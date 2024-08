Modèles de rapports annuels gratuits

La mise en évidence des réussites et des échecs à la fin de l'année jette les bases d'une nouvelle année meilleure et plus fructueuse. C'est le moment d'examiner les performances, d'évaluer les rapports financiers et d'utiliser ces informations pour apporter des améliorations.

L'une des façons pour les entreprises de le faire est de rédiger un rapport annuel. Pour les sociétés cotées en bourse, ce document est nécessaire pour que les actionnaires comprennent la santé de l'entreprise. Pour les entreprises et les équipes plus petites, la création d'un rapport annuel peut également contribuer à une meilleure prise de décision.

Un modèle de rapport annuel vous permet de créer votre rapport financier en deux fois moins de temps. Nous allons partager ici quelques-uns des meilleurs modèles pour construire un rapport annuel informatif. Vous trouverez des modèles de rapports de progression, de répartition du travail et de rapports annuels pour des entreprises de différents secteurs. 🙌

Pourquoi les rapports annuels sont-ils importants ?

Les rapports annuels sont des documents qui exposent la santé financière de l'entreprise et décrivent ses activités. Ils sont obligatoires pour les entreprises publiques, mais peuvent également être utilisés par les petites entreprises et les sociétés privées à des fins de rapports internes.

Avant l'entrée en vigueur de la krach de Wall Street en 1929 le rapport annuel n'était pas obligatoire. À la suite de l'implosion financière, les régulateurs ont exigé des rapports annuels de toutes les entreprises publiques afin que les actionnaires et les parties prenantes puissent comprendre la santé financière et les opérations. 📈

Le rapport annuel de l'entreprise commence généralement par une lettre adressée aux parties prenantes, dans laquelle sont brièvement exposées les principales conclusions. Le processus d'élaboration du rapport annuel est centré sur la collecte de données et l'élaboration de diagrammes pour former un formulaire qui explique comment s'est déroulée l'année précédente et ce que l'on attend pour l'avenir. Les dernières parties du rapport comprennent des indicateurs détaillés qui mettent en évidence les procédures financières et opérationnelles.

La plupart des rapports annuels contiennent les éléments suivants :

Une lettre aux actionnaires

Un rapport de gestion (MD&A)

Les états financiers

Les rapports d'audit

Résumé des gains de financement et d'exploitation

Les entreprises peuvent choisir de faire appel à des experts externes des agences externes pour créer le rapport annuel ou le gérer en interne. Avec un modèle de rapport annuel, vous pouvez prendre des informations à partir de les rapports d'impact et rapports sur les équipes commerciales pour créer votre propre bilan financier et opérationnel.

### Qu'est-ce qui fait un bon modèle de rapport annuel ?

Les rapports annuels doivent contenir des informations financières spécifiques pour aider les actionnaires à comprendre la santé de l'entreprise. Ces rapports sont destinés à fournir des informations sur la capacité à honorer les dettes existantes, les bénéfices ou les pertes de l'année précédente et les plans opérationnels. 💰

Un rapport annuel complet doit comporter :

Des informations financières détaillées : Tout l'intérêt de ce document est de répondre aux exigences réglementaires en fournissant des informations financières approfondies sur les revenus, les bénéfices et les pertes

Tout l'intérêt de ce document est de répondre aux exigences réglementaires en fournissant des informations financières approfondies sur les revenus, les bénéfices et les pertes Une lettre aux parties prenantes: Les rapports annuels commencent généralement par l'énoncé de la mission de votre organisation et les points clés de l'année précédente, alors choisissez un modèle qui comprend une page de couverture pour ces informations

Les rapports annuels commencent généralement par l'énoncé de la mission de votre organisation et les points clés de l'année précédente, alors choisissez un modèle qui comprend une page de couverture pour ces informations **Assistance pour la visualisation des données : cherchez un modèle qui comporte des fonctionnalités telles que des diagrammes, des diagrammes circulaires et des graphiquesTableaux Kanban pour afficher les informations financières clés et les forfaits futurs

Personnalisables polices et conceptions graphiques : Présentez votre rapport annuel conformément aux normes d'image de marque en sélectionnant un modèle qui offre une personnalisation de la typographie, des éléments de conception et des combinaisons de couleurs

10 modèles de rapports annuels gratuits

Vous êtes prêt à rédiger vos rapports annuels ? Vous devrez commencer par recueillir des informations sur les indicateurs financiers clés et les performances opérationnelles. Plongez dans l'équipe l'évaluation des performances des équipes , évaluent la réussite sur objectifs de la gestion de projet et se pencher sur les nombres les plus précis en matière de revenus, de dettes et de bénéfices.

Utilisez ensuite l'un de ces modèles de rapports annuels prédéfinis pour rassembler rapidement toutes les informations dans un seul document informatif. Des modèles tout-en-un aux rapports de progression en passant par les rapports d'analyse financière, vous trouverez ce qu'il vous faut pour informer vos actionnaires. 💪

1. Modèle de rapport annuel ClickUp

Modèle de rapport annuel ClickUp

Modèle de rapport annuel de ClickUp prend une tâche intimidante et la transforme en un processus gérable, étape par étape. De la collecte des données correctes à leur présentation dans un rapport annuel professionnel, ce modèle de rapport annuel gratuit sera votre meilleur ami lorsque vous travaillerez sur vos tâches de fin d'année les plus importantes.

Commencez par collecter les données importantes des états financiers de l'année précédente, des jalons du projet et des rapports de marketing. Ensuite, entrez dans le modèle de rapport annuel et complétez les informations de base telles que le nom de l'entreprise, le logo et les principales personnes impliquées.

Utilisez la section "Faits marquants de l'année" pour mettre en évidence les grandes réussites telles que la croissance des équipes commerciales, l'augmentation des parts de marché et le classement mondial de l'entreprise. Couvrez ensuite au moins deux projets notables, en vous concentrant sur les objectifs et l'impact sur l'ensemble de l'entreprise.

Enfin, passez en revue les bonnes pratiques de l'année qui ont donné les meilleurs résultats, ainsi qu'une analyse financière pour l'ensemble de l'année. Partagez la présentation avec les membres du Tableau, les coéquipiers et les actionnaires. Utilisez les éléments clés du rapport pour améliorer les points suivants les forfaits de communication les entreprises doivent être en mesure d'élaborer des plans de communication, de jeter les bases d'une augmentation des bénéfices et de rationaliser les opérations afin de répondre aux besoins des équipes et des clients Objectifs des RH .

2. ClickUp Modèle de rapport annuel d'entreprise

Modèle de rapport annuel ClickUp Business

Le Modèle de rapport annuel d'entreprise de ClickUp est un outil facile à utiliser pour rassembler, documenter et présenter les données financières à la fin de l'année. Ce modèle de rapport annuel moderne fournit une assistance pour les graphiques avancés, les diagrammes et les outils de données pour partager l'information comme vous le souhaitez.

Commencez par créer un aperçu du rapport en décomposant les informations en résumés des objectifs, de la vision et de la mission de l'entreprise. Couvrez ensuite la stratégie de l'entreprise, y compris les rapports sur la croissance et les partages. Ajoutez des diagrammes et des graphiques pour mettre en évidence les réussites clés et les enseignements à tirer. 📊

La section suivante du modèle de rapport annuel concerne les finances. Rédigez un état financier exposant la situation de l'entreprise et utilisez des nombres concrets pour étayer vos affirmations. Ajoutez une brève conclusion résumant les principales conclusions et terminez par des prévisions pour les prochaines années.

3. Modèle de structure de répartition du travail du rapport annuel ClickUp

ClickUp Rapport annuel Modèle de structure de répartition du travail

Le modèle Modèle de structure de répartition du travail pour le rapport annuel ClickUp rend la création de rapports annuels plus facile que jamais en répartissant le travail. Utilisez le modèle pour décomposer l'ensemble de votre rapport annuel en tâches et sous-tâches. Attribuez-les automatiquement au membre de l'équipe concerné pour recueillir des données analytiques et élaborer des sections du rapport annuel.

Utilisez les différentes vues affichées dans ce modèle de rapport annuel moderne pour visualiser la progression et voir qui travaille sur quoi. Utilisez des drapeaux de priorité pour identifier le travail qui doit être traité immédiatement. Ajoutez des relations pour les dépendances afin que l'équipe sache quelles tâches en bloquent d'autres.

Le diagramme de Gantt intégré vous permet de visualiser rapidement l'échéancier de la création du rapport annuel. Utilisez-le pour obtenir un aperçu général de toutes les tâches en progression. Ouvrez les cartes des tâches individuelles pour obtenir des informations plus détaillées sur les statistiques financières et la progression des rapports.

4. Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Modèle de rapport d'analyse financière ClickUp

Utiliser le modèle Modèle de rapport d'analyse financière de ClickUp pour élaborer un rapport actualisé et détaillé sur la santé financière que vous pouvez utiliser dans le cadre d'un rapport annuel plus important. Les feuilles de calcul préétablies facilitent la saisie des données financières et le suivi des modifications, le cas échéant.

Commencez par remplir les informations de base sur votre entreprise, notamment votre logo, l'adresse de votre entreprise et vos coordonnées. Ajoutez ensuite des graphiques et des diagrammes détaillant les éléments financiers essentiels. Il peut s'agir d'éléments tels que l'analyse des flux de trésorerie, les ratios de liquidité et les ratios d'endettement. 💸

Les sections suivantes comprennent des résumés pour l'évaluation et l'analyse des risques. Ajoutez des données et des récits pour maintenir l'attention du lecteur et l'aider à comprendre la situation de l'entreprise. Terminez en résumant les conclusions clés, les conseils d'amélioration et une brève récapitulation.

Utilisez le rapport pour faire un rapport rapide aux parties prenantes internes ou partagez-le plus largement dans une présentation PowerPoint ou un webinaire avec les actionnaires. Les paramètres de permissions personnalisés vous permettent de contrôler qui voit le rapport et s'il peut le modifier ou non.

5. Modèle de rapport de progression ClickUp

Modèle de rapport de progression ClickUp

Le Modèle de rapport de progression ClickUp est un module complémentaire idéal pour un rapport annuel. Il vous permet de suivre les objectifs d'un projet, de respecter le calendrier et de partager des résumés de la progression avec les actionnaires. Utilisez le modèle de rapport de progression pour évaluer la réussite de chaque membre de l'équipe ou pour suivre les réalisations de l'ensemble du service.

Personnalisez la feuille pour évaluer un seul membre de l'équipe ou le service. Remplissez les informations de base, notamment les titres des postes, la portée du projet et les coordonnées des personnes à contacter. Créez ensuite une évaluation des performances en décomposant les objectifs principaux en indicateurs clés.

Créez une section d'évaluation des compétences dans le modèle en définissant les compétences clés que l'équipe ou l'employé devrait posséder. Décomposez le classement en trois à cinq évaluations. Enfin, terminez le rapport par une section consacrée aux rapports, dans laquelle vous reprenez les indicateurs évalués et les comparez aux objectifs de l'entreprise et du projet.

Utilisez le modèle de rapport de progression pour mettre en évidence les réussites et les points à améliorer dans votre rapport annuel. Le rapport de progression peut également être utilisé pour identifier les cas où les équipes ont amélioré les opérations et renforcé la santé et la réussite de l'entreprise.

6. ClickUp Modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif

ClickUp Modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif

Le Modèle de rapport annuel pour les organisations à but non lucratif de ClickUp permet aux organisations de partager des informations sur leurs activités et leur situation financière. Utilisez les rapports annuels à but non lucratif pour partager les conclusions clés avec le grand public ou offrir des rapports aux défenseurs et aux donateurs. 🤩

Le modèle de rapport annuel à but non lucratif commence par un message du directeur exécutif. Utilisez cette section pour remercier les investisseurs et les bénévoles pour leurs contributions et faire une déclaration sur les réussites de l'année écoulée.

Ensuite, exposez la vision et la mission de votre organisation à but non lucratif. Veillez à expliquer où en est l'entreprise aujourd'hui et où vous l'envisagez pour l'année ou les deux années à venir. La disposition du rapport annuel couvre ensuite les réalisations clés et les activités du programme.

Abordez ensuite les histoires de changement où les personnes ont eu le plus d'impact sur l'organisation au cours de l'année écoulée. Plongez dans les états financiers et partagez des remerciements particuliers aux donateurs et aux bénévoles qui se sont surpassés.

Terminez vos modèles de rapports annuels d'organisations à but non lucratif en mettant l'accent sur les objectifs futurs de l'organisation. Ici, vous pouvez vous concentrer sur les objectifs financiers en termes de collecte de fonds ainsi que sur les projets à venir que vous souhaitez entreprendre.

7. Modèle de rapport annuel de ClickUp LLC

ClickUp LLC Modèle de rapport annuel

Modèle de rapport annuel de la SARL de ClickUp vous permet de partager les détails opérationnels et les résultats financiers de l'année écoulée. Utilisez-le pour gérer les déclarations d'entreprise, gagner du temps dans la création des rapports annuels et garder une trace de la progression au fil des ans.

Ce modèle de rapport annuel d'entreprise comporte quatre sections préconstruites, mais vous pouvez en ajouter d'autres à votre guise. La première section porte sur la croissance du projet, y compris des statistiques financières détaillées. Les sections consacrées à l'équipe en pleine croissance et à la responsabilité sociale de l'entreprise mettent en évidence l'approche de l'entreprise axée sur les personnes.

Enfin, une section consacrée aux forfaits pour l'année à venir vous permet d'ajouter des prévisions financières et des projets potentiels. C'est l'endroit idéal pour obtenir l'adhésion des parties prenantes clés pour l'année à venir.

8. Canva Couverture Moderne Rapport Annuel

via Canva Canva est plus connu pour son design que pour ses rapports annuels. Cependant, cet outil peut prendre un ensemble d'informations généralement ennuyeux et le transformer en un rapport annuel créatif, prêt pour les paramètres et le partage au sein de l'entreprise. Placé sous la fonctionnalité de dizaines de modèles de conception de rapports annuels, le rapport annuel Modern Cover fait partie de nos favoris.

Ce modèle de rapport annuel créatif présente un design bleu et jaune, mais vous pouvez le personnaliser pour y intégrer les couleurs de votre marque ou opter pour une disposition simple en noir et blanc. Personnalisez les caractères pour utiliser votre style de marque dans la couverture du rapport annuel. 👩🏽‍🎨

Ajoutez des photos, des graphiques et des icônes pour faire ressortir le design. Téléchargez la conception en deux clics et partagez-la instantanément sur tous les forums, des médias sociaux à votre document de rapport annuel interne.

9. Modèle de rapport annuel de fin d'année de Venngage

via Venngage

Venngage est un outil professionnel de conception d'infographies qui propose un modèle de rapport annuel de fin d'année accrocheur. Le design vintage présente des palettes de couleurs rétro que vous pouvez personnaliser en fonction de l'image de marque de votre entreprise.

Le modèle de six pages commence par une page de couverture, une introduction et un tableau des contenus. Les pages suivantes traitent des faits marquants de la fin de l'année, des tendances du secteur et des performances. Tout au long du modèle gratuit, vous trouverez des couleurs vives, des dégradés et des diagrammes pour mettre en évidence les informations les plus importantes du rapport d'activité rapports de dépenses et autres documents financiers.

Ce modèle de rapport annuel attrayant est mieux utilisé pour les Business qui veulent fournir de courts aperçus sur les rapports d'affaires de l'année écoulée. Ajoutez plus de pages et d'informations si vous préférez un rapport plus approfondi.

10. Modèle de rapport annuel par Envato

via Envato Elements

Le modèle de rapport annuel d'Envato est une approche approfondie de 24 pages pour informer les actionnaires de l'état de votre entreprise. Doté d'un design professionnel, le produit final peut être partagé sous forme de PDF ou de pièce jointe à un e-mail. 📧

Cet exemple de rapport annuel vous permet de présenter votre entreprise de manière formelle et accrocheuse. Utilisez-le pour partager les bilans trimestriels de l'entreprise , les victoires clés et les états financiers avec les parties concernées.

Modifiez toutes les couleurs du document en un seul endroit pour qu'elles correspondent à votre image de marque. Utilisez les polices de caractères gratuites intégrées pour modifier le texte afin de respecter les directives de votre marque. Ce travail fonctionne de manière optimale avec Adobe InDesign et offre des fonctionnalités vectorielles et en couches pour des conceptions plus élaborées.

Mettre à jour les actionnaires avec les modèles de rapports annuels

Avec un simple modèle de rapport annuel, vous informerez vos actionnaires de la santé et de la situation financière de l'entreprise plus rapidement que jamais. Qu'il s'agisse de magnifiques conceptions personnalisables ou de dispositions simples et informatives, il existe un moyen de partager vos informations comme vous le souhaitez. Inscrivez-vous à ClickUp dès aujourd'hui et commencez à créer un rapport annuel complet qui ne manquera pas d'être informatif et engageant. Parcourez plus de 1 000 modèles pour recueillir des données pour les rapports financiers et tirez parti des 15+ affichages et outils de personnalisation pour suivre la réussite tout au long de l'année. Lorsque vous êtes prêt à rédiger un rapport annuel, il existe plusieurs options de modèles de ClickUp pour faire le travail terminé. 🌻