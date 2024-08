10 meilleurs logiciels de retouche photo en 2024 (avis et prix)

Même les photographes, graphistes et influenceurs de médias sociaux les plus talentueux du monde ont besoin d'aide pour peaufiner leurs photos jusqu'à ce qu'elles soient (pardonnez le jeu de mots) parfaites.

Si l'éclairage et les angles ont certainement leur importance, les logiciels de modification en cours sont toujours indispensables pour obtenir le bon look. ✨

Des améliorations subtiles aux transformations spectaculaires, les bons outils de modification en cours donnent aux professionnels et aux amateurs le pouvoir de transformer leurs photos en quelques clics.

Mais quels sont les logiciels de modification en cours qui valent la peine que vous y consacriez du temps et de l'argent ? 💸

Nous vous montrons comment repérer un logiciel de modification en cours de qualité professionnelle et partageons avec vous les 10 meilleurs outils de modification en cours de l'année, ainsi qu'un outil supplémentaire pour organiser et gérer vos projets visuels.

Qu'est-ce que vous devez rechercher dans les outils de modification en cours ? ?

Bien sûr, l'application native de modification en cours de votre smartphone peut convenir pour les selfies Instagram, mais vous avez besoin de quelque chose qui a plus de punch. 🥊

Si vous êtes sur le marché pour quelques autres programmes de modification en cours de photo, recherchez ces fonctionnalités :

Fonctionnalités d'édition : Quels types de modifications faites-vous à vos images ? Des fonctionnalités telles que la suppression de l'arrière-plan, la correction des couleurs, le redimensionnement et la manipulation d'images sont des incontournables courants. Les solutions avancées peuvent offrir des fonctions de retouche photo HDR, de correction des lentilles et de modification en cours, alors sachez quelle puissance vous souhaitez avant de faire vos achats

Quels types de modifications faites-vous à vos images ? Des fonctionnalités telles que la suppression de l'arrière-plan, la correction des couleurs, le redimensionnement et la manipulation d'images sont des incontournables courants. Les solutions avancées peuvent offrir des fonctions de retouche photo HDR, de correction des lentilles et de modification en cours, alors sachez quelle puissance vous souhaitez avant de faire vos achats Interface conviviale : il s'agit d'un élément essentiel, en particulier pour les débutants. Recherchez un logiciel intuitif avec des fonctions de glisser-déposer et un accès facile via une application mobile

: il s'agit d'un élément essentiel, en particulier pour les débutants. Recherchez un logiciel intuitif avec des fonctions de glisser-déposer et un accès facile via une application mobile Compatibilité : Certains des meilleurs logiciels de modification en cours de photo au monde sont uniquement pour Android ou iOS, pas pour les deux. Avant de vous abonner, assurez-vous que l'outil travaille avec votre système d'exploitation de bureau et votre appareil mobile

: Certains des meilleurs logiciels de modification en cours de photo au monde sont uniquement pour Android ou iOS, pas pour les deux. Avant de vous abonner, assurez-vous que l'outil travaille avec votre système d'exploitation de bureau et votre appareil mobile Assistance multiformat: Les outils de modification en cours de photo de niveau professionnel peuvent mettre en forme divers formats de fichiers, notamment les fichiers JPG, PNG et RAW

Les outils de modification en cours de photo de niveau professionnel peuvent mettre en forme divers formats de fichiers, notamment les fichiers JPG, PNG et RAW Automatisation: Recherchez des fonctionnalités alimentées par l'IA qui simplifient les tâches complexes telles que la suppression d'objets et le remplacement du ciel. Les préréglages en un clic et les ajustements automatisés permettent également de gagner beaucoup de temps

Les 10 meilleurs logiciels de modification en cours à utiliser en 2024

Les éditeurs visuels changent tout le temps, mais il y a quelques gagnants clairs sur le marché. Consultez cette liste pour trouver les meilleures applications de modification en cours pour vos besoins. 🏆

1. Adobe Photoshop

via Adobe Il n'y a pas de nom plus connu dans le domaine de la modification en cours d'images numériques qu'Adobe Photoshop. Non seulement cette puissante application de retouche photo est dotée d'outils avancés que les professionnels de la photographie connaissent et apprécient déjà, mais la version actuelle de Photoshop inclut également l'IA générative, la fusion d'images et les transformations en un seul clic. 🖱️

Les meilleures fonctionnalités de Photoshop

Ajouter un nouveau contenu aux photos grâce à l'IA générative

Outils de retouche tels que le pinceau de cicatrisation des taches pour éliminer toutes les imperfections

Créez des photos composites en superposant deux images ou plus

Besoin d'un meilleur arrière-plan ? Utilisez les préréglages de remplacement du ciel pour modifier davantage les images

Limites de Photoshop

De nombreux utilisateurs affirment que le logiciel possède tellement de fonctionnalités qu'il est difficile d'avoir l'impression de vraiment maîtriser l'outil un jour

D'autres affirment que les tailles de stockage de fichiers requises sont limitantes, bien que vous puissiez y remédier en vous abonnant au forfait Photoshop basé sur le cloud (mais il n'existe pas de version gratuite)

Tarifs de Photoshop

Photographie (1 To): 19,99 $/mois

19,99 $/mois Photoshop: 22,99 $/mois

22,99 $/mois Creative Cloud Toutes les applications : 59,99 $/mois

Évaluations et critiques de Photoshop

G2: 4.6/5 (12,800+ reviews)

4.6/5 (12,800+ reviews) Capterra: 4.8/5 (2,000+ commentaires)

2. Adobe Lightroom

via Adobe Lightroom est un autre puissant logiciel de modification en cours d'Adobe que les créateurs visuels utilisent pour peaufiner et organiser leurs images. Si vous devez ajuster les filtres, l'éclairage et l'exposition en masse, Adobe Lightroom est la solution idéale. C'est un excellent complément à Photoshop : effectuez des modifications importantes dans Photoshop, puis transférez votre travail dans Lightroom pour superposer les cours et obtenir des photos professionnelles impeccables. 🖼️

Lightroom meilleures fonctionnalités

Utilisez les outils de correction de Lightroom pour supprimer les imperfections ou les sujets indésirables

Essayez les préréglages alimentés par l'IA pour effectuer des modifications par lots ou pour aller encore plus loin dans vos compétences en matière de retouche photo

Les outils de masquage facilitent la modification en cours de certaines parties de vos photos

Si vous souhaitez quelque chose de plus personnalisé, Lightroom vous permet de télécharger vos propres filtres

Organisez rapidement vos images à l'aide du stockage cloud pour un flux de travail plus rationalisé

Lightroom limites

Certaines personnes disent que Lightroom peut être bogué

Photoshop est préférable pour les manipulations d'images lourdes

Lightroom prix

Photographie (20 Go): 9,99 $/mois

9,99 $/mois Lightroom (1To): 9,99 $/mois

9,99 $/mois Photographie (1 To): 19,99 $/mois

G2: 4.6/5 (3,100+ reviews)

4.6/5 (3,100+ reviews) Capterra: 4.8/5 (260+ avis)

3. GIMP

via GIMP GIMP est sans doute le meilleur logiciel de modification en cours de photo gratuit sur le marché. Cet éditeur d'images open-source travaille sous Linux, macOS et Windows. Étant donné qu'il est open-source, vous êtes libre de peaufiner son code source et ses paramètres comme bon vous semble.

GIMP meilleures fonctionnalités

À faire du code ? Utilisez C, C++, Python et d'autres langages pour personnaliser GIMP

Personnalisez rapidement GIMP pour n'afficher que les outils que vous utilisez le plus ⚒️

Améliorez vos photos avec le mode correcteur, la distorsion de la perspective, etc

Utilisez l'outil de clonage pour supprimer les objets indésirables ou retouchez les petites imperfections avec l'outil de cicatrisation

GIMP limites

Plusieurs utilisateurs disent que l'interface de GIMP est un peu vieillotte

D'autres utilisateurs disent que l'outil de sélection, l'outil de recadrage et les calques sont difficiles à utiliser

GIMP prix

Free

G2: 4.3/5 (1,400+ reviews)

4.3/5 (1,400+ reviews) Capterra: 4.4/5 (3,400+ commentaires)

4. Capture One

via Capture One Capture One est un outil de modification en cours de photo conçu pour les professionnels occupés. À faire non seulement une suite complète de fonctionnalités de modification en cours de photo et IA, mais aussi gérer les flux de travail de la photographie. Partagez des images et obtenez des commentaires de votre équipe, appliquez automatiquement des modifications en cours, et plus encore dans cette plateforme intuitive. ✅

Capture One meilleures fonctionnalités

Passez en mode Live pour voir instantanément collaborer avec votre équipe

Utilisez les préréglages de style pour modifier rapidement les photos

Vous devez traiter un grand nombre de photos ? Utilisez la fonction Édition rapide pour effectuer des modifications en cours en quelques clics

Capture One est livré avec la fonction Dépoussiérage automatique qui permet de supprimer les taches de poussière sur les photos

Capture One limites

Les photographes professionnels affirment que le logiciel n'offre pas d'assistance pour l'empilage HDR ou les plug-ins

Les options d'exportation de fichiers de Capture One sont limitées

Capture One prix

Capture One Pro bureau: $14.92/mois, facturé annuellement

$14.92/mois, facturé annuellement Offre groupée "Tout en un": 21,58 $/mois, facturation annuelle

21,58 $/mois, facturation annuelle Capture One Licence perpétuelle Pro: 299

G2: 4.6/5 (60+ reviews)

4.6/5 (60+ reviews) Capterra: 4.7/5 (60+ avis)

5. Canva

via Canva Canva

est le logiciel de modification en cours par glisser-déposer préféré de tous. Que vous soyez au bureau ou en déplacement, les modèles graphiques préfabriqués de Canva vous font gagner énormément de temps. Il est incroyablement intuitif et fonctionne très bien pour les personnes n'ayant pas d'expérience en matière de conception graphique. 🙌

Canva meilleures fonctionnalités

Qui a besoin de Midjourney ? Utilisez Canva IA pour générer des images à l'aide d'invitations écrites

Transformez rapidement vos photos avec Magic Edit IA

Collaborez avec votre équipe sur les documents, présentations, vidéos et autres de Canva

Accédez à des modèles de graphiques, à une énorme bibliothèque de photos de stock et à un référentiel d'images vectorielles

Canva limites

Il ne permet pas d'effectuer des modifications en cours comme Photoshop

Plusieurs utilisateurs souhaiteraient que Canva propose davantage de modèles personnalisables

Canva prix

Canva Free (gratuit)

(gratuit) Canva Pro: 14,99 $/mois par utilisateur

14,99 $/mois par utilisateur Canva pour les Teams: 29,99 $/mois pour les cinq premières personnes

G2: 4.7/5 (4,400+ reviews)

4.7/5 (4,400+ reviews) Capterra: 4.7/5 (11,500+ reviews)

6. Skylum Luminar Neo

via L'asile Luminar Neo est un outil de modification en cours des photos alimenté par l'IA qui facilite la suppression d'objets sur les photos, l'agrandissement des photos, la modification du ciel ou même l'échange des sujets des photos. Mais ne vous inquiétez pas : la plateforme vous donne également beaucoup de pouvoir pour recolorer, filtrer et ajuster manuellement vos photos. 💡

Luminar Neo meilleures fonctionnalités

Utilisez Relight IA pour ajouter un éclairage professionnel à vos photos

Obtenez le plug-in Luminar Neo et ajoutez son Capacités de l'IA à Photoshop

Créez un aspect cohérent sur toutes les photos grâce aux préréglages multiformes de Luminar Neo

Cet outil assiste les fichiers JPEG, PNG, TIFF et d'autres types de fichiers

Luminar Neo limites

Certains utilisateurs affirment que les fonctionnalités de l'IA sont aléatoires

D'autres disent que la plateforme est lente à se mettre en place

Luminar Neo prix

**Un mois : 14,95 $/mois

12 mois: 9,92 $/mois, facturation annuelle

9,92 $/mois, facturation annuelle 24 mois: 7,46 $/mois, facturé tous les deux ans

G2: 4.2/5 (70+ reviews)

4.2/5 (70+ reviews) Capterra: 4.6/5 (5+ avis)

7. DxO PhotoLab

via DxO DxO facture PhotoLab comme un logiciel de modification de photo de fichier RAW achevé pour les photographes professionnels. C'est peut-être trop pour les affiches Instagram de tous les jours, mais si vous voulez une puissance de feu photographique sérieuse, c'est l'endroit où aller. 📸

Les meilleures fonctionnalités de PhotoLab

Améliorez la clarté de vos photos grâce au débruitage

DxO Smart Lighting ajuste rapidement les ombres et les hautes lumières

Utilisez l'outil ReTouch pour supprimer les distractions et les imperfections d'un simple geste du poignet

Créez des masques intelligents - sans calques - avec U Point™

Limites de PhotoLab

Certains utilisateurs affirment que l'interface utilisateur est difficile à manier

D'autres se disent déçus par le manque de personnalisation

Tarifs de PhotoLab

$229

Évaluations et critiques de PhotoLab

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (10+ reviews)

8. Midjourney

via Voyage à mi-parcours Voyage à mi-parcours

a fait des vagues dans le monde de la conception graphique, en surfant sur les outils alimentés par l'IA comme ChatGPT. Cet outil IA génère des images incroyablement détaillées avec des invitations textuelles que vous fournissez à un chatbot IA. Utilisez l'outil pour

créer de nouveaux visuels

à partir de rien ou téléchargez vos propres photos pour les modifier en cours. 🤖

Les meilleures fonctionnalités de Midjourney

Styliser les images avec des esthétiques prédéfinies comme "chaos" et "bizarre"

Essayez des outils d'invite avancés comme les permutations, les remasters et les graines

Utilisez la commande vidéo pour convertir votre grille d'images en un court clip vidéo

Modifiez les rapports hauteur/largeur, les tailles et bien d'autres choses encore à l'aide de quelques commandes texte

Les limites du voyage

Les outils d'IA génèrent parfois des artefacts étranges, comme des doigts ou des yeux supplémentaires, alors vérifiez votre travail avec soin 👀

Vous ne pouvez utiliser Midjourney que si vous rejoignez le serveur Discord du chatbot

Tarifs de Midjourney

**Forfait de base : 10 $/mois

Forfait standard: 30$/mois

30$/mois Forfait Pro: 60$/mois

60$/mois Forfait Mega: 120$/mois

Évaluations et critiques de Midjourney

G2: 4.4/5 (70+ reviews)

4.4/5 (70+ reviews) Capterra: N/A

9. Affinity Photo

via Photo d'affinité À faites-vous un travail sur plusieurs appareils et systèmes d'exploitation ? Si c'est le cas, Affinity Photo pourrait être le logiciel de modification en cours compatible dont vous rêvez. Il s'agit du seul logiciel de modification en cours de photo aux fonctionnalités complètes disponible pour macOS, Windows et l'iPad. Conçu pour les professionnels, Affinity Photo est livré avec des outils de flux de travail intégrés pour

l'assistance à la collaboration en matière de conception

.

Affinity Photo meilleures fonctionnalités

Retouchez la peau avec des outils tels que Blemish Removal, Burn, Patch et Clone

Prenez vos photos en format RAW et faites ressortir tous les détails dans Affinity Photo

Choisissez parmi une bibliothèque de préréglages de pinceaux ou téléchargez les vôtres

Affinity Photo assiste les compositions complexes et volumineuses avec de multiples effets et calques

Affinity Photo limites

Affinity Photo n'offre pas d'assistance pour le traitement RAW par lots

Certains utilisateurs estiment que l'assistance client laisse à désirer

Affinity Photo prix

MacOS : 69,99

69,99 Windows : 69,99

69,99 iPad : 18,49

G2: 4.5/5 (200+ commentaires)

4.5/5 (200+ commentaires) Capterra: 4.8/5 (80+ commentaires)

10. Cyberlink PhotoDirector 365

via Cyberlink PhotoDirector 365 de Cyberlink est un autre outil de modification en cours alimenté par l'IA. Plus convivial que des solutions comme Photoshop, il permet d'améliorer les photos en un seul clic, grâce à l'IA.

PhotoDirector 365 meilleures fonctionnalités

PhotoDirector 365 retouche automatiquement les portraits et les corps

Utilisez la fonction [Générateur d'art IA](https://clickup.com/fr-FR/blog/62466/generateurs-d'art-ai/ CLICKUP AI) pour créer des images et des graphiques personnalisés

Créez des paramètres amusants avec le générateur de scènes IA

Nettoyez vos photos avec l'outil de débruitage

Limites de PhotoDirector 365

La licence à vie n'est disponible que sous Windows

Certains utilisateurs disent que l'importation et l'exportation sont un peu lentes

Tarifs de PhotoDirector 365

Licence à vie pour PhotoDirector 2024 Ultra: $99.99

$99.99 Licence à vie pour PowerDirector 2024 Ultimate et PhotoDirector 2024: $169.99

$169.99 PhotoDirector 365: 3,75 $/mois, facturé annuellement

3,75 $/mois, facturé annuellement Director Suite 365: 8,33 $/mois, facturé annuellement

Évaluations et critiques de PhotoDirector 365

G2: N/A

N/A Capterra: 4.4/5 (5+ reviews)

Autres outils de conception

Les outils de modification en cours de cette liste feront certainement ressortir vos images, mais ils ne peuvent pas tout gérer.

Les équipes de professionnels ont besoin d'aide pour gérer le processus de création, d'optimisation et de partage des visuels. Si vous avez déjà essayé de travailler avec une équipe créative, vous savez à quel point il est difficile de mettre tout le monde sur la même page avec autant d'éléments en mouvement.

Heureusement, des outils tels que ClickUp rassemblent tout le monde dans le même espace, en apportant à tous les membres de l'équipe de création une vision commune

gestion de projet

, des outils d'IA, et bien plus encore, au sein d'une plateforme unique. 🌻

#

ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-Views.gif Différentes affichages de ClickUp /$$$img/

Explorez ClickUp pour gérer vos projets avec la puissance de l'IA, 15+ vues et des automatisations de tâches

Prenez votre outil de modification en cours favori et venez sur ClickUp pour gérer tous vos projets de photographie et d'image.

Les équipes de conception adorent utiliser ClickUp

pour gérer les

processus de conception

de rationaliser les charges de travail et d'accélérer la collaboration et les approbations.

Créez une

Environnements de travail ClickUp

pour afficher tous les projets, tâches, assignés et dates d'échéance en un seul endroit. Basculez entre les vues Liste, Calendrier, Échéancier et autres pour visualiser rapidement la capacité et les échéances de votre équipe. 🎯

ClickUp AI

permet également aux équipes de conception et aux photographes de gagner beaucoup de temps. Indiquez simplement à l'outil IA votre rôle et ce que vous voulez faire, et il s'occupera de tout à partir de là. Faites confiance à ClickUp AI pour rédiger des e-mails, modifier en cours, résumer des notes et relire des copies. 📝

Les meilleures fonctionnalités de ClickUp

Visualiser rapidement la capacité de l'équipe dans plusieurs affichages

Partager des maquettes, des idées et des commentaires viaTableaux blancs ClickUp en temps réel

Besoin d'un coup de main ? Laissez l'IA de ClickUp faire le gros du travail à votre place

Rassemblez les demandes de conception et organisez les priorités de votre équipe dans une interface simple de type glisser-déposer

Limites de ClickUp

ClickUp a beaucoup de fonctionnalités, il peut donc y avoir une courbe d'apprentissage pour les débutants

Un essai gratuit est disponible, mais après cela, ClickUp AI n'est disponible que sur les forfaits payants

Tarification de ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7$/mois par utilisateur

7$/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

Évaluations et critiques de ClickUp

G2: 4.7/5 (9,200+ reviews)

4.7/5 (9,200+ reviews) Capterra: 4.6/5 (3,900+ reviews)

Gestion de projet visuelle sans la courbe d'apprentissage

Que vous soyez photographe, graphiste ou star des médias sociaux en herbe, les outils de modification en cours, même basiques, sont indispensables.

Les 10 options de logiciels de modification en cours de cette liste donneront certainement du panache à vos images. Mais lorsque vous avez besoin de rassembler toutes vos tâches photographiques en un seul endroit, optez pour ClickUp. 🤩

ClickUp permet d'organiser facilement les discussions, les fichiers, les tâches, les projets et bien plus encore dans une interface simple et conviviale pour les débutants. Essayez la plateforme dès maintenant : Créez gratuitement votre environnement de travail ClickUp.