli et quelle est sa capacité

Les rapports CRM permettent également de savoir ce que les clients pensent de vos campagnes. Concentrez-vous sur une étape spécifique de l'entonnoir des ventes à l'aide d'un rapport CRM sur le pipeline des ventes ciblé sur un silo de clients. Suivez les performances de vos campagnes et voyez ce qui génère du chiffre d'affaires grâce à un rapport de rentabilité.

Avec une telle variété, les rapports CRM sont essentiels à la planification et à la réussite des ventes. Que vous suiviez la réaction des clients à un nouveau service ou que vous cherchiez des moyens de faire face à la charge de travail de l'équipe, les rapports CRM peuvent faire le travail. 💪

Pourquoi les rapports CRM sont-ils importants ?

Les rapports CRM fournissent des informations que vous ne pouvez obtenir nulle part ailleurs. Basés sur des données réelles et pertinentes pour votre entreprise, ces rapports sont essentiels pour affiner vos processus et construire de meilleures approches commerciales. 👩🏽‍💼

Voici quelques-uns des avantages des rapports CRM :

Prendre de meilleures décisions: Grâce à l'analyse des données sur les indicateurs clés, les équipes commerciales prennent de meilleures décisions lorsqu'il s'agit de donner la priorité aux campagnes et aux initiatives commerciales

Grâce à l'analyse des données sur les indicateurs clés, les équipes commerciales prennent de meilleures décisions lorsqu'il s'agit de donner la priorité aux campagnes et aux initiatives commerciales **Les données en temps réel offrent de meilleures statistiques pour les prévisions de ventes et permettent aux équipes commerciales de réagir plus rapidement aux besoins des clients grâce à un accès rapide à des informations précieuses

Améliorer l'engagement des clients: Les rapports de données vous aident à mieux comprendre les clients et leurs actions. Ainsi, vous pouvez créer des CTA qui augmentent votre taux de conversion ou offrir une meilleure expérience client pour résoudre les points de douleur, stimuler l'engagement et améliorer l'entonnoir des ventes

Les rapports de données vous aident à mieux comprendre les clients et leurs actions. Ainsi, vous pouvez créer des CTA qui augmentent votre taux de conversion ou offrir une meilleure expérience client pour résoudre les points de douleur, stimuler l'engagement et améliorer l'entonnoir des ventes Streamline l'efficacité de l'équipe: CRM et rapports d'équipe commerciale vous aident à identifier les obstacles et les points à améliorer dans votre équipe commerciale afin que vous puissiez ajuster votre charge de travail et vos priorités en fonction de vos objectifsobjectifs commerciaux *Évaluer les performances: Les rapports personnalisés vous permettent de suivre les performances de chaque membre de l'équipe dans le cadre des différentes campagnes commerciales. Grâce à ces informations, stimulez la rentabilité en affectant les campagnes aux bonnes équipes commerciales en fonction de leurs paramètres afin de dynamiser le processus de vente

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/07/ClickUp-Dashboards-Project-Overview-List-Overview.png Aperçu du projet de tableaux de bord ClickUp (liste aperçu) /%img%/

Visualisez le travail de vos équipes en un coup d'œil en suivant ou en catégorisant la progression globale dans les tableaux de bord ClickUp

Types de rapports CRM

Comme mentionné, il existe des dizaines de rapports CRM différents. Vous pouvez utiliser ces rapports pour suivre les performances des employés, la réussite des campagnes et la progression des objectifs commerciaux.

En fonction de votre entreprise, vous n'aurez peut-être pas besoin de tous ces rapports. Certains conviennent mieux aux grandes équipes commerciales qui jonglent avec de multiples projets. D'autres sont idéaux pour les petites équipes qui ont besoin de se plonger dans les prévisions commerciales pour rester dans les limites du budget.

Voici quelques-uns des principaux rapports CRM à prendre en compte :

CRM rapports de pipeline : Ces rapports identifient la manière dont votre équipe fait passer les prospects qualifiés dans l'entonnoir des ventes. Le rapport examine généralement les taux de conversion, les goulots d'étranglement de l'entonnoir, les revenus du pipeline et la réussite aux différentes étapes de l'entonnoir

Ces rapports identifient la manière dont votre équipe fait passer les prospects qualifiés dans l'entonnoir des ventes. Le rapport examine généralement les taux de conversion, les goulots d'étranglement de l'entonnoir, les revenus du pipeline et la réussite aux différentes étapes de l'entonnoir Rapports d'activité commerciale: Ce type de rapports examine dans quelle mesure chaque équipe commerciale atteint ses cibles. Les principaux indicateurs de performance de l'équipe comprennent des éléments tels que le nombre d'appels téléphoniques passés, d'e-mails envoyés, de réunions programmées et d'affaires fermées

Ce type de rapports examine dans quelle mesure chaque équipe commerciale atteint ses cibles. Les principaux indicateurs de performance de l'équipe comprennent des éléments tels que le nombre d'appels téléphoniques passés, d'e-mails envoyés, de réunions programmées et d'affaires fermées Rapports de prévisions commerciales : Les rapports CRM utilisent des calculs intégrés pour générer des prévisions de revenus sur la base des projets précédents et de la trajectoire du projet en cours

Les rapports CRM utilisent des calculs intégrés pour générer des prévisions de revenus sur la base des projets précédents et de la trajectoire du projet en cours Analyse de la source des prospects : les rapports CRM peuvent analyser la provenance des prospects, ce qui vous permet de consacrer des ressources à ceux qui comptent le plus. Ces types de rapports évaluent où les prospects sont générés, notamment via les e-mails, les publicités, les médias sociaux, les inscriptions aux livres électroniques et les références

: les rapports CRM peuvent analyser la provenance des prospects, ce qui vous permet de consacrer des ressources à ceux qui comptent le plus. Ces types de rapports évaluent où les prospects sont générés, notamment via les e-mails, les publicités, les médias sociaux, les inscriptions aux livres électroniques et les références Rapports sur le service client: Autre type de rapports sur les performances de l'équipe, les rapports sur le service client se concentrent sur la manière dont chaque représentant commercial apporte son aide aux utilisateurs. Les indicateurs comprennent le délai moyen de résolution, le nombre de cas, les abonnements actifs et les taux de désabonnement.

Avec autant de rapports CRM, il est facile d'obtenir les informations dont vous avez besoin. Vous cherchez à améliorer votre système CRM et vos flux de travail d'automatisation ? À faire des rapports de conversion pour donner la priorité à certaines campagnes ? Ou peut-être souhaitez-vous passer en revue les données relatives aux employés ou aux clients ? les performances de la campagne .

Quoi que vous recherchiez, il existe un rapport adapté à vos besoins. 🏆

Il existe de nombreux types de rapports, mais il n'y a pas qu'une seule façon de les créer. Le processus de création d'un rapport CRM dépend du type d'informations que vous recherchez.

En général, cependant, il existe de nombreuses similitudes lors de l'élaboration de ces rapports. Voici comment créer des rapports CRM en utilisant les fonctionnalités CRM et les tableaux de bord de ClickUp pour les rapports. 👀

1. Utiliser le CRM de ClickUp pour gérer votre pipeline

Avant de pouvoir commencer à élaborer des rapports, vous devez rassembler et stocker des données. De nombreuses équipes commerciales le font en choisissant un CRM pour garder une trace de toutes leurs informations clients importantes. ✅ Le logiciel de gestion de projet CRM de ClickUp vous permet de gérer les pipelines, de suivre l'engagement des clients et de rationaliser les flux de travail dans un espace unique. Recueillez et stockez les réponses et les informations des clients à l'aide de formulaires, et créez automatiquement des tâches pour les membres de l'équipe concernés.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/image1-1.png Rapports CRM : capture d'écran de la vue Liste de ClickUp /%img%/

Gérer les données des clients, les tâches personnelles et la communication dans ClickUp à partir de n'importe quel appareil

Par exemple, vous pouvez utiliser des formulaires pour découvrir les points de douleur des clients. Disons qu'un client partage que votre formulaire d'inscription à un e-book est trop long. Vous pouvez créer automatiquement une tâche sur la base de ce commentaire et demander à un membre de l'équipe commerciale de travailler à la correction du formulaire et à la mise à jour du client sur les changements.

Une fois que vous avez les données des clients dans l'application Logiciel CRM les logiciels de gestion de la relation client (CRM), avec leurs fonctions d'analyse intégrées, facilitent la création de rapports CRM basés sur les informations spécifiques relatives à vos clients. Utilisez l'outil les outils de rapports pour générer des rapports sur la taille moyenne des transactions.

Ou construire des graphiques basés sur les points de douleur des clients, et produire des rapports sur les performances commerciales pour diverses campagnes.

2. Utiliser des tableaux de bord pour suivre la progression en temps réel Tableaux de bord de ClickUp facilitent la

de suivre la progression des projets individuels et des objectifs commerciaux globaux. Créez un tableau de bord pour chaque campagne de vente ou de marketing, et suivez la progression sur une base hebdomadaire ou mensuelle. 🗓️

Utilisez les tableaux de bord pour créer des diagrammes de Gantt afin d'évaluer la réussite de l'échéancier d'un projet. Créez des rapports CRM sur les affaires fermées, les taux de désabonnement des clients et des rapports de prévision pour les équipes commerciales ou les vendeurs individuels lors des rapports.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image10-2.gif Rapports CRM : création d'un tableau de bord KPI dans ClickUp /%img%/

Utiliser des widgets dans ClickUp pour créer un tableau de bord d'indicateurs clés de performance (KPI) pour les équipes commerciales

Les tableaux de bord CRM comportent plus de 50 widgets, ce qui vous permet de créer le tableau de bord de rapports parfait. Des diagrammes circulaires aux diagrammes à barres en passant par les graphiques linéaires, il existe un moyen idéal pour visualiser vos données .

Utilisez les calculs intégrés pour suivre automatiquement la progression de vos objectifs numériques ou évaluer la charge de travail des employés . Grâce aux widgets de suivi du temps, voyez quels projets mobilisent le plus les ressources des employés, ou créez des diagrammes de sprint pour suivre les performances.

3. Rationalisez les flux de travail avec des champs personnalisés, des statuts et l'automatisation

Les fonctionnalités de rapports CRM de ClickUp atteignent de nouveaux sommets grâce aux champs personnalisés et aux statuts. Cela signifie que vous pouvez plonger dans les moindres détails et créer des rapports qui informent vos activités marketing et commerciales.

Ajoutez des champs personnalisés pour les périodes afin de ventiler les rapports par trimestre ou par mois. Créez des champs de données CRM personnalisés pour le nombre de transactions, les sources de prospects ou les indicateurs clés de performance (ICP) afin d'identifier les domaines de réussite et les points à travailler. ✍️

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/image2.gif Rapports CRM : fonctionnalité de mappage de champs personnalisés dans ClickUp /%img%/

Créez des champs personnalisés et mappez-les à des champs existants dans ClickUp

Les états d'avancement rendent les rapports plus intéressants en vous permettant de vous plonger dans la progression des tâches à une certaine étape. Par exemple, créez un rapport CRM sur toutes les campagnes marketing qui sont en phase de test. Affichez instantanément les commentaires des clients et voyez ce que les employés ont fait pour stimuler l'engagement et quels tests ont montré des changements médiocres ou aucun changement.

En outre, les fonctionnalités d'automatisation permettent aux équipes commerciales et marketing d'automatiser facilement les tâches manuelles, de sorte que les membres de l'équipe ne perdent pas de temps à effectuer un travail fastidieux. Les fonctionnalités d'automatisation permettent à votre équipe commerciale de travailler comme une machine, ce qui réduit les coûts d'exploitation l'entrée de données et faire progresser vos prospects de manière efficace.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/ClickUp-Automations.png ClickUp Automatisations /%img%/

Déclenchez automatiquement des résultats lorsqu'une action a lieu avec des déclencheurs d'automatisation tels que "lorsque le statut change" pour ajouter un modèle aux tâches afin d'éviter de perdre des informations lors des transferts avec les clients

Configurez des affectations de tâches automatiques adaptées à chaque phase de votre processus, lancez des mises à jour de statut déclenchées par les actions des clients et ajustez les priorités pour guider votre équipe sur les prochains points sur lesquels elle doit concentrer ses efforts.

4. Prendre de meilleures décisions d'entreprise

L'objectif des rapports CRM est d'obtenir des informations et d'améliorer la prise de décision. Veillez à intégrer dans votre processus de rapports CRM une étape permettant d'évaluer les informations. ClickUp Ventes rassemble toutes les activités commerciales en un seul espace. Utilisez-le pour créer des rapports sur le pipeline et collaborer avec les membres de l'équipe sur les affaires. Les fonctionnalités de rapports incluent la décomposition en silos, le calcul des revenus et des formulaires personnalisés pour qualifier les prospects. 🙌

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/11/image5-7-1400x680.png Rapports CRM : capture d'écran des intégrations de ClickUp /%img%/

ClickUp assiste plus de 1 000 intégrations, notamment Zoom, Google Drive, Slack et Microsoft Teams, pour rationaliser vos flux de travail

Les intégrations avec des outils tels que HubSpot, Slack et Harvest rendent plus facile que jamais l'utilisation de vos outils favoris dans un seul espace. Du début du cycle de vente à la fin, ce CRM commercial facilite la collecte d'informations et la création de rapports pour de meilleures décisions de vente.

5. Prévoir du temps pour l'amélioration des processus

En fin de compte, les rapports ne suffisent tout simplement pas. Les rapports d'activité commerciale et les prévisions sont certes très instructifs pour votre entreprise, mais il faut que des mesures soient prises par la suite pour que votre entreprise aille vraiment de l'avant.

Sur la base de vos rapports CRM, créez des flux de travail et des processus pour identifier et mettre en œuvre des améliorations. Vous décidez peut-être que vous avez besoin d'un meilleur système de gestion des ventes forfait de communication pour établir une connexion avec les clients.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/ClickUp-Dependencies.png Capture d'écran des dépendances de ClickUp /$$$img/

Paramétrer les tâches pour qu'elles se bloquent ou attendent l'une l'autre afin de créer une dépendance dans ClickUp

Vous avez peut-être besoin d'un soutien plus important de la part de vos supérieurs et devez faire analyse des parties prenantes pour assister vos efforts commerciaux. Peut-être devez-vous vous pencher sur les charges de travail ou allouer des ressources pour aider certains employés. 🛠️

Quelle que soit la solution, créez des flux de travail à l'aide de fonctionnalités telles que Tâches ClickUp . Attribuez automatiquement du travail aux employés sur la base des rapports de votre CRM. Créez des dépendances pour que les membres de l'équipe sachent quelles tâches bloquent le travail des autres.

Décomposez les changements complexes en ajoutant des sous-tâches et des drapeaux de priorité aux différentes tâches. Collaborez avec les membres de l'équipe dans les fils de commentaires et ajoutez des étiquettes aux tâches pour rendre les rapports encore plus rapides.

Exemples et modèles de rapports CRM

Vous ne savez pas comment créer des rapports CRM ou en quoi ils sont utiles à votre entreprise ? Nous avons dressé une liste d'exemples et de modèles de rapports CRM pour mieux expliquer ce type de rapports.

Que vous dirigiez une petite entreprise avec une poignée de représentants commerciaux ou que vous soyez directeur des ventes dans une entreprise, vous trouverez des informations sur les avantages des rapports CRM. 🤩

1. ClickUp CRM Modèle

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/08/ClickUp-CRM-Template.png Capture d'écran du modèle CRM de ClickUp /%img%/

Gestion des clients, des équipes commerciales, des éléments d'action et plus encore avec le modèle CRM simple de ClickUp en vue Liste

Utiliser la fonction Modèle CRM de ClickUp pour gérer les prospects, obtenir des informations sur les relations avec les clients et créer des rapports sur les équipes commerciales. Pour commencer, créez une liste de comptes et d'opportunités personnalisées.

Utilisez des statuts personnalisés pour créer une segmentation dans vos campagnes de génération de leads. Des statuts tels que Prospect qualifié, Gagné, Perdu, Démo et Proposition permettent de répartir les clients dans votre équipe commerciale.

Utilisez l'affichage Tableau blanc pour créer des organigrammes de l'expérience client dans vos campagnes de vente Modèles CRM . Cet affichage est également idéal pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés. Utilisez les informations recueillies pour générer des rapports et planifier automatiquement des tâches sur la base de vos données CRM.

2. Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.20.47-PM.png Modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales de ClickUp /%img%/

Suivez régulièrement les performances commerciales avec le modèle de rapport de vente hebdomadaire de ClickUp

Parmi les rapports CRM les plus populaires, on trouve ceux qui permettent de suivre les indicateurs clés de performance des équipes commerciales et marketing. Utiliser Le modèle de rapport hebdomadaire des équipes commerciales de ClickUp pour suivre les indicateurs de performance et générer des informations exploitables sur une base hebdomadaire.

Pour commencer, décidez si vous souhaitez suivre les performances de chaque employé ou les indicateurs d'un projet. Personnalisez le formulaire pour inclure les données relatives au processus de vente comme les informations sur les employés et les détails des indicateurs de projet souhaités. 💡

Utilisez la vue Liste des rapports pour suivre les performances en ce qui concerne le nombre d'appels commerciaux, les sessions de discussion du service client et le nombre total de produits vendus. Utilisez l'affichage hebdomadaire pour évaluer la progression sur plusieurs semaines ou plongez dans l'affichage de la semaine en cours pour avoir un aperçu de la réussite de cette semaine.

3. Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales ClickUp

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/Screen-Shot-2023-03-31-at-2.40.11-PM.png Modèle de rapport mensuel des équipes commerciales de ClickUp /%img%/

Visualisez les données et mettez en évidence vos meilleurs éléments avec le modèle de rapport mensuel des ventes de ClickUp

Vous cherchez un rapport CRM efficace qui mette en valeur les employés de votre équipe ? Tournez-vous vers Modèle de rapport mensuel des ventes de ClickUp . Ce modèle permet aux responsables de la gestion du projet d'évaluer dans quelle mesure chaque membre de l'équipe a atteint ses objectifs commerciaux.

Commencez par ventiler le rapport par membre de l'équipe. Utilisez les données relatives à vos employés pour indiquer le nombre d'appels, le taux de discussion et les comptes clients traités par chacun.

Lors de la présentation des rapports commerciaux, mettez en avant les personnes les plus performantes afin de récompenser leur travail. Utilisez les calculs intégrés pour générer des nombres de taux de conversion et discutez des moyens d'augmenter ces nombres pour le mois suivant.

Obtenez des informations avec les fonctionnalités de rapports CRM de ClickUp

La gestion de la relation client est essentielle pour les entreprises qui souhaitent comprendre les besoins des clients et créer des flux de travail permettant de mieux atteindre les objectifs de vente. Des prévisions de ventes aux rapports sur les pipelines en passant par l'analyse des sources de leads, il existe de nombreuses façons d'obtenir un meilleur aperçu de la manière dont votre équipe commerciale peut améliorer ses objets et augmenter les conversions. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à recueillir des informations sur les clients et à générer des données qui stimulent l'efficacité des équipes commerciales. Utilisez des modèles pour créer des rapports en une fraction du temps, et tirez parti des fonctionnalités de processus de vente pour rationaliser les flux de travail. 🌻