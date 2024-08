10 meilleures alternatives à Hubspot pour les équipes marketing en 2024 (avis et prix)

HubSpot est le Saint-Graal des spécialistes du marketing dans le monde entier et se targue de plus de 194 000 clients dans plus de 120 pays à travers le monde. Il offre des fonctions de marketing, notamment des formulaires, un chat en direct, du marketing par courriel et un système de gestion de la relation client (CRM) bien intégré.

Mais cela signifie-t-il que HubSpot est la meilleur logiciel d'automatisation du marketing pour vous ?

Eh bien, seulement pour certains.

Le principal problème avec HubSpot est son prix. HubSpot fixe le prix de chaque produit différemment, comme le Marketing Hub, le logiciel Sales CRM et le Service Hub. Bien que vous puissiez acheter chaque produit séparément, les offres groupées augmentent votre investissement total.

Bien que HubSpot soit un acteur majeur de l'automatisation du marketing, de nombreuses petites équipes cherchent des alternatives pour élever leurs stratégies de marketing au niveau supérieur.

Il existe peut-être de meilleurs choix que HubSpot si vous souhaitez un logiciel économique pour les petites et moyennes entreprises.

Dans cet article, nous allons mettre en lumière les 10 meilleures alternatives à HubSpot. Nous aborderons leurs principales caractéristiques, leurs avantages et inconvénients, leurs prix et les évaluations des clients pour vous aider à trouver le meilleur logiciel d'automatisation du marketing adapté aux besoins uniques de votre entreprise.

Que rechercher dans une alternative à HubSpot ?

HubSpot fournit un ensemble holistique de fonctionnalités pour vous permettre de rationaliser vos opérations.

Cependant, lorsqu'il s'agit de cas d'utilisation spécifiques, vous pouvez trouver des alternatives dans cette liste qui sont mieux adaptées. Voici quelques attributs clés à rechercher dans une alternative à HubSpot :

Fonctionnalités et capacités avancées: Recherchez un outil qui fournira un petit plus à votre équipe marketing avec des fonctionnalités d'automatisation du marketing par email et de CRM

Recherchez un outil qui fournira un petit plus à votre équipe marketing avec des fonctionnalités d'automatisation du marketing par email et de CRM Facilité d'utilisation: Choisissez une alternative à HubSpot qui est intuitive, facile à naviguer, et qui n'a pas une courbe d'apprentissage abrupte

Choisissez une alternative à HubSpot qui est intuitive, facile à naviguer, et qui n'a pas une courbe d'apprentissage abrupte Capacités d'intégration: Évaluez votre option pour des capacités d'intégration transparentes avec des systèmes logiciels critiques

Évaluez votre option pour des capacités d'intégration transparentes avec des systèmes logiciels critiques **Le prix de HubSpot est un point sensible, en particulier pour les petites équipes de marketing et les entreprises. Choisissez des outils qui sont abordables et qui offrent un bon rapport qualité-prix

Les 10 meilleures alternatives à HubSpot à utiliser en 2024

Voici notre liste des 10 meilleures alternatives à HubSpot pour votre équipe marketing en 2024.

1. ClickUp

ClickUp est une solution complète de logiciel de gestion de projet gratuit et un logiciel tout-en-un outil de productivité qui convient à toutes les équipes de marketing, quelle que soit leur taille ou leur secteur d'activité.

L'outil Espace de travail pour la gestion de projets marketing de Clickup est particulièrement adapté à l'automatisation du marketing. Il offre des fonctionnalités essentielles, notamment des vues de calendrier, des tableaux Kanban et des possibilités de collaboration en temps réel.

Gérez des tâches et des projets, et collaborez efficacement avec votre équipe en utilisant ClickUp

Faites du brainstorming, planifiez et exécutez vos programmes de marketing avec ClickUp

Créez des calendriers de contenu et gérez les calendriers de publication à l'aide du logiciel. Automatisez le marketing par courriel grâce à outils de productivité pour le courrier électronique les outils de productivité de la messagerie électronique, améliorent votre productivité avec les outils intégrés de modèles de gestion de campagne marketing intégrés et de visualiser rapidement les progrès réalisés grâce à ses différents tableaux de bord qui permettent d'identifier les goulets d'étranglement avant qu'ils ne retardent un projet.

Et ce n'est pas tout ! Automatisation de ClickUp vous permet de créer des flux de travail en utilisant plus de 50 actions distinctes. Sélectionnez l'un des plus de 100 flux de travail automatisés prédéfinis de ClickUp. Utilisez ClickUp Automation pour mettre à jour automatiquement les statuts, envoyer des messages et assigner des tâches ou des commentaires.

Laissez les automatismes ClickUp faire votre travail.

Travaillez à travers les applications de la plateforme collaborative de Clickup avec des flux de travail prédéfinis ou personnalisables.

ClickUp propose également des milliers de modèles pour créer des flux de travail plans marketing , plans de communication et calendriers de contenu avec différents tableaux de bord et vues pour vous permettre de rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs.

En outre, l'outil Assistant d'écriture ClickUp AI est l'un des meilleurs Outils d'écriture AI pour vous aider à générer rapidement des documents marketing essentiels tels que des notes de synthèse, des campagnes de marketing par courrier électronique, des articles de blog et des études de cas.

Utilisez l'assistant de rédaction IA de ClickUp pour générer des articles de blog, trouver des idées, rédiger des courriels, etc ClickUp AI aide les spécialistes du marketing à affiner et à personnaliser les messages en fonction des besoins des clients et de l'endroit où ils se trouvent dans leur parcours d'achat.

Les meilleures caractéristiques de ClickUp

Automatisation du marketing: Fonctions d'automatisation du marketing robustes avec des options de personnalisation étendues pour simplifier les flux de travail du marketing

Fonctions d'automatisation du marketing robustes avec des options de personnalisation étendues pour simplifier les flux de travail du marketing Gestion des tâches: Créez des tâches récurrentes, communiquez-les et assignez-les aux parties prenantes concernées pour des opérations plus fluides

Créez des tâches récurrentes, communiquez-les et assignez-les aux parties prenantes concernées pour des opérations plus fluides Modèles personnalisables: Accédez à la vaste collection de modèles personnalisables, notammentparcours client et automatisation du courrier électronique modèles

Accédez à la vaste collection de modèles personnalisables, notammentparcours client et automatisation du courrier électronique modèles Suivi du pipeline: Puissante fonctionnalité de visualisation du pipeline avec plus de 10 vues hautement adaptables, y compris des tableaux Kanban et des vues Tableau, pour suivre les comptes de vente tout au long de l'entonnoir

Puissante fonctionnalité de visualisation du pipeline avec plus de 10 vues hautement adaptables, y compris des tableaux Kanban et des vues Tableau, pour suivre les comptes de vente tout au long de l'entonnoir Assistance IA: Assistant IA ClickUp pour rationaliser la création de pages d'atterrissage, d'articles de médias sociaux, d'articles de blog et d'autres contenus

Limitations de ClickUp

La vue Gantt manque de personnalisation et de flexibilité

Problèmes de chargement des projets

Prix de ClickUp

Gratuit pour toujours

illimité: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Entreprise: 12 $/mois par utilisateur

12 $/mois par utilisateur Business Plus: 19$/mois par utilisateur

19$/mois par utilisateur Entreprise: Tarification personnalisée

Note: ClickUp AI est disponible pour 5$ par espace de travail sur tous les plans payants.

G2: 4.7/5 (2,000+ reviews)

4.7/5 (2,000+ reviews) Capterra: 4.7/5 (2,000+ reviews)

2. Coquille d'araignée

via Schéma de base Nutshell est une solution CRM qui prend en charge l'engagement des clients, l'automatisation du marketing, les prévisions de vente et la gestion du pipeline de revenus, le tout sur une seule et même plateforme.

Nutshell fournit un référentiel centralisé pour importer, gérer et exporter les données des contacts. Son puissant outil d'email marketing, Nutshell Campaigns, offre de puissantes fonctions de filtrage pour établir des audiences et construire et délivrer des email blasts, des newsletters, et des séquences de goutte-à-goutte .

Les meilleures caractéristiques en bref

Gestion du pipeline: Plusieurs vues du pipeline, y compris un tableau déroulant et une carte visuelle

Plusieurs vues du pipeline, y compris un tableau déroulant et une carte visuelle Rappels d'activité: Outil de séquence avec alertes opportunes pour le suivi des clients

Outil de séquence avec alertes opportunes pour le suivi des clients Formulaires intelligents: Formulaires web intelligents faciles à intégrer pour la capture de prospects

Formulaires web intelligents faciles à intégrer pour la capture de prospects Automatisation des ventes: Marqueurs de progression des ventes avec une fonction de glisser-déposer permettant aux utilisateurs de désigner les prospects comme gagnés, annulés ou perdus

Marqueurs de progression des ventes avec une fonction de glisser-déposer permettant aux utilisateurs de désigner les prospects comme gagnés, annulés ou perdus CRM: Nombre illimité de contacts CRM et stockage de données

Nombre illimité de contacts CRM et stockage de données Rapports et analyses: Fonction de rapport avec des points de données, tels que les ventes conclues, la productivité, les prévisions de revenus, etc. qui vous permettent de générer des présentations et des graphiques en toute transparence

Limitations de Nutshell

Barre de contact des prospects peu pratique

Limitations dans les personnalisations et les recherches par mot-clé

Prix de la coquille de noix

Fondation: 16 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

16 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Pro: 42 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement)

42 $ par utilisateur et par mois (facturé annuellement) Power AI: 52 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

52 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle) Entreprise: 67 $ par utilisateur et par mois (facturation annuelle)

Vous pouvez essayer l'un des plans gratuits pendant 14 jours.

Revues et évaluations de Nutshell

G2: 4.2/5 (919+ commentaires)

4.2/5 (919+ commentaires) Capterra: 4.2/5 (447+ commentaires)

3. Brevo

via Brevo Brevo (anciennement Sendinblue) est une suite CRM avec de multiples fonctionnalités d'automatisation du marketing visant à vous aider à vous développer plus rapidement.

Bien que sa base soit une plateforme de marketing par courriel pour les petites et moyennes entreprises, elle offre une automatisation du marketing pour la création et la gestion de pages d'atterrissage, de campagnes publicitaires sur les médias sociaux et d'autres fonctions d'automatisation du marketing pour les petites et moyennes entreprises outils de marketing entrant .

Les meilleures caractéristiques de Brevo

Automatisation des ventes: Personnalisation cross-canal, analyse et déclencheurs pour simplifier votre flux de travail de vente

Personnalisation cross-canal, analyse et déclencheurs pour simplifier votre flux de travail de vente Annonces Facebook : Annonces de reciblage automatisées pour capturer les bons prospects

Annonces de reciblage automatisées pour capturer les bons prospects API: Catalogue d'API bien fourni pour simplifier les intégrations

Catalogue d'API bien fourni pour simplifier les intégrations Messagerie adaptée aux mobiles: Marketing par SMS et WhatsApp pour cibler les clients de manière adaptée aux mobiles

Marketing par SMS et WhatsApp pour cibler les clients de manière adaptée aux mobiles Personnalisation des pages d'atterrissage: Constructeur de formulaires par glisser-déposer pour personnaliser vos pages

Constructeur de formulaires par glisser-déposer pour personnaliser vos pages Marketing par e-mail: Segmentation automatisée des listes d'e-mails pour améliorer les taux de clics

Limitations de Brevo

L'installation peut être difficile pour les débutants

Il est difficile d'ajouter et de supprimer des membres d'un plan

Tarifs de Brevo

Gratuit pour toujours

Démarrage: 25$/mois (facturé annuellement)

25$/mois (facturé annuellement) Entreprise: 65$/mois (facturé annuellement)

65$/mois (facturé annuellement) BrevoPlus: Tarification personnalisée

Revues et évaluations de Brevo

G2: 4.5/5 (680+ commentaires)

4.5/5 (680+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (1910+ commentaires)

4. Campagne active

via Campagne active ActiveCampaign est un outil d'automatisation du marketing destiné aux entreprises centrées sur l'utilisateur qui cherchent à stimuler la croissance avec une petite équipe de marketing.

Il offre une solution CRM complète, des outils de marketing par courriel et des outils d'automatisation simples pour les appels entrants et sortants flux de travail marketing pour vous aider à offrir une expérience client optimale.

ActiveCampaign utilise des déclencheurs d'action prédéterminés dans le pipeline de vente pour générer et envoyer des séquences d'e-mails en mode automatique, à l'instar de HubSpot. Le logiciel recueille des données sur les utilisateurs à partir des médias sociaux, de la messagerie texte, des pages de renvoi, du chat en direct et d'autres supports en ligne afin de cibler les prospects à fort potentiel.

Les meilleures fonctionnalités d'ActiveCampaign

**Alertes d'activité : rappels automatiques pour les dates importantes et les suivis des clients

Carte des automatisations: Vue claire de toutes les automatisations avancées en un seul endroit pour faciliter le suivi et le reporting de ce à quoi les clients répondent

Vue claire de toutes les automatisations avancées en un seul endroit pour faciliter le suivi et le reporting de ce à quoi les clients répondent Intégration avec Shopify: Des e-mails de bienvenue aux notifications d'abandon de panier, tout peut être automatisé tout au long du cycle de vie des interactions avec les clients

Des e-mails de bienvenue aux notifications d'abandon de panier, tout peut être automatisé tout au long du cycle de vie des interactions avec les clients Fonctionnalité de score d'engagement: Suivi des actions des acheteurs fidèles en notant leurs actions

Suivi des actions des acheteurs fidèles en notant leurs actions Outil d'évaluation des prospects intégré: Évaluez les prospects en fonction de leur intention et de leur budget pour une gestion rapide du pipeline de vente

Évaluez les prospects en fonction de leur intention et de leur budget pour une gestion rapide du pipeline de vente Messages adaptés aux mobiles: Marketing SMS automatisé et messages sur site

Limitations d'ActiveCampaign

Les rapports n'incluent pas l'attribution

Problèmes et décalages occasionnels

Tarification d'ActiveCampaign

Lite: 29$/mois par utilisateur (facturé annuellement)

29$/mois par utilisateur (facturé annuellement) Plus: 49$/mois pour trois utilisateurs (facturé annuellement)

49$/mois pour trois utilisateurs (facturé annuellement) Professionnel: 149$/mois pour cinq utilisateurs (facturé annuellement)

149$/mois pour cinq utilisateurs (facturé annuellement) Entreprise: Tarification personnalisée

Vous pouvez essayer tous les plans gratuitement pendant 14 jours.

Revues et évaluations d'ActiveCampaign

G2: 4.5/5 (10675+ commentaires)

4.5/5 (10675+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (2335+ commentaires)

5. Keap

via Clapet Keap (anciennement InfusionSoft) est un outil de CRM et d'automatisation destiné aux petites entreprises pour améliorer leurs processus de marketing et d'automatisation des ventes.

Le CRM s'intègre à des fonctionnalités de commerce électronique qui automatisent la gestion des stocks, le suivi des achats et la collecte des factures pour votre boutique en ligne.

Keap offre un tableau de bord centralisé qui fournit une analyse perspicace et des rapports complets sur les sources de prospects, les taux de clics, l'achèvement des formulaires, le suivi des ventes, le succès des campagnes, les revenus, gestion des contacts et d'autres transactions.

Les meilleures caractéristiques de Keap

Gestion des leads: Utilisez des fonctionnalités telles que la segmentation, la priorisation, la distribution et le filtrage pour gérer les leads et conclure plus de ventes

Utilisez des fonctionnalités telles que la segmentation, la priorisation, la distribution et le filtrage pour gérer les leads et conclure plus de ventes Personnalisation des pages d'atterrissage: Constructeur de campagne par glisser-déposer pour créer des pages d'atterrissage à fort taux de conversion

Constructeur de campagne par glisser-déposer pour créer des pages d'atterrissage à fort taux de conversion Importation de données: Migration gratuite de données à partir de plateformes telles que Mailchimp et Constant Contact

Migration gratuite de données à partir de plateformes telles que Mailchimp et Constant Contact CRM: Synchronisation avec des flux de travail personnalisés qui mettent à jour chaque interaction avec un client potentiel à travers les différentes étapes de la vente

Synchronisation avec des flux de travail personnalisés qui mettent à jour chaque interaction avec un client potentiel à travers les différentes étapes de la vente **Intégration : intégration transparente avec Zapier, Quickbooks et Shopify, ce qui facilite la conservation de toutes les données relatives aux clients individuels en un seul endroit

Marketing par e-mail: Utilisez des fonctionnalités telles que les modèles, les répondeurs automatiques et les filtres anti-spam pour maintenir votre correspondance par e-mail à jour

Limitations de Keap

Les modèles d'e-mails ont un design basique

Les contacts en double sont difficiles à gérer

Tarification Keap

Keap propose trois plans tarifaires (pour un minimum de 2500 contacts) :

Pro: 183$/mois (facturé annuellement)

183$/mois (facturé annuellement) Max: $229/mois (facturé annuellement)

$229/mois (facturé annuellement) Ultimate: 229$/mois (facturé annuellement)

Vous pouvez essayer les plans Pro et Max gratuitement pendant 14 jours.

Revues et évaluations de Keap

G2: 4.2/5 (1465+ commentaires)

4.2/5 (1465+ commentaires) Capterra: 4.1/5 (1260+ commentaires)

6. Engagebay

via Engagebay Engagebay propose divers outils d'automatisation du marketing et de la gestion de la relation client, des solutions de chat en direct et des logiciels de service d'assistance.

Cependant, il est bénéfique en tant qu'outil d'automatisation du marketing et de la gestion de la relation client outil de marketing pour les startups qui propose une suite de fonctionnalités tout-en-un pour les petites équipes de marketing et de vente.

Les fonctionnalités d'automatisation du marketing entrant d'Engagebay comprennent la génération de leads, le scoring, la segmentation, les flux de travail des sites et des messages SMS, la gestion des campagnes, et bien plus encore. Automatisez vos flux de travail d'email marketing en créant des séquences d'emails et des livraisons automatisées basées sur des déclencheurs de comportement du client.

Les meilleures fonctionnalités d'Engagebay

Rapports et analyses : Surveillez les performances de votre équipe marketing en examinant le nombre de visiteurs, d'abonnés et le taux de conversion

Surveillez les performances de votre équipe marketing en examinant le nombre de visiteurs, d'abonnés et le taux de conversion Analyse prédictive: Evaluation prédictive des prospects et recommandations basées sur l'intelligence artificielle

Evaluation prédictive des prospects et recommandations basées sur l'intelligence artificielle Personnalisation des pages d'atterrissage: Utilisez des fonctionnalités telles que le générateur gratuit de pages d'atterrissage par glisser-déposer pour créer des pages web et effectuer des tests A/B pour les optimiser davantage

Utilisez des fonctionnalités telles que le générateur gratuit de pages d'atterrissage par glisser-déposer pour créer des pages web et effectuer des tests A/B pour les optimiser davantage Outil de planification de rendez-vous: Outil de planification de rendez-vous pour une expérience utilisateur transparente

Outil de planification de rendez-vous pour une expérience utilisateur transparente Support client: Excellent support d'intégration pour une automatisation fiable des emails

Limitations d'Engagebay

Limitations du nombre de nœuds dans l'automatisation, même dans les niveaux supérieurs

La courbe d'apprentissage est abrupte

Tarifs d'Engagebay

Gratuit pour toujours

Basique: $13.79/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$13.79/mois par utilisateur (facturé annuellement) Croissance: $59.79/mois par utilisateur (facturé annuellement)

$59.79/mois par utilisateur (facturé annuellement) Pro: $110.39/mois par utilisateur (facturé annuellement)

Revues et évaluations d'Engagebay

G2: 4.6/5 (210+ commentaires)

4.6/5 (210+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (600+ avis)

7. Pipedrive

via Pipedrive Pipedrive est un logiciel de gestion du pipeline de vente et de CRM presque aussi populaire que HubSpot, en particulier parmi les équipes de vente à distance.

Pipedrive propose des outils de vente, des analyses, plus de 300 intégrations et d'autres fonctionnalités pour gérer le contenu et les flux de travail qui alimentent le processus de vente.

Sa vue complète du pipeline montre le statut de chaque opportunité de vente dans l'entonnoir et aide à identifier et à réduire les goulots d'étranglement, le cas échéant.

Les meilleures fonctionnalités de Pipedrive

Alertes automatisées: Rappels d'activité pour les commerciaux afin qu'ils suivent les prospects

Rappels d'activité pour les commerciaux afin qu'ils suivent les prospects L'automatisation des ventes: Les ventes et l'automatisation de la gestion de l'information sont des éléments essentiels de l'automatisationautomatisation du flux de travail pour la gestion du pipeline et de la relation client

Les ventes et l'automatisation de la gestion de l'information sont des éléments essentiels de l'automatisationautomatisation du flux de travail pour la gestion du pipeline et de la relation client Analyse prédictive: Recommandations de l'IA pour aider à conclure plus d'affaires

Recommandations de l'IA pour aider à conclure plus d'affaires Rapports et analyses: Rapports détaillés sur les transactions commerciales, la satisfaction des clients et les mises à jour du pipeline

Rapports détaillés sur les transactions commerciales, la satisfaction des clients et les mises à jour du pipeline Champs de données personnalisés: Les champs de données personnalisables dans le CRM vous permettent de surveiller les informations importantes sur les transactions, telles que les valeurs, les coordonnées ou les étapes de la vente

Les champs de données personnalisables dans le CRM vous permettent de surveiller les informations importantes sur les transactions, telles que les valeurs, les coordonnées ou les étapes de la vente **Marketing par e-mail : gérer les contacts, suivre les interactions avec les clients et déclencher des flux de travail par e-mail via des intégrations basées sur la correspondance par e-mail automatisée

Limitations de Pipedrive

Les fonctions mobiles telles que l'envoi de rappels peuvent être améliorées

Manque de fonctions de planification de campagne

Tarifs de Pipedrive

Essentiel: 9,90 $/mois par utilisateur

9,90 $/mois par utilisateur Avancé: 19,90 $/mois par utilisateur

19,90 $/mois par utilisateur Professionnel: 39,90 $/mois par utilisateur

39,90 $/mois par utilisateur Power: $49.90/mois par utilisateur

$49.90/mois par utilisateur Entreprise: $59.90/mois par utilisateur

Revues et évaluations de Pipedrive

G2: 4.2/5 (1716+ avis)

4.2/5 (1716+ avis) Capterra: 4.6/5 (2923+ avis)

8. Goutte

via Goutte à goutte Drip est un CRM riche en fonctionnalités conçu pour soutenir les équipes marketing du commerce électronique et leur permettre d'offrir à leurs clients des produits, des services et des expériences hyper-personnalisés.

Drip ne se présente pas comme une suite marketing, mais comme une solution unique qui recueille les données de contact individuelles, personnalise votre vitrine numérique pour le prospect spécifique, puis l'engage par le biais d'e-mails, de SMS et d'interactions avec les médias sociaux.

**Les meilleures caractéristiques de Drip

Gestion de la relation client: Notifications de panier abandonné et gestion de la relation client après l'achat

Notifications de panier abandonné et gestion de la relation client après l'achat Automatisation des ventes: Modèles d'emails et de SMS préconçus et flux de travail pour fluidifier vos flux de travail

Modèles d'emails et de SMS préconçus et flux de travail pour fluidifier vos flux de travail Perspectives: Voyez l'impact complet de vos stratégies marketing grâce à des tableaux de bord détaillés afin de modifier et d'améliorer l'expérience client pour une valeur à vie accrue

Voyez l'impact complet de vos stratégies marketing grâce à des tableaux de bord détaillés afin de modifier et d'améliorer l'expérience client pour une valeur à vie accrue **Intégration : intégration de données provenant de sites de commerce électronique tels que Shopify, WooCommerce, etc

Automatisation de la publicité: Automatisation de la publicité dans les médias sociaux avec un contenu personnalisé pour chaque client

Automatisation de la publicité dans les médias sociaux avec un contenu personnalisé pour chaque client **Campagnes multicanal : Unifycommunications avec les clients avec des e-mails et des SMS hyper-segmentés, des popups sur site, des modèles préconçus et des flux d'automatisation

Limitations des gouttes d'eau

Absence de barres d'état visuelles pour le flux de travail

Problèmes occasionnels

Tarifs Drip

Drip propose un prix unique - 39$ par mois pour un minimum de 2500 contacts email.

Revues et évaluations de Drip

G2: 4.4/5 (457+ commentaires)

4.4/5 (457+ commentaires) Capterra: 4.4/5 (180+ commentaires)

9. Mailchimp

via Mailchimp Mailchimp est une plateforme d'automatisation du marketing par courriel bien connue des entreprises en croissance. Elle a étendu son offre à la gestion de la relation client, à la conception de sites web et à d'autres outils généraux d'automatisation du marketing.

Mailchimp propose un Customer Journey Builder qui permet de personnaliser les courriels pour convertir les clients à grande échelle et de mettre en place des déclencheurs pour une délivrabilité transparente basée sur des modèles comportementaux, des données de navigation et des tendances d'achat.

Il vous aide également à faire de la vente croisée de vos produits, à récupérer les paniers abandonnés, à réengager les clients existants et à en conquérir de nouveaux.

Les meilleures fonctionnalités de Mailchimp

Analyse prédictive: Recommandations basées sur des données pour l'optimisation des campagnes marketing

Recommandations basées sur des données pour l'optimisation des campagnes marketing **Segmentation : Utilisez une logique avancée comme les montants dépensés, le comportement d'achat et les attributs prédits pour analyser les performances de la campagne avec des rapports personnalisés, des visualisations d'entonnoir et des analyses comparatives de l'industrie

Modèles prédéfinis: Accédez à une vaste bibliothèque de modèles prédéfinis et à des outils de génération avancésOutils d'IA pour créer un contenu de médias sociaux à la hauteur de la marque

Accédez à une vaste bibliothèque de modèles prédéfinis et à des outils de génération avancésOutils d'IA pour créer un contenu de médias sociaux à la hauteur de la marque **Fonctionnalité du tableau de bord de l'audience : obtenez des informations sur les données démographiques, firmographiques et comportementales

**Fonctionnalité Optimiseur de contenu : suggestions de contenu alimentées par l'IA pour améliorer les visuels, la mise en page et le texte des e-mails

Limitations de Mailchimp

Les fonctions d'automatisation ne sont disponibles qu'avec les plans premium

Pas d'autonomie sur la conception de l'email

Tarifs de Mailchimp

Mailchimp propose quatre plans tarifaires (pour un minimum de 500 contacts) :

Free Forever

Essentiel: 4,60 $/mois (facturé annuellement)

4,60 $/mois (facturé annuellement) Standard: $6.88/mois (facturé annuellement)

$6.88/mois (facturé annuellement) Premium: $137.46/mois (facturé annuellement)

Revues et évaluations de Mailchimp

G2: 4.3/5 (12390+ commentaires)

4.3/5 (12390+ commentaires) Capterra: 4.5/5 (16703+ avis)

10. Ontraport

via Ontraport Ontraport est un automatisation du marketing d'entreprise est une plateforme d'automatisation du marketing et de gestion de la relation client destinée aux entreprises de taille moyenne et aux grandes organisations, qui leur permet de développer leurs processus de marketing et de vente pour une fraction du prix d'une entreprise.

De la segmentation et de l'organisation des prospects à la notation et à l'acheminement vers les représentants commerciaux appropriés, en passant par le maintien d'un historique unifié des interactions avec les contacts, la solution Sales CRM d'Ontraport est une solution puissante.

Il offre également un éditeur drag-and-drop facile à utiliser pour vous aider à créer des pages web et des formulaires personnalisés et visuellement attrayants pour capturer plus de prospects et les convertir en clients.

Les meilleures fonctionnalités d'Ontraport

Automatisation des ventes: Création d'emails et de formulairesCampagne SMS avec des déclencheurs pour automatiser la livraison, attribuer des revenus dans les programmes omnicanaux et générer des audiences personnalisées Facebook pour les publicités

Création d'emails et de formulairesCampagne SMS avec des déclencheurs pour automatiser la livraison, attribuer des revenus dans les programmes omnicanaux et générer des audiences personnalisées Facebook pour les publicités Personnalisation des pages d'atterrissage: Constructeur de pages web et de formulaires par glisser-déposer

Constructeur de pages web et de formulaires par glisser-déposer Gestion du pipeline: Vue visuelle du pipeline pour identifier les prospects à fort potentiel

Vue visuelle du pipeline pour identifier les prospects à fort potentiel Analyse prédictive: Automatisation des SMS basée sur des mots-clés. Lorsque des mots-clés spécifiques sont détectés, le système se réfère aux modèles prédictifs pour anticiper la réponse ou l'action la plus probable associée à ces mots-clés

Automatisation des SMS basée sur des mots-clés. Lorsque des mots-clés spécifiques sont détectés, le système se réfère aux modèles prédictifs pour anticiper la réponse ou l'action la plus probable associée à ces mots-clés Fonctionnalités supplémentaires: Accédez à un CMS, à un processeur de paiement numérique intégré et à une fonctionnalité de sites d'adhésion pour vous aider à gérer une activité basée sur l'abonnement

Limitations de l'interface utilisateur

Plusieurs utilisateurs ne peuvent pas modifier un flux de travail en même temps

Courbe d'apprentissage abrupte

Prix d'Ontraport

Basic: $24/mois par utilisateur

$24/mois par utilisateur Plus: 83 $/mois par utilisateur

83 $/mois par utilisateur Pro: 124 $/mois par utilisateur

124 $/mois par utilisateur Entreprise: 249 $/mois par utilisateur

Revues et évaluations d'Ontraport

G2: 4.5/5 (207+ avis)

4.5/5 (207+ avis) Capterra: 4.2/5 (83+ avis)

Trouver une meilleure alternative à HubSpot pour votre équipe marketing

Il n'y a aucune raison pour que vous n'automatisiez pas les processus de vos équipes de vente et de marketing - et si vous ne trouvez pas HubSpot adapté à vos besoins ou à votre budget, choisissez une autre solution !

Notre liste complète des 10 meilleures alternatives à HubSpot devrait vous aider. Cependant, nous aimerions aller plus loin et recommander ClickUp !

ClickUp dispose d'un gestion des tâches système de gestion des tâches, outils automatisés complets, outils de gestion de campagne modèles préétablis, capacités d'IA natives, capacités de collaboration en temps réel et bien d'autres choses encore.

Trouvez le coût de campagnes entières, les heures facturables, et plus encore avec les formules avancées de ClickUp Custom Fields

De l'automatisation des emails à la gestion des ressources marketing, ClickUp est le logiciel qu'il vous faut pour optimiser votre stratégie marketing et accélérer la croissance de votre entreprise.

Si vous ne savez toujours pas quel logiciel choisir, laissez-nous vous inviter à essayer ClickUp GRATUITEMENT (sérieusement, vous n'avez pas à payer un centime !). Contactez notre équipe commerciale pour commencer à automatiser vos opérations de marketing et de vente avec ClickUp dès aujourd'hui !