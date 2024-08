Les 10 meilleurs outils de collaboration en nuage pour les équipes en 2024

Votre équipe stocke-t-elle encore des fichiers importants dans sa boîte e-mail ou sur son disque dur ? Le stockage local cloisonne les informations de votre entreprise et rend difficile la collaboration avec votre équipe.

Au lieu de cela, tournez-vous vers la collaboration dans le cloud pour stocker et partager votre travail en toute sécurité.

Il est très probable que vous stockiez au moins une partie de vos informations sensibles dans une sorte de logiciel cloud, que vous en soyez conscient ou non. Heureusement, outils de collaboration en ligne sont excellents pour le partage de fichiers et le brainstorming de nouvelles idées en groupe. Avec un outil basé sur le cloud, vous pouvez tout stocker sur une plateforme partagée et sécurisée afin que toute votre équipe ait accès aux discussions, aux documents, aux images et à bien d'autres choses encore. ⭐

Bien sûr, tous les outils de collaboration dans le cloud ne sont pas les premiers de la classe. C'est pourquoi nous avons fait les recherches pour vous, afin de mettre en lumière les meilleurs outils logiciels de stockage.

Dans ce guide, nous vous présentons les meilleures fonctionnalités à rechercher dans un outil de collaboration sur le cloud. Nous vous donnerons une répartition des 10 meilleurs outils de collaboration cloud de 2024 pour améliorer le travail d'équipe et stimuler la productivité.

Qu'est-ce qu'un outil de collaboration dans le cloud ?

Les outils de collaboration cloud sont un type de logiciel qui permet aux membres de votre équipe de collaborer en ligne, quel que soit leur appareil ou leur emplacement. Ces outils sont fournis avec collaboration en temps réel des fonctionnalités qui facilitent la gestion des tâches, le partage des fichiers et la communication en un seul endroit. 📚

Les outils de collaboration basés sur le cloud étaient déjà en hausse avant la pandémie, mais cet évènement sismique a conduit à une renaissance de l'espace collab cloud. Alors que de plus en plus d'entreprises proposent des formules de travail hybrides et télétravail, les outils cloud sont incontournables la collaboration au sein de l'équipe et la productivité, surtout si vous gérez une équipe à distance.

Que faut-il rechercher dans les outils de collaboration basés sur le cloud ?

Les meilleurs outils de logiciel de collaboration dépendra de votre gestion de projet le style et le flux de travail. Malgré tout, nous vous recommandons de rechercher un logiciel de collaboration doté des fonctionnalités clés suivantes :

Le partage de fichiers : Personne n'a le temps (ou l'espace) d'envoyer des fichiers volumineux par e-mail. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le placer dans un outil de collaboration en nuage. Grâce au stockage cloud, le partage de fichiers volumineux entre les membres de l'équipe devient un jeu d'enfant, sans avoir à se soucier des pièces jointes ou des limites de taille

Les bons outils de collaboration basés sur le cloud sont dotés de fonctionnalités qui font du travail à distance un jeu d'enfant. Recherchez des fonctionnalités telles que la messagerie instantanée, le partage d'écran et la vidéoconférence pour créer un environnement de travail virtuel solide pour votre équipe Analytiques: Vous êtes curieux de connaître les performances de votre équipe ? De solides outils de collaboration dans le cloud devraient inclure les éléments suivantsdes tableaux de bord pour la gestion de projet qui facilitent le travail de l'équipe, du client et de l'équipele suivi du projet *Compatibilité des appareils: Vos employés utilisent probablement des appareils différents. Recherchez un outil doté d'une application mobile pour iOS et Android. Points bonus s'il dispose également d'une application Mac pour les fans inconditionnels d'Apple

Les 10 meilleurs outils de collaboration dans le cloud à utiliser en 2024

Prêt à stimuler le compte, à stimuler la productivité et à économiser une tonne de temps ? Explorez nos choix pour les 10 meilleurs outils de collaboration en ligne pour les équipes distribuées :

https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Docs\_Chat-view\_List-view\_Homepage-9-1400x1055.png Outils de collaboration dans le cloud : ClickUp Document, vue Discussion, vue Liste et page d'accueil /$$img/

Collaborez sur des idées et créez de superbes documents ou wikis avec des pages imbriquées et des options de mise en forme personnalisée pour les feuilles de route, les bases de connaissances, etc

ClickUp est un logiciel tout-en-un gestion de projet et collaboration clickUp est un outil qui permet aux équipes de tous les secteurs d'activité de stocker, de collaborer et de développer leur travail, le tout à partir d'une plateforme unique et sécurisée. Avec des centaines de fonctionnalités de gestion du travail, plus de 1 000 intégrations et une vaste bibliothèque de modèles, ClickUp est la ressource idéale pour les gestionnaires de projet qui donnent la priorité à l'organisation, aux processus allégés et à une communication claire.

La collaboration est à la base de toutes les fonctionnalités de ClickUp. Avec plus de 15 vues différentes de la charge de travail et une fonctionnalité de discussion dynamique dans l'application, les équipes peuvent échanger des informations, des médias, des documents et des données avec d'autres membres en temps réel. De plus, les commentaires assignés peuvent instantanément transformer toute pensée en élément d'action tout en regroupant chaque discussion dans des fils organisés au sein de vos tâches.

Mettez en forme et collaborez facilement sur des Teams aux côtés de l'équipe sans chevauchement dans ClickUp Détection collaborative en direct dans les tâches, les documents ClickUp, les tableaux blancs et bien d'autres choses encore, facilite la collaboration en temps réel. Voyez quels membres de l'équipe se trouvent à quel endroit lors de la modification de textes ou de diagrammes pour que votre équipe soit littéralement sur la même page. 📃

Pour une meilleure collaboration dans le cloud et un meilleur partage des fichiers de manière hautement visuelle et sécurisée, essayez les solutions suivantes Tableaux blancs ClickUp avant votre prochain grand projet. Ce tableau outil de collaboration visuelle est le seul outil de collaboration visuelle tableau blanc numérique qui convertit les grandes idées de votre équipe en tâches réalisables. Organisez un brainstorming en temps réel dans un environnement virtuel, achevé par des notes, des gribouillis, des images et des couleurs pour faire passer vos idées.

ClickUp meilleures fonctionnalités

ClickUp offre des fonctionnalités de sécurité intégrées avec un SSL 256 bits, une sécurité physique du centre de données, une authentification à deux facteurs et des permissions et rôles personnalisés. Il est également conforme aux normes GDPR et SOC 2

ClickUp dispose d'un nombre impressionnant d'intégrations. LienClickUp pour Zoom pour les réunions en ligne, Slack, Dropbox et plus de 1 000 autres outils pour regrouper tout votre travail sur une seule plateforme

Vous pouvez tirer unModèle ClickUp pour à peu près tout, de la création de lignes directrices pour la marque au suivi des indicateurs de réussite des clients

SuiviObjectifs ClickUp assistance aux équipes à distance grâce au suivi automatique de l'échéancier et de la progression

Limites de ClickUp

Le stockage cloud et l'IA ne sont disponibles que pour les comptes payants

Vous pouvez seulementaccéder au stockage cloud dans un navigateur web, et non dans l'application ClickUp

Prix de ClickUp

Free Forever (gratuit pour toujours)

(gratuit pour toujours) Unlimited: $7/mois par utilisateur

$7/mois par utilisateur Business: 12$/mois par utilisateur

12$/mois par utilisateur Enterprise: Contactez-nous pour connaître les tarifs

Contactez-nous pour connaître les tarifs ClickUp IA est disponible sur tous les forfaits payants pour 5 $ par membre de l'environnement de travail par mois

ClickUp évaluations et critiques

G2: 4.7/5 (8,900+ reviews)

4.7/5 (8,900+ reviews) Capterra: 4.7/5 (3,800+ reviews)

2. Microsoft 365

Via Microsoft 365 Microsoft 365 est une version améliorée et basée sur le cloud de Microsoft Office. Plus qu'un simple logiciel de collaboration dans le cloud, il s'agit d'une suite achevée pour créer des documents, stocker des fichiers, discuter avec votre équipe, etc. Mieux encore, les utilisateurs du forfait Business bénéficient d'un téraoctet de stockage chacun, ainsi que des versions pour appareils mobiles de Word, Excel, PowerPoint et Outlook.

Meilleures fonctionnalités de Microsoft 365

Microsoft 365 est une entreprise à part entièrede productivité avec un intervalle de fonctionnalités - vous n'avez pas vraiment besoin de quitter la plateforme pour faire votre travail

Connectez-vous à Microsoft Teams pour discuter ou lancer une visioconférence

Gérez vos e-mails, votre calendrier et vos tâches dans Microsoft Outlook

OneDrive offre des permissions d'accès personnalisées et un vaste espace de stockage cloud

Limites de Microsoft 365

Microsoft 365 peut gérer certaines tâches, mais ses fonctionnalités de gestion de projet ne sont pas très avancées

Les utilisateurs signalent souvent que Microsoft 365 est encombrant et peu intuitif

D'autres utilisateurs regrettent que Teams ne soit pas plus personnalisé au niveau des permissions

Tarifs de Microsoft 365

Microsoft 365 Business Basic: 6 $/mois par utilisateur

6 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/mois par utilisateur

12,50 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Business Premium: 19,80 $/mois par utilisateur

19,80 $/mois par utilisateur Microsoft 365 Apps for Business: 8,25 $/mois par utilisateur

Microsoft 365 évaluations et critiques

G2: 4.6/5 (4,900+ reviews)

4.6/5 (4,900+ reviews) Capterra: 4.6/5 (13,300+ reviews)

3. Synchroniser

Via Synchroniser Vous avez besoin d'être sur la même page que vos collègues ? Connectez-vous à Sync pour stocker des fichiers et collaborer sur des documents avec votre équipe dans le cloud. ☁️

Il s'agit d'un logiciel de collaboration en nuage relativement récent, mais Sync offre d'excellentes fonctionnalités en matière de permissions. Vous pouvez même inviter des partenaires et des clients externes à utiliser Sync, sans craindre qu'ils n'accèdent à vos documents internes.

Meilleures fonctionnalités de Sync

Créez un portail personnalisé pour vos clients

Bénéficiez d'un stockage de documents illimité, même pour les fichiers volumineux

Sync offre un accès hors ligne

Il offre également des journaux d'activité et des notifications en temps réel

Limites de Sync

Il n'y a pas beaucoup d'avis sur ce produit

Sync n'inclut pas de fonctionnalités de gestion de projet pour la collaboration en ligne

Prix de Sync

Teams Standard: $6/mois par utilisateur, facturé annuellement

$6/mois par utilisateur, facturé annuellement Teams+ Unlimited: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise: Contacter pour les tarifs

G2: 4/5 (35+ commentaires)

4/5 (35+ commentaires) Capterra: N/A

4. Notion

Via Notion Notion a peut-être commencé comme une application de prise de notes, mais aujourd'hui c'est une plateforme solide pour développement de projets des documents et même des wikis de base de connaissances.

Au lieu de cacher les connaissances dans les cerveaux ou les boîtes réception e-mail de votre équipe, documentez tout avec les wikis de Notion. Les documents vous permettent également de collaborer avec votre équipe en temps réel sans quitter la plateforme Notion.

Les meilleures fonctionnalités de Notion

Utilisez l'IA de Notion pour résumer les notes de réunion, générer des éléments d'action et rédiger des textes

Notion est livré avec plusieurs filtres visuels, de sorte que vous êtes libre de visualiser vos tâches de la manière qui vous convient le mieux

Tout se fait par glisser-déposer, la plateforme de Notion est donc incroyablement conviviale

Les documents de Notion comprennent des extraits de code, des sections pliables, des liens multimédias, etc

Les limites de Notion

Certains utilisateurs affirment que Notion se bloque lorsqu'ils changent d'application

D'autres utilisateurs souhaiteraient que Notion dispose de capacités de recherche plus avancées

Prix de Notion

Free

Plus: 8$/mois par utilisateur, facturé annuellement

8$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business: $15/mois par utilisateur, facturé annuellement

$15/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.7/5 (4,800+ reviews)

4.7/5 (4,800+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,900+ reviews)

5. Wrike

Via Wrike Wrike est un outil populaire de collaboration dans le cloud pour les entreprises et les petites entreprises. Il est surtout connu pour ses fonctionnalités d'approbation, donc si votre équipe passe par des flux de travail AQ/CQ, Wrike pourrait être ce que vous recherchez. Affichez votre travail sur un Tableau Kanban ou un diagramme de Gantt pour obtenir une vue d'ensemble de ce qui attend votre équipe.

Les meilleures fonctionnalités de Wrike

Wrike comprend une automatisation basée sur des déclencheurs afin de réduire les efforts manuels

Intégrations avec plus de 400 autres outils

Visualisez vosrapports sur le statut du projet et vos tâches dans un tableau de bord Wrike

L'outil permet une étiquette interdépartementale si vous avez plusieurs équipes

Les limites de Wrike

Les utilisateurs de Wrike disent que la plateforme pourrait être plus conviviale

D'autres utilisateurs estiment que la plateforme dispose d'outils plus visuels

Prix de Wrike

Free

Teams: $9.80/mois par utilisateur

$9.80/mois par utilisateur Business: $24.80/mois par utilisateur

$24.80/mois par utilisateur Enterprise: Contacter pour les tarifs

Contacter pour les tarifs Pinnacle: Contacter pour les prix

G2: 4.2/5 (3,400+ reviews)

4.2/5 (3,400+ reviews) Capterra: 4.3/5 (2,400+ reviews)

6. Lucidspark

Via Lucidspark Lucidspark fait partie de l'écosystème logiciel Lucid. Il s'agit principalement d'un logiciel de collaboration visuelle en nuage que vous pouvez utiliser comme un tableau blanc. Cependant, il dispose de nombreuses fonctionnalités utiles telles que l'assistance en ligne, les étiquettes, les sondages, les chronomètres et bien plus encore. ⏲️

Lucidspark meilleures fonctionnalités

Lucidspark propose quelques modèles de cartes mentales

Lucidspark s'intègre à un intervalle d'outils, y compris Microsoft et Google

Vous pouvez exporter des diagrammes Lucid vers d'autres services ou importer des fichiers dans Lucid

Les limites de Lucidspark

Lucidspark fait partie d'une suite d'outils, il est donc plus judicieux d'acheter l'ensemble de la suite Lucid plutôt que de sélectionner des solutions

Plusieurs utilisateurs souhaiteraient que Lucidspark dispose de meilleurs tutoriels

Prix de Lucidspark

Forfait gratuit

Individuel: $7.95/mois par utilisateur

$7.95/mois par utilisateur Teams: $9/mois par utilisateur

$9/mois par utilisateur Enterprise: contacter pour les tarifs

G2: 4.3/5 (10+ commentaires)

4.3/5 (10+ commentaires) Capterra: 4.7/5 9350+ avis)

7. Clignotement

Via Cligner des yeux Blink se présente comme une "super-app" que vous pouvez utiliser pour la fidélisation des employés, la communication au sein de l'équipe et l'application. C'est peut-être la petite dernière du bloc, mais Blink embarque de nombreuses fonctionnalités, notamment un hub de contenu, des sondages, des formulaires numériques et le chat. 💬

Les meilleures fonctionnalités de Blink

Blink travaille sur n'importe quel appareil

Connectez tous les employés avec un fil d'actualité à l'échelle de l'entreprise

Envoyez des Blink Kudos pour récompenser les employés et les équipes

Créez un portail d'authentification unique pour que les employés accèdent rapidement aux informations de l'entreprise

Limites de Blink

Blink est davantage un outil de communication - vous aurez toujours besoin d'une plateforme distincte pour la gestion de projet et le stockage cloud

Certains utilisateurs signalent des problèmes lors de l'utilisation de l'application sans connexion internet

Prix de Blink

Business: 6,18 $/mois par utilisateur

6,18 $/mois par utilisateur Enterprise:Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (130+ commentaires)

4.6/5 (130+ commentaires) Capterra: 4.6/5 (110+ commentaires)

8. Environnement de travail de Google

Via Environnement de travail de Google L'environnement de travail de Google est un véritable mastodonte dans le monde de la productivité. Il regroupe en un seul endroit les e-mails, le stockage cloud, les calendriers, les réunions, les chats, les documents, les feuilles de calcul et les présentations. Il travaille avec à peu près tous les appareils et est livré avec des fonctionnalités hors ligne robustes aussi. 🌐

Les meilleures fonctionnalités de l'environnement de travail Google

Utilisez Jamboard pour créer des tableaux blancs avec votre équipe en temps réel

Essayez Apps Script pour créer des solutions personnalisées sans code pour votre compte Workspace

Google Keep est une application simple de prise de notes en déplacement

Google réunion fonctionne dans certains navigateurs sans qu'il soit nécessaire d'installer un logiciel ou une extension

Les limites de l'environnement de travail Google

L'environnement de travail de Google manque d'outils de gestion de projet utiles

Certains utilisateurs disent qu'il est difficile d'obtenir une assistance client

Prix de l'environnement de travail de Google

Business Starter: 6 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

6 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Business Standard: 12 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

12 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Business Plus: 18 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

18 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Enterprise: Contacter pour connaître les tarifs

G2: 4.6/5 (40,600+ reviews)

4.6/5 (40,600+ reviews) Capterra: 4.7/5 (15,100+ reviews)

9. Dropbox

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/05/screenshot3\_1300x760.png Capture d'écran des fichiers dans Dropbox /$$$img/

Via Dropbox Dropbox a peut-être commencé comme une simple plateforme de stockage cloud, mais aujourd'hui elle est très performante. Cet outil de collaboration dans le cloud est livré avec des produits permettant d'enregistrer des messages vidéo, de rédiger des wikis d'entreprise et de suivre l'activité des documents.

Les meilleures fonctionnalités de Dropbox

Les liens traçables sont accompagnés d'analyses qui vous indiquent comment une personne s'est connectée à un lien (et pendant combien de temps)

Modifiez des PDF directement dans Dropbox

Gagnez du temps grâce aux modèles de signature électronique Dropbox

Dropbox offre de solides fonctionnalités de sécurité des documents, telles que la protection par mot de passe, l'historique, la récupération de fichiers, etc

Limites de Dropbox

Dropbox ne propose pas d'outils de gestion de projet

De nombreux utilisateurs affirment qu'il est difficile d'obtenir une assistance client

Prix de Dropbox

Basic: Gratuit

Gratuit Plus: 9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

9,99 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Essentials: 18 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

18 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Business: 20$/mois par utilisateur, facturé annuellement

20$/mois par utilisateur, facturé annuellement Business Plus: 26 $/mois par utilisateur, facturation annuelle

26 $/mois par utilisateur, facturation annuelle Enteprise: Contacter pour la tarification

G2: 4.4/5 (20,700+ reviews)

4.4/5 (20,700+ reviews) Capterra: 4.5/5 (21,400+ reviews)

10. Miro

Via Miro Miro est un logiciel de collaboration visuelle d'abord basé sur le cloud. Il assiste les tableaux blancs virtuels, mais c'est bien plus que cela. Cette plateforme inclut la visualisation de données, la gestion de projet, la cartographie des processus, les flux de travail et les intégrations pour rationaliser votre journée de travail. 🌼

Miro meilleures fonctionnalités

Construisez des diagrammes et partagez-les avec votre équipe à l'aide d'un lien

Demandez à l'IA de Miro de trouver des idées pour vous en quelques secondes

Ajoutez des commentaires, des notes autocollantes et des Talktracks à n'importe quel contenu Miro

Créez un tableau de bord personnel ou d'équipe pour afficher les analyses Miro en un seul endroit

Limites de Miro

Certains utilisateurs signalent des retards de performance lorsqu'ils travaillent avec des tableaux blancs de grande taille

Miro possède de nombreuses fonctionnalités, mais certains utilisateurs affirment que le manque de documentation les empêche d'utiliser la plateforme de manière efficace

Prix de Miro

Version Free (gratuite)

(gratuite) **8 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

Business: 16 $/mois par utilisateur, facturé annuellement

16 $/mois par utilisateur, facturé annuellement Enterprise : Contactez-nous pour connaître les tarifs

G2: 4.8/5 (5,100+ reviews)

4.8/5 (5,100+ reviews) Capterra: 4.7/5 (1,300+ reviews)

Dites bonjour à votre plateforme de collaboration tout-en-un

Il existe de nombreuses solutions de collaboration dans le cloud, mais pourquoi séparer votre service de stockage, vos messages et votre logiciel de gestion de projet ? ClickUp propose tout cela et bien plus encore dans un écosystème pratique. ✨

De la gestion des tâches au brainstorming à distance en passant par l'analyse, les entreprises s'appuient sur ClickUp pour faire un meilleur travail, plus rapidement. Stimulez la collaboration de votre équipe, même si elle se trouve à des kilomètres de distance, avec une application de collaboration personnalisable conçue pour la façon dont vous faites des affaires. Créez dès maintenant votre environnement de travail ClickUp gratuit -sans carte de crédit.