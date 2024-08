Comment créer un flux de travail de conception Web en 6 étapes (avec modèles)

La conception d'un site web est une facette cruciale de toute entreprise en ligne. Il est essentiel de créer un site web qui soit convivial, visuellement attrayant et informatif. Cependant, la conception d'un site web peut s'avérer décourageante, surtout si vous êtes novice dans ce domaine.

C'est là qu'intervient un flux de travail.

Dans ce blog, nous verrons ce qu'est un flux de travail, pourquoi il est essentiel pour les concepteurs de sites web et nous décrirons six étapes simples pour vous aider à créer un flux de travail efficace pour la conception de sites web.

Qu'est-ce que la conception Web ?

via Éléments Envato La conception de sites web fait référence au processus de conceptualisation et de création de sites web. Elle implique plusieurs composantes, notamment la disposition des pages, la production de contenu et des éléments visuels.

La conception d'un site web détermine la manière dont les utilisateurs vont interagir avec le site et détermine l'attrait général et l'efficacité d'un site web.

Ces dernières années, conception de sites web est devenue de plus en plus importante, car de plus en plus de personnes utilisent l'internet pour accéder à l'information. La popularité des appareils mobiles a également obligé les concepteurs à créer des sites web compatibles avec ces appareils.

Qu'est-ce qu'un flux de travail de conception Web et pourquoi est-il important ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/workflow-examples.png Exemples de flux de travail image en vedette /%img%

A flux de travail aide les concepteurs à rationaliser leurs processus et d'achever plus efficacement leurs projets. Bien que les concepteurs aient des rituels de préparation différents, la plupart d'entre eux suivent généralement un processus de planification abonné.

Nous savons ce que vous pensez probablement :

"Un flux de travail ? N'est-ce pas un peu régimentaire ? Le graphisme est censé être créatif !"

Même si c'est vrai, cela n'enlève rien au fait que le fait d'avoir un flux de travail pour la conception web peut vous rendre la vie et l'ensemble du processus beaucoup plus facile lorsque vous vous attaquez à des projets de conception web.

Voici quelques-uns des avantages d'un flux de travail bien défini :

Processus plus efficace

Les flux de travail aident un concepteur de sites web ou une équipe de conception de sites web à être organisés et efficaces. Un flux de travail bien conçu permet de permet de gagner du temps et de s'assurer que toutes les étapes nécessaires sont bien achevées pour un projet de conception.

Cohérence assurée

Un autre avantage d'avoir un flux de travail est qu'il garantit la cohérence. En suivant les mêmes étapes à chaque fois que vous travaillez sur une projet de site web vous pouvez être sûr que vous couvrirez toujours toutes les bases et que vous obtiendrez un résultat de haute qualité.

Amélioration de la qualité

Suivre un flux de travail permet également d'améliorer la qualité de votre travail. Vous risquez moins de commettre des erreurs lorsque vous avez un processus de création bien défini à suivre.

Temps optimisé

Enfin, le fait d'avoir un flux de travail vous permet d'optimiser votre temps et votre énergie. De cette façon, vous pouvez travailler sur davantage de projets et produire de meilleurs résultats.

Bien qu'il n'existe pas de solution unique pour les la création d'un flux de travail la plupart des concepteurs passent par certaines phases générales pour s'assurer qu'ils créent un site web bien conçu. En comprenant ces étapes, vous pouvez créer un flux de travail de conception web qui fonctionne le mieux pour vous et votre travail.

1. Définir les objectifs du site

La première étape de la phase de planification pour exécuter un flux de travail de conception web efficace, comme c'est le cas pour toute stratégie, consiste à définir les objectifs à atteindre.

Avant de concevoir un nouveau site web, vous devrez vous poser les questions suivantes dans le cadre du processus de recherche :

Quelle est la cible du site ?

Quel est l'objectif du site ?

Quels sont l'entreprise et l'objet du client ?

À quels personas le site s'adresse-t-il ?

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/image11-1-1400x1149.png Suivi des objectifs ClickUp /%img%

Restez sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs grâce à des échéanciers clairs, des cibles mesurables et un suivi automatique de la progression

Noter ces idées de design la collaboration avec des pairs est un excellent moyen de commencer à réfléchir à l'aspect et à la convivialité de votre nouveau site web. Vous pouvez le faire en personne, sur papier, par téléphone ou même dans un document partagé.

Quelle que soit la façon dont vous le faites, obtenir ces réponses est une première étape essentielle.

2. Créer un schéma de câblage

Une fois que vous aurez une meilleure idée de ce que vous cherchez à créer, vous serez en excellente position pour commencer à conceptualiser des idées à l'aide d'un wireframe, qui fait également partie de la phase de planification.

Cette étape peut être terminée sur papier, mais elle est plus efficace grâce à des outils dynamiques tels que ClickUp qui propose des modèles tels que le modèle Modèle de construction de pages Web ClickUp pour vous donner un point de départ et un cadre pour l'assistance et la gestion du processus de création de pages web.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Building-Web-Pages-Template-by-ClickUp-1400x734.png Modèle de construction de pages Web par ClickUp /%img%

Ce modèle vous aidera à forfaiter votre production web, à gérer les processus de conception et de développement, et à suivre la progression vers les objectifs de votre site web Télécharger le modèle de construction de pages web Les wireframes sont une pièce essentielle du puzzle dans le processus de création d'un site web processus de conception d'un site web car ils vous permettent de visualiser et de mettre au point les possibilités de votre projet

En créant un wireframe, vous commencerez à construire la structure de base de votre projet sous la forme d'un schéma squelettique. Un wireframe vous aidera à déterminer le type de contenu et de fonctionnalités nécessaires et la manière dont ils s'intègreront.

Voici quelques considérations clés à prendre en compte lors de la conception d'un wireframe :

Style et disposition de la conception

En dehors du contenu spécifique de votre page, à quoi doit-elle ressembler ? comment les utilisateurs vont-ils y naviguer ? À faire positionner les éléments interactifs sur la page, et quelles interactions les utilisateurs auront-ils avec eux ? Voilà le genre de considérations que vous devrez prendre en compte lors de l'élaboration de votre site web créer la base d'un wireframe .

Fonctionnalités et contenu

Votre wireframe doit également prendre en compte les fonctionnalités et le contenu spécifiques de chaque page du site. Il peut s'agir de carrousels et de formulaires, de vidéos et d'éléments intégrés dans les médias sociaux.

Les images sont des éléments de conception cruciaux dans tout flux de travail de conception web, il est donc important de leur donner la priorité dans votre création. Non seulement elles doivent être de haute qualité et pertinentes pour votre site, mais elles doivent également contribuer à raconter votre histoire d'une manière qui suscite l'intérêt des utilisateurs.

Si vous ne savez pas où chercher, essayez les sites suivants Éléments Envato . C'est une excellente ressource pour trouver des images de haute qualité et gratuites pour vos projets.

Couleurs et typographie

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image5-1.png Exemples de couleurs /%img%

via Behance Il est essentiel de choisir la bonne palette de couleurs pour votre site, car des couleurs différentes évoquent des émotions différentes.

Veillez à intégrer les couleurs de votre marque pour donner le ton général de votre site. Par exemple, si vous concevez un site web pour une société de voyage, vous pouvez utiliser des couleurs plus vives et plus éclatantes pour transmettre un sentiment d'aventure.

De même, la typographie est un élément essentiel de la conception, bien que de nombreux concepteurs aient tendance à la négliger. La police de caractère que vous choisissez peut changer le ton de votre site. Veillez donc à en choisir une qui soit lisible, accrocheuse et en accord avec le reste de votre cadre.

Si vous êtes toujours à la recherche de la police de caractère parfaite, Envato Elements vous couvre grâce à sa vaste bibliothèque de polices de caractères uniques disponibles pour un téléchargement illimité.

3. Développez votre site web

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image2-1-1400x934.png Exemples de sites web /%img%

via Éléments Envato Passons maintenant aux choses sérieuses ! Il est temps de faire fructifier votre wireframe et de le transformer en un site web pleinement fonctionnel. Il y a quelques considérations clés qu'un concepteur de site web doit faire pendant l'étape de mise en œuvre du développement d'un site web, que nous allons aborder ci-dessous.

Développement du back-end

Le back-end de votre site est ce qui lui permet de fonctionner correctement - considérez-le comme le squelette sur lequel vous construirez tout le reste l'architecture du site et la fonction.

Si vous n'avez pas de connaissances techniques parce que vous n'êtes pas un expert en codage, vous travaillerez probablement avec un développeur au cours de cette étape du processus de conception du site web pour vous aider avec les spécifications techniques et donner vie à votre vision.

Ajouter des images et du texte

Il est maintenant temps de vous référer à votre fil de fer, de rassembler tous les textes et les éléments collatéraux que vous avez élaborés pour le contenu de votre page web, et de les transférer sur le site.

C'est ici que vous ajouterez des images, des vidéos et d'autres formes de média pour découper le texte et ajouter de l'intérêt visuel à votre site outil numérique comme ClickUp ? C'est l'une de ces occasions.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Tableau-View-.png Vue Tableau ClickUp /%img%

Visualisez les flux de travail Agile avec ClickUp Tableau et définissez des tableaux par statut, date d'échéance, priorité, et plus encore pour mieux aligner votre équipe

Il est essentiel de de garder une trace de tout le contenu que vous ajoutez à votre site, où il va et à quelle étape du développement du site il se trouve. ClickUp vous aidera à éviter les doublons, à vous assurer que votre contenu est de haute qualité et à faciliter le processus de conception du site web.

Pensez au référencement et au marketing de contenu

Si les aspects fonctionnels et visuels du flux de travail de conception web sont essentiels, il est également important de prendre en compte le référencement et la création de contenu.

Après tout, à quoi bon consacrer tous ces efforts à votre site si personne ne peut le trouver ? Le référencement, ou optimisation pour les moteurs de recherche, consiste à optimiser votre site pour qu'il soit bien classé dans les moteurs de recherche. Vous pouvez le faire en utilisant les outils suivants Des outils de référencement pour vous aider à trouver des mots-clés pertinents dans votre texte, à optimiser la structure et le code de votre site, à ajouter des liens internes pertinents et à créer des backlinks.

À l'inverse, le contenu consiste à créer et à distribuer du contenu de valeur aux attirer l'attention et générer des leads . Le contenu peut se présenter sous la forme d'articles de blog, d'infographies, de livres blancs, d'ebooks ou même simplement d'articles utiles.

Le référencement et le marketing de contenu sont tous deux essentiels pour que votre site soit vu par les bonnes personnes, alors assurez-vous de les prendre en compte dans votre processus de développement.

4. Retour d'information sur la source

Après tout votre travail, il est enfin temps de lancer votre site ! Mais avant de le faire, il est essentiel de recueillir les commentaires des autres et de faire une évaluation de la qualité du site Web pour s'assurer que tout fonctionne comme prévu

Vous devrez d'abord soumettre le produit final à l'approbation de votre client ou de votre chef de projet. Vous devrez d'abord soumettre le produit final à l'approbation de votre client ou de votre chef de projet. L'idéal est qu'il apprécie ce que vous avez fait jusqu'à présent et qu'il vous donne sa bénédiction pour publier le site lorsqu'il sera prêt. Tenez compte des éléments suivants de demander l'avis de vos collègues également.

Et si vous utilisez ClickUp, ils pourront laisser des commentaires à l'intérieur de votre Tâches et Documents et d'accélérer le processus d'approbation grâce à son Fonctionnalité de Révision qui vous permet d'attribuer des commentaires directement sur les pièces jointes aux tâches.

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Révision-Feature-in-ClickUp.png Laissez des commentaires directement dans les pièces jointes en utilisant la fonctionnalité de Révision de ClickUp /%img%

Utilisez la fonctionnalité Révision de ClickUp pour afficher facilement tous les commentaires ajoutés aux pièces jointes d'une tâche

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/Attachments-Révision-Feature-in-ClickUp.png RÉVISION Révision des commentaires dans les pièces jointes dans ClickUp /%img%

Afficher le nombre de commentaires résolus et non résolus au-dessus des pièces jointes

5. Tester et itérer

Avant de publier votre projet, vous voudrez également tester les aspects essentiels du site pour vous assurer qu'ils sont conformes aux objectifs que vous avez définis au début du processus de création.

Il y a des tonnes de façons de faire cela, mais parmi les plus pertinentes, citons :

Tests techniques et de convivialité

Ces tests permettent de s'assurer que votre site fonctionne correctement et qu'il est facile à utiliser. Les tests techniques évalueront si votre site se charge rapidement, s'assureront que les pages fonctionnent correctement et vérifieront s'il y a des liens brisés.

D'autre part, tests d'utilisabilité visent à déterminer si votre site est facile à naviguer et à comprendre. Il s'agit notamment de tester l'interface utilisateur et le flux, d'évaluer la conception générale du site web et de faire en sorte que votre contenu soit facile à lire et à assimiler.

Tests A/B

Les tests A/B comparent deux versions de pages web afin de voir l'interaction des utilisateurs et de déterminer laquelle est la plus performante. Le test A/B se fait généralement en montrant une version à la moitié des visiteurs de votre site et l'autre moitié à l'autre moitié. Les tests A/B permettent de tester à peu près n'importe quoi, du texte de vos boutons CTA à la couleur de l'arrière-plan de votre site.

Test d'entonnoir

Le test d'entonnoir consiste également à comparer des pages web. Il s'agit de déterminer quelle version permet à un plus grand nombre de personnes d'achever un objectif ou une tâche spécifique. Cela peut aller de l'inscription à une lettre d'information à l'achat.

Tests UX Logiciel UX ou test d'expérience utilisateur, évalue la facilité avec laquelle les gens utilisent votre site. Ces tests sont généralement terminés par des sondages et des entretiens avec le public cible, à qui vous pouvez demander d'achever des tâches spécifiques sur une page.

Les tests UX peuvent fournir des commentaires aux utilisateurs sur les lacunes potentielles d'une conception et mettre en lumière les préférences des utilisateurs en matière de navigation.

Apporter des modifications en fonction des résultats

Une fois que vous avez effectué des tests utilisateurs, il est temps d'apporter des modifications en fonction des résultats.

Si quelque chose ne fonctionne pas aussi bien que vous l'espériez, n'ayez pas peur de revenir en arrière et d'apporter des modifications. L'objectif est d'avoir un site qui fonctionne correctement, qui soit facile à utiliser et qui offre une bonne expérience à vos utilisateurs.

6. Lancez votre site web et surveillez ses performances

/img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/image1-1-1400x843.png Tableau de bord de l'analyse du site web /$$img/

via Éléments Envato Félicitations ! Vous avez progressé dans les étapes ci-dessus et êtes prêt à passer à la dernière phase du flux de travail de la conception web : le lancement du site web et le contrôle des performances.

La phase de lancement comprendra

Définir des objectifs et des indicateurs de performance clés

La première étape consiste à s'assurer que vous disposez d'un forfait pour contrôler les performances de votre site, notamment en définissant des objectifs et des indicateurs clés de performance (ICP) à suivre. Parmi les indicateurs clés de performance typiques de la conception de sites web, citons le trafic sur le site, le taux de discussion, le taux de rebond et le temps passé sur le site. Objectifs de ClickUp vous permet de dresser une liste d'objectifs et d'en assurer le suivi, tout en gardant une trace de vos projets.

Publiez votre site

Une fois que vous avez mis en place le suivi, il est temps de cliquer sur publier et de mettre votre site en ligne.

Si vous utilisez un système de gestion de contenu (CMS) tel que WordPress, le processus devrait être relativement simple.

Si vous n'utilisez pas de système de gestion de contenu, vous devrez télécharger les fichiers de votre site sur un serveur web. Une fois qu'ils sont en ligne, toute personne disposant d'une connexion internet peut accéder à votre site.

Contrôler et optimiser les performances

Après le lancement, il est crucial de surveiller ses performances et de s'assurer que tout fonctionne. Il est essentiel de vérifier régulièrement la vitesse, la disponibilité et la sécurité de votre site et de chercher à l'améliorer.

Optimisez votre flux de travail en matière de conception Web

La création d'un flux de travail pour vos projets de conception Web fait partie intégrante de la gestion d'une entreprise de conception Web réussie.

En suivant les étapes décrites dans cet article et en utilisant des outils tels que ClickUp pour la planification et l'organisation, vous pouvez vous assurer d'achever chaque projet de manière efficace et efficiente.

Vous avez besoin d'aide pour démarrer ? Consultez la rubrique Modèle de développement Web par ClickUp . Il comprend tous les processus et les fonctions nécessaires pour mener un projet de conception web organisé et efficace. Commencez gratuitement et accédez à des centaines de fonctionnalités et de modèles pour vous aider à gérer et à réaliser votre prochain projet de conception Web.

Une fois votre flux de travail paramétré, n'oubliez pas de consulter les pages suivantes les astuces de productivité pour faire plus de travail en moins de temps. Il comprend des conseils et des astuces pour rester au top de votre travail, garder les membres de l'équipe et les tâches organisées, et plus encore.

je vous souhaite une bonne conception !

